O Que São Meme Coins ou Moedas Meme: Tudo Que Precisa Saber

As Meme coins, também designadas por Moedas Meme, vêm gradualmente se tornando parte da nossa comunicação diária e, cada vez mais, uma maneira de se expressar no ambiente online e investir em criptomoedas. Ao agregar humor e outros sentimentos, as pessoas usam os memes para melhorar sua comunicação e o conteúdo das plataformas de mídias sociais. Esse crescente uso dos memes acabou levando ao surgimento das Moedas Meme na indústria cripto. Mas, na prática, o que são meme coins?

Em 2023, as meme coins vivenciaram um explosivo crescimento, com milhares de tokens lançados e massivos rendimentos oferecidos aos investidores. Vamos explorar o universo dos memes para mostrar o que, de fato, é uma moeda meme e tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de ativo digital.

O Que São Meme Coins?

Meme coins, ou Moedas meme, são criptomoedas que têm traços de humor e são caracterizadas por logomarcas inspiradas em memes, marcas, nomes e imagens de animais. Por remeterem diretamente a memes e piadas da internet, as moedas memes são criadas para serem compartilhadas e se tornarem virais, assim como ocorre com os outros memes.

A popularidade de uma moeda meme depende, em suma, de sua capacidade de viralizar, do humor, das trends das redes sociais e de uma forte participação da comunidade.

Adicionalmente, uma memecoin pode rapidamente estourar no setor cripto, por conta de sua capacidade de oferecer altos rendimentos em curtos intervalos de tempo. O que, naturalmente, atrai investidores.

Além disso, o poder de influência dos participantes na internet desempenha um papel central na adesão às moedas meme. Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) lideram a indústria de moedas meme, e atingiram seu pico em 2021.

A recente febre das meme coins em 2023 introduziu no mercado tokens populares como PEPE, TURBO, FLOKI, Wall Street Memes (WSM) e BONE, Sponge V2 e Smog, entre outros. Vale ressaltar, no entanto, que as Meme coins fazem parte de uma categoria de ativos cripto altamente volátil, com grande especulação. Além do valor humorístico, elas têm pouca ou nenhuma utilidade concreta.

O Advento das Moedas Meme

Dogecoin foi a primeira meme coin desenvolvida na indústria cripto. Como um ambiente de conexão para as mais modernas atividades, a internet se encheu de memes e piadas, que as pessoas compartilham em forma de conteúdo e expressões.

As plataformas de redes sociais, a exemplo da Meta (antigo Facebook), X (antigo Twitter) e Instagram, entre outras, ajudaram a disseminar e popularizar os memes. Atualmente, imagens e vídeos humorísticos usados pelas pessoas em seus posts podem facilmente se tornar virais.

A crescente expansão desse tipo de conteúdo bem-humorado chamou a atenção de Jackson Palmer e Billy Markus, os fundadores do Dogecoin. Como resultado, em 2023, Palmer e Markus criaram o Doegoin como uma criptomoeda em forma de piada, usando o cão da marca Shiba como logo.

Quem mais impulsionou o Dogecoin, no entanto, foi o bilionário CEO da Tesla, Elon Musk. Os frequentes posts de Musk sobre o DOGE no então Twitter (hoje, X) fizeram a popularidade da moeda meme disparar.

Além do mais, Musk não apenas promoveu o Dogecoin. Ele tem moedas DOGE em seu portifólio cripto e, em 2022, incluiu o token como opção de pagamento em sua empresa de carros elétricos, a Tesla. Consequentemente, isso agregou relevância e utilidade a esta e às meme coins que se seguiram.

Seguindo a história de sucesso do Dogecoin, surgiu Shiba Inu, a segunda moeda meme mais importante do mercado, em termos de capitalização de mercado (market cap). Criado em 2020 pelo fundador anônimo “Ryoshi”, o Shiba Inu também ganhou tração por meio dos posts de Elon Musk e do cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin.

2023 trouxe uma nova leva de moedas meme

Com a crescente adoção de tokens meme, o ano de 2023 se tornou um marco na onda de moedas memes. Projetos como Pepe Coin (PEPE) e TURBO emergiram com alta valorização nesse mercado.

O fundador do TURBO, Rhett Mankind, utilizou o famoso ChatGPT para criar sua meme coin. Segundo Mankind, ele deixou a inteligência artificial completar a maior parte do desenvolvimento do TURBO.

Mankind destinou um orçamento de apenas US$ 69 ao GPT-4, para a criação do TURBO. A inteligência artificial desenvolveu o modelo econômico da moeda meme (tokenomics), escreveu seu código operacional, e ainda sugeriu seu nome.

Meme Coins x Tradicionais Tokens Cripto

Da mesma forma que ocorre com criptomoedas tradicionais, a exemplo do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH), utiliza-se a tecnologia blockchain para desenvolver tokens meme. Em síntese, essa tecnologia se fundamenta em um banco de dados distribuído em blocos, que rastreia ativos digitais e promove a descentralização.

Tecnicamente, as moedas meme e as criptomoedas tradicionais apresentam algumas semelhanças, como ativos digitais. Contudo, as meme coins não apresentam funcionalidades utilitárias que agreguem valor aos seus tokens. Enquanto o Bitcoin e outros tradicionais tokens cripto têm propósitos específicos atrelados aos seus designs.

Por exemplo, o Bitcoin (BTC) foi criado como um ativo digital peer-to-peer (P2P), com o objetivo de facilitar pagamentos. Em outras palavras, isso significa que as transações com BTC são feitas diretamente entre as duas partes envolvidas, sem a necessidade de intermediários, como bancos, para concluir as operações.

O Ethereum, por sua vez, criou a primeira rede de contratos inteligentes para desenvolver aplicativos descentralizados. Seu token nativo, ETH, é utilizado para pagar as taxas de operação e transferir valores na rede blockchain.

Memescoins, no entanto, não são idealizadas com nenhuma utilidade específica. Em suma, seu principal atrativo é a rápida popularidade e o potencial de oferecer altos rendimentos para os investidores, enquanto estiverem em alta.

Na maioria das vezes, uma moeda meme é impulsionada por hypes e mantém sua fama por curtos períodos de tempo. Em casos assim, os tokens perdem sua relevância de mercado e, consequentemente, o interesse dos investidores.

Diferenças entre Meme Coins e Tradicionais Tokens Cripto

Aspectos Meme Coins Tradicionais Tokens Cripto Definição Inspirada por memes da internet e trends virais nas plataformas de redes sociais. Criptoativos com tokens bem definidos e crescente adoção. Propósito Idealizadas como piadas, para divertir a comunidade. Desenvolvidos como ativos digitais com aplicações específicas, visando à descentralização. Desenvolvimento A maioria das moedas meme não contam com times de desenvolvimento ativos ou planejamentos específicos para impulsionar crescimento futuro. Desenvolvidos por comunidades ativas, com planejamento claro e objetivo, que estabelece visões de futuro e ações voltadas para o crescimento. Utilidade Têm pouca ou nenhuma utilidade. Mais usadas com fins especulativos. Incluem várias funcionalidades e bastante transparência, representando uma ótima alternativa às moedas fiduciárias. Perfil de investimento São investimentos altamente especulativos, que oferecem rendimentos potencialmente altos em curto prazo. São menos especulativos que as moedas meme e oferecem grandes benefícios no longo prazo. Geração de valor Dependem de hype, posts em redes sociais, e na força das comunidades. O valor e o crescimento dependem de: utilidade dos tokens, adoção, demandas de mercado, evolução e atualização progressivas. Riscos de investimento O perfil altamente especulativo das moedas memes representa investimentos de alto risco. Investimentos de menor risco do que as moedas meme. Vantagens: desempenho comprovado, tecnologia intrínseca, maior adoção e sistemas de proteção. Volatilidade do preço Por serem movidas pelo hype e pela especulação, as meme coins apresentam alta volatilidade. Os preços, são relativamente estáveis quando comparados às moedas meme. Porém, são influenciados pela adoção e tendências no mercado. Oferta máxima A maioria das moedas meme têm uma oferta ilimitada de tokens. Isso pode provocar alta volatilidade e inflação. Os tradicionais tokens cripto sempre têm um limite mínimo e um máximo, garantindo estabilidade diante de ligeiras mudanças com relação à inflação.

Fraudes com Moedas meme e Preocupações com Regulação

Apesar do seu potencial para altas explosivas de preço em curto espaço de tempo, as memecoins têm sido largamente adotadas no setor cripto. No entanto, algumas pessoas da comunidade cripto ainda permanecem céticas com relação à falta de utilidade e valor intrínseco das moedas meme.

Além disso, tem sido usadas moedas meme em golpes ilegais de pump-and-dump e rug pull no universo cripto. Recentemente, desenvolvedores do popular Pepe Coin (PEPE) venderam trilhões de Pepe coins, com valor equivalente a quase US$ 16 milhões.

Como resultado, esse movimento dos criadores do PEPE provocou uma pressão para venda dos tokens, causando um drástico declínio no valor desta meme coin, equivalente a mais de 20%. Especialistas que acompanham essa indústria acreditam que os desenvolvedores aplicaram um rug pull no seu próprio projeto.

Sob uma perspetiva global, muitos países têm reforçado práticas de regulação na indústria cripto. Esse crescente escrutínio deve-se, principalmente, aos bilhões de dólares perdidos por investidores nesse setor.

Em 2022, o mercado cripto entrou em colapso, a partir da implosão de empresas e protocolos do setor. Isso incluiu os escândalos da Terra-Luna (protocolo de blockchain de código aberto focado em pagamentos) e da FTX (corretora cripto). Analogamente, isso também levou à liquidação de empresas ligadas ao setor cripto.

Com batalhes judiciais e regulatórias apertando o cerco sobre o setor, a tensão na indústria cripto no que diz respeito à regulação está longe de acabar.

Alguns dos principais criptoativos com funções utilitárias, a exemplo do Bitcoin (BTC) e do Ethereum (ETH) parecem ter sido legalmente aprovados na maioria das jurisdições. Porém, o desenrolar dessa história pode ser diferente para as meme coins, por conta de sua suscetibilidade a golpes e volatilidade.

Prós e Contras dos Investimentos em Meme Coins

👍 Prós Criptoativos baseados em diversão

Prioritariamente, as moedas meme oferecem aos usuários formas bem-humoradas de se comunicar e se expressar online. Inspiradas pelos memes da internet, as memecoins levam um certo alívio às pessoas por meio da comédia e das piadas. Baixos preços iniciais

As meme coins contam com baixos preços iniciais, para usuários de qualquer status financeiro. Geralmente, o valor fica abaixo de US$ 1,00. Desse modo, investidores individuais podem ter acesso às meme coins facilmente, mesmo que não tenha um capital substancial. Altos rendimentos

As moedas meme se popularizaram pelas explosivas altas de preço em curtos espaços de tempo. Quando uma moeda meme se torna viral, pode facilmente construir uma robusta comunidade de usuários, gerando um exponencial crescimento no preço do token. Na maioria dos casos, portanto, as meme coins representam uma boa oportunidade de investimento devido ao alto retorno sobre os valores investidos. Participação e engajamento da comunidade

Antes de mais nada, o universo das moedas meme oferece aos usuários a oportunidade de fazer parte e interagir com uma ativa comunidade. Em geral, esse tipo de moeda atrai entusiastas cripto com interesses e perfis semelhantes, que trocam ideias e se expressam por meio do humor. Além disso, por meio da participação na comunidade, os usuários podem aprender mais sobre o setor e aprimorar seus padrões de investimento, ao mesmo tempo em que se divertem. 👎 Contras Sem utilidade concreta

As meme coins têm pouca ou nenhuma utilidade atrelada ao seu valor. Desse modo, representam investimentos de curto prazo, cujos preços podem despencar diante de qualquer mudança, por menor que seja, em fatores que impactam esses tokens. Alto Risco

Sempre existem altos riscos de golpes e esquemas de pump-and-dump associados às memecoins. Além disso, o perfil especulativo e extremamente volátil dessas moedas pode facilmente desencadear variações de preço, resultando em grandes perdas para os investidores. Falta de atualizações

A maioria das moedas meme não contam com estratégias de desenvolvimento que possam impulsionar sua adoção e sustentabilidade no futuro.

Conclusão

As meme coins, também conhecidas como moedas meme, representam um significativo segmento da indústria cripto, com crescente adoção nos últimos anos. Em 2023, houve uma febre em torno das moedas meme, levando a recordes de preço e crescente participação dos investidores.

Contudo, as meme coins são extremamente voláteis e mais suscetíveis a golpes e fraudes. Por isso, você deve fazer uma investigação rigorosa antes de investir em moedas meme. Além disso, se mantenha atualizado sobre possíveis trends e mudanças que possam impactar e desvalorizar seu investimento em projetos dessa área.

Não invista se não estiver pronto para perder. Esse é um investimento de alto risco. Portanto, não espere nenhuma forma de proteção ao seu dinheiro caso algo dê errado.

Moedas Meme: Perguntas frequentes