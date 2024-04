Estatísticas do Metaverso 2024: Últimas tendências de usuários e mercado

Hoje, quando ouvimos o termo “Metaverso”, provavelmente estamos pensando no Facebook e em gigantescos headsets de realidade virtual. No entanto, é muito mais do que isso. As estatísticas revelam que, a adoção do Metaverso pelos consumidores está crescendo a uma taxa impressionante. De facto, espera-se que atinja 1,4 bilhão de usuários em apenas sete anos.

Diante de uma base de usuários tão grande, naturalmente, não é surpresa que empresas de todos os setores estejam prestando atenção. Consequentemente, muitas estão investindo no Metaverso.

Se você quer aproveitar ao máximo o Metaverso, precisa estar atualizado sobre as estatísticas e tendências atuais do setor. Portanto, neste artigo, vamos analisar alguns desses números e tendências em diferentes setores e destacar os desafios mais importantes que acompanham o crescimento do Metaverso.

Estatísticas da popularidade do Metaverso

Prevê-se que o número mundial de usuários do Metaverso ultrapasse 1,4 bilhão até 2030, com o crescimento de usuários triplicando e atingindo 18%.

Então, dado que uma parcela tão grande da população estará no Metaverso, não é surpresa que seu mercado global deva crescer para US$ 484,8 bilhões até 2030.

Agora, para entender o que faz o Metaverso crescer tão rapidamente, vamos mergulhar profundamente na análise de suas estatísticas. Isso inclui a observação das tendências atuais, a avaliação do interesse dos consumidores e das empresas no conceito, e a consideração do impacto da COVID-19.

Tendências Atuais e Estatísticas de Adoção do Metaverso

Primeiro, vamos dar uma olhada nas taxas de adoção do Metaverso em todo o mundo e seu impacto nas comunidades de usuários e na economia virtual.

Fonte: Statista

Aumento da base de usuários

Segundo as estatísticas, no ano de 2022, já se contabilizava cerca de 400 milhões de usuários ativos do Metaverso. E, conforme apontamos anteriormente, é provável que sua base de usuários ultrapasse a marca de 1,4 bilhão até o ano de 2030. Além disso, espera-se que os usuários dos EUA representem 8,3% da base de usuários global, o que equivale a 120,7 milhões de usuários, com uma alta taxa de penetração de 35,5%.

No entanto, ainda estamos em 2023 e, até agora, 62% dos adultos americanos ainda não entendem o propósito do Metaverso. O restante (38%) o percebe como algo que pode melhorar suas vidas – e, como podemos ver pelos números, esse número provavelmente irá aumentar.

A seguir, uma visão geral da base de usuários e taxa de penetração previstas para o Metaverso 2030 em outros países:

País Usuários do metaverso até 2030 Taxa de penetração do metaverso até 2030 Reino Unido 15,37 milhões 22,2% Canadá 16,76 milhões 42,6% Brasil 66,66 milhões 30,4% Alemanha 19,37 milhões 23,2% Índia 270,50 milhões 18,7%

Interações sociais e comunidades

As comunidades virtuais no Metaverso estão, sem dúvida, transformando as interações sociais. De acordo com um estudo de Cambridge, impressionantemente, havia 2,4 bilhões de pessoas ativas em comunidades digitais em 2022. Esses espaços, de maneira única, conectam pessoas com base em interesses, hobbies ou profissões compartilhados. Eles oferecem uma sensação de pertença – incrivelmente, 98% das pessoas em uma comunidade online dizem que sentem pertencer ali. Além disso, as comunidades virtuais servem, de forma valiosa, como plataformas para networking e colaboração.

O Metaverso abre infinitas possibilidades para networking e socialização onde quer que você esteja no mundo. Seja você um jogador, artista, músico ou aficionado de qualquer nicho, você pode explorar as vibrantes comunidades online que esperam por você.

Economia virtual

Fonte: Statista

Qualquer sociedade, mesmo virtual, precisa de uma economia próspera com propriedade de ativos e autenticação. No Metaverso, os NFTs e criptomoedas como é o caso da Dogeverse, são as ferramentas que permitem que isso aconteça, pois possibilitam transações relacionadas a itens digitais.

Empresas como Burberry e Louis Vuitton já estão vendendo ativos digitais para NFTs. E a RTFKT está gerando milhões em vendas de sapatos do Metaverso. Dado esse potencial, revelado pelas estatísticas, além do fato de que o Metaverso ainda está em sua infância, podemos esperar que os NFTs se tornem mais difundidos no futuro.

Estatísticas de Investimento dos Principais Setores e Empresas no Metaverso

Muitas indústrias que priorizam o digital, como jogos e comércio eletrônico, estão planejando abraçar o Metaverso. Mas alguns setores que tradicionalmente não trabalham apenas online, como educação e imobiliário, também estão pesquisando sobre isso.

Aqui está uma tabela da receita projetada do Metaverso em diferentes indústrias:

Indústria Receita 2023, USD Receita 2030, USD Jogos 13,84 bilhões 163,40 bilhões Comércio eletrônico 22,72 bilhões 201,80 bilhões Workplace 3,97 bilhões 26,89 bilhões Hardware AR/VR 1,17 bilhões 3,19 bilhões Saúde e boa forma 6,57 bilhões 54,47 bilhões Educação 1,90 bilhões 24 bilhões

Empresas de tecnologia

Segundo estatísticas, o setor de tecnologia é um dos principais investidores no Metaverso. De acordo com a Sortlist, 17% das empresas de TI estão investindo ou planejam investir nele.

Por exemplo, a nova oferta B2B da Microsoft, chamada “Microsoft Mesh”, permite que os avatares das pessoas se encontrem em um ambiente virtual. E o Omniverse da NVIDIA permite que os usuários criem espaços digitais para colaboração e simulação de projetos da vida real.

Outro exemplo de colaboração no Metaverso da NVIDIA é seu programa VRChat, que serve como um hub de vendedor-cliente para demonstrações e reuniões em ambientes virtuais.

Estatísticas da indústria de jogos no Metaverso

As estatísticas preveem que o mercado do Metaverso e dos jogos alcance US$ 13,84 bilhões em 2023 e cresça para US$ 710,21 bilhões até 2027. Os EUA serão o maior mercado, com quase 41 milhões de usuários.

Com a popularidade da tecnologia AR e VR impulsionando a demanda por jogos do Metaverso, espera-se que 76,7 milhões de unidades sejam vendidas em todo o mundo até 2024. Já mencionamos anteriormente o status dos óculos de AR (Realidade aumentada) – eles não estarão disponíveis por um tempo, mas já é possível identificar um aumento na demanda por eles.

Imóveis e arquitetura

Surpreendentemente, a indústria imobiliária tradicionalmente “offline” também está trabalhando ativamente para capitalizar o Metaverso. O mercado do Metaverso no setor imobiliário foi avaliado em US$ 1,14 bilhão em 2022 e prevê-se que atinja quase US$ 15,7 bilhões até 2030.

O “setor imobiliário” no Metaverso refere-se na verdade a imóveis virtuais. Os desenvolvedores podem criar e vender propriedades virtuais no Metaverso, e os arquitetos podem projetar os edifícios e locais mais exclusivos.

Dado que o número de usuários do Metaverso está crescendo, a indústria imobiliária está tomando as medidas certas para aproveitá-lo. Na verdade, de acordo com as estatísticas, em novembro de 2021, as vendas de terrenos em quatro Metaversos totalizaram US$ 187 milhões.

Estatísticas do Impacto da Covid-19 no Crescimento do Metaverso

Fonte: Sortlist

De acordo com mais de 90% das organizações, a pandemia de COVID-19 causou uma transformação digital sem precedentes, e o Metaverso não foi exceção. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos.

Estatísticas sobre o trabalho remoto e colaboração

Durante a pandemia, 70% da população global trabalhou de forma remota. Isso fez com que o uso de ferramentas de colaboração como Zoom e Teams disparasse para níveis sem precedentes. Mas até 83% dos trabalhadores expressaram a necessidade de serem incluídos no trabalho, algo que as ferramentas de colaboração em vídeo estão falhando em alcançar.

Eis que surge: o Metaverso. Segundo as estatísticas, quando se trata do Metaverso, 36% dos millennials e 22% da Geração X expressaram interesse em colaborar com seus colegas dentro dele. E 76% dos trabalhadores desejam integrar mundos virtuais ao local de trabalho para sentir um senso de pertencimento que pode facilmente desaparecer quando se trabalha remotamente.

Eventos virtuais e experiências digitais

Fonte: Dynata

A “nova economia de experiência” é parcialmente resultado da transformação digital induzida pela COVID-19. À medida que muitos consumidores abraçaram o mundo digital, foi possível perceber o quão incríveis podem ser as experiências digitais. Por exemplo, 75% dos consumidores estão interessados em fazer compras com realidade aumentada (AR).

Além disso, muitos consumidores acreditam que o Metaverso pode transformar suas experiências culturais. Por exemplo, dizem as estatísticas que, quando se trata de viagens e cultura, 36% dos millennials e 31% da Geração Z disseram que estariam muito interessados em visitar um museu dentro de um Metaverso.

Um percentual semelhante dessas gerações estaria muito interessado em ver seu artista favorito se apresentar no Metaverso ou assistir a um evento esportivo virtual. E curiosamente, 23% da Geração X e 11% dos Baby Boomers também disseram que estariam interessados em assistir a um jogo esportivo no Metaverso.

Aumento do engajamento digital

Fonte: Dynata

Quase 40% da Geração Z e 36% dos millennials estão muito interessados em interagir com seus amigos dentro de um espaço virtual como o Metaverso, segundo um estudo da Dynata. Como já mencionamos, a pandemia de COVID-19 foi um importante catalisador para esse aumento de interesse, à medida que as pessoas se voltaram para o mundo online para satisfazer suas necessidades sociais, emocionais e materiais.

Os Desafios e Preocupações do Metaverso Que o Mundo Enfrenta Hoje

Apesar de todos os elogios que está recebendo, o Metaverso não está isento de controvérsias. Por exemplo, muitas empresas e consumidores têm preocupações com segurança cibernética e privacidade. Isso poderia facilmente levar a um aumento nos serviços de cibersegurança, mas não resolveria outras questões.

Essas questões também incluem acessibilidade e considerações éticas. Ou seja, são implicações bastante sérias que estão intimamente ligadas ao impacto do Metaverso em nossa saúde e bem-estar.

Por esse motivo, deve haver quadros legais para proteger a sociedade e as empresas contra as possíveis consequências prejudiciais do Metaverso.

Agora vamos mergulhar mais detalhadamente nessas questões.

Riscos de privacidade e segurança

Fonte: Morning Consult

Suas informações pessoais podem ser rastreadas e monitoradas em um ambiente virtual. Portanto, uma vez que os dados são uma grande mercadoria, você pode ter certeza de que seus dados no Metaverso serão coletados por anunciantes e até mesmo por entidades mais maliciosas. É uma preocupação muito válida, não menos importante devido à atitude relaxada do Meta em relação aos dados pessoais e ao GDPR.

Embora a personalização da realidade virtual melhore as experiências do usuário, ela requer a coleta e análise de grandes quantidades de dados pessoais. Isso pode levar a seus usos indevidos, como violações de dados ou acesso não autorizado, levando ao roubo de identidade, fraude financeira ou até mesmo manipulação do comportamento do usuário. E não vamos esquecer dos governos autoritários.

Portanto, para abordar essas preocupações, as empresas do Metaverso devem encontrar um equilíbrio entre experiências personalizadas e proteção da privacidade, e regulamentos relevantes devem ser estabelecidos sendo que as estatísticas darão certamente um contributo importante.

Divisão digital e acessibilidade

O conceito de divisão digital refere-se à lacuna entre aqueles que têm acesso a tecnologias digitais (incluindo o Metaverso) e aqueles que não têm. Essa lacuna, junto com as questões de acessibilidade, pode levar a disparidades no acesso e uso do Metaverso.

Por exemplo, a participação no Metaverso, incluindo AR e VR, pode ser limitada devido à velocidade lenta da Internet – especialmente em comunidades rurais. E com a adoção generalizada do Metaverso no local de trabalho, isso poderia facilmente deixar as pessoas nesses locais que trabalham remotamente se sentindo ainda mais excluídas, levando a baixa satisfação no trabalho.

Além disso, o Metaverso precisa abordar preocupações de acessibilidade relacionadas a indivíduos com deficiências. Ele deve ser projetado para ser inclusivo, garantindo que pessoas de todos os estilos de vida possam se envolver totalmente e navegar pelos espaços virtuais. A implementação de tecnologias assistivas, métodos de entrada alternativos e interfaces acessíveis são exemplos de como isso pode ser feito.

Considerações éticas e moderação de conteúdo

Fonte: Morning Consult

Assédio, abuso online e conteúdo inapropriado no Metaverso são preocupações importantes de quase 45% das pessoas, de acordo com as estatísticas resultantes de um estudo da Morning Consult.

Dadas as reportagens de pessoas sendo assediadas no Metaverso, essas preocupações não são surpreendentes. Mais da metade das pessoas acreditam que discursos de ódio e assédio devem ser totalmente censurados dentro do Metaverso, e 31% acreditam que devem ser restritos.

Para abordar o problema do assédio, o Meta introduziu um recurso de “Limite Pessoal” no ano passado. No entanto, ainda resta saber quais medidas adicionais as empresas do Metaverso tomarão para combater as questões de abuso e assédio dentro dele.

Molduras legais e regulatórias

Fonte: Statista

Dado o amplo potencial de impacto do Metaverso na sociedade, as molduras legais e regulatórias que regulam suas atividades devem estar escritas nas leis aplicáveis aos seus aspetos sociais e comerciais.

Por exemplo, considere a privacidade de dados. Mencionamos acima as preocupações potenciais sobre violações de dados, vigilância não autorizada e uso potencialmente indevido de dados no Metaverso. De acordo com um relatório da NortonLifeLock, mais de 330 milhões de pessoas foram vítimas de crimes cibernéticos em 2020. Essa estatística destaca a necessidade urgente de estruturas legais robustas para proteger os dados do usuário no Metaverso.

Além disso, os direitos de propriedade intelectual são essenciais no Metaverso, graças ao florescimento de sua economia baseada em ativos digitais. Sem regulamentações adequadas, questões como violação de direitos autorais e uso não autorizado de propriedade intelectual podem surgir. Por exemplo, a violação de direitos autorais é difícil de ser aplicada no Reino Unido, então um mecanismo é necessário para proteger os direitos dos criadores britânicos no Metaverso.

Finalmente, é preciso haver regulamentações sobre moeda digital e NFTs que garantam justiça e proteção ao consumidor.

Estatísticas do Impacto na saúde e bem-estar

Fonte: Tidio

De acordo com as estatísticas de um estudo da Tidio, mais de 77% das pessoas estão preocupadas com o impacto prejudicial do Metaverso na sociedade. E uma proporção significativa dessas pessoas acredita que o impacto adverso na saúde mental é o maior perigo apresentado pelo Metaverso. 47% das pessoas veem o vício no Metaverso como o maior problema, e outros também estão preocupados com a exacerbação da depressão e ansiedade (41%).

Disrupções econômicas e volatilidade do mercado

Fonte: Statista

Criar e distribuir ativos digitais dentro do Metaverso é um conceito relativamente disruptivo. E, como muitos conceitos disruptivos, ele vem com preocupações sobre sua volatilidade de mercado.

Uma preocupação é a natureza especulativa desses ativos. O valor de mercado das criptomoedas atingiu quase US$ 3 trilhões em novembro de 2021, indicando grandes investimentos em ativos digitais.

As estatísticas não permitem prever as melhores criptomoedas do Metaverso para o futuro. No entanto, independentemente de quais sejam, o valor desses ativos muitas vezes é volátil e sujeito a flutuações de preços rápidas. Fatores como sentimento de mercado, mudanças regulatórias ou avanços tecnológicos podem influenciar rapidamente esse valor.

Outra preocupação é a fraude e a manipulação do mercado. A falta de regulamentações claras, transparência e supervisão pode criar oportunidades para atividades fraudulentas e golpes. Por exemplo, projetos falsos de NFT e golpes já surgiram, enganando investidores e minando a confiança no mercado.

Potenciais Perspetivas e Oportunidades Futuras do Metaverso

Apesar desses desafios, o Metaverso está claramente ganhando impulso e veio para ficar. Na verdade, em suas estatísticas, a Gartner prevê que 25% da população passará pelo menos uma hora no Metaverso todos os dias até 2026.

De fato, as oportunidades no Metaverso podem ser infinitas, indo desde compras e eventos virtuais até educação e colaboração. Vamos explorar algumas delas agora.

Comércio e varejo virtual

Muitas atividades irão ocorrer online até 2040 usando interfaces mais imersivas do que a web atual. Por exemplo, opções de e-commerce em que você se sente como se estivesse passeando pelo corredor de uma loja, reuniões em realidade virtual completa e opções de fitness físico totalmente imersivas em VR ou holográfico. A tecnologia já existe hoje, só precisa ser refinada, livre de bugs. Além de tornar-se amigável e acessível para o usuário. – Olivier Crépin-Leblond, membro fundador do European Dialogue on Internet Governance

De fato, fazer compras virtuais no Metaverso com criptomoedas parece muito plausível. De acordo com as estatísticas da Sitecore, 87% dos consumidores americanos dizem acreditar que o Metaverso vai desempenhar um papel significativo em como eles fazem compras e interagem com as marcas. Além disso, mais quatro em cinco esperam passar mais tempo no Metaverso do que em aplicativos de mídia social.

Sobretudo, a receita no segmento de compras do Metaverso deverá atingir US$ 22,72 bilhões em 2023 e US$ 201,80 bilhões até 2030. A maior parte da receita deverá vir da China (US$ 8,29 bilhões em 2023).

Trabalho remoto e colaboração

O Metaverso permite que pessoas de qualquer lugar do mundo colaborem em um ambiente virtual. Após a COVID-19, muitas empresas adotaram o trabalho remoto/híbrido de forma permanente. O avanço do Metaverso está ajudando tais empresas e funcionários a colaborarem em tempo real, onde quer que estejam trabalhando. E tais reuniões virtuais podem ajudar as pessoas a economizar tempo e reduzir custos de viagem.

Além disso, graças ao vasto espaço criativo do Metaverso e às oportunidades para eventos e experiências emocionantes e criativas, a colaboração com colegas é muito mais envolvente do que em reuniões do Zoom ou Teams.

Entretenimento e mídia

Fonte: Technavio

Quando se trata de eventos virtuais no Metaverso, eles são uma chance para criadores e artistas mostrarem seu trabalho e torná-lo mais acessível ao público global. Plataformas como Art Basel e Museum of Other Realities oferecem experiências de arte virtual que misturam formas tradicionais e digitais de arte.

Além disso, concertos virtuais ganharam imensa popularidade, permitindo que músicos transcendam limitações físicas e se apresentem em locais virtuais. Dizem as estatísticas que o Metaverso, no mercado de entretenimento, deverá aumentar para US$ 28,92 bilhões até 2026. Artistas como Travis Scott já realizaram concertos virtuais inovadores, atraindo milhões de espectadores. Os jogos online são outro dos usos potenciais do Metaverso. Esses eventos não apenas proporcionam experiências únicas, mas também oferecem novas fontes de receita por meio de vendas de ingressos, mercadorias e patrocínios.

Metaverso na educação e treinamento

Fonte: Zion Market Research

As estatísticas preveem que o mercado educacional do Metaverso gere US$ 24 bilhões em receita em todo o mundo até 2030. Isso não é surpresa – o Metaverso oferece muitas oportunidades na educação e treinamento por meio de ambientes de aprendizado imersivos e interativos, salas de aula virtuais e simulações.

Tais salas de aula virtuais do Metaverso permitem que estudantes e professores do mundo inteiro se conectem e aprendam juntos. O Metaverso também pode aprimorar essa experiência ao promover interações em tempo real e até excursões virtuais.

Simulações permitem que estudantes universitários adquiram experiência prática em ambientes seguros e controlados. Por exemplo, estudantes de medicina podem praticar cirurgias usando simulações de RV.

Além de tudo, o Metaverso oferece oportunidades de gamificação e narrativa interativa na educação. Isso pode aumentar a motivação, o engajamento e a retenção de conhecimento. O mercado global de aprendizado baseado em jogos deverá atingir US$ 52,3 bilhões até 2030, segundo a Ziom Market Research.

Principais conclusões – Estatísticas e insights chave do Metaverso

O número mundial de usuários do Metaverso é previsto para ultrapassar 1,4 bilhão até 2030, com a penetração do usuário crescendo três vezes e atingindo 18%. 17% das empresas de TI estão investindo ou planejando investir no Metaverso. O mercado de jogos do Metaverso é previsto para alcançar US$ 13,84 bilhões em 2023 e crescer para US$ 710,21 bilhões até 2027. 36% dos millennials e 31% da Geração Z estariam muito interessados em frequentar um museu dentro do Metaverso. Mais de 77% das pessoas estão preocupadas com o impacto prejudicial do Metaverso na sociedade. 25% da população passará pelo menos uma hora no Metaverso todos os dias até 2026. O Metaverso no mercado de entretenimento deverá aumentar para US$ 28,92 bilhões até 2026.

Conclusões finais

Pelo que vimos até agora, o conceito de Metaverso tem um enorme potencial para os negócios e a sociedade, mas vem com seus desafios. O comportamento do usuário, os enquadramentos legais e a acessibilidade são alguns exemplos.

Portanto, para que o Metaverso seja verdadeiramente benéfico para a sociedade, as empresas que investem nele, assim como as empresas que administram os Metaversos, devem apoiar-se nas estatísticas e trabalhar para enfrentar esses desafios. Iniciativas de tecnologia para o bem, cooperação com reguladores e medidas técnicas e legais para evitar comportamentos prejudiciais nas plataformas são alguns exemplos de como isso pode ser feito.

