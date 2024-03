Estatísticas do TikTok: dados incríveis que você não pode ignorar

Revelando estatísticas dos usuários do TikTok

Número total de usuários do TikTok

Fonte: Statista

O aplicativo TikTok foi o aplicativo mais baixado no mundo em 2022, com 672 milhões de downloads. Apesar dos obstáculos enfrentados pelo TikTok nos Estados Unidos, ela é uma das dez principais mídias sociais do país, com mais de 116 milhões de usuários. Em abril de 2023, a base de usuários do TikTok ultrapassou 1,09 bilhão.

Taxa de crescimento de usuários do TikTok

Em setembro de 2021, a base de usuários do TikTok ultrapassou 1 bilhão, o que representou um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Estatísticas Demográficas dos usuários do TikTok

Os três principais mercados do TikTok em 2023 foram os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. No que diz respeito à adoção por parte de novos usuários, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos ocuparam o primeiro lugar, com crescimento de mais de 100% da base de usuários adultos nos dois países, isso em relação à população total da análise anterior.

A Coreia do Sul apresenta a menor taxa de penetração de usuários, com um percentual de 12,3% da população adulta utilizando o TikTok.

Fonte: Statista

Em 2023, no TikTok, 53% dos usuários eram de gênero feminino e 46% de gênero masculino. As mulheres entre 18 e 24 anos representam 21% do total de usuários do TikTok, enquanto os homens da mesma faixa etária representam 17,5%. As mulheres também representam a maioria entre os criadores de conteúdo para a rede, 55,3% dos autores de conteúdo do TikTok.

Aproximadamente um terço dos usuários do desta rede social nos Estados Unidos é composto por adolescentes entre 10 e 19 anos o que nos remete para a necessidade de controlo parental de menores. A faixa etária de 20 a 29 anos não fica muito atrás, representando 29,5% da base de usuários americana.

Gostou deste infográfico? Sinta-se à vontade para usá-lo em seu site ou blog, mas lembre-se de nos dar crédito vinculando de volta para techreport.com/pt/estatisticas/estatisticas-tiktok em sua postagem.

Estatísticas sobre o Tempo médio gasto no TikTok

Em média, os usuários do TikTok em todo o mundo, gastaram 23 horas por mês no aplicativo em 2022 – 3,6 horas a mais do que em 2021. Aqui está um detalhamento de quantas horas eles gastaram no aplicativo por país em 2021 e 2022:

País Horas gastas no TikTok por mês, 2022 Horas gastas no TikTok por mês, 2021 Austrália 29,46 23,4 Indonésia 29 23,1 Rússia 28,4 26,3 México 27,4 23,4 Reino Unido 27,2 27,3 EUA 26,5 25,6 Canadá 25,5 22,6

O poder do conteúdo do TikTok: estatísticas chocantes que você não pode ignorar

Os vídeos curtos do TikTok apresentam todos os tipos de conteúdo – desde canto e dança até dicas do tipo faça você mesmo. Aqui estão alguns insights sobre o conteúdo do TikTok.

Gostou deste infográfico? Sinta-se à vontade para usá-lo em seu site ou blog, mas lembre-se de nos dar crédito vinculando de volta para http://techreport.com/pt/estatisticas/estatisticas-tiktok em sua postagem.

Tipos de conteúdo no TikTok

Os vídeos de dança são muito populares e estão entre os principais e mais acessados do TikTok. Porém, marcas e criadores de conteúdo podem criar vídeos sobre qualquer assunto. Alguns exemplos são:

BookTok para amantes de livros – equivalente do TikTok ao BookTube.

CookTok e RecipeTok para fãs de comida e culinária.

DanceTok para amantes da dança.

KidTok e ParentTok para conteúdo familiar e para pais.

PrankTok – apresenta reações a pegadinhas e piadas.

Tendências e desafios virais no TikTok

É verdade que alguns desafios virais do TikTok têm se mostrado perigosos. No entanto, muitos deles são benignos e os profissionais de marketing e criadores de conteúdo podem tirar vantagem dessas tendências. Alguns dos desafios mais populares do TikTok de 2022 foram:

O desafio “Eu Vou”

O Desafio do Diário

O desafio da receita TikTok.

Ademais, de acordo com o líder de marketing Neal Schaffer, o desafio “I Will” e o Journal continuarão em alta. “Aprender coisas novas” e “fazer algo diferente todos os dias” são outros dois desafios que destacou para 2023.

Estatísticas das Taxas de engajamento do TikTok

Fonte: Statista

O envolvimento com o conteúdo, que compreende visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos, é de suma importância para o bom desempenho de uma conta do TikTok. A taxa média geral de engajamento é de 4,25%. Mas para influenciadores, pode chegar a 15%.

As estatísticas do TikTok indicam que as contas que postam com pouca frequência têm taxas de engajamento inferiores em relação às que postam com frequência maior. A seguir, estão alguns exemplos de desempenho do conteúdo do TikTok em termos de taxas de engajamento:

Duração do vídeo Taxa de engajamento por duração dos vídeos 0-9 segundos 6,3% 10-15 segundos 6,1% 16-29 segundos 6,5% 30-53 segundos 7% Mais de 54 segundos 8,2%

Tendências de criação de conteúdo, segundo as estatísticas do TikTok

Vamos dar uma olhada nas tendências de criação de conteúdo do TikTok para consumidores e profissionais de marketing.

Vídeo curto

Fonte: Sprout Social

Os vídeos curtos do TikTok fazem parte da tendência de “shorts” online, que vem ganhando força nos últimos anos, com o YouTube Shorts e o Instagram Reels entrando na onda. De acordo com um estudo do Sprout Social, 66% dos consumidores consideraram os vídeos curtos a forma de conteúdo mais envolvente em 2022.

Transmissão ao vivo

Fonte: TikTok

De acordo com as estatísticas do TikTok, 1 em cada 5 usuários assistem ao Tik Tok LIVE, e 62% deles assistem diariamente. Os usuários parecem adorar usar o TikTok LIVE para interagir com marcas e criadores.

Afinal, cerca de 77% dizem que adoram conteúdo TikToK LIVE autêntico produzido por criadores e 68% preferem embaixadores da marca. E com o lançamento do programa de criatividade TikTok, o conteúdo AO VIVO pode ficar ainda mais popular.

Na verdade, metade da base de usuários do TikTok LIVE comprou algo depois de ver em uma live. Lançamentos de produtos e conteúdo de vendas mostrados no TikTok ao vivo são populares, com mais de 70% dos usuários afirmando estar interessados ​​neles.

Conteúdo gerado por usuários

Foi comprovado que campanhas com conteúdo autêntico gerado pelo usuário são 50% mais envolventes do que aquelas sem. Além disso, os consumidores hoje são muito mais propensos a confiar no conteúdo de produtos de outros clientes do que de uma marca.

Cada consumidor tem sua própria história e perspetiva únicas. Ao incorporar conteúdo gerado pelo usuário em sua narrativa, as marcas podem se tornar mais identificáveis ​​com o público e construir relacionamentos melhores e mais duradouros.

Personalização

Os algoritmos do TikTok podem fornecer aos usuários recomendações personalizadas no feed #ForYou. Essas recomendações são baseadas no envolvimento do usuário com outros vídeos. Por esse motivo, os criadores do TikTok costumam adaptar seus vídeos aos interesses de públicos específicos (por exemplo, pais ou faça você mesmo).

Conteúdo interativo

Fonte: Statista

O conteúdo de vídeo interativo foi usado por 47% dos profissionais de marketing em 2022.

Um exemplo desse conteúdo interativo é o formato de quiz do Tik Tok. Você pode incorporar um questionário em seu perfil para interagir com os consumidores, para que eles possam compartilhar os resultados, aumentando assim também o reconhecimento da marca.

Outro tipo de conteúdo interativo é a enquete do TikTok, que pode ser compartilhada em vídeos por meio do recurso Stickers do aplicativo. As marcas podem usá-los para obter feedback dos usuários, por exemplo, ou insights sobre o conteúdo que seu público deseja ver.

Sustentabilidade

O TikTok tem se mostrado uma ótima plataforma para conteúdo sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. Na verdade, quase um quarto das pessoas no Reino Unido utilizou o Tik Tok para obter informações sobre produtos sustentáveis ​​em 2021.

Inclusive, o TikTok é o lar de vários ativistas climáticos, como Hazel Thayer, que compartilha conteúdo sobre soluções para mudanças climáticas com seus 118 mil seguidores.

Além disso, por lá você encontra influenciadores ambientais como o coletivo EcoTok, onde ativistas compartilham seu conteúdo sobre vida sustentável e consequências das mudanças climáticas com 119 mil seguidores.

Desbloqueando as estatísticas de publicidade do TikTok

Os gastos com publicidade no Tik Tok cresceram 29% em 2022. Além disso, 75% das marcas americanas usavam anúncios do TikTok naquele ano.

Fonte: Statista

Portanto, o interesse na publicidade do TikTok definitivamente existe. Mas quão eficaz é isso?

Opções de Publicidade disponíveis no TikTok

Publicidade em Feeds

Os anúncios in-feed do TikTok têm 60 segundos de duração e aparecem em um formato semelhante às histórias do Instagram. Os usuários podem interagir com eles e compartilhá-los.

De acordo com o Social Pilot, o orçamento mínimo de campanha para marcas para anúncios InFeed é de US$ 6.000, com cada impressão custando US$ 10.

Um exemplo de campanha in-feed bem-sucedida do TikTok foi a Tattoo Brow Ink Pen da Maybelline. Os anúncios InFeed ajudaram a marca a superar seu KPI em 7x.

Aquisições de marca

Os anúncios de aquisição da marca TikTok são anúncios em tela cheia que aparecem imediatamente após os usuários iniciarem o aplicativo. Geralmente têm menos de 5 segundos de duração e têm como objetivo direcionar o usuário a uma landing page ou a um desafio de hashtag.

Apenas um anúncio de aquisição de marca pode ser exibido a um usuário por dia, e eles são capazes de gerar uma alta taxa de conversão. Só para exemplificar, a campanha publicitária de aquisição da marca “AllForYou” da Samsung proporcionou uma taxa de engajamento de 30%.

Não é surpresa, portanto, que as marcas estejam dispostas a pagar até US$ 50 mil por tais campanhas.

Desafios de hashtag de marca

A função de hashtags de marca do TikTok permite que as marcas criem hashtags de marca exclusivas e incentive os usuários a co-criar conteúdo gerado pelo usuário com base nessas hashtags.

Quando um usuário clica na hashtag, ele é direcionado para a página do Brand Challenge com as regras e o link para a marca. Eles podem então criar seu próprio conteúdo com a hashtag.

É uma poderosa ferramenta de marketing e engajamento do usuário. Por exemplo, o desafio #PlayWithPringles lançado pela marca de salgadinhos em 2020 resultou em mais de 340.000 vídeos gerados por usuários e uma taxa de engajamento de 13%.

TopView

Os anúncios TopView são semelhantes aos anúncios de aquisição de marca. Eles ficam em tela inteira e são exibidos imediatamente após os usuários abrirem o TikTok, mas têm 60 segundos de duração.

Entre todos os formatos de anúncios disponíveis no TikTok, os anúncios TopView são os mais semelhantes aos anúncios em vídeo tradicionais e têm o toque menos “orgânico”. No entanto, eles oferecem alto ROI e 72% dos usuários do TikTok dizem que preferem anúncios TopView a outros.

Efeitos de marca

Fonte: TikTok

Os efeitos de marca do TikTok permitem que as marcas ofereçam efeitos personalizados, como adesivos e filtros personalizados, entre outros. Esses efeitos podem ajudar as marcas a incentivar a criação de conteúdo gerado pelo usuário, aumentando o reconhecimento da marca.

Por exemplo, a marca de atendimento odontológico Colgate veiculou a campanha #ColgateKiss TikTok em 2019, criando um efeito de marca clicável. Isso resultou em mais de 60.000 visualizações geradas por usuários e uma taxa de engajamento de 4,4%.

Estatísticas do Marketing de influência do TikTok

Gostou deste infográfico? Sinta-se à vontade para usá-lo em seu site ou blog, mas lembre-se de nos dar crédito vinculando de volta para techreport.com/pt/estatisticas/estatisticas-tiktok em sua postagem.

O TikTok é uma ótima maneira de se conectar e ganhar dinheiro com o público por meio do marketing de influencers (influenciadores), especialmente se você deseja alcançar a Geração Z, que geralmente diz não gostar de táticas convencionais de marketing.

No entanto, usar micro e nano influenciadores funciona melhor do que colaborar com aqueles com mais de um milhão de seguidores, e é mais barato.

Comércio eletrônico

Fonte: TikTok

Os anúncios do TikTok Vídeo Shopping são anúncios que levam o usuário do vídeo direto para a finalização da compra. Eles podem ser integrados ao catálogo existente da marca e simplificam significativamente o processo de comércio eletrônico.

Taxas de alcance e engajamento de publicidade TikTok

Os anunciantes podem usar as métricas integradas do TikTok (visualizações, curtidas, compartilhamentos, comentários, CTRs) para avaliar seu alcance e taxas de engajamento.

As últimas novidades sobre privacidade e segurança do TikTok que você precisa saber

Uma das maiores controvérsias associadas ao TikTok são os dados do usuário e o tratamento da privacidade. Vamos olhar mais de perto.

Problemas de privacidade e segurança do TikTok

O TikTok enfrentou alguns problemas de privacidade e segurança que chamaram atenção no mundo todo. Os legisladores da Austrália e dos estados de Montana e Indiana, nos EUA, destacaram a necessidade de medidas robustas de privacidade e de maior transparência nas suas práticas de recolha de dados.

Em relação à privacidade do TikTok na Austrália, foram levantadas preocupações sobre os laços do TikTok com o governo chinês e a extensão dos dados que estava coletando de seus usuários.

Nos Estados Unidos, o estado de Montana tomou medidas para enfrentar os riscos potenciais associados ao TikTok e proibiu a plataforma em maio de 2023, com a lei entrando em vigor no início de 2024. Enquanto isso, o TikTok foi processado por violações de segurança em Indiana.

Resposta do TikTok às questões de privacidade e segurança

O TikTok tomou várias medidas em resposta a essas preocupações com a privacidade. A empresa lançou centros de transparência onde especialistas podem revisar suas políticas de moderação, práticas de dados e protocolos de segurança. Eles também providenciaram o armazenamento dos dados dos usuários nos EUA e em Cingapura.

Além disso, o TikTok introduziu recursos para melhorar o controle e a privacidade do usuário. Os usuários agora têm acesso a configurações de privacidade mais robustas, permitindo-lhes escolher quem pode ver e interagir com seu conteúdo.

Por fim, eles também estão trabalhando para educar os usuários sobre privacidade e segurança por meio de notificações no aplicativo e campanhas educativas.

Mudanças futuras nas políticas de privacidade do TikTok

O TikTok comprometeu-se a melhorar ainda mais as suas práticas de privacidade. Anunciou planos para atualizar as suas políticas de privacidade da UE e dos EUA e para estabelecer uma série de dicas de melhores práticas de privacidade.

O TikTok também está explorando maneiras de armazenar dados de usuários localmente em diferentes regiões para resolver preocupações sobre possíveis acessos não autorizados.

O melhor meio para lutar com estes problemas, é o uso de um bom VPN, pois garante a melhor privacidade.

Conclusões: Principais estatísticas do TikTok

Mulheres de 18 a 24 anos representam 21% da base de usuários do TikTok, com usuários do sexo masculino nessa faixa etária representando 17,5%. Os três maiores mercados do TikTok são os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. A taxa média geral de engajamento do TikTok é de 4,25%. Os gastos com publicidade do TikTok cresceram 29% em 2022. O desafio #PlayWithPringles de 2020 do TikTok resultou em mais de 340.000 vídeos gerados por usuários e uma taxa de engajamento de 13%.

O que vem a seguir para o TikTok?

Com mais de um bilhão de usuários em todo o mundo e uma base de usuários em rápido crescimento, o TikTok remodelou o cenário global de mídia e publicidade.

E dadas as altas taxas de engajamento de seu conteúdo inovador e recursos de publicidade, sem mencionar o desenvolvimento da IA ​​do TikTok, não é surpresa que cada vez mais marcas estejam planejando investir no marketing do TikTok.

No entanto, o TikTok também terá de fazer esforços consideráveis ​​em matéria de privacidade e segurança e de intensificar a aplicação da regra de proibição de menores de 13 anos para continuar a prosperar face a um ambiente tecnológico cada vez mais regulamentado.



Se tem filhos menores, o uso de aplicativos de controlo parental , é legal e recomendável.

Perguntas frequentes