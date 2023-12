Posições Longas e Curtas no Investimento em Criptomoedas: O que são?

O que são posições longas e curtas na negociação de criptografia?

As posições são compradas e vendidas por padrões comerciais opostos que você deve usar para direcionar os lucros das negociações. Estas estratégias aplicam-se a criptomoedas e outros mercados, como ações e índices. Uma posição longa é uma ordem de compra em que você espera que o preço da criptomoeda suba com o tempo.

Uma posição curta é uma ordem de venda e o oposto de uma posição longa. Aqui, um trader vende uma criptomoeda ou ativo, esperando uma redução de preço. Ou seja, comerciantes de criptomoedas como você, contam com essas duas estratégias para lucrar com o mercado criptográfico altamente volátil e com aumentos e quedas de preços.

Além disso, um trader pode alternar entre posições longas e curtas para lucrar com diferentes ciclos de mercado. No entanto, uma compreensão adequada destas estratégias comerciais é vital. Os pontos de entrada e saída são importantes para que você seja bem-sucedidos e lucre com as mudanças repentinas no mercado criptográfico.

Longo e curto, qual é a diferença?

Para a negociação de criptografia, sair de uma posição longa com fins lucrativos envolve a venda do ativo adquirido a um preço mais alto do que o seu preço original. Para posições curtas, fechar significa comprar o ativo por um preço mais baixo para obter mais ganhos.

O conceito chave é que o trader preste atenção aos pontos de entrada e saída dessas posições para evitar perdas desnecessárias. Além disso, as principais características dessas duas posições de negociação estão listadas abaixo:

Caraterísticas Posições longas Posições curtas Propriedade de ativos Propriedade do trader (comerciante) Pega emprestado e vende Perspectiva de mercado O sentimento de alta (aumento) O sentimento de baixa (queda) Mecanismo de lucro Aumento de preços Queda de preços Perda Máxima Baseada no Investimento Potencialmente Ilimitada Ação Inicial Compra Venda (emprestar) Estilo de entrada A entrada tem um preço mais baixo Entrada com um preço mais alto Estilo de fechamento Fechar por um preço mais alto Recompra por um preço mais baixo

Como fazer uma negociação de posição longa em criptomoeda?

A fim de que você entenda as negociações longas, saiba que as mesmas envolvem uma estratégia cuidadosa sobre como lucrar com o aumento previsto do preço das criptomoedas. Aqui você pode acompanhar uma descrição detalhada do que significa fazer negociações longas.

Pesquisa adequada e análise baseada em dados – posições longas e curtas

Investimento não é jogo: você deve pesquisar a fundo sobre o assunto para que obtenha as informações necessárias antes de abrir posições. Além disso, você também deve realizar uma análise cuidadosa dos dados históricos revelará potenciais pontos de entrada futuros para negociações, à medida que as criptomoedas repetem padrões históricos de preços, com variações ocasionais,

Escolha uma troca de criptografia confiável

Em seguida, você deve selecionar uma troca de criptografia confiável com base em parâmetros como segurança e taxas de câmbio. Após selecionar, crie uma conta e conclua a verificação seguindo os guias disponíveis. Algumas trocas de criptografia dependem de medidas de segurança, como autenticação de dois fatores, para proteger sua privacidade.

Financiar a sua conta

Depois de criar uma conta em uma bolsa, você precisa depositar fundos para negociação. Os usuários podem escolher entre moedas fiduciárias e outras criptomoedas para concluir sua compra. Após realizar um depósito bem-sucedido, você vai receber uma notificação para alertá-lo.

Faça um pedido de compra

Após o depósito, o trader pode colocar uma ordem de compra de acordo com o par de criptomoedas preferido. Além disso, os usuários podem fazer este pedido ao preço de mercado atual ou limitar o pedido com um preço de compra específico. Uma ordem com limite é uma instrução dada a um corretor para comprar ou vender um ativo ou mercadoria a um preço específico.

Monitore a negociação e gerencie as posições abertas

A posição de negociação está aberta quando a ordem de compra é colocada com sucesso. Além disso, implica que você agora possui a criptomoeda. Ainda assim, é preciso que você tenha cuidado e monitorize cuidadosamente as correções do mercado, além de procurar correções acentuadas e planear a sua estratégia de saída.

Sem dúvida, você deve especificar os seus objetivos de preço e lucro como um ponto de saída potencial para realizar uma negociação eficaz e lucrativa. No entanto, caso você consiga manter uma posição por mais um pouco pode gerar ainda mais lucro. Portanto, você deve ter o conhecimento adequado dos padrões e indicadores de velas é uma prioridade máxima.

Além disso, um trader deve procurar notícias que possam afetar os preços das criptomoedas e causar um declínio acentuado e repentino. Quando você alcançar seu objetivo de lucro, então deve vender sua posição longa e converter sua criptografia em moeda fiduciária, colocando uma ordem de venda.

Possíveis riscos e recompensas para posições longas

As posições longas dependem de aumentos de preços para registrar lucro. No entanto, também expõem o trader ao risco de volatilidade do mercado, levando a perdas potenciais. Embora as criptomoedas sejam voláteis, sua negociação é bastante lucrativa, uma vez que a volatilidade pode levar a aumentos repentinos de preços.

Por exemplo, se um investidor comprar ETH por US$ 1.500, ele poderá aumentar potencialmente para US$ 1.800 em pouco tempo se as condições de mercado forem favoráveis. Por outro lado, se o mercado entrar em baixa devido a um evento como a infame saga FTX, os preços podem cair repentinamente.

Estas quedas repentinas de preços podem levar a perdas substanciais, daí a necessidade de uma gestão de risco adequada. Além disso, as violações de segurança, a pressão regulamentar e os dados sobre a inflação afectam frequentemente os preços.

Um dos métodos eficazes para evitar a liquidação total se uma posição longa der errado é usar a estratégia de ordem stop-loss. Assim, você deve colocar esta ordem stop-loss em uma plataforma de negociação para que você venda uma criptomoeda em uma posição longa caso ela caia para o seu preço especificado. Embora você tenha perdas leves, o stop loss impede que seus danos sejam graves.

Geralmente, você deve colocar o stop-loss após realizar a abertura de uma posição longa para definir sua perda máxima tolerada. No entanto, alguns ativos podem se recuperar após atingir o stop loss; portanto, é importante que você fique atento e monitore o stop-loss.

Como fazer uma negociação de posição curta com criptomoeda?

Você deve realizar as quando aposta na redução do preço dos ativos para obter lucro. Assim, você pode realizar negociações de posições curtas usando estas etapas simples.

Pesquisa e análise aprofundada

Um comerciante de criptografia deve pesquisar o par de criptografia que deseja negociar e delinear seu comportamento histórico. Além disso, assim como nas posições longas, preste atenção às tendências do mercado e às notícias, pois elas impactam o mercado de criptografia. Além disso, você pode aplicar indicadores técnicos para identificar se é provável que ocorra uma tendência de baixa.

Selecione sua plataforma de negociação

Selecione uma bolsa de criptografia adequada e confiável que ofereça opções de negociação ou venda de margem para a criptomoeda escolhida.

Configure sua conta de margem

Em seguida, o trader deve abrir uma conta de trader de margem e passar pelas verificações necessárias antes de depositar moeda fiduciária. Além disso, você pode utilizar a criptomoeda como garantia. Para que você realizar negociações curtas, as garantias são vitais para se proteger contra perdas potenciais devido à volatilidade do mercado.

Emprestar criptomoeda

Além disso, para vender uma criptomoeda, você deve emprestá-la de uma exchange de criptomoedas ou de outros usuários. Ou seja, a criptomoeda que você emprestou é vendida no mercado aberto.

Monitore a negociação e especifique limites

Depois de colocar a ordem de venda, o trader deve monitorar cuidadosamente o mercado criptográfico em busca de mudanças repentinas de preço. Além disso, eles devem especificar o preço alvo de recompra e posicionar ordens de stop loss para evitar perdas massivas.

Feche a posição para obter lucro

Quando ocorre a queda do preço e atinge a meta de lucro prevista, o trader fecha a posição aberta. A ação de fechamento compra a criptomoeda emprestada a um preço mais baixo e a devolve ao credor para lucrar com a queda.

Riscos e recompensas potenciais de negociações curtas

De acordo com a previsão, um trader que apoie reduções de preços poderá ganhar recompensas se o mercado cair. No entanto, a volatilidade permanece constante no mercado criptográfico e podem ocorrer perdas potenciais devido a picos repentinos de preços.

No entanto, as posições curtas muitas vezes geram lucros enormes para os investidores num mercado em baixa ou no final de um ciclo de alta. Com o gerenciamento adequado do risco e do tamanho do lote, um trader pode minimizar perdas decorrentes de mudanças repentinas de tendência ou notícias.

Quais são as implicações fiscais da negociação de criptomoedas?

Os impostos sobre o comércio de criptografia geralmente variam de acordo com a localização do comerciante e as leis existentes que orientam a região. Frequentemente, os seus ganhos obtidos de posições longas são considerados ganhos de capital em vários países. Portanto, quando esses ativos são vendidos, você pode aplicar em impostos sobre ganhos de capital.

Além disso, quando você obtém ganhos de curto prazo, os mesmos são mais tributados do que os ganhos de preços de longo prazo. No entanto, as taxas de imposto variam de acordo com o tempo de detenção da criptomoeda. Além disso, as posições curtas podem produzir dificuldades fiscais.

As posições vendidas envolvem empréstimos e vendas de posições curtas de criptomoedas, e muitas não atraem impostos imediatos em algumas regiões. Ou seja, você deve compreender que as posições só atraem impostos quando a posição curta é fechada e o ativo emprestado é recomprado. Além disso, o você pode realizar ganhos ou perdas de capital ao fechar uma posição curta, dependendo da diferença entre os preços de venda e de compra.

Portanto, você deve compreender e cumprir as leis fiscais locais na sua jurisdição. Além disso, a manutenção adequada de registos e relatórios às autoridades são vitais para que você mantenha um bom perfil fiscal como comerciante de criptografia.

Conclusão: posições longas e curtas

Decerto, você reparar que as posições longas e curtas são associadas a criptomoedas e outras formas de negociação no mercado financeiro é importante. Enquanto os você que detém posições longas lucra com os aumentos de preços, as posições curtas lucram com uma queda de preços.

Além disso, você deve ter cuidado com posições curtas, visto que são mais complexas e exigem um empréstimo de um ativo, sua venda e sua compra a um preço mais baixo. O objetivo é obter lucro de ambas as posições com base na volatilidade e nos movimentos do mercado criptográfico.

Embora a volatilidade proporcione lucros às negociações, também pode criar perdas potencialmente devastadoras, daí a necessidade de uma gestão de risco adequada. Enquanto isso, técnicas como stop loss e gerenciamento do tamanho do lote ajudam os traders a limitar o risco de uma liquidação total.

Além disso, a escolha de suas posições de negociação depende de sua própria e ambos os métodos requerem que você faça uma pesquisa aprofundada.

FAQs sobre posições longas e curtas