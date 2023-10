Análise do Gerenciador de senhas Keeper em 2023: O Keeper é confiável?

Nossa análise sobre o gerenciador de senhas Keeper visa aprofundar-se em uma das soluções de segurança mais populares do mercado. O Keeper é uma opção segura e robusta para todas as suas necessidades de gerenciamento de senhas e você verá em nossa análise por que pode confiar a ele, todos os seus documentos confidenciais, arquivos de mídia, e credenciais de login.

A verdade, é que há uma grande infinidade de gestores de senha que afirmam ser os melhores. No entanto, nem todos oferecem a compatibilidade necessária, caso o usuário pretenda trocar de gestor.

Assim sendo, tal como acontece com qualquer software, ler uma análise completa sobre eles é, talvez, a única maneira de saber se essa é a solução correta para você. E claro, o Keeper também possui suas falhas, e por isso elaboramos esta análise sob a forma de revisão detalhada do gerenciador de senhas Keeper.

Como funciona o gerenciador de senhas Keeper?

Keeper é um dos melhores gerenciadores de senhas e sua funcionalidade básica é semelhante à de seus semelhantes. Ele gerencia suas senhas para você e as mantém protegidas em um cofre, que é desbloqueado com uma senha mestra. Essa será a única senha que você terá que lembrar.

Manter senhas poderosas e infalíveis é uma preocupação para quem tem várias contas online, incluindo e-mails, contas de mídia social, contas bancárias, entre outras. O ideal é ter uma senha distinta para cada uma delas, e é aqui que o Keeper irá ajudá-lo.

O Keeper irá:

a) Gerar senhas fortes para você

b) Eliminar a necessidade de lembrar zilhões de senhas, fornecendo a você uma senha mestra para acessar suas senhas salvas. Além disso, você obterá uma galeria de mídia privada onde seus arquivos de mídia também desfrutarão de forte proteção.

O Keeper é um bom gerenciador de senhas? Principais prós e contras

Escolher o gerenciador certo para suas senhas e outros dados confidenciais é essencial para uma proteção infalível. Vejamos alguns dos principais benefícios e algumas pequenas falhas do gerenciador de senhas Keeper:

👍 Prós Criptografia multicamadas AES forte de 256 bits

Criptografia multicamadas AES forte de 256 bits Nunca foi hackeado ou violado

Nunca foi hackeado ou violado Um gerador de senha confiável que gera senhas fortes de 20 caracteres

Um gerador de senha confiável que gera senhas fortes de 20 caracteres Aplicativos para iOS, Android, Windows e Mac, além de funcionar em navegadores também

Aplicativos para iOS, Android, Windows e Mac, além de funcionar em navegadores também Arquitetura de conhecimento zero, portanto não há registro de dados

Arquitetura de conhecimento zero, portanto não há registro de dados Interface amigável com inúmeras opções de personalização

Interface amigável com inúmeras opções de personalização Ele passa por testes regulares de invasão e auditorias de segurança

Ele passa por testes regulares de invasão e auditorias de segurança Recursos como KeeperChat estão ausentes em todos os outros gerenciadores de senhas

Recursos como KeeperChat estão ausentes em todos os outros gerenciadores de senhas Planos acessíveis, incluindo uma versão gratuita para sempre 👎 Contras Sem garantia de devolução do dinheiro

Sem garantia de devolução do dinheiro Clientes fora dos EUA enfrentam um pequeno atraso no suporte ao cliente

Clientes fora dos EUA enfrentam um pequeno atraso no suporte ao cliente O recurso BreachWatch é um complemento pago

Keeper vs. Outros principais gerenciadores de senhas

Vamos agora dar uma olhada em como o Keeper se compara a outros gerenciadores de senhas importantes:



Gerenciador de senhas Versão grátis 3 principais recursos Preço inicial para planos pagos Usuários no plano básico Compatibilidade Keeper Plano grátis + teste de 30 dias · Monitoramento da dark web · Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana · Programa de mensagens independente – KeeperChat US$ 2/mês – Plano anual 1 Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge NordPass Plano grátis + teste de 30 dias · Criptografia XChaCha20 da nova era · 6 logins com apenas uma assinatura · Arquitetura de conhecimento zero US$ 1,79/mês – plano de 2 anos 1 Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Norton Grátis · Funcionalidade de alteração automática · Totalmente gratuito para sempre, sem planos pagos · Navegador privado integrado Grátis 1 Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Enpass Plano gratuito + teste de 14 dias · Recursos específicos para empresas, como Admin Console · Compatível com o seu Apple Watch · Gratuito para usuários de desktop US$ 1,99/mês – plano anual 1 Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, Apple Watch 1Password Teste de 14 dias · Kit de ferramentas de segurança da Watchtower · Modo de viagem · Psiu! para compartilhar seus dados com segurança US$ 2,99/mês – plano de 1 ano 5 Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge

Como você pode ver, o Keeper é uma das soluções de gerenciamento de senhas mais acessíveis do mercado. Ele está no mesmo nível do Enpass e apenas um pouco atrás do NordPass em termos de preço.

O Keeper justifica o preço um pouco mais alto com recursos como KeeperChat e BreachWatch. O primeiro é uma plataforma de mensagens que permite enviar mensagens privadas (incluindo fotos e vídeos) de forma criptografada para seus contatos próximos.

Um recurso semelhante não pode ser encontrado em alguns dos melhores gerenciadores de senhas. Isso torna o Keeper nossa principal escolha para famílias e empresas que buscam uma maneira segura de realizar comunicações internas.

E embora o NordPass também venha com monitoramento da dark web, o Keeper oferece um serviço totalmente dedicado (BreachWatch). Vem com um cofre muito detalhado, com a opção de personalizar praticamente todas as entradas (o que o torna melhor que o Dashlane e o 1Password, que não vêm com tantas opções).

Ainda por cima, além das amplas opções de personalização, ele também obtém nota máxima em facilidade de uso.

Uma análise aprofundada dos recursos do gerenciador de senhas Keeper

Aqui discutiremos as principais ofertas do Keeper e mencionaremos sua maneira de lidar com a segurança do usuário. Isso o ajudará a decidir se ele é seguro e se os recursos são suficientes para suas necessidades.

BreachWatch

O recurso mais recente do Keeper, BreachWatch, verifica mais de um bilhão de registros na dark web para garantir que nenhum de seus dados pessoais vazou. Se, infelizmente, encontrar algum dos seus dados na dark web, você será receberá uma notificação de imediato.

A dark web é uma parte maliciosa da Internet, acessível apenas através do navegador Tor. Aí dados importantes, muitas vezes esquecidos, são roubados e vendidos, por hackers. Efetuando verificações regulares na Dark Web, o BreachWatch do Keeper garante que seus dados pessoais não sejam comprometidos.

O BreachWatch é essencial para as empresas – você pode monitorar as credenciais dos funcionários na dark web. Isso é uma grande vantagem para grandes organizações, permitindo evitar a exploração de dados online.

Além disso, o BreachWatch também verifica dispositivos infetados por malware que podem colocar seus dados e credenciais em risco. A deteção precoce de software prejudicial neutralizará quaisquer ataques ao sistema.

Uma pequena desvantagem do BreachWatch, é que está disponível apenas mediante pagamento e não está incluído em nenhum dos planos; este não é o caso de provedores como o NordPass, que vem com varreduras da dark web tanto nos planos Premium quanto no Family.

O BreachWatch do Keeper custa US$ 20/usuário/ano, portanto, se você estiver se inscrevendo no plano Família, terá que pagar US$ 100 adicionais para obtê-lo.

KeeperChat

O Keeper é o único gerenciador de senhas que oferece um programa de mensagens – KeeperChat. Embora não esteja disponível para usuários do plano gratuito, os clientes pagantes podem conversar com amigos, familiares ou colegas por meio de mensagens criptografadas de ponta a ponta.

KeeperChat também obtém a tão procurada política de registro zero do Keeper, oferecendo a tranquilidade de saber que nem mesmo os funcionários do Keeper terão acesso às suas mensagens.

O Keeper armazena todas as suas mensagens privadas mantidas no KeeperChat em um cofre seguro. O fato de vir com uma opção de autodestruição mostra o compromisso do Keeper com a segurança total.

Semelhante ao Instagram, o KeeperChat também vem com a capacidade de “cancelar o envio” ou deletar suas mensagens enviadas. Esta é uma boa adição para conversas formais onde você não gostaria de dar um passo errado.

Você também pode usar o KeeperChat para enviar fotos e vídeos confidenciais, que são salvos diretamente na galeria privada do seu telefone – e não no rolo da câmera. Além disso, você também pode criar bate-papos em grupo no KeeperChat, o que o torna uma alternativa viável ao WhatsApp e até mesmo às plataformas de mensagens comerciais.

Arquitetura de Conhecimento Zero

Com a arquitetura de conhecimento zero do Keeper, seus dados são criptografados e descriptografados localmente e ninguém além do usuário poderá descriptografar um cofre. Esse recurso evita que os servidores da empresa acessem suas informações, mantendo-as privadas apenas para você.

Como tal, as violações de dados tornam-se irrelevantes, graças à arquitetura de conhecimento zero do Keeper. Isso ocorre porque os servidores da empresa não armazenam informações como texto simples, o que significa que não são legíveis por humanos – as chaves secretas para descriptografar esses dados estão disponíveis apenas no dispositivo do usuário.

Além disso, o Keeper garante segurança infalível com rigorosas medidas de segurança interna e auditorias recorrentes de terceiros. Em cima disso, todos os seus aplicativos passam por testes de invasão quatro vezes por ano – os testadores incluem o NCC Group e o Cybertest, ambos nomes confiáveis ​​no segmento de segurança cibernética.

Proteção de dados em trânsito

O Keeper garante criptografia de alto nível para dados em repouso e em trânsito. Assim, quando você enviar qualquer informação para outro usuário, ela será enviada de forma criptografada e será descriptografada somente no dispositivo de destino.

É importante notar que o Keeper usa criptografia simétrica de 256 bits para dados no dispositivo e Transport Layer Security (TLS) para criptografar dados em trânsito, tornando virtualmente impossível para usuários mal-intencionados intercetarem dados em trânsito e as chances de qualquer ataque de repetição ou dos ataques man-in-the-middle são próximos de zero.

Um ataque de repetição ocorre quando um invasor escuta uma mensagem enviada e depois a reenvia. Por exemplo, quando um funcionário envia uma mensagem criptografada solicitando a realização de um pagamento, um invasor que tenha escutado isso pode reenviar a mensagem em outro momento no futuro para obter lucro.

Autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores é uma camada adicional de segurança para seus cofres de senhas, contas online e similares. Simplificando, é uma forma de segunda senha necessária para acessar um recurso (por exemplo, o cofre do seu gerenciador de senhas), e o ponto crucial é que ela só é gerada depois que a senha principal é inserida corretamente.

Portanto, mesmo que alguém consiga sua senha principal, ainda precisará passar pelo fator de autenticação secundário, que muito provavelmente só será entregue a você pelo telefone.

O Keeper eleva o 2FA ao oferecer logins por meio de senhas de uso único (TOTPs), nas quais você obtém um código de vários dígitos válido apenas por um determinado período de tempo (geralmente de 15 a 30 segundos).

É dentro desse período que você deve inseri-lo para obter acesso bem-sucedido ao seu cofre, conta bancária ou qualquer outra coisa protegida com 2FA.

O Keeper oferece as seguintes opções para ativar 2FA e receber TOTPs:

SMS

RSA SecurID

Autenticador Google

Duo Security

Wearables compatíveis com o Keeper, como Android Wear ou Apple Watch

Isso é muito mais do que os principais concorrentes, incluindo NordPass, então se você está procurando opções, o Keeper é líder nesse espaço.

KeeperFill

KeeperFill é um recurso do Keeper que economiza trabalho ao preencher suas credenciais para fazer login em uma conta online ou em formulários da web para que você não precise a) perder tempo inserindo seus dados quando puder fazer login com apenas um clique e b) acompanhar suas senhas.

Ao contrário do recurso de preenchimento automático integrado de um navegador que funciona apenas com aquele navegador específico (suas credenciais salvas no Safari não serão preenchidas automaticamente no Chrome e vice-versa), o KeeperFill não discrimina entre navegadores e aplicativos e, em geral, é um recurso muito conveniente que economizará muito tempo.

Isso é especialmente útil se você tiver muitas contas online. O envio automático também é uma boa adição, pois vai um passo além para enviar automaticamente as credenciais preenchidas automaticamente para fazer login.

Um recurso importante do KeeperFill é que ele permite que você defina um cronômetro de logout, ou seja, quando você não estiver mais usando o dispositivo, o Keeper fará logout automaticamente, garantindo proteção adicional às suas senhas e outros detalhes.

Esta é uma vantagem significativa sobre os gerenciadores de senhas de navegador que não possuem essa funcionalidade e permanecem conectados até que você os desative manualmente. Além do mais, não são apenas as suas informações de login que o Keeper pode preencher automaticamente.

Detalhes como endereços, cartões de pagamento e até códigos 2FA também podem acessar-se ​​pelo KeeperFill para facilitar sua vida.

Senha mestra

A senha mestra, como o nome sugere, é a senha do seu cofre principal. Em termos gerais, é uma senha única que lhe dará acesso às suas outras senhas armazenadas no cofre.

Gostamos de como o Keeper dá a você a liberdade de manter sua senha mestra simples e, conforme sua preferência, não há termos não negociáveis, como uso mínimo de um caractere especial, caracteres minúsculos/maiúsculos e assim por diante.

No entanto, é importante certificar-se de que sua senha mestra não seja semelhante a nenhuma das senhas anteriores e que seja muito imprevisível. Isso é para garantir que somente você tenha acesso ao seu cofre criptografado.

Não se preocupe, pois você terá muita ajuda para criar uma senha mestra forte. O medidor de força da senha do Keeper indicará em tempo real a capacidade da sua senha, dependendo de sua complexidade e comprimento.

Falando em cofre de senhas, o Keeper é muito fácil de usar, com inúmeras opções de personalização e classificação, incluindo a capacidade de criar pastas ilimitadas e alterar layouts de visualização.

Ele também vem com tipos de registro predefinidos, incluindo passaportes, licenças de software, seguro saúde, identidades e associações, entre outros, o que significa que fanáticos por organização como nós se divertirão usando o Keeper.

Armazenamento seguro de arquivos

Além das senhas, o Keeper também é especialista em armazenar e proteger seus arquivos de mídia (ou de sua empresa ou funcionários) e outras informações confidenciais. Tudo isso é criptografado usando chaves de criptografia AES-256 de nível militar geradas localmente, evitando qualquer tipo de acesso de terceiros aos seus dados armazenados.

É incrivelmente prático e simples de usar o Keeper Secure File Storage – tudo o que você precisa fazer é simplesmente arrastar e soltar os documentos que deseja proteger diretamente no Web Vault ou no aplicativo de desktop.

Além disso, você pode sincronizar seus arquivos em vários dispositivos com o aplicativo. E se quiser compartilhar qualquer um dos arquivos armazenados com alguém que não seja usuário do Keeper, você pode fazer isso por meio do recurso de compartilhamento único – uma raridade em aplicativos gerenciadores de senhas.

Serviço de concierge

O Keeper Concierge é uma oferta exclusiva que acompanha um suporte prioritário 24 horas por dia, 7 dias por semana e permite que você se conecte com um especialista em segurança cibernética do Keeper que lhe dará orientação e treinamentos individuais sobre como aproveitar ao máximo o software.

É importante notar que o Keeper Concierge é um complemento pago e você terá que desembolsar US$ 8,33 por mês (ou US$ 99 anuais) por ele.

Embora valha a pena gastar com esse recurso para grandes empresas com muitos funcionários que precisam de uma explicação sobre as operações do software, pequenas empresas ou assinantes de planos Pessoais/Familiares não encontrarão muito valor nisso, pois não haverá muitas características que precisariam de explicação.

Compatibilidade do Keeper com outros gerenciadores de senhas

O gerenciador de senhas Keeper funciona perfeitamente com quase todos os tipos de dispositivos, graças aos seus aplicativos compatíveis e personalizados para smartphones, desktops pessoais e tablets. Também é igualmente fácil operar em extensões de navegador como Safari, Chrome, Opera, Edge, Firefox, Internet Explorer e até mesmo Brave.

Keeper Desktop é um aplicativo de desktop especialmente projetado para macOS, Windows e Linux, e você também pode instalá-lo através do site oficial do Keeper. Aqui estão as versões suportadas dos tipos de dispositivos mais comuns:

Dispositivo Versão iOS 13+ Android 9+ Windows 7 / 8 / 10+ Mac OS Versão atual – 2 Linux Fedora, CentOS, Debian, Red Hat, Mint, Ubuntu

É importante notar que a compatibilidade do Keeper é melhor do que a de líderes do setor, como NordPass e 1Password, especialmente para iOS e Windows. O NordPass oferece suporte a dispositivos iOS 15.0 e superiores e versões do Windows 10 e superiores. O 1Password, por outro lado, também funciona perfeitamente, mas apenas com o Windows 10 e superior.

Dito isso, o Keeper está um pouco atrás quando se trata de suporte para versões mais antigas do Android, com o NordPass suportando versões 8.0 do Android e superiores, mas dado que o Android 13 é praticamente o que mais se usa, isso não deve ser uma grande preocupação.

No geral, o Keeper, é um dos melhores gerenciadores de senhas de iPhone e sua compatibilidade com todos os outros sistemas operacionais principais é mais generosa do que a maioria – o que significa que você não terá problemas para sincronizar suas senhas e dados em todos os dispositivos que possui – um recurso igualmente benéfico para negócios.

Quanto custa o Keeper?

O gerenciador de senhas Keeper é ótimo para quem possui um orçamento limitado, além de oferecer planos convenientes para quase todos, desde indivíduos, famílias, empresas e muito mais. Há muitas ofertas, então você pode escolher o plano que melhor se adapta ao seu propósito.

Personal – Apesar de ser um plano base, está repleto de recursos que o tornam mais do que suficiente para a maioria dos usuários individuais. Não permite, no entanto, compartilhamento.

– Apesar de ser um plano base, está repleto de recursos que o tornam mais do que suficiente para a maioria dos usuários individuais. Não permite, no entanto, compartilhamento. Family – Oferece a capacidade de compartilhar registros e gerenciar permissões, e uns impressionantes 10 GB de armazenamento seguro de arquivos como um complemento gratuito.

– Oferece a capacidade de compartilhar registros e gerenciar permissões, e uns impressionantes 10 GB de armazenamento seguro de arquivos como um complemento gratuito. Business Starter – Conveniente para equipes com até 10 pessoas. Ele vem com um cofre criptografado para cada usuário e também há auditorias de segurança e relatórios de atividades para manter a privacidade de toda a sua equipe sob controle.

– Conveniente para equipes com até 10 pessoas. Ele vem com um cofre criptografado para cada usuário e também há auditorias de segurança e relatórios de atividades para manter a privacidade de toda a sua equipe sob controle. Business – Melhor para pequenas e médias empresas. Como um dos melhores gerenciadores de senhas para empresas, o Keeper vem com uma estrutura organizacional avançada e inclui autenticação básica de dois fatores, administração compartilhada, administração delegada e muito mais.

– Melhor para pequenas e médias empresas. Como um dos melhores gerenciadores de senhas para empresas, o Keeper vem com uma estrutura organizacional avançada e inclui autenticação básica de dois fatores, administração compartilhada, administração delegada e muito mais. Enterprise – vem com preços personalizados. Ele contém o melhor que o Keeper oferece e é feito sob medida para grandes organizações com necessidades cada vez maiores. Aqui, você obterá recursos avançados, como autenticação avançada de dois fatores (DUO e RSA) e APIs de desenvolvedor, entre muito mais, incluindo provisionamento SCIM.

No geral, o Keeper fez bem em manter um preço extremamente competitivo, já que o NordPass é apenas alguns centavos mais barato e o Enpass custa praticamente o mesmo. E as boas notícias não param de chegar, pois o Keeper oferece 50% de desconto para estudantes.

Tudo o que você precisa fazer é verificar seu status de estudante no Student Beans e terá direito a este desconto enorme. Além disso, o Keeper também oferece 30% de desconto para socorristas, enfermeiros, médicos, funcionários de hospitais e militares.

Por mais fácil que seja adquirir um plano, o Keeper também garantiu um processo de cancelamento tranquilo. Caso queira cancelar seu plano, você está livre para fazê-lo quando quiser. No entanto, o problema aqui é que o Keeper não vem com garantia de devolução do dinheiro.

Dito isso, o plano gratuito, junto com o generoso teste gratuito de 30 dias, significa que há amplo espaço para você experimentá-lo sem riscos de se comprometer antes.

O Gerenciador de Senhas Keeper é gratuito?

A versão gratuita do Keeper está disponível para um único dispositivo móvel, e você desfrutará de todos os recursos essenciais que compõem um gerenciador de senhas, incluindo armazenamento ilimitado de senhas, geração de senha, autenticação de dois fatores e armazenamento de identidade e pagamento.

Com tudo isso dito, um plano pago de Keeper é muito melhor do que a versão gratuita, pois há muitas coisas que o plano gratuito perde. As mais notáveis ​​são TOTPs (senhas de uso único baseadas em tempo), compartilhamento de pastas e registros, multi- sincronização de dispositivos, preenchimento automático de senhas e acesso de emergência.

No entanto, a melhor parte é que você ainda poderá experimentar os recursos premium mencionados acima sem arriscar dinheiro, graças ao teste de 30 dias. Qualquer plano premium que você assinar permitirá que você cancele sua assinatura no primeiro mês, ou seja, caso o serviço não seja para você, você sairá ileso.

O Gerenciador de Senhas Keeper é seguro?

O Keeper usa criptografia AES-256 de nível militar que criptografa e descriptografa dados localmente no seu dispositivo (apesar do fato de todos os arquivos e senhas serem armazenados no servidor em nuvem do Keeper), o que nega acesso aos seus arquivos armazenados, a terceiros, incluindo funcionários do Keeper.

A plataforma é tão segura quanto um gerenciador de senhas pode ser, graças a auditorias regulares de segurança, além de ser compatível com SOC 2 Tipo 2. Isso significa que a AICPA (Associação Internacional de Contadores Profissionais Certificados) confia nele para lidar com os dados do consumidor.

Há também uma opção bacana de recuperação de conta que é habilitada por padrão para novas contas. O que o Keeper faz de melhor é dar a você a opção de criar a pergunta de segurança e não o limitar a um conjunto de perguntas pré-decididas.

Embora já tenhamos falado sobre o imaculado 2FA do Keeper com tecnologia TOTPs (senhas únicas baseadas no tempo), é importante notar que a configuração também é muito fácil. Tudo que você precisa fazer é abrir um registro salvo e clicar em “Adicionar código de dois fatores”. Você verá então um QR código – escaneie-o e pronto.

O Keeper é melhor que serviços como o 1Password quando se trata de compartilhar arquivos com usuários que não possuem uma conta no gerenciador de senhas em questão. Embora o 1Password e outros concorrentes líderes exijam que o destinatário tenha uma conta na plataforma, o recurso One-Time Share do Keeper não impõe tais restrições.

Você receberá um link para enviar ao destinatário, com a opção de decidir por quanto tempo o link será válido (pode variar de 1 hora a 90 dias). A segurança permanece intacta, pois o destinatário só poderá visualizar as informações compartilhadas uma vez, e deve ser dentro do prazo escolhido.

Com a facilidade de importar senhas, um modo offline onde você pode editar e brincar com itens do cofre e a liberdade de adicionar arquivos e fotos a cada entrada do cofre, essas são ótimas adições que aumentam a segurança e a intuitividade do Keeper.

No geral, porém, o fato de o Keeper nunca ter sido hackeado ou violado é uma prova de sua segurança e confiabilidade, tornando-o uma escolha ideal para indivíduos e empresas com foco na privacidade.

Um olhar mais atento nas análises sobre o gerenciador de senhas Keeper

Com uma classificação fantástica de 4,9/5 na App Store, uma classificação de 4,6/5 na Google Play Store e uma classificação saudável de 4,1/5 na Trustpilot, a opinião pública sobre o gerenciador de senhas Keeper está à vista de todos – é impressionante, seguro, e oferece uma excelente relação qualidade/preço.

Na verdade, é também um dos melhores gerenciadores de senhas recomendados pelos usuários do Reddit. Muitos comentários aplaudem os recursos de preenchimento automático do Keeper e como ele simplifica sua vida cotidiana, eliminando a necessidade de lembrar muitas senhas.

Grande parte dos usuários também elogiaram a usabilidade do Keeper para empresas, com ênfase especial na capacidade de compartilhar contas habilitadas para 2FA com seus parceiros e colegas.

Desse modo, certamente há espaço para algumas melhorias – como o prompt de preenchimento automático um pouco irritante. O prompt pede para salvar as credenciais de login, mesmo que elas já estejam salvas no cofre.

No geral, não há realmente nada importante para criticar, e a melhor parte é que o suporte amigável 24 horas por dia, 7 dias por semana do Keeper resolverá rapidamente qualquer problema que você encontrar, e está sendo constantemente aprimorado e trabalhado.

Como usar o gerenciador de senhas Keeper

Nosso guia passo a passo ajudará você a conhecer os detalhes de como usar o gerenciador de senhas Keeper:

Passo 1 – Comece a usar o gerenciador de senhas Keeper

Para começar, primeiro você precisa criar uma conta no site do Keeper . Alternativamente, você pode instalar o aplicativo e criar uma conta.

Passo 2 – Crie uma senha mestra

O Keeper solicitará que você configure uma senha mestra forte – a única senha que você precisará lembrar. Recomenda-se usar pelo menos 12 caracteres para uma senha forte.

Passo 3 – Configure seu cofre pessoal

Depois de configurar uma conta, você poderá prosseguir para criar seu cofre personalizado. Seus dados privados serão armazenados aqui.

Passo 4 – Adicionar senhas

Adicionar uma senha ao seu cofre é simples, basta pressionar o botão “Adicionar registro” e inserir o site cuja senha você está salvando, em seguida, inserir o nome de usuário e a senha. Você também encontrará uma opção para ativar o login biométrico, que usa impressão digital ou reconhecimento facial para proteção aprimorada.

Passo 5 – Habilitar o BreachWatch

BreachWatch é um recurso semelhante ao que você encontraria nos melhores antivírus. Ele executa o monitoramento da dark web para notificá-lo imediatamente se uma informação confidencial pertencente a você, seus familiares ou funcionários se espalhar na dark web. Para usar isso, clique na opção BreachWatch para ativá-lo.

E é basicamente isso. Você criou uma conta no Keeper e aprendeu como usá-la. Agora você pode armazenar todas as suas informações confidenciais no cofre do Keeper. É importante notar que outros recursos, como KeeperFill e KeeperChat, são facilmente acessíveis usando o botão de menu presente em todos os aplicativos Keeper.

Conclusão: O Keeper vale a pena?

O Keeper é um gerenciador de senhas valioso que oferece amplas ferramentas de segurança como KeeperChat, BreachWatch, KeeperFill e Secure File Storage. Graças à criptografia líder de classe e a uma arquitetura sólida de conhecimento zero, ele está lado a lado com os grandes nomes do setor e sua acessibilidade é a cereja do bolo.

Embora seu pop-up de preenchimento automático possa ser um pouco inconveniente e o tão procurado recurso BreachWatch esteja disponível apenas como um complemento pago, o Keeper é uma opção incrivelmente sólida para indivíduos, famílias e empresas.

Ainda não tem certeza sobre o Keeper? Experimente um plano premium e conheça o serviço completo com a avaliação gratuita de 30 dias, o que significa que você não gastará um único centavo caso não goste do gerenciador.

Perguntas frequentes sobre o gerenciador de senhas Keeper