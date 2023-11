Stellar Lumens (XLM) criptomoeda: Previsão de preço 2023 a 2030

Neste artigo vamos falar sobre o que é a rede Stellar e analisar a previsão de preço da Stellar Lumens XLM. Serão também abordados os fatores que influenciam o valor de mercado do token XLM e o que os especialistas estão comentando sobre esta criptomoeda e o seu preço.

Stellar Lumens (XLM) é uma blockchain descentralizada que promove transações peer-to-peer com o intuito de criar um protocolo de pagamento global. O foco dos fundadores é revolucionar o sistema de pagamento tradicional, oferecendo às instituições e fornecedores financeiros o protocolo de pagamento Stellar.

Após as quedas do mercado global de criptomoedas, no final de 2022, o XLM iniciou o ano de 2023 com movimentos de recuperação e alta. A cripto tem lutado para permanecer em uma perspetiva mais otimista no longo prazo, apesar dos recentes eventos desfavoráveis ​​contra o mercado geral de criptomoedas, em 2023.

Como resultado, isso deixou alguns investidores curiosos sobre a previsão de preço potencial para este ano e para o futuro do Stellar Lumens (XLM).

Resumo da Previsão de Preço da Criptomoeda Stellar Lumens (XLM)

A maioria dos analistas de criptomoedas está se mantendo otimista, com a previsão de preço da Stellar Lumens (XLM) atingindo o nível de US$ 0,3 em 2030 .

. As demandas por XLM, regulamentações do mercado cripto, integração de redes e parcerias são fatores importantes que podem influenciar no preço do token .

. Por fim, a aprovação de um ETF de Bitcoin pode afetar o valor do Stellar Lumens.

Histórico de preço da Stellar Lumens (XLM)

Conhecer o histórico de preço da Stellar Lumens pode dar uma ideia melhor de seu mercado, ajudando também os analistas a fazer a previsão futura do valor do ativo. No entanto, os preços do XLM no passado, por si só, não garantem o seu comportamento futuro no mercado, uma vez que são muitas as métricas que afetam as criptomoedas.

De notar que o XLM registrou uma máxima histórica de US$ 0,875563, em 2018. O token também teve um valor máximo de US$ 0,79, em 2021. Similarmente, em janeiro de 2022, o preço caiu significativamente, mas depois se recuperou, registrando máximas de US$ 0,26 e US$ 0,24 nos meses de fevereiro e março, respetivamente.

Preço do XLM em 2022 e 2023

No entanto, em maio de 2022, o valor de mercado do XLM despencou consideravelmente. Durante a queda do Terra Luna, o XLM caiu para o nível de preço de US$ 0,105, marcando uma perda de 128% em relação ao seu preço máximo, em março de 2022. Em 2023, o Stellar Lumens iniciou movimentos de trajetória ascendente para recuperar as perdas de 2022.

Em 13 de julho de 2023, a cripto teve um grande aumento de mercado. Isso aconteceu no momento em que a Ripple obteve uma vitória parcial no processo judicial contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Após este evento favorável, o preço do XLM voltou a subir e atingiu o nível de preço de US$ 0,196, que serve, atualmente, como o máximo histórico. Esse impressionante aumento de valor resultou em um ganho de 172% em relação ao seu valor de mercado registrado em 31 de dezembro de 2022.

No entanto, a dinâmica de alta não durou muito tempo, pois a pressão de venda aumentou no dia seguinte, causando uma tendência de alta de curta duração. Após uma disputa de 15 dias, entre compradores e vendedores no mercado do XLM, a criptomoeda passou a demonstrar uma trajetória descendente.

Por fim, apesar dos movimentos negativos do mercado, a cripto permanece dentro de um cenário de longo prazo otimista. Isto fica evidente na posição ligeiramente acima do SME de 200 dias. No momento de redação deste artigo, por exemplo, o preço do XLM é de US$ 0,1207, com uma variação positiva de preço.

Pontos-chave do histórico de preço do Stellar Lumens

O XLM registrou um máximo histórico de US$ 0,875563 , em 2018, com um auge de US$ 0,79, em 2021.

, em 2018, com um auge de US$ 0,79, em 2021. A queda do Terra Luna forçou o XLM a registrar uma queda de preço de 128% em relação ao seu valor em março de 2022.

em março de 2022. Em 13 de julho de 2023, inesperadamente o XLM teve um grande aumento, causando um ganho de preço de 172% neste hiato em relação ao seu valor em 31 de dezembro de 2022.

neste hiato em relação ao seu valor em 31 de dezembro de 2022. O Stellar Lumens permanece em um cenário otimista no longo prazo, apesar de ter uma trajetória descendente entre os meses de julho e setembro de 2023.

Previsão de preço da criptomoeda Stellar Lumens (XLM) para 2023-2030

Previsão de preço da Stellar Lumens para o ano de 2023

Assim sendo, após os incidentes já mencionados, alguns eventos favoráveis ​​e desfavoráveis aconteceram no início de 2023, o que fez o valor do XLM ficar instável.

No entanto, a previsão de preço do XLM para 2023 pode ao mesmo tempo surpreender e registrar uma possível alta de US$ 0,24 no final do ano. Também está previsto um possível preço mínimo de US$ 0,13, devido às possíveis circunstâncias desconhecidas no mercado de criptomoedas.

Previsão de preço do Stellar Lumens para o restante de 2023.

Mês Preço máximo Preço médio Preço mínimo Novembro 2023 US$ 0,22 US$ 0,2 US$ 0,17 Dezembro 2023 US$ 0,24 US$ 0,21 US$ 0,18

Previsão de preço da Stelllar Lumens para o ano de 2024

O preço do XLM, em 2024, vai depender em grande parte da tão esperada corrida de alta do mercado de criptomoedas, provavelmente devido ao halving do Bitcoin.

Isto pode vir a despertar um sentimento positivo no mercado do Stellar Lumens (XLM), provocando certamente um aumento no seu valor. Outro fator importante a se considerar ao prever o preço do XLM em 2024 é a aprovação de um ETF à vista do Bitcoin.

Todavia, se um ETF de Bitcoin for aprovado, pode haver reações positivas entre os investidores, aumentando o valor do token. Taxas de inflação mais baixas também podem, nesse sentido, beneficiar as criptomoedas, incluindo a Stellar Lumens, e torná-las mais interessantes para os investidores.

Como resultado, o crescimento e a posição de mercado da Stellar Lumens aumentarão, fomentando ainda mais as suas perspetivas para 2024. Com estes parâmetros, espera-se que o preço do XLM atinja o nível de US$ 0,3.

Previsão de preço da Stellar Lumens para o ano de 2025

A previsão de preços do Stellar Lumens em 2025 depende, acima de tudo, de sua evolução e da introdução de projetos inovadores na indústria de blockchain.

Portanto, se a rede Stellar melhorar o seu mecanismo de blockchain incorporando princípios de contrato inteligente DeFi, mais desenvolvedores e usuários vão adotá-la, impactando positivamente o preço do XLM.

Curiosamente, a rede Stellar pretende simplificar o seu ecossistema através da adoção de projetos inovadores e escaláveis.

Desse modo, o Stellar Lumens pretende conseguir isso oferecendo ferramentas de carteira, desenvolvendo seu contrato inteligente Soroban e promovendo o escalonamento. Considerando esses fatores, o preço do XLM deverá variar entre US$ 0,45 e US$ 0,31.

Previsão de preço da Stellar Lumens para o ano de 2030

Ao fazer a previsão de preço da Stellar Lumens XLM para 2030, é necessário considerar os planos de expansão da rede. Além de agregar utilidade, a rede também visa fortalecer a confiança no mercado cripto. Este movimento estratégico terá impacto na rede Stellar a longo prazo, levando o seu preço para níveis mais altos.

O Stellar Lumens também pretende cumprir todas as medidas regulatórias que vão definir a indústria de blockchain.

Além disso, potenciais investidores poderão se interessar pelo projeto se a rede mantiver inovações dentro do seu ecossistema (DeFi). Acima de tudo, com base nesses fatores, espera-se que o preço do XML registre um mínimo anual de US$ 0,1,2 e um máximo de US$ 1,5 até 2030.

Possíveis altas e baixas do XLM

O Stellar Lumens (XLM) pode registrar as possíveis altas e baixas previstas se a adoção do token aumentar.

A tabela abaixo contém o preço médio do XLM, além de possíveis mínimos e máximos para 2023, 2024, 2025 e 2030.

Ano Preço máximo Preço médio Preço mínimo 2023 US$ 0,24 US$ 0,15 US$ 0,11 2024 US$ 0,3 US$ 0,27 US$ 0,25 2025 US$ 0,45 US$ 0,4 US$ 0,31 2030 US$ 1,5 US$ 1,4 US$ 1,2

Previsão de preços do Stellar Lumens de acordo com outros especialistas em criptomoedas

A Telegaon previu que, em 2023, o XLM poderia ter um preço médio de US$ 0,28. De acordo com sua previsão de preço, o token poderia certamente registrar uma baixa e uma alta anuais de US$ 0,17 e US$ 0,35, respetivamente.

Para o ano de 2024, semelhantemente, a Telegon previu que o valor mínimo do XLM seria em torno de US$ 0,36, enquanto o seu preço máximo seria de US$ 0,57. Já em 2027, preveem que o preço do ativo pode, nesse sentido, registrar um mínimo anual de US$ 1,22 e um máximo de US$ 1,55.

A criptomoeda também poderá registrar um valor médio de mercado de US$ 1,39 antes do final do ano. Para 2030, atualmente, a previsão é de que o preço do XLM pode variar de US$ 2,67 a US$ 3,62 e ter uma média de US$ 3,12.

Alguns analistas da CoinPedia previram que, até 2026, o XLM poderia assim alcançar US$ 0,52 e US$ 1,02 – preços mais baixos e mais altos, respectivamente. Desse modo, para o ano de 2027, previram que a criptomoeda atingiria um valor médio de mercado de US$ 1,18.

Além disso, o ativo pode registrar um mínimo de US$ 1,11 e um máximo de US$ 1,25. Em relação ao ano de 2028, os especialistas compartilharam que o XLM pode ter um preço mais baixo de US$ 1,31 e um preço mais alto de US$ 1,57.

Outras previsões

Enquanto isso, os especialistas da CryptoNewsZ previram que, em 2024, a Stellar Lumens teria uma máxima e uma mínima anuais de US$ 0,242 e US$ 0,168, respetivamente.

Para 2025, eles esperam que o valor de mercado do XLM tenha uma variação de US$ 0,216 a US$ 0,311 antes do final do ano. Em 2026, os especialistas acreditam que o ativo pode registrar um valor mínimo de US$ 0,273 e um valor máximo de US$ 0,392.

A previsão de outro grupo de analistas, da AMB Crypto, é a de que, em 2023, o preço da criptomoeda Stellar Lumens XLM pode assim também variar de US$ 0,041 a US$ 0,062. Em 2025, eles preveem que o ativo atingirá o preço mais alto de US$ 0,13 e o preço mais baixo de US$ 0,093.

Por fim, para o ano de 2030, os especialistas acreditam que a Stellar Lumens atingiria um preço médio de US$ 0,25, com a possibilidade de registrar um mínimo anual e um máximo em torno de US$ 0,2 e US$ 0,3, respetivamente.

O que é Stellar Lumens?

Primeiramente, Stellar Lumens é uma rede de pagamentos descentralizada, lançada em julho de 2014 pela Stellar Development Foundation. A fundação visa criar soluções de pagamento globais econômicas, acessíveis, rápidas e fáceis de usar.

A previsão é a de que a equipe do Stellar Lumens possa utilizar tais soluções, para permitir que todos os sistemas financeiros globais integrem uma rede única e independente. A rede Stellar facilita as transações e reduz as taxas para pequenos pagamentos e remessas, a fim de fornecer serviços financeiros acessíveis à comunidade global.

Além disso, o protocolo de pagamento da Stellar usa tecnologia de contabilidade distribuída, que é de código aberto, de propriedade e distribuída pela comunidade. O token nativo da rede facilita pagamentos transfronteiriços, superando os problemas de altas taxas de transação e processos lentos.

Finalmente, o foco principal do XLM é ajudar indivíduos a transferir seu dinheiro, e não as instituições. Como resultado, o Stellar Lumens fornece acesso a redes financeiras, permitindo que as pessoas enviem dinheiro de forma mais barata e rápida para qualquer lugar do mundo.

Nesse sentido, Stellar Lumens é um nome que foi derivado do nome da rede, Stellar, e do nome do token nativo, Lumens. Ou seja, Stellar vem do nome da rede e Lumens é o nome atribuído ao seu token nativo. Além disso, Lumens é conhecido como XLM no mercado cripto.

Usos do token XLM

Os tokens nativos são usados para fazer transações em rede e outras formas de pagamento. Dessa forma, o XLM aprimora os sistemas de pagamento transfronteiriços, pois serve como uma espécie de “ponte monetária”. Isso incentiva as transações internacionais, pois facilita as conversões de moedas.

Curiosamente, a rede usa o Stellar Consensus Protocol para proteger sua blockchain. Este protocolo de consenso possui propriedades especiais e únicas. A rede Stellar permite aos usuários criar tokens personalizados que podem ser negociados como o ativo XLM.

Isso oferece principalmente uma oportunidade para desenvolvedores com projetos voltados para a indústria de blockchain construí-los e desenvolvê-los na Rede Stellar. Dessa forma, os desenvolvedores podem certamente arrecadar fundos oferecendo tokens personalizados aos apoiantes.

Criptomoeda Stellar Lumen Token XLM Valor de mercado US$ 3.1 bilhões Classificação da capitalização de mercado Nº 25 Domínio do valor de mercado 0.287% Preço US$ 0,113 Volume (24h) US$ 42.5 milhões Alteração de preço (24h) 1.4% Fornecimento circulante 27.707.607.323 XLM Fornecimento total 50.001.787.182 XLM Volume/capitalização de mercado 0,0142 Alta de todos os tempos US$ 0,875563 Baixa de todos os tempos US$ 0,00047612

Fatores que podem influenciar o valor do XLM

Independentemente da previsão, o preço da Stellar Lumens pode ser afetado por vários parâmetros externos e internos.

Abaixo estão alguns dos fatores discutidos, por exemplo:

Parcerias e Adoção: Acordos de parceria com empresas renomadas podem aumentar a adoção da rede Stellar. Isto pode ter um impacto positivo no valor de mercado do XLM.

Acordos de parceria com empresas renomadas podem aumentar a adoção da rede Stellar. Isto pode ter um impacto positivo no valor de mercado do XLM. Regulamentação das criptomoedas: As regulamentações sobre criptomoedas por parte de países e organizações impactam significativamente os preços, pois afetam o sentimento dos investidores no mercado de criptomoedas.

As regulamentações sobre criptomoedas por parte de países e organizações impactam significativamente os preços, pois afetam o sentimento dos investidores no mercado de criptomoedas. A atual incerteza regulatória nos Estados Unidos afetou o preço de muitas criptomoedas, desencorajando a adoção institucional e convencional.

nos Estados Unidos afetou o preço de muitas criptomoedas, desencorajando a adoção institucional e convencional. Stellar Network: A Stellar Network oferece um serviço que permite aos usuários realizar transações internacionais com facilidade. Se a rede se mostrar eficiente e confiável, poderá atrair grande atenção do público. Isso pode aumentar o valor do ativo no longo prazo.

A Stellar Network oferece um serviço que permite aos usuários realizar transações internacionais com facilidade. Se a rede se mostrar eficiente e confiável, poderá atrair grande atenção do público. Isso pode aumentar o valor do ativo no longo prazo. Por fim, a Lei da Oferta e da Procura é um fator determinante de preços para todas as mercadorias e ativos.

Acima de tudo, quando a procura por XLM aumentar, a sua oferta no mercado diminuirá, provocando um aumento no seu valor. Integrações em novas tecnologias, notícias e parcerias podem afetar a demanda. No entanto, quando a procura do mercado pelo ativo cair, isso pode reduzir o preço do XLM.

Conclusão

Acima de tudo, a Stellar Lumens oferece soluções inovadoras para os grandes desafios encontrados nas transações internacionais, pois fornece serviços de conversão de moedas que são seguros, rápidos e fáceis de usar para melhorar os sistemas de pagamento.

Através de sua singularidade nas transações internacionais, especialmente para a indústria de blockchain, o Stellar atrairia mais usuários, ganharia adoção popular e se tornaria muito procurado. Isto reforça a confiança dos analistas nas suas perspetivas para os próximos anos. Com isso, o XLM poderá registrar os preços previstos para os próximos anos se todos os fatores envolvidos forem favoráveis.

