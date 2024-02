Mina (MINA): Previsão de preço da criptomoeda de 2024 a 2030

Resumo da previsão de preço da criptomoeda Mina

A Mina coin entrou nas bolsas em junho de 2021, mas perdeu mais de 100% de seu valor .

. A blockchain da Mina é fácil de usar em quase todos os dispositivos .

. O notável movimento de preço da criptomoeda levou à listagem na UPbit , chamando a atenção da comunidade cripto.

A Mina atingiu US$ 9,09 em apenas dois anos, mas agora é negociada em torno de US$ 1 .

. Apesar da queda, ela permanece bem posicionada no ecossistema DeFi e provavelmente atrairá mais investidores em breve.

Abaixo estão as previsões de preço para a criptomoeda Mina de 2023 a 2030.

Ano Potencial de baixa Preço médio Potencial de alta 2023 US$ 0,45 US$ 1,20 US$ 1,50 2024 US$ 1,00 US$ 1,80 US$ 3,10 2025 US$ 2,15 US$ 3,20 US$ 4,60 2030 US$ 3,65 US$ 5,00 US$ 7,00

Histórico de preços da Mina Coin

A Mina vendeu seu token a investidores por meio de várias rodadas de venda privada. Por que usar esse método? Eles usam esse método para gerar mais fundos para a empresa.

Esses fundos ajudarão a desenvolver e construir recursos que todos no ecossistema irão usar.

A pré-venda teve várias etapas, com o token sendo vendido a US$ 0,07 na primeira fase e aumentando para US$ 0,15 na próxima. Em 1º de junho de 2021, a Mina lançou-se no mercado de criptomoedas com um preço de US$ 9,9013.

Infelizmente, o preço da Mina caiu drasticamente para US$ 0,44 em julho de 2021, provocando um sentimento negativo entre os investidores. Ela foi negociada em torno de US$ 0,44 por um tempo antes de começar a subir novamente.

No início de fevereiro de 2022, o preço da Mina atingiu uma alta de US$ 1,19, mas novamente caiu para US$ 0,3520, marcando uma queda de quase 100% em relação ao pico de US$ 9,9013.

Mas, depois de permanecer baixa por um tempo, a Mina se recuperou novamente. Outro evento notável que desencadeou essa recuperação foi a vitória nos tribunais da Grayscale, que levou a uma alta generalizada no mercado.

Assim como todas as outras moedas no mercado, a Mina recebeu um impulso com essa alta.

Além disso, após a listagem na exchange de criptomoedas coreana em 24 de outubro de 2023, o ecossistema da Mina ficou agitado, o que impulsionou o preço do token e isso melhora definitivamente a previsão do preço da criptomoeda.

Como a Mina Coin se saiu até agora?

A Mina começou a ser negociada em 1º de junho de 2021. Em pouco tempo, seu preço subiu para US$ 9,9013 , proporcionando grandes lucros aos investidores iniciais.

Após uma queda para US$ 0,9044 em junho de 2021, subiu para US$ 5,9554 em 16 de setembro de 2021.

em 16 de setembro de 2021. A Mina Coin teve uma queda de preço pouco depois de uma alta em setembro de 2021. O valor também foi afetado, caindo para US$ 0,3520 em outubro de 2023. Os investidores ficaram preocupados, pois a moeda perdeu 96,44% de seu preço inicial.

de seu preço inicial. A UPbit, uma exchange sul-coreana, listou a Mina em 24 de outubro de 2023. Foi um sucesso duplo para a Mina Coin, pois a listagem coincidiu com uma ampla alta no mercado de criptomoedas. A união desses dois eventos importantes desempenhou um grande papel no aumento das vendas em 60%.

Preço da Criptomoeda Mina em 2023

Não seria incorreto afirmar que a Mina Coin se beneficiou da alta no último trimestre de 2023. Isso é útil, pois começou silenciosamente, sem grandes eventos no início do ano.

No entanto, com a aprovação do Bitcoin ETF e muitos investidores otimistas, as altcoins continuarão em alta, incluindo a MINA. Vale notar que o desenvolvimento no Protocolo Mina está avançando rapidamente, com 6 milhões de MINA dedicados a subsídios na rede.

A atualização da rede do Protocolo Mina irá ajudar a melhorar sua segurança e proporcionar uma transição suave para a programação da rede. Esses planos são esperados para ter início em 2024.

Também esperamos que a Mina mantenha seus ganhos atuais, isso porque ela superou a principal resistência que enfrentou.

Embora o mercado de criptomoedas seja positivo, os preços podem mudar, e uma reversão pode ocorrer a qualquer momento. Isso significa que a criptomoeda Mina, da mesma forma, pode ser negociada a um preço tão baixo quanto US$ 0,45, com uma média de US$ 1,20, ou até mesmo tão alto quanto US$ 1,50 em breve, segundo a previsão.

2023 Previsão de preço da MINA Baixa US$ 0,45 Médio US$ 1,20 Alta US$ 1,50

Previsão de preço da Mina para 2024

Vários fatores decidirão, em 2024, a perspetiva de preço da criptomoeda Mina durante o ano. Um desses fatores é a atualização de contratos inteligentes que estava planejada para 2023. No entanto, isso não se concretizou e foi adiado para 2024.

Outra perspetiva são as listagens em exchanges das principais criptomoedas, que podem ser um grande catalisador para mais ganhos da Mina. Olhando o que aconteceu com a alta de outubro, podemos ver que uma repetição pode ser positiva mais uma vez para a Mina Coin.

Um ponto a ser observado é a redução pela metade das disponibilidades do Bitcoin programada para 2024. Espera-se que isso tenha boas perspetivas de uma alta para a comunidade cripto. Se as expectativas forem atendidas, a Mina, juntamente com outras altcoins, certamente terá uma saída de seu valor mais alto.

Uma repetição do desempenho que teve após o último evento de redução pela metade do Bitcoin em 2023 é provável que aconteça novamente em 2024. A Mina provavelmente será negociada a um preço baixo de US$ 1, uma média de US$ 1,80 e possivelmente tão alto quanto US$ 3,10 até 2024.

Perspetiva de longo prazo e previsão de preço da Mina (2025 a 2030)

Os especialistas esperam águas claras e estabilidade das diretrizes do mercado de criptomoedas até 2025. O ano de 2025 provavelmente terá uma alta após a redução pela metade das disponibilidades do Bitcoin. Esse efeito pode não ser sentido imediatamente, mas será percebido.

A fama da Mina Coin provavelmente crescerá com o desenvolvimento do ecossistema ao longo do tempo. Seu preço pode ser tão baixo quanto US$ 2,15, com uma média de US$ 3,20 e até atingir US$ 4,60 em 2025.

Isso não é fixo, pois o mercado em constante mudança pode decidir a reviravolta dessas previsões a longo prazo, como qualquer outra criptomoeda.

A criptomoeda Mina pode proporcionar bons retornos?

Afirmar que a Mina Coin pode proporcionar ótimos retornos quando os fatores favorecem sua alta seria interessante. Um desses grandes eventos é a redução pela metade do Bitcoin em 2028, programada para acontecer em 2028. Isso terá um efeito gotejante no desempenho da Mina Coin.

Enquanto isso, a dependência da Mina Coin nas provas de conhecimento zero (ZK-proofs) e ZK-snarks futurísticas provavelmente ajudará em sua adoção e relevância como uma blockchain de alto desempenho. Com sorte, até 2030, o framework ZK será melhor compreendido e aplicado, e as criptomoedas crescerão em adoção global.

Além disso, como a Mina Coin é focada em privacidade, ela pode atrair mais investidores que desejam privacidade. Portanto, esses fatores poderiam ajudar o preço da MINA a se aproximar de seu valor mais alto até 2030.

No entanto, por outro lado, a adoção da blockchain pode estagnar, e a tecnologia ZK-snarks pode ser substituída por outra inovação.

Embora esses possam ser desafios potenciais para a Mina Coin, sua dedicada equipe de desenvolvedores principais continuará atualizando para novas e relevantes tecnologias. Portanto, até 2030, a MINA provavelmente será negociada a um preço baixo de US$ 3,65, uma média de US$ 5,00 e um preço alto de US$ 7,00.

Previsão de preço da Mina: potenciais altos e baixos

O valor da criptomoeda Mina nos próximos anos depende em grande parte de vários fatores. No entanto, o principal fator a ser considerado é a adoção de criptomoedas e tecnologia blockchain.

Além disso, se a tecnologia ZK-Snarks for amplamente aceita, a Mina Coin provavelmente se tornará uma força a ser reconhecida nos próximos anos.

Embora não haja certeza sobre a taxa de adoção e possibilidades, os investidores permanecerão otimistas com base no desempenho passado de projetos cripto semelhantes. Aqui estão os possíveis altos e baixos da MINA de 2023 a 2030.

Ano Potencial de baixa Preço médio Potencial de alta 2023 US$ 0,45 US$ 1,20 US$ 1,50 2024 US$ 1,00 US$ 1,80 US$ 3,10 2025 US$ 2,15 US$ 3,20 US$ 4,60 2030 US$ 3,65 US$ 5,00 US$ 7,00

Previsão de preço da Mina segundo analistas

Analistas elaboraram várias previsões que podem ocorrer devido ao desenvolvimento do ecossistema e outros fatores.

O blog Changelly apresentou uma previsão de que o preço mais baixo da Mina Coin ficará em US$ 0,386 . Um preço médio de US$ 0,54 é esperado em um futuro próximo. Além disso, preveem um mínimo de US$ 6,40, uma média de US$ 6,63 e um máximo de US$ 7,71 até o final de 2030.

O Priceprediction.net prevê um pico de US$ 1,23 em 2025 e US$ 7,71 em 2030 para os tokens MINA, se as condições favoráveis existirem.

e US$ 7,71 em 2030 para os tokens MINA, se as condições favoráveis existirem. O CryptonewsZ.com prevê um mínimo de US$ 0,58 e um máximo de US$ 1,2 para MINA em 2023. Além disso, até 2030, eles preveem um mínimo de US$ 5,4 e um máximo de US$ 7 .

A Binance Square prevê um preço máximo de US$ 3,58 em 2025 e US$ 8,29 até 2030 para os tokens MINA.

e US$ 8,29 até 2030 para os tokens MINA. O Bitcoin Wisdom prevê um preço máximo para MINA de US$ 2,01 em 2025 e US$ 4,89 até 2030.

O que é a Mina Coin e para que serve?

O Protocolo Mina é uma blockchain inovadora projetada para ser leve e adotada em vários dispositivos. Além disso, ela depende do mecanismo de Prova de Participação (PoS) para suas operações.

O Protocolo Mina foca na compressão de dados de gigabytes para kilobytes para economizar espaço de armazenamento. Além disso, os dados do Protocolo Mina são apenas 22KB para cada transação bem-sucedida, o que é bastante reduzido em comparação com o Bitcoin.

Notavelmente, o Bitcoin requer 400 gigabytes para executar uma transação simples com sucesso, e cada nó deve baixar uma cópia completa dos dados da transação. O Protocolo Mina depende da tecnologia Zero-Knowledge (ZK) para impulsionar a funcionalidade de sua rede.

A tecnologia Zero-Knowledge é um método simples de compressão de dados na criptografia. Este ZK fornece prova de conhecimento entre as partes envolvidas sem fornecer informações sobre o conteúdo ou contexto das provas.

Portanto, o destinatário pode verificar que as informações da fonte estão corretas sem ter acesso a detalhes ou informações privadas. Essa tecnologia ZK processa milhares de transações por segundo, minimizando o consumo de dados, o que contribui para uma previsão otimista para o preço da criptomoeda Mina.

Protocolo Mina

Assim, uma transação normal no Protocolo Mina requer aproximadamente 20 kilobytes para processar-se em apenas dez milissegundos simultaneamente com outras transações.

Além disso, o Protocolo Mina permite a validação de bloco para um número infinito de produtores de bloco que dependem da tecnologia de prova ZK. Essas provas ZK confirmam as transações on-chain usando metadados mínimos.

Portanto, o requisito mínimo de dados permite que vários usuários operem um nó completo do sistema, mesmo em dispositivos móveis.

A concepção da criptomoeda Mina Coin permite que ela interaja de forma privada com sites, combinando seus dados com contratos inteligentes. Portanto, a Mina Coin é única em comparação com a maioria das blockchains, e seu mecanismo de staking garante a delegação de moedas para validadores on-chain. No entanto, a delegação de moedas no Protocolo Mina é um tanto cara.

Como a blockchain Mina permanece pequena?

A tecnologia ZK do Protocolo Mina, chamada Pickles, é recursiva. Isso significa que ela pode se referir a si mesma várias vezes sem aumentar o tamanho da prova original, mantendo assim o tamanho da blockchain da Mina em 22KB.

Em comparação, o Ethereum tem um tamanho de blockchain de 1315,81 GB até o final de 2023. No entanto, enquanto os dados da blockchain Mina podem se verificar com 22KB de prova, os dados históricos das transações devem se armazenar.

Portanto, eles são geralmente armazenados por membros da comunidade que operam um nó de arquivo e fornecem as informações quando solicitadas.

Além de tudo, como a blockchain Mina pode ser verificada em um dispositivo móvel, os usuários não precisam delegar a confiança da verificação do protocolo a outros participantes da rede. Tudo boas razões para crer no desempenho da Mina e na previsão da evolução do preço da criptomoeda

DApps e contratos inteligentes no protocolo Mina

Além disso, o Protocolo Mina depende de contratos inteligentes Zero-Knowledge escritos em Typescript. Typescript é uma das linguagens de programação mais populares usadas por muitos desenvolvedores. Além disso, de acordo com o site zkApps, a exibição de zkApps (dApps) no Protocolo Mina está em desenvolvimento.

Enquanto isso, o Protocolo Mina possui um blog comunitário onde se postam as atualizações para informar os usuários sobre o desenvolvimento. E mais, a página oficial do X e o site do Protocolo Mina são fontes de informações confiáveis, para a comunidade.

Aplicação da criptomoeda Mina

A Mina Coin encontra aplicações práticas no pagamento de taxas de rede e como incentivos para os participantes da rede. Além disso, a Mina Coin incentiva o staking, e novos tokens $MINA são distribuídos aos usuários que fazem staking de seus tokens, contribuindo para a segurança da rede.

Portanto, os usuários que mantêm seus tokens MINA sem fazer staking sofrem com a inflação, pois não recebem recompensas em bloco. Assim, os detentores de longo prazo dos tokens MINA se beneficiarão mais fazendo staking dos tokens.

Visão geral da Mina Coin

Criptomoeda Mina Coin Símbolo de ação MINA Classificação de mercado #67 Valor de mercado US$ 561,85 milhões Fornecimento Circulante 994,54 milhões de MINA Alta histórica US$ 9.9013 Baixa histórica US$ 0.3520

Quais fatores influenciam a previsão de preço da criptomoeda Mina?

O Protocolo Mina é uma blockchain inovadora que depende de estruturas de tecnologia moderna, como as provas ZK. Portanto, seu preço dependerá em grande parte da aceitação pelos investidores desse modelo de tecnologia e de uma compreensão adequada de seu princípio de funcionamento.

Portanto, a MINA provavelmente ganhará nos próximos meses com base em seu perfil crescente e popularidade no mercado de criptomoedas. Outros fatores que podem influenciar o preço do Protocolo Mina estão listados abaixo.

O desempenho do mercado de criptomoedas em geral

Como o Bitcoin liderou uma enorme alta no final de outubro, a MINA ganhou até 158% em seu preço, impulsionada principalmente por especulações e sua listagem em uma das principais exchanges de criptomoedas. Se eventos otimistas como esses persistirem, a MINA e outras altcoins provavelmente permanecerão otimistas.

No entanto, se ocorrer uma correção no mercado, provavelmente forçará uma queda no valor dos tokens MINA. Além disso, após a listagem da MINA na UPbit, seu preço disparou; portanto, ela se beneficiará se as principais exchanges adotarem os tokens para negociação.

Desenvolvimentos no ecossistema da criptomoeda Mina

A MINA ainda está em seus estágios iniciais como um protocolo de blockchain. Portanto, à medida que os primeiros dApps (zkApps) se lançarem no Protocolo Mina, provavelmente influenciarão seu preço.

No entanto, se essas aplicações atraem ou não investidores permanece bastante especulativo. Além disso, o roadmap bem detalhado do Protocolo Mina confirma que os desenvolvedores têm um plano emocionante pela frente, o que incentivará o crescimento do ecossistema.

A Mina Coin vai experimentar uma futura crise de tamanho de blockchain?

Embora os problemas de tamanho de blockchain não sejam relevantes agora, eles podem surgir. Por exemplo, algumas criptomoedas populares têm blockchains grandes, e o aumento do tamanho tornará mais difícil para indivíduos operarem nós.

Além disso, eventualmente aumentará os custos operacionais de execução dos nós, provavelmente derrotando o objetivo da descentralização. Portanto, a Mina será protegida desses problemas com base no reduzido tamanho de sua blockchain e na tecnologia de conhecimento zero. Essa característica provavelmente aumentará a demanda pelos tokens, levando a um otimismo na previsão do preço da criptomoeda MINA.

A Mina é uma boa compra?

A Mina oferece aos usuários um framework focado em privacidade para compartilhar dados seletivos sem revelar informações sensíveis. Esta característica é vital, considerando a natureza pública e transparente das transações em blockchain.

Além disso, com base no tamanho pequeno da blockchain e nos planos de desenvolvimento, é provável que ela atraia mais investidores para adotar o token MINA.

A tecnologia ZK provavelmente estará em alta demanda na comunidade de criptomoedas por alguns anos. Cabe aos investidores de cripto decidir se devem comprar ou não um token da Mina. Essa ideia está vinculada ao fato de que não há garantia no mercado de criptomoedas.

Adotar a criptomoeda Mina pode resultar em uma valorização de preço semelhante ao que aconteceu no passado, segundo a previsão.

Conclusão

A Mina Coin foi projetada para ser aceita por quase todos os dispositivos móveis. O pequeno tamanho de blockchain de 22KB tem ajudado significativamente a impulsionar o preço da criptomoeda Mina no mercado, segundo a previsão. O uso do modelo de prova ZK a colocou em um novo nível de aceitação no mercado de criptomoedas.

Sua interface é amigável e, adivinhe? Todos adoram uma plataforma fácil de usar. Não podemos esquecer que o progresso da Mina Coin está vinculado à adoção e, mais importante, à aceitação no mercado de criptomoedas. Qualquer investidor preocupado com a privacidade de seu investimento deve considerar seriamente os tokens da Mina.

