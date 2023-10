10 Melhores Plataformas de Staking de Criptomoedas em 2023 para ganhar Renda Passiva

Uma das melhores formas de obter renda passiva é por meio do staking de criptomoedas mas, para isso, é essencial escolher cuidadosamente as plataformas ou exchange, já que esta é a sua porta de entrada para ter acesso aos melhores recursos e aos maiores retornos.

Pensando nisso, este artigo vai trazer uma visão geral sobre as melhores plataformas de staking de criptomoedas do momento, para que você possa escolher a mais adequada para as suas necessidades.

10 melhores plataformas de staking de criptomoedas

O staking de criptomoedas pode ser um investimento bastante arriscado. Por isso, antes de investir, é essencial conhecer melhor o mercado e saber que apenas as criptomoedas Proof-of-Stake podem ser usadas para fazer staking, já que algumas criptomoedas populares, como o Bitcoin, só permitem a mineração.

Antes de tudo, saiba que você nunca deve apostar uma quantia que você não possa dar-se ao luxo de perder.

Portanto, antes de começar a fazer staking de criptomoedas, é recomendável estudar o assunto e procurar as plataformas mais confiáveis e que ofereçam os melhores retornos. Continue lendo este artigo e saiba mais sobre algumas das melhores plataformas de staking de criptomoedas em 2023.

1. Uphold

Esta, é uma das melhores plataformas e tem ótimas opções para staking de criptomoedas, com recompensas compostas de mais de 19,5% ao ano. É possível fazer staking de criptomoedas como Cardano (ADA), Ethereum (ETH), Tezos (XTZ), Solana (SOL), dentre outras, na Uphold. Basta criar uma conta, preencher os requisitos da plataforma e escolher um ativo específico para começar.

Você será elegível para recompensas semanais de staking. Além disso, poderá desfazer a aposta como desejar, dependendo do ativo. Na Uphold, o período de preparação para iniciar o staking é de, no mínimo, quatro dias.

Além disso, houve um aumento nas recompensas de staking na Uphold e, agora, são superiores a 7% APY e 25% para ETH.

2. Cake DeFi

Devido à sua transparência, uma das principais plataformas de staking de criptomoedas que oferece altos retornos é a Cake DeFi. Esta plataforma oferece um relatório trimestral que mostra o seu roadmap, crescimento, recompensas pagas e muito mais, algo que não é comum na indústria cripto.

Além disso, a Cake Defi permite unstaking – saída de uma posição de staking – com apenas um clique, e o APY da plataforma cobre todas as taxas e valores que você poderá receber. Ademais, é permitida a compensação automática para retornos elevados. Não há limitações de valor de staking na Cake DeFfi.

Para evitar golpes e fraudes, e ter a certeza de se inscrever no site oficial da Cake DeFi, verifique sempre os endereços eletrônicos e as atividades já realizadas na plataforma.

3. Kraken

O CoinMarketCap classifica a Kraken como a quarta maior exchange de criptomoedas e uma das melhores plataformas de staking de criptomoedas, do momento. A Kraken permite a realização de staking em até 12 ativos e possui suporte de unstaking para a maioria das criptomoedas.

É possível obter recompensas de staking e receber pagamentos semanalmente, dependendo do token. Você também pode fazer staking com as suas recompensas, para aumentar os seus ganhos (staking on-chain).

Além disso, a Kraken permite o staking off-chain em alguns países e não cobra taxas extras para staking ou unstaking.

4. Binance

No que diz respeito ao volume diário de negociações, a Binance é considerada a maior exchange do mercado e lidera a lista como uma das melhores plataformas de staking de criptomoedas neste momento, suportando mais de 100 ativos diferentes. A Binance permite dois tipos de staking de criptomoedas – flexível e bloqueado.

Como o nome sugere, o staking bloqueado possui um tempo de bloqueio definido. Enquanto isso, o staking flexível oferece maior liberdade para os investidores, mas com recompensas menores. Em resumo, há espaço para saques flexíveis no staking bloqueado, mas você pode perder todas as suas recompensas.

O staking flexível está relacionado ao staking DeFi. É necessário investir em projetos DeFi, o que pode resultar na perda do contrato inteligente ou do valor bloqueado.

No entanto, a vantagem do staking DeFi é que você não precisa criar uma carteira on-chain para todos os seus projetos de staking, e seus períodos de bloqueio são mais curtos (na maioria das vezes, cerca de 25 horas).

Em contraste, o período de bloqueio definido para o staking bloqueado é de, no mínimo, 30 dias. Entretanto, algumas criptomoedas têm períodos de bloqueio de apenas 10 a 15 dias. Dessa forma, o staking bloqueado é considerado mais seguro, pois oferece a garantia de um APY mais alto.

Se você tiver dificuldade em navegar na plataforma oficial da Binance, poderá fazer staking diretamente da carteira Trust Wallet. Assim como a Kraken, a Binance não cobra taxas de staking.

5. BitStamp

A BitStamp é uma das plataformas de staking que oferecem recompensas por manter as criptomoedas – incluindo Ethereum (ETH) e Algorand (ALGO) – por um determinado período de tempo.

O staking de ALGO ocorre 24 horas após o depósito em conta. A recompensa de ganho para APY tem o potencial de chegar a 5%, mas pode variar dependendo da quantidade bloqueada.

Para fazer staking de Ethereum, é necessário converter todo o ETH em ETH2. Essa conversão implica mover os tokens Ethereum para a Beacon Chain, que será a única disponível quando o Ethereum for atualizado para a nova versão (protocolo Proof-of-Stake – Ethereum 2.0).

Após a atualização, o ETH é bloqueado e você será elegível para recompensas anuais de 4,44%. As recompensas para ETH são pagas mensalmente, mas só podem ser usadas após o término do período de staking. Isso significa que é necessário ser paciente até que a atualização do Ethereum 2.0 seja concluída.

Para aqueles que ficarem com dúvidas com relação ao staking de ETH, é recomendável uma leitura cuidadosa da seção de Perguntas Frequentes (FAQ) da BitStamp, antes de concluir o processo de registro.

6. Stake.Fish

O Stake.Fish é considerado como uma das melhores plataformas de staking de criptomoedas. A plataforma oferece nós validadores públicos para diferentes redes de criptomoedas, com ilustrações em vídeo para facilitar o entendimento.

Tudo o que os investidores precisam fazer é atribuir suas criptomoedas a um dos nós validadores públicos, os quais farão o trabalho por você, com a cobrança de uma pequena taxa. A melhor parte da plataforma é a transparência no período de bloqueio, recompensas esperadas, datas de pagamento e taxas de serviço.

Embora a Stake.Fish não tenha uma solução de staking com apenas um clique, como é o caso das outras plataformas desta lista, são oferecidas formas seguras de fazer staking a partir de uma carteira de criptomoedas. Uma questão crucial, porém, é o fato de que os usuários podem encontrar dificuldades em executar o nó validador público e entender todas as suas complexidades técnicas.

7. Coinbase

A Coinbase é uma das melhores plataformas de staking de criptomoedas. Para fazer staking na Coinbase, é necessário transferir qualquer criptomoeda com suporte de staking de uma carteira cripto externa para a sua conta Coinbase, ou então comprar ativos diretamente na exchange. Vale ressaltar que o staking pode estar disponível apenas em algumas páginas de ativos do portfólio.

Embora este processo de staking seja fácil e não tenha grandes limitações, pode ser muito caro para a maioria dos investidores, pois há cobrança de mais de 25% das recompensas de staking.

8. Crypto.com

Essa plataforma permite o staking de criptomoedas com prazo fixo e flexível. Os usuários podem fazer staking de várias criptomoedas na Crypto.com, incluindo stablecoins.

É possível, ainda, aumentar as recompensas incluindo alguns tokens CRO no pool de staking. Isso incentiva o uso do CRO, que é o token nativo da plataforma.

A Crypto.com é uma das melhores plataformas de staking de criptomoedas em 2023, além de ser muito explicativa, o que faz com que investidores iniciantes possam se familiarizar com o processo de staking facilmente.

9. eToro Staking

A eToro permite o staking de Tron (TRX), Cardano (ADA) e Ethereum (ETH) em alguns países. O período de retenção para o Tron (TRX) é de 7 dias, enquanto para o ADA o prazo é de 5 dias.

As comissões da eToro sobre as recompensas são baseadas no status de associação do usuário no clube. Por exemplo, membros Platinum e Diamond pagam a menor taxa (10%), enquanto membros Bronze pagam 25% (a mais alta). Portanto, se você já é um membro da eToro, poderá obter mais benefícios do que alguém que não é membro.

10. KuCoin

A KuCoin também está na lista das melhores plataformas de staking de criptomoedas, sem período de bloqueio, mas com programas de staking de prazo fixo e que oferecem recompensas elevadas. Além disso, seus programas de staking têm um período de resgate (o tempo entre parar o staking e recuperar as recompensas e os fundos bloqueados).

Por exemplo, o DOT tem um período de resgate de 28 dias, que é o período de resgate mais longo. Os outros são de cerca de uma semana ou menos. No entanto, não importa o quão curto seja o período de resgate, você precisará de um limite mínimo para o staking.

O Staking de criptomoedas explicado

O staking de criptomoedas envolve o bloqueio de tokens para processar transações eficientes e seguras, usando uma blockchain baseada em prova de participação. Fazer staking pode render juros de acordo com os tokens que são bloqueados.

Portanto, em vez de apenas manter os seus investimentos em criptomoedas em sua carteira tradicional, pode ser melhor aumentar a sua renda enquanto ainda obtém ganhos de capital. Curiosamente, enquanto as suas criptomoedas estão bloqueadas, você ganhará com o potencial aumento no valor de seu token.

Por exemplo, se o token ADA estava sendo negociado por US$ 2 quando você começou o staking e atingiu US$ 2,50 quando o período de bloqueio terminou, o valor dos seus tokens aumentará em 50%. Essa é a melhor parte do staking de criptomoedas. Além disso, o staking é adequado tanto para iniciantes quanto para investidores experientes.

Há, frequentemente, uma crença equivocada de que staking e mineração significam a mesma coisa. A mineração envolve a verificação e confirmação de novas transações para uma rede blockchain específica. Por exemplo, os mineradores de Bitcoin ganham 6,35 BTC a cada 10 minutos.

No caso do staking, não é necessário consumir eletricidade ou comprar dispositivos de hardware para a sua realização. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma das boas plataformas de staking de criptomoedas, depositar os seus tokens e aproveitar a obtenção da sua renda passiva.

Prós do staking de criptomoedas Contras do staking de criptomoedas Geração de renda passiva por meio da obtenção de recompensas Golpes são comuns Não é necessária experiência técnica Sem acesso às criptomoedas quando estão bloqueadas Melhor para a blockchain O mercado de criptomoedas é volátil e você pode perder dinheiro se o preço do token cair

Conclusão

Este guia realizou uma análise detalhada sobre as melhores plataformas de staking de criptomoedas em 2023 e as melhores moedas para fazer staking em cada plataforma. Além disso, explicamos o que é o staking de criptomoedas e quais são os seus principais prós e contras.

Se você é um investidor iniciante e deseja começar a ganhar recompensas de criptomoedas agora, é recomendável a escolha de uma das plataformas de staking de criptomoedas da lista acima. No entanto, observe que algumas plataformas podem não estar disponíveis em sua localização. Além disso, algumas podem não oferecer os ativos que você deseja.

Independentemente disso, procure sempre a plataforma que mais lhe convém depositar as suas criptomoedas a longo prazo. Pode ser ótimo obter renda passiva enquanto você busca novas maneiras de adquirir mais criptomoedas!

Reduza o seu risco de investimento em criptomoedas, fazendo Staking, e aproveite o rendimento passivo resultante!