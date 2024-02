30 Estatísticas incríveis do Facebook Messenger em 2023

Segundo as estatísticas, mais empresas estão começando a conhecer as vantagens do aplicativo Facebook Messenger. Ademais, é provável que incluam bots de mensagens em seus sites. Bilhões de mensagens são trocadas entre proprietários de empresas e seus clientes.

(Fonte: Mobile Monkey)

2. Estatísticas do app revelam que empresas e clientes trocam 20 bilhões de mensagens mensalmente

Compradores e vendedores preferem uma discussão individual e personalizada. Além disso, o Facebook Messenger permite que as empresas forneçam informações em tempo real a milhões de clientes.

(Fonte: Social Media Today)

Um robô do Messenger é um programa de computador que utiliza a inteligência artificial para se comunicar com as pessoas. Todavia, apenas 100.000 bots funcionavam na plataforma de mensagens em 2018, de acordo com as análises. Ou seja, o número de bots em 2023 já era pelo menos 3x maior.

(Fonte: Venture Beat)

O aplicativo Facebook Messenger tem a opção do usuário fazer chamadas de áudio e vídeo, assim como enviar mensagens de texto.

(Fonte: Social Media Today)

Os Chatbots são métodos de inteligência artificial (IA) empregados em programas de mensagens. Dessa forma, essa ferramenta proporciona mais conforto para os clientes.

Eles são programas automatizados que interagem com os clientes como um ser humano faria e custam pouco ou nada para interagir. De acordo com dados do Facebook, os desenvolvedores do chatbot trabalham na plataforma de mensagens no Facebook.

(Fonte: Expanded Ramblings)

As estatísticas mostram que 104,9 milhões de indivíduos utilizam o Facebook Messenger todos os meses. Por outro lado, 48 milhões de indivíduos utilizam o Snapchat todos os meses.

(Fonte: Mobile Monkey)

A pesquisa revelou que, diariamente, há uma troca de bilhões mensagens, uma vez que os usuários do Facebook Messenger iniciam até 260 milhões de conversas.

(Fonte: Mobile Monkey)

É possível que você tenha uma conta do Facebook Messenger sem estar no Facebook. Esta é uma ótima chance para se conectar com parentes, amigos e colegas, mesmo que o Facebook não seja seu aplicativo de mídia social favorito.

(Fonte: Expanded Ramblings)

De acordo com as estatísticas, 2,93 bilhões de pessoas usaram o Facebook Messenger por mês no primeiro trimestre de 2022. Portanto, fazer negócios no Facebook Messenger é como uma nova mina de ouro para o marketing disparar.

(Fonte: Statistica)

No ranking mundial de sites visitados, o Google é o número um, seguido pelo YouTube e pelo Facebook.

(Fonte: Hootsuite)

Segundo o relatório estatístico de 2021 do Facebook, 550.000 novas contas foram criadas diariamente em 2021.

(Fonte: The Social Shepherd)

Nos Estados Unidos, 135 milhões de pessoas usaram o Facebook Messenger em 2021, 130 milhões o usaram em 2020 e esperava-se que 138 milhões o usassem em 2022.

(Fonte: Oberlo)

As contas de crianças do Facebook Messenger permitem que os pais monitorem facilmente as atividades de seus filhos no Facebook. Isso é essencial nesta era tecnologicamente avançada.

(Fonte: Mobile Monkey)

Segundo as estatísticas, 29% dos usuários do Facebook Messenger nos EUA têm entre 25 e 34 anos, 21,7% têm entre 35 e 44 anos e 1,5% são adolescentes entre 13 e 17 anos.

(Fonte: Statistica)

Não é surpresa pra ninguém que o Facebook Messenger é um dos aplicativos mais usados ​​e baixados em todo o mundo.

As estatísticas mostram que o Facebook Messenger foi baixado 777 milhões de vezes entre 2015-2017, 508 milhões de vezes em 2020 e 353 milhões de vezes em 2021.

(Fonte: Statistica)

O aplicativo do Facebook é o aplicativo mais baixado, seguido pelo aplicativo Facebook Messenger na loja de aplicativos iOS.

(Fonte: Social Media Today)

330 milhões de pessoas na India, usam a plataforma do Facebook, seguidos dos Estados Unidos, com 179 milhões.

(Fonte: Statistica)

Comparado ao e-mail marketing, o Facebook Messenger tem maior capacidade de marketing. Confira estas estatísticas:

Primeiramente, a publicidade no Facebook é a principal fonte de receita da empresa.

(Fonte: Seeking Alfa)

A receita total do Facebook no final de 2021 foi de US$ 117,9 bilhões, com um aumento de 37% a cada ano.

(Fonte: Businees of Apps)

Anunciar sua empresa no Messenger é mais fácil e eficaz do que no feed de notícias principal do Facebook, por exemplo.

(Fonte: Mobile Monkey)

Há uma grande quantidade de empresas que não estão aproveitando os benefícios que o Facebook Messenger traz para a publicidade.

(Fonte: Mobile Monkey)

O uso do Facebook Messenger pode ser uma grande vantagem para as empresas.

Houve um aumento de 0,8% no número de pessoas em todo o mundo que utilizam o Facebook mensalmente, assim sendo, o mesmo se tornou a maior e mais popular rede social.

(Fonte: Statistica)

Muitas empresas não estão aproveitando os ricos recursos dos anúncios do Facebook.

(Fonte: Expanded Ramblings)

O anúncio de marketing do Facebook Messenger aparece para as pessoas como um anúncio padrão do Facebook.

(Fonte: Mobile Monkey)

As pessoas hoje em dia não abrem mensagens de e-mail na hora certa. Mas com o Facebook Messenger, as pessoas respondem às perguntas na hora certa.

(Fonte: Search Engine Journal)

A taxa de cliques é quantas vezes seus candidatos seguem você através de seu anúncio. Seguindo as estatísticas, o Facebook Messenger oferece 200 cliques por 1.000 anúncios. Enquanto isso, uma campanha comum de e-mail oferece de 10 a 20 cliques por anúncio.

(Fonte: Search Engine Journal)

27. A velocidade com que as pessoas abrem o Messenger está estimada em 80%, muito superior a 5-10% para e-mail

Mais pessoas preferem usar o Facebook Messenger para marketing, representando, dessa forma, uma melhora ao marketing por e-mail.

(Fonte: Mobile Monkey)

Anunciar no Facebook tem sido lucrativo para as empresas que a utilizam.

(Fonte: Hootsuite )

Há coisas boas e divertidas nas estatísticas do Facebook Messenger, ou seja, não apenas negócios.

As estatísticas do Facebook Messenger mostram que além de bate-papos e chamadas, bilhões de fotos estão sendo enviadas no Facebook Messenger.

(Fonte: Expanded Ramblings)

Os GIFs são usados para expressar emoções e reações, e assim, tornar o bate-papo mais animado no Facebook Messenger.

(Fonte: Expanded Ramblings)

Conclusão

Os dados de estatísticas do Facebook Messenger indicam que essa é uma rede social multifuncional que oferece uma grande variedade de recursos aos seus usuários. Ele permite que as pessoas falem uns com os outros, paguem por mercadorias online, joguem e falem com outras empresas.

Além disso, o Facebook Messenger é o aplicativo que conquistou mais popularidade que alguns concorrentes porque tem regras de privacidade melhores. É o que acontece em comparação com o WeChat, por exemplo.

Perguntas frequentes