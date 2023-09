Toncoin previsão de preço da criptomoeda entre 2023-2030

O que é o Toncoin (TON)?

O Toncoin é uma blockchain de terceira geração baseada em prova de participação (proof-of-stake) concebida em 2018 pelos visionários irmãos Durov, fundadores do Telegram Messenger. Posteriormente, ela confiou-se à comunidade aberta do TON para suporte e desenvolvimento contínuos.

Construído com transações extremamente rápidas em mente, o TON se apresenta como uma solução barata e de fácil utilização que já está totalmente funcional.

O Toncoin serve como o token nativo da The Open Network, possibilitando várias funcionalidades dentro de seu ecossistema de blockchain. Essa rede dinâmica utiliza um robusto modelo de consenso conhecido como prova de participação (PoS), aumentando a segurança e eficiência.

A plataforma TON visa alcançar uma ampla compatibilidade, ao mesmo tempo em que garante uma estrutura altamente escalável e segura. Além disso, ela pode lidar com milhões de transações por segundo (TPS) e atender você e milhões de usuários. A Blockchain TON funciona como um super servidor versátil, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços ricos em recursos.

Além disso, o Toncoin fortalece a segurança da rede por meio da implementação de apostas (staking) e desempenha um papel crucial no programa de governança on-chain do TON. O Toncoin também é um método de pagamento para nomes de domínio (DNS) baseados em blockchain.

No futuro, a equipe do ativo prevê que o Toncoin facilite os pagamentos para o TON Proxy e serviços de armazenamento de dados descentralizados.

Se você está buscando por recursos descentralizados para a comunidade de criptomoedas, saiba que o TON oferece proactivamente uma variedade de aplicativos e serviços para você. Além disso, o TON investe constantemente na atualização e expansão de seu ecossistema para promover seu desenvolvimento.

Preço de mercado: US$ 1.207221 Variação de preço em 7 dias: +1.16% Capitalização de mercado: US$ 4.14 bilhões Fornecimento em circulação: 3.43 bilhões Volume de negociação em 24 horas: US$ 35.89 milhões Máxima histórica: US$ 5.837309 Mínima histórica: US$ 0.3906

Casos de uso do Toncoin (TON)

Contratos Inteligentes de Transações: O Toncoin facilita a execução rápida e segura de contratos inteligentes na blockchain TON. Ou seja, você pode contar com a estrutura eficiente do Toncoin para garantir operações de contrato sem problemas e confiáveis em toda a rede.

Serviços de pagamento fornecidos por aplicativos construídos na plataforma: O Toncoin é uma criptomoeda versátil que permite você pagar convenientemente por uma ampla gama de serviços oferecidos por aplicativos descentralizados (DApps) na plataforma TON.

Contribuição para a segurança da rede através do staking: Os detentores de Toncoin têm a oportunidade de apostar suas moedas, contribuindo para a segurança aprimorada da rede e recebendo recompensas por sua participação ativa.

Taxas de transação entre blockchains: O Toncoin serve como meio de pagamento para cobrir as taxas de transação ao transferir valor entre várias blockchains por meio da ponte TON.

O Toncoin é fundamental para a base de pagamento da TON: O Toncoin é a moeda nativa da blockchain TON e é necessário para todas as transações e operações na rede.

Pagamento pelo Sistema de Nomes de Domínio (DNS – Domain Name System): Certamente, você pode utilizar o Toncoin para pagar o registro e a manutenção de nomes de domínio no TON DNS, um sistema de nomes descentralizado.

Apostas de validadores necessárias para manter a blockchain: O Toncoin usa-se como garantia pelos validadores que executam nós e validam transações na blockchain TON.

Pagamento pelo armazenamento descentralizado da TON: Inegavelmente, você também pode utilizar o Toncoin para pagar pelo armazenamento de dados na TON Storage, um sistema de arquivos distribuído.

Pagamento pelo armazenamento de dados: Se você busca pagar pelo armazenamento de dados na TON Data, oToncoin pode usar-se para isso.

O que altera o preço do Toncoin (TON)?

Oferta e demanda: A coleta de Toncoins é limitada a 5 bilhões de moedas. A demanda por TON é influenciada pela adoção e uso da rede TON e de seus serviços. Quando há uma maior demanda e menor oferta, isso pode levar a um aumento no preço do TON.

Em particular, um sentimento positivo tem o potencial de elevar o preço do TON, enquanto um sentimento negativo pode exercer pressão descendente sobre o ativo.

O desempenho e a inovação demonstrados por esses concorrentes podem impactar o Toncoin previsão de preço, pois têm o potencial de atrair você e desenvolvedores do ecossistema TON.

Além disso, à medida que o tempo passa, a tecnologia pode passar por avanços ou enfrentar novos desafios que impactam o desempenho geral e a adoção da rede TON.

Além disso, pode levar ao surgimento de novos casos de uso, parcerias ou colaborações que fortaleçam ainda mais a proposta de valor da rede TON.

Por outro lado, uma taxa de inflação mais baixa aumenta ambos os aspetos. A taxa de inflação do TON está em 180,98%, o que é considerado bastante alto.

Essa especulação de mercado pode causar aumentos ou quedas súbitas na demanda e na oferta de TON.

Histórico de preços do Toncoin (TON)

O TON estreou e se estabeleceu em uma faixa de preço estável até outubro de 2021, passando por uma fase de consolidação. No entanto, no início de novembro, a moeda experimentou uma significativa alta, ultrapassando a marca de $5, atingindo sua máxima histórica (ATH).

Essa alta foi atribuída a um evento de aposta (staking) realizado pela exchange de criptomoedas OKX. Aí um milhão de moedas TON foram recompensadas para os participantes que apostaram seus tokens OKB. Infelizmente, esse período de níveis ATH foi de curta duração, pois os preços caíram rapidamente logo depois.

No ano de 2022, houve uma queda no preço do Toncoin. No entanto, apesar desse contratempo, a moeda conseguiu se recuperar de sua baixa de US$0.8 durante o meio do ano, destacando sua resiliência. Infelizmente, ao entrarmos em 2023, a tendência de alta parou abruptamente.

A partir de março de 2023, o Toncoin enfrentou dificuldades ao encontrar um obstáculo significativo no nível de resistência de US$2.5, levando a um subsequente declínio em seu desempenho.

Além disso, a moeda caiu abaixo das Médias Móveis Exponenciais (EMAs) de 20/50/200, que são usadas para rastrear o preço de um ativo ao longo do tempo com um foco maior nos preços recentes.

Em termos mais simples, ao observar uma Média Móvel Exponencial de 20 dias (EMA), é como calcular a média dos preços nos últimos 20 dias, mas com mais ênfase nos preços recentes. O fato de que esse declínio passou abaixo das EMAs sugere uma inclinação bearish (baixista).

Preço atual do Toncoin (TON)

O preço atual do Toncoin está em US$1.95 (TON/USD), com uma capitalização de mercado de US$6.71 bilhões de dólares. O volume de negociação nas últimas 24 horas é de 35.89 milhões de dólares. Nas últimas 24 horas, o Toncoin experimentou uma taxa de crescimento positiva de +0.24%. É de suma importância lembrar você que estes dados se coletaram no momento da escrita deste artigo.

O Toncoin possui atualmente um fornecimento circulante de 3.43 bilhões de TON de um fornecimento máximo de 5 bilhões de TON. É importante que você saiba a taxa anual de inflação do fornecimento, no caso do TON é de 180.98%, o que indica a criação 2.21 bilhões de ativos da moeda no último ano.

Em termos de capitalização de mercado, a Toncoin ocupa a 8ª posição entre as moedas de prova de participação e a 13ª posição no setor da Camada 1.

Índice de medo e ganância do Toncoin (TON)

Segundo a CoinCodex, o Índice de Medo e Ganância atual do Toncoin está em 54, o que indica que o sentimento dos investidores está dentro da zona Neutra. Este índice combina diversos indicadores de mercado, como volatilidade de 30 e 90 dias, volume de negociação, atividade nas redes sociais e dados do Google Trends para fornecer uma medida abrangente. É útil para entender o sentimento dos investidores em relação ao Toncoin e depende bastante de dados relacionados ao Bitcoin.

O índice de medo e ganância fornece insights sobre o sentimento de mercado atual. A moeda categoriza os níveis de sentimento da seguinte forma: medo extremo (0-24), medo (25-49), neutro (50), ganância (51-75) e ganância extrema (76-100).

Os traders muitas vezes veem um sentimento negativo predominante como uma oportunidade de compra potencial, enquanto um sentimento positivo pode indicar um momento favorável para vender.

Análise técnica do Toncoin (TON)

Se você está buscando Toncoin previsão de preço, aqui mostraremos como os dados de desempenho mensal revelam as flutuações de preço mensais de uma criptomoeda, essa informação valiosa serve como base para prever os preços do Toncoin. Ou seja, se você for capaz de analisar essas tendências de desempenho mensal terá mais noção e permitirá discernir padrões, ciclos de mercado e oportunidades vantajosas para comprar ou vender ativos.

No entanto, é crucial reconhecer que o desempenho passado não garante resultados futuros. Os preços de criptomoedas são conhecidos por sua volatilidade, o que apresenta desafios na previsão precisa.

O TONCOIN apresentou tendências de preço variadas ao longo do ano. No último dia de agosto, o preço foi maior do que o preço de abertura 50% do tempo, enquanto foi menor 50% do tempo em comparação com o início do mês.

No entanto, Dezembro é favorável para o TONCOIN com base em seu desempenho nos últimos três anos. Em duas ocasiões, no final de dezembro, o preço do TONCOIN superou seu valor inicial. Por outro lado, março parece ser menos frutífero, já que em duas de três ocasiões, o preço do TONCOIN no final do mês caiu abaixo do valor inicial. Se você está buscando ainda mais informações que abrangem insights de desempenho mensal sobre o TONCOIN, podem ser verificados com mais detalhes neste artigo.

Previsão de Preço do Toncoin para 2023

Data Preço Médio Preço Mais Baixo Preço Mais Alto 12 de agosto de 2023 US$1.38 US$1.28 US$1.47 17 de agosto de 2023 US$1.44 US$1.34 US$1.54 22 de agosto de 2023 US$1.48 US$1.38 US$1.58 1 de setembro de 2023 US$1.52 US$1.42 US$1.63 Outubro de 2023 US$1.59 US$1.48 US$1.70 Novembro de 2023 US$1.64 US$1.53 US$1.76 Dezembro de 2023 US$1.70 US$1.58 US$1.81

Previsão de preço do Toncoin em 12 de agosto de 2023: De acordo com nossa análise, o preço do Toncoin em 12 de agosto de 2023, variou entre US$1.28 e US$1.47. O preço médio do TON foi de aproximadamente 1.38 dólares.

De acordo com nossa análise, o preço do Toncoin em 12 de agosto de 2023, variou entre US$1.28 e US$1.47. O preço médio do TON foi de aproximadamente 1.38 dólares. Previsão de preço do Toncoin em 17 de agosto de 2023: De acordo com nossa análise, o preço do Toncoin para 17 de agosto de 2023, teve variações entre US$1.34 e US$1.54. Em média, o preço do TON foi de 1.44 dólares.



De acordo com nossa análise, o preço do Toncoin para 17 de agosto de 2023, teve variações entre US$1.34 e US$1.54. Em média, o preço do TON foi de 1.44 dólares. Previsão de preço do Toncoin em 22 de agosto de 2023: De acordo com nossa análise, a faixa de preço para o Toncoin em 22 de agosto de 2023, ficou entre US$1.38 e US$1.58. Além disso, o preço médio o TON foi de aproximadamente 1.48 dólares.

De acordo com nossa análise, a faixa de preço para o Toncoin em 22 de agosto de 2023, ficou entre US$1.38 e US$1.58. Além disso, o preço médio o TON foi de aproximadamente 1.48 dólares. Previsão de preço do Toncoin em 1º de setembro de 2023: De acordo com nossa análise, o preço do para o Toncoin em 1º de setembro de 2023, variou entre US$1.42 e US$1.63. O preço médio do TON foi de 1.52 dólares.

De acordo com nossa análise, o preço do para o Toncoin em 1º de setembro de 2023, variou entre US$1.42 e US$1.63. O preço médio do TON foi de 1.52 dólares. Previsão de preço do Toncoin em outubro de 2023: De acordo com nossa análise, a faixa de Toncoin previsão de preço em outubro de 2023 deve ficar entre 1.48 dólares e US$1.70. Se você está pensando em comprar o ativo, saiba que o preço médio do TON é estimado em cerca de US$1.59.

De acordo com nossa análise, a faixa de Toncoin previsão de preço em outubro de 2023 deve ficar entre 1.48 dólares e US$1.70. Se você está pensando em comprar o ativo, saiba que o preço médio do TON é estimado em cerca de US$1.59. Previsão de preço do Toncoin em novembro de 2023: De acordo com nossa análise, prevemos que o Toncoin previsão de preço em novembro de 2023 provavelmente variará entre US$1.53 e 1.76. dólares. Se você está buscando comprar Toncoin neste período, é uma boa oportunidade para isso e, porteriormente, esperar o ativo valorizar futuramente. Dessa forma, saiba que o preço médio do TON durante esse período é estimado em cerca de US$1.64.

De acordo com nossa análise, prevemos que o Toncoin previsão de preço em novembro de 2023 provavelmente variará entre US$1.53 e 1.76. dólares. Se você está buscando comprar Toncoin neste período, é uma boa oportunidade para isso e, porteriormente, esperar o ativo valorizar futuramente. Dessa forma, saiba que o preço médio do TON durante esse período é estimado em cerca de US$1.64. Previsão de preço do Toncoin em dezembro de 2023: De acordo com nossa análise, o Toncoin previsão de preço projetada para o ativo em dezembro de 2023 é estimada entre US$1.58 e US$1.81. Além disso, antecipamos que o preço médio do TON ficará em torno de 1.70 dólares.

Previsão de preço do Toncoin à longo prazo 2023 – 2030

Data Preço Médio Preço Mais Baixo Preço Mais Alto 2023 US$1.81 US$1.45 US$2.17 2024 US$3.01 US$2.65 US$3.37 2025 US$4.22 US$3.86 US$4.58 2026 US$5.42 US$5.06 US$5.78 2027 US$6.63 US$6.27 US$6.99 2028 US$7.83 US$7.47 US$8.19 2029 US$9.04 US$8.68 US$9.40 2030 US$10.24 US$ 9.88 US$10.61

Toncoin previsão de preço em 2023

À medida que o inverno cripto desaparece, há expectativas de que o nossa Toncoin previsão de preço atinja um preço máximo de US$2.17 durante a recuperação do mercado. Como já dissemos mais acima, caso você esteja querendo comprar o token para vendê-lo mais valorizado no futuro, o preço mínimo previsto para este período é de US$1.45, enquanto o preço médio é estimado em torno de US$1.81.

Previsão de preço do Toncoin em 2024

O Toncoin está atualmente experimentando um crescimento significativo, alcançando novas máximas. Olhando para 2024, prevemos um potencial preço máximo de US$3.37 para o Toncoin, com o preço médio estimado para o ano em torno de US$3.01.

No entanto, é importante que você esteja sempre de olho nas altas e baixas do mercado e, pensando no lado negativo, o preço mínimo que o Toncoin pode atingir em 2024 é projetado em US$2.65.

Toncoin previsão de preço em 2025

Se você está buscando acompanhar nossa Toncoin previsão de preço por um tempo maior e comprar o ativo apenas pensando no longo prazo de 2025, saiba que nesse ano é esperado um crescimento impressionante para o Toncoin, à medida que as criptomoedas ganham reconhecimento em diversos setores empresariais. Isso poderia potencialmente elevar o Toncoin previsão de preço para US$4.58, com uma média em torno de US$4.22. Além disso, existe a possibilidade de o Toncoin atingir um preço mínimo de US$3.86.

Previsão de preço do Toncoin em 2026

O crescimento do mercado de criptomoedas sugere um potencial aumento no preço do Toncoin. Nossa previsão indica que até 2026, o Toncoin poderia atingir um máximo de US$5.78, com um preço médio projetado de US$5.42. No entanto, em caso de venda massiva, nossa análise prevê um preço mínimo de US$5.06.

Toncoin previsão de preço em 2027

A adoção do TON por países em todo o mundo sugere o potencial para o Toncoin atingir um preço máximo de US$6.99 até 2027, com um preço médio estimado de US$6.63. Além disso, no mesmo ano, poderia haver uma projeção de preço mínimo de US$6.27.

Previsão de preço do Toncoin em 2028

Em 2028, a adoção do Toncoin deve continuar aumentando, à medida que os reguladores reconhecem cada vez mais a permanência das criptomoedas. Investidores podem testemunhar o TON atingindo potencialmente um preço máximo de US$8.19 até 2028, seguido por um preço mínimo de US$7.47. O preço médio projetado para 2028 é de US$7.83.

Toncoin previsão de preço em 2029

Até 2029, há expectativa de outra significativa alta do Toncoin. Seu crescimento nos últimos cinco anos preparou o terreno para essa possível disparada. Investidores podem testemunhar o TON atingindo um preço máximo de US$9.40, com um preço médio em torno de US$9.04, de acordo com nossa análise técnica. O preço mínimo projetado fica em US$8.68.

Previsão de preço do Toncoin em 2030

De acordo com o sentimento de mercado, o TON se encaminhará para US$10.61 em 2030. No entanto, se não conseguir esse suporte, o Toncoin pode ter um valor médio em torno de US$10.24 e potencialmente atingir o mínimo de US$9.88.

Previsão de preço do Toncoin (TON) para 2023 – 2030, segundo alguns analistas

Digital Coin Price

Os analistas propõem diferentes pontos de preço para 2023 e 2024. Em 2023, os preços sugeridos variam de um mínimo de US$1.21 a um máximo de US$2.96, com uma média de US$2.77

Caso você esteja olhando para 2024, sabia que os preços projetados são esperados para aumentar, começando com um mínimo de US$2.89 e atingindo um máximo de US$3.49, com um preço médio de US$3.44. O preço máximo de US$14.08 é projetado para 2030.

Telegaon

Se você está almejando comprar Toncoin e acompanhar a Toncoin previsão de preço para um prazo mais curto, como ano de 2023, a faixa de preço projetada de US$3.43 a US$5.19 é esperada. Em 2024, os especialistas preveem um aumento potencial entre US$5.32 e US$7.91. Olhando para 2030, há uma grande alta esperada, com uma faixa de preço de US$25.53 a US$30.73, indicando um notável potencial de crescimento.

CoinCodex

O preço projetado do Toncoin para 2024 varia entre US$1.688339 e US$5.07, indicando uma taxa de crescimento potencial de 271.79%.

Se você está buscando informações sobre a Toncoin, a previsão de preço até 2025 é a de que o valor feverá estar dentro da faixa de $2.16 e $11.25. Isso sugere um aumento significativo de 724.73%. Olhando para 2026, os especialistas preveem um aumento de valor entre US$2.77 e US$24.95, implicando um potencial aumento impressionante de 1.729.51%.

Conclusão

Desde o seu lançamento, o Toncoin trouxe mudanças revolucionárias em múltiplos setores. A moeda obteve aprovação de vários reguladores, e uma equipe dedicada de desenvolvedores especializados está trabalhando diligentemente para promovê-la e aumentar sua aceitação.

Apesar de ocasionalmente sofrer quedas, o Toncoin demonstrou potencial de recuperação ao superar seus níveis mais baixos em um recente aumento de preço.

Além disso, a implementação de futuras atualizações estratégicas podem melhorar sua utilidade e impulsionar a demanda, posicionando o Toncoin para um crescimento de longo prazo. Como resultado, esta criptomoeda demanda atenção próxima de investidores em busca de oportunidades promissoras.

Ao considerar um investimento em criptomoedas, é importante que os indivíduos avaliem sua tolerância ao risco e se mantenham informados sobre as mudanças no mercado. Isso se torna ainda mais crucial dado o grande número de criptomoedas ativas, que ultrapassa 10.000. É necessário se manter atualizado sobre as moedas promissoras para tomar decisões informadas.

