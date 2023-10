As 13 melhores criptomoedas de baixa capitalização do mercado e com potencial de crescimento em 2023

Algumas criptomoedas desta lista estão, atualmente, em fase de pré-venda e os investidores podem obter retornos de mais de 10x com os novos projetos. Essas criptomoedas possuem valor de mercado mais baixo e, portanto, têm o potencial de oferecer aos investidores maiores chances de lucro. Algumas criptomoedas listadas neste artigo possuem uma baixa capitalização de mercado por terem sido subvalorizadas até agora, mas com o potencial de alcançar ganhos de 100x ou mais até o final de 2023 A principal questão a se ter em mente, além da capitalização de mercado de uma criptomoeda, é o seu potencial de crescimento e retornos financeiros. Por isso, vamos dar uma olhada nas 13 melhores criptomoedas de baixa capitalização com potencial de gerar enormes ganhos aos investidores em 2023. Bitcoin Minetrix – Qualquer pessoa com alguma experiência em mineração de Bitcoin sabe que este sistema está decaindo muito e se afastou da natureza descentralizada que um dia o tornou tão popular. Pensando nisso, o Bitcoin Minetrix é uma importante nova criptomoeda de baixa capitalização, pois resolve o problema da mineração ao mesmo tempo em que oferece lucros para os investidores. Meme Kombat – Este jogo tem a chance de ser um dos melhores de 2023. Inspirando-se na famosa franquia Mortal Kombat, o Meme Kombat coloca os memes mais populares dos últimos 10 anos, uns contra os outros, em uma batalha real. Por isso, entusiastas de memecoins e de jogos vão gostar muito deste projeto. A sua baixa capitalização significa que também é um investimento promissor. TG.Casino – O setor de jogos online tem crescido exponencialmente. Mas, até o momento, os cassinos criptos não foram totalmente capazes de capitalizar esse desenvolvimento. O TG.Casino reconheceu que isso pode ser devido a problemas de confiança nas plataformas e tomou a decisão muito inteligente de fazer parceria com o Telegram. Esperamos que esta cripto de baixa capitalização alcance ganhos de 100x em breve. Launchpad XYZ – Embora a tecnologia Web 3.0 seja um tema bastante comum em projetos de criptomoedas, o Launchpad XYZ promete ser uma plataforma inovadora e única para tudo o que tem a ver com a tecnologia, auxiliando investidores de todos os níveis de experiência a tomarem as melhores decisões em suas negociações. yPredict – O projeto espera que 1% dos principais desenvolvedores de IA compartilhem os seus algoritmos de negociação na plataforma, para uso dos investidores. Cerca de 20.000 investidores já estão na lista de espera, razão pela qual vale a pena ficar atento ao desenvolvimento deste projeto. Chimpzee – O ecossistema desta criptomoeda é muito próspero e promete contar com várias opções de renda passiva para os investidores, ao mesmo tempo em que realizará ações ecológicas para ajudar a preservar e recuperar o meio ambiente. O projeto afirma que vai destinar uma parte dos lucros para instituições de caridade que trabalham em projetos para a conservação das florestas tropicais. Wall Street Memes – As memecoins estão ganhando grande força em 2023 e, por isso, apresentaremos algumas nesta lista. Um dos projetos de memecoins mais promissores do momento é o Wall Street Memes. Nenhum projeto tem tanto engajamento da comunidade quanto o WSM, que traz consigo uma enorme comunidade de suas páginas de mídia social e oferece um potencial real de recompensas. Copium Coin – As memecoins têm alcançado um grande destaque no mercado, pois é o setor cripto que mais recebeu investimentos em 2023. A natureza volátil do mercado significa que um token como o Copium pode surgir do nada e oferecer ganhos impressionantes aos investidores, com o intuito de fazer valer a pena o risco que estes ativos podem oferecer. Sponge – Assim como os outros projetos da lista, as memecoins geralmente se enquadram na seção de criptomoedas de baixa capitalização de mercado. O token do Sponge é uma das memecoins mais populares da Internet e isso dá ao token uma chance de crescer e proporcionar excelentes retornos. Pepe Coin – A memecoin que explodiu e chamou toda a atenção do mercado merece um lugar nesta lista. Com enorme sucesso inicial, o token Pepe ainda se enquadra na categoria de melhores criptomoedas de baixa capitalização. Pikamoon – Os jogos P2E continuam muito populares em 2023 e provavelmente o setor vai crescer ainda mais em 2023. No entanto, com a saturação, pode ser difícil identificar a melhor cripto com uma baixa capitalização de mercado. Jogos que potencialmente atraem um grande público, como Pikamoon, podem ser um exemplo de projeto com ótimas vantagens. Scorpion Casino – A indústria de apostas esportivas está avançando rapidamente e promete continuar a crescer cada vez mais. O Scorpion Casino é um projeto criado para capitalizar esse momento. DigiToads – Completando nossa lista de melhores criptomoedas de baixa capitalização para comprar agora está uma outra memecoin. Este projeto tem uma propriedade comunitária interessante, embora os melhores traders sejam recompensados com o maior controle, o que provavelmente levará à tomada das melhores decisões de projeto.

Análise das melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado

Agora, vamos fazer uma análise individual de cada uma das criptomoedas de baixa capitalização listadas acima. As memecoins representam uma boa parte da lista, mas ainda assim os projetos são bastante diversos. O ano de 2023 tem sido amplamente dominado por memecoins, o que faz com que estes ativos tenham um lugar de destaque, já que oferecem uma grande quantidade de recompensas.

Além dos projetos citados neste artigo, é importante que os investidores, ao procurar por criptomoedas de baixa capitalização de mercado, analisem projetos diferentes e com os mais variados objetivos. Distribuir os seus investimentos em diferentes áreas do mercado pode reduzir significativamente os eventuais prejuízos à sua carteira, caso o setor escolhido comece a passar por momentos de queda de preço.

Vamos ver por que essas criptomoedas de baixa capitalização de mercado podem ter ganhos de até 100x em 2023:

Bitcoin Minetrix – Uma das melhores criptomoedas de baixa capitalização que pode trazer a mineração de bitcoins de volta ao seu início descentralizado

É provável que a maioria das pessoas que estão lendo este artigo se sinta atraída pelo mercado de criptomoedas devido à sua natureza descentralizada. No entanto, quando se trata de mineração de Bitcoin, pode-se argumentar que ela se tornou muito mais parecida com o sistema bancário tradicional. Felizmente, o Bitcoin Minetrix (BTCMTX) parece ter a capacidade de restaurar o espírito descentralizado que os entusiastas de criptomoedas tanto valorizam.

Primeiro, vamos dar uma olhada no problema que o Bitcoin Minetrix está tentando resolver. A mineração de Bitcoin rapidamente se tornou exclusiva demais quando sua popularidade explodiu. De repente, para extrair Bitcoin, você precisava de vários equipamentos, energia suficiente e muito conhecimento técnico. Isso significa que apenas algumas poucas pessoas poderiam extrair Bitcoin. A mineração em nuvem deveria resolver isso.

A ideia era que investidores individuais pudessem celebrar contratos em dinheiro com empresas que alugassem a capacidade de mineração. O problema é que alguns poucos investidores assumiram o controle, cobrando taxas altíssimas e exigindo uma parte dos rendimentos da mineração. O Bitcoin Minetrix acredita que este sistema está quebrado e, por isso, criou um processo stake-to-mine, que coloca o poder de volta nas mãos do investidor comum.

Como funciona?

Todo o processo é bastante simples. Após a compra, os investidores podem apostar seus tokens BTCMTX sempre que quiserem, permanecendo no controle desses tokens apostados e com a possibilidade de vendê-los a qualquer momento ou mantê-los para obter uma renda passiva com um APY impressionante. No entanto, a outra opção permitirá que comecem a ganhar alguns Bitcoins extraídos.

Os tokens apostados podem ser trocados por tokens ERC-20 intransferíveis, conhecidos como créditos de mineração. Esses créditos só poderão ser usados para obter tempo para minerar ou obter uma percentagem dos rendimentos da mineração. Como você pode ver, o projeto afirma que o poder está sempre com o investidor e não há taxas ocultas. O processo de staking também adiciona um bom nível de segurança e pode garantir aos investidores que não sejam enganados.



Informações sobre o token Bitcoin Minetrix Início da pré-venda Setembro de 2023 Métodos de pagamento USDT, ETH Rede Ethereum Hard Cap US$ 32.000.000,00 Investimento mínimo US$ 10 Investimento máximo Não possui

Meme Kombat (MK) é uma criptomoeda de baixa capitalização por enquanto, mas essa situação pode não durar muito tempo. Em primeiro lugar, este projeto fez o que todos os bons jogos P2E fazem: inspiraram-se em uma franquia de jogos tradicionais que faz enorme sucesso, o Mortal Kombat, que é o jogo de combate mais icônico da história dos videogames. Isso significa que o Meme Kombat pode atrair tanto jogadores do universo blockchain, quanto os fãs de jogos tradicionais.

Como você pode imaginar, o Meme Kombat é um jogo de luta. No entanto, em vez de personagens da franquia tradicional, os jogadores poderão lutar com seus memes favoritos dos últimos 10 anos. O jogo também usa a tecnologia de IA para ajudar na experiência geral do jogador. Com isso, os jogadores poderão ter acesso o que há de mais moderno em gráficos de alta tecnologia e os resultados também serão decididos usando IA, para que os jogadores saibam que as partidas vão ser disputadas de uma forma justa.

Apostas vs. staking

Talvez a melhor parte de todo o projeto sejam as apostas. O Meme Kombat é o melhor jogo P2E que encontramos no que diz respeito à qualidade de suas opções de jogos. Em primeiro lugar, é impressionante a forma como as probabilidades variam, e nem tudo é uma batalha de pares contra pares. Em vez disso, alguns memes são melhores lutadores e os jogadores podem ganhar muito em 3/1 ou em reviravoltas ainda maiores se jogarem as suas cartas de forma certa.

Além disso, há um grande volume de opções de apostas no jogo. Os jogadores podem apostar diretamente, mas também podem apostar contra o computador, apostar contra outros jogadores ou por meio de apostas paralelas. É como realmente apostar em uma luta, porque é possível apostar em mais resultados do que apenas na vitória. Quer seja o primeiro movimento, resultados específicos ou eventos de batalha únicos, as apostas em ação paralela convidam os usuários a se aprofundarem na mecânica do jogo, oferecendo maneiras mais criativas e diferenciadas de apostar.

É claro que, como qualquer novo projeto de baixa capitalização com potencial de crescer 100x, o projeto incluiu um sistema de staking. Depois de comprar os tokens MK, é possível começar a apostar imediatamente. Com APY generoso e a alocação de 30% para recompensas de apostas e jogos, os investidores podem alcançar ótimos ganhos.



Informações sobre o token Meme Kombat Início da pré-venda Setembro de 2023 Métodos de pagamento USDT, ETH Rede Ethereum Hard Cap US$ 10.000.000,00 Investimento mínimo 0.015 ETH Investimento máximo Não possui

TG.Casino – A parceria com o Telegram poderá tornar em breve, este, o cassino cripto número 1

Muitos cassinos criptos ainda vivem à sombra das versões online tradicionais. Isso era de se esperar, dado o status relativamente novo das criptomoedas neste setor. No entanto, isso não significa que todo cassino deva se contentar em ser apenas o segundo melhor e o TG.Casino (TGC) parece estar tentando tomar a iniciativa de liderar o mercado.

Um fator essencial que o TG.Casino percebeu é que o público em geral costuma ter um problema de confiança com os cassinos criptos. Por isso, o projeto pretende ressaltar que, na verdade, as criptomoedas podem ter muitas vantagens sobre os métodos de pagamento tradicionais. Por exemplo, as criptos não têm restrições de fronteira, portanto, você poderá usar o TG.Casino de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma conexão com a Internet.

Há, ainda, o fator da velocidade das transações. Principalmente quando se trata de saques, os cassinos online tradicionais podem levar muito tempo para pagar aos clientes, dependendo do método de pagamento escolhido. isto não ocorre quando são usadas criptomoedas, já que as transações normalmente podem ser concluídas em questão de segundos. Tudo isso é bom, mas a parceria com o Telegram é algo que pode realmente atrair os jogadores convencionais.

Cassino online no Telegram

A razão para isso é que o Telegram é um dos aplicativos considerados mais confiáveis do mundo. Com criptografia ponta a ponta e compromisso com a privacidade dos usuários, é uma plataforma ideal para aplicativos que lidam com dados e fundos confidenciais. Mas os benefícios não param por aí. O fato de ser um aplicativo móvel e agora hospedar o TG.Casino significa que houve uma ampliação da sua rede para a capacidade e quantidade de jogadores em potencial.

Os bots do Telegram são famosos por sua eficiência e também ajudarão o TG.Casino. O cassino terá a capacidade de facilitar jogos, gerenciar contas de jogadores, processar apostas e muito mais. Por último, o cassino devolverá seus lucros de volta no ecossistema, comprando os tokens TGC no mercado aberto e queimando 40%, enquanto os 60% restantes são usados para jogos, apostas e recompensas. Este projeto pode realmente se tornar o cassino cripto número um do mercado, portanto o seu limite baixo atual provavelmente não durará para sempre.

Descubra como comprar TG. Tokens de Cassino aqui.



Informações sobre o token TG.Casino Início da pré-venda Setembro de 2023 Métodos de pagamento USDT, ETH Rede Ethereum Hard Cap US$ 5.000.000,00 Investimento mínimo Não possui Investimento máximo Não possui

Launchpad XYZ – Torne-se um especialista em Web 3.0 com esta plataforma

É praticamente impossível estar interessado no mercado cripto e não encontrar algo a ver com a tecnologia Web 3.0. A indústria está interligada com o desenvolvimento desta nova tecnologia e cada vez mais projetos a incorporam na própria base do seu token.

O Launchpad XYZ (LPX) é um projeto que percebeu que nem todos os investidores possuem conhecimentos avançados nesta nova tecnologia e talvez precisem de ferramentas que possam servir como auxílio.

A gênese do projeto é ser o ponto de encontro para quem deseja se envolver com a tecnologia Web 3.0. No entanto, o Launchpad XYZ vai muito além disso, razão pela qual foi selecionado como uma das melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado.

O site não apenas oferece uma base para a tecnologia Web 3.0, haja vista que conta com informações sobre os melhores projetos para investir ou até mesmo os melhores jogos da Web 3.0 para participar.

Foco em Web3

A ambição do projeto está atraindo cada vez mais os investidores. O seu objetivo central é integrar os próximos 10 milhões de usuários à tecnologia Web 3.0. Se isso realmente acontecer, significa que este projeto tem uma grande chance de crescimento em 2023, principalmente devido à sua utilidade.

Mesmo que uma pequena percentagem de usuários da Web 3.0 invista no projeto, o Launchpad XYZ pode alcançar grandes retornos quando comparado ao seu limite de baixa capitalização neste momento.

O projeto também tem planos ambiciosos para reviver o mercado de NFT, pois os desenvolvedores acreditam que o mercado atual está subestimado e um retorno pode estar próximo de acontecer.

Se isso realmente acontecer, os investidores podem esperar um grande retorno financeiro com o projeto.



Informações sobre o token Launchpad XYZ Início da pré-venda Abril de 2023 Métodos de pagamento USDT, ETH, Transak Rede Polygon Hard Cap US$ 12.5 million Investimento mínimo Não possui Investimento máximo Não possui

yPredict – A plataforma que oferece vantagens de mercado aos investidores

O mercado cripto está em constante evolução, e tem sido uma tarefa desafiadora acompanhar o ritmo dos melhores investimentos para 2023. Por isso, a criação de novas ferramentas com tecnologia de IA tem sido um grande diferencial, facilitando as negociações dos investidores.

Neste contexto, o yPredict (YPRED) é uma ideia genial, que visa combinar a inteligência artificial com o mercado de criptomoedas, a fim de que os investidores possam tomar as melhores decisões sobre os seus investimentos.

A plataforma empregará um modelo simples, onde os melhores criadores de algoritmos poderão exibir o seu trabalho para os investidores interessados. Desse modo, os investidores podem obter vantagens ao comprar o token YPRED, nativo do yPredict, e, com isso, terão acesso a todos os dados dos melhores desenvolvedores de IA do mercado.

Caso os investidores queiram dar um passo adiante e seguir a estratégia exata de seu criador favorito, é possível também comprar uma assinatura.

Os desenvolvedores poderão vender os seus modelos preditivos em um serviço de assinatura. Além disso, 70% do valor de cada token YPRED comprado vai ser destinado para os desenvolvedores, enquanto 10% irão para os investidores. Esta é, portanto, outra criptomoeda de baixa capitalização de mercado que vale a pena acompanhar.

Já existem mais de 20.000 investidores na lista de espera para usar o site, então é claro que o hype é real. Um bom token para ficar de olho em 2023, com certeza.



Informações sobre o token yPredict Início da pré-venda Fevereiro de 2023 Métodos de pagamento ETH, MATIC, USDT, BNB, e Cartão bancário Rede Polygon Hard cap US$ 6.507.511,00 Investimento mínimo 200 YPRED Investimento máximo Não possui

Chimpzee – A criptomoeda ecológica com possibilidades incríveis de obtenção de renda passiva

As criptomoedas ecológicas estão se destacando como uma grande parte do futuro da indústria. Por isso, um projeto que certamente parece vale a pena acompanhar é o Chimpzee (CHIMPZ). Com sua dedicação ao meio ambiente, o projeto promete fazer sua parte para preservar o meio ambiente e, em particular, ajudar a conservar as florestas tropicais.

A equipe do Chimpzee pretende fazer isso doando 10% da alocação total para várias instituições de caridade, além de doar uma parte dos lucros para instituições destinadas a causas ambientais. Ao mesmo tempo, os usuários poderão se divertir muito no site, pois, pela primeira vez, será possível escolher entre recursos Shop2Earn, Trade2Earn e Play2Earn.

O recurso Shop2Earn do Chimpzee é bastante autoexplicativo, no qual os usuários poderão ganhar tokens CHMPZ na compra de produtos do Chimpzee Shop, e parte do dinheiro arrecadado será destinado para instituições de caridade.

Tecnologia Play2Earn

O jogo Play2Earn, por sua vez, é chamado de Zero Tolerance Game, e os jogadores podem ganhar tokens nativos do Chimpzee ao completar missões. Elas giram em torno do tema de proteção da floresta tropical e seus habitantes, evitando a ação daqueles que tentam destruí-los.

Uma outra maneira de obter mais tokens CHMPZ é através da ferramenta Trade2Earn. O Chimpzee será a primeira plataforma de negociação NFT em que uma porcentagem de cada transação irá para seus usuários, o que é uma maneira muito inteligente de fazer com que o interesse cresça no mercado.

Ademais, os passaportes NFT concederão aos usuários acesso a muito mais conteúdos na plataforma, além de darem a chance de os investidores ganharem recompensas ainda maiores. O passaporte Diamond é o nível mais alto que um usuário pode ter, mas estes passaportes só podem ser adquiridos nos primeiros 6 estágios da pré-venda. Há, também, um bônus de até 100% disponível para os investidores, se comprarem o token antes que seja dado início a fase de listagem.



Informações sobre o token Chimpzee Início da pré-venda Junho de 2023 Métodos de pagamento ETH, USDT, cartão de crédito Rede Ethereum (ERC20) Hard cap US$ 9.367.625,00 Investimento mínimo Não possui Investimento máximo Não possui

Wall Street Memes – Sua enorme comunidade faz do projeto uma ótima opção

As memecoins são as mais voláteis dentre todas as criptomoedas, mas acredita-se que é isso que as torna tão atraentes para os investidores: podem ser arriscadas, mas também são um esquema para lucros rápidos.

Uma grande comunidade pode fazer com que uma memecoin cresça mais de 100x, mas normalmente pode levar muito tempo para isso. No entanto, este não é o caso do Wall Street Memes (WSM), que já possui uma grande comunidade, com a qual a maioria dos projetos só pode sonhar.

Para quem ainda não sabe o que é o projeto, o Wall Street Memes ganhou destaque depois que um grupo de traders do Reddit se reuniu para enfrentar a dinâmica de Wall Street. Eles tinham como alvo fundos de hedge que apostavam na redução das ações da GameStop.

Ao fazer o GameStop disparar, os traders levaram à falência um grande fundo de hedge e causaram tanto impacto que isso acabou virando notícia internacional. O legado deste grupo permanece vivo através de suas contas de mídia social, que têm mais de 1 milhão de seguidores em suas plataformas.

Atividade nas redes sociais

A conta do Twitter, em particular, é conhecida pela maioria dos entusiastas de criptomoedas, com mais de 220 mil seguidores, incluindo contas muito famosas em círculos criptos, como Youtuber Cameron Fous e mercado NFT Magic Eden.

Essas contas dão aos Wall Street Memes um alcance muito maior do que apenas 1 milhão de seguidores, já que qualquer interação entre as contas proeminentes possui o potencial de espalhar os objetivos do projeto.

Uma celebridade que está discutindo positivamente sobre o projeto é Elon Musk. O proprietário do Twitter e a conta mais seguida da plataforma, por muito tempo, controlou quase totalmente o desempenho do Dogecoin (DOGE). Apenas twittando sobre a memecoin, o empresário era capaz de fazer o preço do token disparar.

O polêmico bilionário interagiu positivamente, por duas vezes, com a conta Wall Street Memes e também retuitou seu conteúdo. Há rumores de que ele poderia estar mudando a sua lealdade de DOGE para WSM, o que dá à criptomoeda o potencial de disparar uma quantia imensurável.

A última razão pela qual o WSM é um projeto de destaque desta lista sobre as melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado é um chatbot de IA. Os usuários de criptomoedas estão acostumados com a ideia de que o ChatGPT pode oferecer algumas vantagens com as suas previsões.

No entanto, o Google lançou recentemente o seu próprio chatbot Bard AI, que, quando questionado sobre a previsão de preço do WSM para 2023, previu que a memecoin poderia aumentar 352% em relação ao preço original de pré-venda.

Copium Coin – A memecoin que pode replicar o sucesso do PEPE

O Pepe Coin está nesta lista, então vamos falar mais sobre o projeto adiante. No entanto, foi o seu sucesso que inspirou tantos investidores a tentar encontrar uma criptomoeda com potencial para replicar o seu sucesso. Acreditamos que poucas memecoins no mercado têm grande potencial. Uma delas é o Copium Coin. Ele possui peculiaridades que o destacam entre as melhores criptomoedas de baixa capitalização.

Além disso, Pepe Coin tornou-se um fenômeno, mesmo com investidores se afastando de memecoins sem utilidade. A única qualidade dessas moedas era viralizar. Desde então, surgiram novos investimentos. Entusiastas buscam tokens como a próxima Dogecoin. O Copium tem potencial para ganhos impressionantes.

O Copium é baseado em um meme que se tornou muito popular entre os entusiastas de criptomoedas, usado para zombar de pessoas que estão chateadas com alguma coisa e sugerindo que lidem com isso adquirindo o Copium.

Memes como este têm uma espécie de comunidade embutida e podem desencadear até mesmo um sentimento de nostalgia nos investidores. Provavelmente é isso que aconteceu com o Pepe Coin e também pode acontecer com o Copium Coin. Leia nossa previsão completa de preços de Copium aqui.

Outra característica interessante do projeto é o seu compromisso com o futuro. Durante a pré-venda, que foi destinada apenas para convidados, os usuários só podiam comprar, no máximo, 1 ETH de COPIUM. Isso mostra o compromisso da equipe de evitar um possível rug-pull e aumentar as suas chances de ser uma das melhores opções de criptomoedas de baixa capitalização de mercado em 2023.

Sponge – Um dos memes mais famosos da Internet pode fazer essa memecoin crescer rapidamente

Além do Copium, uma memecoin com grande potencial para alcançar o Pepe Coin é o Sponge (SPONGE). Assim como o Copium, o Sponge é uma das criptomoedas de baixa capitalização de mercado que podem crescer rapidamente e de forma impressionante. O token já experimentou a volatilidade do mercado e, por isso, acredita-se que tem o potencial de repetir seu feito anterior.

Essa história volátil envolveu a memecoin disparando cerca de 1200% sem motivos aparentes, mesmo quando quase ninguém sabia de sua existência. Isso foi logo após a corrida do Pepe Coin e os investidores estavam procurando a próxima grande memecoin para investir.

Tudo indicava que esta memecoin seria o Sponge, principalmente após o seu desenvolvimento inicial, mas, infelizmente, o projeto teve a má sorte de bombar quando o mercado atingiu um bear patch e, desde então, a memecoin perdeu muito o seu valor.

Muitos investidores descartaram o token definitivamente, pois o seu preço diminuiu junto com seu valor de mercado. No entanto, diversos especialistas ainda acreditam que o projeto tem potencial, principalmente por causa do meme. em que se inspirou O Sponge é, provavelmente, um dos memes mais populares entre os entusiastas de criptomoedas nas mídias sociais.

O potencial viral, aliado ao desempenho anterior do Sponge, indica que não podemos descartar a memecoin para sempre. Apesar de ser mais uma criptomoeda de baixo valor de mercado, ainda pode valer a pena tentar. A próxima bull run provavelmente conterá muitas memecoins, por isso, fique de olho neste projeto.

Pepe Coin – Um das memecoins de maior sucesso este ano

O Pepe Coin (PEPE) é uma das criptomoedas mais interessantes que constam nesta lista. Atualmente, é uma das criptomoedas com o maior valor de mercado, mas ainda assim alguns investidores já o descartaram como um projeto encerrado.

Isso é o que coloca o Pepe Coin em nossa lista de criptomoedas de baixa capitalização de mercado. Na maioria das vezes, o melhor momento para se envolver com uma memecoin pode ser quando o projeto é descartado ou considerado como concluído por especialistas.

Este projeto que cresceu cerca de 20.000% e fez os seus primeiros investidores obterem lucros impressionantes em um curto período de tempo. Desde então, tem sido um token mais volátil, e o seu preço tem caído lentamente. A nostalgia tem sido uma força poderosa no mercado de memecoins, e esperamos que isso traga de volta, em algum momento de 2023, o PEPE.

Dogecoin e Shiba Inu têm sido as principais memecoins do mercado desde a sua criação. Estes tokens ainda alcançam grandes explosões, em relação a maioria das outras memecoins, quando se trata de capitalização de mercado, com exceção do Pepe Coin, que está apenas algumas posições abaixo do Shiba Inu.

Ambas as criptomoedas desfrutaram de movimentações secundárias após seus principais momentos de desempenho, e muitas semelhanças podem ser encontradas com o PEPE. É por isso que o Pepe Coin está na lista de melhores criptomoedas de baixo valor de mercado.

Pikamoon – O jogo P2E que promete envolver até mesmo jogadores tradicionais

Os jogos blockchain estão crescendo rapidamente, mas ainda há um longo caminho a percorrer para que possam chegar perto de replicar o sucesso alcançado pelos jogos tradicionais.

Uma das maneiras que podem levar esse avanço acontecer é por meio de um jogo que tenha a capacidade de inspirar muitos jogadores tradicionais a mudarem para o setor dos jogos blockchain. O

Pikamoon (PIKA) é um projeto que tem esse potencial.

A abordagem inteligente do projeto Pikamoon é capaz de fornecer uma ligação entre o mundo tradicional dos jogos e a tecnologia blockchain, já que isso pode ser bastante confuso para os jogadores menos experientes. O Pikamoon encontrou uma maneira de resolver esse problema.

Ao basear seu universo nos jogos tradicionais de Pokémon com um toque de Fortnite, o Pikamoon pode atrair jogadores tradicionais para o seu mundo.

O metaverso Pikamoon será baseado em Pokémon, mas no universo blockchain. Desse modo, os usuários poderão ganhar o token nativo do projeto – PIKA – ao completar tarefas na plataforma. Haverá, ainda, uma recompensa para os primeiros investidores, pois eles poderão receber um dos 18.012 NFTs gratuitos que já foram cunhados e os representarão no jogo.

Assim como o Pokémon, os membros da plataforma poderão lutar contra outros jogadores, com a possibilidade de ganhar NFTs do universo Pikamoon, uma forma de recompensa que tem o potencial de reinventar os jogos tradicionais ao aliar-se ao universo blockchain.

No cenário dos jogos P2E, o Pikamoon (PIKA) é uma criptomoeda de baixa capitalização de mercado que melhor representa esta categoria de jogos criptos no momento.

Scorpion Casino – Capitalize sobre a explosão na popularidade do jogo

O Scorpion Casino está na lista de melhores criptomoedas de baixa capitalização e é comparável ao projeto DeeLance. Assim como o Scorpion Casino (SCORP), o DeeLance constatou que uma plataforma descentralizada pode melhorar muito a atual disposição de investimentos no mercado.

A indústria de jogos na América explodiu nos últimos anos, à medida que a cada ano mais estados legalizaram este tipo de jogo. Com isso, acredita-se que é apenas uma questão de anos até que a maior parte dos países tenha legalizado totalmente a indústria de cassinos online.

Dessa forma, houve um grande aumento de plataformas para realização de apostas esportivas e cassinos online. O Scorpion Casino é um destes novos projetos, pois percebeu que há espaço para uma plataforma descentralizada e que pode melhorar ainda mais os aspetos dos produtos atuais.

O site do Scorpion Casino oferece uma coleção de mais de 200 jogos de cassino e 160 jogos ao vivo, que possuem muita semelhança com os sites tradicionais. Mas o mais importante é que os jogos são oferecidos pelos fornecedores de jogos mais confiáveis do mercado, incluindo: Evolution, NetEnt e Play N Go.

Isso é essencial para atrair os usuários dos sites tradicionais de cassino e faz com que o Scorpion Casino ocupe uma posição de destaque na lista das melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado e com potencial de crescimento em 2023.

DigiToads – Uma memecoin voltada para recompensar os melhores investidores e traders

O último token da lista de melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado é outra memecoin, mas com uma diferença. O projeto se chama DigiToads (TOADS) e é um dos mais recentes da lista, o que faz com que os investidores tenham a chance de fazer parte pelo melhor preço possível.

O projeto é baseado em The Teenage Mutant Turtles. Já falamos sobre o poder da nostalgia no mercado cripto, já que isso costuma desencadear muita emoção para os investidores. No entanto, além do sentimento de nostalgia, o projeto DigiToads tem muito mais a oferecer. O ecossistema pretende aumentar o volume de negociações e elaborou uma maneira muito inovadora de fazer isso.

Uma competição de trading mensal ocorrerá dentro do ecossistema, para premiar os melhores traders. Os vencedores receberão Toads – ou seja, sapos, já que é o animal temático da plataforma – de platina, que concederão acesso ao tesouro DigiToads.

Esta é uma maneira muito inteligente de garantir que, dentro de um projeto administrado pela comunidade, os melhores traders sejam aqueles que tomam todas as decisões importantes. Enquanto isso, os traders que receberem os prêmios terão acesso ao tesouro e receberão 10% dos lucros comerciais futuros.

Isso não apenas motiva os traders a participar da competição, como também garante que os vencedores tenham suas responsabilidades levadas a sério, já que terão uma skin no jogo.

O DigiToads é o projeto que fecha a nossa lista de criptomoedas de baixa capitalização devido à sua proposta inovadora, mas vamos seguir acompanhando o projeto para ver o desenvolvimento dessa nova memecoin.

O que são criptomoedas de baixa capitalização de mercado?

Uma criptomoeda de baixo valor se refere a projetos com baixa capitalização de mercado. É difícil definir exatamente o que é considerado “baixo” em um mercado muito fluido, mas 2 bilhões é um bom ponto de partida e costuma funcionar bem para fins de análise.

Por razões de referência, dependendo de como o mercado está, deve haver cerca de 25 a 40 moedas acima de 2 bilhões, o que significa que o restante se classifica como criptomoeda low-cap.

Principais razões para a capitalização de mercado de criptomoedas low-cap

O mercado de criptomoedas costuma ser muito volátil, o que significa que pode ser um dos lugares mais arriscados para os investidores. Mas, o lado positivo disso é que é possível obter o máximo de recompensas se os investimentos forem feitos com inteligência.

As criptomoedas low-cap geralmente representam um risco menor, mas com grande potencial de retorno. Como estes tokens têm um baixo valor de mercado, seu preço é menor. Isso significa que os projetos têm a melhor chance de crescer e, com isso, oferecer bons lucros.

Outra característica das criptomoedas é que disparam rapidamente. Elas superam moedas de capitalização alta, como o Bitcoin. O BTC, mesmo volátil, pode ter movimentos menores. Esses movimentos podem não afetar os investidores drasticamente.

As criptomoedas de baixa capitalização, por outro lado, normalmente são muito mais propensas a oscilações. Isso porque o mercado pode se familiarizar com os tokens e, de repente, levar a um envolvimento maior da comunidade. Isto causa uma reação em cadeia mais benéfica para os investidores que fazem parte do projeto desde o início.

Como encontrar as melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado

Depois de ler as 13 recomendações de criptomoedas da lista, você deve entender melhor o tema. Se quer manter-se atualizado, consulte este site regularmente. Encontrará artigos frequentes sobre novas criptomoedas low-cap.

Além disso, as plataformas de mídia social são ótimas para atualizações. Lá, você pode encontrar as melhores criptomoedas de baixa capitalização.O Twitter e o Reddit, em particular, possuem espaços dedicados ao tema, onde você pode ver outros investidores discutirem o que está atualmente em oferta.

Você também pode verificar as novas listagens em exchanges populares. Como por exemplo a Binance, que normalmente estão repletas de criptomoedas de baixa capitalização e que podem estar próximas de alcançar um grande crescimento no mercado.

Por fim, verificar regularmente os sites especializados também pode ser uma ótima maneira de se manter informado, analisando sempre as listas atualizadas de todos os rankings de criptomoedas, incluindo uma seção de criptos de baixo valor de mercado.

Quais criptomoedas low-cap comprar?

Como você pode ver, a nossa lista das 13 melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado traz muitas opções para escolher. No entanto, eventualmente, esta lista pode ficar desatualizada e você provavelmente vai se perguntar o que vem a seguir. A maioria das criptomoedas desta lista ainda estão passando pela fase de pré-venda, e isso não é coincidência.

As pré-vendas representam projetos de criptomoedas que ainda não chegaram à fase de listagem em exchanges e, portanto, não têm uma grande capitalização de mercado.

Ao investir em pré-vendas, você provavelmente receberá maiores recompensas pelo valor investido. Mas também receberá uma criptomoeda de baixo custo, antes que ocorra qualquer explosão no preço e o token se transforme em uma cripto de grande capitalização.

Outro fator importante a se observar é saber separar as criptomoedas populares e examinar projetos subestimados. Por exemplo, no momento, o mercado está com a atenção voltada para as memecoins, mas existem apenas dois projetos que se qualificam como criptos de alta capitalização. Procure por memecoins potencialmente subvalorizadas e você poderá encontrar algumas criptomoedas de baixa capitalização.

Por que investir em criptomoedas de baixa capitalização de mercado?

Investir em criptomoedas de baixa capitalização de mercado pode ser muito gratificante, apesar de ser ligeiramente mais arriscado. Como já dissemos acima, é isso que torna as criptomoedas low-cap tão atraentes.

Trata-se de algo especialmente importante no atual cenário do mercado de ativos digitais. Isso porque com a questão da regulamentação cada vez mais próxima, o cenário cripto pode estar mais volátil do que nunca.

Portanto, distribuir os seus investimentos de maneira a construir um portfólio diversificado é crucial para que você não tenha grandes perdas financeiras. É por isso que saber identificar as melhores criptomoedas de baixa capitalização de mercado é tão importante

Se você não deseja fazer grandes investimentos ou arriscar perdas maiores, investir em criptomoedas de baixa capitalização de mercado pode ser uma opção para que você. Por isso, faça parte de muitos projetos diferentes e sem tantas preocupações. Assim, quanto mais o projeto crescer, maiores podem ser os ganhos.

Quais criptomoedas de baixa capitalização de mercado oferecem um retorno sobre o investimento (ROI) significativo?

Há uma razão para o Bitcoin Minetrix estar no topo da nossa lista de melhores criptomoedas de baixo valor de mercado. O motivo disso é que o BTCMTX oferece a maior oportunidade de retorno sobre o investimento (ROI) do momento.

Outro projeto com excelente ROI é o Wall Street Memes. Os entusiastas de memecoins já estão familiarizados com o poder que um grande número de seguidores tem para um projeto. E é isso que torna o WSM tão promissor. Além disso, o WSM é o primeiro projeto que demonstra ter o poder de ultrapassar grandes tokens, como Dogecoin e Shiba Inu, na lista de capitalização de mercado.

Isso significa que os investidores têm a chance de se envolver em uma memecoin promissora pelo preço mais baixo da história do projeto.

Considerações finais

As criptomoedas de baixa capitalização de mercado são um setor em ascensão e pode ser muito promissor investir neste momento. Estes projetos têm sido, muitas vezes, subestimados na comunidade cripto, já que os investidores costumam procurar as criptomoedas de maior tendência.

Portanto, uma dica importante é se concentrar em pré-vendas. Além disso, encontrar a nova melhor criptomoeda de baixa capitalização de mercado antes que os tokens passem por um grande aumento de preço. Este é um dos segredos para o sucesso no mercado cripto e com opções de baixo risco.

Como mencionamos acima, acreditamos que todas as 13 criptomoedas desta lista são ótimas opções de criptomoedas de baixa capitalização de mercado. No entanto, o Bitcoin Minetrix (BTCMTX) é o projeto que tem sido visto como o mais promissor do momento.