Previsão de preço de Smog ($SMOG) entre 2024 e 2030

Antes da nossa previsão de preço de Smog, vale a pena salientar que esta é uma das novas moedas meme mais populares lançadas na rede Solana e pode estar prestes a ficar muito mais famosa. O Smog está prestes a ser lançado na rede Ethereum e realizar seu primeiro airdrop de tokens. Enquanto isso, o frenesi de memes na Solana continua forte.

Então, quão alto poderia chegar o Smog? Em nossa previsão de preços de Smog, responderemos a essa pergunta e exploraremos o valor potencial do Smog em 2024, 2025 e 2030.

Previsão de preço de smog: principais conclusões

Final de 2024 : O Smog já subiu 4.600% em 2024 e pensamos que terá muito mais catalisadores pela frente. Portanto, prevemos um preço de US$ 4,50 até o final do ano, o que representa um ganho adicional de 7.500%.

Final de 2025: O Smog pode gerar mais airdrops e queimas de tokens em 2025, elevando esta memecoin a um valor de US$ 16.

Final de 2030: Até 2030, o Smog poderá ter construído uma enorme comunidade num ecossistema Solana totalmente revitalizado. Sendo assim, em um horizonte de longo prazo a nossa previsão é a de que o preço do SMOG atinja US$ 35.

História do Smog

O Smog é uma das melhores memecoins de 2024 e a mais recente participante no rali de memecoin baseadas em Solana, justificando plenamente uma previsão de seu preço. O token começou com um lançamento na DEX Raydium (baseada na rede Solana) em 7 de fevereiro e registrou um ganho impressionante de 4.600% em suas duas primeiras semanas no mercado.

De acordo com o DEXTools, o $SMOG agora tem um valor de mercado de mais de US$ 85 milhões e mais de 26.000 detentores de tokens.

O que é ainda mais emocionante é que o lançamento do Smog na rede Solana foi apenas o começo. O projeto está se preparando para ser lançado no Ethereum também, o qual tem mais liquidez que o Solana e abriga um número muito maior de meme coins.

Previsão de preço de Smog para 2024

Este ano promete ser emocionante para o Smog. Primeiro, o token está em grande ascensão desde seu lançamento no início de fevereiro. Com isso, acumulou uma comunidade grande e altamente engajada de detentores de tokens, além de ter mais de 29.000 seguidores no X.

O lançamento no Ethereum poderia trazer um público mais amplo para o Smog e colocar o token no radar de mais investidores. Também, segundo nossa previsão, é provável que aumente o volume de negociação do Smog, o que é bom para a liquidez e para o valor geral e preço do token.

Outro motivo para estar otimista em relação ao Smog em 2024 é que o projeto lançará seu primeiro airdrop de tokens $SMOG. O projeto reservou 35% de seu fornecimento de tokens para airdrops, de modo que o projeto poderia liberar até US$ 30 milhões em tokens de $SMOG para sua comunidade.

É improvável que o projeto faça isso de uma só vez. Em vez disso, o Smog provavelmente fará um airdrop grande o suficiente para estimular o apetite dos detentores de tokens por mais – e incentivá-los a comprar e manter mais $SMOG para que obtenham um pagamento maior em airdrops futuros.

Considerando todos esses fatores em jogo, achamos que o Smog está apenas começando a esquentar. Esta moeda meme do dragão pode disparar até o fim de 2024 e, finalmente, atingir um preço de cerca de US$ 4,50.

Isso representa um ganho de 7.600% em relação ao preço atual do $SMOG, antes do airdrop e do lançamento na rede Ethereum. Os investidores que compraram durante o lançamento na Raydium puderam obter um retorno total de 3.200x!

Previsão de preço de Smog para 2025

Indo para 2025, acreditamos que o Smog poderá continuar sua sequência lucrativa. É provável que o projeto tenha um grande número de tokens ainda reservados para airdrops.

Nossa previsão é que essa reserva de tokens manterá forte o entusiasmo em torno do $SMOG e incentivará os detentores de tokens a permanecerem engajados. Afinal, qualquer pessoa que vender seus tokens $SMOG poderá perder um grande airdrop.

Se o $SMOG obtiver um ganho de 1.000x ou mais em 2024, também é provável que em 2025 possamos vê-lo na lista de projetos nas principais exchanges centralizadas, como Binance e OKX.

Só para ilustrar, a Binance listou recentemente o $BONK, outra moeda meme explosiva da rede Solana. Então não é exagero pensar que o $SMOG poderia chegar à corretora, no futuro.

Também é possível que o Bonk obtenha ganhos de preço graças à queima de tokens. A equipe do projeto sugeriu possíveis queimas no futuro, e faria muito sentido que uma memecoin baseada em um dragão cuspidor de fogo queimasse $SMOG.

Com tudo isso em mente, a nossa previsão é que o SMOG poderia atingir um preço de US$ 16 até o final de 2025. Isso representa um ganho adicional de 3,5x em relação ao final de 2024.

Previsão de preço de Smog para 2030

É extremamente desafiador prever com precisão o preço de qualquer moeda meme nos próximos anos, especialmente uma moeda de tão rápida evolução como o Smog. Dito isto, continuamos otimistas quanto ao potencial de longo prazo do Smog.

O Smog provou que pode construir uma comunidade altamente engajada. Ademais, parece provável que airdrops, queima de tokens, listagens em exchanges e lançamentos em novos blockchains só irão aumentar a comunidade do Smog.

Isso é crucial, uma vez que o Smog precisa de um núcleo dedicado de usuários para ver o crescimento contínuo do valor até 2030 e além.

O Smog poderia introduzir utilidade para o token $SMOG por meio de um jogo do tipo jogue para ganhar. No entanto, a equipe não mencionou estes desenvolvimentos ainda. Portanto, os investidores não devem necessariamente contar com a sua ocorrência.

Um dos principais ventos favoráveis ​​por trás do Smog é o crescimento contínuo do ecossistema Solana, que teve um aumento no desenvolvimento e pode eventualmente desafiar o Ethereum como o principal blockchain de contrato inteligente.

Se isso acontecesse, as meme coins baseadas na rede Solana, como o Smog, também poderiam se beneficiar. Considerando esses fatores, a nossa previsão é de um preço na ordem dos US$ 35 para o Smog até o final de 2030.

Potenciais altos e baixos na previsão de preço de Smog

Aqui está uma rápida olhada nos possíveis altos e baixos do preço do Smog entre 2024 e 2030:

Ano Previsão baixa Previsão alta 2023 US$ 2,00 US$ 5,75 2025 US$ 5,00 US$ 22 2030 US$ 12 US$ 55

Conheça o projeto

Smog é uma meme coin lançada originalmente na Solana e está disponível em todos os Solana DEXs, incluindo Raydium, Júpiter e Birdeye. O projeto agora está planejando um lançamento secundário no Ethereum.

Por enquanto, o $SMOG-Eth está disponível apenas por meio de uma pré-venda, a qual oferece desconto de 10% em tokens $SMOG.

Airdrops e staking

Desde o início, o Smog atraiu a atenção ao prometer um airdrop de tokens $SMOG aos primeiros investidores. A quantia que os detentores de tokens receberão no airdrop será baseada em quanto $SMOG eles possuem e há quanto tempo mantêm seus tokens.

A equipe do Smog sugeriu que haverá airdrops adicionais no futuro, embora estes não sejam garantidos. Com o lançamento do $SMOG no Ethereum, os investidores também poderão fazer staking de seus tokens.

Durante a pré-venda do $SMOG-Eth, os investidores podem fazer staking e bloquear seus tokens por 90 dias para ganhar recompensas, que no momento da escrita deste artigo estavam estimadas em uma APY de até 42%, o que traça perspetivas para uma previsão de preço do SMOG, bastante favorável.

Tokenomics

O Smog tem um fornecimento total de 1,4 bilhão de tokens $SMOG. Metade do fornecimento de tokens é reservada para marketing. Outros 35% são reservados para airdrops e recompensas de staking.

Os 15% restantes dos tokens $SMOG são alocados para liquidez das listagens DEX e CEX.

Fatores que afetam o preço do SMOG

O preço do $SMOG é impactado por vários fatores. Vamos dar uma olhada nas coisas mais influentes para ficar de olho.

Próximos airdrops : As recompensas do Airdrop geram entusiasmo em torno do $SMOG e incentivam os primeiros investidores e degens a manterem seus tokens $SMOG por um longo prazo. No entanto, os airdrops também podem diluir a oferta de tokens em circulação quando ocorrem. Desse modo, podem ter influências positivas e negativas no preço de mercado do SMOG e influenciar a previsão.

: As recompensas do Airdrop geram entusiasmo em torno do $SMOG e incentivam os primeiros investidores e degens a manterem seus tokens $SMOG por um longo prazo. No entanto, os airdrops também podem diluir a oferta de tokens em circulação quando ocorrem. Desse modo, podem ter influências positivas e negativas no preço de mercado do SMOG e influenciar a previsão. Recompensas de staking: Obter recompensas de staking no blockchain Ethereum fornece outro incentivo para compradores de $SMOG fazerem holding. Uma mudança na taxa de recompensas de staking pode ter um grande impacto no preço do $SMOG.

Entusiasmo das memecoins: O Smog se beneficiou do entusiasmo mais amplo em torno das meme coins Solana. Espere que o Smog tenha um desempenho especialmente bom se o frenesi das moedas meme se espalhar para a rede Ethereum ou se tornar uma parte importante da última corrida cripto.

Desenvolvimento no Solana: A rede Solana está experimentando um ressurgimento no desenvolvimento, o que poderia trazer mais investidores para esta rede blockchain. Isso seria uma boa notícia para todos os tokens criados com Solana – incluindo $SMOG.

Queima de tokens: A equipe do Smog mencionou a possibilidade de futuras queimas de tokens. Se isso acontecer, a previsão é que diminuiria a oferta circulante do token SMOG e poderiam aumentar drasticamente o preço.

Como comprar tokens de Smog ($SMOG)

Sendo a previsão de preço do SMOG tão favorável, a aquisição de seu Token, configura-se uma decisão acertada. Assim, damos um visão geral de como comprar $SMOG agora. Para mais detalhes, confira nosso guia passo a passo sobre como comprar tokens Smog na rede Solana e Ethereum.

Passo 1 – Obtenha uma carteira cripto

Você precisará de uma carteira cripto gratuita como MetaMask ou Trust Wallet para comprar tokens $SMOG.

Passo 2 – Compre ETH ou USDT

Visite uma corretora cripto centralizada como MEXC ou Binance para comprar ETH ou USDT. Em seguida, envie os tokens para sua carteira própria.

Etapa 3 – Conecte-se à venda $SMOG

Visite o site do Smog e siga as instruções para conectar sua carteira cripto.

Passo 4 – Compre $SMOG

Selecione ETH ou USDT como método de pagamento e insira a quantidade de $SMOG para comprar. Quando estiver pronto, clique em ‘Comprar por 42% APY’ para comprar tokens $SMOG.

Conclusão

O Smog é uma das memecoins mais quentes de 2024, e seu ganho de 4.600% até agora pode ser apenas o começo para este token. Com base em nossa previsão de preço do SMOG, acreditamos que o $SMOG poderia proporcionar um ganho impressionante de 3.200x até o final do ano, com ganhos adicionais em 2025 e além.

Não perca a chance de comprar $SMOG agora, antes que ele seja lançado no Ethereum e entregue seu primeiro airdrop.

Não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investe. Este é um investimento de alto risco e você não deve esperar estar protegido se algo der errado.

Perguntas frequentes