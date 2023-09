11 melhores ICOs de tokens cripto para seguir e investir em setembro de 2023

Top 11 de melhores ICOs criptomoedas para acompanhar

À procura de algumas das melhores ideias para investir em cripto ICOs? Antes de se lançar na nossa análise detalhada sobre o que são ICOs e como avaliar um bom ICO, deixamos-lhe o top de projetos num panorama rápido em setembro de 2023:

Wall Street Memes – Um novo meme token que tem o apoio de uma forte comunidade de utilizadores e que está prestes a completar a pré-venda de $28 milhões de capital. O $WSM reservou 30% dos seus tokens como recompensas para a comunidade e oferece um airdrop de $50k. Grandes nomes como Elon Musk já interagiram com WSM no Twitter. Launchpad XYZ – Este projeto está a criar um ecossistema mais favorável para os investimentos na Web3. Algumas das suas principais funcionalidades incluem o acesso a investimentos fracionados em imobiliário, a execução de minting de NFT, o acesso a ICOs privados, e a dados privilegiados do mercado com base em inteligência artificial. Para aceder às melhores funcionalidades do Launchpad XYZ, os utilizadores devem fazer staking dos seus tokens LPX. Com base no seu preço confirmado de listagem em Exchange, o Launchpad XYZ ICO oferece atualmente um desconto de 20% sobre o preço dos seus tokens. yPredict – O yPredict ICO já está em pleno funcionamento, com mais de $1.2 milhões angariados. O projeto oferece insights em tempo real dos mercados de trading cripto através de modelos preditivos. Estes são criados por quants e por cientistas de dados, e apoiados por inteligência artificial e machine learning. O token do ecossistema do projeto chama-se YPRED. Chimpzee – Esta cripto verde oferece recompensas digitais enquanto apoia os eesforços de conservação ambiental. Está a ganhar o interesse dos investidores numa altura em que já ultrapassou largamente a barreira dos $1 milhões em capitalização. Além disse oferece funcionalidades como os passaportes Diamond NFT e uma app mobile com integração de IA. Scorpion Casino – Esta é uma plataforma de gaming online que combina o gaming e as apostas desportivas numa infraestrutura de blockchain. Já angariou mais de $460k na sua pré-venda de tokens $SCORP, e oferece um rendimento passivo diário que pode ir até 10.000 USDT. eTukTuk – Um projeto cripto verde que tem origem no Sri Lanka e que quer promover a modernização dos TukTuks e da sua adoção de energia elétrica, reduzindo com isso as emissões de carbono e oferecendo um potencial de 400% de valorização sobre investimentos. O projeto, que é apoiado pela The Capital Maharaja Group, quer tornar mais acessível a adoção de veículos elétricos e de estações de carregamento para TukTuks. CyberConnect – Esta nova ICO está a angariar capital para revolucionar a indústria das redes sociais. O CyberConnect está a construir uma plataforma de redes sociais descentralizada que pretende proteger a privacidade dos utilizadores e garantir que esses detêm os conteúdos que publicam. Os NFTs da blockchain Ethereum são centrais para isso. SupraOracles – Este projeto inovador especializa-se nos chamados oracles. De modo simples, os oracles permitem ligar blockchains e smart contracts com dados do mundo real. Este é um conceito fundamental para o desenvolvimento das tecnologias Web3. O SupraOracles diz ser mais rápido e seguro do que outros protocolos oracle deste espaço. Tectum – O Tectum ambiciona ser a rede blockchain mais rápida em tempo o mundo, contando já com outputs verificados de mais de 1 milhão de transações por segundo. Além disso, as transações Tectum não têm taxas aplicáveis. O Tectum opera com uma solução de layer 2 em Bitcoin. Isso permite que Bitcoin seja mais eficiente e barata através desta rede. Backstage – Este novo projeto ICO de criptomoedas faz a ponte entre eventos do mundo real e a tecnologia blockchain. Quer se trate de clubes noturnos, festivais ou partidas desportivas, o Backstage ajuda as empresas de entretenimento a fazerem a transição para tecnologias da Web3. Artyfact – O Artyfact está a construir um ecossistema descentralizado de gaming que dá apoio a múltiplos géneros e títulos. Todos os jogos são acessíveis no metaverso de Artyfact, e seguem um conceito de play-and-earn. O Artyfact diz que todos os seus jogos terão qualidade AAA e que permitirão aos seus jogadores ganharem recompensas cripto e NFTs.

Avaliação dos melhores ICOs deste ano

Continue a ler e estude as nossas análises completas dos melhores cripto ICOs de setembro de 2023.

1. Wall Street Memes – Excelente ICO de meme coin com 30% de reserva de tokens para recompensas à comunidade, e com quase $28 milhões angariados

O token de Wall Street Memes ($WSM) é já considerada uma das melhores moedas meme por bons motivos. Ela tem no centro uma comunidade de entusiastas da onda das meme coins, e além disso é um projeto já com imensa atenção mediática graças a uma capitalização de mercado inesperada.

Avança a bom passo para atingir quase $28 milhões a praticamente dois meses desde o início da sua pré-venda, o que a posiciona como uma das novas criptomoedas ICO mais promissoras.

O Wall Street Memes teve origem nos criadores do Wall St Bulls, um famoso projeto de NFT baseado em Ethereum que vendeu todos os seus NFT em 30 minutos. O Wall St Bulls ficou conhecido por ser um projeto de vanguarda que foi capaz de definir novas tendências de mercado, como ficou evidenciado pelo lançamento de Bitcoin NFTs.

Com um preço por token de $0,031 USDT a meio da sua pré-venda (haverá um total de 30 fases na pré-venda), o $WSM é atualmente um dos ICO mais entusiasmantes para quem queira investir nesta classe de ativos. Ainda que as pré-vendas impliquem risco inerente, o forte apoio da comunidade ajuda muitas vezes o token a ganhar sustentabilidade para o longo prazo.

Além disso, a iniciativa cripto tem vindo a ganhar tração graças às interações que tem obtido com grandes nomes do espaço digital como Elon Musk no Twitter.

O Wall Street Memes também tem airdrops planeados, o que dá aos detentores de tokens a oportunidade de ganharem $50k só por seguirem o projeto nos canais de redes sociais e completarem algumas tarefas simples.

No que respeita ao whitepaper do Wall Street Memes, podemos ver que $WSM tem uma quantidade total de 2 biliões de tokens disponíveis, e que 30% desses tokens serão alocados para recompensas da comunidade. Metade da quantidade total será destinada a ações de marketing, enquanto o restante será dividido entre recompensas para a comunidade e para provisão de liquidez.

Outra das novidades é que Wall Street Memes tomou passos decisivos para evitar açambarcamento de tokens ou descapitalização brusca, eliminando alguns dos riscos possíveis.

Com o foco colocado na participação da comunidade e na transparência, o Wall Street Memes quer ser um dos melhores ICO cripto desta vaga de meme coins que está a regressar em força aos mercados.

Poderá juntar-se à comunidade de Telegram do Wall Street Memes para obter as últimas notícias.

Informações sobre o token Wall Street Memes Início da pré-venda 26 May 2023 Métodos de pagamento ETH, USDT Rede Ethereum Capitalização total Não indicado Investimento mínimo 100 $WSM Investimento máximo Não tem

2. Launchpad XYZ – Framework Stake-to-Access com suporte de ativos Web3

A próxima criptomoeda de destaque na nossa lista das melhores ICO é o Launchpad XYZ. Este projeto tem no seu website a seguinte descrição: “um portal focado no consumidor que quer fornecer acesso aos vários setores da Web3”. Há muitos produtos em desenvolvimento pelo Launchpad XYZ, e todos oferecem exposição a uma variedade de ativos da Web3. Algumas dessas funcionalidades só estão disponíveis para quem faça staking de tokens LPX.

O LPX é o token nativo de Launchpad XYZ, e vende-se atualmente a preços de desconto através do seu ICO, com uma angariação de quase $1.5 milhões na pré-venda.

Por exemplo, quem faça staking de 25.000 tokens LPX terá acesso à whitelist de novos minting de NFT e a rondas privadas de ICOs. Esta é a fase pré-pública das ICO, e que tipicamente só está disponível para investidores com capital de risco significativo.

Quem fizer staking de 25.000 LPX poderá investir $500 em cada ICO privada – ao fazer staking de 50.000 LPX, o valor da alocação aumenta para $1.000, e por aí adiante. Quem fizer staking de LPX também poderá receber taxas de trading com menos custos na Exchange descentralizada de Launchpad XYZ. Isto permitirá que os traders possam comprar e vender criptomoedas e NFTs sem dependerem de entidades terceiras.

O LPX também é necessário para aceder a imobiliário fracionado, uma vez que as taxas são pagas em LPX. É importante lembrar que LPX tem muitos casos de utilização dentro do ecossistema de Launchpad XYZ.

Dito isto, o objetivo do Launchpad XYZ é dar acesso a pelo menos 10 milhões de clientes que queiram beneficiar dos seus serviços especializados em trading e dados analíticos da web3 – se o projeto conseguir isso, o valor de LPX poderá disparar.

A ICO de Launchpad XYZ ainda decorre, e o seu token LPX é uma das criptomoedas do topo das tendências, estando avaliada em $0,0445 por token. O seu preço irá aumentar gradualmente até ao final da ICO.

Assim que isso acontecer, LPX será listada na Exchange descentralizada de Launchpad XYZ a preços de 40,0565, o que representa um aumento de 27% no seu valor relativamente ao preço atual. Depois disso, LPX passará a circular nas Exchanges centralizadas aos preços definidos pelo mercado.

Informações sobre o token Launchpad XYZ Início da pré-venda Abril de 2023 Métodos de pagamento USDT, ETH, Transak Rede Polygon Capitalização total $12.5 million Investimento mínimo Nenhum Investimento máximo Nenhum

3. yPredict – Modelos de previsão de cripto trading com base em big data e quants



O yPredict poderá muito bem afirmar-se como uma das melhores criptomoedas em fase ICO deste ano, uma vez que o projeto foi capaz de constituir um ecossistema alimentado por inteligência artificial e machine learning.

O seu objetivo principal é construir um Marketplace de modelos preditivos. Vários especialistas da área da data science e da análise quantitativa foram convidados a criar e vender os seus próprios modelos para ajudar os traders a tomarem as melhores decisões.

Por exemplo, alguns modelos preditivos oferecem insights em tempo real sobre os mercados. Isto inclui o sentimento de mercado para algumas criptomoedas específicas e para o reconhecimento de padrões de gráficos. Alguns modelos preditivos podem até gerar sinais de trading. Estes alertam os utilizadores com sugestões de trading identificadas, incluindo os momentos de entrada e saída dos mercados e os preços a que devem comprar ou vender.

Seja como for, todos os modelos de previsões são antes testados e avaliados pelo yPredict e pela sua organização autónoma descentralizada (DAO). Isto garante que os utilizadores do yPredict só terão acesso a modelos de prognósticos legítimos e que funcionem. Assim que um modelo preditivo for listado em yPredict, os utilizadores poderão aceder a ele via um modelo de subscrição.

Os pagamentos são efetuados com o token nativo do ecossistema, o YPRED. Enquanto a maior parte das taxas de subscrição se destinam aos criadores do modelo de previsões, 10% são distribuídos para a piscina de staking do yPredict. Isto significa que aqueles que façam staking de YPRED poderão ganhar uma percentagem sobre as vendas com este modelo.

Ainda que o yPredict possa ser uma das melhores novas criptomoedas para comprar, os investidores de ICO deverão considerar os riscos envolvidos. O YPRED não será listado em Exchanges até que a fase ICO termine, pelo que ficarão algumas dúvidas sobre se os mercados irão aderir ao projeto. Além disso, o yPredict precisa de garantir que atrai capital suficiente durante o seu ICO – o que lhe permitirá aceder aos objetivos ambiciosos do seu roadmap.

O ICO de yPredict já angariou mais de $1.4 milhões, o que sugere que o seu ecossistema de previsões estão a ser bem aceite pela comunidade cripto.

Um dos principais benefícios de investir cedo em projetos ICO como YPRED é que terá acesso a descontos significativos sobre os preços de listagem sendo que, atualmente, pode ser comprar-se a $0,07 e terá preço de listagem de $0,12. Ou seja, a valorização inicial será de 70%.

Informações sobre o token yPredict Início da pré-venda Fevereiro de 2023 Métodos de pagamento ETH, MATIC, USDT, BNB, Cartão de crédito ou débito Rede Polygon Capitalização total $6,507,511 Investimento mínimo 200 YPRED Investimento máximo Não tem

4. Chimpzee – O ativismo ecológico junta-se às recompensas digitais: Mais de $1.2 milhões angariados

O Chimpzee é a nova cripto que combina as recompensas digitais com o ativismo ecológico. A sua criptomoeda nativa, o CHMPZ, quer aplicar os casos de utilização da blockchain para ajudar a travar a devastação dos habitats naturais.

O projeto está comprometido em destinar 10% de todos os tokens Chimpzee e lucros associados para iniciativas ambientais. A sua criptomoeda, o CHMPZ, está ainda em fase de pré-venda e já cumpriu o feito de angariar mais de $1.2 milhões.

O projeto encontra-se atualmente na sua fase 6 da pré-venda, o que dá acesso a alguns benefícios como os passaportes do Chimpzee Diamond NFT.

Estes passaportes garantem privilégios para os seus detentores, como um benefício de 20% em staking e a possibilidade de utilizar uma app mobile com recursos de IA. É também de referir que os tokens usados nas compras iniciais serão queimados, o que servirá como impulso positivo para o valor geral do ecossistema.

De acordo com o que se pode ler no whitepaper do Chimpzee, este ecossistema está assente em cinco pilares fundamentais. Eles incluem um Marketplace de NFT, uma loja do estilo Shop-2-Earn, um jogo “Zero Tolerance Play-2-Earn”, um gerador de IA para criação de Avatares e passaportes de NFT exclusivos.

A loja do Chimpzee aplica um sistema Shop-to-Earn, que recompensa os utilizadores com tokens CHMPZ quando fazem compras neste mercado. Uma parte dos lucros gerados são aplicados diretamente a causas ambientais. De forma semelhante, o seu Marketplace de NFT conta com um modelo de Trade-2-Earn, permitindo a troca de ativos entre utilizadores.

O jogo Zero Tolerance de Chimpzee introduz a funcionalidade Play-to-Earn. Os jogadores podem obter tokens CHMPZ ao alcançar alguns marcos do jogo, e o que também é possível acrescentando uma camada de recompensas à experiência de gaming.

O Gerador de Avatares com IA de Chimpzee permite o acesso à criação personalizada de avatares, enquanto o Passaporte de NFT dá aos utilizadores vários benefícios inerentes ao ecossistema Chimpzee.

Para se manterem atualizados, os investidores poderão juntar-se ao Telegram de Chimpzee.

Informações sobre o token Chimpzee Início da pré-venda Junho de 2023 Métodos de pagamento ETH, USDT, Cartão de crédito ou débito Rede Ethereum (ERC20) Capitalização total US$ 9,367,625 Investimento mínimo Não tem Investimento máximo Não tem

5. Scorpion Casino – Plataforma de apostas cripto e gaming com oportunidades de ganhar rendimento passivo, já com mais de US$ 460K angariados

O Scorpion Casino é uma experiência de gaming online emergente e uma plataforma de apostas desportivas, que se serve da blockchain para alavancar as suas ofertas únicas e experiência de gaming exclusiva.

Licenciado na jurisdição de Curacao EGaming, a plataforma oferece várias opções de jogos e de apostas. Disponibiliza mais de 360 jogos, com apostas ao vivo e aplicação de medidas de fair-play.

O token nativo da plataforma é o SCORP, que está disponível atualmente na pré-venda a preços de $0,014 USDT por token, mas tem um preço de listagem projetado de $0,05 USDT.

A pré-venda já angariou mais de US$ 460K, oferecendo aos detentores de tokens a promessa de ganhos passivos que podem ir até $10.000 USDT por dia.

O Scorpion Casino inclui uma plataforma de gaming, tem o seu token de governança SCORP, e também um sistema de afiliados com recompensas. O sistema de afiliados disponibiliza algumas recompensas para utilizadores, enquanto o stoken SCORP garante direitos de governança e alguns benefícios adicionais para os utilizadores.

Com uma quantidade total de 1 bilião de tokens, o SCORP é o método de transação primário da plataforma. E à medida que ela for crescendo, os detentores de tokens poderão esperar bónus regulares, jogos gratuitos e uma percentagem das taxas de transação.

Há ainda uma taxa de queima de 1% por transação que permite criar um efeito deflacionário nos tokens. Isso diminui progressivamente a quantidade de tokens SCORP disponíveis, aumentando o seu valor graças à pressão deflacionista.

Além disso, e para promover justiça e a participação dos utilizadores, serão reservados tokens em quantidade substancial para a pré-venda e como recompensa de afiliados. O Scorpion Casino quer transformer a cena do gaming online e do desporto numa experiência justa, lucrativa e divertida através destas funcionalidades.

Para mais novidades junte-se ao canal de Telegram do Scorpion Casino.

6. eTukTuk – Recompensas com cripto verde com transição para mobilidade verde

A plataforma do eTukTuk no Sri Lanka quer transformar os TukTuks tradicionais em veículos elétricos, ajudando com isso a reduzir as emissões de carbono e a aumentar as oportunidades económicas. Esta alteração para energia elétrica irá reduzir as emissões de carbono e ajudar a manter a atmosfera mais limpa.

Além disso, o eTukTuk poderá representar um adicional de rendimentos para os condutores destes veículos em 400%, graças aos seus custos operacionais mais baixos. Na altura em que escrevemos, a cripto nativa do eTukTuk, o token $TUK, está em fase de whitelist.

O Sri Lanka é um dos países por excelência dos TukTuks, e é uma localização ótima para lançar esta plataforma. Além disso, o projeto tem vindo a ganhar tração com o The Capital Maharaja Group, um conglomerado proeminente do Sri Lanka que promete custos controlados e disponibilidade para a adoção de veículos elétricos e estações de carregamento.

O plano também inclui a instalação de equipamentos solares para alimentar a frota de veículos elétricos na cidade e subúrbios.

Como podemos ler no whitepaper do eTukTuk, incentiva-se os detentores dos tokens a fazer staking para apoiar os esforços de manutenção das estações de carregamento, e isso devolve-lhes retorno anual atrativo.

Além do impacto ambiental, o eTukTuk quer resolver os problemas das desigualdades sociais ao alavancar a tecnologia blockchain para atribuir identidades digitais e melhorar a inclusão financeira.

Na sua essência, o eTukTuk quer demonstrar o potencial das tecnologias verdes para criar um futuro onde o transporte sustentável e o crescimento económico podem coexistir sem criar uma fatura pesada ambiente.

Mantenha-se atualizado sobre os progressos do eTukTuk ao juntar-se ao seu canal do Telegram.

7. CyberConnect – Trazer a descentralização e os NFT às redes sociais

O CyberConnect é outro dos melhores ICOs a acompanhar nos próximos tempos. O CyberConnect está a revolucionar a indústria das redes sociais através de tecnologia blockchain, e procura para isso criar uma alternativa descentralizada ao Facebook, Twitter e Instagram.

O seu ecossistema vai permitir aos programadores criarem apps sociais e ferramentas que respeitam a privacidade. Além disso, os perfis de redes sociais em CyberConnect serão dinamizados com NFTs na rede Ethereum. Os conteúdos publicados, tais como imagens e fotos, terão também codificação com NFTs. Isto garante que as necessidades de propriedade se mantêm nas mãos dos utilizadores.

Outra funcionalidade do CyberConnect é a possibilidade de trocar mensagens encriptadas. Isto garante que os utilizadores podem entrar em chats com total privacidade e sem terem de recear vazamentos de dados como o que por vezes acontece no Facebook.

O ICO do CyberConnect está prestes a começar, com três milhões de tokens Cyber a serem distribuídos entre os investidores iniciais. Este token de ERC-20 terá o valor inicial de $1.80 por token CYBER. O ICO só vai aceitar pagamentos com USDT.

8. SupraOracles – Rapidez, escalabilidade e segurança em oracles para a era da Web3

O SupraOracles é um projeto inovador que se especializou nos Oracles. De forma resumida, os oracles permitem ligar blockchains a dados fora da rede e que estão em bases do mundo real. Por exemplo, podemos pensar num sistema de seguros que funcione com smart contracts e que permite o pagamento automático quando uma viagem de avião foi atrasada em mais de 3 horas.

O supraOracles fornece esta informação de forma autónoma, extraindo dados de fontes confiáveis. Isto permite que os smart contracts revolucionem cada indústria de formas novas. Por exemplo, em serviços financeiros, em gaming, previsões de mercado, cibersegurança, em pagamentos retalhistas e muito mais.

O SupraOracles também refere que o seu protocolo subjacente é mais rápido e seguro do que o de outros fornecedores de oracle. Além disso, o SupraOracles também contará com funcionalidades entre redes. Isto permitirá que duas ou mais blockchains extraiam dados de forma coletiva a partir do mundo real.

9. Tectum – A solução de layer 2 para Bitcoin com mais de 1 milhão de transações por segundo

O Tectum desevolveu uma solução de layer 2 para a blockchain de Bitcoin. Dito de forma simples, isso permite que as transações com Bitcoin possam ser realizadas de modo mais eficiente.

Por exemplo, a blockchain original de Bitcoin só pode realizar sete transações por segundo – Tectum diz que a sua solução proprietária é capaz de gerir mais de um milhão de transações por segundo.

Além disso, o Tectum também está a revolucionar as taxas de Bitcoin com a sua solução softNote, que suporta transações livres de taxas. Ainda assim, é importante lembrar que Bitcoin também é suportado na Lightening Network. Por isso, Tectum deverá fazer o trabalho necessário para ser capaz de convencer os seus investidores de que a sua solução de layer 2 é mais eficiente.

Se o conseguir, isto poderá resultar num dos melhores ICOs que deve acompanhar. A ICO já está a decorrer, com 8% dos tokens vendidos até agora – Tectum ambiciona a uma capitalização de mercado soft e hard de $2 milhões e de $10 milhões respetivamente. Atualmente, os tokens Tectum custam $3 cada.

10. Backstage – Gestão de eventos e venda de bilhetes com tecnologia web3

O Backstage está a criar ondas de mudança na indústria do entretenimento, recorrendo para isso a tecnologias da Web3. O projeto – que serve organizadores de eventos como clubes noturnos ou clubes de futebol, quer criar uma infraestrutura end-to-end para clientes.

Por exemplo, o Backstage permite às empresas oferecerem uma experiência de bilheteira com NFT. Cada bilhete teria por isso uma codificação com recurso a tecnologia blockchain, e também permitia colecionar artigos.

Além disso, o Backstage permite a organizadores de eventos aceitarem pagamentos em criptomoedas – tanto offline com online. Todas as vendas de bilhetes e transações são publicadas na blockchain, o que dá aos organizadores de eventos a possibilidade de acederem a processos de auditoria mais seguros e eficazes.

A utilização da blockchain e das criptomeodas também permite às empresas de entretenimento reduzirem as taxas de transação. Isto porque os bilhetes passam a poder ser vendidos diretamente aos consumidores. O ICO de Backstage está a vender tokens BKS a $0,02 cada um. 19% de todos os tokens serão vendidos nesta fase.

11. Artyfact – Ecossistema descentralizado para jogos play-and-earn de qualidade AAA

O Artyfact é a nossa derradeira escolha de melhores ICOs, constituindo-se como um projeto em fase de desenvolvimento num ecossistema descentralizado e com jogos de play-and-earn. Todos os jogos suportados serão acessíveis através do seu próprio mundo metaverso.

Podemos ler no site de Artyfact que todos os títulos distribuídos terão qualidade AAA – isto pretende assegurar que os jogadores se mantêm imersos na realidade dos jogos em vez de se focarem apenas em ganhar recompensas. Isto porque já muitos vieram dizer que os jogos com mecânicas play-to-earn têm vindo a provar ser insustentáveis no longo prazo.

A moeda interna de jogo deste ecossistema chama-se ARTY. Os utilizadores poderão ganhar ARTY quando completam tarefas e aumentam o seu progresso de jogo. Os utilizadores podem também ganhar NFTs ao explorer o metaverso de Artyfact.

O Artyfact ICO está atualmente em curso e já angariou $1.3 milhões, mais de metade da sua meta de $2.4 milhões. Atualmente, o Artyfact está a oferecer tokens ARTY ao preço de $0,30 cada – O ICO irá terminar a 30 de junho de 2023, com os tokens a serem listados no LBank.

O que é um ICO de criptomoedas

Posto de maneira simples, uma ICO de criptomoedas permite às novas startups de blockchain angariar fundos enquanto o projeto ainda não foi lançado de forma ampla. Os investidores podem trocar criptomoedas estabelecidas, como Ethereum, pelo token nativo do projeto. Depois de o ICO crypto terminar, os tokens serão negociados em exchanges.

ICOs designam Initial Coin Offerings (Ofertas Iniciais de Tokens) – também habitualmente chamados de pré-vendas. Enquanto o processo de angariação de fundos decorre, os novos projetos de criptomoedas tem a oportunidade de se capitalizar. Ou seja, os ICOs permitem que novos projetos angariam fundos dos investidores.

O processo é muito semelhante ao dos Inicial Public Offerings (IPOs), só que em vez de os investidores acederem antecipadamente a ações, os ICOs garantem acesso antecipado aos seus tokens de governação.

Os melhores ICOs de criptomoedas dão o benefício de poder ser um dos primeiros investidores de tokens listados em Exchanges. E tal como os IPOs, os investidores de ICO normalmente recebem ativos em desconto que podem gerar lucros importantes durante o desenvolvimento futuro do projeto.

Isto permite que os investidores asseguram um retorno imediato sobre os seus investimentos em ICO, já que os seus tokens de ICO podem vir a listar-se a preços mais altos assim que começaram a negociar por investidores retalhistas de forma mais ampla.

Um dos ICOs mais notáveis foi lançado em Ethereum. Em 2014, Ethereum vendeu tokens ETH por apenas $0,31 cada um. Os investidores no ICO de Ethereum conseguiram obter rendimentos que mudaram as suas vidas, principalmente depois de ETH ter atingido preços superiores a $1.800 por token.

Os investidores devem-se lembrar que nem todos os ICOs têm sucesso e que, na verdade, a maioria nunca conquistará os objetivos do seu roadmap.

Isto torna o investimento em ICO mais desafiante, especialmente se considerarmos a quantidade de novas criptomoedas que entram todos os dias no mercado. A pesquisa, diligência e diversificação são por isso importantes.

Conheça também as melhores criptomoedas para investir a longo prazo, sendo que algumas poderá mesmo investir agora mesmo em fase ICO!

Como funcionam as Initial Coin Offerings?

Agora que já sabe o que são ICOs, podemos estruturar de forma simples como elas funcionam. Em geral, elas partilham alguns pontos em comum:

Primeiro, os novos projetos devem ser capazes de criar o seu próprio token nativo. Isto permite que os tokens circulem em redes legacy como Ethereum ou na Binance Smart Chain.

O projeto cripto irá então oferecer os seus tokens nativos para investidores iniciais, normalmente com desconto. Esses investidores deverão usar as suas criptomoedas pré-estabelecidas para investir no ICO. O tipo de tokens disponíveis para troca varia de projeto para projeto, mas habitualmente pode escolher entre ETH, BNB e USDT.

Assim que os investidores tiverem completado a sua compra, receberão tokens ICO. Isto acontecerá ou no momento do próprio investimento ou no final do ICO.

Os investidores poderão então fazer qualquer tipo de operação com os seus tokens – vendê-los em Exchanges ou mantê-los para o longo prazo.

Alguns dos melhores ICOs têm preços fixos e definidos por etapas. Isso significa que a seguir à venda de cada conjunto de tokens, o preço do ICO aumenta. Por exemplo, o ICO de yPredict oferecia tokens $YPRED por $0,07. Mas no final dessa fase de venda, o token passaria para um patamar de $0,11 (ou seja, aumentaria de forma programada em 57%).

Não obstante, no final de uma campanha de ICO, os tokens cripto deverão ser listados em Exchanges. Isso permite que aqueles que perdem a oportunidade de investir na fase ICO possam negocia-los ao valor de mercado. Também é aqui que os investidores do ICO poderão começar a registar lucros, vendendo-os a preços especulativos e superiores ao valor que compraram.

Como avaliar um bom ICO? Depende da fama e burburinho que for capaz de gerar, dos seus princípios técnicos e capacidade de capitalização Ainda assim, os tokens em ICO costumam enfrentar pressões de compra quando completam o ICO, o que gera um crescimento significativo. Também observamos que alguns dos tokens ICO podem não ter muita procura na fase de venda a público nos mercados, pelo que os riscos estão sempre presentes.

Como avaliar um bom ICO

Para avaliar quais são os melhores ICOs devemos fazer uma pesquisa aprofundada sobre o sentimento geral dos mercados. Os ICO de topo costumam ter um tokenomics robusto, exigem redes sociais com muitos seguidores, e têm conceitos únicos e novos na Web3. E, em casos ideais, têm também equipas experientes e transparentes por trás.

Como indicámos antes de forma aprofundada, ler o whitepaper dos projetos, percorrer as suas redes sociais para conhecer o sentimento geral sobre um projeto, e pesquisar o website dessas criptomoedas são formas de investigar os melhores ICOs e de tentar determinar se terão bom desempenho.

É também importante compreender que mesmo que um projeto preencha todos os requisitos para que venha a ter sucesso, esse não está garantido, sendo que só é possível obter marcadores de sucesso à partida.

Além do mais, e tal como temos vindo a observar com a loucura das meme coins, os investidores especulativos em criptomoedas valorizam o potencial de crescimento rápido ao invés dos chamados aspetos fundamentais ou utilidade de longo prazo – alguns projetos podem levar muito mais tempo a atingir o seu potencial do que outros.

Os investidores devem estar atentos ao seu apetite por risco e à sua paciência.

Para que investir em criptomoedas em fase ICO?

Os investimentos nos melhores ICOs representam vantagens importantes, e podemos até fazer analogias com as ações. Isto porque os investidores podem comprar novos tokens não testados, com a esperança de que venham a ter um desempenho superior à média do mercado – além disso, o retorno de ICO pode ser significativo, ainda que as perdas também o possam ser.

Nesta secção, vamos explicar-lhe os benefícios de investir em ICOs de criptomoeda e como avaliar próximas ICO promissoras.

Se quiser expandir ainda mais o seu conhecimento, considere então o nosso guia especializado sobre os melhores casinos online com Bitcoin para este ano.

Os ICOs são bons para investir?

A resposta curta é sim. Os melhores ICOs podem representar bons investimentos, mas têm também fatores de risco um pouco mais elevados do que criptomoedas mais bem estabelecidas sem utilidade provada nem histórico no mercado.

Como referimos em cima, é crucial que os investidores mantenham a paciência, refreiem o seu apetite e tolerância ao risco, e reconheçam que não se garantem nem as melhores criptos em ICO e poderão não ter sucesso

Alguns projetos geram imenso hype para os seus ICO, explodem em preço e corrigem sem nunca recuperar, enquanto outros projetos levam meses e até anos a completar os objetivos do seu roadmap – com o preço dos tokens a apresentar volatilidade significativa.

Os investidores podem servir-se de diferentes estratégias para a sua listagem de ICO. No final de 2022, por exemplo, Tamadoge oferecia tokens TAMA ao preço de $0,01 por token na sua primeira fase ICO, e depois listou-os em Exchanges ao preço de $0,03.

Aqueles que venderam rapidamente depois da listagem conseguiram garantir ganhos de 200$, transformando por exemplo $100 em $300, e minimizando ao mesmo tempo o risco e a exposição a uma queda de preços iminente. Contudo, ao vender tão cedo os investidores de Tama perderam ganhos astronómicos, se considerarmos que os tokens continuariam a valorizar até aos $0,194 – uma valorização de 1.900%.

Invista em projetos novos

Uma das principais atrações das ICO é que elas oferecem exposição a novos projetos. Na verdade, o token de criptomoedas só entrará em Exchanges a público depois de a ICO estar completa. Isto dá acesso antecipado e permite comprovar alguns conceitos desses projetos inovadores.

O processo é semelhante ao de investir em ações em IPOs.

Por exemplo, aqueles que investiram no IPO de Tesla em 2010 estavam a fazer uma aposta enorme em que os veículos elétricos seriam uma realidade nos mercados globais.

Em 2010, os mercados ainda não tinham qualquer tipo de certezas sobre este novo conceito.

Contudo, os investidores iniciais acabaram por colher lucros chorudos, particularmente depois de as ações da Tesla terem subido em 13.000% desde o IPO.

Este conceito pode ser aplicar-se aos ICOs de criptomoedas. Por exemplo, quem comprou tokens de ETH durante o ICO de Ethereum em 2014 observou ganhos superiores a 1.6 milhões por cento. Mas na altura ainda ninguém sabia o que era Ethereum nem podia prever o seu sucesso.

Comprar a preços de desconto

Algumas das melhores criptomoedas em ICO oferecem preços de entrada em desconto. Isto significa que os tokens serão listados em Exchanges a preços mais altos do que o que os investidores pagaram no ICO.

Por exemplo, o yPredict está atualmente a vender tokens YPRED ao preço de $0,07 cada. Depois do ICO, o YPRED irá ser listado em Exchanges ao preço de $0,12. Isto significa que os investidores atuais do ICO irão ver uma valorização de 70%.

Assegurar descontos em ICO poderá também ajudar a amplificar os ganhos quando o token descola nos mercados. Por exemplo, suponhamos que quando for listado os tokens de yPredict irão valorizar de patamares de $0,12 para $0,18. Isto representa ganhos de 50%. Contudo, aqueles que pagaram %0,07 durante o ICO terão feito lucros de 120%.

Baixa capitalização de mercado

Outro dos benefícios dos melhores ICOs é que normalmente eles representam investimentos em projetos de baixa capitalização. Isto porque o projeto é relativamente novo, pelo que terá baixa valorização.

Além disso, os projetos desta natureza apresentam liquidez limitada. O que significa que o aumento na pressão de compra poderá resultar em crescimento acelerado para o projeto cripto.

Como encontrar os melhores ICOs em que investir

Vamos explorar algumas maneiras populares de encontrar ICOs de topo em 2023.

Identifique as suas fontes para pesquisar ICOs

A primeira coisa a considerar agora que saber o que são ICOs é aceder às principais fontes de informação sobre ICOs prestes a serem lançados. Há várias fontes online que nos dão informação a esse respeito.

Por exemplo, plataformas como a ICODrops oferecem listas de Initial Coin Offering que são atualizadas em tempo real. Cada lista apresentam informações úteis sobre o ICO, incluindo os seus objetivos de capitalização e prazos.

Outra boa fonte é o CoinMarketCap, que lista alguns dos melhores ICOs do momento. Contudo, a sua lista de ICO está limitada por comparação com o ICODrops e com outros sites especializados.

Leia o Whitepaper

Agora que a lista de projetos foi criada, passamos à fase de pesquisar sobre investigação relevante sobre o funcionamento desses projetos. Uma das formas mais recomendadas é lendo o whitepaper desses ICOs.

Os melhores tokens em ICO devem contar informações claras e precisas sobre o seguinte:

O objetivo geral, que explique o que a startup de cripto pretende conquistar. Normalmente descreve-se a solução para um problema da vida real, ou apresenta-se um produto ou serviço inovador.

A estratégia do roadmap, que apresenta os objetivos centrais e como o projeto os pretende atingir.

O tokenomics do projeto, que inclui o número de tokens a criar e como eles se irão distribuir.

Depois de ler o whitepaper, vale a pena explorar outros conceitos semelhantes que possam já existir nos mercados. Se for esse o caso, considere se o projeto ICO em que quer investir fará algo de melhor relativamente ao que já existe. Se não tiver nada melhor para oferecer é possível que não seja um projeto bom para investir.

Avalie a utilidade do token

O próximo passo é avaliar a utilidade do token em ICO que está em venda. Se o token oferecer valor real para os seus detentores, e principalmente se resolver problemas da vida real, isso é um excelente indicador.

Escolher ICOs com utilidade real é importante. Afinal de contas, a grande maioria das criptomoedas do top 100 por capitalização de mercado têm alguma forma de utilidade e caso de utilização, as únicas exceções são as meme coins destacadas.

Coisas a considerar antes de investir em cripto ICOs

O que são ICOs se não uma oportunidade de comprar criptomoedas ao seu preço mais baixo de sempre, na expectativa de grandes lucros. O apelo é grande, mas há algumas considerações que deve fazer antes de avançar com os seus investimentos.

Volatilidade: Os mercados cripto são ultra voláteis. E isso é especialmente verdade com criptos em ICO. Afinal de contas, os novos tokens de cripto têm capitalização de mercado baixa, o que significa níveis de liquidez também baixos. Por esse motivo, há sempre hipóteses de descidas acentuadas no preço dos tokens em ICO depois da sua listagem numa Exchange. Se isso acontecer terá de aceitar perdas substanciais, ainda que momentâneas.

Os mercados cripto são ultra voláteis. E isso é especialmente verdade com criptos em ICO. Afinal de contas, os novos tokens de cripto têm capitalização de mercado baixa, o que significa níveis de liquidez também baixos. Por esse motivo, há sempre hipóteses de descidas acentuadas no preço dos tokens em ICO depois da sua listagem numa Exchange. Se isso acontecer terá de aceitar perdas substanciais, ainda que momentâneas. Excesso de saturação: As cripto ICOs permitem a novas startups angariarem capitalização de mercado sem recorrer ao mercado de ativos regulados. Isso provocou o desenvolvimento de um mercado ICO extremamente saturado. E assim, os investidores têm a possibilidade de investir em centenas de ICOs a cada momento. É por isso que a investigação de novos projetos é tão difícil.

As cripto ICOs permitem a novas startups angariarem capitalização de mercado sem recorrer ao mercado de ativos regulados. Isso provocou o desenvolvimento de um mercado ICO extremamente saturado. E assim, os investidores têm a possibilidade de investir em centenas de ICOs a cada momento. É por isso que a investigação de novos projetos é tão difícil. Diversificação: Um dos benefícios evidentes da saturação da oferta é que a diversificação fica mais fácil. Por exemplo, ao invés de investir $1.000 num único ICO, poderá investir em 10 projetos distintos ao preço de $100 cada. Mesmo que nove dos ICOs falhem, basta um investimento bem-sucedido para colher receitas significativas.

Um dos benefícios evidentes da saturação da oferta é que a diversificação fica mais fácil. Por exemplo, ao invés de investir $1.000 num único ICO, poderá investir em 10 projetos distintos ao preço de $100 cada. Mesmo que nove dos ICOs falhem, basta um investimento bem-sucedido para colher receitas significativas. Scams: Alguns dos ICOs de criptomoedas acabam por se revelar scams. Este tipo de tentativas de enganar investidores significa que são definidos roadmaps de farsa, em que os objetivos não são para cumprir. Ao invés disso, o ICO tentará angariar tanto dinheiro quanto possa antes de desaparecer. E assim poderá ser difícil destrinçar entre o que são projetos legítimos e o que é scam de ICOs. É também por isso que é recomendável fazer investimentos modestos e garantir um portfólio diversificado.

Como investir numa ICO

O investimento em ICO é um processo relativamente simples. Por exemplo, a maior parte dos ICOs aceitam pagamentos em criptomoedas estabelecidas como ETH, USDT, BNB e cartões de débito ou crédito.

Em retorno, os investidores de ICO recebem os tokens novos do projeto e em primeira mão. Geralmente não existem requisitos para abrir conta ou sequer para fornecer informações pessoais quando investe em ICOs. Em vez disso, os investidores têm só de conectar as suas wallets cripto ao website do ICO e transferir os tokens pretendidos como pagamento.

Deixamos aqui um exemplo real de como pode comprar tokens ICO do Wall Street Memes: Passo 1: Obtenha uma wallet cripto. As wallets cripto são necessárias para ter acesso às ICOs, além de que permitem receber e alojar os tokens comprados. A wallet MetaMask é uma das opções populares. Poderá descarrega-la de forma gratuita, e ela está disponível como app Android e iOS ou como extensão para o browser Chrom, Edge, Firefox e Brave.

As wallets cripto são necessárias para ter acesso às ICOs, além de que permitem receber e alojar os tokens comprados. A wallet MetaMask é uma das opções populares. Poderá descarrega-la de forma gratuita, e ela está disponível como app Android e iOS ou como extensão para o browser Chrom, Edge, Firefox e Brave. Passo 2: Obter cripto e pagar o seu investimento ICO. De seguida, o investidor deverá adquirir uma criptomoeda que seja aceite no ambiente swap da ICO. No caso do Wall Street Memes, o seu ICO aceita tokens de Ethereum, USDT e BNB. Estas criptomoedas podem comprar-se na maioria das Exchanges reguladas do mercado, e poderá usar euros para isso.

De seguida, o investidor deverá adquirir uma criptomoeda que seja aceite no ambiente swap da ICO. No caso do Wall Street Memes, o seu ICO aceita tokens de Ethereum, USDT e BNB. Estas criptomoedas podem comprar-se na maioria das Exchanges reguladas do mercado, e poderá usar euros para isso. Passo 3: Transfira cripto para a sua wallet. O próximo passo é transferir as criptomoedas compradas para a sua wallet. Copie o endereço da wallet Metamask e transfira os tokens da Exchange Cripto.

O próximo passo é transferir as criptomoedas compradas para a sua wallet. Copie o endereço da wallet Metamask e transfira os tokens da Exchange Cripto. Passo 4: Coloque uma ordem em ICO. Agora, visite a página de pré-venda do Wall Street Memes. A caixa de ordens da ICO está situada no canto superior direito da homepage. Deverá escolher aí o tipo de token a trocar por $WSM, por exemplo ETH, USDT ou BNB. Depois, deverá inserir a quantidade de tokens a comprar. Veja se todas as informações estão corretas e clique em “Comprar agora”.

Agora, visite a página de pré-venda do Wall Street Memes. A caixa de ordens da ICO está situada no canto superior direito da homepage. Deverá escolher aí o tipo de token a trocar por $WSM, por exemplo ETH, USDT ou BNB. Depois, deverá inserir a quantidade de tokens a comprar. Veja se todas as informações estão corretas e clique em “Comprar agora”. Passo 5: Conecte a wallet e compre tokens ICO. Irá surgir uma janela em pop-up. Escolha o seu fornecedor de wallets cripto onde aloja os seus tokens, por exemplo a Metamaks. Surgirá uma notificação pedindo autorização para se ligar à pré-venda de tokens do Wall Street Memes. Dê a sua autorização e, depois de a confirmação se realizar, poderá finalmente obter a sua alocação de tokens $WSM.

Na maior parte das vezes deverá aguardar que a ICO termine para reclamar o levantamento dos seus tokens. Isto porque eles ficarão apenas bloqueados como forma de alocação, e só no final da pré-venda é que os poderá levantar e também vender ou fazer outro tipo de operações.

As crypto ICOs são seguras?

Nem todas as ICOs de criptomoedas são criadas da mesma forma e são sequer legítimas, isto é, alguns dos projetos querem apenas ficar com o seu dinheiro. Alguns dos scams maiscomuns incluem os chamados “rugpulls”, em que os fundadores de um ICO fica com todos os fundos recolhidos, também chamados de “pote de mel” – é quando os scammers enviam smart contracts com código escondido e que prevê que só eles possam aceder aos fundos.

Além disso, os fundadores muitas vezes provocam correções profundas nos seus tokens antes de os listarem em Exchanges, o que faz com que os investidores de ICO fiquem com tokens de baxíssimo valor.

As tentativas de hacking são um problema associado às ICOs.

Por exemplo, as pessoas mal-intencionadas poderão tentar convencer um investidor a fornecer as chaves privadas da sua wallet.

O scammer poderá então transferir a totalidade dos tokens que tem em carteira.

Isto também poderá conseguir-se através de websites de phishing e de keyloggers.

Ainda assim há boas notícias, já que muitas ICOs de criptomoedas são legítimas. Elas são normalmente geridas por programadores credíveis que querem que o seu projeto seja mesmo bem-sucedido nos mercados. E se o conseguirem, o valor dos tokens em ICO aumenta de forma significativa. Mas lembre-se de que o oposto também pode acontecer. Em último caso, e se já percebeu o que são ICOs, o valor de qualquer token será determinado pelas forças de mercado.

Conclusão

Em resumo, os investimentos nas melhores ICOs estão a crescer e a tornar-se numa atividade financeira cada vez mais popular. Os investidores parecem disponíveis para se exporem a novos projetos inovadores, já para não falar no entusiasmo que é acederem a preços de desconto quando os tokens ainda não estão listados em exchanges.

Um dos melhores tokens de ICO disponíveis atualmente chama-se Wall Street Memes. Este ICO já angariou mais de $13.1 milhões em cerca de seis semanas, o que ilustra bem a popularidade do seu token $WSM. A plataforma tem o apoio de mais de um milhão de seguidores distribuídos por vários canais e redes sociais, sendo que até Elon Musk já interagiu com o projeto num dos seus Tweets.

