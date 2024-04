Cyberbullying: As estatísticas mais alarmantes causas e efeitos em 2023

Principais Estatísticas de Cyberbullying

Dados de pesquisa mostram que 46% dos usuários da internet com idades entre 13 e 17 anos enfrentaram assédio online. 28% dos adolescentes já experimentaram diversas formas de cyberbullying. O assédio online foi experimentado por 41% dos adultos nos Estados Unidos. Com o tempo, as vítimas de cyberbullying têm uma alta propensão a desenvolver pensamentos suicidas. 42% dos usuários do Instagram foram vítimas de bullying na plataforma.

O Que é Cyberbullying?

Cyberbullying abrange atos de bullying realizados por meio de dispositivos digitais como telefones, laptops ou tablets, muitas vezes envolvendo mensagens de texto, aplicativos de mensagens, e-mails e mídias sociais.

Os cyberbullies se envolvem em atividades como compartilhar imagens explícitas sem consentimento, divulgar informações pessoais, cyberstalking, impersonation e exclusão deliberada de grupos online, tudo com o objetivo de causar vergonha, constrangimento e humilhação às suas vítimas.

Categorias de Cyberbullying

Exclusão pública

Isso envolve remover alguém de participar de um grupo ou ocasião. A essência é fazer com que essa pessoa se sinta mal.

Assédio

Aqui, as pessoas são moral ou fisicamente feridas devido a características como raça, deficiência, sexo e religião.

Doxing

Isso ocorre quando esses indivíduos revelam dados de uma pessoa sem permissão. Eles fazem isso para constrangê-la, envergonhá-la ou prejudicá-la. A maioria dos casos envolve a distribuição de fotos ou textos delicados online para prejudicar.

Engano

Neste caso, o bully irá se aproximar do alvo, ganhar sua confiança e, em seguida, distribuir qualquer dado contra ele.

Cyberstalking

Cyberstalking é um ato ilegal que merece uma grande punição. Envolve o inimigo usando ameaças, dados pessoais e fotos, rastreamento online e postagens ameaçadoras para aterrorizar as pessoas.

Difamação

Difamação é disseminar mentiras sobre uma pessoa. É uma maneira de destruir o nome e os relacionamentos da pessoa por meio de conexões.

Trolling

Trolling ataca deliberadamente alguém com linguagem blasfema para incomodar reuniões públicas, plataformas de chat ou grupos de internet coletivos.

Estatísticas Gerais Sobre Cyberbullying

1. 46% dos jovens entre 13 e 17 anos já sofreram assédio online

Segundo a pesquisa do Pew Research, 46% dos adolescentes com idades entre 13 e 17 anos já enfrentaram assédio online, principalmente envolvendo insultos e disseminação de rumores.

Adolescentes mais velhos muitas vezes recebem imagens explícitas de remetentes anônimos, conhecidos como “cyber flashing”. Além disso, uma forma prevalente de cyberbullying chamada “pornografia de vingança” afeta desproporcionalmente adolescentes negros mais velhos nos Estados Unidos, envolvendo o compartilhamento não consensual de suas fotos.

2. 28% dos adolescentes já experimentaram várias formas de cyberbullying

Adolescentes em seus anos sensíveis de crescimento são muitas vezes confrontados com problemas de cyberbullying. Contudo, isso é mais prevalente entre as adolescentes mais velhas.

Os cyberbullies enviam imagens explícitas para esses adolescentes sem o consentimento deles ou podem postar as fotos desses adolescentes online sem a aprovação deles. A maioria dos adolescentes mais jovens mantém silêncio por vergonha ou medo, mas esse não é o caso dos adolescentes mais velhos.

3. Cerca de 41% dos adultos nos Estados Unidos já foram envergonhados online

Entre os adultos nos Estados Unidos, 31% experimentaram múltiplas instâncias de serem chamados de nomes provocativos online, enquanto 26% já passaram vergonha online, pelo menos uma vez. Em casos mais graves, 11% foram vítimas de assédio sexual online, 11% suportaram assédio frequente, 11% foram perseguidos e 14% enfrentaram ameaças físicas de cyberbullies.

4. As vítimas de cyberbullies têm tendência a ter pensamentos suicidas

A violência, que engloba o cyberbullying, impacta significativamente no bem-estar mental e emocional de um indivíduo. Portanto, a ocorrência consistente de cyberbullying muitas vezes resulta em depressão, tanto em adultos quanto em adolescentes. As vítimas de cyberbullying sofrem maior risco de tentar suicídio em comparação com aqueles que não encontraram tal abuso online.

5. Entre os usuários do Instagram, 42% já sofreram bullying a uma taxa mais alta do que em outras plataformas de mídia social

No Facebook, 37% dos usuários enfrentaram bullying, enquanto Snapchat e Twitter relataram 10% e 9%, respectivamente.

Estatísticas de Cyberbullying por País

6. Em 2019, mais de 50% dos jovens australianos foram vítimas de cyberbullying

Uma pesquisa de 2019 revelou que 53% dos jovens australianos enfrentaram cyberbullying, muitas vezes devido ao silêncio em denunciar. Ou seja, apesar dos esforços de conscientização pública, algumas vítimas de cyberbullying, especialmente crianças e adolescentes, se abstêm de denunciar. Assim, a questão afeta predominantemente crianças e adolescentes na Austrália, exigindo vigilância e intervenção dos pais.

7. Os registros de estudo provaram que 40% das pessoas nos Estados Unidos, especialmente adultos, sofreram o mal do cyberbullying

Bullies online, também chamados de predadores, foram encontrados utilizando a internet para distribuir e divulgar rumores e informações fabricadas sobre suas vítimas ou fotos. Isso não é o mesmo que bullying físico, que é feito offline.

De acordo com um estudo intensivo sobre este assunto, aproximadamente dois terços da população adulta dos Estados Unidos é afetada. Essas vítimas estão na faixa etária de 18 a 29 anos, sendo que, pelo menos 50% dessa faixa etária correm o risco de serem chamadas de nomes agressivos.

O nicho subsequente para o ataque foi de pessoas entre 30 e 49 anos de idade. Portanto, adolescentes, juntamente com crianças, experimentam uma maior proporção do impacto do bullying online devido à sua alta afinidade com aparelhos digitais.

8. De 100% dos adultos nos Estados Unidos, 75% confirmaram testemunhar bullying online

Uma proporção significativa de adultos nos EUA afirmou que observou várias fórmulas usadas por esses bullies em seus ambientes. De acordo com esse setor, é frequentemente através das redes como X (Twitter), Instagram e Facebook.

9. Em mais de 30 países, o registro de jovens vítimas de bullies online é maior que um terço

De acordo com os dados da UNICEF de 2019, um em cada três jovens em 30 nações passou por cyberbullying. Em cada caso, um em cada cinco abandona ou desiste da escola por causa disso.

De todas as indicações, três quartos da população jovem confessaram ter experimentado bullying online via internet. No entanto, ao serem entrevistados sobre como esse mal poderia ser combatido com sucesso, 32% das vítimas optaram por uma forte intervenção dos conselhos regulamentares na erradicação deste mal.

Assim como, 31% acreditam que os jovens também devem desempenhar um grande papel na redução dessa ameaça. Por fim, 29% optam para que a organização da internet seja mais responsável por cortar esse mal.

10. Um adolescente a cada quatro no Canadá sofreu cyberbullying

Primeiramente, o registro mostra que 2019 foi notável porque, de cada quatro jovens com idades entre 12 e 17 anos, um foi vítima. Além disso, 16% foram insultados ou ameaçados online, 13% abandonaram completamente a internet e 9% receberam declarações perturbadoras online.

Os estudiosos afirmam que o uso consistente da internet aumenta o risco de cyberbullying. Eles enfatizaram a importância do lar em monitorar suas atividades online.

11. Alguns pais testemunharam saber das atividades online de seus filhos ou experiência de bullying, precisamente 10% de todos os pais dos Estados Unidos

Apesar da prevalência do cyberbullying, apenas 10% de todos os pais nos Estados Unidos estavam cientes do maltrato online de seus filhos.

Em seguida, para aqueles que sabiam, na maioria das vezes, pelo menos 5% não viam a importância do controle parental ativo.

12. Na Rússia e no Japão, os pais acreditam que não houve casos de cyberbullying

Acima de tudo, o que esses pais pensavam estava errado, já que 17% dos jovens no Japão entre 8 e 17 anos testemunharam experiências de cyberbullying. Pesquisas mostram que os jovens que dedicam mais de 10 horas semanais online são os mais suscetíveis a esse problema.

13. Os pais indianos acreditam que seus adolescentes não são alvo de bullying online

De 2011 a 2018, outros pais indianos sabiam que seus filhos enfrentavam atos desumanos. Em 2022, o caso indiano de cyberbullying foi de 48,4% de todos os estudantes asiáticos que passaram por vídeos online constrangedores.

14. 19% dos jovens de 10 a 15 anos sofreram cyberbullying na Inglaterra

A princípio, 19% das crianças com idades entre 10 e 15 anos encontraram pelo menos um tipo de cyberbullying em março de 2020. O que significa 764.000 crianças nessa faixa etária.

15. Os EUA aprovam estatutos anualmente para combater o cyberbullying

Do ponto de vista dos EUA, o cyberbullying é uma questão criminal que necessita de inúmeras punições. Portanto, o estado aprova regras anualmente para reduzir o sofrimento entre crianças, jovens e adultos.

Mais de 5 estados, especialmente lugares como Rhode Island, Nova York, Missouri e Maryland, acreditam que possuem leis para resolver essa maldade online.

16. Algumas regiões chamam isso de abuso infantil e optam por considerá-lo ilegal

Japão, Canadá e Nova Zelândia mantiveram leis para combatê-lo. Além disso, os europeus têm até 81% de sua população que conhece o problema.

No entanto, 20% acreditam em ter leis existentes para lidar com o número de ocorrências. Ou seja, 62% dos países em todo o mundo têm leis para controlar o cyberbullying.

Estatísticas Essenciais Sobre Cyberbullying

17. Proporção de crimes cibernéticos em 2022:

Abaixo está um resumo de utilizadores da internet que experimentaram maldade cibernética em 2022:

País Percentagem Índia 68% Estados Unidos 49% Austrália 40% Global 39% Nova Zelândia 38% França 33% Reino Unido 33% Alemanha 30% Japão 21%

18. Dados sobre bullying na internet

Existem inúmeros incidentes envolvendo problemas na internet, a ponto de se tornar um grande problema social. Por exemplo, as pessoas utilizam coisas como avatares ou identidades falsas, para dificultar o trabalho dos agentes em rastrear seus nomes de perfil. Então, às vezes, é difícil encontrar todos os perpetradores.

19. Estatísticas de bullying online

Antes de tudo, dos registros de estatísticas de bullying na internet, adolescentes LGBT mostram vulnerabilidade de alta classe e têm o maior relato de abuso no Facebook. Quando comparados à colegas não LGBT. De 100% dos Estados, 2% acreditam que o Facebook e outros sites estão fazendo o melhor para reduzir o problema.

20. Qual nação tem a maior proporção de cyberbullying?

Sobretudo, a Austrália é uma nação que está no topo da desumanização online. Estatísticas apontam que um em cada quatro estudantes torna-se vítima.

21. Qual é a incidência de cyberbullying nos Estados Unidos?

As estatísticas mostram que mais de 20% dos académico dos EUA de uma forma ou de outra sofreram uma forma ou outra de cyberbullying. Em outras palavras, essas questões estão continuamente destruindo a paz de cerca de 15% dos jovens americanos.

22. Qual estado teve sucesso em combater o bullying?

A Finlândia e a Suécia estão realmente tentando diminuir os casos de cyberbullying. Eventualmente, seu esquema institucional de apoio para treinar pessoas sobre esses casos reduziu esse mal social.

23. Quais nações registram o maior número de cyberbullying?

A Coreia do Sul é a número um por causa da ampla utilização de ferramentas online por seus jovens.

24. O cyberbullying perturba as emoções?

Distúrbios constantes como esse levam à desesperança, ansiedade elevada, baixa autoestima e pensamentos suicidas.

Estatísticas Esclarecedoras Sobre Cyberbullying

25. Nos EUA, 38% dos fãs online sofreram bullying online

Pelo menos 30% dos usuários online dos EUA declararam sua experiência com esse problema online.

26. 43% dos jovens também confirmaram que tiveram pelo menos uma experiência de cyberbullying

Portanto, de acordo com as estatísticas mundiais, o cyberbullying é muito alto entre os adolescentes. Ou seja, cada dez adolescentes mapeando quatro que disseram ter tido a experiência, ou seja, (43%) de 100%. Portanto, a ocorrência de cyberbullying é maior entre as meninas de 15 e 16 anos.

27. 10% dos estudantes foram vítimas de cyberbullying por colegas de classe

Números apontam que 10% dos estudantes tiveram suas fotos postadas online por colegas de classe para zombar e humilhá-los. A tabela abaixo exibe a distribuição percentual de cyberbullying em várias redes sociais:

Redes sociais Jovens que utilizam a plataforma Jovens que sofreram cyberbullying na plataforma YouTube 92% 10% Facebook 60% 37% X (Twitter) 9% 37% Instagram 78% 42% Snapchat 76% 31% WhatsApp 58% 12%

28. Qual é a proporção de cyberbullying que ocorre online?

Não se pode classificar com precisão quais são as frequências online. No entanto, 37% dos jovens confirmam suas ocorrências.

29. De todos os sites populares, qual tem a maior incidência de cyberbullying?

X (Twitter), Snapchat, Facebook e Instagram registram os principais casos deste incidente entre seus usuários.

30. O cyberbullying altera o estilo de vida de uma pessoa?

Todavia, as vítimas frequentemente sofrem com desânimo, nervosismo, baixa autoestima, bem como habilidades sociais inadequadas. Portanto, se a sociedade ignorar os fatos do cyberbullying, esse comportamento pode alterar permanentemente a saúde sensível, comum e psicológica das pessoas afetadas.

31. Quem é propenso ao cyberbullying?

Os grupos LGBTQ sempre têm uma história para contar sobre marginalização dentro de sua localidade, além de irritação da população.

32. Quais são as melhores abordagens para acabar com o cyberbullying?

De antemão, a melhor técnica para eliminar o cyberbullying inclui treinamento domiciliar, regras cívicas e financiamento de projetos de IA para ajudar a descobrir e eliminar conteúdo agressivo. Além disso, outras formas podem ser incentivar a alfabetização digital e cultivar uma cultura cívica online otimista.

Estatísticas do Bullying na Internet e Jogos

33. Jogos globais de adolescentes: Gêneros diversos em diferentes dispositivos

Adolescentes com cerca de 18 anos jogam vários jogos online usando computadores, tablets, smartphones e consoles de videogame, conectando-se a estranhos ao redor do mundo. Esses jogos incluem atiradores, lutas, ação, sandbox, esportes, quebra-cabeças, construção e outros.

34. 38% dos jogadores de jogos online tiveram experiências de contas hackeadas

38% dos jogadores online já foram alvos de ações de hackers pelo menos uma vez em sua vida, enquanto 34% dos jogadores online tiveram vazamentos de dados sem explicação. Além disso, 40% destes grupos sofreram com o olhar ofensivo do público devido ao assédio ou ao descrédito dos seus dados privados.

35. 64% dos jogadores online já sofreram ataques mentais, com a provocação sendo a forma mais comum de bullying na internet

Estatísticas recentes revelam que 64% dos jogadores online já sofreram ataques mentais, sendo a provocação a forma predominante de cyberbullying. Isso destaca uma tendência preocupante de danos psicológicos dentro da comunidade de jogos, chamando a atenção para a prevalência de assédio online na forma de comportamentos provocativos. Então, abordar e combater tais questões é crucial para promover um ambiente de jogo online mais saudável.

36. 57% dos jogadores também sofreram de discurso ofensivo de contatos online

Da mesma forma, aproximadamente 57% dos jogadores concordaram em ter problemas de discursos de ódio online de bullies geralmente motivados por discriminação, transfobia e homofobia durante jogos virtuais. Além disso, 47% dos jogadores online receberam ameaças e 40% tiveram contato sexual não solicitado.

37. Cerca de 50% dos jogadores americanos já foram alvo de ataques cibernéticos pelo menos uma vez

Precisamente, 47% dos jogadores tiveram suas contas hackeadas nos Estados Unidos, o que causou mais de 76% deles a ter uma perda financeira de até US$ 744. Assim, cerca de um em cada jogador nos Estados Unidos teve sua conta de jogo hackeada por um membro da família ou um conhecido próximo.

38. Jogadores de MMORPG têm a maior tendência a serem cyberbullies

MMORPGs têm as maiores chances de exibir cyberbullying. Afinal, cerca de 26,8% dos jogadores dessa categoria se envolvem em cyberbullying. Jogos de tiro em terceira pessoa seguem os MMORPGs com 24,5%, e jogos de tiro em primeira pessoa estão em terceiro lugar com 14,2%. Abaixo está um gráfico mostrando a distribuição percentual de cyberbullying em vários jogos online:

Jogos Porcentagem de cyberbullying MMORPG 26,8% TPS 24,5% FPS 14,2% Esportes 11,9% Estratégia em tempo real 11,1% Roleplaying 10,7% Jogos móveis 9,7% MMOs 8,7% Jogos de plataforma 5,9% Outros 3,9% Quebra-cabeça/Aventura 3,3% Sandbox 2,4%

39. 21% dos jogadores admitiram se envolver em cyberbullying

As estatísticas dizem que os jogadores mostram uma tendência maior de participar de cyberbullying, com 21% confessando se envolver em bullying online, em comparação com 11% dos não jogadores que admitiram intimidar seus colegas de escola, segundo as estatísticas. Portanto, isso sugere que uma parte significativa dos valentões da escola também são jogadores ávidos.

40. A pandemia levou a um aumento nos jogos de vídeo online

Durante o auge da pandemia global, 82% dos consumidores se envolveram em jogos de vídeo. Por exemplo, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou uma campanha intitulada “Jogue Junto”. A princípio, o objetivo era incentivar as pessoas a ficarem em casa durante a pandemia de COVID-19. Esta campanha foi incrivelmente bem-sucedida. Devido a isso, os downloads de jogos na Europa aumentaram em 19%.

41. Com que frequência os jogadores intimidam uns aos outros durante o jogo?

O cyberbullying agora é uma grande preocupação entre muitos jogadores. Os dados mostram que afeta de 20% a 70% das pessoas na comunidade de jogos. E a extensão do dano depende da demografia. Definitivamente, jogadores do sexo feminino e LGBTQ são mais propensos ao cyberbullying do que seus homólogos masculinos.

42. Qual site de jogos testemunha os maiores casos de cyberbullying?

Há um alto nível de competitividade entre os jogadores em jogos multiplayer. Portanto, tendem a ocorrer mais casos de cyberbullying em jogos de múltiplos jogadores.

43. Quais categorias de cyberbullying são mais prevalentes nos jogos?

O cyberbullying nos jogos muitas vezes se manifesta como abuso verbal entre os jogadores. Às vezes, os jogadores tentam provocar seus oponentes através do chat de voz ou mensagens. Assim, eles propagam discursos de ódio, trollam uns aos outros e até zombam de seus oponentes por perderem o jogo.

44. Como o cyberbullying afeta os jogadores?

O cyberbullying tem muitos efeitos prejudiciais sobre os jogadores. Por exemplo, as vítimas frequentemente sofrem traumas psicológicos, mentais e emocionais, o que afeta seu bem-estar. Quando os vencedores começam a trollar ou zombar dos perdedores, eles desenvolvem baixa autoestima e dificuldades sociais e podem não mais desfrutar do jogo como costumavam.

45. Como podemos resolver o cyberbullying?

A maior parte da responsabilidade recai sobre os desenvolvedores de jogos. Ou seja, eles podem implementar sistemas de moderação. Esses sistemas ajudarão a identificar os perpetradores e abordar o cyberbullying. Além disso, também dará aos jogadores diretrizes para usar o serviço e se comportar durante o jogo. Promover empatia e respeito entre os jogadores também pode ajudar a combater discursos de ódio, trolling e zombaria. Por fim, pode haver esforços educacionais conscientes para criar conscientização sobre os perigos do cyberbullying entre as pessoas. Essas estratégias podem ajudar a erradicar o cyberbullying de vez.

Estatísticas do Bullying na Internet em Escolas

46. Um em cada cinco estudantes já sofreu bullying

De acordo com o Centro Nacional de Educação, 20,2% dos estudantes sofreram bullying na escola em 2019, com um em cada cinco crianças sendo afetadas. Frequentemente, o bullying leva a dificuldades para dormir, baixo desempenho acadêmico e evasão escolar.

47. 43% dos estudantes foram vítimas de bullying nos corredores escolares

Os corredores da escola representaram 43% dos incidentes de bullying entre os alunos, com 42% ocorrendo na sala de aula, 27% na cafeteria e 22% fora da escola. Além disso, 15% dos estudantes sofreram bullying online e por mensagem de texto, enquanto 12% foram intimidados nos banheiros ou espaços de armários da escola e 8% nos ônibus escolares.

48. Menos de 50% dos estudantes vítimas de bullying relataram os incidentes às autoridades escolares

Acima de tudo, apenas 46% dos estudantes vítimas de bullying relataram o bullying às autoridades escolares, possivelmente devido ao medo de parecerem fracos ou imorais para os pais e funcionários da escola.

49. Os pais são aconselhados a passar 15 minutos diariamente com seus filhos

O relatório mundial afirma que a maioria dos pais dessas vítimas não reserva tempo para ficar com seus filhos. Dessa forma, os responsáveis por essas vítimas devem reservar pelo menos um quarto do dia para conversar com as crianças. Com isso em mente, isso poderia ajudar famílias, sociedade e proprietários de plataformas online a combater o cyberbullying. Além disso, os pais também podem ajudar seus filhos a aumentar sua autoconfiança dessa maneira.

50. Muitos pais, aproximadamente 52%, temem que seus filhos possam se tornar vítimas de cyberbullying

Este grupo de pais está preocupado com seus filhos que jogam online.

51. As instituições agora tentam proteger os alunos contra o cyberbullying por meio do aprendizado em sala de aula

Um estudo de janeiro de 2019 realizado pelo Google descobriu que a maioria dos professores em salas de aula foca na prevenção do cyberbullying, mesmo dentro das salas de aula.

52. Outros casos de pesquisa descobriram que a proporção de meninas propensas a cair em bullying online é de 40,6%

As meninas são as principais vítimas aqui, enquanto apenas 28,8% dos meninos podem se tornar vítimas devido ao aumento da utilização da internet pelo sexo oposto.

53. 95% dos adolescentes que usam a internet acreditam que as pessoas na plataforma ignoram comportamentos cruéis na internet

Muitos jovens que usam a internet testemunharam suas observações na internet; no entanto, tais casos foram completamente ignorados por outros. Surpreendentemente, a proporção em questão aqui é de cerca de 55% de ocorrências recorrentes.

54. 84% dos jovens já observaram predadores de cyberbullying protegidos por outros

Segundo as estatísticas, 27% registraram casos frequentes de cyberbullying, enquanto cerca de 90% dos jovens testemunharam que outros protegeram as vítimas de cyberbullying em uma ou mais ocasiões.

55. Cerca de 34% dos adolescentes entre 12 e 17 anos já experimentaram cyberbullying

Aproximadamente 33,8% dos adolescentes já sofreram cyberbullying pelo menos uma vez, e 30% enfrentaram múltiplas instâncias.

56. Cerca de um em cada quarto dos estudantes receberam comentários negativos sobre eles online

De acordo com os dados, um quarto dos estudantes enfrentou comentários online negativos, com 12,7% mencionando comentários com conteúdo sexual e 12% relatando ameaças de valentões online. Para ilustrar isso, o gráfico abaixo mostra os casos relatados de cyberbullying estudantil em 2013.

57. Mais de 1.000 pais de crianças de 5 anos participaram da busca de uma solução duradoura para o cyberbullying em crianças

Atualmente, há uma crescente preocupação entre os pais sobre a questão do cyberbullying, pois afeta o bem-estar mental e psicológico das crianças.

Nesse contexto, em uma pesquisa da Comparitech, mais de 1.000 pais de crianças de 5 anos participaram do fórum para fornecer soluções para o cyberbullying em crianças.

58. 75% dos pais monitoram as atividades online de seus filhos

É interessante notar que, 75% dos pais passam pelas mensagens de WhatsApp de seus filhos, enquanto 37% usam ferramentas de monitoramento e filtragem de serviços para rastrear as atividades de seus filhos online. Infelizmente, segundo as estatísticas, menos de 50% das crianças que não são monitoradas relatam o Cyberbullying, aos seus pais ou a um adulto ao seu redor.

59. Cerca de 50% dos pais asiáticos educam regularmente seus filhos sobre o comportamento online adequado

Segundo as estatísticas, apenas 46% dos pais na Ásia educam constantemente seus filhos sobre a maneira correta de se comunicar online e os perigos do cyberbullying. Por outro lado, os pais asiáticos foram encontrados para mostrar mais conscientização e estão muito atentos ao monitoramento do comportamento e segurança de seus filhos online.

60. Apenas 12% dos pais asiáticos não conversam com seus filhos sobre o cyberbullying

Segundo as estatísticas, uma pequena percentagem de pais na Ásia (12%) não abre nenhum tipo de comunicação sobre o cyberbullying e o comportamento adequado online com seus filhos.

61. Quão difundido é o bullying online nas instituições?

A percentagem de ocorrência é de 20% a 40%.

62. Quais abordagens são adotadas quando ocorre nas escolas?

Fique atento ao envio de e-mails punitivos, disseminação de notícias falsas, postagem e envio de conteúdo não ambíguo e marginalização de alguns alunos de grupos importantes.

63. O cyberbullying perturba o estilo de vida do estudante?

Os estudantes com esse histórico enfrentam depressão, distrações dos estudos, ansiedade, bem como baixa autoestima. Portanto, isso poderia fazer com que um aluno fosse isolado socialmente das atividades escolares.

64. Existem alguns fatores de risco relacionados ao cyberbullying em instituições?

Vulnerabilidade, falta de habilidades de comunicação excelentes e ser amigo de muitas pessoas online podem atrair esses valentões para um estudante. Não obstante, qualquer pessoa poderia ser erroneamente alvo deles.

65. Qual é a melhor abordagem para combatê-lo em escolas?

Se as escolas puderem adotar políticas anti-bullying como parte do currículo, educar tanto pais quanto alunos sobre as desvantagens desse ato e então formar uma unidade de ajuda para as vítimas, o ato poderia parar.

Estatísticas sobre Cyberbullying em Adultos

66. Um adulto em cada 5 já presenciou

O Centro Nacional de Pesquisa da Nova Zelândia, em um estudo com 20.849 participantes, descobriu que 1 em cada 7 adultos concordou em ter experienciado cyberbullying. No entanto, a proporção de bullying na internet tem diminuído entre adultos.

67. A incidência é agora maior entre jovens de 18 a 25 anos

Essas categorias de indivíduos são os mais vulneráveis a cyberbullying: pessoas entre 18 e 25 anos de idade.

68. Aqueles entre 26 e 35 anos têm cerca de 24% de atração para ataques online

Atualmente, é um fato conhecido que quanto mais velho um indivíduo fica, mais provável é que ele se livre desses valentões online. Principalmente, jovens são seus alvos. Para exemplificar, confira essas estatísticas de cyberbullying: 24% das pessoas com 26 anos ou mais são atacadas, mas aqueles entre 46 e 55 anos relatam apenas 13%. Além disso, pessoas com 65 anos ou mais registram apenas 6,5%.

69. 41% dos adultos mais velhos nos Estados Unidos foram assediados online

Estatísticas de cyberbullying do Pew Research Center registraram que, em 2022, 10.093 adultos foram entrevistados, e 41% dessas pessoas afirmaram que foram atacadas online.

70. 56,8% de 100% das jovens também confirmaram serem assediadas online

Em retrospecto, em 2016, mais de 56,8% das jovens afirmaram que o assédio online era uma realidade. Por causa disso, essas altas estatísticas de cyberbullying podem ser atribuídas ao seu nível de envolvimento online para atrair valentões online. No mesmo contexto, no ano de 2016, 31% desses grupos etários com experiências de ataque online estavam irritados, 21% estavam fervorosamente angustiados, 20,8% estavam isolados e 20,5% deles se entregavam à autopiedade pela condição.

71. Cerca de 25% das pessoas perseguidas também foram alvos de perseguição online

Com base em dados do Bureau of Justice, cerca de 25% das pessoas que relataram serem perseguidas também foram vítimas de perseguição online.

72. As mulheres tendem a ser mais vítimas de perseguição online do que os homens

De acordo com as estatísticas, 20 em cada 1.000 mulheres com 18 anos ou mais foram vítimas de perseguição online. No entanto, isso não é o caso com o sexo oposto, que teve apenas 7 casos de perseguição online em mil homens com 18 anos ou mais.

É importante notar que, embora homens e mulheres enfrentem assédio online e perseguição online, a ocorrência diminui com a idade em ambos os sexos.

73. Pessoas entre 18 e 24 anos de idade têm o maior risco de serem vitimizadas por perseguidores online

Aproximadamente 30 indivíduos em cada 1.000 pessoas entre 18 e 19 anos de idade foram vítimas de perseguição online. Além disso, 28 indivíduos em cada 1.000 pessoas entre 20 e 24 anos foram perseguidos em 2006.

74. As estatísticas dizem que 83% da perseguição online foi feita por e-mail

As vítimas de perseguição online relataram que 83% dos atos foram feitos por e-mail, enquanto 35% foram feitos através de mensagens de texto diretas.

75. Os adultos experimentam cyberbullying?

O cyberbullying não se limita apenas a crianças e adolescentes, pois também ocorre entre adultos.

76. Quais são as formas de cyberbullying em adultos?

Em termos gerais, o cyberbullying entre adultos envolve o envio de mensagens ofensivas, além do compartilhamento e postagem de mensagens e fotos privadas em público sem consentimento. Isso também inclui a disseminação de rumores e realização de campanhas online para desacreditar uma pessoa.

77. Que impacto o cyberbullying tem em um adulto?

As vítimas de cyberbullying estão propensas a sofrer quebras emocionais e psicológicas, hipertensão, depressão e isolamento social. Além disso, as vítimas também podem ter suas reputações manchadas e relacionamentos familiares destruídos por atos de valentões online.

78. Quais plataformas têm os casos mais prevalentes de cyberbullying em adultos?

O cyberbullying ocorre em quase todas as plataformas online, como sites de mídia social, fóruns online, e-mail e aplicativos de mensagens.

79. Como o cyberbullying pode ser reduzido?

Primeiramente, passos precisos e proativos precisam ser tomados para resolver problemas de cyberbullying. Nesse sentido, os adultos devem manter um ambiente privado e seguro em suas páginas de mídia social.

Além disso, as pessoas devem denunciar e bloquear indivíduos que enviam mensagens ofensivas e buscar o apoio de familiares e amigos quando o bullying online surgir.

Por fim, e mais importante, a implementação de leis e políticas legislativas ajudará a reduzir drasticamente a incidência de cyberbullying.

Impacto das Estatísticas de Cyberbullying

80. O cyberbullying afeta o comportamento das vítimas em relação a outras pessoas

Indivíduos que foram submetidos a várias formas de cyberbullying são conhecidos por exibir os seguintes comportamentos:

Eles ficam frequentemente agitados, ansiosos e estressados.

Eles ficam frequentemente agitados, ansiosos e estressados. Indivíduos se retiram e ficam tímidos.

Indivíduos se retiram e ficam tímidos. Eles ficam de mau humor.

Eles ficam de mau humor. Eles são agressivos com os outros.

Eles são agressivos com os outros. Eles matam aula e evitam ir à escola.

Eles matam aula e evitam ir à escola. Baixo desempenho acadêmico.

Baixo desempenho acadêmico. Eles evitam refeições e não conseguem dormir por longas horas.

Eles evitam refeições e não conseguem dormir por longas horas. Eles são indisciplinados na escola.

Eles são indisciplinados na escola. Isolamento social de outros e serviços de bate-papo online.

81. A ansiedade social é experimentada por 37% das vítimas de cyberbullying

De acordo com pesquisas, vários estudos mostraram que o cyberbullying afeta negativamente a vida de suas vítimas. Consequentemente, essas vítimas são propensas não apenas a uma quebra psicológica, mas também a um desequilíbrio emocional. Por exemplo, 37% das vítimas de cyberbullying provavelmente têm ansiedade social. Isso implica que eles evitam novas situações e indivíduos.

82. Estatísticas mostram que o cyberbullying afetou o desempenho acadêmico de 64% de suas vítimas nos Estados Unidos

Os atos dos valentões online afetaram a capacidade de aprendizado de 64% de suas vítimas, segundo uma pesquisa nacional com 5.400 estudantes nos Estados Unidos.

83. 66% das vítimas femininas se sentem impotentes diante de seus valentões

É alarmante que o sentimento de impotência seja experimentado por 66% das vítimas online; além disso, 63% não conseguem dormir, e 61% começam a ter baixa autoestima. Esses dados revelam alguns dos impactos psicológicos que o cyberbullying tem sobre as mulheres.

84. 24% das vítimas de cyberbullying na Ásia ficam mais cautelosas depois

Na Ásia, as vítimas de cyberbullying se tornam mais cuidadosas após um incidente de bullying online. Por outro lado, apenas 7% iniciam ações para combater os ataques dos valentões online.

85. Pessoas que enfrentam o cyberbullying têm probabilidade de tentar o suicídio

O cyberbullying e os pensamentos suicidas podem estar relacionados de alguma forma, já que 24% daqueles que foram vítimas de bullying online eram conhecidos por tentar o suicídio.

86. 68% das crianças que foram vítimas de bullying online têm problemas de desenvolvimento

Infelizmente, a saúde mental de uma criança pode ser afetada por atos de valentões online. De acordo com as estatísticas, 68% das crianças que experimentaram algum tipo de bullying online se tornaram mentalmente instáveis após o incidente.

87. As estatísticas mostram que 64% das vítimas de bullying reconheceram ter sofrido um impacto prejudicial em suas vidas

Em geral, o cyberbullying tem impactos negativos tanto nas vítimas quanto nos perpetradores, o que pode ser prejudicial para o bem-estar deles. Ou seja, cerca de 64% das vítimas de cyberbullying afirmam que o ato prejudicou sua capacidade de aprendizado, autoestima e segurança na escola.

88. Adolescentes enfrentam maiores riscos de tentativas danosas como vítimas de cyberbullying em comparação com os que não foram vítimas

É alarmante que os riscos de pensamentos prejudiciais sejam maiores em adolescentes que são vítimas de ataques de cyberbullying do que aqueles que não são. Como resultado, o impacto do cyberbullying nas vítimas pode resultar em envolvimento em comportamentos autolesivos e estar em maior risco de enfrentar pensamentos suicidas.

De acordo com dados estatísticos, vítimas adolescentes de bullying tradicional e cyberbullying têm o dobro de risco de tentativas de suicídio. Infelizmente, o abuso online está associado a pensamentos suicidas, e 24% das vítimas de cyberbullying consideram suicídio após serem frequentemente intimidadas.

89. Os pensamentos suicidas e as tentativas dobraram desde 2008

Ainda de acordo com as estatísticas, o cyberbullying mostra que a ideação suicida e as tentativas de suicídio são prevalentes em adolescentes e quase dobraram em 2008. Para ilustrar, o encontro de IS e AS em 2008 somou 0,66% e cresceu para 1,82% em 2015. Além disso, alguns dados também revelam que a segunda principal causa de morte entre o grupo etário de 10 a 34 anos é o suicídio. No entanto, embora tenha havido aumentos significativos na IS e AS em todos os grupos etários, o crescimento em adolescentes foi maior em adolescentes com idades entre 15 e 17 anos.

90. O cyberbullying prejudica a saúde mental de 64% das vítimas

É importante salientar que, o impacto do cyberbullying pode ser de curto ou longo prazo, indicando a necessidade de levar o cyberbullying a sério. 64% dos alunos cyberbully reconheceram que o incidente prejudicou sua capacidade de aprendizado e prejudicou sua segurança na escola. Além disso, alguns dados mostram que o cyberbullying impacta 16% dos alunos do ensino médio e 27% dos adolescentes com idades entre 12 e 18 anos mensalmente. Sem intervenção adequada, tanto o valentão quanto a vítima do cyberbullying podem levar a uma saúde geral pobre e até mesmo ao abuso de substâncias.

91. Estudantes vítimas de cyberbullying estão em maior risco de experimentar distúrbios mentais e problemas comportamentais

As estatísticas mostram como é alarmante que o crescente impacto dos distúrbios de saúde mental tenha implicações para as vítimas de cyberbullying (crianças e adolescentes) e também para o sistema de entrega de cuidados de saúde.

Como resultado, estresse, depressão, ansiedade, baixa autoestima e distúrbios mentais são impactos profundos do cyberbullying sobre as vítimas, adentrando em aspetos sensíveis da psique humana.

Portanto, 39% dos estudantes vítimas de cyberbullying abandonaram a escola, 37% demonstraram comportamento delinquente e 32% se envolveram em abuso frequente de substâncias. Além disso, 16% estavam intensamente deprimidos como resultado de serem cyberbullyados.

92. Os alunos que foram alvo de bullying online têm duas vezes mais probabilidade de experimentar sintomas físicos

Adolescentes, especialmente aqueles que experimentam bullying tradicional ou cyberbullying, têm duas vezes mais chances de tentar o suicídio do que aqueles que não o fizeram.

Além disso, as vítimas de cyberbullying às vezes mostram outros comportamentos e evidências de autolesão do que os não-vítimas.

Ou seja, 25% dos alunos sentem que o cyberbullying pode levar à auto-lesão, enquanto 26% sentem que o cyberbullying pode levar a pensamentos suicidas pelas vítimas. Infelizmente, os alunos vitimizados pelo cyberbullying têm mais probabilidade de experimentar sintomas físicos como dores de estômago e dores de cabeça duas vezes mais do que os não-vítimas.

93. 19% das vítimas de cyberbullying divulgaram que o cyberbullying afetou seu bem-estar emocional

De acordo com pesquisas, alguns dados estatísticos relatam que 19% das vítimas de cyberbullying enfrentaram desafios emocionais. Além disso, 14% das vítimas de cyberbullying reconheceram que o incidente prejudicou seu relacionamento com amigos e familiares. Surpreendentemente, 9% também admitiram que o cyberbullying afetou seu desempenho acadêmico negativamente. Isso implica que, o cyberbullying deixa um impacto negativo em suas vítimas, e elas variam de personalidade.

94. O cyberbullying afetou as amizades de 30% das vítimas pré-adolescentes

As consequências do cyberbullying nem sempre são visíveis, mas podem levar a problemas mentais e emocionais. Os adolescentes passam muito tempo na internet e estão em risco de cyberbullying. As estatísticas de cyberbullying revelam que 30% das vítimas pré-adolescentes reconheceram que a ocorrência teve prejuízos em suas amizades. Além disso, cerca de 13% divulgaram que o cyberbullying prejudicou sua saúde física.

95. Mais de 50% dos adolescentes vítimas de cyberbullying sentiram raiva de serem bullynados

É importante notar que, os adolescentes são as vítimas mais comuns de ataques de cyberbullying. Isso não implica que os adultos estejam isentos, mas os adolescentes são mais propensos a serem alvo de perpetradores de cyberbullying. Porém, mais da metade das vítimas de cyberbullying expressaram raiva como resultado de serem cyberbully. Além disso, mais de 30% se sentiram magoados, enquanto 15% quase se sentiram assustados após o incidente.

96. Dois terços dos adolescentes vitimizados admitiram que o cyberbullying teve um impacto em sua auto-percepção

Atualmente, o cyberbullying se tornou notavelmente alto à medida que mais pessoas, especialmente adolescentes e jovens adultos, passam mais tempo na internet. Infelizmente, o efeito do cyberbullying permanece prejudicial para as vítimas, mesmo que os perpetradores possam ser anônimos.

De acordo com pesquisas, cerca de dois terços dos pré-adolescentes reconheceram que a vitimização do cyberbullying os machucou. Além disso, 19% dos alunos confirmaram que a experiência de cyberbullying os fez sentir-se negativamente sobre si mesmos.

Apesar disso, o cyberbullying é bastante prevalente nesta era moderna, mesmo que medidas sejam implementadas para reduzir os casos. Em retrospecto, há cerca de 20 anos, a conscientização sobre o cyberbullying não era tão comum como é agora.

97. O cyberbullying tem um impacto duradouro nas vítimas?

O cyberbullying tem um efeito de longo prazo nas vítimas. Os indivíduos afetados frequentemente se lembram do incidente ao longo de suas vidas. Também impacta negativamente o comportamento social da maioria das vítimas.

98. Qual é o efeito do cyberbullying na saúde mental individual?

A saúde mental de um indivíduo pode ser prejudicada pelo cyberbullying. As vítimas de bullying online podem experimentar depressão, ansiedade e sentimento de indignidade. Portanto, tudo isso tem um impacto duradouro na vida da maioria das vítimas do cyberbullying.

99. O desempenho acadêmico de uma criança pode ser afetado pelo cyberbullying?

O cyberbullying pode levar a um desempenho acadêmico ruim de uma criança. As vítimas perdem a concentração durante as aulas, têm menos ou nenhuma motivação para o sucesso e podem se recusar a frequentar a escola regularmente.

100. O cyberbullying pode levar a pensamentos e ações suicidas?

Sim, o cyberbullying pode degenerar a ponto de o indivíduo sentir vontade de tirar a própria vida. Isso ocorre na maioria das vezes quando a imagem de uma pessoa foi manchada. Logo, a vítima do cyber sente que tirar a própria vida é uma forma de escape.

101. As mulheres estão propensas a encontrar provocações online mais do que os homens?

De fato, segundo as estatísticas, mulheres e meninas têm uma probabilidade maior de experimentar cyberbullying do que os homens. As pesquisas continuam indicando que, as mulheres, talvez devido às suas aparências e presença online frequente, são principalmente alvos de assédio online. Por causa disso, as mulheres são mais propensas a encontrar ameaças, discurso de ódio, abuso com base em gênero e outras formas de assédio online e valentões.

102. A comunidade LGBTQ+ enfrenta taxas mais altas de provocações online?

A comunidade LGBTQ+ é uma orientação sexual que muitas vezes é alvo de assédio e bullying online. O estudo mostra que vários indivíduos LGBTQ+ são propensos a assédio online devido à sua identidade de gênero e direção social.

103. Existem tipos explícitos de provocações online que visam mulheres ou pessoas LGBTQ+?

Por exemplo, alguns dos assédios online enfrentados pela comunidade LGBTQ+ são ameaças de estupro, agressão sexual, auto-mutilação, disseminação de conteúdo explícito. Portanto, a comunidade LGBTQ+ geralmente enfrenta assédio com base em gênero, incluindo misoginia e comentários de ódio direcionados a eles por valentões online.

104. Como a provocação online influencia o bem-estar emocional de mulheres e pessoas LGBTQ+?

O assédio online pode ter vários impactos negativos na saúde mental da comunidade LGBTQ+ e em seu bem-estar emocional. Outros efeitos adversos do assédio online incluem depressão, ansiedade social, insegurança e afastamento da internet.

105. Quais medidas podem ser tomadas para lidar com a provocação online com foco em mulheres e pessoas LGBTQ+?

É evidente que, abordagens diversas são necessárias para lidar com o assédio online associado a mulheres e à comunidade LGBTQ+. Nesse sentido, implementar um ambiente online mais seguro e políticas para moderar e apoiar as vítimas podem prevenir o assédio online, independentemente do gênero ou orientação sexual.

Razões Pelas Quais as Pessoas são Vítimas de Cyberbullying

Para entender melhor o tema do cyberbullying, é importante analisar algumas das razões pelas quais as pessoas são intimidadas online.

106. A aparência de um indivíduo representa 61% dos casos de cyberbullying

A aparência de uma pessoa representa 61% dos casos de cyberbullying, 25% são resultado de desempenho acadêmico, e a sexualidade corresponde a 15% dos casos. Por outro lado, o status financeiro abrange 15%, a etnia 17%, e a religião representa 11% das instâncias de cyberbullying.

107. 80% dos Adolescentes acreditam que os cyberbullies acham o ataque divertido

Uma boa percentagem dos adolescentes pensa que os perpetradores se envolvem em cyberbullying para se divertir. Essa ideologia é sustentada por quatro em cada cinco adolescentes.

Estatísticas de Assédio Online Dividido por Gênero ou Sexualidade

É importante salientar que, o assédio online envolve o uso de comunicação ou informações online por assediadores com a intenção de prejudicar outras pessoas. Infelizmente, as redes sociais são o principal alvo para o cyberbullying; as mulheres mais jovens têm maiores chances de serem assediadas online.

Além disso, os métodos mais populares de assédio incluem stalking, ameaças de violência, divulgação de informações sensíveis sem consentimento, etc.

108. Por que Razão as Pessoas Realmente se Tornam Alvo de Cyberbullying?

De acordo com pesquisas, a aparência de um indivíduo é uma razão principal pela qual os cyberbullies escolhem suas vítimas. Isso representa uma grande porcentagem dos casos de cyberbullying.

Além disso, alguns fatores que poderiam tornar as pessoas alvos de cyberbullying são competição, orientação sexual, gênero, etnia e crenças. Por outro lado, status social, conquistas pessoais e interesses políticos são outros fatores que podem expor indivíduos a vulnerabilidades de cyberbullying.

109. Existem Grupos Etários Específicos mais Propensos ao Cyberbullying?

O cyberbullying acontece em diferentes grupos etários. Em outras palavras, estatísticas de cyberbullying mostram que a geração mais jovem, particularmente os adolescentes, são mais propensos a casos de cyberbullying do que outros grupos etários. Portanto, a vulnerabilidade dos adolescentes ao cyberbullying pode ser atribuída ao aumento da atividade online e ao envolvimento nas redes sociais.

110. O Compartilhamento de Dados Pessoais Torna Alguém mais Vulnerável ao Cyberbullying?

De fato, as pessoas estão mais vulneráveis ao cyberbullying quando compartilham informações sensíveis, como experiências de vida e detalhes de contato online. Logo, os cyberbullies se aproveitam das informações pessoais compartilhadas pelas pessoas para assediá-las.

111. Expressar Opiniões Diversas ou Convicções Pode Desencadear o Cyberbullying?

Sim, expressar opiniões controversas, diversas e crenças políticas pode tornar alguém alvo de cyberbullies. Participar de conversas online envolvendo opiniões sociais ou culturais pode levar ao assédio online e ao uso de palavras ofensivas para atacar indivíduos.

112. Existem Variáveis Dentro do Controle das Pessoas Designadas que Contribuem para o Cyberbullying?

Certas exposições online podem atrair atenção negativa e possivelmente levar ao cyberbullying; no entanto, ninguém deve ser culpado por ser vítima de cyberbullying. Participar de conversas sociais, culturais, políticas e controversas pode aumentar sua chance de se tornar vítima de cyberbullying.

Estatísticas de Assédio Online por Gênero

Vamos nos aprofundar nas estatísticas de assédio online por gênero.

113. As meninas têm 1,3 vezes mais probabilidade de sofrer assédio online do que os meninos

As estatísticas de cyberbullying revelam que as meninas são mais propensas a sofrer cyberbullying do que os meninos. 15% das meninas adolescentes experimentaram pelo menos quatro tipos de cyberbullying em comparação com 6% do sexo oposto. Nem todo adolescente que sofre assédio online irá denunciá-lo a um pai ou adulto responsável. Apenas 10% dos adolescentes vítimas irão relatar a um adulto de confiança após serem vítimas de cyberbullying. A maior parte do cyberbullying é feita via mensagens de texto, Instagram, Facebook e outras plataformas de mídia social. Ambos os sexos podem ser tanto perpetradores quanto vítimas de assédio online.

114. Cerca de 46% dos Adolescentes Experimentaram pelo menos um Tipo de Abuso de Cyberbullying em 2022

Uma pesquisa do Pew Research Center mostra que cerca de 46% dos adolescentes foram vítimas de pelo menos um tipo de cyberbullying. 32% dos adolescentes foram vítimas de insultos, enquanto 22% dos adolescentes tiveram rumores espalhados sobre eles e 17% receberam imagens explícitas não solicitadas. Menores percentuais de 15% dos adolescentes dizem terem sido questionados sobre onde estão ou com quem. 10% foram ameaçados fisicamente e 7% dos adolescentes tiveram imagens explícitas enviadas sem sua permissão. Em resumo, 28% dos adolescentes experimentaram diferentes tipos de cyberbullying.

Estatísticas de Assédio Online por Sexualidade

115. 35,4% dos Adolescentes Transgêneros são Propensos a Sofrer Assédio Online

Dados estatísticos mostram que adolescentes entre 13 e 17 anos são geralmente intimidados, até mesmo na escola. O relatório mostra que 35,4% dos adolescentes transgêneros já foram intimidados, e é inconclusivo medir o papel do gênero no cyberbullying.

Por outro lado, os perpetradores deste ato somaram 5,6% dos meninos, 4,5% das meninas e 3,6% dos transgêneros. O cyberbullying tornou-se prevalente entre os adolescentes porque os agressores podem facilmente ocultar sua identidade online durante operações sob spoofing de e-mail.

116. A Vitimização por Cyberbullying Continha 6,5% de Violência Gráfica, Misoginia e Outro Conteúdo Violento em 2021

Relatórios estatísticos mostram que o conteúdo enviado durante o cyberbullying incluía 6,5% de abuso violento. Alguns tipos de conteúdo lançados foram áudio, mensagem, texto e vídeo; o conteúdo em vídeo registrou a maior percentagem.

117. O Conteúdo em Vídeo Tem o Maior Número de Instâncias de Conteúdo Abusivo, com 17%

A análise revelou que o conteúdo incluía misoginia, abuso sexual baseado em imagem, ódio e outro conteúdo gráfico violento. O conteúdo de vídeo registrou uma impressionante marca de 17% e é o conteúdo abusivo mais alto que os participantes encontraram. Vídeos enviados por assediadores para vítimas às vezes contêm material/conteúdo violador.

118. 42% dos Estudantes LGBT e LGBTQ são Vítimas de Cyberbullying

A pesquisa mostra que aproximadamente metade dos estudantes LGBT e LGBTQ enfrentaram assédio online. A taxa de assédio online enfrentada pela comunidade LGBTQ é superior a 20% em média. 42% dos jovens LGBT já sofreram cyberbullying; a comunidade LGBT é uma vítima constante de assédio online. Embora muitos países apoiem os direitos LGBT e outros direitos sociais, nem todos optam por entender isso.

119. 56% dos Estudantes LGBTQ Relataram Casos de Bullying na escola

Os estudantes LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer) às vezes são hostilizados pelos funcionários da escola. As estatísticas de cyberbullying mostram que cerca de 56% dessas observações homofóbicas por parte do pessoal da escola foram relatadas pelos estudantes. Isso é a razão porque alguns desses estudantes não se sentem confortáveis e, às vezes, se sentem inseguros.

120. O Assédio Resultou em 66% dos Estudantes LGBTQ Faltando pelo menos um Dia à Escola

Uma pesquisa revela que 66% dos estudantes foram vítimas de discriminação contra a comunidade LGBTQ. Isso resultou em 1 em cada 3 vítimas faltando à escola por pelo menos um dia porque se sentiram inseguras. Alguns desses estudantes se sentiram desconfortáveis, a ponto de 39% evitar banheiros e 38% evitar vestiários.

Estatísticas Sobre a Conscientização do Cyberbullying

121. A Suécia é o País com a Maior Taxa de Conscientização Sobre Cyberbullying, com 91%

A maioria dos países está aumentando a conscientização global sobre cyberbullying em diferentes níveis. As estatísticas de cyberbullying mostram que a Suécia ocupa a mais alta taxa de conscientização sobre o cyberbullying, com 91%, seguida pela Itália. O mesmo relatório indica que a Itália registrou o país com o crescimento mais rápido na conscientização sobre cyberbullying até 2011. Um país tão famoso quanto a França foi o segundo país menos informado, com 50% de conscientização sobre cyberbullying, o que não era esperado.

122. A taxa Global de Conscientização Sobre Cyberbullying é de 75%

Em uma pesquisa, a grande maioria dos entrevistados reconheceu sua conscientização sobre cyberbullying. Isso totaliza a taxa geral de conscientização global em 75%. Embora os esforços para aumentar a conscientização sobre cyberbullying estejam aumentando, cerca de 25% nunca ouviram falar de cyberbullying antes. As estatísticas de cyberbullying indicam um aumento lento na taxa de conscientização em alguns países, como a Arábia Saudita.

123. 65% dos Pais Estão Cientes de que seus Filhos Adolescentes Estão Sofrendo Cyberbullying nas Redes Sociais

Em todo o mundo, os pais reconhecem que seus filhos foram vítimas de cyberbullying. Os pais também relataram que as redes sociais são a plataforma mais usada para cyberbullying entre seus filhos. As estatísticas de cyberbullying dizem que 65% dos pais reconheceram que seus adolescentes sofreram cyberbullying nas redes sociais e reconhecem a necessidade de um maior controle parental. Esse número indica um aumento de 15% desde 2011; outras ameaças comuns vieram de mensagens de texto (38%) e 34% de salas de bate-papo.

124. O Número de Pesquisas sobre “Cyberbullying” Triplicou na Última Década

O interesse público no termo “cyberbullying” aumentou significativamente ao longo dos anos, à medida que mais indivíduos passaram a prestar mais atenção nele. A curiosidade e a conscientização geral aumentaram constantemente ao longo da última década.

Com a baixa taxa de pesquisa antes de 2008, é evidente que as taxas de pesquisas sobre cyberbullying estão aumentando ano após ano. Na última década, o Google Trends confirma que a taxa de pesquisas sobre cyberbullying triplicou.

125. A Taxa de Consciencialização Sobre Cyberbullying na Arábia Saudita é de 37%, e em França é de 50% (a maioria dos países está ciente do cyberbullying)

Embora a maioria dos países tenha aumentado a conscientização sobre cyberbullying, alguns países registraram pouca conscientização sobre crime na internet. A Arábia Saudita ficou em último lugar na taxa de consciencialização do país, com 37%.

A taxa de conscientização sobre cybercrime na Arábia Saudita não foi surpresa, mas um país como a França, com 50%, é surpreendente e inesperado.

126. As Empresas Estão Aumentando a Conscientização sobre Cyberbullying para 45% dos Funcionários

Para lidar com o problema do cyberbullying, as empresas têm feito esforços intencionais para aumentar a conscientização sobre ele. As empresas estão divulgando ativamente a conscientização sobre assédio online.

As estatísticas de cyberbullying revelam que mais de 45% dos funcionários em empresas maiores concordam que estão familiarizados com as políticas da empresa sobre assédio online. Empresas com equipes menores são incentivadas a lidar proactivamente com o cyberbullying globalmente.

127. A conscientização no local de trabalho sobre cyberbullying é mais notável na Austrália, com 57%, e no Reino Unido, com 51%

Os funcionários na Austrália estão bem informados sobre as políticas de suas empresas, e 57% sabem o que fazer em casos de cyberbullying. Cerca de 33% reconheceram que estão cientes da política de sua empresa sobre cyberbullying até certo ponto.

Outras estatísticas de conscientização sobre cyberbullying revelam que 1 em cada 5 franceses estão cientes do cyberbullying e sabem o que acontece se surgirem tais problemas. O Reino Unido ocupa o segundo lugar em conscientização no local de trabalho sobre assédio online, com 51%.

128. As vítimas de cyberbullying reagem de forma diferente ao incidente, com 36% pedindo que os agressores parem

O cyberbullying tornou-se um grande problema, pois os cyberbullies vitimizam adolescentes de maneiras diversas, e alguns adolescentes aplicam diferentes estratégias para lidar com o problema. Os adolescentes revelam que a maneira mais prática de se proteger dos cyberbullies é bloqueá-los.

As estatísticas de cyberbullying mostram que, em alguns casos, 36% pediram ao agressor para parar, e 34% bloquearam a comunicação com os cyberbullies. Cerca de 34% escolheram confiar em seus amigos, enquanto 30% pretendiam se vingar, 29% não agiram. Cerca de 28% saíram de suas contas, e apenas 11% relataram ter sido intimidados por seus pais.

Estatísticas de Prevenção e Ação Contra o Cyberbullying

A maneira mais eficaz de eliminar o cyberbullying é ficar fora da internet, o que não é viável nesta era digital. Abordar questões fundamentais como a dependência excessiva das mídias sociais e executar limitações de uso ajudará a reduzir o cyberbullying.

129. 59,4% dos Pais Incorporaram Segurança Online e Práticas Seguras em Seus Filhos em Resposta a Incidentes de Cyberbullying

Quando as crianças são intimidadas, a maioria dos pais é proativa em sua resposta à vitimização de seus filhos pelo cyberbullying. A maioria dos pais conversa com seus filhos sobre segurança online, que é a resposta mais comum a incidentes de cyberbullying.

Abaixo estão as medidas tomadas pelos pais cujos filhos foram vítimas de cyberbullying. 59,4% dos pais conversaram com seus filhos sobre segurança na internet e práticas seguras, enquanto 43,4% ajustaram os controles parentais para bloquear os perpetradores.

Alguns pais executaram novas regras de uso de tecnologia, enquanto 40,6% salvaram evidências de bullying para investigadores, e 34,9% informaram a escola de seus filhos sobre isso. Além disso, cerca de 10,4% dos pais tomaram a decisão radical de retirar os dispositivos de seus filhos em resposta ao cyberbullying.

130. O Google Trends Confirma que as Pessoas Estão se Concentrando Mais no Cyberbullying ao Longo da Última Década

Em suas estatísticas, o Google Trends aponta que a taxa de pesquisa sobre cyberbullying aumentou significativamente nos últimos anos. Até 31 de outubro de 2023, a taxa de pesquisas sobre cyberbullying no Google Trends alcançou 79 pesquisas. O crescente interesse no cyberbullying resultou em um aumento anual nas pesquisas e triplicou a busca pelo termo “cyberbullying” desde 2004. Abstratamente, o Reino Unido experimentou uma queda notável no número de pesquisas relacionadas ao cyberbullying em 2020. Podemos atribuir essa queda ao aumento significativo no aprendizado online durante a pandemia.

O relatório “Community Standards Enforcement Report” da Meta para 2021 mostrou que o Facebook removeu 9,2 milhões de conteúdos violentos durante o terceiro trimestre de 2021. Além disso, o conteúdo provocativo e de bullying removido pela plataforma de mídia social representou aproximadamente 0,14-0,15% a cada 10.000 visualizações.

132. O YouTube Aplicou uma Estratégia Similar para Reduzir o Cyberbullying em sua Plataforma Cortando 6,6% do Conteúdo de Vídeo Relacionado ao Cyberbullying

Dados confiáveis revelaram que o YouTube também cortou conteúdo desrespeitoso na aprendizagem de máquina. Além disso, retirou conteúdo rude e degradante de críticos. Novamente, relatórios indicaram que o YouTube removeu 8,3% de tópicos de incômodo e aterrorização no quarto trimestre de 2022.

Devido a essa grande redução, o segundo trimestre de 2023, viu cerca de 14 milhões de redes removidas do YouTube. Notavelmente, a remoção resultou por não aderir às políticas de postagem do YouTube.

Além disso, pelo mesmo motivo, 29.940 canais irritantes foram expulsos do YouTube no segundo trimestre de 2023. Isso representou 0,2% do total de canais na plataforma. Enquanto isso, todos os cortes e sinalizações robóticas do YouTube no segundo trimestre de 2023 totalizaram 7,3 milhões. Enquanto isso, 6,6% desse número foi de conteúdos de irritação online e bullying, representando 483.144.

133. 15% dos Jovens Americanos em Risco de Cyberbullying Pretendem Ocultar sua Experiência

As estatísticas de cyberbullying revelam que 75% das vítimas de cyberbullying estão cientes das respostas a instâncias de cyberbullying e medidas de proteção. Por outro lado, 15% das vítimas de cyberbullying prefeririam manter sua experiência de cyberbullying, em segredo.

134. 27% das Vítimas de Cyberbullying Provavelmente Confidenciariam com seus Amigos

Em instâncias de cyberbullying, descobre-se que não muitas vítimas acham fácil compartilhar suas experiências com quem confiam. Uma pesquisa revela que 27% das vítimas confidenciariam em seus amigos em casos de cyberbullying. 38% conversariam com seus pais sobre serem cyberbullyados em vez de falar com um professor ou buscar ajuda da polícia. Quando enfrentados com ameaças de cyberbullying, 72% das vítimas prefeririam conversar com seus pais.

135. 66% dos Adolescentes Ofereceram Ajuda às Vítimas de Cyberbullying

Algumas pesquisas apontam que crianças mais jovens têm mais probabilidade de ajudar as vítimas de bullying. Por outro lado, a idade é irrelevante para a intervenção no cyberbullying.

Estatísticas recentes de cyberbullying revelam que cerca de 66% dos adolescentes apoiariam, defenderiam e ajudariam as vítimas de bullying e cyberbullying. 30% dos participantes revelaram que intervieram mais de uma vez.

136. 11% dos Adolescentes Envolvem os Pais e Buscam Orientação Sobre Incidentes de Cyberbullying

Em casos de cyberbullying, os adolescentes tomam suas diferentes opções dependendo da situação. A pesquisa revela que os adolescentes cyberbullies podem se vingar ou pedir aos agressores que parem, mas apenas 11% conversaram com seus pais sobre o problema.

Falar sobre o incidente, é de louvar os jovens, é louvável, pois não é assunto fácil de abordar. Os pais podem monitorar estritamente o que seus filhos postam online e não compartilhar informações sensíveis demais.

137. 28% dos Adolescentes Saíram de suas Contas Após Incidentes de Cyberbullying

As vítimas adolescentes tomam ações proativas variadas em resposta ao cyberbullying devido ao seu nível de adaptação às circunstâncias. A pesquisa mostra que 28% das vítimas de cyberbullying simplesmente saíram de suas contas online para lidar com a situação.

138. 36% dos Adolescentes Enfrentaram os Cyberbullies para os Parar

Em resposta a várias situações de cyberbullying, 36% dos adolescentes preferem confrontar os agressores, pedindo-lhes que se abstenham do ato. Esses jovens adolescentes que enfrentaram o cyberbullying preferem lidar com isso usando essa abordagem.

139. 34% dos Adolescentes Bloquearam a Comunicação com os Cyberbullies

Algumas categorias de adolescentes em situações de cyberbullying preferem interromper a comunicação com os agressores. As estatísticas de cyberbullying mostram que 34% dos adolescentes prefeririam parar os agressores online para evitar enfrentar os impactos do cyberbullying.

140. 29% dos Adolescentes que Sofreram Cyberbullying Optaram por Não Agir

Embora alguns adolescentes cyberbullyados sejam proativos em tais situações, cerca de 29% prefeririam não fazer nada sobre a situação. Isso pode estar relacionado ao medo, emoções ou razões pessoais conhecidas pelas vítimas.

141. Adolescentes com Idades Entre 12 e 17 Anos na Austrália do Sul Revelaram que a Conexão Social Reduziu os Efeitos Negativos do Cyberbullying

Uma pesquisa na Austrália do Sul mostrou que, para reduzir os efeitos do cyberbullying nas vítimas, a conexão social precisa ser aplicada. Além disso, uma maneira eficaz de prevenir o bullying entre os jovens é construir conexões mais fortes com eles. Existe uma relação entre conexão social e cyberbullying.

142. O Cyberbullying Pode Impactar Relacionamentos Sociais?

Sim, o cyberbullying pode ser prejudicial às suas vítimas e aos seus relacionamentos sociais. A maioria das vítimas de cyberbullying enfrenta desafios emocionais que podem afetar seus relacionamentos sociais e até mesmo o desempenho acadêmico. Um estudo revela que os efeitos do cyberbullying podem danificar relacionamentos online e até mesmo reais. Tanto as vítimas de cyberbullying quanto os cyberbullies não estão tão conectados socialmente em comparação com os não vítimas.

143. Quanto Tempo Duram os Efeitos do Cyberbullying?

O cyberbullying tem efeitos de curto e longo prazo tanto para as vítimas quanto para os agressores. Alguns efeitos de longo prazo do cyberbullying para o agressor incluem o risco de abuso conjugal e infantil, menos educação, etc. Os efeitos de longo prazo do cyberbullying para as vítimas incluem auto lesão, abuso de substâncias, risco de pensamentos suicidas, relacionamentos sociais, etc.

Estatísticas da Campanha Anti-bullying

144. 66,3% das crianças mais jovens são mais inclinadas à intervenção e prevenção do cyberbullying do que outros indivíduos

É digno de nota que a geração mais jovem mostra uma maior inclinação para intervir em instâncias de cyberbullying do que os indivíduos mais velhos. O bullying e o cyberbullying são comuns entre os pré-adolescentes, e um número significativo de pessoas oferece ajuda às vítimas quando isso ocorre.

As estatísticas de cyberbullying mostram que 66,3% das crianças com idades entre 9 e 12 anos que testemunharam cyberbullying, enquanto estavam na escola, intervieram. Embora a maioria dos pré-adolescentes ofereça ajuda às vítimas de bullying e cyberbullying, as crianças mais jovens oferecem mais ajuda aos alvos de cyberbullying.

145. 50% dos Adolescentes Assumem que Bloquear os Cyberbullies é uma Medida Preventiva Eficaz Contra o Cyberbullying

Estatísticas de Cyberbullying e Adolescentes de 2022 revelaram que 50% dos adolescentes acreditam que bloquear os cyberbullies ou acusações criminais reduziria o cyberbullying nas redes sociais. 42% dos adolescentes acreditavam que a remoção de assédio online e conteúdo de cyberbullying das redes sociais reduziria as instâncias de cyberbullying entre os adolescentes.

Além disso, 37% dos adolescentes achavam que as plataformas de mídia social revelarem a identidade dos cyberbullies ajudaria a reduzir a taxa de cyberbullying. Pouco menos de 30% dos adolescentes sugeriram que os distritos escolares monitorem as atividades de mídia social dos alunos contra o bullying ou assédio.

Outras estatísticas de cyberbullying mostram que cerca de 71% dos adolescentes acreditavam que bloquear a comunicação com os cyberbullies era uma maneira eficaz de prevenir o cyberbullying.

146. 48 Estados nos EUA Conhecem os Perigos do Cyberbullying Entre os Jovens

Existem leis específicas que abordam o assédio online e o cyberbullying em 48 estados. Quarenta e quatro estados têm penalidades criminais em suas leis para cyberbullying e outros tipos de assédio eletrônico.

Dados de 2021 indicaram que o cyberbullying afetou adversamente a maioria das vítimas, especialmente como se sentiam consigo mesmas. Entre outros traumas de saúde e emocionais, mais da metade se sentia com raiva por causa do cyberbullying, e apenas 13% estavam com medo.

147. Entrar em Contato com Autoridades Policiais em Instâncias de Cyberbullying que Envolvem Ameaças de Morte

A intervenção de órgãos de aplicação da lei em instâncias de cyberbullying que envolvem ameaças violentas, ameaças de morte e outras formas é vital. O número de estados americanos que promulgam leis para tornar o cyberbullying um crime aumenta significativamente a cada ano. Deve-se entrar em contato com os órgãos de aplicação da lei em instâncias de cyberbullying que envolvam intimidação extrema ou extorsão e exploração sexual evidente.

Ações a Serem Tomadas em Caso de Suspeita de Ser Alvo de Cyberbullying

148. 81% das Crianças Sentem que o Cyberbullying Tem Probabilidade de Passar Impune em 2023

A forma prevalente de abuso encontrada entre crianças e seus colegas é o bullying. Tanto em um ambiente online quanto na escola, o bullying de adolescentes tem probabilidade de passar despercebido e impune. As estatísticas de cyberbullying revelam que, até 2023, 81% das crianças sentiam que o bullying online provavelmente ficaria impune.

149. 90% das Crianças que são Vítimas de Cyberbullying Ignoram o Problema

A grande maioria das crianças que testemunham cyberbullying simplesmente ignora a situação. 90% das crianças que ignoram situações de cyberbullying fazem isso, talvez porque percebam o bullying como não sendo um crime punível.

150. 84% dos Estudantes já Intervieram em uma Confrontação de Cyberbullying que Testemunharam

Em alguns casos em que uma vítima enfrenta cyberbullying, a intervenção, a confrontação ou a denúncia de tais casos pode ser uma questão de vida ou morte. Pesquisas mostram que 84% dos estudantes admitiram testemunhar vítimas confrontarem os agressores para pôr fim aos seus atos.

151. O Medo de Perder o Acesso à Internet é a Razão Principal Pela Qual as Crianças Não Denunciam Incidentes de Cyberbullying

Um dos principais motivos pelos quais a maioria das crianças enfrentadas com cyberbullying não denuncia os casos é o medo de não ter acesso à internet. Ao conscientizar as crianças sobre o cyberbullying, é necessário enfatizar que elas não perderão o acesso à internet. As crianças precisam falar em caso de cyberbullying para preveni-lo e saber como lidar com ele.

152. O YouTube Removeu 18,4% de Conteúdo Violento ou Gráfico e 3,9% de Conteúdo de Spam e Fraude no 3º Trimestre de 2022

Do ponto de vista do YouTube, alguns vídeos problemáticos exibindo idiotices foram sinalizados e removidos de sua política. Tais itens de discussão são classificados como linguagem e comportamentos inapropriados. Além disso, assuntos como conteúdo violento ou vívido, assuntos sexualmente indicativos, nudez, assédio virtual, cyberbullying, etc. As estatísticas revelaram que o YouTube distanciou 18,4% de conteúdo feroz ou realista e 3,9% de spam, fraude e trapaças de sua plataforma no Q3 2022. Em seguida, no Q4 2022, removeu conteúdo feroz ou realista de sua plataforma, totalizando 16,4%, enquanto spam, fraude e trapaças atingiram 4,6%.

153. Abordagens e Políticas de Mídias Sociais para Erradicar o Cyberbullying

Com base em fatos e alguns registros mundiais, a plataforma de mídia social tem o poder supremo de frear o bullying. Uma vez que é a base dos casos de cyberbullying, implementar princípios para desestabilizar esse ato poderia ajudar parcialmente. No entanto, monitorar todo o conteúdo online deve ser a ação mais vital para erradicar esse mal.

A Promulgação de Políticas Por Si Só Não Bloqueia o Cyberbullying

154. A Internet Enfrenta Dificuldades ao Tentar Aplicar Princípios Contra o Cyberbullying

Facebook e X (Twitter) confessaram enfrentar obstáculos ao tentar conter esse ato. Levando em consideração o fato de que o bullying começa offline e progride para a plataforma da internet, setores de treinamento, etc., implementar doutrinas poderia ser problemático.

155. A Meta Divulgou que Notou uma Redução de 21,48% em Discursos de Ódio e Egoístas entre 2017 e 2022

Os registros do grupo Meta mostram uma redução significativa no conteúdo de linguagem de ódio em sua plataforma do quarto trimestre de 2017 ao segundo trimestre de 2022. A taxa de redução foi por trimestre, passando de 13,50 milhões para 10,60 milhões de incidências. O site de mídia descreve o discurso de ódio como uma análise expressa de uma pessoa em relação à raça, identidade, gênero, religião, condição, orientação sexual ou diversos fatores.

156. Qual é a Frequência da Consciência Sobre o Cyberbullying?

As estatísticas mostram que 75,0% da população mundial sabe muito sobre o cyberbullying. Embora haja um crescimento notável na consciência sobre o cyberbullying, ainda há a necessidade de aumentar a conscientização. Promulgar leis contra o cyberbullying é necessário para aumentar a conscientização e punir crimes, mas não pode preveni-lo completamente.

157. A Conscientização Sobre o Cyberbullying é Levada a Sério por Escolas e Instituições Educacionais?

Sim, muitas escolas e instituições educacionais reconhecem o quão vital é abordar o cyberbullying e aumentar a conscientização. Muitas instituições educacionais e escolas implementaram políticas para aumentar a conscientização sobre o cyberbullying e medidas preventivas, mas o nível de implementação varia.

158. Quais Canais Promovem a Conscientização Sobre o Cyberbullying?

Canais como campanhas educacionais, materiais instrutivos, mídias sociais e outros são canais promocionais para a conscientização sobre o cyberbullying. Enquanto algumas escolas e instituições educacionais fornecem conscientização sobre o cyberbullying em seus currículos, outras organizações são vitais para aumentar a conscientização sobre o cyberbullying.

159. Qual é o Papel das Iniciativas de Conscientização na Abordagem Sobre o Cyberbullying?

Em termos de aumentar o entendimento, a conscientização social, a autoconfiança e a intervenção proativa, as iniciativas de conscientização desempenham um grande papel em abordar as questões relacionadas ao cyberbullying. As iniciativas de conscientização ajudam os indivíduos a detectar, intervir e reduzir o cyberbullying e fornecem um ambiente online mais seguro.

Estatísticas de Vítimas de Cyberbullying

160. 21% das Vítimas de Cyberbullying são Meninas do Ensino Médio com Tons de Pele Diversos

As meninas de raça mista são as mais vulneráveis ao bullying entre outros grupos demográficos. Pesquisas mostram que 210 em cada 1000 vítimas são meninas do ensino médio com diferentes tons de pele.

Apesar dos avanços culturais, o preconceito e o viés sexual continuam a persistir na sociedade contemporânea. Há um padrão reconhecível de assédio online que visa indivíduos devido à sua orientação e tom de pele, mesmo em nações que adotaram o multiculturalismo.

161. 36,7% Das Estudantes Femininas Dos Eua Já Enfrentaram Abuso Online Pelo Menos Uma Vez

As estatísticas de cyberbullying mostram que cerca de 36,7% das estudantes do sexo feminino nos EUA já experimentaram assédio online pelo menos uma vez em suas vidas. O cyberbullying pode levar à ansiedade social, perda de sono, impotência e baixa autoestima. Além disso, as meninas têm mais probabilidade de ser vítimas de cyberbullying em comparação com 26% dos meninos.

162. 10,2% Dos Perpetradores De Cyberbullying Admitem Praticar Bullying Contra Outros

A maioria dos cyberbullies não usa sua identidade real. Enquanto muitos cyberbullies se escondem por trás da mídia, apenas 10,2% admitem seus crimes de bullying contra as vítimas. As pessoas que provavelmente admitiram prejudicar os outros são aquelas que se envolvem em cyberbullying.

163. Um Terço Das Meninas Sofre Cyberbullying

O gênero feminino é o mais visado quando se trata de incidentes de assédio em ambientes online. Uma pesquisa online com mais de 5700 participantes sugere que um terço das meninas teve uma experiência de cyberbullying. No entanto, 1 em cada dez vítimas do sexo feminino admite participar de assédio online e cyberbullying contra outras pessoas.

164. Cyberbullies Zombam De 75% Das Pessoas Com Autismo E Pessoas Com Outras Deficiências De Saúde

Os cyberbullies miram pessoas com deficiências e transtornos de saúde mental. Os perpetradores de cyberbullying atacam 75% das pessoas com autismo, 70% das pessoas com defeitos físicos e 52% das pessoas com problemas de aprendizado. Jovens com vários tipos de deficiências naturais são alvos de cyberbullies.

165. 42% Dos Jovens Lgbt Sofreram O Impacto Negativo Do Cyberbullying

Pesquisas mostram que 42% dos jovens LGBT já enfrentaram cyberbullying. 35% experimentaram perigos baseados na web, enquanto 58% sobreviveram a discursos desdenhosos pelo menos uma vez.

Nos últimos anos, houve um grande avanço no reconhecimento público de muitas orientações sexuais. Numerosos países estabeleceram regulamentações que apoiam relacionamentos gays, casamento e outras liberdades sociais. Apesar desses avanços, nem todos abraçam tal compreensão. A comunidade LGBT é um alvo frequente de assédio online e cyberbullying.

166. Qual É A Eficácia Dos Programas De Prevenção Na Redução De Instâncias De Cyberbullying?

Estudos mostram que programas de prevenção para aumentar a conscientização, promover empatia e demonstrar habilidades e competências de cidadania podem ajudar a reduzir as ocorrências de cyberbullying. Programas de prevenção envolvem os alunos com a capacidade de perceber o cyberbullying, saber como lidar com ele e cultivar um ambiente online mais seguro.

167. Como As Escolas Contribuem Para A Prevenção Do Cyberbullying?

As escolas desempenham um papel importante na prevenção do cyberbullying, ensinando aos alunos como identificar o cyberbullying e maneiras de lidar com ele. As escolas também podem promover políticas abrangentes e programas informativos sobre segurança online e fornecer um ambiente desencorajador para o cyberbullying.

168. O Envolvimento Dos Pais Na Prevenção Do Cyberbullying É Importante?

Estudos mostram que crianças cujos pais monitoram totalmente suas atividades online têm menos probabilidade de serem vítimas de cyberbullying. O envolvimento dos pais é vital na prevenção do cyberbullying por meio de orientação, estabelecimento de linhas de comunicação e redução de incidentes de cyberbullying.

169. O Que As Pessoas Podem Fazer Quando Testemunham Instâncias De Cyberbullying?

Os espectadores precisam decidir abordar e apoiar a tomada de medidas contra o cyberbullying quando o testemunham. A intervenção de indivíduos que veem instâncias de cyberbullying pode ajudar a reduzir a intensidade e a duração dos casos. O apoio oferecido às vítimas de cyberbullying pelos indivíduos é fundamental para confortá-las. Relatar instâncias de cyberbullying para escolas, pais, mídias sociais, administradores escolares e autoridades relevantes ajuda a conter o cyberbullying.

170. Qual É O Papel Da Tecnologia Na Prevenção Do Cyberbullying?

A tecnologia desempenha múltiplos papéis na prevenção do cyberbullying. A implementação de ferramentas de cibersegurança e programas de software especializados pode ajudar a monitorar, detectar e sinalizar potenciais instâncias de cyberbullying. Existem ferramentas tecnológicas digitais que podem educar os indivíduos sobre segurança online e detectar e lidar com o cyberbullying.

Estatísticas sobre o Cyberbullying: Conclusão

Atualmente, o cyberbullying tem sido o “assunto do momento” globalmente e tem causado danos em todos os aspetos. Independentemente da idade, sexo, raça, estado ou status educacional das pessoas, esse ato tem seu jeito de desestabilizar uma pessoa.

Nesse sentido, a maioria das instituições religiosas e educacionais tenta integrar regras e regulamentos para conter esse mal e criar conscientização.

Além disso, os lares e os ambientes onde a socialização começa têm desempenhado papéis significativos na erradicação da predominância desse ato, começando cedo para informar as crianças contra atos desumanos. No entanto, a rapidez com que a internet está dominando o mundo tem sido o fator limitante na abordagem do cyberbullying.

De fato, essas estatísticas de cyberbullying mostram que é frequente em crianças e adolescentes, mas os adultos não são exceção. É importante notar que, os casos registrados aqui vão além dos números reais, mas representam uma estimativa das pessoas reais que experimentaram o cyberbullying ou outras formas de bullying.

Dessa forma, isso dá uma ideia geral das ocorrências absolutas de cyberbullying de acordo com as seguintes categorias: estados, mídias sociais, instituições, plataformas de jogos e demografia. Por fim, esses indicadores também aumentam o conhecimento para identificar, abordar e criar impacto, oferecendo razões e respondendo a perguntas relacionadas ao problema.

