Uso de Antivírus: +40 estatísticas, dados e tendências que precisa conhecer em 2024

Estatísticas gerais de uso de antivírus

1. Até o momento, em 2024, o mercado global de programas antivírus atingiu US$4,25 bilhões.

Segundo um relatório da The Businesses Research Company, o mercado mundial de software antivírus passou de US$4,06 bilhões, em 2022, para US$4,25 bilhões em 2023. Portanto, a taxa de crescimento anual foi de 4,5% nesse período.

2. A quantidade de ataques com malware ainda está aumentando.

Em um relatório de 2022 da SonicWall, o número de ataques com vírus e malware expandiu 2% em 2022, somando 5,55 bilhões de casos.

3. O ransomware se tornou um dos tipos de cibercrime mais populares, com um valor médio de US$170.000 por resgate.

O ransomware tem sido uma das opções mais populares entre os cibercriminosos desde 2022. Aliás, o valor médio exigido nos golpes é de US$170.000.

4. Mais de 560.000 casos de malware são detectados diariamente.

A cada dia, os programas antivírus detectam mais de 560.000 ataques de malware mundialmente.

5. O uso do antivírus ESET bloqueou mais de 93% dos ataques em 2022.

Segundo um relatório, o ESET bloqueou mais de 100 milhões de ataques direcionados em 2022. Além disso, o software impediu mais de 90% dos ataques de dia zero no mesmo ano.

6. Apenas metade dos smartphones nos Estados Unidos é protegida com o uso de antivírus.

Um estudo da BitDefender mostrou que apenas 50% dos usuários de dispositivos móveis protegem seus aparelhos com aplicativos antivírus nos EUA.

7. Dispositivos IoT estão cada vez mais propensos a ciberataques.

Segundo um relatório da SonicWall, enquanto a quantidade de ataques de ransomware diminui a cada ano, o número de dispositivos com “internet das coisas” (IoT) explorados por hackers só cresce.

8. Nenhum antivírus é 100% seguro contra todos os tipos de malware.

Independentemente do seu nível de eficiência, o uso de antivírus pode não ser capaz de detectar e combater todas as formas de malware.

9. O uso do antivírus ESET gerou menos falsos positivos para os usuários.

Em um teste de falsos positivos, o ESET retornou apenas um resultado equivocado. Por outro lado, o TotalAV teve quatro falsos positivos, enquanto o Kaspersky retornou cinco.

Estatísticas demográficas no uso de antivírus

10. Os EUA são o país mais visado pelos ciberataques.

Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar em ataques cibernéticos. Em 2021, mais de 41,1% de todos os ciberataques do mundo ocorreram nos EUA, seguidos pelo Japão (8%), Brasil (6%) e Canadá (5%).

11. O Irã é o país mais impactado por infecções de malware na versão mobile.

Uma pesquisa da Kaspersky Labs mostrou que o Irã teve o maior número de ataques com malware no segundo trimestre de 2022 entre todos os usuários de seu antivírus mobile.

12. Os EUA são o país mais preparado contra o cibercrime.

Embora as empresas relatem ataques de ransomware contra seus negócios no mundo todo, as firmas dos Estados Unidos são as mais preparadas para lidar com isso. Afinal, essas empresas concentram 47% das estratégias de proteção recorrendo ao uso de antivírus, implementadas.

13. 89% dos usuários de desktop fazem uso de antivírus, contra 70% dos usuários de notebooks.

Curiosamente, os usuários de desktop instalam mais programas antivírus em suas plataformas do que os usuários de notebooks. Segundo o Statista, quase 90% dos usuários de desktop utilizam esse tipo de software. Por outro lado, a taxa cai para 80% entre usuários de notebooks.

14. A Grécia teve o menor número de ciberataques de 2023.

A Grécia foi o país com o menor número de ciberataques de 2023, conforme relatório do National Cyber Security Index (NCSI). Por exemplo, a Grécia obteve uma pontuação de 96.10. Em seguida, vieram a Finlândia (96.00) e o Reino Unido (95.80).

15. Em 2022, 97% dos clientes do antivírus Avast configuraram o inglês como idioma.

A Avast relatou que 97% de seus usuários faziam uso do antivírus com o idioma padrão do programa para inglês. Portanto, isso implica que a grande maioria deles é falante desse idioma.

16. Os homens são maioria entre os usuários de programas antivírus.

Segundo um estudo da AV-Test, 62% dos que fazem uso de seu antivírus eram homens, enquanto os 38% restantes eram mulheres.

17. 62% dos que fazem uso de antivírus têm até 34 anos de idade.

Segundo um estudo da AV-Test, 62% dos clientes de antivírus têm idade entre 18 e 34 anos. Além disso, 23% têm de 35 a 54 anos, e outros 15% têm 55 anos ou mais.

18. A quantidade de tipos de malware cai consistentemente a cada ano.

Desde 2017, o número de variantes de malware tem caído constantemente. Havia 669 milhões de tipos de malware. No entanto, a quantidade diminuiu para 246 milhões em 2020. Entre as causas, está o uso de antivírus aprimorados e o maior uso de programas em nuvem.

Estatísticas de uso de antivírus

19. Existem programas antivírus gratuitos, mas eles são menos efetivos que as versões premium.

Os programas antivírus gratuitos oferecem boas soluções. No entanto, carecem de diversas características premium de alta qualidade disponíveis nas versões pagas. Portanto, são menos eficazes do que as versões premium dos programas.

20. O gasto médio por quem faz uso de programas antivírus é de US$40,60 por ano

O usuário médio de antivírus gasta entre US$30 a US$100 anualmente com esse tipo de serviço. No entanto, isso varia bastante conforme o número de dispositivos conectados, o tipo de antivírus escolhido e a duração do plano.

21. A maioria dos usuários prefere os antivírus gratuitos às suas versões pagas.

Apesar das limitações, muitos usuários preferem usar a versão gratuita a um plano premium de software antivírus. Entre os motivos para isso, estão sua perceção de segurança, os recursos disponíveis na versão gratuita e o custo da versão premium.

22. Os programas antivírus tiveram 30,69 milhões de usuários diários em 2024.

Mais de 30,69 milhões de pessoas fazem uso de antivírus diariamente para escanear pastas e arquivos maliciosos. Alguns programas funcionam automaticamente. No entanto, outros são executados em segundo plano para detectar ameaças comuns como ransomware, adware e trojans.

Estatísticas econômicas de uso de antivírus

23. Os EUA são o maior mercado da indústria de antivírus.

Existem mais computadores pessoais em uso nos Estados Unidos do que em outros países. Portanto, fica fácil entender o tamanho gigantesco da indústria de antivírus nos EUA.

24. O comércio é o setor que faz mais uso de programas antivírus, seguido pelo governo e pelos usuários finais.

Em 2022, o setor comercial representou 54,3% do mercado mundial de software antivírus. O segmento governamental veio depois, com um market share de 22,1%, enquanto o setor de consumo atingiu 23,6%.

Estatísticas de uso de antivírus por dispositivo

25. O Windows é o sistema operacional mais suscetível a ataques com vírus e malware.

Entre os sistemas operacionais para desktop, o Microsoft Windows se destaca como o mais vulnerável a malware, recebendo 54,4% de todos os ataques a computadores. Em seguida, vem o Linux, com cerca de 39,4% do total. Por fim, o macOS responde por 6,2%.

26. Cerca de 1,3 bilhão de smartphones faz uso de um software antivírus.

Com o aumento dos casos de malware em smartphones, também tem crescido a conscientização dos usuários sobre a necessidade de ter aplicativos antivírus atualizados. Por exemplo, havia 325 milhões de smartphones com programas desse tipo instalados em 2013. Mas esse número já aumentou para 1,3 bilhão de dispositivos.

27. 60% de todos os ataques com malware usaram tráfego criptografado.

Os cibercriminosos preferem distribuir ataques com malware usando tráfego criptografado SSL/TSL. Essa parece ser a opção preferida porque dificulta a detecção ou mitigação do malware, como relatado pela WatchGuard.

28. Apenas 49% dos usuários mobile utilizam aplicativos antivírus.

Embora sejam alvo constante de ataques com malware, menos da metade dos usuários de smartphones fazem uso de um app antivírus. Aliás, isso explica por que os cyberpunks ainda miram bastante esse público.

29. 35% das pessoas sem antivírus acham eles caros demais.

Elas consideram os programas pouco acessíveis.

Estatísticas de market share de uso de antivírus

30. O uso de antivírus na nuvem continua crescendo.

A indústria de antivírus em nuvem está em constante expansão. Aliás, os especialistas preveem que a indústria crescerá para US$1,819 bilhões até 2023. Isso se deve ao custo reduzido da computação em nuvem e ao maior número de soluções sofisticadas.

Estatísticas do mercado de antivírus

31. O mercado global de cibersegurança foi avaliado em US$202,72 bilhões em 2022.

A avaliação de mercado acumulou mais US$172,32 bilhões ao longo de 2023. Portanto, espera-se que ele cresça a uma taxa anual de 13,8%, chegando a US$424,97 bilhões em 2030.

32. Cerca de 3,8 bilhões de usuários de internet sofreram ataques com malware.

Este número impressionante mostra como o malware é uma ameaça séria para os usuários. Aliás, é possível receber arquivos de malware ao clicar em um link malicioso, baixando um arquivo ou abrindo um arquivo infectado.

33. 43% dos especialistas em TI dizem que foram atacados com métodos de engenharia social em 2022.

A engenharia social tem sido um dos principais métodos de aplicação de golpes virtuais nos últimos anos.

34. O cibercrime cresceu 600% desde o Covid-19.

Segundo um relatório da Cybersecurity Ventures, houve um aumento impressionante de 600% nos ciberataques desde o início da pandemia de Covid-19. Possíveis razões incluem o aumento do trabalho remoto, a proliferação de malware e uma maior atividade online. Isso vem reforçar a ideia de que muitos ainda não fazem uso de antivírus, ou possuem versões desatualizadas e da importância das empresas de apoiar seus colaboradores financeiramente, neste contextos.

35. Em 2022, cibercrimes com criptomoedas atingiram recorde histórico.

Os casos de cryptojacking bateram um valor recorde de cerca de US$20,1 bilhões em 2022. Aliás, houve um aumento incrível de 43,57% em relação aos 14 bilhões no ano anterior.

36. O RiskTool é o malware mobile mais popular, atingindo mais da metade dos dispositivos infetados.

Embora não seja totalmente malicioso, o RiskTool torna seu dispositivo mobile vulnerável a invasões. Além disso, responde por 54,06% de todos os aparelhos infetados. Em seguida, vem o Trojan-Dropper, com 17,21% dos dispositivos afetados.

37. A indústria de firewall e antivírus vale mais de US$37 bilhões.

A indústria de firewall e antivírus tem valor superior a US$37 bilhões. Portanto, houve um aumento expressivo no suso de Firewalls e antivírus, em relação à avaliação de 2020, que era de US$28 bilhões.

38. Há mais de 970 milhões de artefatos de malware na internet.

A presença de malwares parece não ter fim, com mais de 970 milhões de artefatos circulando atualmente. Além disso, a cada ano, a quantidade aumenta em quase 100 milhões.

Estatísticas de uso de antivírus, por marca

39. O BitDefender é o antivírus grátis mais popular e portanto, com maior uso, com uma participação de mercado de 10.17%.

Os dados mostram que o BitDefender ocupa o primeiro lugar entre os antivírus gratuitos, com uma participação de mercado impressionante de 10,17%. Por outro lado, seu principal concorrente, Malwarebytes, caiu para 7,29% em participação de mercado.

40. Segundo dados do Avast, 55% dos programas antivírus para computador estão desatualizados.

Apesar de muitas pessoas afirmarem que têm um programa antivírus instalado e em uso em seus dispositivos, a maioria delas ainda está sujeita a ataques. Afinal, estudos recentes do Avast indicam que muitos usuários têm um software desatualizado em seus computadores.

41. McAfee, ZoneAlarm e Kaspersky registram a maior taxa de detecção em um software antivírus.

O teste cobriu 24 softwares antivírus e uma grande variedade de malwares. Incrivelmente, McAfee, Kaspersky e ZoneAlarm detectaram todas as amostras utilizadas.

42. O Avast bloqueou 35,4 bilhões de ataques com malware em 2022.

O Relatório de Ameaças de 2022 do Avast indica que o Avast detectou e bloqueou 35,4 bilhões de ataques com malware naquele ano. Em 2021, foram 28,8 bilhões. Portanto, houve um aumento expressivo na quantidade de ataques.

43. 100 milhões de americanos usavam o Microsoft Defender em 2022.

Em 2021, o Microsoft Defender tinha 80 milhões de usuários nos EUA. No entanto, o número aumentou em mais de 20 milhões, ultrapassando os 100 milhões, segundo dados de 2022. Isso pode ser atribuído ao uso do Windows 11 e às melhorias do seu antivírus.

44. Norton Security tem o maior número de usuários premium em 2022.

Um relatório mostrou que o Norton Security registrou o maior número de usuários premium em 2022, com mais de 23,3 milhões de pagantes. Em seguida, vêm o McAfee (com 15 milhões de usuários) e o BitDefender (com 10 milhões).

45. Aproximadamente 33 milhões de empresas tinham em uso versões pagas de programas antivírus nos EUA em 2023.

Em 2023, aproximadamente 33 milhões de negócios usavam programas antivírus premium para ter segurança na internet, gerenciamento de senhas e uma navegação segura. Por outro lado, o relatório de 2022 indicava 25 milhões de clientes empresariais.

Estatísticas de uso de antivírus: Conclusão

Vimos diversas informações fascinantes sobre o uso de antivírus, incluindo números e tendências. Você pode avaliar a necessidade de proteger sua vida digital de diversas formas. E uma delas inclui ter um programa antivírus premium em uso em seu computador e smartphone. Com os dados acima, acreditamos que você estará mais atento à sua segurança digital. Então, deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo.

Perguntas Frequentes