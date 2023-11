Como Gerar Renda Passiva e Ganhar Dinheiro extra com Fundos Index e ETFs de criptomoedas

O que é investimento em renda passiva?

O investimento de renda passiva envolve o estabelecimento de um fluxo consistente de renda extra, e assim ganhar dinheiro, sem se envolver ativamente em qualquer trabalho para isso. Uma das estratégias para gerar passiva mais interessantes são os investimentos em fundos de índice e fundos negociados em corretoras (ETFs).

Muitas pessoas entendem mal o conceito de investimento em renda passiva. Você deve saber que isso não é algo que vem à toa, na realidade, você faria o trabalho inicial de investimento em renda passiva para garantir um fluxo consistente de renda no futuro.

Assim, comprometer-se com uma estratégia de investimento continua a ser a abordagem mais segura de como gerar renda passiva com criptomoedas, tudo com segurança financeira a longo prazo.

O que são fundos de índice e ETFs?

Um fundo de índice compreende diversos títulos ou ações que refletem o desempenho de um determinado índice de mercado, como o S&P 500, por exemplo. Por outro lado, os ETFs são fundos especiais negociados em bolsas de valores, tal como as ações individuais.

Sendo assim, os investidores em renda passiva desfrutam de diversas vantagens dos fundos de índice e ETFs como opções de investimento, para ganhar dinheiro.

Os fundos asseguram diversificações automáticas dentro de várias opções de investimento em títulos e reduzem os riscos associados à detenção de ações individuais.

Além disso, os fundos permitem que os investidores ganhem através de dividendos e também ganhos de capital (devido à valorização das cotas do fundo), permitindo que seu patrimônio cresça ao longo do tempo.

Assim como os fundos mútuos, os fundos de índice e ETF oferecem baixos índices de despesas, tornando-os adequados para investimentos de longo prazo. Fundos de índice, ETFs e fundos mútuos incorrem em custos de propriedade, processamento e administração.

Taxas são cobradas para incorporar essas despesas expressas como custos sobre os ativos de um fundo. Eles geralmente são separados em: taxas de administração, de marketing, operacionais e outros custos indiretos.

Uma vez que a taxa de despesas é registada como uma percentagem anual e deduzida dos ativos do fundo, tem impacto nos retornos esperados dos investidores.

Sendo assim, os fundos com índices de despesas mais baixos te permitirão investir uma parcela maior dos ativos dos fundos, ao invés de usar mais para pagar despesas. Esses fundos de investimento são recomendados para quem busca opções com boa relação custo x benefício no mercado.

Como gerar renda passiva com criptomoedas: Fundos de índice e ETFs

Na indústria de criptomoedas, os fundos de índice são chamados de fundos de investimento que imitam o desempenho de um determinado índice cripto ou segmento de mercado.

Normalmente, esses fundos de investimento oferecem aos investidores opções diversificadas de investimento no mercado cripto.

Uma vantagem dos ETFs é que, embora sejam fundos que acompanham o desempenho de um índice cripto específico ou segmento de mercado, eles são negociados em corretoras e permitem aos investidores participar na compra e venda de ações.

Portanto, investir em fundos de índice e ETFs no mercado de criptomoedas ajuda os investidores que querem manter suas operações em bolsas de valores a construir um fluxo de renda passivo que cresce com o tempo.

Eles só precisam dedicar uma parte de seu investimento a esse aspeto para experimentar a independência e segurança financeira previstas nos anos posteriores.

Para alcançar esse influxo sustentável, os investidores escolhem fundos adequados que correspondam aos seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e horizonte temporal.

Semelhanças e diferenças entre fundos de índice cripto e ETFs cripto

Semelhanças

Tanto os fundos de índice quanto os ETFs oferecem exposição diversificada aos investidores a determinados ativos cripto, índices específicos ou segmentos de mercado.

Eles oferecem aos investidores a oportunidade de acessar o mercado cripto de forma passiva e fácil.

Através das exchanges de criptomoedas, os investidores podem comprar ou vender fundos de investimento.

Diferenças

Os fundos de índice e ETFs também apresentam algumas diferenças, apesar de se sobreporem como fundos de investimento. Veja algumas delas:

Os fundos de índice têm taxas de despesas mais elevadas do que os ETFs. Isto significa que os investidores dos primeiros teriam uma maior parte dos ativos separados para custos de despesas.

Os investidores encontram flexibilidade de negociação limitada com fundos de índice cripto comprados e vendidos diretamente da empresa do fundo. Além disso, esses fundos são avaliados no final do dia de negociação.

Os ETFs cripto são negociados com preços em tempo real e diversas opções semelhantes a ativos individuais em exchanges de criptomoedas.

Abaixo está um resumo das diferenças entre fundos de índice e ETFs cripto.



Vetor em análise Fundos de índice cripto ETFs cripto Método de negociação Comprado ou vendido apenas da empresa do fundo. Negociado continuamente em corretoras, assim como outros ativos cripto. Estrutura de investimento Oferece fundos mútuos abertos. Oferece produtos negociados em corretora que funcionam com processos de criação ou resgate. Transparência Divulgação do período das participações em carteira. Participações e preços têm transparência em tempo real. Flexibilidade de Negociação As transações param com o fechamento de cada dia de negociação. Não tem limite de tempo, pois as transações são contínuas ao longo do dia de negociação. Acessibilidade Acessível apenas através da plataforma de negociação da empresa do fundo. A acessibilidade abrange diferentes exchanges de criptomoedas. Índices de despesas Tem taxas de despesas potenciais mais altas e variáveis. Os índices de despesas são consideravelmente mais baixos.

Fatores a serem considerados sobre como gerar renda passiva com criptomoedas

É possível alcançar independência financeira e segurança através do investimento em renda passiva usando fundos de índice de criptomoedas e ETFs. No entanto, a viagem requer uma abordagem disciplinada e uma preparação cuidadosa.

Os investidores precisam fazer algumas considerações sobre como gerar renda passiva com criptomoedas, especialmente por meio de fundos de índice e ETFs. Aqui estão algumas das considerações a serem implementadas: Primeiro, entenda a dinâmica dos fundos de índice e ETFs do mercado de criptomoedas. Estabeleça suas metas de investimento e tolerância ao risco. Escolha uma exchange cripto confiável para usar no investimento. Selecione seus fundos de índice ou ETFs adequados com base no desempenho passado, diversificação e índices de despesas (custos de investimento). Cadastre-se para abrir conta online na plataforma da corretora selecionada e conclua todos os processos de verificação necessários. Realize negociações para a compra dos ETFs ou fundos de índice de sua escolha. Acompanhe os registros de receita passiva de dividendos, staking de criptomoedas e outros processos relevantes. Acompanhe o desempenho do seu investimento e entenda quando fazer rebalanceamentos periódicos. Esteja ciente da tendência de desenvolvimento geral do mercado e mudanças regulatórias.

Como gerar renda passiva e ganhar dinheiro com criptomoedas usando fundos de índice e ETFs

Os investidores têm múltiplas opções para gerar renda passiva com fundos de índice e ETFs. Aqui estão algumas das abordagens.

Staking e Farming

O staking e o farming são mecanismos conhecidos para obter renda passiva com criptomoedas. Assim, alguns fundos de índice e ETFs baseados em cripto agora exploram o staking e o farming para aumentar os lucros dos investidores.

O staking contempla manter no pool um token cripto específico, provendo a rede de liquidez e ajudando como mecanismo de consenso. Isso contribui para a segurança e estabilidade da rede cripto. Como recompensa, os investidores ganham mais criptomoedas após o período de staking.

Enquanto isso, no Farming, os investidores são recompensados ​​em troca do fornecimento de liquidez aos protocolos de finanças descentralizadas (DeFi).

Eles teriam apenas que colocar seus tokens em um aplicativo descentralizado para se tornarem parte dos provedores de liquidez (LPs). Portanto, você pode gerar renda passiva e ganhar dinheiro extra, investindo em fundos que se dedicam ao staking e/ou ao farming.

Fundos de índice cripto que pagam dividendos

Ainda existem alguns fundos de índice cripto e ETFs que oferecem dividendos aos seus clientes. Esses fundos recompensam seus clientes investindo apenas uma parte de seus recursos em protocolos cripto selecionados, os quais pagam dividendos e fazem staking em recompensas por períodos estipulados.

Assim, os investidores obteriam distribuições periódicas de dinheiro extra, utilizando esses fundos na sua carteira de investimentos.

Fundos Imobiliários Tokenizados

Ativos imobiliários tokenizados são outro aspeto da indústria cripto em que os fundos de índice e ETFs podem se envolver. Portanto, vale a pena entender como gerar renda passiva e ganhar um dinheiro extra com criptomoedas utilizando estes ativos.

Investir nesses fundos é uma abordagem fundamental para obter rendimentos provenientes de retornos de aluguel. Neste modelo de investimento, os fundos investem em ativos imobiliários e os tokenizam para permitir que seus clientes ganhem com rendas de aluguel e crescimento de capital do valor investido.

Empréstimos

Os empréstimos com base em cripto oferecem aos investidores recompensas provenientes das taxas de juros dos mecanismos. Os fundos de índice cripto e ETFs podem participar do processo emprestando tokens cripto aos tomadores, o que lhes proporciona recompensas pelos juros de tais empréstimos.

Os investidores irão gerar rendimentos passivos investindo nesses fundos e ganhar dinheiro extra com os juros recebidos através dos processos de empréstimo.

Uso de ações fracionárias e média do custo em dólar

O uso de ações fracionárias e a média do custo em dólares pode ser uma abordagem otimista para investir em fundos de índices cripto e ETFs. Um dos benefícios notáveis ​​de investir em fundos que se envolvem nestas estratégias é que as ações fracionárias apoiam compromissos de investimento menores.

Assim, os investidores não precisam “quebrar sua banca” para se juntarem a essa comunidade de investimentos e obterem os seus retornos. Além disso, as estratégias incentivam a diversificação, criando oportunidades para spreads dos investimento.

Ademais, investir regularmente um montante estipulado pode garantir a redução do impacto da volatilidade do mercado. Além disso, elimina a necessidade do monitoramento constante do mercado.

Sendo assim, os investidores podem construir as suas carteiras progressivamente e ganhar dinheiro com o crescimento a longo prazo dos seus ativos investidos. O progresso implica a formação de um orçamento adequado e um calendário de investimentos correspondente.

Rebalanceamento e crescimento do portfólio

O rebalanceamento de carteiras é uma ótima abordagem para fundos de índices cripto e ETFs acompanharem investimentos e produtos mais lucrativos no mercado.

Além disso, ajuda os fundos a garantir a sustentabilidade dos seus ativos e a redirecionar a sua alocação em intervalos. Através do rebalanceamento, os fundos podem vender ativos que tenham apresentado um desempenho superior ao de outros, aumentando a sua rentabilidade e o pagamento aos investidores.

Além disso, o processo permite que os fundos comprem ativos com baixo desempenho, na esperança de aumentos e ganhos futuros. Assim, você pode, potencialmente, lucrar mais e ganhar dinheiro extra com os ganhos de capital acumulados durante o rebalanceamento de fundos que apresentem um desempenho importante.

Riscos de gerar renda passiva com criptomoedas

Apesar dos muitos benefícios de investir em fundos de índice cripto e ETFs, eles também apresentam riscos associados ao seu investimento.

Volatilidade do mercado cripto

A volatilidade é uma característica proeminente no mercado de criptomoedas. Embora possa gerar retornos mais elevados sobre o investimento à medida que os preços aumentam, pode causar enormes prejuízos com quedas de preços, ao invés de ganhar dinheiro.

Portanto, um período de volatilidade negativa significativa e predominante no mercado cripto poderia impactar o valor dos tokens investidos.

Os fundos podem sofrer uma perda enorme se a tendência do mercado cripto se tornar altamente forte, criando um resultado negativo para os investidores. Os fundos poderiam adotar a diversificação e o reequilíbrio regular das carteiras como uma abordagem de mitigação dos riscos de volatilidade.

Mudanças nos Regulamentos

De modo geral, criptomoedas são descentralizadas e não têm controle central. No entanto, diferentes jurisdições estabelecem medidas e requisitos regulamentares para os investidores nas suas regiões.

Mudanças num ambiente regulatório sobre as criptomoedas podem desencadear riscos jurídicos e limitar o desempenho de alguns ativos e fundos. O impacto global diminuiria os lucros esperados dos investimentos.

Portanto, é essencial que você conduza pesquisas próprias e identifique fundos cripto que cumpram os regulamentos estabelecidos em sua região.

A adoção de fundos proeminentes e confiáveis, com alta segurança e boas medidas de proteção, ajudaria muito a proteger o seu dinheiro. Além disso, você deve compreender que o uso de terceiros e custodiantes intermediários pode resultar em riscos de contraparte.

Problemas de baixo volume de negociação

Alguns ativos cripto têm volumes de negociação mais baixos do que outros. Além disso, o sentimento do mercado pode desencadear uma queda no volume de negociação de um criptoativo.

Todavia, comprar ou vender um ativo com baixo volume de negociação pode ser bastante difícil. Quando isso acontecer, tal ativo enfrentará risco de liquidez, dificultando a conversão do token em moeda fiduciária para os investidores.

A pesquisa e avaliação adequadas podem ajudá-lo a evitar esses riscos e os fundos envolvidos neles. Lembre-se que a liquidez é um grande atrativo para o investimento, garantindo que você sempre poderá recuperar seu dinheiro.

Falta de propriedade direta

Os fundos de índice cripto e ETFs não oferecem aos investidores a propriedade direta dos ativos investidos. Isto pode impedi-lo de tomar medidas imediatas em relação ao investimento, especialmente se necessitar de uma liquidação rápida.

Conclusão: Como gerar renda passiva e ganhar dinheiro com criptomoedas

Os índices cripto e os fundos negociados em corretoras (ETFs) fornecem abordagens estratégicas para o investimento em renda passiva. Eles libertam-no do gerenciamento ativo de seus fundos, permitindo que seu dinheiro trabalhe para você, de modo a estabelecer independência financeira e segurança com o tempo.

Agora que sabe como gerar renda passiva e ganhar dinheiro com criptomoedas, você pode estabelecer um fluxo de rendimento passivo contínuo, deixando uma parte da sua carteira de investimentos para fundos de índice cripto e ETFs.

Perguntas frequentes