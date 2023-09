Maximize seu investimento em Bitcoin: Especialistas analisam os melhores robôs de trading em 2023

Muitos investidores procuram maximizar o seu desempenho com os melhores robôs de trading de Bitcoin do mercado. Conseguir um robô Bitcoin pode ajudá-lo a configurar um canal de renda passiva, permitindo que uma plataforma alimentada por IA compre e venda criptomoedas para você automaticamente.

Um software robô especializado utiliza algoritmos avançados que extraem e analisam dados do mercado em tempo real. Tudo isso para identificar e concluir as melhores oportunidades de negociação.

No entanto, com centenas de robôs de trading de Bitcoin, escolher o melhor para o seu orçamento e necessidades pode ser uma tarefa difícil. É por isso que elaboramos este tutorial, selecionando os melhores robôs de trading de Bitcoin do mercado.

Portanto, continue lendo até o final para saber como funcionam, quanto custam e todos os outros detalhes essenciais que te ajudarão a escolher a melhor opção para suas necessidades.

Simplifique o trading de Bitcoin: Os principais robôs de trading de BTC

A lista abaixo oferece uma rápida visão geral de nossas escolhas para o melhor robô de trading de Bitcoin do mercado. Leia a seção de análise abaixo para obter mais informações sobre as plataformas com os melhores recursos, preços, taxas e tempos de retirada mais rápidos.

Immediate Connect – Melhor bot de trading de Bitcoin do mercado Learn 2 Trade – Segundo melhor robô Bitcoin Pionex – Plataforma de trading com vários tipos de bots CryptoHopper – Plataforma robô Bitcoin multifuncional alimentada por IA Bitsgap – Bitcoin Trading Bot com gerenciamento de portfólio integrado Kryll – Melhor Bitcoin robô para Day Traders Gun Bot Shop – Melhor robô de trading de Bitcoin para geração de renda passiva NAGA – Plataforma de trading cripto com trading automático

Trading de Bitcoin sem esforço: Análises de especialistas sobre os melhores robôs de trading de Bitcoin

As análises abaixo fornecerão informações suficientes para escolher o melhor robô Bitcoin para suas necessidades. Então, vamos direto aos detalhes.

1. Immediate Connect – Melhor bot de trading de Bitcoin do mercado

O Immediate Connect é um bot Bitcoin popular que também funciona como uma plataforma de trading de cripto, onde os usuários podem comprar e vender mais de 200 criptomoedas em um ambiente seguro.

É considerada a melhor plataforma de robô/trading de Bitcoin devido aos muitos recursos disponíveis e à ótima experiência de usuário. Além disso, o site possui um conjunto completo de recursos projetados para auxiliar você a encontrar as melhores oportunidades de compra e venda.

Em resumo, a plataforma oferece tudo. Desde indicadores de trade e análises técnicas detalhadas, até uma ampla gama de ferramentas analíticas que o ajudarão a melhorar suas habilidades de trade e a compreensão geral dos mercados.

Por exemplo, você pode usar IA para configurar um bot de trading de Bitcoin, com isso, a plataforma concluirá as negociações que se enquadrem em suas regras predefinidas. Tudo isso é feito com apenas alguns cliques, então você não precisa de nenhuma experiência em programação para começar.

A comunidade em torno da plataforma continua crescendo devido à experiência e aos recursos do usuário. O Immediate Connect é um dos robôs de trading de Bitcoin mais fáceis de usar, com total transparência, execução de trade perfeita e retiradas rápidas.

Novos usuários também podem experimentar a conta demo para aprimorar suas habilidades antes de realmente investir dinheiro. O depósito mínimo é de US$ 250 e os usuários podem sacar seus ganhos em 24 horas. Veja a seguir alguns detalhes acerca do Immediate Connect, ou veja uma análise completa, aqui.



👍 Prós Excelente escolha para iniciantes

Excelente escolha para iniciantes Muito mais preciso do que os traders humanos

Muito mais preciso do que os traders humanos Comunidade em crescimento

Comunidade em crescimento Muitos recursos 👎 Contras Falta de tutoriais

Falta de tutoriais Recursos avançados podem ser difíceis de entender

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel US$ 250 BTC, Forex, Ações, CFDs Nenhum Não

2. Learn 2 Trade – Segundo melhor robô Bitcoin

O Learn 2 Trade (L2T) é outra excelente opção se você estiver procurando uma plataforma de trading versátil com um bot Bitcoin integrado. Ademais, o L2T é, principalmente, um serviço premium de sinais forex do Reino Unido.

Primeiramente, possui uma forte comunidade de 75.000 pessoas e todos os usuários podem acessar sinais de trading precisos em um canal dedicado do Telegram. A plataforma cobre vários mercados, incluindo criptomoedas, forex e outros. Os traders especializados fornecem os sinais, permitindo aos utilizadores aumentarem os seus lucros mensais em até 40%.

Com um nome como Learn 2 Trade, a maioria das pessoas espera que a plataforma as ajude a desenvolver as suas competências de trading online, e é exatamente isso que ela faz.

Além de fornecer aos usuários sinais precisos de trading Forex, a plataforma também vem com um Curso de trading Forex que o ajudará a entender como funciona toda esta indústria.

O L2T também possui um fantástico robô de trading de Bitcoin, o qual usa dados de mercado em tempo real para encontrar e concluir as melhores trades. Registrar uma conta e configurar seu bot Bitcoin leva cerca de 10 minutos. Por fim, os planos de preços começam em 58 libras esterlinas.



👍 Prós Acesso a vários serviços e mercados financeiros

Acesso a vários serviços e mercados financeiros Acesso constante a recursos institucionais e sinais de trading cripto

Acesso constante a recursos institucionais e sinais de trading cripto Os usuários pagam apenas pelos recursos que usam

Os usuários pagam apenas pelos recursos que usam Os sinais têm uma taxa de sucesso de 82%. 👎 Contras Você precisa do Telegram para receber os sinais

Você precisa do Telegram para receber os sinais Nenhum alerta por e-mail

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel Assinatura mensal de US$ 35 Bitcoin, criptomoedas, ações Sem taxas extras Não

3. Pionex – Plataforma de trading com vários tipos de bots

Pionex é outra plataforma confiável que oferece 16 bots de trading automático diferentes, permitindo aos usuários automatizar o trading em vários mercados. Os bots podem negociar criptomoedas em seu nome, gerando um lucro constante a longo do tempo.

Ademais, o trading automático nunca para, uma vez que o Pionex agrega liquidez a várias corretoras de ponta, incluindo a Huobi Global, além disso, é um dos maiores brokers para a Binance.

Os vários bots disponíveis tornam o Pionex popular entre usuários iniciantes e avançados. Alguns robôs de trading de Bitcoin podem fornecer alavancagem de até 5X, enquanto outros compram na baixa e vendem na alta conforme as regras que você fornece.

Os bots mais populares são o bot Spot-Futures Arbitrage, o Rebalancing Bot, o Dollar-Cost Averaging Bot e outros. Após ingressar na plataforma, os usuários devem definir as regras de trading automática usando o terminal Smart Trade integrado. A configuração leva apenas alguns minutos e você pode fazer isso em qualquer lugar usando o aplicativo oficial Pionex para Android ou iOS.



👍 Prós Interface amigável

Interface amigável Fácil de usar

Fácil de usar Agrega liquidez às principais corretoras

Agrega liquidez às principais corretoras Suporta 350 moedas

Suporta 350 moedas 0,05% de taxas de trading 👎 Contras Não é possível criar bots ou estratégias personalizadas

Não é possível criar bots ou estratégias personalizadas Nenhuma conta de demonstração

Nenhuma conta de demonstração Nenhuma visão dos dados de mercado

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel Nenhum Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Uniswap 0,0005 BTC ou Taxa de trading de 0,05% Sim

4. CryptoHopper – Plataforma robô Bitcoin multifuncional alimentada por IA

CryptoHopper é uma plataforma de trading de cripto totalmente baseada em nuvem e alimentada por IA que usa algoritmos avançados, sinais externos e outros métodos para identificar e concluir as melhores tradings em tempo real.

Em suma, permite que os usuários se conectem a nove das principais exchanges de criptomoedas, incluindo KuCoin, Coinbase, OKX, Huobi e outras. Assim pode-se negociar pares de criptomoedas usando mais de 30 indicadores de negociação disponíveis.

A plataforma não deixa nada ao acaso, por isso, extrai o máximo de dados possível para encontrar os melhores trading. Os usuários podem então lucrar definindo regras a serem seguidas pelo robô.

No entanto, se você é iniciante, pode escolher uma das muitas estratégias disponíveis e os robôs de trading de Bitcoin farão o resto. O CryptoHopper é uma excelente escolha porque possui segurança cibernética de última geração, tudo para que seus dados sejam sempre mantidos em sigilo.

A interface é relativamente fácil de usar e os usuários também recebem relatórios de desempenho em tempo real que lhes permitem ajustar suas estratégias conforme a situação atual do mercado. O site também tem uma taxa de trading zerada e um plano básico gratuito vitalício.

O CoinHopper também é a melhor escolha para paper trading, oferecendo excelentes resultados sem riscos de perder dinheiro. Em suma, a plataforma permite testar suas estratégias usando dados históricos antes de investir dinheiro real.



👍 Prós Processo de configuração intuitivo

Processo de configuração intuitivo Não são necessárias informações de cartão de crédito

Não são necessárias informações de cartão de crédito Robô de trading 24 horas por dia, 7 dias por semana

Robô de trading 24 horas por dia, 7 dias por semana Paper trading com risco zero

Paper trading com risco zero Backtesting 👎 Contras Suporte técnico limitado

Suporte técnico limitado O modo gratuito tem funcionalidade limitada

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel 250 euros Todos 1,5% a 2% Sim

5. Bitsgap – Bitcoin Trading Bot com gerenciamento de portfólio integrado

O Bitsgap é outro excelente robô de trading de Bitcoin com vários recursos automatizados, gerenciamento avançado de portfólio e um modo de demonstração gratuito que permite que você experimente a plataforma antes de obter uma assinatura paga.

Ademais, o Bitsgap é uma opção popular porque se integra a todas as principais exchanges, reunindo todos os dados em um único painel. Isso dá aos usuários uma visão melhor de todo o mercado, facilitando a criação e execução de negociações manualmente ou com bots.

O painel facilita o trabalho de comparar taxas, fazer trading, rastrear suas criptomoedas e testar várias estratégias de negociação. Além disso, o Bitsgap vem com uma conta demo gratuita, para que os usuários possam praticar suas configurações antes de investir dinheiro.

A plataforma se integra a mais de 30 corretoras e oferece suporte a mais de 10.000 pares de negociação cripto e uma ampla gama de indicadores para ajudá-lo a criar as melhores estratégias. No entanto, a interface é muito intuitiva e leva apenas alguns minutos para configurar um bot Bitcoin que pode gerar lucro sempre que os mercados se movem.



👍 Prós Acesso a todas as principais corretoras

Acesso a todas as principais corretoras Mais de 10.000 pares cripto

Mais de 10.000 pares cripto Robôs de trading de Bitcoin automatizados

Robôs de trading de Bitcoin automatizados Painel all-in-one

Painel all-in-one Conta de demonstração gratuita 👎 Contras Sem suporte ao cliente

Sem suporte ao cliente Não é possível fazer trade com alavancagem

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel US$ 250-300 10.000 pares de trading 0,001% para BTC, 1% para BNB e 0,01% para ETH Somente Android

6. Kryll – Melhor robô Bitcoin para Day Traders

Se você é um day trader em busca de uma plataforma versátil com tecnologia de IA para negociar em seu nome 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Kryll é uma das melhores opções do mercado.

É uma excelente plataforma porque permite aos traders ligarem-se a múltiplas corretoras e gerirem as suas carteiras a partir de uma única janela. No entanto, o Kryll possui alguns recursos exclusivos que o diferenciam de outros robôs de trading de Bitcoin.

Por exemplo, seu recurso de criação de cripto torna mais fácil para iniciantes criarem scripts para bots de negociação automática sem conhecimento prévio. Em vez de programação, o software oferece uma ferramenta de arrastar e soltar que os traders podem usar para construir um bot a partir de recursos predefinidos.

A plataforma também vem com um Marketplace, onde os usuários podem comprar bots criados por usuários e trocar ideias sobre estratégias de negociação. Isso permite que os iniciantes se atualizem com a situação mais recente do mercado, facilitando o acompanhamento e a compreensão do que está acontecendo.

Além disso, o terminal de trading facilita a definição de stop-loss, take-profit e outros detalhes. O Kryll é obrigatório para todos os iniciantes que desejam lucrar usando robôs de trading de Bitcoin automatizados.



👍 Prós Fácil de entender e usar

Fácil de entender e usar Integra-se com todas as principais corretoras

Integra-se com todas as principais corretoras Disponível em dispositivos móveis

Disponível em dispositivos móveis Estratégia de trading automático robusta

Estratégia de trading automático robusta Estrutura de taxas baixas 👎 Contras Planos de preços complicados

Planos de preços complicados Os trading são concluídas usando o token KRL

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel $ 200 em tokens KRL Todas 80 tokens KRL Sim

7. Gun Bot Shop – Melhor robô de trading de Bitcoin para geração de renda passiva

O Gun Bot Shop é outro robô de trading de Bitcoin que permite aos usuários automatizar suas negociações e obter renda passiva sem nenhum esforço. Como outros bots semelhantes, o gun bot se conecta a todas as principais exchanges de criptomoedas, incluindo Coinbase Pro, Bitmex, Binance, Kraken e muitas outras, totalizando 102.

Depois de baixar o software para o seu computador, você pode criar um bot de trading automatizado personalizado para gerar renda passiva constante. Os usuários podem escolher entre 14 estratégias de trading predefinidas feitas por traders especializados e, ao se cadastrar, também têm acesso a um grupo exclusivo do Telegram.

O grupo é um excelente lugar para você obter dicas avançadas sobre como configurar seus bots e receber as últimas notícias sobre criptomoedas. Ademais, a interface da plataforma foi projetada para tornar as coisas o mais simples possível.

Em suma, ela permite que você gerencie seu portfólio, visualize todos os pares de criptomoedas disponíveis, liste negociações recentes e outras informações essenciais. Por último, você também receberá uma lista de indicadores que o ajudarão a criar melhores estratégias automáticas de trading.



👍 Prós API compatível com mais de 100 exchanges cripto

API compatível com mais de 100 exchanges cripto Compra única de licença vitalícia

Compra única de licença vitalícia Integra-se com o TradingView

Integra-se com o TradingView Teste seus bots usando dinheiro fictício 👎 Contras Nenhum aplicativo móvel

Nenhum aplicativo móvel A configuração pode ser complicada para iniciantes

A configuração pode ser complicada para iniciantes A licença única é paga em BTC

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel 0,05 BTC a 0,1 BTC Pares de trading ilimitados Não Não

8. NAGA – Plataforma de trading de cripto com trading automático

NAGA é uma plataforma de trading cripto projetada para permitir aos usuários copiarem negociações feitas por alguns dos principais especialistas em trading do mercado. Os usuários podem começar a copiar os tradings assim que criarem uma conta e depositarem pelo menos US$ 250.

O NAGA é uma excelente escolha para iniciantes sem habilidades de trading ou programação, facilitando a criação de uma renda passiva. No entanto, os usuários são obrigados a pagarem uma taxa sempre que o trading for bem-sucedido.

A plataforma é menos rica em recursos do que as outras da nossa lista, mas oferece uma ferramenta de gerenciamento que facilita aos usuários depositar, receber e sacar dinheiro de suas carteiras NAGA.

O site suporta mais de 40 criptomoedas, mas vem com uma taxa de inatividade de US$ 20 por três meses, taxas de swap e outras taxas que podem representar uma grande parte dos ganhos.



👍 Prós Recurso de cópia de trading

Recurso de cópia de trading Conta de demonstração

Conta de demonstração Carteira embutida 👎 Contras Taxas altas

Taxas altas Escolha limitada de sistemas de pagamento

Depósito Mínimo Criptomoedas Suportadas Taxas de retirada Aplicativo móvel US$ 250 BTC, ETH, DOGE, UNI, XRP, CFDs Entre $ 1 e $ 5 Sim

Maximize seu potencial de trading de Bitcoin: Um resumo dos melhores robôs de trading de BTC

Há muitas coisas a considerar ao procurar o melhor bot Bitcoin do mercado. Idealmente, a melhor opção deveria ter taxas baixas, permitir backtesting de estratégias de trading baseadas em IA e fornecer aos usuários acesso a todos os indicadores essenciais do mercado em tempo real.

Embora a maioria das opções em nossa lista atenda a todos os três requisitos, algumas vêm com taxas altas e taxas de sucesso mais baixas. É por isso que recomendamos que você escolha o Immediate Connect ou o Learn 2 Trade, pois essas duas plataformas permitirão que você crie uma renda passiva e te ajudam a desenvolver suas habilidades, tornando-o um trader melhor.

Nossas análises recentes sobre robôs de trading de Bitcoin