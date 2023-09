Previsão de preço do Ethereum – Para onde está indo a maior altcoin?

O que é o Ethereum?

O Ethereum é uma rede de blockchain descentralizada e de código aberto que permite a criação e execução de diversas aplicações, sem depender de intermediários ou se sujeitar à censura. Sua moeda nativa, o ETH, é usada para alimentar operações e cobrir as taxas de transação conhecidas como taxas de gas (gas fees).

Além disso, o ETH desempenha múltiplos papéis, desde servir como um ativo digital valioso para armazenar riqueza até facilitar a troca de valor ou ainda atuar como garantia para empréstimos.

O Ethereum difere do Bitcoin (BTC) em várias maneiras. Seu design é mais flexível e programável, permitindo que desenvolvedores criem contratos inteligentes. Esses contratos autônomos podem incorporar diversas lógicas ou regras.

Vale destacar que os contratos inteligentes possibilitam a criação de aplicativos descentralizados (dApps), que operam na blockchain sem depender de uma autoridade central ou de um servidor. Diversos exemplos de dApps incluem exchanges descentralizadas (DEXs), protocolos de finanças descentralizadas (DeFi), plataformas de jogos, redes sociais e mercados de tokens não fungíveis (NFTs).

Dados atuais de destaque para a previsão de preço Ethereum

Preço de mercado $1,886 Variação de preço em 7 dias -2.86% Capitalização de mercado $ 224.41B Fornecimento circulante 120.19M Volume de negociação $ 4.75B Máxima histórica $4891.7 Mínima histórica $0.4209

Principais casos de uso do Ethereum

O Ethereum desempenhou um papel significativo na expansão da tecnologia blockchain para o mundo. Ele oferece eficiência aprimorada, transações mais rápidas e aplicativos descentralizados para indústrias em todo o mundo. Vamos explorar os principais casos de uso mais abrangentes e em rápido crescimento do Ethereum que podem influenciar o preço e a respetiva previsão:

Finanças descentralizadas (DeFi)

Organizações autônomas descentralizadas (DAOs)

Contratos inteligentes

Tokens não fungíveis (NFTs)

Aplicativos descentralizados ou Dapps

Em resumo, o Ethereum oferece utilidade e cria valor em diversos setores. Indústrias como entretenimento, imobiliário e até mesmo saúde estão desenvolvendo aplicativos e ferramentas com base nas soluções de blockchain fornecidas pelo Ethereum.

Para entender a direção futura de Ethereum e compreender a previsão de preços, é crucial primeiro compreender seu modelo único.

Ao contrário de outras criptomoedas, o Ethereum se destaca de várias maneiras.

Compreendendo o funcionamento do Ethereum antes da previsão de preço

Mudança do Ethereum para PoS: Inicialmente a rede Ethereum operava usando um mecanismo de consenso conhecido como prova de trabalho (PoW). No entanto, em 2022, fez a transição para prova de participação (PoS), que é considerada mais segura e eficiente em termos de energia. Além disso, o PoS é altamente eficaz na implementação de soluções de escalabilidade em comparação com seu modelo anterior.

Validadores e stake: Validadores são os “mineradores” do sistema PoS, também conhecidos como stakers, os validadores podem usar seu capital para fazer stake na forma de ETH e participar da rede. Esse ETH em stake serve como garantia. Uma vez ativados, os validadores recebem novos blocos de outros participantes na rede Ethereum e são responsáveis por distribuí-los para outros nós dentro da rede.

Propositores de blocos e votação: Além disso, os nós validadores desempenham um papel crucial na rede blockchain ao coletivamente determinar a autenticidade e validade dos novos blocos de transações gerados.

Esses nós colaboram para garantir que apenas blocos genuínos sejam permanentemente adicionados à blockchain principal. Além disso, entre esses nós, um nó específico é selecionado como o “propositor de bloco” para o intervalo de tempo atual.

PoS vs. PoW: Um sistema de Prova de Participação (PoS) possui uma série de vantagens sobre sistema de Prova de Trabalho (PoW) pois elimina a necessidade de uma grande capacidade computacional para resolver quebra-cabeças. Em vez disso, em uma configuração de PoS, os nós validam novas transações utilizando seu próprio valor como garantia. Esses nós operam de forma diligente para proteger sua garantia contra possíveis perdas.

A fusão e o ETH 2.0: Após anos de trabalho dedicado, a mais recente “fusão” foi implementada com sucesso, marcando a mudança oficial do Ethereum para a Prova de Participação (PoS). Essa mudança significativa trouxe uma alteração fundamental na forma como a rede Ethereum opera. Em vez de depender de “mineradores” tradicionais, os validadores passaram a ser responsáveis por aprovar, criar e adicionar blocos à blockchain do Ethereum. No entanto, esse processo ainda está em desenvolvimento, enquanto aguardamos a chegada do Ethereum 2.0.

Potencial e impacto do Ethereum: Indústrias e especialistas de todo o mundo estão acompanhando de perto o Ethereum 2.0 com grande expectativa.

Essa inovação revolucionária tem o potencial de transformar a rede Ethereum ao reduzir significativamente o consumo de energia em comparação com o Bitcoin, que ainda depende do sistema de Prova de Trabalho (PoW). Além disso, o ETH 2.0 exigirá menos hardware computacional, tornando-o mais acessível a uma ampla gama de aplicações e minimizando preocupações com escalabilidade.

O que impulsiona o preço do Ethereum?

Oferta e demanda: O preço do ETH é influenciado pelo equilíbrio entre compradores e vendedores. Quando há uma alta demanda e baixa oferta, o preço tende a aumentar, e vice-versa.

Atividade na rede: A utilidade e o valor da rede Ethereum são refletidos em suas várias transações, contratos inteligentes, aplicativos descentralizados e outras atividades. Um aumento na atividade da rede pode potencialmente impulsionar a demanda por ETH e, consequentemente, influenciar seu preço.

Taxas de gas: As taxas de gas representam os gastos associados à utilização da rede Ethereum e são pagas em ETH. Quando as taxas de gas aumentam, elas podem elevar o custo de uso do ETH. O valor das taxas de gas dependem da congestão da rede e da complexidade das transações.

Dificuldade de mineração: A dificuldade de mineração mede o nível de complexidade na geração de novos blocos e na obtenção de recompensas em ETH. Uma maior dificuldade de mineração pode levar a uma redução na oferta de ETH e a um aumento em seu preço, o que pode desencorajar a participação de alguns mineradores.

Inovação e desenvolvimento: A rede Ethereum está em constante evolução, introduzindo novos recursos, atualizações e melhorias. Essas inovações e desenvolvimentos contínuos tem como objetivo melhorar o desempenho, segurança, escalabilidade e usabilidade do Ethereum, atraindo mais usuários e investidores.

Regulação e adoção: O ambiente legal e regulatório que envolve criptomoedas tem o poder de influenciar sua popularidade e aceitação. As leis e a adoção podem variar entre diferentes países e regiões, criando oportunidades e desafios para o Ethereum.

Concorrência e interoperabilidade: O Ethereum enfrenta uma forte concorrência de várias plataformas de blockchain que oferecem serviços e soluções semelhantes ou únicas. A concorrência e a interoperabilidade podem impactar de forma significativa a participação de mercado, reputação e valor geral do Ethereum.

Sentimento e especulação: A percepção e as expectativas do público em geral em relação ao Ethereum têm um impacto significativo em seu preço. Os sentimentos e crenças muitas vezes são influenciados por vários fatores, como notícias, eventos, tendências, rumores e influenciadores, entre outros. Um sentimento positivo pode impulsionar os preços, enquanto uma visão contrária pode reduzir os custos.

Status atual do preço do Ethereum

Desde o início de 2023, o preço do ETH tem mostrado uma tendência clara de alta. Na época, a altcoin estava sendo negociada na faixa de US$1200. Ao longo do ano, houve um crescimento gradual, resultando no preço atual de aproximadamente US$1900 para este token.

Em um período mais curto de tempo, o Ethereum não atendeu às expectativas, frustrando a previsão de preço. Seu valor caiu de US$2000 em abril para US$1800, gerando preocupação entre os investidores. No entanto, ao considerar o quadro geral, o ETH exibe um cenário técnico promissor e grande potencial para o futuro.

Histórico de preço do Ethereum com impacto na previsão

Por muito tempo, o Ethereum não gerou grande empolgação entre os investidores. Era encarado simplesmente como mais uma criptomoeda no mercado. No entanto, devido a diversas razões convincentes, seu valor estava inevitavelmente destinado a aumentar – e foi precisamente o que aconteceu.

A migração do Bitcoin para o Ethereum ocorreu porque as transações do Ethereum são significativamente mais rápidas. O que atraiu muitas pessoas, já que consideravam o Bitcoin uma criptomoeda obsoleta.

Além disso, a blockchain do Ethereum oferece uma plataforma para a criação de aplicativos descentralizados ou dApps.

O aumento do interesse no Ethereum levou as pessoas a procurarem novos blocos e validar transações. Consequentemente, vários mineradores transferiram sua alocação de taxa de hash do BTC para o ETH.

Essa mudança estratégica resultou na descoberta de múltiplos novos blocos, levando a um aumento na dificuldade de mineração e nos custos associados. Abaixo estão alguns destaques históricos do Ethereum.

2015: ETH foi lançado a $0,31 na campanha de ICO;

ETH foi lançado a $0,31 na campanha de ICO; 2016: ETH ultrapassou a marca de $10 em março;

ETH ultrapassou a marca de $10 em março; 2017: ETH atingiu o pico de $1.432 em janeiro;

ETH atingiu o pico de $1.432 em janeiro; 2018: ETH despencou para $83 em dezembro, durante o crash das criptomoedas;

ETH despencou para $83 em dezembro, durante o crash das criptomoedas; 2019: ETH teve uma ligeira recuperação para $132 no final do ano;

ETH teve uma ligeira recuperação para $132 no final do ano; 2020: ETH disparou para $735 em dezembro, impulsionado pelo boom das DeFi;

ETH disparou para $735 em dezembro, impulsionado pelo boom das DeFi; 2021: ETH atingiu uma nova máxima histórica de $4.362 em maio;

ETH atingiu uma nova máxima histórica de $4.362 em maio; 2022: ETH caiu para $1.879 em julho devido à incerteza regulatória;

ETH caiu para $1.879 em julho devido à incerteza regulatória; 2023: ETH está sendo negociado a $1.830 em 8 de agosto.

Análise técnica do ETH

Quando o rali começou em 3 de março de 2020, poucos investidores imaginaram que o Ethereum atingiria rapidamente níveis tão altos. Após anos enfrentando uma tendência de queda contínua, o Ethereum finalmente encontrou suporte em torno de $110. Desde então experimentou um aumento gradual, mas constante, ao longo de quatro meses antes de atingir incríveis $480.

Os traders lucraram, e o mundo se preparou para outro período de consolidação que normalmente acontece após grandes oscilações de preço no mercado de criptomoedas. Para surpresa de todos, o preço do Ethereum permaneceu estável de setembro até os primeiros dias de novembro, quando disparou novamente.

Em 19 de janeiro de 2021, contrariando a previsão, o preço do Ethereum atingiu seu maior valor, $1.422. Porém, enfrentou forte resistência e passou por testes e rigorosas inspeções por várias semanas. Apesar dos desafios, o preço finalmente rompeu e ganhou impulso.

Toda a comunidade de criptomoedas acompanhou de perto esse desenvolvimento com grande expectativa e otimismo. Como esperado, o Ethereum superou todas as previsões, ultrapassando vários níveis de resistência, estabelecendo uma tendência de mercado altista e atingindo níveis sem precedentes.

Em 16 de novembro de 2021, o Ethereum voltou a contrariar a previsão de preço e atingiu seu topo histórico, $4.891,70, marcando o final de um movimento notável. Desde então, o valor do Ethereum tem diminuído constantemente sob o peso da pressão baixista. Apesar das diversas tentativas ocasionais de recuperação, ele tem lutado para recuperar suas máximas anteriores.

Em 5 de julho de 2023, o sentimento em torno da previsão de preço do Ethereum parece estar relativamente neutro. Vale ressaltar que o Ethereum está atualmente sendo negociado acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA), que consistentemente indicou um sinal de “COMPRA” desde 15 de junho de 2023.

Além disso, é importante notar que o preço atual do Ethereum superou a Média Móvel Simples de 50 dias (SMA) desde 21 de junho de 2023. Esse indicador técnico fornece um sinal de “COMPRA”, indicando positividade.

Previsão de preço de curto prazo do Ethereum

Data Preço médio Menor preço Maior preço 28 de julho de 2023 $1889.99 $1757.70 $2022.29 02 de agosto de 2023 $1948.88 $1812.46 $2085.31 07 de agosto de 2023 $2011.79 $1870.97 $2152.62 17 de agosto de 2023 $2126.39 $1977.55 $2275.24 Setembro de 2023 $2225.31 $2069.54 $2381.08 Outubro de 2023 $2269.16 $2110.32 $2428.01 Novembro de 2023 $2313.02 $2151.11 $2474.93 Dezembro de 2023 $2356.88 $2191.90 $2521.86

Previsão de preço em 28 de Julho de 2023: De acordo com nossa análise, o Ethereum deve trabalhar em uma faixa de preço entre $1757,70 e $2022,29 em 28 de julho de 2023. A expectativa é de que o preço médio do ETH durante esse período fique em torno de $1889.

Previsão de preço em 2 de Agosto de 2023: De acordo com nossa análise, o preço do Ethereum em 2 de agosto de 2023 deve variar entre $1812,46 e $2085,31. O preço médio do ETH durante esse período é estimado em aproximadamente $1948,88.

Previsão de preço em 7 de Agosto de 2023: De acordo com nossa análise, a faixa de preço estimada para o Ethereum em 7 de agosto de 2023 deve situar-se entre $1870,97 e $2152,62. O preço médio do ETH durante esse período se projeta em cerca de $2011.

Previsão de preço em 17 de Agosto de 2023: De acordo com nossa análise, o preço do Ethereum em 17 de agosto de 2023 deve trabalhar dentro da faixa de $1977,55 a $2275,24. O preço médio do ETH durante esse período é esperado em cerca de $212.

Previsão de preço em Setembro de 2023: De acordo com a análise, a projeção é de que o preço do Ethereum para setembro de 2023 vai variar entre $2069,54 e $2381,08. O preço médio do ETH durante esse período é estimado em cerca de $2225,31.

Previsão de preço em Outubro de 2023: De acordo com nossa análise, a faixa de preço do Ethereum para outubro de 2023 é projetada para ficar entre $2110,32 e $2428,01. Além disso, o preço médio do ETH durante esse período é estimado em cerca de $2269.

Previsão de preço em Novembro de 2023: Segundo nossa análise, a faixa de preço projetada para o Ethereum em novembro de 2023 está estimada entre $2151,11 e $2474,93. O preço médio durante esse período deve girar em torno de $2313,02.

Previsão de preço em Dezembro de 2023: De acordo com a análise, o preço do Ethereum em dezembro de 2023 é projetado para variar entre $2191,90 e $2521,86. O preço médio do ETH durante esse período é estimado em cerca de $2356.

Previsão de preço de longo prazo do Ethereum (ETH) para 2023, 2025 e 2030

O mercado de criptomoedas é conhecido por apresentar alta volatilidade, portanto é desafiador fornecer previsões precisas de longo prazo. No entanto, vários analistas formularam suas perspectivas sobre criptomoedas populares como o Ethereum. Abaixo, apresentamos algumas previsões de preço para o Ethereum fornecidas por especialistas.

Previsão de preço do Ethereum da TradingBeasts

As previsões da TradingBeasts para o Ethereum projetam uma perspetiva neutro-otimista. De acordo com a análise, a expectativa é de que o preço do Ethereum permaneça relativamente estável no próximo ano. Até o final de 2023, estima-se que o token verá um aumento.

Para 2024, a previsão é de um aumento de preço, que poderá atingir uma média de $2.299,214 até o final do ano. A análise a TradingBeasts aponta ainda um sentimento otimista para para 2025 e além. O recurso prevê que o preço do token chegará a $3.008,604 em 2025 e $3.632,503 em 2026.

Previsão de preço do Ethereum da WalletInvestor

Já segundo a análise técnica da WalletInvestor, a projeção para o Ethereum é ter um desempenho ruim tanto em investimentos de curto prazo quanto de longo prazo. Sua previsão indica que, até o final de 2023, o ETH poderia potencialmente cair para $1.515,287.

Em 2024, a previsão é de uma continuação de sua tendência de queda, podendo atingir $265,446 até o final do ano. Mesmo em 2028, a WalletInvestor mantém uma perspectiva pessimista, com uma previsão de queda para $40,817 até meados do ano.

Previsão de preço do Ethereum pela Long Forecast

As previsões da Long Forecast para o ETH são bastante positivas. Eles prevêem que o ETH subirá para $2.969 até o final de 2024, caindo abaixo do limite de $2.000 antes de se recuperar no final de 2025 e subir para $2.333.

Eles seguem otimistas, pois imaginam que o Ethereum atingirá impressionantes $3.866 até 2027.

Previsão de Preço do Ethereum pela DigitalCoinPrice

A DigitalCoinPrice também apresenta uma previsão otimista de longo prazo para o Ethereum, abrangendo 10 anos. De acordo com sua análise, a moeda irá ultrapassar $4.081,58 até o final de 2023 e potencialmente chegará a impressionantes $8.649,88 até 2026.

Além disso, sua previsão sugere um aumento exponencial no valor, com projeções indicando incríveis $36.687,70 até 2032.

Previsões gerais de preço do Ethereum (ETH) para o futuro

O Bitcoin (a primeira criptomoeda) e o Ethereum (o pioneiro na criação de contratos inteligentes) ocupam posições significativas no cenário das criptomoedas, isso fortalece suas perspetivas, além de evitar futuros colapsos dos preços.

Atualmente, o Ethereum desfruta de amplo apoio da comunidade de criptomoedas, inclusive muitas pessoas mantém sua crença no potencial do ETH.

Hoje, o sistema atual enfrenta inúmeros desafios que impactam na volatilidade do Ethereum a curto prazo. O desempenho futuro vai depender da capacidade da equipe do ETH em lidar com esses problemas vitais.

Se eles conseguirem resolvê-los com sucesso, o Ethereum vai se fortalecer, estabelecendo uma sólida posição. Por outro lado, uma falha pode resultar em uma queda significativa no valor da criptomoeda.

Até onde o Ethereum pode chegar?

O talento excepcional da equipe do Ethereum já é bem conhecido na comunidade de criptomoedas, criando altas expectativas para resultados excepcionais. Muitas pessoas afirmam com confiança em fóruns que o ETH irá superar todas as outras plataformas, emergindo como a principal escolha para contratos inteligentes.

Alguns especialistas acreditam que a posição dos contratos inteligentes do Ethereum está enfraquecendo. Os desenvolvedores enfrentam desafios para melhorar o sistema enquanto aderem aos princípios fundamentais da blockchain do ETH.

Projetos concorrentes como Solana estão ganhando impulso, o que ameaça a dominância do Ethereum. Com o tempo, e com o crescimento de outros empreendimentos promissores, o Ethereum pode enfrentar uma queda em sua relevância.

O preço do Ethereum não depende apenas da equipe de desenvolvimento. Numerosos outros fatores, como notícias, tendências do Bitcoin, atividade de altcoins, entre outras, também desempenham um papel significativo. Dada sua interdependência, o Ethereum está destinado a enfrentar diversos obstáculos.

O ETH tem um grande potencial? Existe uma grande probabilidade que ele supere a marca de $14.000, como foi previsto pelo WalletInvestor há vários meses. Apesar das condições atuais do mercado não serem das mais otimistas, esta moeda ainda desfruta de um forte apoio.

Se essa situação se estabilizar, há a possibilidade de o preço atingir os $4.000 novamente e até mesmo valores mais elevados.

Espera-se que o ETH possa atingir um valor máximo de $6.000 nos próximos anos. No entanto, alcançar um crescimento adicional provavelmente exigiria um grande aumento no mercado.

É importante notar que tais valorizações frequentemente vem em acompanhamento de posteriores correções substanciais. Portanto, é aconselhável adotar uma perspetiva realista e considerar que o Ethereum pode não se estabilizar em $10.000 até pelo menos 2025, não alinhando numa previsão de preço demasiado otimista.

O Ethereum algum dia vai superar o Bitcoin?

No mundo das criptomoedas, é frequente ouvir que tudo é possível. O que nos leva à pergunta: O Ethereum pode, em última análise, superar o Bitcoin? Ao examinar o ano de 2021, encontramos um exemplo excelente, já que o ETH superou significativamente o Bitcoin.

Com um notável crescimento de quase 400%, o Ethereum superou o ganho do Bitcoin, que foi de apenas 66%.

No entanto, os especialistas acreditam que a blockchain única do Ethereum e suas diversas possibilidades de uso contribuem para seu futuro estável, facilitando uma previsão de preço. Alguns acreditam que ele até pode superar o preço do Bitcoin a longo prazo. No entanto, parece improvável.

O Ethereum possui um alto potencial de atingir o mesmo nível que o Bitcoin em termos de capitalização de mercado, devido ao seu fornecimento ilimitado em comparação com o Bitcoin.

É aconselhável comprar ETH?

A fusão da mainnet (a rede principal) do Ethereum chamou a atenção dos investidores, levando a um aumento nos fundos institucionais e nos volumes sociais e o aumento do interesse pode potencialmente favorecer uma previsão de preço em alta.

É essencial que os investidores também considerem os impactos macroeconômicos, pois eles podem contribuir para uma fase de queda prolongada.

No entanto, os traders que buscam negociar com a tendência devem aguardar o surgimento de uma tendência de alta antes de considerar a compra da altcoin. Caso o ETH experimente movimento em qualquer direção, utilizar a combinação dos indicadores RSI e CMF pode ser uma ferramenta valiosa para os traders.

Conclusão

Após realizar uma análise completa e estudar o desempenho do Ethereum desde o seu início, numerosos analistas e especialistas de mercado acreditam firmemente em sua viabilidade a longo prazo. A origem dessa convicção se dá pelos sólidos princípios fundamentais do Ethereum e de seu imenso potencial.

Com avanços contínuos, o Ethereum está crescendo de maneira consistente. Como resultado, muitos especialistas veem um futuro promissor para o Ethereum em 2023 e além.

A crescente confiança na tecnologia e nas soluções de blockchain sugere que o Ethereum alcançará novas máximas de preço. Os detentores de ETH a longo prazo podem antecipar resultados favoráveis sem preocupações com perdas financeiras.

