27+ estatísticas de roubo de identidade que você deve conhecer em 2023

Principais Estatísticas Sobre Roubo de Identidade e Fraude (2023):

Quase um terço dos americanos já foram vítimas de roubo de identidade.

de roubo de identidade. Ataques de phishing/smishing/vishing ocorreram com mais de 300.000 americanos anualmente.

com mais de 300.000 americanos anualmente. 50.000 pessoas nos EUA tiveram seus dados violados .

. Cidadãos dos EUA, comumente entre 30 e 40 anos , são vítimas de roubo de identidade.

, são vítimas de roubo de identidade. De acordo com as estatísticas, muitas pessoas na América provavelmente conhecem alguém que foi vítima de roubo de identidade .

. 87% das pessoas deixam informações pessoais online.

Quão Comum é o Roubo de Identidade?

1. Cerca de 1 em Cada 3 Americanos já foram vítimas de roubo de identidade.

Aproximadamente 33% dos cidadãos dos EUA já experimentaram roubo de identidade em algum momento de suas vidas. De acordo com estatísticas, esse número é mais do que o dobro da média global.

(Fonte: Proofpoint)

2. Ataques de Phishing/Smishing/Vishing Aconteceram com Mais de 300.000 Americanos Anualmente.

Crimes cibernéticos típicos, como phishing/smishing/vishing, que envolvem roubo de dados, ocorrem quase 4 vezes mais do que qualquer outro crime comum nos EUA, de acordo com o relatório de crimes na Internet de 2021 do Federal Bureau of Investigation (FBI).

(Fonte: FBI)

3. A cada ano, o cibercrime causa uma perda de cerca de US$4 bilhões apenas nos EUA.

Vítimas de roubo de identidade perdem muito para o cibercrime. De acordo com o relatório do FBI, em 2021, US$4 bilhões foram perdidos para o cibercrime. Exatamente 323.972 vítimas de cibercrime nos EUA sofreram com Phishing/Vishing/Smishing, 82.478 cidadãos americanos foram vítimas de crime na internet de não Pagamento ou não Entrega, e 51.829 cidadãos americanos foram vítimas de violação de dados pessoais.

Além disso, 51.629 cidadãos americanos foram vítimas de roubo de identidade, 39.360 cidadãos americanos foram vítimas de extorsão, 24.299 foram vítimas de fraude de confiança/romance, 23.2903 cidadãos americanos foram vítimas de suporte Técnico

(Fonte: FBI)

4. Todo ano, violações de dados pessoais e roubo de identidade ocorrem mais de 100.000 vezes.

De acordo com o relatório, além desses crimes cibernéticos não relatados, 50.000 roubos de identidade e 50.000 violações de dados pessoais são reportados anualmente nos EUA.

(Fonte: FBI)

Estatísticas de Dados Roubados

5. Entre 2020 e 2021, cerca de 4 em cada 5 examinadores de fraude previam um aumento no roubo de identidade.

Desde o surgimento da criminalidade na internet, o roubo de identidade aumentou. Durante uma pesquisa em 2020, 57% dos examinadores de fraude global acreditavam que o roubo de identidade havia aumentado em maio de 2020 e e, em Agosto do mesmo ano o número subiria para 67%. Após um ano, em agosto de 2021, previa-se que o número de roubo de identidade chegaria a 82%.

(Fonte: ACFE)

6. 8% dos europeus relataram terem experienciado roubo de identidade online.

Cerca de 9 em cada 10 usuários europeus de internet afirmaram nunca terem experienciado roubo de identidade online quando questionados em 2019. De acordo com relatórios, os usuários europeus de internet que afirmaram terem experienciado roubo de identidade online uma vez eram 3%, e aqueles que não sabiam se tinham experienciado roubo de identidade eram 2%.

(Fonte: Comissão Europeia)

7. Os criminosos da internet conseguem hackear e assumir quase metade das contas vulneráveis dentro de 24 Horas.

Os usurpadores identidade da internet agem muito rapidamente devido ao grande número de violações de dados. De acordo com pesquisas, os fraudadores da internet levam menos de 24 horas para hackear e assumir cerca de 40% das contas completamente.

(Fonte: Javelin)

8. A maioria dos cartões de crédito roubados são vendidos por menos de US$1 na Dark Web.

A dark web é onde os dados roubados são vendidos. Dessa forma, os criminosos vendem esses dados preços baixos, um exemplo é o custo de apenas US$0,50 por cartão de crédito. Ainda assim, caso o cartão tiver detalhes completos, pode ser vendido por valores entre US$1 a US$45.

(Fonte: Symantec)

Vítimas de roubo de identidade

9. Pessoas com idade média de 30 a 39 anos são vítimas de roubo de identidade.

De acordo com pesquisas da Federal Trade Commission, pessoas entre 30 e 39 anos nos EUA são as vítimas mais comuns de fraude de identidade, com 306.090 reclamações, seguidas de perto por aquelas entre 40 e 49 anos, com 302.678 reclamações.

Pessoas com 80 anos ou mais têm menos probabilidade de sofrer roubo de identidade, enquanto as idades entre 50 e 59 anos têm 244.183 reclamações, uma proporção de 19,9%. Além disso, pessoas com idades entre 20 e 29 anos apresentaram 190.916 reclamações, uma proporção de 15,5%.

(Fonte: FTC)

10. O roubo de identidade afeta mais de 1 milhão de crianças todos os anos.

Se você acha que as crianças estariam ilesas neste cenário, está enganado. Pois, as todos os anos, cerca de 1,3 milhão de crianças têm seus registros roubados. Em 2021, houve cerca de 63% de aumento nos relatórios de roubo de identidade infantil.

(Fonte: Identity Theft Resource Center)

11. Pessoas que usam redes sociais enfrentam mais perigo de roubo de identidade.

O fator de risco mais significativo para a, falsificação e usurpação de identidade é estar ativo nas redes sociais. Pesquisas descobriram que pessoas com presença ativa nas redes sociais têm de 30% a 46% mais exposição a serem atacadas por roubo de identidade.

(Fonte: Javelin)

12. De acordo com estatísticas, pessoas na América provavelmente conhecem alguém que foi vítima de roubo de identidade.

De acordo com relatórios, em 2021, 20% dos cidadãos dos EUA foram vítimas de usurpação de identidade. Mais de 1 em cada 10 pessoas afetadas pelo roubo de identidade, 11%, não querem registrar uma denúncia com a polícia.

(Fonte: Consumers Sentinel Network)

13. O roubo de identidade de cartões resultou uma perda entre US$24 Milhões e US$55 Milhões anualmente no Reino Unido.

O roubo de identidade de cartões é uma das muitas formas de falsificação de identidade e fraude. No Reino Unido, milhões de libras são perdidas para o roubo de identidade de cartões anualmente. De 2008 a 2018, o valor perdido com a usurpação de identidade de cartões atingiu uma alta de 20 anos, ultrapassando £45 milhões (US$55 milhões). Durante 2002 e 2011, o roubo de identidade de cartões custou £20 milhões (US$24,5 milhões).

(Fonte: UK Finance)

14. A fraude em caixas eletrônicos resultou na perda de mais de US$200 milhões todos os anos na Europa.

O aumento ano a ano na fraude em caixas eletrônicos, ATMs, foi notado entre 2013 e 2017 na Europa, no ano de 2018 este número diminuiu. De acordo com pesquisas, a fraude em caixas eletrônicos resultou na perda de mais de US$200 milhões anualmente na Europa.

Em 2010, houve €268 milhões (US$281 milhões) em perdas relatadas devido à fraude em ATMs em alguns países europeus.

Em 2010, houve (US$281 milhões) em perdas relatadas devido à fraude em ATMs em alguns países europeus. No ano de 2011, €234 milhões (US$245 milhões).

No ano de 2011, (US$245 milhões). Em 2012, €265 milhões , sendo US$278 milhões por fraude no ATM).

Em 2012, , sendo US$278 milhões por fraude no ATM). Em 2013, €248 milhões (US$260 milhões).

Em 2013, (US$260 milhões). No ano de 2014, €280 milhões , ainda com US$294 milhões por violações de caixa eletrônico).

No ano de 2014, , ainda com US$294 milhões por violações de caixa eletrônico). Em 2015, €327 milhões (US$343 milhões).

Em 2015, (US$343 milhões). No ano 2016, foram €332 milhões e ainda US$348 milhões relacionados ás fraudes de ATM.

No ano 2016, foram e ainda US$348 milhões relacionados ás fraudes de ATM. Em 2017, €353 milhões (US$370 milhões).

Em 2017, (US$370 milhões). No ano de 2018, €247 milhões e US$259 milhões perdidos na fraude em caixas eletrônicos.

No ano de 2018, e US$259 milhões perdidos na fraude em caixas eletrônicos. Em 2019, €249 milhões (US$261 milhões).

(Fonte: Equipe Europeia de Segurança em Caixas ATM)

15. Um único roubo de criptomoeda resultou em uma perda de mais de meio milhão de dólares em 2021.

O aumento na taxa de roubo de criptomoedas é devido ao desenvolvimento crescente do universo cripto em todo o mundo. De acordo com relatos, a quantidade de criptomoedas perdidas devido à falta de segurança aumentou 9 vezes entre 2020 e 2021. Assim, o maior roubo de criptomoeda resultou na perda de aproximadamente US$610 milhões em um incidente em agosto de 2021.

(Fonte: DeFiYieldhttps://defiyield.app/rekt-database)

16. As fraudes causam uma perda de mais de US$5.8 bilhões anualmente.

De acordo com a Federal Trade Commission, as perdas devido à fraude estão aumentando diariamente. Em 2019, US$1.8 bilhão foi perdido devido à fraude, enquanto em 2020 o prejuízo foi ainda maior, US$5.8 bilhões no total. Além disso, este número se repetiu em perdas com fraudes no ano de 2021.

(Fonte: FTC)

17. De 2013 a 2017, a Taxa de Violações de Dados Aumentou Ano a Ano Globalmente.

A taxa de violações de dados em todo o mundo aumentou ao longo dos anos até 2019. Segundo o relatório, ocorreram 357 violações de dados globais no primeiro semestre de 2013, aumentando para 1.085 no segundo semestre de 2017.

A violação de dados global no ano de 2013 foi 699. Porém, em 2014 o número aumentou para 928 e não parou mais. No ano de 2015 a violação de dados globais ultrapassou 1.000 casos confirmados, seguido de 1.050 em 2016 e 1.765 em 2017.

(Fonte: Gemalto)

18. Violações de dados aconteceram na Califórnia 2x mais do que em qualquer outro estado desde 2005.

De acordo com o relatório, ocorreram 1.777 casos de violações de dados na Califórnia, mais do que em qualquer outro estado. Por exemplo, a cidade de Nova Ióque teve 863 casos de violações de dados, enquanto o Texas teve 819 casos.

(Fonte: Comparitech)

19. A perda ou falsificação de registros pessoais aconteceu mais na Califórnia do que em qualquer outro estado.

Segundo um relatório estatístico, entre 2005 e 2020, mais de 5,6 bilhões de registros pessoais foram perdidos ou roubados apenas no estado da Califórnia.

Enquanto em Oregon foram registrados 1,38 bilhão de dados pessoas perdidos e 388 milhões em Maryland.

Confira abaixo uma lista dos principais estados com mais registros perdidos ou roubados:

Florida : 388.461.514

: 388.461.514 Georgia teve 355.331.875 registros perdidos/roubados.

teve 355.331.875 registros perdidos/roubados. Virginia: 311.628.882

311.628.882 Nova York teve 295.801.833 registros perdidos/roubados.

teve 295.801.833 registros perdidos/roubados. Texas : 294.847.285

: 294.847.285 Nova Jersey teve 150.028.157 registros perdidos/roubados.

teve 150.028.157 registros perdidos/roubados. Distrito de Columbia : 148.382.157

: 148.382.157 Indiana teve 110.351.941 registros perdidos/roubados.

teve 110.351.941 registros perdidos/roubados. Washington : 81.289.253

: 81.289.253 Minnesota teve 45.470.352 registros perdidos/roubados.

teve 45.470.352 registros perdidos/roubados. Carolina do Norte : 27.406.656

: 27.406.656 Nevada teve 25.406.656 registros perdidos/roubados.

teve 25.406.656 registros perdidos/roubados. Illinois : 21.582.351

: 21.582.351 Pensilvânia teve 17.614.927 registros perdidos/roubados.

teve 17.614.927 registros perdidos/roubados. Arizona : 10.905.610

: 10.905.610 Michigan teve 10.851.171 registros perdidos/roubados.

teve 10.851.171 registros perdidos/roubados. Tennessee : 9.612.731

: 9.612.731 Wisconsin teve 8.173.146 registros perdidos/roubados.

teve 8.173.146 registros perdidos/roubados. Carolina do Sul : 7.656.310

: 7.656.310 Connecticut teve 7.511.586 registros perdidos/roubados.

teve 7.511.586 registros perdidos/roubados. Colorado : 7.372.814

: 7.372.814 Oklahoma teve 7.347.113 registros perdidos/roubados.

(Fonte: Comparitech)

Fatores de risco de roubo de identidade

20. Quase 9 em cada 10 Pessoas deixam informações pessoais expostas online.

A maioria dos sinais de perigo é totalmente evitável. Pois, pesquisas mostram que ao usar a internet, seja para serviços de e-mail ou transações bancárias, 87% das pessoas expõem suas informações pessoais online.

(Fonte: Norton LifeLock)

21. Ao usar Wi-Fi, 6 em cada 10 pessoas garantem que estão confiantes de que suas informações pessoais não estão em risco.

A maioria das pessoas não está familiarizada com as funções de cibersegurança. De acordo com pesquisas, 49% dos usuários de internet acreditam e sabem que suas informações pessoais e dados podem estar em risco ao usar Wi-Fi público.

(Fonte: Norton LifeLock)

22. 86% dos Usuários de Internet não usam rede privada virtual (VPN).

A fim de evitar falsificação de identidade ou até mesmo roubo, mais pessoas estão começando a considerar utilizar as redes privadas virtuais (VPN) como segurança. De acordo com pesquisas, apenas 14% dos usuários de internet adotam VPN para proteger seu Wi-Fi.

(Fonte: Symantec)

23. Ataques de roubo de identidade acontecem com quase metade das pessoas após compras online.

Comportamentos descuidados e irresponsáveis em compras online são as razões para o roubo de identidade. Após fazer compras online, 43% das vítimas de roubo de identidade afirmam terem sido atacadas.

(Fonte: Experian)

24. Compradores que utilizam Wi-Fi público para compras na internet são cerca de 2 em cada 5.

A fraude online aumentou durante a pandemia, quando fazer compras online era normal. De acordo com estudos, 42% das pessoas fariam compras online usando uma rede Wi-Fi pública.

(Fonte: Experian)

25. A divulgação de senhas é frequente entre 4 em cada 5 americanos.

De acordo com pesquisas, a divulgação de senhas para familiares e amigos é frequente entre 79% dos americanos. Repetir a mesma senha em muitos sites é feito por 65% das pessoas, abrindo portas para os criminosos executarem falsificações de identidade e outros delitos.

(Fonte: Google)

Reflexos do Roubo de Identidade

26. O roubo de identidade é uma preocupação parcial para mais da metade dos cidadãos Britânicos entrevistados.

De acordo com pesquisas da Comissão Europeia, 29% das pessoas estão muito preocupadas com o roubo de identidade, enquanto 38% estão relativamente preocupadas.

(Fonte: Comissão Europeia)

27. A cada ano, uma vítima de fraude perde em média US$500.

Segundo um relatório da Federal Trade Commission, em média $500 foram perdidos para fraudes de identidade em 2021.

(Fonte: FTC)

28. Quase metade das vítimas de roubo de identidade não consideram membros da família confiáveis.

O roubo de identidade tem um efeito prejudicial na saúde física e emocional das vítimas e pode causar a perda de dinheiro. Segundo o relatório, 77,3% das vítimas sofrem estresse e 54,5% sofrem de fadiga e baixa energia. Além disso, 45% das vítimas de fraude na internet sentem que não podem mais confiar nos membros da família, e 55% sentem que não podem mais confiar em amigos.

(Fonte: Identity Theft Resource Centre)

Medidas preventivas contra o roubo de identidade

29. As medidas de proteção online mais utilizadas são os controles parentais.

Ao adotar medidas de proteção, os usuários da Internet podem proteger suas informações pessoais e atividades online. De acordo com uma pesquisa global, 33% dos entrevistados utilizam controles parentais online como medida preventiva e 29% alteraram as configurações de privacidade padrão no dispositivo como medida de proteção.

Nos EUA, 27% utilizam um serviço de proteção contra roubo de identidade como medida preventiva e 26% desativaram cookies de terceiros em um navegador como medida preventiva. Além disso, outros 26% ativaram a autenticação “multifator” como suas medidas de proteção.

Além disso, 22% dos entrevistados utilizam algo diferente do seu nome completo nas redes sociais para evitar o roubo de identidade, enquanto 18% usam um serviço de e-mail ou aplicativo de mensagens criptografados como medida preventiva contra fraudes.

Outros 18% desativam o acesso ao microfone em seus dispositivos como medida preventiva e 16% dos entrevistados utilizam uma VPN para criptografar informações como medida preventiva. Ademais, 16% excluíram uma conta de mídia social, 15% utilizam métodos de pagamento anônimos e 14% dos entrevistados nos EUA usaram serviços de monitoramento de privacidade.

(Fonte: Norton LifeLock)

Conclusão

A obtenção de dados não autorizados por criminosos está se tornando mais frequente. Dessa forma, adotar medidas e procedimentos de segurança na internet podem ajudar a proteger informações pessoais e dados. Além disso, evitar redes públicas enquanto estiver online, especialmente ao fazer compras, é outra maneira para se proteger dos criminosos online.

Além disso, muitas pessoas optam por serviços de VPN e utilizam senhas fortes em conjunto com gerenciadores de senhas, como medida de prevenção para roubo de identidade na internet. Ademais, evite ao máximo deixar suas contas expostas sem fazer logout o tempo todo.

Por fim, como as estatísticas mostram, o número de vítimas de roubo de identidade aumentou ao longo dos anos. Conforme a internet se torna parte do cotidiano a cada dia que passa, os números continuam em constante crescente. Portanto, adotar práticas de segurança ao utilizar suas informações pessoais é essencial para evitar falsificação de identidade e outros crimes praticados por fraudadores da internet.

