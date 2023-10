As Melhores Contas e Influenciadores do Twitter para Criptomoedas

Se você está começando sua jornada no mundo das criptomoedas ou já iniciou suas atividades na blockchain, o Twitter, com suas Contas e Influenciadores, pode ser uma ferramenta muito útil para obter vantagens no mercado. Ao contrário do YouTube e de outros sites para os quais as pessoas buscam notícias instantâneas, o Twitter é conhecido por fornecer atualizações que podem ter um impacto significativo no mercado, assim como acontece na política e nos esportes.

Neste artigo, vamos analisar algumas das melhores contas do Twitter (X) relacionadas a criptomoedas que são ideais para seguir se você estiver interessado em criptos.

Claro que uma seleção das melhores contas e influenciadores do Twitter sobre um assunto tão sujeito a especulações e tentativas de golpes, não poderia ser feita de ânimo leve; antes deveria obedecer a critérios bem definidos:

A precisão das informações ou análises técnicas (TA) é, obviamente, a qualidade mais importante. Isso porque não podemos recomendar alguém que esteja errado com mais frequência do que está certo.

Procuramos por contas grandes com muitos seguidores, que proporcionariam aos usuários uma entrada na comunidade. Além disso, por contas menores que ganharam seguidores apenas por sua capacidade de prever as tendências do mercado.

Também consideramos a rapidez com que eles compartilham informações em comparação com outros e, é claro, como se trata do Twitter, procuramos algumas contas com senso de humor, pois às vezes é aceitável mesclar negócios com prazer.

Ben Armstrong (@Bitboy_Crypto)

Ben Armstrong se autointitula um ‘influenciador de criptomoedas’ e é o fundador do BitBoy Crypto. A comunidade do BitBoy Crypto no Twitter é extremamente ativa e está sempre cheia de novas informações e opiniões divergentes.

Devemos reconhecer Ben por ter desenvolvido seu site. Isto abriu um caminho real para conversas sobre criptomoedas credíveis no Twitter, tanto para novos traders quanto para veteranos do mundo das criptomoedas.

O BitBoy Crypto tem uma das melhores contas e é um dos melhores influenciadores do Twitter, constituindo um ótimo ponto de partida para aqueles que desejam se envolver na discussão das criptomoedas. No entanto, é importante observar que, dentro da comunidade de criptomoedas, o site é conhecido por seu uso de títulos chamativos e algumas discussões no Reddit especulam que Ben esteve envolvido em esquemas duvidosos e promoção de projetos fraudulentos.

Na verdade, Armstrong está processando outro influenciador, Atozy, por difamação após ser chamado de ‘trapaceiro suspeito’ por promover golpes. Portanto, o BitBoy Crypto é um bom ponto de partida para entrar no universo das criptomoedas no Twitter. Mas, como em qualquer aspecto das criptomoedas, é importante proceder com cautela e realizar sua própria pesquisa.

Del Crxpto é uma daquelas contas no Twitter que conquistou seguidores da maneira mais difícil, ou seja, por meio de uma boa análise técnica (TA) e conselhos. Como ele mesmo diz, nunca pediu um like ou um retweet, nunca se autopromoveu ou realizou uma competição, e nunca cobrou por nenhuma das informações que compartilha.

Imediatamente, você percebe que ele é uma das contas mais experientes em criptomoedas no Twitter quando vê seu tweet fixado, que ele chama de suas #10ComandamentosDoDelCrxpto.

Essas são uma lista de regras que o influenciador acredita que você deve seguir para ser o melhor trader possível. E, apenas para comprovar que ele é uma das melhores contas do Twitter para seguir sobre criptomoedas. No momento da escrita, ele acabou de prever o aumento de preço do Grove Token, deixando seus seguidores muito entusiasmados.

CrediBULL Crypto (@credibleCrypto)

CrediBULL Crypto é, na nossa opinião, um dos melhores traders de criptomoedas no Twitter. Isso se deve ao fato de que ele mantém um grande número de seguidores ao mesmo tempo em que fornece análises e conselhos de ponta.

A maneira pela qual, esta que é uma das melhores contas para assuntos relacionados com as criptomoedas consegue fazer isso com sucesso, é através da administração de um canal no YouTube em conjunto com a conta do Twitter. Isso significa que CrediBULL pode oferecer análises concisas e diretas em seu Twitter para que seus seguidores ajam rapidamente. Mas também pode detalhar mais amplamente o seu processo em seu canal no YouTube.

Um ótimo exemplo disso ocorreu no ano passado, quando ele incentivou seus seguidores a comprar XRP enquanto o preço estava em seu ponto mais baixo. Isso porque ele estava monitorando um caso judicial entre a SEC e a Ripple que acreditava que provavelmente resultaria em XRP sendo classificado como um token de utilidade ao final do julgamento. Além disso, ele é um especialista em Bitcoin e já enfatizou a necessidade de cautela em momentos em que o mercado estava corrigindo.

JRNY Crypto (@JRNYcrypto)

O perfil JRNY crypto no Twitter é sem dúvida uma das maiores contas que você pode acompanhar nesta rede social, sobre criptomoedas, além de vídeos relacionados a NFTs, e é o criador tanto do JRNY CLUB quanto do Planet XOLO. Diríamos que a melhor razão para seguir JRNY Crypto é para uma imersão completa no mundo das criptomoedas no Twitter.

Além de sua conta no Twitter, este influenciador, também possui um canal no YouTube e um site, o que acreditamos que deve cobrir todos os possíveis elos na cadeia de informações sobre criptomoedas.

Como ele administra um negócio online multifacetado, seu feed está sempre cheio de notícias de última hora e análises técnicas. Você também encontrará links para seu site e outros sites úteis que podem fornecer mais informações e, esperançosamente, uma vantagem para enfrentar o mercado de criptomoedas.

Altcoin Gordon (@Altcoingordon)

Uma recomendação um pouco diferente para a nossa última indicação das melhores contas do Twitter para criptomoedas é o Altcoin Gordon. Como o nome sugere, ele se especializa em análise técnica (TA) e recomendações de altcoins. Não se preocupe com a data relativamente recente em que ele se juntou ao Twitter, pois ele tem experiência com altcoins há anos.

A chave deste mercado é identificar tendências antes que se desenvolvam, comprar quando os preços estão baixos e, é claro, vender quando estão altos. Gordon é um dos melhores no negócioe também compartilha muitas de suas análises técnicas com seus seguidores. Ele incentiva, para que eles também possam aprender enquanto o acompanham.

Existem muitas boas contas de criptomoedas no Twitter, e parece injusto nomear apenas algumas. Haralabos Voulgaris (@haralabob) foi um dos pioneiros das criptomoedas, especialmente o Bitcoin, e também é um especialista no mundo das apostas esportivas.

Embora não poste muito atualmente, qualquer coisa que ele compartilhe é considerada confiável. GCR (@gigantic rebirth) foi um dos principais em relação à venda a descoberto da Luna. Ele até fez uma aposta de 10 milhões de dólares com Don Kwon enquanto fazia essa negociação. Il Capo Of Crypto (Cryptocapo) conseguiu prever um preço-alvo de cerca de 20 mil dólares para o Bitcoin quando este estava em 39 mil dólares no início de maio de 2022.

Conclusão

Esperamos ter ajudado você a encontrar algumas das melhores contas de criptomoedas no Twitter. No entanto, há muitas outras contas especializadas em criptomoedas por aí. Por isso, nosso conselho é seguir algumas das que foram listadas acima, mas também explorar por conta própria.

Fique atento aos espaços que permitem que as pessoas participem e ouçam vários analistas expressando suas opiniões. As listas também são uma ótima maneira de encontrar o melhor que o Crypto Twitter tem a oferecer.

Aproveite, e invista com a consciência de que esta é uma área de investimento de alto risco, e disponha apenas de recursos que pode perder, sem que isso afete sua saúde financeira!