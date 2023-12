O que são wrapped tokens? Tudo sobre criptomoedas embrulhadas

O que são wrapped tokens?

Wrapped tokens são como uma versão especial de uma criptomoeda ou ativo digital vinculada a outra moeda ou ativo. Geralmente, eles pertencem a uma blockchain específica. São chamados de “wrapped” porque estão envolvidos ao redor do ativo original.

Agora, qual a importância dos wrapped tokens? Eles são essenciais para fazer com que diferentes blockchains funcionem juntas e para o uso de serviços financeiros descentralizados.

Em outras palavras, eles permitem que você utilize facilmente ativos de uma blockchain em outra. Wrapped tokens podem representar várias coisas, como stablecoins regulares, criptomoedas e até mesmo itens digitais únicos (NFTs).

Por exemplo, considere o Wrapped Bitcoin (wBTC) na rede Ethereum. Ele representa o Bitcoin (BTC) e permite que as pessoas interajam com plataformas DeFi baseadas em Ethereum e exchanges descentralizadas.

Todas essas possibilidades são alcançáveis enquanto o valor e as características do Bitcoin se mantém.

Mecanismo dos Wrapped tokens: Como funcionam?

Então, você aprendeu que um wrapped token é como uma cópia de uma criptomoeda de uma blockchain diferente, ou às vezes apenas uma versão diferente da mesma cadeia. Mas como realmente “envolvemos” esses tokens?

Vamos pegar o Wrapped Bitcoin (wBTC) como exemplo.

Três tipos de entidades estão envolvidos na criação do wBTC na Ethereum:

Comerciantes: São entidades que bloqueiam seu Bitcoin para criar novos wBTC na Ethereum, ou, se desejarem, podem queimar wBTC para liberar seu Bitcoin bloqueado.

São entidades que bloqueiam seu Bitcoin para criar novos wBTC na Ethereum, ou, se desejarem, podem queimar wBTC para liberar seu Bitcoin bloqueado. Custodiadores: Essas organizações são responsáveis por manter o Bitcoin seguro na rede.

Essas organizações são responsáveis por manter o Bitcoin seguro na rede. Wrapped Tokens DAO: É um conjunto de organizações que atuam como um grupo descentralizado (DAO) e decidem quais custodiadores e comerciantes devem ser adicionados ou removidos da rede wBTC. Eles utilizam uma carteira multi-assinatura para tomar essas decisões.

Agora que você conhece esses três principais participantes no wBTC, vamos passar pelo simples processo de envolver um token:

Passo 1: Um comerciante envia 10 Bitcoins (BTC) para o custodiador.

Um comerciante envia 10 Bitcoins (BTC) para o custodiador. Passo 2: O custodiador coloca esses Bitcoins em uma reserva, que é como uma carteira especial com prova que é mostrada na blockchain.

O custodiador coloca esses Bitcoins em uma reserva, que é como uma carteira especial com prova que é mostrada na blockchain. Passo 3: Uma quantidade equivalente de wBTC, que funciona na Ethereum, é criada.

Os comerciantes podem fazer algo semelhante para recuperar seus BTC e queimar seus wBTC na blockchain da Ethereum. O wBTC depende de um sistema DAO para garantir que tudo seja seguro e descentralizado.

Mas também existem wrapped tokens criados por grupos centralizados ou contratos inteligentes.

A maioria das pessoas envolvidas em Finanças Descentralizadas (DeFi) sugere evitar wrapped tokens gerenciados por um grupo centralizado. Por quê? Porque um grupo centralizado poderia, a qualquer momento, interferir no dinheiro que deveria respaldar o wrapped token.

Esse dinheiro determina quanto o wrapped token vale. Portanto, se algo der errado com o dinheiro, o wrapped token pode perder rapidamente seu valor.

Tipos de Wrapped tokens

Além do wBTC, existem muitos outros wrapped tokens, como wETH, wMATIC, renBTC e wFTM. No mundo DeFi, várias plataformas estão criando esses tipos de tokens. Eles são feitos para funcionar de maneira eficiente com sistemas de blockchain específicos, ajudando a incorporar muitos ativos diferentes em um único ecossistema.

Por exemplo, o Wrapped Bitcoin (wBTC) permite que os proprietários usem seus BTC em aplicativos descentralizados e plataformas DeFi da Ethereum. O Wrapped Ether (wETH) torna o Ethereum mais eficiente para negociação e contratos inteligentes.

Stablecoins, como Dai (DAI), USD Coin (USDC) e Tether (USDT), podem utilizar-se facilmente em diferentes blockchains graças às suas versões envolvidas. Algumas blockchains, como Polygon e BNB Smart Chain (BSC), têm seus próprios wrapped tokens, que ajudam a conectar diferentes blockchains e possibilitam várias utilizações descentralizadas.

No mundo em constante mudança das criptomoedas, esses tokens são vitais para conectar diferentes redes blockchain, promover a compatibilidade, aumentar a liquidez e tornar as criptomoedas mais acessíveis.

Benefícios das criptomoedas embrulhadas

Os wrapped tokens oferecem diversos benefícios no espaço das criptomoedas e blockchain. Primeiramente, eles aprimoram a compatibilidade entre cadeias, permitindo que ativos de diferentes blockchains funcionem juntos de forma perfeita em um ecossistema específico.

Isso, por sua vez, melhora o acesso a uma ampla variedade de ativos e aumenta a liquidez.

Em segundo lugar, os wrapped tokens simplificam o uso de ativos para diversas funcionalidades. Por exemplo, o Wrapped BTC facilita o uso do Bitcoin no ecossistema DeFi da Ethereum.

Além disso, eles padronizam e simplificam a interação entre ativos, tornando-os mais amigáveis ao usuário.

Além disso, os wrapped tokens capacitam os usuários, dando-lhes mais controle sobre seus ativos. Esses tokens impulsionam significativamente a utilidade, flexibilidade e acessibilidade dos ativos criptográficos em várias redes blockchain, promovendo uma economia de criptomoedas mais interconectada e dinâmica.

Limitações dos wrapped tokens

Os wrapped tokens apresentam algumas limitações, apesar de seu papel em conectar diferentes sistemas de blockchain e aumentar a utilidade dos ativos.

Uma preocupação fundamental é o risco de centralização, pois os wrapped tokens dependem de custodiadores para manter os ativos originais, o que pode resultar em problemas se o custodiador enfrentar dificuldades. Isso pode afetar o valor e a utilidade do wrapped token. Além disso, o processo de envolver e desenvolver tokens pode ser complexo e envolver custos adicionais, o que poderia desencorajar alguns usuários.

Além disso, o uso de pontes externas e protocolos para envolver tokens apresenta riscos de segurança e requer confiança em sistemas de terceiros.

Apesar dessas desvantagens, os wrapped tokens continuam sendo essenciais para conectar ecossistemas de blockchain e expandir a funcionalidade dos ativos. No entanto, os usuários devem agir com cautela e se manter informados ao utilizá-los.

Segurança das criptomoedas embrulhadas

Wrapped Tokens, assim como qualquer valor digital, precisam de proteção da mesma forma que você protegeria ativos físicos no mundo real. Em relação à segurança, nada supera as carteiras de hardware como Nano X, Ledger Nano S Plus ou Stax.

Com as carteiras Ledger, suas chaves privadas e frases-semente mantem-se offline, garantindo que ninguém possa adulterar ou acessar digitalmente seus wrapped tokens.

Mesmo que suas chaves estejam offline, você ainda pode usar uma ampla variedade de plataformas DeFi por meio do Ledger Live, um aplicativo para dispositivos móveis e desktop que se conecta à sua carteira Ledger. Isso significa que você obtém segurança de alto nível para seus wrapped tokens sem abrir mão da flexibilidade de usá-los em várias plataformas DeFi.

Futuro dos Wrapped tokens

Estabelecer compatibilidade entre várias blockchains apresenta um desafio significativo para a indústria de criptomoedas. O problema surge porque, à medida que mais blockchains se criam, o número de conexões necessárias para possibilitar transferências suaves de ativos cresce exponencialmente.

Estão em andamento esforços para simplificar e aprimorar o processo de interconexão de ativos entre blockchains. Uma abordagem envolve o uso de um hub de ponte central, que atua como um ponto central ao qual todas as outras blockchains se conectam.

Um exemplo é o Darwinia, um hub de ponte entre blockchains em desenvolvimento na plataforma Substrate. Em breve, espera-se que pontes e wrapped tokens permaneçam componentes integrais da solução para alcançar a interoperabilidade entre diferentes blockchains.

Conclusão

Os wrapped tokens são como versões digitais de ativos do mundo real, desempenhando um papel vital na conexão de diferentes blockchains e na expansão do uso de criptomoedas.

Eles oferecem benefícios como interoperabilidade e utilidade aprimorada, mas também existem riscos a serem considerados, como centralização e preocupações regulatórias.

Para manter seus wrapped tokens seguros, carteiras de hardware como a Ledger oferecem a melhor proteção, permitindo que você utilize seus ativos na finança descentralizada (DeFi).

Assim, embora os wrapped tokens tenham suas vantagens, agir com cautela e estar bem informado são fundamentais para usá-los de forma eficaz no mundo em constante evolução das criptomoedas.

