Melhores robôs de trading de criptomoedas em Outubro de 2023: Revisão e comparação

A lista abaixo oferece uma rápida visão geral dos principais bots de negociação de cripto do mercado em 2023. Todos estes robôs de trading de criptomoedas são alimentados por uma solução de inteligência artificial (IA), que analisa o mercado em tempo real. E garante as melhores negociações automaticamente, sem precisar estar logado. Eis os pontos que fazem estes robôs de trading de criptomoedas se destacarem dos restantes:

Avaliação dos melhores robôs de trading de criptomoedas – Comparação e recursos

Fará agora sentido que possa conhecer com maior profundidade esses que são os melhores cripto bots do mercado, bem como o que poderá esperar alcançar com os seus recursos e quanto isso custará/ beneficiará a longo prazo. As análises robôs de trading de criptomoedas abaixo fornecerão todas as informações necessárias para fazer a melhor escolha enquanto trader ativo que pretende usar as melhores ferramentas IA do mercado:

Learn 2 Trade – Melhor robô com autotrading para os sinais de Forex

Saiba que este robô de negociação de cripto Learn 2 Trade apresenta uma excelente plataforma de negociação online, com uma enorme comunidade superior a 75.000 membros. Esta foi lançada como uma plataforma de negociação de sinais Forex, mas evoluiu para um bot de negociação automática de cripto, tendo por base o seu avançado algoritmo IA.

A sua empresa está sediada no Reino Unido e é uma das melhores plataformas de negociação automática. Aliás, os seus clientes adoram o Learn 2 Trade porque este é compatível com várias corretoras de criptomoedas e torna fácil e menos arriscado encontrar e investir nas melhores oportunidades. Além disso, pode registar-se no canal oficial do L2T Telegram para garantir todos os detalhes que podem impactar o seu sucesso geral.

De acordo com os números mais recentes, a plataforma ajuda os traders a aumentarem os seus lucros mensais em até 40% (ainda que esse valor não possa ter sido testado). O Learn 2 Trade também não mede esforços para ajudar a ensinar os seus utilizadores em como tomarem as decisões mais bem informadas. Por isso é muito mais do que um simples bot de negociação automática. A relação risco-recompensa é de 1:3 e leva cerca de 10 minutos para abrir uma conta e começar a negociar, oferecendo ainda uma conta demo grátis para testar.

👍 Prós

Vários serviços gratuitos

Vários serviços gratuitos Acesso a sinais IA e automáticos de negociação de cripto

Acesso a sinais IA e automáticos de negociação de cripto Pagará apenas pelos recursos que usa

Pagará apenas pelos recursos que usa Taxa de sucesso de 82% reivindicada 👎 Contras

Os sinais estão disponíveis apenas no canal Telegram

Os sinais estão disponíveis apenas no canal Telegram Nenhum alerta de e-mail ou texto

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App US$ 35 por mês 13 Sem taxas Não

Pionex – Plataforma multi-bot de negociação automática de criptomoedas

Sem dúvida que Pionex é outra plataforma popular de negociação automática de criptomoedas, que permite aos utilizadores configurarem os vários tipos de bots para obter o máximo de cada investimento. Isso inclui um bot de negociação de grade, um bot DCA, um bot de reequilíbrio e outros. Para muitos perfis, trata-se da escolha ideal para traders iniciantes e avançados e vem com 16 bots gratuitos desenvolvidos para aplicações específicas. Porém, sempre que obtiver lucro, deverá cobrir a taxa de 0,05% e o bot continuará a negociar automaticamente.

De realçar que o “Grid Trading Bot” é especialmente popular, pois permite aos traders venderem na alta e comprarem na baixa. Outros bots, como o bot de arbitragem, usam dados de mercado futuro, alimentados pelo sistema da Binance, para recompensarem os utilizadores com pagamentos a cada 8 horas. Além de ter as taxas mais baixas e uma tonelada de bots, o Pinoex também vem com um terminal Smart Trade, que permite aos mesmos configurarem mecanismos como “stop-loss, takeprofit e trailing”, numa única negociação. Está disponível para dispositivos iOS e Android, para que um grande pool de traders continue a negociar no mercado de criptomoedas, em qualquer lugar.

👍 Prós

Design amigável

Design amigável Agrega liquidez nas principais corretoras

Agrega liquidez nas principais corretoras 16 bots de negociação integrados

16 bots de negociação integrados Suporta 350 criptomoedas para negociação

Suporta 350 criptomoedas para negociação 0,05% de taxas de negociação, quando obtém lucro 👎 Contras

Não é possível criar bots personalizados

Não é possível criar bots personalizados Nenhuma conta de demonstração

Nenhuma conta de demonstração Não muito flexível

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App Nenhuma A maioria 0,0005 BTC ou taxa de negociação Sim

Shrimpy – Plataforma flexível de gestão de portfólio com negociação automatizada

Por outro lado, Shrimpy é uma ferramenta flexível de negociação automática, que também funciona como gerenciador do seu portfólio de investimento. Esta foi projetada para permitir que os utilizadores rastreiem os seus portfólios em diversas corretoras, usando um único painel, o que torna a negociação muito mais acessível. Além disso, esta plataforma dá acesso a 16 corretoras diferentes e o bot de negociação de cripto identifica e conclui automaticamente as melhores negociações.

De salientar que a configuração e o uso são tão simples quanto indicado. Após os utilizadores criarem um perfil, estes precisarão de apenas clicar no botão de automação e as suas contas serão reequilibradas de acordo com as contas que estiver a seguir. Tudo acontecerá num segundo, sabendo que ainda poderá usar a ferramenta de negociação social para monitorizar e copiar negociações feitas por traders experientes e já com resultados comprovados no mercado, que são visíveis para si.

Além disso, terá a opção de aceder aos seus portfólios para perceber quais criptomoedas estes possuem, numa verdadeira rede social de trading de cripto. A plataforma também oferece visualizações detalhadas de gráficos, um recurso de backtesting para ajustar os seus bots antes de chegar aos mercados e uma conta demo para negociação sem risco. A única desvantagem da plataforma é que esta não possui uma versão de app de robô de negociação.

👍 Prós

Muitos recursos para gestão simples de portfólio

Muitos recursos para gestão simples de portfólio Design amigável e plataforma simplificada

Design amigável e plataforma simplificada A capacidade de copiar negociações lucrativas

A capacidade de copiar negociações lucrativas Acessível para traders iniciantes 👎 Contras

Sem planos gratuitos ou períodos de teste

Sem planos gratuitos ou períodos de teste Sem apoio ao cliente

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App 15€ 16 Sem taxas Não

Cryptohopper – Plataforma completa de negociação automática com mais de 130 indicadores

Se reparar bem, o Cryptohopper aparecerá em todas as listas de melhores robôs de criptomoedas do mercado, porque é um dos bots de negociação automática mais flexíveis e amplamente usados do mundo. Aliás, é uma excelente escolha para iniciantes que ainda não entendem como funcionam os mercados. Os muitos recursos disponíveis permitem aos utilizadores configurarem negociações na conta demo grátis, bem como usar indicadores de stop-loss e uma estratégia personalizada, usando um dos mais de 130 indicadores disponíveis.

Além disso, esta popular plataforma de robô de criptomoedas oferece uma das secções de tutorial mais robustas do setor. Os iniciantes podem usá-lo para aprender mais sobre os mercados e as estratégias e modelos de negociação disponíveis, desenvolvidos por traders especializados. Todas as informações e sinais externos são apresentados num único painel e os utilizadores podem assinar qualquer um destes, somente com um clique. A plataforma é totalmente baseada em nuvem e se conecta a uma dúzia de exchanges, incluindo Binance e outras mais populares e já revisadas no nosso site.

👍 Prós

Sem taxas esperadas nas transações

Sem taxas esperadas nas transações Uma quantidade impressionante de recursos e ferramentas

Uma quantidade impressionante de recursos e ferramentas Grandes volumes de negociação disponíveis

Grandes volumes de negociação disponíveis Acesso a múltiplas exchanges de renome 👎 Contras

O modo gratuito oferece funcionalidade mínima

O modo gratuito oferece funcionalidade mínima Apoio ao cliente não está em português

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App 250€ Muitas 1,5% a 2% Sim

Bitsgap – Robô de trading de criptomoedas com lucros pequenos, mas estáveis

De facto, Bitsgap é um dos robôs de trading de criptomoedas que afirma obter enormes ganhos para milhares de utilizadores ativos diariamente. Tudo porque afirma ter uma ampla gama de ferramentas de negociação de cripto, incluindo vários bots, gestão de portfólio e um modo de demonstração gratuito, para garantir que todos os utilizadores aproveitem ao máximo cada investimento. Este também permite que os traders conectem todas as corretoras num único painel, facilitando a criação e execução de estratégias e a configuração de bots avançados, para obter retornos mais elevados.

Não restem dúvidas que ter todas as informações essenciais exibidas numa única janela facilitará a comparação de taxas em vários mercados, a alternância entre eles e o acompanhamento geral dos seus investimentos. Além disso, também poderá usar a conta demo para testar as suas estratégias, antes de investir dinheiro real.

Somando a tudo isto, Bitsgap integra-se a mais 30 exchanges, incluindo todas as plataformas líderes como Binance, Kraken, Bitfinex e outras. Esta também vem com mais de 10.000 negociações de pares de cripto e uma ampla gama de indicadores para ajudá-lo a refinar as suas estratégias para aumentar os retornos. A funcionalidade de negociação automática distribui os seus investimentos, de acordo com as criptomoedas escolhidas, permitindo-lhe desfrutar de lucros pequenos, mas estáveis, sempre que os mercados se movem, existindo a chance de automatização da negociação.

👍 Prós

Grande número de pares de negociação cripto

Grande número de pares de negociação cripto Sem comissões sobre as transações

Sem comissões sobre as transações Integração com mais de 20 principais exchanges

Integração com mais de 20 principais exchanges Conta de demonstração grátis com versão de teste de 7 dias 👎 Contras

Sem apoio ao cliente

Sem apoio ao cliente Nenhuma app

Nenhuma app Não é possível negociar com alavancagem

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App US$ 250-300 Próximo de 30 0,001% para BTC, 1% para BNB e 0,01% apenas para ETH Responsiva para Android

Traality – Robôs de trading de criptomoedas europeu, projetado por especialistas de FinTech

Projetado por uma equipa de traders de cripto especializados, o Traity é outro bot de negociação fantástico, que torna mais fácil encontrar e executar os melhores trades do mercado de criptomoedas, com apenas alguns cliques. Ora, trata-se de um excelente bot de negociação para investidores iniciantes e avançados, oferecendo personalização completa e execução automática de estratégias de investimento de ponta. Além disso, o Trailty oferece alguns recursos exclusivos, incluindo um mercado de bots integrado e um editor de código “Python”, que permite aos utilizadores codificarem os seus bots manualmente.

De salientar que Traity também vem com uma carteira cripto segura e dedicada, um recurso que permite aos utilizadores estabelecerem as regras para os bots. Não esquecendo a chamada “Traity Masterclass”, que ajuda os utilizadores a desenvolverem as suas habilidades e aumentarem a eficiência. Daí estar entre os melhores robôs de trading de criptomoedas.

Finalmente, a sua plataforma funciona perfeitamente em todos os dispositivos e é constantemente atualizada por uma equipa de especialistas em Python. Isso significa que a IA acompanha os últimos desenvolvimentos do mercado, garantindo uma vantagem competitiva em todas as condições. Os utilizadores também podem testar as suas estratégias personalizadas antes de investirem, o que ajuda a melhorar os resultados ao longo do tempo.

👍 Prós

Ferramentas para traders iniciantes e avançados

Ferramentas para traders iniciantes e avançados Solução de robô de criptomoedas de última geração

Solução de robô de criptomoedas de última geração Interface baseada em gráficos e com conta demo grátis

Interface baseada em gráficos e com conta demo grátis Sistema baseado em nuvem e utilização de algoritmo IA 👎 Contras

Nenhuma app móvel disponível

Nenhuma app móvel disponível Terá de estar associada a corretoras para negociar

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App Nenhum 4 0.001% para BTC, 1% para BNB e 0.01% para ETH Não

3Commas – Novo auto trading robô de cripto, com recursos de negociação inteligentes

Na verdade, dentro da nossa revisão aos melhores robôs de trading de criptomoedas, 3Commas é um dos mais novos bots de negociação de cripto do mercado, ganhando força dentro da comunidade de traders. Esta plataforma concentra-se na negociação automatizada usando a famosa estratégia de “Dollar Cost Averaging” para identificar os melhores investimentos. Além de que apresenta uma ampla gama de ferramentas de negociação, sendo que a sua principal característica está a ferramenta de “trailing stop”, que supera facilmente todas as outras. Segundo o seu site, esta permite que os seus utilizadores lucrem com altas repentinas de preços, porque o bot manterá as suas posições abertas se o preço continuar a subir. Assim que começar a cair, as posições serão fechadas automaticamente.

Tal como a maioria dos outros bots de negociação de cripto, o 3Commas é totalmente baseado em clout e oferece suporte a 20 exchanges. O recurso de negociação na conta demo é uma excelente opção para iniciantes que desejem testar as suas estratégias personalizadas antes de investirem o seu dinheiro real. Por outro lado, a ferramenta “SmarTrading” é a melhor opção para traders avançados, porque permite a negociação de ativos entre múltiplas corretoras de cripto e o emparelhamento de criptomoedas a partir de um único painel.

👍 Prós

Design de interface limpo

Design de interface limpo Muitas conexões para as corretoras

Muitas conexões para as corretoras Negociação inteligente e IA 👎 Contras

Não é ideal para iniciantes

Não é ideal para iniciantes Plataforma não está em português

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App US$ 1 18 Sem taxas Sim

Coinrule – Auto trading com bot IA de criptomoedas, com mais de 250 regras predefinida

Por último, CoinRule é uma excelente opção para traders de criptomoedas, pois oferece ferramentas para transformar um iniciante num profissional. É uma plataforma sem código, que permite criar estratégias de negociação automatizadas personalizadas, que garantirão que nunca mais perca outra alta de preços, ou seja, apanhado numa tendência de baixa. Além disso, o seu bot de negociação cripto foi concebido para reunir e analisar todos os indicadores essenciais do mercado em tempo real, dando aos utilizadores informações sobre as melhores oportunidades neste que é um mercado tão volátil.

Vale a pena realçar que o seu robô de trading não fará nada sem o seu consentimento, pelo que terá sempre controlo total sobre os processos automatizados. Também por isso que CoinRule tornou-se uma das plataformas de negociação automática de cripto mais populares oferecendo mais de 250 regras predefinidas, levando os seus clientes a criarem algumas das estratégias mais exclusivas e flexíveis. A plataforma conecta-se a todas as principais corretoras, incluindo Coinbase Pro, Binance, Kraken, OKX, KuCoin e outras, dando enorme credibilidade.

👍 Prós

Sem taxas de negociação esperadas

Sem taxas de negociação esperadas Backtesting com uma conta gratuita

Backtesting com uma conta gratuita Painel fácil de usar 👎 Contras

Nenhuma app mobile

Nenhuma app mobile Sem acesso à popular corretora Gemini

Depósito Mínimo Exchanges Custos de Levantamento Mobile App Nenhum 12 Sem taxas Não

Dominar a arte dos robôs de trading de criptomoedas: Resumo

Agora que ficou a conhecer o que esperar dos melhores robôs de trading de criptomoedas, os bots de negociação automatizada oferecem muitas vantagens, deverá encontrar aquele que atende às suas necessidades é mais complicado às criptomoedas no qual terá maior conhecimento, como por exemplo Bitcoin ou Ethereum.

De salientar que, segundo as nossas revisões e comparações ativas, as opções acima são as melhores do mercado no momento, elevando a sua qualidade enquanto trader e respondendo à sua necessidade de diversificar a forma como faz trading em criptomoedas. Até porque, com o IA destas robôs de trading de criptomoedas, a sua conta poderá estar a ser negociada, enquanto está a realizar outras atividades, sem perder uma única oportunidade de compra e venda que o mercado está a oferecer.

FAQ: Perguntas Frequentes sobre robôs de trading de criptomoedas