16 novas criptomoedas para acompanhar e investir em agosto2023

As 16 melhores novas criptomoedas para comprar agora

Abaixo, listamos as 16 melhores novas criptomoedas para comprar agora:

Wall Street Memes – Uma nova meme coin muito promissora e desenvolvida pelos mesmos criadores do Wall St Bulls NFT. O projeto arrecadou mais de US$ 20 milhões até agora, mostrando todo o seu potencial como uma moeda meme viral. Até Elon Musk tuitou sobre o projeto e a sua postagem já teve mais de 1,1 milhão de visualizações. Sonik Coin – Uma nova shitcoin chegou ao mundo cripto na velocidade da luz! O token Sonik é a nova adição que está se aproximando de um cap d emerecado de US$ 100 milhões. Ela foi inspirada na franquia mais popular da SEGA – Sonic. Ele arrecadou mais de US$ 100.000 em menos de 24 horas. Launchpad (LPX) – A Launchpad está construindo a casa dos produtos da Web 3.0. A plataforma permite que investidores casuais obtenham exposição a NFTs, propriedades imobiliárias fracionadas, jogos play-to-earn e muito mais. Seus tokens nativos LPX devem ser apostados para acessar os melhores recursos da Web 3.0. Isso inclui campanhas privadas de pré-venda e taxas com desconto. A pré-venda da Launchpad, proporciona aos investidores iniciais o preço mais baixo possível. yPredict (YPRED) – O yPredict atrairá investidores de pré-venda em busca de exposição à inteligência artificial e ao aprendizado de máquina. Simplificando, o yPredict está utilizando essas tecnologias emergentes para hospedar modelos preditivos. Esses modelos permitem que os usuários tomem decisões informadas sobre negociação de criptomoedas sem qualquer entrada manual. A pré-venda do yPredict está vendendo tokens YPRED com desconto, tendo arrecadado pouco mais de US$1.4 milhão até o momento. Chimpzee – Nova criptomoeda sustentável e com preocupação ambiental, que oferece uma mistura única de atitudes ecologicamente corretas e economia tokenizada. Os investidores podem garantir os seus tokens CHMPZ a um preço mais baixo durante a pré-venda, que está em andamento, e acessar passaportes NFT exclusivos. O projeto já arrecadou mais de US$ 1 milhão até agora. Scorpion Casino – Uma nova plataforma de cripto-cassino, que está chamando a atenção dos investidores por sua combinação única de jogos e recompensas. Com mais de US$ 600.000 arrecadados até agora em sua pré-venda, o projeto oferece 210 jogos, apostas esportivas e oportunidades de renda passiva por meio do token SCORP. eTukTuk – Plataforma cripto que está se preparando para lançamento no Sri Lanka. Apoiado pelo The Capital Maharaja Group, o eTukTuk visa converter TukTuks tradicionais em energia elétrica, reduzindo as emissões de gases poluentes e aumentando a renda dos motoristas em até 400%. XRP20 (XRP20) – Nova iteração do XRP construído na blockchain Ethereum como um token ERC-20. O XRP20 comercializa-se como uma versão melhorada do XRP. Primeiro pelo fato de ser executado no Ethereum, que é mais descentralizado do que o XRP Ledger e é o lar do maior ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi). Shibie Coin (SHIBIE) – Shibie Coin é a mais nova criptomoeda em pré-venda que combina uma figura conhecida do universo das moedas de meme, o Shiba Inu, com a personagem do momento nos cinemas, a boneca Barbie. Evil Pepe – Evil Pepe é um projeto que traz a provocação dos memes, mas com maior apelo financeiro. Enquanto outros tokens estão apresentando grandes oscilações no mercado, o Evil Pepe se destaca com uma trajetória com mais de US$ 870 mil arrecadados durante a sua pré-venda. BTC 20 – O BTC-20 é um novo token ERC-20 criado na blockchain Ethereum e inspirado no Bitcoin. Lançado com um preço simbólico de pré-venda, o projeto tem um soft cap de US$ 3 milhões e já arrecadou mais de US$ 2,5 milhões até agora. Arbitrum – Um blockchain de camada 2 para Ethereum, que usa rollups para aumentar a velocidade das transações, além de melhorar significativamente a escalabilidade e a privacidade da rede Ethereum. ApeCoin – O ApeCoin é o token de governança do ApeCoin DAO e está vinculado ao Yoga Labs, criador de coleções NFT muito populares, como Bored Ape Yacht Club e Mutant Ape Yacht Club. Immutable X – Immutable X é uma solução de dimensionamento de camada 2 para NFTs na rede Ethereum. O projeto foi pensado para resolver os problemas relacionados às altas taxas de gás e baixas velocidades de transação, sem comprometer a segurança. Sui – Blockchain de camada 1, com foco em transações rápidas. Os tokens SUI usam-se para operar a rede, pagar para realizar transações e recompensar os validadores. Pepe – Uma das moedas meme mais populares do momento, inspirada no Pepe the Frog, personagem muito famoso na Internet. Após o lançamento do projeto, em abril de 2023, o token Pepe alcançou ganhos de mais de 1.000% em valor.

Os investidores costumam ser atraídos por novas criptomoedas, devido ao alto potencial de crescimento de tokens recém-criados. Mas, com dezenas de novas criptomoedas sendo lançadas todos os meses, é imprescindível fazer uma pesquisa completa e uma boa avaliação dos riscos antes de investir.

Para começar a sua pesquisa, leia a nossa análise sobre as melhores novas criptomoedas para investir agora.

1. Wall Street Memes – Nova meme coin dirigida por uma comunidade com mais de um milhão de seguidores e que já arrecadou mais de US$ 20 milhões durante a pré-venda

Encontrar novas criptomoedas promissoras pode ser difícil, principalmente com o surgimento constante de novos projetos. Um dos grandes destaques do momento é o Wall Street Memes, com seu token WSM e grande experiência no cenário de memes.

O WSM surgiu a partir do bem-sucedido projeto Wall St Bulls NFT, que esgotou em apenas 30 minutos após seu lançamento. Com um grande público nas redes sociais, o WSM arrecadou mais de US$ 20 milhões em pouco mais de um mês de pré-venda.

No momento de redação deste artigo, a pré-venda de tokens WSM está em andamento, pelo preço de US$ 0.0328, que aumentará na próxima etapa, prevista para começar em breve.

Até mesmo personalidades muito conhecidas, como Elon Musk, já se envolveram com o Wall Street Memes, que chegou a mencionar o projeto em sua página no Twitter. Isso indica o potencial de popularidade do WSM, à medida que o projeto se prepara para ser listado nas principais exchanges de criptomoedas do mercado.

O Wall Street Memes também está planejando um evento de airdrop para comemorar o seu lançamento, com uma oferta de US$ 50 mil aos seguidores de seus canais de mídia social.

De acordo com o whitepaper do Wall Street Memes, o limite total de fornecimento para o token WSM foi definido em 2 bilhões. A estratégia de distribuição priorizará benefícios para a comunidade: 50% dos tokens serão destinados para a pré-venda, 30% serão alocados para recompensas da comunidade e os 20% restantes serão destinados à liquidez.

Com base no recente impulso positivo para as meme coins, o WSM pode ter um crescimento significativo, muito parecido com a empolgação provocada por GameStop e AMC em 2021. O Wall Street Memes está mostrando cada vez mais a sua capacidade de combinar memes populares e conforme as tendências atuais do mercado, indicando o seu potencial como uma das próximas grandes moedas meme.

Para se manter informado sobre o WSM, junte-se ao grupo Wall Street Memes no Telegram.

Informações sobre o token Wall Street Memes Início da pré-venda 26 de maio de 2023 Métodos de pagamento aceitos ETH, USDT Rede Ethereum Investimento mínimo 100 WSM Investimento máximo Não possui

2. Sonik Coin – Uma nova shitcoin chegou ao mundo cripto na velocidade da luz!

Prepare-se para conhecer ‘Sonik’, a audaciosa personificação da famosa franquia Sonic da SEGA, reimaginada com um toque dee memes. Fugindo da estética convencional, Sonik surge como um token de velocidade incrível e uma força inabalável que impulsiona a revolução de moedas meme de crescimento mais rápido.

Não afiliado à franquia original, Sonik diverge da tradição, deixando para trás a coleção de anéis para uma busca diferente.

Sonik é um entusiasta dedicado do mundo cripto, coletando tokens $SONIK para impulsionar sua ambição. Com velocidade e agilidade, a missão da Sonik é transformar o token $SONIK na memecoin mais rápida a atingir uma capitalização de mercado de 0-100 milhões.

Com o objetivo de se tornar a moeda meme mais rápida a atingir uma capitalização de mercado de 0 a 100 milhões, a Sonik introduziu o Staking Utility. A comunidade pode ganhar tokens bloqueando participações por um período mínimo de 7 dias.

Os participantes da pré-venda têm uma vantagem exclusiva: compra e staking combinados. Os tokens podem ser transferidos para o contrato de staking mesmo antes de serem reivindicados. Os tokens apostados durante a pré-venda podem ser retirados do contrato de staking 7 dias após o lançamento da reivindicação do token.

O ritmo da Sonik reflete a velocidade da luz – aproximadamente 299.792.458.000 m/s (apenas um pouco mais rápido do que sua moeda média). Da mesma forma, o fornecimento total gira em torno de 300 bilhões de tokens.

50% dos tokens estão disponíveis para a pré-venda, enquanto 40% reservam-se para staking. Os 10% restantes garantem a liquidez em exchanges descentralizadas.

A transparência é fundamental, com a pré-venda da $SONIK e o lançamento da DEX com preço de US$ 0,000014 por token. Isso proporciona um ponto de entrada acessível para todos os entusiastas. E o mundo cripto já está apoiando o token $SONIK em seu caminho para 100 milhões de market cap.

Vários analistas sugerem que ele poderia facilmente explodir 50x ou até 100x logo após a listagem nas primeiras exchanges. Se isso se concretizar, um investimento de US$ 1.000 poderá se tornar US$ 100.000 em um curto espaço de tempo.

O Sonik Token prioriza a segurança com uma auditoria abrangente de contrato inteligente, o que o diferencia de outras moedas meme. A abordagem proativa da equipe garante a adesão aos mais altos padrões de segurança. O relatório da auditoria será compartilhado abertamente no site, reforçando a transparência.

Informações sobre a Sonik Coin Hard cap $2.098.547 Total de tokens 1.000.000.000 Total de tokens disponíveis na pré-venda 299.792.458.000 Blockchain Rede Ethereum Tipo de token ERC-20 Compra mínima 100 SONIK Compre com: USDT, ETH, BNB, cartões bancários Visite o Sonik Coin 3. Launchpad (LPX) – Ecossistema voltado para o consumidor que oferece exposição simplificada a investimentos da Web 3.0 Inegavelmente, o Launchpad também entra para a nossa lista de melhores pré-vendas de criptomoedas. O projeto está desenvolvendo um ecossistema que permitirá aos consumidores investirem em produtos da Web 3.0. Simplificando, a Web 3.0 se refere à próxima geração da internet. Isso inclui diversas tecnologias emergentes, como blockchain, criptomoedas, NFTs e o metaverso. No entanto, para iniciantes, acessar os investimentos mais promissores da Web 3.0 pode ser um desafio. Sendo assim, o Launchpad entra nesse ponto em específico. Além de oferecer acesso fácil a investimentos difíceis de alcançar, o token possibilitará investimentos com valores mínimos acessíveis. Por exemplo, o $LPX permitirá que investidores comprem uma pequena participação em imóveis e outros ativos de alto valor. Os investimentos serão tokenizados por meio de NFTs, permitindo que os usuários do Launchpad comprem e vendam com facilidade. Além disso, o projeto fornecerá insights de mercado em tempo real sobre centenas de criptomoedas. Isso inclui métricas fáceis de entender, como pontuações de risco-recompensa e o sentimento geral do mercado. Sem contar que o projeto também oferecerá acesso a pré-vendas privadas e lançamentos de NFTs. Isso inclui jogos de blockchain e experiências do metaverso ainda não lançados. O ecossistema do projeto é auto-suficiente. Isso porque devem apostar-se (staked)os tokens LPX para acessar os recursos principais. Por exemplo, para cada 25.000 LPX apostados, os usuários recebem um ticket para lançamentos privados de NFTs. Além disso, o Launchpad cobra taxas para acessar seus produtos. Portanto, se você apostar LPX, terá preços preferenciais. Os tokens $LPX estão sendo vendidos com desconto na pré-venda. Quase US$ 1.4 milhão já foram arrecadados e o Launchpad está atualmente cotado a $0.1. O limite máximo de captação foi definido em US$12.5 milhões. Portanto, a pré-venda que já está caminhando para estágios mais avançados que ainda permitem que os investidores garantam o melhor preço possível. Informações sobre o Launchpad Hard cap $12.500.000 Total de tokens 1.000.000.000 Total de tokens disponíveis na pré-venda 250.000.000 Blockchain Rede Ethereum Tipo de token ERC-20 Compra mínima 100 LPX Compre com: USDT, ETH, BNB, cartões bancários Visite o Launchpad 4. yPredict (YPRED) – Mercado baseado em blockchain para modelos de inteligência artificial e aprendizado de máquina yPredict é outra das melhores pré-vendas de criptomoedas de destaque que chamou nossa atenção. Pois, está construindo um mercado baseado em blockchain que hospedará modelos preditivos. Sendo assim, cada modelo é respaldado por inteligência artificial e aprendizado de máquina e desenvolvido por especialistas em quantificação e cientistas de dados. Os modelos de previsão da yPredict atendem a muitos propósitos dentro do cenário de negociação de criptomoedas. Por exemplo, haverá modelos preditivos que permitirão aos traders analisar dados de mercado autonomamente. Isso elimina a necessidade de realizar análises técnicas manualmente. Em vez disso, o modelo preditivo da yPredict destacará indicadores marcados, como volume, volatilidade, sentimento e profundidade de mercado. Além disso, os modelos preditivos da yPredict abrangerão sinais de inteligência artificial, fornecendo aos usuários dados-chave sobre quais moedas comprar e vender. Embora os modelos da YPRED sejam desenvolvidos por especialistas de terceiros, cada uma passa por uma fase de testes. Isso é iniciado pela organização autônoma descentralizada (DAO) do projeto. Ou seja, qualquer pessoa que possua tokens YPRED fará parte do DAO e poderá testar e votar em novos modelos preditivos. Mas, se você está procurando por um modelo preditivo fora da fase de testes precisa pagar uma assinatura mensal. As taxas pagam-se em YPRED, garantindo que os tokens tenham um caso de uso. YPRED também pode ser apostado, permitindo que os detentores recebam uma parcela das receitas de assinatura. Esse benefício é oferecido como recompensa por bloquear temporariamente os tokens fora de circulação e por apoiar o projeto. O principal risco a ser considerado com esta pré-venda de criptomoeda é que ela está desenvolvendo um conceito totalmente novo. Não há histórico de negociação para basear nossa análise, então só podemos nos concentrar nos fundamentos do whitepaper. Além disso, até que o produto final seja desenvolvido, ainda não sabemos quanto receita seus modelos preditivos gerarão. Dito isso, esses riscos estão embutidos na tese de investimento. Afinal, a pré-venda da yPredict está oferecendo um enorme desconto para os investidores iniciais. Atualmente, os investidores da pré-venda podem comprar YPRED por apenas $0.09. Isso oferece um potencial de valorização imediato de mais de 70%, considerando que o YPRED será listado a $0.12 após a pré-venda. Hard cap $6.500.000 Total de tokens 1 bilhão Total de tokens disponíveis na pré-venda 800 milhões Blockchain Polygon Tipo de token ERC-20 Compra mínima 200 YPRED Compre com: MATIC, USDT, ETH, BNB, cartões bancários

5. Chimpzee – Criptomoeda ecológica que oferece alto APY em staking e já arrecadou mais de US$ 1,1 milhão na pré-venda

Chimpzee é uma nova criptomoeda que combina preocupação ambiental com os benefícios de uma economia tokenizada. O projeto se destaca entre as novas criptomoedas por estender o foco tradicional de um blockchain e enfatizar as iniciativas ecológicas para melhorias na sociedade.

A plataforma Chimpzee conta com modelos exclusivos Play-to-Earn, Shop-to-Earn e Trade-to-Earn, além de destinar 10% do fornecimento total de tokens Chimpzee e uma parte dos lucros para causas ambientais. Tudo isso enfatiza ainda mais o seu compromisso em fazer uma diferença global positiva.

A pré-venda do token CHMPZ, nativo do projeto, está em andamento, oferecendo aos investidores um preço com desconto, no valor de US$ 0,0007753, durante o estágio atual da pré-venda. O preço de listagem do CHMPZ será de US$ 0,00185 e a plataforma já arrecadou mais de US$ 1,1 milhão até o momento, demonstrando o forte apoio da comunidade.

De acordo com o whitepaper do Chimpzee, os investidores podem ganhar ainda mais tokens CHMPZ com suas atividades na plataforma, aumentando o potencial dos usuários de obter renda passiva.

Outro componente crucial do ecossistema Chimpzee é o aplicativo móvel orientado por IA. Este aplicativo gera avatares personalizados e é a chave para criar o passaporte Chimpzee NFT exclusivo. O passaporte NFT oferece oportunidades exclusivas aos investidores para participarem do jogo play-to-earn e, ao mesmo tempo, contribuírem para causas ambientais enquanto aumentam sua renda passiva.

Reforçando ainda mais a sua missão ecologicamente consciente, o Chimpzee já viabilizou o plantio de mais de 20.000 árvores e contribuiu com US$ 15 mil para a WILD Foundation, para proteção de elefantes.

Para se manter sempre atualizado sobre todas as novidades do projeto, faça parte do canal Chimpzee no Telegram.

Informações sobre o token Chimpzee Início da pré-venda Junho de 2023 Métodos de pagamento aceitos ETH, USDT e cartão de crédito bancário Rede Ethereum Hard Cap US$ 9,367,625 Investimento mínimo Não possui Investimento máximo Não possui

6. Scorpion Casino – Novo cassino cripto oferece recompensas de até US$ 10.000 e renda passiva diária

Scorpion Casino é um novo projeto que procura remodelar a indústria de cripto-cassinos, tornando-a mais acessível e lucrativa para todos os envolvidos. Esta plataforma oferece uma combinação única de entretenimento e geração de renda passiva, permitindo que os usuários obtenham ganhos com base no seu desempenho no cassino.

No momento, o projeto está realizando a pré-venda do token SCORP, e já arrecadou mais de US$ 600,071.56 em investimentos, o que demonstra o crescente interesse dos investidores nesta fusão entre criptomoedas e jogos de cassino.

Com 210 jogos de cassino e 160 jogos ao vivo, os usuários podem participar de várias atividades, desde slots e blackjack até pôquer e roleta. Complementando a experiência tradicional de cassino, o Scorpion Casino adicionou apostas esportivas ao seu ecossistema, tornando a plataforma ainda mais interessante para os entusiastas de jogos. Com o Scorpion Casino, os usuários podem apostar nos seus esportes favoritos, como futebol, corrida de cavalos ou basquete.

O Scorpion Casino usa seu token nativo, o SCORP, como moeda principal, o que facilita a realização de staking e oferece recompensas adicionais aos titulares dos tokens.

A estrutura do SCORP é deflacionária, com uma taxa de queima de 1% em cada transação. Isso garante que os tokens restantes se tornem cada vez mais escassos e valiosos. Além disso, é cobrado um imposto de transação no valor de 2%, o qual é redistribuído aos detentores dos tokens SCORP, fazendo com que as suas participações aumentem à medida que o uso da plataforma cresce.

Os investidores que adquirirem mais de US$ 1.000 em tokens durante a pré-venda, terão acesso ao Elite Scorpion Members Club, que oferece serviços VIP, reembolso, recompensas adicionais de staking e tokens SCORP extras. A plataforma aceita todas as principais criptomoedas do mercado, o que a torna mais interessante e convidativa para os investidores.

Licenciada e regulamentada pela entidade Curaçao EGaming, o Scorpion Casino garante uma experiência de jogo transparente e comprovadamente justa. Além disso, a realização de parcerias com grandes provedores de jogos, como Evolution, NetEnt e AMATIC fortalecem ainda mais sua credibilidade.

7. eTukTuk – Projeto que oferece TukTuks com uma forte rede de carregamento de veículos elétricos e promete ganhos de até 400% para os motoristas

O eTukTuk é uma nova criptomoeda ecológica, definida para iniciar as suas atividades no Sri Lanka, abordando questões como a emissão de carbono e a obtenção de lucros. O projeto foi criado pensando nos TukTuks tradicionais, com planos de fazer a transição da dependência de combustíveis fósseis para a energia elétrica.

A proposta do eTukTuk traz uma dupla vantagem: ecológica e econômica. Os TukTuks elétricos produzem zero emissões de carbono, o que reduz a poluição atmosférica e, ao mesmo tempo, podem aumentar os ganhos dos motoristas em até 400%, devido ao seu baixo custo. A pré-venda do token TUK está na fase de whitelist, em preparação para o lançamento.

Com sua extensa frota de TukTuk, o Sri Lanka é o lugar perfeito para dar início a este projeto ambientalmente consciente. De acordo com o whitepaper do eTukTuk, a plataforma tem o intuito de tornar os veículos elétricos (VEs) e as estações de carregamento mais acessíveis para todas as pessoas.

O Capital Maharaja Group, um grande conglomerado do Sri Lanka que fornece uma gama diversificada de produtos e serviços – desde tubos de PVC até Ceylon Tea -, já demonstrou o seu apoio à plataforma, detendo uma participação de 20% no projeto eTukTuk.

Além disso, os detentores de tokens TUK podem apostá-los para apoiar a operação de estações de carregamento e, em troca, obter rendimentos anuais. Tudo isso faz parte da visão do eTukTuk para um futuro onde o transporte e o crescimento econômico não comprometam o meio ambiente.

O eTukTuk planeja estabelecer equipamentos de abastecimento de veículos elétricos (EVSE) em áreas alimentadas por estações de carregamento movidas a energia solar. Os lucros serão compartilhados com os parceiros que contribuem para o desenvolvimento do EVSE e das estações de carregamento.

Os investidores podem fazer parte do canal eTukTuk no Telegram, para se manterem atualizados sobre o projeto.

8. XRP20 (XRP20) – Nova iteração do XRP construído na blockchain Ethereum como um token ERC-20

Outro projeto de pré-venda promissor é o XRP20, uma nova iteração empolgante do token XRP que, em vez disso, vive na blockchain Ethereum como um token ERC-20.

O XRP20 comercializa-se como uma versão melhorada do XRP. Primeiro pelo fato de ser executado no Ethereum, que é mais descentralizado do que o XRP Ledger e é o lar do maior ecossistema de Finanças Descentralizadas (DeFi).

O segundo ponto forte deste projeto é a chance de rendimento passivo com o programa de staking de tokens. XRP20

O XRP20 foi lançado logo após um período de preocupante desvalorização no mercado digital. E também do token original XRP, especialmente devido ao processo judicial movido pela SEC contra a Ripple.

O token XRP da Ripple é um dos criptoativos mais seguidos no setor. Se você se lamenta por não ter comprado XRP em seu preço mais baixo de todos os tempos, quando era negociado publicamente a US$ 0,0028, considere esta criptomoeda. XRP20 está em pré-venda sendo negociado 30 vezes mais barata, por US$ 0,000092.

A equipe da moeda XRP20 quer arrecadar um limite mínimo de US$ 1,85 milhão na pré-venda, que possivelmente se esgotará rápido. A meta de hard cap é de US$ 3,68 milhões.

SEC x Ripple – Entenda o caso

O caso SEC versus Ripple foi emblemático e marcou o mercado de criptomoedas. Especialmente por ser um dos primeiros processos movidos pela SEC. Apenas para contextualizar, a Ripple enfrenta uma batalha judicial midiática que se arrasta desde 2020. O processo em questão começou quando a SEC, órgão que regulamenta os ativos financeiros nos Estados Unidos, entendeu que o token XRP era um valor mobiliário. O regulador americano moveu um processo para provar isso e exigir a aplicação da legislação mobiliária a esse ativo.

9. Shibie Coin – Meme coin que combina dois temas de apelo popular: Shiba Inu e Barbie

No universo das meme coins, uma temática popular pode ser a chave de um bom desempenho, afinal é o engajamento da comunidade que garantirá o sucesso deste tipo de ativo. Shibie Coin é a mais nova criptomoeda em pré-venda que combina uma figura conhecida do universo das moedas de meme, o Shiba Inu, com a personagem do momento nos cinemas, a boneca Barbie.

O Shibie Coin está iniciando com uma oferta de 6 bilhões de tokens, com uma meta de arrecadação estipulada em US$ 999.999. O suprimento total de tokens Shibie é de 10 bilhões e o tokenomics do projeto define-se da seguinte forma:

60% para a pré-venda;

20% para garantia de liquidez;

10% para listagens CEX;

5% para ações de marketing;

5% para a equipe que desenvolveu o Shibie.

Roteiro do Shibie Coin prevê lançamento de bot de IA

Para o terceiro trimestre de 2023, o Shibie está prevendo o desenvolvimento de atividades como a listagem em exchanges (CEX). A ideia também é expandir o projeto e aumentar sua base de parceiros. Além disso, a equipe está focada em impulsionar a atividade de negociação do token para fortalecer a presença do Shibie Coin no mercado.

O projeto também pretende intensificar os esforços de marketing, para tornar o Shibie um token cada vez mais popular.

Para uma interação divertida com sua comunidade, será lançado um bot Shibie, baseado em inteligência artificial (IA), no Telegram. Os membros poderão participar de diversas brincadeiras e obter informações sobre o projeto, tudo através da página do Shibie no Telegram.

10. Evil Pepe – Meme coin dirigida pela comunidade e com mais de US$ 870 mil arrecadados durante a sua pré-venda

Evil Pepe (EVILPEPE) foi criado na rede Ethereum e lançado como uma nova meme coin dirigida pela comunidade, aproveitando todo o poder da cultura de memes e da especulação financeira.

Ao contrário de outras meme coins, o Evil Pepe aborda ativamente as experiências FOMO que muitos investidores enfrentam, oferecendo um espaço em que é possível atribuir suas escolhas à influência do token.

Enquanto o mercado mais amplo revela uma leve tendência de baixa, o Evil Pepe continua a registar um grande crescimento, com mais de US$ 873.000 arrecadados em sua pré-venda.

Seu design se destaca pelas medidas de segurança implementadas: a equipe está oferecendo 90% dos tokens durante a pré-venda, bloqueando os 10% restantes para liquidez DEX, minimizando as chances de manipulação de preço.

Você pode comprar Evil Pepe agora mesmo, durante a sua pré-venda, por um preço fixo de US$ 0,000333. Com um hard cap ligeiramente abaixo de US$ 2 milhões e a maior parte dos tokens disponível na pré-venda, a oportunidade para fazer parte do Evil Pepe é limitada e pode acabar em breve.

Se você está pensando em investir em meme coins, o Evil Pepe traz uma nova opção focada na comunidade. Os investidores podem adquirir os tokens EVILPEPE usando ETH ou USDT.

Informações sobre o token Evil Pepe Início da pré-venda Julho de 2023 Métodos de pagamento aceitos ETH, USDT Rede Ethereum Hard Cap US$ 1,996,002 Investimento mínimo Não possui Investimento máximo Não possui

11. BTC 20 – Um novo token que ecoa o legado do Bitcoin e se aproxima do soft cap de US$ 3 milhões

BTC20 é um novo token ERC-20 Proof-of-Stake (PoS), construído na blockchain Ethereum. Projetado para espelhar os primeiros dias do Bitcoin, quando um único BTC custava apenas US$ 1, o BTC20 oferece aos investidores a chance de experimentar a emoção e as recompensas potenciais que lembram essa fase inicial do Bitcoin.

Mas o que realmente distingue o BTC20 é sua abordagem única de staking. Em vez de usar o mecanismo Proof-of-Work (PoW) que consome mais energia, como é o caso do Bitcoin, o BTC20 emprega o mecanismo Proof-of-Stake (PoS).

Como resultado, o BTC20 não apenas se apresenta como uma alternativa mais ecológica, como também lidera o movimento de criptomoedas sustentáveis, tendo em vista que os especialistas estimam que os sistemas PoS, como o BTC20, consomem até 99,99% menos energia do que os sistemas PoW.

Os desenvolvedores do BTC20 projetaram o tokenomics com precisão e definiram o preço de pré-venda do token em US$ 1, refletindo o preço do Bitcoin em sua fase inicial. Esta pré-venda consistirá em duas etapas, também replicando de forma inteligente a dinâmica de distribuição inicial do Bitcoin.

Os tokens que não forem vendidos nesta fase, serão destinados para staking, garantindo um limite total de fornecimento de 21 milhões de tokens BTC20, assim como o icônico limite de fornecimento do Bitcoin.

Além disso, o BTC20 aproveita os recursos expansivos do blockchain Ethereum. Como o Ethereum é um hub central para NFTs, DeFi e o metaverso, o BTC20 pode se integrar perfeitamente a uma ampla variedade de aplicativos descentralizados (dApps).

A comunidade cripto está se mostrando muito empolgada com o projeto, já que, em apenas uma semana, a pré-venda arrecadou mais de US$ 2,4 milhões de um soft cap de US$ 3 milhões.

Enquanto os analistas de criptomoedas discutem sobre o potencial do BTC20 de se tornar “o próximo Bitcoin” e sua futura utilidade no ecossistema Ethereum, tudo indica que o BTC20 é um token que pode, facilmente, gerar ganhos de até 50x.

O BTC20 presta uma grande homenagem ao legado do Bitcoin, procurando evoluir e torná-lo mais sustentável no futuro.

Informações sobre o token BTC20 Início da pré-venda Julho de 2023 Métodos de pagamento aceitos ETH, USDT, BNB Rede Ethereum Hard Cap US$ 6,050,000 Investimento mínimo US$ 1 Investimento máximo Não possui

12. Arbitrum – Rede de camada 2 que está tornando as transações do Ethereum mais eficientes

Arbitrum é outra nova criptomoeda que está despertando grande interesse entre os investidores. Essa rede de camada 2 fica no topo da blockchain Ethereum e afirma ser capaz de realizar milhares de transações em um único lote, para reduzir o congestionamento dos tokens ERC-20, já que o Arbitrum afirma que pode lidar com até 40.000 transações por segundo.

Em relação às perspectivas do projeto, o Arbitrum está apostando no futuro do Ethereum. O Ethereum pode não precisar de uma solução de dimensionamento após concluir totalmente a atualização ‘Merge’, mas, até esse momento, o Arbitrum pode desempenhar um papel significativo, tendo em vista que o Ethereum só pode lidar com 30 transações por segundo.

Não é surpresa que o Arbitrum seja amplamente usado por dApps, jogos blockchain, plataformas DeFi e muito mais, ou seja, por ecossistemas que requerem um grande número de transações.

Os tokens ARB são usados para a governança do Arbitrum, o que significa que os detentores de tokens podem participar das decisões do DAO, que serão executadas automaticamente após serem aprovadas.

Além disso, os tokens ARB podem ser negociados em exchanges de criptomoedas. No geral, o Arbitrum é uma das novas criptomoedas que podem valer a pena observar e investir agora.

Os ativos digitais são investimentos não regulamentados e altamente voláteis.

13. ApeCoin – Criptomoeda associada aos NFTs do Bored Ape Yacht Club

ApeCoin é uma criptomoeda que foi lançada em 2022, mas continua sendo uma das mais populares do mercado. O ApeCoin chamou a atenção da comunidade cripto logo após o seu lançamento, em razão da sua associação com a coleção NFT do Bored Ape Yacht Club.

Criado pelo Yuga Labs, o projeto desenvolveu a Ape Foundation, para financiar projetos blockchain e Web3. O ApeCoin é o token de utilidade e governança desse ecossistema, por isso, toda vez que um projeto do Yoga Labs ganha impulso, o preço do ApeCoin também pode aumentar.

Além disso, a utilidade do ApeCoin não se limita aos projetos do Yuga Labs. Alguns dos melhores jogos play-to-earn, como Benji Bananas, por exemplo, oferecem recompensas em ApeCoin.

Com a sua crescente adoção, o ApeCoin pode ser um bom investimento de longo prazo. Os investidores podem comprar ApeCoin através de muitas exchanges de criptomoedas populares, incluindo a eToro.

14. Immutable X – A primeira solução de escalonamento para NFTs do Ethereum

Embora existam muitas soluções de escalonamento de camada 2 para Ethereum, o Immutable X é a primeira especializada em NFTs. A plataforma permite a negociação rápida e segura de NFTs e outros ativos da Web3 na rede Ethereum.

A plataforma usa zk-rollups para agrupar as transações e enviá-las à rede Ethereum em um formato mais compacto. Isso reduz as taxas de gás e aumenta o rendimento das transações. Além disso, o Immutable X afirma que não compromete a segurança dos usuários.

Essa solução pode ser implantada em jogos criptos, negociação de NFTs e muito mais. Alguns dos melhores jogos NFT, como Illuvium, Guild of Guardians e Gods Unchained, são executados no Immutable X.

O IMX é o token de utilitário ERC20 nativo do protocolo Immutable X. Os tokens IMX podem ser usados para pagar as taxas da rede, adquirir poderes de governança ou até mesmo para o staking.

15. Sui – Nova rede blockchain de camada 1 com recursos impressionantes

Sui é uma das mais novas redes blockchain de camada 1 a chegar ao mercado e suporta, principalmente, NFTs e outros produtos Web3. O Sui fornece serviços para contratos inteligentes, desenvolvimento de dApps, liquidação de transações e emissão de tokens.

Embora esses recursos também sejam oferecidos por outras redes, o Sui se destaca de várias maneiras. Um desses recursos inovadores é a linguagem de programação Sui Move. Esta é uma variação do ‘Move Language’, criado pelo Facebook para o blockchain Diem. A linguagem constrói-se-se em torno de objetos programáveis, tornando mais fácil para os desenvolvedores a criação de NFTs e ativos de jogos.

Além disso, o mecanismo de consenso Sui suporta milhões de transações por segundo. O token nativo da blockchain, o SUI, usa-se para executar as transações na rede, mas também podem usar-se para pagar as taxas operacionais.

16. Pepe – Memecoin baseada no ‘Pepe the Frog’

Esta lista das melhores novas criptomoedas para investir em agosto de 2023 não estaria completa sem o Pepe Coin. Afinal, essa meme coin conquistou o mundo das criptomoedas e, logo após o seu lançamento, em abril de 2023, o token emergiu como uma das 50 principais criptomoedas do ano.

A meme coin Pepe ultrapassou um valor de mercado de US$ 1 bilhão em apenas três semanas após o seu lançamento. Para fazer uma análise comparativa, é interessante lembrar que o Dogecoin levou cerca de quatro anos para atingir o mesmo valor de mercado.

O Pepe opera na blockchain Ethereum e tem um suprimento máximo de 420 trilhões de tokens. Além disso, a meme coin utiliza um mecanismo deflacionário e queima uma porcentagem dos tokens Pepe a cada transação. Isso pode gerar escassez do token e, potencialmente, aumentar o seu valor ao longo do tempo.

No entanto, é importante que os investidores tenham ciência que a meme coin Pepe não tem utilidade. De acordo com o site oficial do projeto, o Pepe Coin destina-se apenas a fins de entretenimento, apesar de continuar ganhando apoio da comunidade de entusiastas de criptomoedas em todo o mundo.

Como escolher a nova criptomoeda a comprar

Atualmente, existem milhares de criptomoedas para escolher, todas com dinâmicas diferentes. Por isso, encontrar o melhor projeto para investir pode ser muito desafiador.

Abaixo, vamos falar um pouco sobre alguns dos pontos mais importantes que os investidores devem analisar ao pesquisar as criptomoedas mais promissoras para comprar neste momento.

Conduza a sua própria pesquisa detalhadamente

O primeiro passo para encontrar uma nova criptomoeda promissora é fazer uma pesquisa detalhada. Os investidores precisam entender qual é o propósito de um projeto, o seu público-alvo e o potencial de crescimento.

Também é essencial avaliar se o projeto tem alguma vantagem competitiva em relação às outras criptomoedas que já estão disponíveis no mercado.

Os investidores podem fazer isso visitando o site oficial do projeto e as plataformas de mídia social, para ter uma ideia de sua visão e desenvolvimento. Além disso, é importante visitar os fóruns online, a fim de obter o feedback de outros investidores que já compraram a criptomoeda em que você está interessado.

Analise o whitepaper das novas criptomoedas e considere sua usabilidade

Um whitepaper é um documento detalhado que descreve a tecnologia, o caso de uso e o potencial de crescimento de uma criptomoeda. Um whitepaper bem escrito fornece informações claras e concisas sobre a finalidade, os benefícios e o mercado-alvo de uma moeda.

O whitepaper também deve fornecer aos investidores uma compreensão profunda do potencial do projeto, com o intuito de ajudar os investidores a tomar uma decisão de investimento mais informada.

É importante ressaltar que o mercado de criptomoedas é altamente competitivo, razão pela qual a utilidade de uma moeda é um grande diferencial.

Auditoria

Se um projeto de criptomoeda for auditado, quer dizer que um terceiro sem vínculo com a equipe o revisou.

A equipe de auditoria costuma analisar o código do projeto, contratos inteligentes, medidas de segurança e outros fatores relevantes para garantir que sejam precisos, seguros e funcionem corretamente.

Além disso, os relatórios de auditoria são normalmente disponibilizados ao público. Isso pode ser usado como uma importante referência ao procurar uma nova criptomoeda para investir.

Algumas plataformas também publicam relatórios KYC da equipe, o que garante maior transparência para os investidores.

Por que novas criptomoedas podem ser um bom investimento?

O grande diferencial das novas criptomoedas é que elas oferecem uma oportunidade de investimento desde o início. Aqueles que investem em uma nova criptomoeda costumam ter acesso a preços muito mais atraentes. Para dar um exemplo, isso é semelhante a investir em uma empresa antes da sua liatagem na bolsa de valores.

Em menos de 15 anos, os ativos digitais se tornaram um componente crucial dos mercados de varejo. Hoje, as criptomoedas têm um valor de mercado total de mais de US$ 1 trilhão e existem milhares de criptomoedas por aí. Como tal, os investidores têm muitas opções à disposição.

As criptomoedas estabelecidas, como Bitcoin e Ethereum, podem ter custos mais altos, enquanto muitas das novas criptomoedas custam apenas uma fração de centavo. Assim, alguns investidores preferem fazer parte de novos projetos de criptomoedas em vez de comprar Bitcoin e outros tokens de grande capitalização.

Além disso, as novas criptomoedas podem ser um bom investimento devido ao conceito subjacente, já que costumam oferecer tecnologia inovadora, recursos exclusivos e potencial de crescimento. Outro fator interessante é que os primeiros investidores de novas criptomoedas podem obter excelentes ganhos ao entrar em um projeto com um preço baixo e lucrar à medida que o projeto ganha força e adoção geral no mercado.

No entanto, é importante ter consciência de que investir em novas criptomoedas também é um risco. Na próxima seção, vamos discutir sobre alguns fatores importantes a considerar antes de investir em novas criptomoedas.

Fatores a ter em mente ao negociar novas criptomoedas

Novas criptomoedas oferecem um potencial de valorização muito atrativo. No entanto, os riscos de perdas financeiras também são maiores. Isso ocorre porque as novas criptomoedas ainda não estão consolidadas no mercado, portanto, não há garantia de que serão bem-sucedidas.

Mas, se ainda assim você deseja investir em novas criptomoedas, saiba que existem vários riscos dos quais os investidores precisam estar cientes.

Volatilidade dos preços nas novas criptomoedas

A volatilidade dos preços é uma característica comum de muitas criptomoedas, especialmente as novas. Isso significa que o preço de uma criptomoeda pode aumentar ou diminuir rapidamente em curtos períodos, geralmente sem qualquer explicação ou motivo.

Essa imprevisibilidade pode acarretar perdas significativas, principalmente para aqueles que não estão preparados para quedas repentinas de preços. Portanto, os investidores nunca devem arriscar mais do que podem perder.

Falta de liquidez

Novas criptomoedas geralmente têm baixos volumes de negociação. Isso ocorre principalmente porque essas criptomoedas podem não ser muito conhecidas, resultando em um número relativamente pequeno de compradores e vendedores no mercado.

Além disso, novas criptomoedas podem ainda não estar listadas nas principais exchanges, o que pode limitar a sua exposição a potenciais investidores e reduzir o volume de negociação.

Isso também pode tornar mais difícil para os investidores comprar e vender seus tokens a um preço justo. Além disso, a baixa liquidez pode levar a oscilações de preços e outras dificuldades de negociação.

Riscos de desenvolvimento

Novos projetos de criptomoedas costumam enfrentar riscos de desenvolvimento. Isso inclui desafios técnicos ou outros obstáculos, que podem atrasar o seu lançamento ou afetar seu sucesso a longo prazo.

Esses riscos podem resultar em um desenvolvimento mais lento, atualizações atrasadas, desafios legais e diversas outras dificuldades. Desnecessário dizer que isso pode prejudicar a capacidade da criptomoeda de competir no mercado e potencialmente levar a uma perda de valor.

Diversificação de portfólio

A diversificação de portfólio desempenha um papel crucial no gerenciamento de riscos ao investir em uma nova criptomoeda. Ao comprar várias novas criptomoedas, os investidores podem distribuir os seus riscos em muitos projetos diferentes, reduzindo, assim, o impacto da falha de qualquer projeto individual e minimizando as suas perdas.

Por isso, fique por dentro de todas as novidades do mercado de criptomoedas. Isso ajuda os investidores a ajustar sua estratégia de negociação à medida que o mercado sofre alterações.

Como encontrar novos lançamentos de novas criptomoedas

Aqui estão algumas maneiras de encontrar novas criptomoedas para investir.

Sites de notícias sobre criptomoedas

Uma das melhores maneiras de acompanhar o lançamento de uma nova criptomoeda é seguir os sites de notícias. Esses sites costumam oferecer uma cobertura detalhada dos últimos acontecimentos no mundo das criptomoedas.

Dessa forma, os investidores podem encontrar detalhes sobre lançamentos de novos projetos, tokens promissores e atualizações importantes do mercado.

Mídia social

As redes sociais desempenham um papel significativo no mundo das criptomoedas. O Twitter, em particular, é extremamente popular entre os investidores e traders de criptomoedas.

O YouTube e o Reddit são plataformas de destaque e frequentemente visitadas por investidores que estão em busca de notícias sobre seus ativos digitais preferidos.

Os investidores podem seguir influenciadores nessas plataformas, assim como os fundadores de novos projetos e os maiores especialistas do setor. Além disso, grupos de criptomoedas em plataformas como Telegram e Discord fornecem acesso antecipado a informações sobre novos projetos e tokens.

Sites de dados sobre o mercado cripto

Os agregadores de dados do mercado de criptomoedas, como CoinMarketCap e CoinGecko, são ótimos recursos para rastrear o desempenho de novos lançamentos de criptomoedas.

Esses sites costumam fornecer dados em tempo real, incluindo os principais movimentos de preços, capitalização de mercado e volume de negociação.

Ao analisar esses dados, os investidores podem identificar novos projetos que estão ganhando força no mercado, o que pode ajudar na tomada de decisões informadas sobre a alocação de seu portfólio.

Exchanges de criptomoedas

Normalmente, para serem listados em uma exchange popular, as criptomoedas precisam estabelecer a sua credibilidade e até mesmo fornecer relatórios de auditoria. Como tal, as exchanges são outro excelente recurso para encontrar novos lançamentos de criptomoedas.

Muitas exchanges fornecem uma lista de tokens recém-adicionados em suas plataformas e os próximos lançamentos de token. Ao ficar de olho nessas listagens, os investidores podem identificar novos projetos como potenciais oportunidades de investimento.

Conclusão

Investir em novas criptomoedas pode levar a retornos significativos. No entanto, como em qualquer investimento, é essencial ter muita cautela e investigar um projeto antes de arriscar seu dinheiro.

Neste momento, o Wall Street Memes é uma das principais opções entre os novos lançamentos de criptomoedas para Agosto de 2023. Este projeto, com foco na comunidade, já recebeu o apoio de mais de um milhão de seguidores em vários canais de mídia social e tem se destacado cada vez mais no mercado de criptomoedas.

O Wall Street Memes está, atualmente, em sua fase de pré-venda, com mais de US$ 20 milhões arrecadados até agora. Os investidores podem comprar tokens WSM por apenas US$ 0.0328. Vale lembrar que o preço aumentará à medida que a pré-venda avançar.

Perguntas frequentes sobre novas criptomoedas e como investir