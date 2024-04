Previsão de preço de 99Bitcoins ($99BTC) de 2024 a 2030

Neste artigo, vamos compartilhar nossa previsão de preço da memecoin 99Bitcoins ($99BTC) para 2024 e além.

Para contextualizar, o 99Bitcoins é pioneiro entre os recursos de educação sobre criptomoedas; e além disso, acabou de lançar seu token nativo, o $99BTC.

Em questão de horas, a pré-venda gerou mais de US$ 125 mil, demonstrando uma forte confiança dos investidores no potencial do projeto.

À medida que a pré-venda ganha impulso rapidamente, a principal questão é – o 99BTC pode sustentá-lo? Vamos analisar os principais fatores que impulsionam o preço do 99Bitcoins, seus potenciais altos e baixos, e sua proposta de valor.

Previsão de preço do 99Bitcoins: Principais pontos

Fim de 2024 : Com seu forte lançamento na pré-venda e uma comunidade massiva, o token $99BTC está se preparado para atingir US$ 0,00226 após a listagem em DEXs . Ou seja, isso representa um retorno de investimento de 12.600% para aqueles que compraram o $99BTC pelo preço inicial de US$ 0,001.

: Com seu forte lançamento na pré-venda e uma comunidade massiva, . Ou seja, isso representa um para aqueles que compraram o $99BTC pelo preço inicial de US$ 0,001. Fim de 2025 : O lançamento da plataforma de aprendizado pode ter um grande efeito no preço do $99BTC, levando-o a US$ 0,02 ou ainda mais alto.

: O lançamento da plataforma de aprendizado pode ter um grande efeito no preço do $99BTC, levando-o a US$ 0,02 ou ainda mais alto. Fim de 2030: Até 2030, a plataforma de aprendizado do 99Bitcoins terá tempo para amadurecer e construir uma base de usuários sólida. Prevemos um preço de pelo menos US$ 0,40.

Previsão de preço do 99Bitcoins – Em resumo

Aqui está uma rápida visão dos potenciais altos e baixos do preço do 99BTC entre 2024 e 2030:

Ano Previsão de baixa Previsão de alta 2024 US$ 0,00113 US$ 0,01243 2025 US$ 0,02 US$ 0,10 2030 US$ 0,40 US$ 0,70

O que é 99Bitcoins?

O 99Bitcoins é o pioneiro em blogs de notícias cripto e recursos educacionais sobre criptomoedas. Com seu início precoce em 2013 (apenas alguns anos após o surgimento do Bitcoin), a plataforma preencheu a lacuna entre o aspeto técnico complexo do blockchain e conteúdo envolvente, trazendo uma nova onda de entusiastas de criptomoedas.

Ao longo desse tempo, o 99Bitcoins conquistou mais de 700 mil seguidores no YouTube e mais de 2 milhões de assinantes de e-mail.

Agora, o 99Bitcoins tem como objetivo se tornar a principal plataforma de educação em criptomoedas, lançando uma plataforma de Learn-to-Earn (Aprenda-para-Ganhar).

Plataformas de Play-to-Earn (Jogue-para-Ganhar) como Axie Infinity e Stepn mostraram como a gamificação pode aumentar a adoção do projeto e impulsionar o engajamento do usuário. A mesma ideia está no cerne da iniciativa do 99Bitcoins – incentivando os usuários a aprenderem mais sobre criptomoedas por meio de recompensas em tokens.

Quando a plataforma estiver ativa no quarto trimestre de 2024, os usuários ganharão tokens $99BTC ao completarem módulos de aprendizado, questionários e tutoriais. Além disso, os detentores de 99Bitcoins terão acesso a cursos e webinars exclusivos. Tudo isso, contribui para uma boa previsão de preço do 99Bitcoins.

História do 99Bitcoins

O site começou como BitcoinWithPaypal.com, focando exclusivamente em explicar como comprar Bitcoin com PayPal (bastante evidente pelo nome). No entanto, após receber uma reclamação do PayPal sobre o uso de sua marca registrada, o site foi renomeado para 99Bitcoins.

Com o passar dos anos, o 99Bitcoins começou a publicar blogs sobre outras criptomoedas. Hoje em dia, é um recurso educacional completo para todos os entusiastas de criptomoedas, desde novatos até veteranos. Você pode encontrar guias de instruções, análises de ferramentas descentralizadas e as últimas notícias do setor, tudo em um só lugar.

Se isso não bastasse, o 99Bitcoins lançou vários plugins. Por exemplo, o 99 Coins Ticker permite que os proprietários de sites do WordPress exibam os preços do BTC em tempo real de quatro exchanges. Da mesma forma, o Bitcoin News Feed Widget mostra as últimas notícias relacionadas ao BTC de várias fontes.

Eventualmente, o 99Bitcoins também criou um curso gratuito sobre fundamentos do Bitcoin, com o objetivo de tornar a educação mais acessível e impulsionar a adoção de criptomoedas. Mais de 2 milhões de usuários se inscreveram na oferta, então é seguro dizer que o objetivo foi alcançado.

Tokenômica e Roadmap do 99Bitcoins

$99BTC é um token ERC-20 que em breve irá migrar para o padrão BRC-20. O BRC-20 é um protocolo experimental que significa Bitcoin Request for Comment e permite a cunhagem e transferência de tokens para o blockchain do Bitcoin.

O BRC-20 abre portas para que o 99BTC se integre a aplicativos descentralizados (dApps) no ecossistema do Bitcoin. Potencialmente, isso pode desbloquear mais casos de uso para o token 99BTC e impulsionar a adoção em massa da nova plataforma.

Além disso, o padrão BRC-20 irá reduzir as taxas de gás, resolvendo o problema de longa data da inadequação do Ethereum para micro-transações.

O $99BTC tem um fornecimento total de 99 bilhões de tokens com a seguinte alocação:

Pré-venda: 10,50% (10,395 bilhões de tokens)

10,50% (10,395 bilhões de tokens) Staking: 14% (13,860 bilhões de tokens)

14% (13,860 bilhões de tokens) Fundos do projeto: 27,50% (27,225 bilhões de tokens)

27,50% (27,225 bilhões de tokens) Recompensas da comunidade: 17% (16,830 bilhões de tokens)

17% (16,830 bilhões de tokens) Liquidez: 8% (7,920 bilhões de tokens)

8% (7,920 bilhões de tokens) Marketing: 23% (22,770 bilhões de tokens)

Essa alocação destaca a dedicação do projeto em construir uma comunidade forte investindo em marketing, desenvolvimento da plataforma e incentivos. A prática mostra que o apoio da comunidade é a principal força motriz para qualquer projeto Web3, então essa é a abordagem que prepara o 99Bitcoins para o longo prazo.

O projeto está atualmente em sua infância, e o 99Bitcoins acabou de começar a construir a plataforma de aprendizado. A reivindicação da pré-venda e as primeiras listagens em DEX estão planejadas para o terceiro trimestre de 2024.

O lançamento da versão beta da plataforma Learn-to-Earn do 99Bitcoins está previsto para o final de 2024.

No entanto, a visão do projeto vai além disso, focando no progresso a longo prazo. Isso inclui listagens em grandes CEXs e colaborações estratégicas para aumentar a conscientização sobre a plataforma e a previsão de preço do 99Bitcoins, levará isso em conta.

Utilidade do 99Bitcoins

A principal utilidade do 99Bitcoins está nas recompensas por completar módulos de aprendizado. Dessa forma, o 99Bitcoins cria um currículo de curso envolvente que aumentará a conscientização pública sobre a tecnologia blockchain e a negociação.

Além disso, os investidores que compram $99BTC pelo preço inicial no Ethereum podem fazer stake de seus tokens para ganhar até 40469% de APY, segundo a previsão. A taxa é dinâmica e diminuirá à medida que mais pessoas se juntarem ao pool.

Os investidores iniciais também podem participar do airdrop de tokens 99BTC. 99 vencedores receberão US$ 99.999 em tokens escolhidos aleatoriamente em 19 de julho de 2024.

Por fim, os detentores de 99BTC têm acesso a cursos de treinamento exclusivos e webinars de estratégia de negociação. Grupos comunitários VIP podem se tornar o centro de entusiastas com ideias semelhantes para compartilhar insights e desenvolver conhecimentos.

Previsão de Preço do 99Bitcoins 2024

O 99BTC foi lançado na pré-venda a um preço inicial de US$ 0,001 e arrecadou mais de US$ 125 mil em horas. Quando a pré-venda atingir o marco de US$ 742,5 mil, o preço aumentará para US$ 0,00101 por token.

No geral, a pré-venda do 99BTC tem 14 estágios com aumentos incrementais de preço e um máximo de US$ 0,00113 por token. Dado o ritmo atual da pré-venda, em breve alcançará o limite mínimo de US$ 5 milhões, garantindo que a plataforma seja lançada conforme o esperado. A pré-venda pode terminar mais cedo se o 99Bitcoin arrecadar mais de US$ 11 milhões até o terceiro trimestre de 2024.

Alcançar rapidamente o limite mínimo mostra validação dos primeiros apoiadores, potencialmente dando confiança aos investidores que ainda estejam em dúvida.

Dado o grande número de seguidores do 99Bitcoins nas redes sociais e milhões de assinantes de e-mail, não temos motivo para duvidar que vai atingir seu limite máximo de US$ 11 milhões.

Uma pré-venda bem-sucedida irá impulsionar a demanda entre novos investidores que perderam os descontos iniciais, elevando assim o preço do token após sua listagem em DEXs.

É difícil quantificar a mudança de preço do token enquanto ele ainda está em seus primeiros momentos. No entanto, existe otimismo sobre o assunto, com uma previsão de preço de pelo menos US$ 0,001695. Isso representa um aumento de 50% em relação à etapa final da pré-venda e um aumento de 69,5% em relação ao preço inicial, proporcionando pelo menos o dobro do retorno para os investidores iniciais.

O preço pós-listagem pode ser ainda mais alto se os investidores iniciais segurarem seus tokens, criando um senso de escassez ao limitar a oferta disponível para negociação. Dado os altos retornos de staking, esse cenário torna-se provável e poderia elevar o preço em 100% ou mais, alcançando US$ 0,00226.

Para contextualizar, um aumento de preço de 100% é considerado otimista. No entanto, iríamos tão longe a ponto de dizer que o 99BTC poderia disparar 1.000% após o halving do Bitcoin – talvez, o evento mais esperado do ano na comunidade cripto.

Historicamente, os halvings do Bitcoin foram seguidos por corridas de touros no mercado de criptomoedas como um todo. Se o preço do Bitcoin aumentar significativamente devido ao halving, isso poderia criar um efeito cascata positivo para todos os tokens baseados em Bitcoin, incluindo o 99BTC.

De fato, vimos projetos como SMOG dispararem mais de 3.000% horas após listagens devido ao hype em torno do projeto. Embora o 99BTC não seja uma meme coin, o projeto tem uma comunidade ainda maior que a Smog e pode se beneficiar do burburinho nas redes sociais e do FOMO.

Próximas listagens em CEXs no final de 2024 também podem contribuir para o aumento do preço do 99BTC.

As CEXs tendem a ter volumes de negociação mais altos do que as DEXs, o que pode aumentar a liquidez do 99BTC e potencialmente atrair mais traders.

O 99Bitcoins é uma autoridade no nicho de educação em criptomoedas, então não é um exagero supor que grandes CEXs como Binance e Kraken estarão dispostas a listar o 99BTC em suas plataformas.

Previsão de preço do 99Bitcoins para 2025

O preço do 99BTC em 2025 depende em grande parte do sucesso do lançamento beta da plataforma. A utilidade do token reside nas recompensas por completar marcos de aprendizado, então seu preço pode sofrer se os usuários receberem mal a plataforma.

A boa notícia é que o 99Bitcoins tem um longo histórico de criação de conteúdo educacional de alta qualidade. Com o financiamento levantado na pré-venda e a experiência de sua equipe, o 99Bitcoins está destinado a fornecer um produto bem-sucedido e envolvente.

Além disso, o projeto planeja passar todo o quarto trimestre de 2024 refinando a plataforma com base no feedback dos usuários. A otimização contínua mostra o compromisso da equipe do 99Bitcoin com a satisfação do usuário, o que sinaliza a sustentabilidade do projeto e pode incentivar os investidores a segurarem seus tokens.

Se tudo correr como imaginado, o 99BTC pode custar pelo menos US$ 0,02 até meados de 2025. Até o final do ano, o 99BTC poderia ser negociado a US$ 0,10, especialmente se a tendência de alta geral persistir no espaço cripto.

Previsão de preço do 99Bitcoins para 2030

O whitepaper do 99Bitcoins não cobre planos além de 2025. Pode ser muito cedo para julgar o valor de um token que acabou de ser lançado em uma pré-venda em seis anos. Porém, vários fatores sugerem o contínuo e constante aumento de preço do token.

Em primeiro lugar, até 2030, a plataforma terá muitos anos para amadurecer e aprimorar suas ofertas. Um produto estabelecido e bem-sucedido poderia atrair novos usuários e solidificar a posição do 99BTC dentro do espaço de Learn-to-Earn.

Em segundo lugar, o papel integral do 99BTC na plataforma de Learn-to-Earn deveria aumentar significativamente a demanda pelo token.

Em terceiro lugar, o roadmap do 99Bitcoins menciona parcerias estratégicas. Colaborações com dApps estabelecidos, plataformas DeFi, instituições educacionais ou influenciadores cripto poderiam expor o 99Bitcoins a uma base de usuários massiva e impulsioná-lo à posição de autoridade número um no nicho.

Com isso em mente, esperamos que o 99BTC seja negociado a US$ 0,40 ou mais até o final de 2030. Isso representa pelo menos um retorno de 44.147% para os investidores iniciais.

Fatores que afetam o preço do 99Bitcoins e a respetiva previsão

Vamos analisar vários fatores que podem impactar o preço do 99BTC: