Estatísticas do Snapchat: tendências de receita e uso

Tendências de receita do Snapchat, segundo as estatísticas, em 2023

Até 2022, a receita anual do Snapchat estava em US$ 4,6 bilhões – 12% a mais do que em 2021. No entanto, a empresa está operando com prejuízo. Segundo as estatísticas, até o primeiro trimestre de 2023, teve um prejuízo líquido de US$ 328,67 milhões, e seu prejuízo líquido total para 2022 foi de US$ 1,4 bilhão, de acordo com seu recente arquivamento na SEC.

Fontes de receita do Snapchat em 2023

Tecnicamente o produto do Snapchat é sua câmera “Snap”, que permite aos usuários se conectarem trocando fotos.

Embora o Snapchat não forneça uma divisão detalhada de seus segmentos de receita, cerca de 99% vem da exibição de anúncios em sua plataforma, de acordo com os dados e estatísticas da empresa. Ou seja, o restante da receita (1%) é obtido por meio das vendas do Snap Spectacles – um conjunto de óculos de realidade aumentada para criadores produzirem experiências interativas com o Snapchat – e seu serviço de assinatura.

Além disso, o serviço de assinatura pago baseado, o Snapchat+, foi introduzido em 2022 como uma fonte adicional de receita. Em abril de 2023, esse serviço tinha mais de 3 milhões de usuários. Desde o lançamento, o serviço contribuiu com US$ 80 milhões para a receita do Snapchat. Portanto, como a receita total de 2022 é de US$ 4,6 bilhões, as cifras do Snapchat+ representam 1,73% desse valor.

Estatísticas de Tendências de receita publicitária do Snapchat em 2023

A parcela da receita do Snapchat proveniente da publicidade tem se mantido consistente nos últimos três anos, em 99%. A empresa afirma acreditar que essa tendência continuará em 2024 e nos anos seguintes, apesar das fontes adicionais de receita, como o Snapchat+.

Porém, a receita publicitária do Snapchat caiu para US$ 988 milhões no primeiro trimestre de 2023, em comparação com quase US$ 1,3 bilhão no quarto trimestre de 2022. Essa queda, de quase 24% em relação ao trimestre anterior, as estatísticas indicam que o Snapchat precisa de uma posição de mercado mais forte para competir como uma plataforma de publicidade com aplicativos cada vez mais prevalentes, como o TikTok.

Tendências de receita de conteúdo patrocinado e parcerias em 2023

As parcerias do Snapchat com desenvolvedores e criadores de AR (realidade aumentada) incluem o compartilhamento de receitas. Em 2021, o Snapchat pagou US$ 250 milhões a criadores.

De fato, segundo as estatísticas, a AR parece ser uma das maiores tendências de conteúdo do Snapchat. Em outras palavras, sua plataforma de criação de AR, Lens Studio, abriga mais de 300.000 criadores que podem monetizar suas criações por meio das ferramentas de conteúdo do Snapchat.

Além disso, outra tendência do Snapchat são as parcerias com editores. Eles têm mais de 900 parceiros de marcas e criadores em mais de 20 países para criar histórias, incluindo plataformas de notícias, entretenimento e marcas esportivas.

Ademais, o nível de engajamento para histórias em parceria é muito alto – 13 dos parceiros alcançaram mais de 50 milhões de pessoas apenas no primeiro trimestre de 2023.

Estatísticas das Tendências de uso do Snapchat em 2023

Como pode ver-se o Snapchat tem quase 400 milhões de usuários ativos diários até o primeiro trimestre de 2023. Sua taxa de penetração de mercado para a América do Norte é de 23%, e para a Europa, é de 16%. Mais de 50% de seu público global são mulheres.

Para aproveitar ao máximo o Snapchat, os profissionais de marketing precisam entender seu público-alvo, suas necessidades, interesses e com que frequência eles interagem com o aplicativo. Vamos dar uma olhada nas estatísticas e tendências de uso do Snapchat com mais detalhes.

Crescimento global e regional de usuários em 2023

O arquivamento da SEC do Snapchat em fevereiro de 2023 revela que, no último trimestre de 2022, o número de usuários ativos diários (DAU) na América do Norte cresceu para 100 milhões. Isso representa um crescimento ano a ano de 3%.

Para a Europa, o número de DAU no quarto trimestre de 2022 foi de 92 milhões, representando um crescimento ano a ano de 12%. Quanto ao resto do mundo, o quarto trimestre de 2022 teve 183 milhões de usuários ativos diários, representando um crescimento ano a ano de 31%.

A Índia abriga a maior base de usuários do Snapchat, totalizando 182,35 milhões de usuários. Mas o país com a maior taxa de penetração de usuários do Snapchat é o Bahrein, com quase 80%.

Aqui está uma divisão da base de usuários do Snapchat em diferentes países, até abril de 2023, de acordo com as estatísticas:

País Número de usuários Índia 182,35 milhões EUA 108,8 milhões Paquistão 26,35 milhões França 25,9 milhões Reino Unido 23,15 milhões Arábia Saudita 21,75 milhões Alemanha 18,65 milhões

Mudanças demográficas e comportamento do usuário no Snapchat em 2023

Na primavera de 2022, o TikTok ofuscou o Snapchat pela primeira vez como o aplicativo de mídia social favorito dos adolescentes americanos – apenas 31% deles o classificaram como o favorito, em comparação com os 33% do TikTok. As estatísticas do Reino Unido para adolescentes e jovens adultos da geração Z são mais altas e, 43% deles usam o Snapchat diariamente, enquanto 72% o usam pelo menos uma vez por semana.

Tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, o aplicativo é mais popular entre as mulheres do que entre os homens – cerca de 55% dos usuários do aplicativo nesses países são mulheres. E em termos de faixa etária, o maior grupo etário de usuários do Snapchat nos EUA (48% dos usuários) está na faixa dos 15 a 25 anos. No Reino Unido, a maioria esmagadora dos usuários do Snapchat (77%) têm entre 18 e 24 anos. A propósito, não é de descurar a viciação dos jovens nas redes sociais, pelo que deve controlar-se o tempo que passam na rede e o tipo de conteúdos que podem consumir. Neste capítulo as chamadas ferramentas de controlo parental, darão certamente uma ajuda importante.

Quando se trata de adultos nos EUA que usam o Snapchat regularmente para obter notícias, a cifra de 2022 é de 15% – uma queda de 4% desde 2020. 67% desses adultos têm menos de 30 anos, e as mulheres representam 57% da base de usuários americanos do Snapchat que o utiliza regularmente para notícias.

Engajamento do usuário e tempo gasto no Snapchat, segundo as estatísticas

Segundo dados do Snapchat, a plataforma possui 750 milhões de usuários ativos mensais. Além disso, os usuários de Android passaram 3,12 horas no Snapchat a cada mês. Em termos de uso diário, a média de tempo gasto no aplicativo por usuário por dia foi de 21 minutos. Segundo as estatísticas, em comparação com outras plataformas de mídia social como o TikTok, o Snapchat tinha um dos menores tempos mensais e diários de uso.

Por exemplo, 49% dos usuários do Snapchat da geração Z do Reino Unido usam o aplicativo por mais de 1 hora por dia, em comparação com 70% que usam o TikTok por pelo menos uma hora diariamente. No entanto, como mostrado no infográfico, esse público passa mais tempo no Snapchat do que no Tumblr ou Instagram.

Visão da indústria e oportunidades

O Snapchat está tomando medidas para aproveitar as últimas tendências tecnológicas, como AR (realidade aumentada) e IA (inteligência artificial). Fazendo fé nas estatísticas de um estudo da Deloitte, mais de 200 milhões de usuários diários do Snapchat interagem com AR todos os dias, e mais de 70% deles começaram a usar no primeiro dia.

A incursão do Snapchat na AR pode não ser tão bem-sucedida quanto seu segmento de publicidade, mas a alta adoção de AR, além do novo recurso de compras de AR para óculos do Snap, pode mudar o jogo a seu favor.

Com a adoção de ferramentas de IA, como “My AI” do Snapchat, os profissionais de marketing também têm a oportunidade de aproveitar os dados coletados dos usuários e do conteúdo exibido a eles por meio de anúncios e conteúdo gerado por influenciadores ou usuários.

De fato, os avanços em AR e IA desbloqueiam muitas oportunidades de marketing de conteúdo gerado por usuários e publicidade. Vamos dar uma olhada nelas agora.

Oportunidades de publicidade no Snapchat

Como você pode ver, o Snapchat possui um alcance global muito significativo. E, segundo as estatísticas da empresa, os usuários do Snapchat têm 34% mais probabilidade de comprar algo anunciado na plataforma.

Para permitir que os profissionais de marketing aproveitem o poder de compra dos usuários do Snapchat, o aplicativo oferece muitas oportunidades de publicidade, incluindo Snap Ads, lentes patrocinadas e geofiltros.

Snap Ads

Snap Ads são vídeos verticais em tela cheia que se integram perfeitamente à experiência do usuário. Eles oferecem uma maneira direta e envolvente de alcançar os usuários e são usados por mais de 57% das empresas. A empresa de molhos picantes Truff realizou uma campanha de Snap Ads muito bem-sucedida com anúncios em vídeo.

Lentes patrocinadas

As lentes patrocinadas são filtros de AR interativos e frequentemente lúdicos que permitem aos usuários transformar a si mesmos ou seu entorno, criando experiências inesquecíveis. Os anunciantes aproveitam as lentes patrocinadas para infundir sua marca nos momentos cotidianos dos usuários e aumentar o reconhecimento da marca. Domino’s e Oreo, entre outras marcas, realizaram campanhas bem-sucedidas com lentes patrocinadas no Snapchat.

Geofiltros

Com geofiltros, os anunciantes podem criar filtros personalizados que os usuários podem aplicar às suas fotos com base em sua localização. Isso permite que as empresas interajam com seu público-alvo em áreas específicas, como eventos, pontos turísticos ou locais populares como cafeterias. E falando em cafeterias, a campanha de geofiltros da Happy Hour de Frappuccino da Starbucks foi um sucesso.

Campanhas de marketing de influenciadores e conteúdo gerado por usuários

O marketing de influenciadores e o conteúdo gerado pelo usuário (UGC) estão ganhando enorme popularidade no Snapchat, em grande parte graças ao seu recurso Spotlight. O Spotlight destaca os Snaps mais divertidos para mais de 350 milhões de usuários mensais. No primeiro trimestre de 2023, o conteúdo gerado pelo usuário no Spotlight foi assistido 175% mais vezes do que no primeiro trimestre de 2022.

Ao colaborar com influenciadores do Snapchat, as marcas devem se concentrar em encontrar aqueles cujo conteúdo esteja alinhado com seus valores e público-alvo.

Por exemplo, uma marca de saúde e fitness poderia colaborar com um influenciador popular de fitness para destacar seus produtos em rotinas de exercícios no Spotlight. Dessa forma, as marcas podem amplificar sua mensagem e se conectar com mais pessoas.

E as campanhas de UGC exploram a criatividade da base de usuários do Snapchat. Segundo as estatísticas, o potencial é enorme, dado que 65% dos usuários do Snapchat postam uma história após fazer uma compra. As marcas podem incentivar seu público a criar e compartilhar conteúdo sobre seus produtos. Por exemplo, uma marca de roupas pode convidar os usuários a compartilharem suas melhores #lookdodia. Isso gera entusiasmo e promove um senso de comunidade e autenticidade.

Exemplos específicos da indústria

O Snapchat apresenta muitas oportunidades de publicidade e públicos-alvo para marcas em diferentes setores. Por exemplo, os compradores britânicos de moda são um excelente público-alvo para anunciantes do Snapchat, já que, segundo as estatísticas, quase 30% deles passam de 1 a 3 horas por dia no Snapchat.

E foi isso que a Adidas aproveitou durante sua campanha de lentes patrocinadas no Snapchat, onde os usuários podiam experimentar seus tênis icônicos graças ao recurso de AR.

Outra campanha de sucesso no Snapchat chamada “Cinco de Mayo” foi realizada pela rede de fast food Taco Bell. Eles aproveitaram o feriado do Cinco de Mayo, permitindo que os usuários transformassem seus rostos em tacos com filtros de AR.

Estatísticas e tendências do Snapchat: Principais conclusões

Até 2022, a receita anual do Snapchat estava em US$ 4,6 bilhões – 12% a mais do que em 2021 – com um prejuízo líquido de US$ 328,67 milhões. 99% da receita do Snapchat vem da exibição de anúncios em sua plataforma. O Snap possui mais de 900 parceiros de marcas e criadores em mais de 20 países para criar histórias, incluindo plataformas de notícias, entretenimento e marcas esportivas. O número de usuários ativos diários (DAU) do Snapchat na América do Norte cresceu para 100 milhões no quarto trimestre de 2022. 49% dos usuários da geração Z do Snapchat no Reino Unido usam o aplicativo por mais de 1 hora por dia.

Conclusão: O Snapchat pode manter a competitividade?

A empresa está operando com prejuízo e recusando ofertas de aquisição. Além disso, enfrenta mais concorrência pela atenção de seu público-alvo principal do que nunca, graças ao TikTok.

No entanto, as estatísticas, mostram que o Snapchat ainda é uma plataforma popular tanto para anunciantes quanto para consumidores. Mas, para começar a obter lucro e crescer, precisa diversificar suas fontes de receita e garantir que mais de 1% de sua receita venha de fontes além da publicidade.

Por fim, tal como acontece com todas as redes sociais, é importante realçar o caráter viciante do seu uso frequente, sem descartar possíveis perigos de aliciamento de jovens e não só, pelo que se aconselha os país a ter algum controlo dos usuários mais novos, nomeadamente, recorrendo a ferramentas de controlo parental.

FAQ