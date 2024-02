10 Melhores Gerenciadores de Senhas para Android em 2024

Para que servem os gerenciadores de senhas para Android?

Você pode estar se perguntando, “Será que eu preciso mesmo de um gerenciador de senhas?” A resposta curta é sim. Você certamente precisa caso tenha contas online em bancos, redes sociais ou qualquer outro serviço importante. Ainda está em dúvida? Então, listamos as razões pelas quais os gerenciadores de senhas são essenciais no dia a dia:

Maior segurança – Gerenciadores de senhas utilizam métodos avançados de criptografia e diversas formas de autenticação em duas etapas para armazenar e proteger suas senhas de olhares curiosos. Portanto, isso protege suas informações sensíveis contra invasões.

Facilita a vida – Com a maioria das contas online exigindo algum tipo de senha ou detalhes de login, é fácil cair na armadilha de usar senhas simples e fáceis de adivinhar. Um gerenciador de senhas simplifica esse processo gerando e armazenando senhas complexas e únicas.

Funciona em múltiplos dispositivos – Gerenciadores de senhas para Android oferecem sincronização fácil entre diversos dispositivos. Seja usando seu smartphone, tablet ou mesmo um computador, suas senhas estarão seguras e disponíveis sempre.

Ajuda para criar senhas – A capacidade de gerar passwords fortes e aleatórias é uma característica fundamental dos melhores gerenciadores para Android. Isso garante que suas senhas atendam aos mais altos padrões de segurança. Além disso, reduz o risco de acesso não autorizado.

Login biométrico – A maioria dos gerenciadores de senhas para Android, em especial os melhores, suporta métodos de autenticação biométrica. Por exemplo, impressão digital ou reconhecimento facial. Isso adiciona uma camada extra de segurança, tornando mais conveniente o acesso às suas contas.

Compartilhamento seguro – Quando a colaboração requer o compartilhamento de senhas ou informações sensíveis, os gerenciadores de senhas oferecem recursos seguros nesse sentido. Essas ferramentas garantem que os dados compartilhados sejam criptografados e acessados apenas por indivíduos autorizados. Isso é especialmente útil para empresas que precisam compartilhar com frequência senhas de acesso.

Resumo: Melhores apps de senhas para Android (2024)

Abaixo, apresentamos uma visão geral de nossas escolhas de melhores apps de senhas para Android no momento, com o NordPass ocupando o primeiro lugar. Em seguida, vamos entrar em análises detalhadas de cada provedor, então siga a leitura para descobrir como foi feita a classificação. NordPass – No geral, é o melhor app de gerenciamento de senhas para Android, graças à sua criptografia XChaCha20 de última geração e ao seu preço acessível. 1Password – Melhor opção para quem trabalha de forma remota, devido à segurança aprimorada e ao recurso de modo viagem. Dashlane – O melhor gerenciador de senhas para Android se você deseja verificar e atualizar em massa senhas fracas com apenas um clique. Keeper – O melhor gerenciador de senhas para Android para mensagens seguras com o KeeperChat. Roboform – Um dos gerenciadores de senhas gratuitos para Android mais ricos em recursos. Enpass – Gerenciador de senhas robusto para Android, que pode ser usado como autenticador para outros apps e sites. Password Boss – Ótima escolha para empresas que usam dispositivos Android, graças a recursos como o navegador seguro. Total Password – Um gerenciador de senhas para Android muito fácil de usar. Norton – Um gerenciador de senhas Android 100% gratuito. Kaspersky – Bom gerenciador de passwords que também pode armazenar fotos, vídeos e documentos.

Top 10 dos melhores gerenciadores de senhas para Android

Vamos começar com o NordPass, nossa escolha como melhor gerenciador de senhas para Android atualmente. Em nossas análises, testamos cada produto de forma prática para descobrir seus pontos fortes e fracos.

1. NordPass: no geral, o melhor gerenciador de senhas para Android

O NordPass é um excelente gerenciador de senhas para Android. Ele foi criado pelos mesmos desenvolvedores por trás da popular VPN e do serviço de segurança de arquivos. Este aplicativo amigável para Android apresenta recursos de ponta, como backups automáticos se o seu dispositivo tiver sido perdido ou roubado. Além disso, traz a mais recente criptografia XChaCha20 para máxima segurança.

O NordPass oferece todas as características que você deseja em um gerenciador de senhas, incluindo um excelente scanner de vazamentos de dados.



O scanner de vazamentos de dados da Nord verifica a internet para descobrir se alguma de suas senhas esteve envolvida em um vazamento.

Isso significa que você pode rapidamente alterar qualquer senha comprometida e evitar a perda de informações pessoais.

Para atualizar suas senhas, não há uma solução de atualização em massa com um clique igual ao Dashlane. No entanto, seu excepcional gerador de senhas pode criar senhas excepcionalmente únicas que até mesmo o supercomputador mais avançado levaria milhões de anos para quebrar.

Além disso, o Password Health Checker escaneará todas as suas senhas atuais para garantir que sejam adequadas, não recicladas nem fáceis de adivinhar.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Criptografia de ponta A partir de US$1,24/mês Plano gratuito para 1 dispositivo

Recursos adicionais

Além disso, ficamos encantados ao ver que seus excelentes aplicativos mobile são uma imagem espelhada da versão para desktop. Afinal, isso é algo que outros provedores muitas vezes não entregam, oferecendo uma experiência empobrecida de um excelente software em vez de um recurso móvel básico. Não o Nord – o app para Android inclui todos os recursos disponíveis nos aplicativos para PC.

Você pode escanear cartões de crédito e arquivos e bloqueá-los com segurança em seu cofre de senhas, que só pode ser acessado com sua senha mestra ou biometria. O NordPass permite que você use sua impressão digital ou reconhecimento facial para desbloquear ou preencher automaticamente seus detalhes de login. Além disso, há a opção adicional de autenticação de dois fatores (2FA) via SMS ou e-mail.

Melhor ainda, com uma assinatura Premium do NordPass, você pode permanecer conectado em quantos dispositivos quiser, todos com uma segurança aprimorada. Caso precise compartilhar detalhes de login com outras pessoas, pode usar a configuração Secure Share para permitir o acesso a determinadas credenciais.

Tudo isso é oferecido em uma interface fácil de usar para Android, na qual todos os recursos e configurações são organizados de forma inteligente e fácil de encontrar. Isso até mesmo para os menos familiarizados com tecnologia. Além disso, se algo ruim acontecer, você pode configurar o recurso de Acesso de Emergência no Android para permitir o acesso seguro a um familiar ou a um amigo.

Portanto, o NordPass é o provedor a ser superado, e recomendamos ele fortemente. Aliás, a sua base de clientes faz o mesmo. Afinal, ele ficou em primeiro lugar na nossa lista dos melhores gerenciadores de senhas segundo os usuários do Reddit – e eles também entendem do assunto.

💲 Preços

Ficamos felizes em ver um plano gratuito decente no NordPass. Afinal, essa é uma ótima opção para quem é novo em gerenciadores de senhas testar o serviço e os recursos sem gastar um centavo. No entanto, você ficará limitado a apenas um dispositivo.

Para acessar recursos extras como o scanner de vazamentos de dados e o uso em dispositivos simultâneos, recomendamos a atualização para os Planos Premium ou Family. O plano família oferece segurança para até 6 dispositivos selecionados.

👍 PRÓS Criptografia XChaCha20 líder do mercado para uma melhor segurança

Criptografia XChaCha20 líder do mercado para uma melhor segurança App para Android amigável e repleto de recursos

App para Android amigável e repleto de recursos Autenticação biométrica via reconhecimento facial ou impressão digital

Autenticação biométrica via reconhecimento facial ou impressão digital Scan de documentos e cartões de crédito para armazená-los com segurança

Scan de documentos e cartões de crédito para armazená-los com segurança Plano gratuito funcional para testar o serviço em seu dispositivo 👎 CONTRAS A versão gratuita é limitada a apenas um dispositivo

2. 1Password – Melhor para trabalho remoto

O 1Password também está entre os principais gerenciadores de senhas para Android, e por boas razões. Afinal, este aplicativo popular oferece uma excelente segurança geral para suas informações pessoais. Além disso, tem preços justos e um app Android fácil de usar.

Mas a segurança é onde este gerenciador de senhas Android realmente se destaca. O 1Password utiliza uma criptografia líder do setor, assim como o NordPass. No entanto, em vez do XChaCha20, ele protege sua conta com um código de segurança de 34 caracteres que codifica os dados armazenados.

Você também está protegido por uma arquitetura de conhecimento zero. Então,nem mesmo o 1Password pode ver seus arquivos pessoais ou credenciais armazenadas



Além disso, gostamos do excelente recurso Travel Mode, que é uma ótima adição para quem trabalha de forma remota ou para os viajantes frequentes. Ele permite que você remova determinados cofres pessoais do aplicativo ao cruzar uma fronteira, caso seu telefone seja inspecionado por serviços de segurança. Isso impede o acesso a algo muito privado e mantém você no controle total dos seus dados.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Modo Viagem para trabalhar de forma remota A partir de US$2,99/mês Trial grátis de 14 dias

Recursos adicionais

Há outro recurso útil, que é o Watchtower. Ele identifica senhas fracas ou comprometidas. Aliás, essa é uma das razões pelas quais o 1Password é tão confiável: ele acerta em cheio nos aspectos básicos

Mas ele também tem alguns truques a mais na manga com suas ofertas exclusivas, incluindo o excelente Privacy Cards.

Cada cartão fica vinculado a um comerciante, e você decide quanto deseja gastar e com que frequência. Achamos isso incrivelmente útil e fácil de usar. Além disso, adiciona uma camada extra de segurança às transações mais importantes.

É claro que você também obtém o conjunto usual de recursos de gerenciador de senhas. Por exemplo, ele inclui um gerador de senhas confiável, compartilhamento de senhas e múltiplos cofres. Todos eles funcionam exatamente como você esperaria — ou seja, não encontramos problemas em nenhum deles.

Todos esses recursos se estendem dos aplicativos móveis para a versão desktop. Então, não há versões Lite ou recursos em falta para se preocupar.

💲 Preços

Quanto ao preço, o 1Password impressiona com um valor acessível de US$2.99/mês. Claro, não é tão barato quanto o NordPass. No entanto, é um preço justo para um excelente gerenciador de senhas para Android.

Infelizmente, não há plano gratuito nem garantia de devolução do dinheiro, o que é uma grande pena. Mas você pode experimentar a versão Premium por 14 dias com teste gratuito, então nem tudo está perdido.

👍 PRÓS Recurso Travel Mode para quem trabalho remoto ou viaja com frequência

Recurso Travel Mode para quem trabalho remoto ou viaja com frequência 1GB de armazenamento criptografado em todos os planos

1GB de armazenamento criptografado em todos os planos Privacy Cards são uma ótima maneira de evitar fraudes financeiras

Privacy Cards são uma ótima maneira de evitar fraudes financeiras App para Android fácil de usar

App para Android fácil de usar Teste gratuito de 14 dias 👎 CONTRAS Sem plano gratuito nem garantia de devolução do dinheiro, apenas um teste grátis

3. Dashlane: Ótimo para atualizar senhas fracas em massa

O Dashlane é um dos melhores gerenciadores de senhas, é bem conhecido e oferece recursos e soluções de segurança confiáveis. Por exemplo, inclui uma VPN integrada e criptografia AES para proteger suas credenciais. Ele não é o gerenciador de senhas mais barato do mercado, mas também não vai quebrar o seu orçamento.

Devido à estratégia de arquitetura de confiança zero deste serviço, você só pode acessar seus dados com uma senha mestra ou usando seus dados biométricos. Por exemplo, pode ativar o reconhecimento facial ou de impressão digital. Além disso, por ter autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia AES de 256 bits, garante que ninguém fora do seu cofre conseguirá descriptografá-lo.

Segurança à parte, o Dashlane vem com alguns benefícios impressionantes para agregar valor ao negócio atual. Por exemplo, tem um recurso exclusivo que permite atualizar em massa suas senhas consideradas fracas ou comprometidas.



O editor de senhas do Dashlane oferece aprimoramento instantâneo de todas as suas senhas ao classificá-las da pior para a melhor. Um pouco intrometido, mas isso significa que você não precisa perder seu valioso tempo atualizando manualmente as senhas antigas.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Atualização em massa de senhas fracas A partir de US$3,75/mês Sim, plano gratuito

Recursos adicionais

Ficamos realmente impressionados com a rapidez e a confiabilidade da ferramenta de atualização em massa no aplicativo Android. Além disso, ficamos surpresos que nem todos os gerenciadores de senhas para Android oferecem isso. Afinal, é uma ótima maneira de atualizar regularmente suas senhas e reduzir o risco de vazamentos de dados.

As senhas geradas pelo Dashlane podem atender a determinados requisitos. No entanto, sempre incluirão uma certa variedade de letras, números e caracteres especiais.

Além disso, há recursos para fazer anotações seguras, com os quais você pode armazenar com segurança seus cartões de crédito, assinaturas, documentos legais, registros médicos e muito mais.

A desvantagem é que você tem apenas 1GB de armazenamento seguro, diferentemente do NordPass, que oferece 3GB. Isso pode parecer muito, mas se você usar esse recurso para fins comerciais e pessoais, pode esgotar o espaço rapidamente.

O último recurso que sentimos que merecia uma menção é a VPN integrada. Claro, ela não é tão avançada quanto a do NordVPN. Mas enquanto recurso integrado a um gerenciador de senhas, é confiável e faz bem seu trabalho.

💲 Preços

Em termos de preço, ficamos felizes em informar que o Dashlane oferece um plano gratuito. No entanto, você ganha acesso a recursos bastante limitados. Você só pode armazenar 25 senhas e usá-las em um dispositivo. Mas pode acessar o gerador de senhas e o 2FA.

No entanto, se quiser o acesso à VPN integrada, monitoramento da dark web e armazenamento de arquivos criptografados, terá que fazer upgrade para o plano Premium.

👍 PRÓS Excelente editor de senhas que pode atualizar as senhas fracas em massa

Excelente editor de senhas que pode atualizar as senhas fracas em massa Recurso de monitoramento da dark web útil para identificar vazamentos

Recurso de monitoramento da dark web útil para identificar vazamentos VPN integrada para proteção extra

VPN integrada para proteção extra Autenticação biométrica via impressão digital ou reconhecimento facial 👎 CONTRAS Sem recursos de acesso de emergência

Sem recursos de acesso de emergência Preços acima da média para o plano premium

4. Keeper – A melhor escolha para mensagens seguras

O Keeper é um dos gerenciadores de senhas mais seguros e confiáveis do mercado, ajudando você a criar e a salvar credenciais de login para todas as suas contas, no Android. Afinal, com vantagens como autenticação forte de vários fatores, uma ferramenta de revisão de senhas, scanner de vazamentos de dados e mais, ele oferece um excelente conjunto de recursos.

Ele não economiza em segurança e proporciona uma experiência excelente em diversas plataformas. Todos os dados armazenados são protegidos por criptografia AES-256 de nível militar.



Além disso, há um recurso um pouco radical chamado Self Destruct que, se ativado, deleta todo o seu cofre de dados após 5 tentativas incorretas de acertar sua senha.

Recursos radicais à parte, o Keeper se mantém interessante com diversas ofertas exclusivas, incluindo o fantástico serviço de mensagens seguras KeeperChat. Afinal, ele permite que você compartilhe facilmente informações sensíveis de maneira segura com outros usuários do Keeper. Além disso, funciona bem em dispositivos Android e iOS — sem o drama de bolhas para cada OS.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Mensagens seguras A partir de US$1,46/mês Teste gratuito de 30 dias

Recursos adicionais

Outros recursos notáveis incluem as ferramentas habituais de geração de senhas e o acesso de emergência para uma pessoa de confiança caso ocorra algo com você. Além disso, há a opção Trash Bin, que permite recuperar registros excluídos anteriormente.

O app para Android oferece todos esses recursos, além de outro chamado BreachWatch, que é basicamente um monitor da dark web para senhas comprometidas. Ele o notifica quando uma de suas senhas ou detalhes de login constam em um vazamento de dados. Então, permite que você os altere adequadamente

💲 Preços

O Keeper oferece um plano gratuito, mas essa é uma oferta bastante básica para somente um dispositivo. Além disso, há um teste gratuito de 30 dias para o plano Keeper Unlimited. Nele, você pode testar outros recursos premium.

Com preços partindo de apenas US$1,46/mês e todos os recursos mencionados acima, este é um gerenciador de senhas para Android com um ótimo custo-benefício.

👍 PRÓS KeeperChat é brilhante para o compartilhamento seguro de senhas e arquivos

KeeperChat é brilhante para o compartilhamento seguro de senhas e arquivos Diversos métodos de 2FA, como códigos por e-mail e SMS, além de biometria

Diversos métodos de 2FA, como códigos por e-mail e SMS, além de biometria Com o recurso Trash Bin, nenhuma credencial de login é permanentemente perdida

Com o recurso Trash Bin, nenhuma credencial de login é permanentemente perdida Teste gratuito de 30 dias para o plano Unlimited 👎 CONTRAS Plano gratuito fraco

Plano gratuito fraco Alguns recursos avançados têm custos adicionais

5. RoboForm – Melhor gerenciador de senhas para Android, gratuito

O RoboForm está no mercado há bastante tempo e continua sendo um dos melhores gerenciadores de senhas ou passwords para Android. Portanto, isso diz muito sobre este provedor e sua capacidade de se manter atualizado com as demandas do público.

Com logins ilimitados e avaliações de senhas, o RoboForm pode fazer de tudo.



No entanto, o armazenamento ilimitado de senhas e credenciais de login é o que mais chamou nossa atenção. Afinal, isso o torna uma excelente opção para empresas que têm diversas contas para proteger.

Para usuários comuns, os limites usuais de 10 mil a 25 mil senhas são mais do que suficientes. No entanto, esse certamente é um diferencial bacana.

Ele tem uma Central de Segurança conveniente que abriga o recurso de Avaliação de Senhas e algumas outras opções úteis. Com ela, você tem uma visão geral das suas senhas, além de saber quais delas precisam ser alteradas. Infelizmente, não é possível atualizar em massa as senhas fracas, como acontece com o Dashlane.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Senhas ilimitadas no plano gratuito A partir de US$1,39/mês Sim, plano gratuito

Recursos adicionais

Além da avaliação de senhas, não há outros recursos que realmente façam o RoboForm se destacar na multidão. Além disso, ele é mais indicado para empresas ou para aqueles que usam dispositivos Android.

O aplicativo é incrivelmente fácil de usar, facilitando a atualização de senhas, a geração de senhas únicas e o armazenamento seguro de cartões, arquivos e detalhes de login.

Você consegue verificar na dark web se os seus dados apareceram em vazamentos de dados. Também é possível conceder o acesso de emergência a uma pessoa de confiança caso algo aconteça com você. Por fim, você pode preencher seus dados de login automaticamente com biometria em qualquer site que desejar.

Descobrimos que o preenchimento automático realmente economiza muito tempo. Além disso, ele funcionou praticamente todas as vezes que o testamos, sendo incrivelmente confiável.

💲 Preços

A outra área na qual o RoboForm se destaca diz respeito ao seu generoso plano gratuito. Com ele, você pode armazenar um número ilimitado de senhas, o que é fantástico quando comparado ao limite de 25 do Dashlane.

Você pode até mesmo usar o preenchimento de formulários, diversos métodos de 2FA, como e-mail ou biometria, a avaliação de senhas e o acesso de emergência, entre outros recursos. E tudo isso sem precisar gastar nada.

Se você atualizar para o plano Premium do RoboForm, poderá acessar Backup na Nuvem e Sincronização de Senhas em qualquer dispositivo em que você usar este aplicativo, mas para muitos, o plano gratuito provavelmente será suficiente.

👍 PRÓS Plano gratuito líder do mercado com armazenamento ilimitado de senhas

Plano gratuito líder do mercado com armazenamento ilimitado de senhas Excelente app para Android com uma boa variedade de recursos e interface intuitiva

Excelente app para Android com uma boa variedade de recursos e interface intuitiva Preenchimento automático preciso e confiável, que economiza muito tempo

Preenchimento automático preciso e confiável, que economiza muito tempo Sincronização perfeita de senhas em todos os dispositivos 👎 CONTRAS Sem tantos recursos quanto o NordPass ou o Keeper

Sem tantos recursos quanto o NordPass ou o Keeper Sem suporte via chat ao vivo no plano gratuito

6. Enpass – Gerenciador de senhas útil com autenticador integrado

O Enpass também é um dos melhores gerenciadores de senhas ou passwords para Android, famoso por sua confiabilidade e segurança forte. Ele não surpreende com uma série de recursos avançados. No entanto, acerta nos fundamentos e se apresenta como um pacote fácil de usar, adequado para todos os públicos.

A facilidade de uso talvez seja nosso aspecto favorito no Enpass. Portanto, ele é a escolha perfeita para os novatos em gerenciadores de senhas. Por exemplo, no app para Android, tudo está organizado de forma clara e fácil de encontrar. Então, até mesmo os menos ligados em tecnologia conseguirão usá-lo sem dificuldades.

Mas um dos motivos de ele ser tão fácil de usar é o conjunto de recursos oferecidos.



Não há realmente nada que se destaque, como o serviço de mensagens seguras do Keeper ou a criptografia XChaCha20 que você encontra no NordPass. Por outro lado, você obtém um recurso confiável de preenchimento automático que funciona sem contratempos.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Usar como autenticador em outros apps A partir de US$1,99/mês Sim, plano gratuito

Recursos adicionais

Talvez o recurso mais único seja o Authenticator, que pode ser usado em conjunto com a autenticação do Google ou da Microsoft para acessar seu cofre. Além disso, funciona como autenticador para outros aplicativos ou sites importantes.

Esse recurso funciona muito bem no Android, e você receberá uma solicitação para aprovar o login pelo aplicativo do Enpass. Esse é um recurso peculiar que você pode não usar com frequência, mas certamente é bom contar com ele.

Além disso, há o rol clássico de recursos de gerenciadores de senhas. Por exemplo, ele tem um gerador de senhas decente que permite adicionar uma regra personalizada para a criação de senhas, como o comprimento desejado. No entanto, isso é mais útil para empresas do que para outros clientes. Afinal, pode ser usado por departamentos de TI para garantir o uso de senhas seguras.

As senhas são sincronizadas em qualquer dispositivo no qual você instale o Enpass. Então, você pode manter todos os seus dispositivos protegidos. Além disso, você obtém um recurso que informa a força das suas senhas, como é comum na maioria dessas ferramentas.

💲 Preços

O Enpass oferece um plano gratuito, mas assim como ocorre no NordPass, você fica limitado a apenas 25 senhas, o que dificilmente será suficiente. Eu costumo usar pelo menos 40 a 50 senhas regularmente. Algumas pessoas podem usar mais, outras menos — mas 25 provavelmente não será o suficiente.

Felizmente, o plano Individual custa apenas US$1,99/mês e permite que você armazene um número ilimitado. Claro, desde que você se satisfaça em usá-lo apenas um dispositivo.

👍 PRÓS Planos de baixo custo e uma opção gratuita decente

Planos de baixo custo e uma opção gratuita decente Aplicativos mobile fáceis de usar

Aplicativos mobile fáceis de usar Gerador de senhas confiável

Gerador de senhas confiável Pode ser usado como autenticador para aplicativos e sites 👎 CONTRAS Sem opção de 2FA, o que é uma grave perda

Sem opção de 2FA, o que é uma grave perda Não permite a importação de senhas do seu navegador

7. Password Boss – Melhor para empresas

O Password Boss é provavelmente uma marca menos conhecida no universo dos melhores gerenciadores de senhas para Android. Afinal, seu foco principal parece estar no público corporativo. Mas há muitos elementos interessantes nele, incluindo uma boa variedade de recursos, segurança robusta e um aplicativo poderoso para Android.

Ele oferece um Secure Browser conveniente, que cria um espaço seguro ao bloquear possíveis malwares, plugins ou golpes de phishing para garantir a navegação segura em qualquer site. Isso garante que suas transações online sensíveis, como operações bancárias, permaneçam privadas, reduzindo o risco de ataques.

Caso seja alvo de ataques, você pode apagar seu banco de dados remotamente, garantindo que ninguém acesse seus dados privados e credenciais de login.



Outros recursos de segurança incluem criptografia AES de 256 bits e 2FA via e-mail, SMS ou biometria. Além disso, é possível designar pessoas de confiança como contatos para acessar seu cofre em uma emergência.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Realizar pagamentos com o Secure Browser A partir de US$29,99/ano Não

Recursos adicionais

Além da segurança, o aplicativo Android permite uma vasta personalização que facilita a localização de detalhes específicos de login. Você pode criar diversas pastas para senhas de trabalho, negócios ou pessoais, sempre a partir do painel intuitivo. Também pode criar senhas únicas facilmente com o gerador de senhas, que permite o uso de regras personalizadas.

Também há as opções típicas de compartilhamento de senhas, preenchimento automático para poupar tempo, sincronização na nuvem em diversos dispositivos e muitos outros recursos valiosos para negócios. Para saber mais, confira a nossa lista dos melhores gerenciadores de senhas para negócios.

💲 Preços

O Password Boss não exibe claramente os preços no seu site. Em vez disso, faz você baixar o software e só então informa que ele custa US$29,99/ano.

Não somos grandes fãs desse método, pois torna mais difícil testá-lo por algumas semanas ou meses. No entanto, esse acaba sendo um preço anual excelente para um dos melhores gerenciadores de senhas.

👍 PRÓS Apps fáceis de usar em todos os dispositivos

Apps fáceis de usar em todos os dispositivos Secure Browser torna as transações online bem mais seguras

Secure Browser torna as transações online bem mais seguras Suporta diversos métodos de 2FA 👎 CONTRAS Faz você baixar o aplicativo para conhecer seu preço

Faz você baixar o aplicativo para conhecer seu preço Faltam opções de importação, então muitas senhas precisam ser adicionadas manualmente

8. Total Password – Gerenciador de senhas para Android, fácil de usar

O Total Password, ainda que relativamente novo, já é um dos melhores gerenciadores de senhas para Android, produto de uma empresa conhecida pelo seu pacote de segurança para dispositivos móveis, a TotalAV. Ele começou como uma extensão para navegador. Mas desde então passou para dispositivos com Android e iOS.

O Total Password oferece uma interface limpa, sincronização perfeita em todos os dispositivos e uma variedade excelente de recursos de segurança.



Com o Total Password, você pode armazenar um número ilimitado de senhas e notas em seu dispositivo. Portanto, ele é ótimo para quem possui diversas contas.

Então, essas informações são sincronizadas com seus outros dispositivos em que o aplicativo foi instalado.

Ele tem uma ótima ferramenta para gerar senhas, que permite criar senhas únicas com até 32 caracteres. Isso é muito mais do que os outros provedores que testamos nesta lista oferecem. Quanto mais longa e complexa a senha, mais difícil quebrá-la. Então, ficamos bem satisfeitos ao saber disso.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Sincronização de senhas entre dispositivos A partir de US$1,99/mês Não

Recursos adicionais

A maioria dos recursos oferecidos pelo Total Password são o básico encontrado em um bom gerenciador de senhas. Mas o aplicativo é incrivelmente rápido e ágil, especialmente no preenchimento automático. Seja no Facebook, no internet banking ou em outro serviço, ele é rápido para detectar o formulário e preenchê-lo sem dificuldades.

Isso é um elogio ao Total Password. Afinal, ele aparece em nossa lista sem oferecer nada fora do comum. No entanto, concentra-se no básico e faz tudo sem complicações.

Claro, você também pode escolher em quais sites quer que ele funcione, receber alertas de vazamentos de senhas e fazer logout remoto do seu dispositivo. Mas esses são recursos bastante comuns.

Mas os aplicativos mobile são mesmo muito bons de usar. Você percebe que a TotalAV dedicou muita reflexão e esforço para torná-los o mais amigável possível. Ou seja, não são simples extensões de programas para desktop.

Devemos também fazer uma menção honrosa à equipe de suporte ao cliente. Afinal, o tempo de resposta é fantástico, seja por meio do chat ao vivo ou atualizando os tickets por e-mail. Também há uma página com informações para aqueles que gostam de diagnosticar e resolver problemas por conta própria.

💲 Preços

Não há plano gratuito ou opção de teste para o Total Password. O máximo que você consegue é uma garantia de reembolso de 30 dias após se inscrever no plano premium.

Você pode adquirir o Total Password como um produto independente por apenas US$1.99/mês. No entanto, também pode optar pelo TotalAV Total Security, em que ele vem acompanhado de uma VPN, bloqueador de anúncios e muito mais, tudo por US$49/ano.

👍 PRÓS Pode ser adquirido em conjunto com o Total Security, uma VPN, bloqueador de anúncios e mais

Pode ser adquirido em conjunto com o Total Security, uma VPN, bloqueador de anúncios e mais Um dos gerenciadores de senhas para Android mais amigáveis que testamos

Um dos gerenciadores de senhas para Android mais amigáveis que testamos Sincroniza senhas perfeitamente em todos os dispositivos 👎 CONTRAS Sem recurso de compartilhamento de senhas

Sem recurso de compartilhamento de senhas Ainda não passou por uma auditoria independente

9. Norton – Gerenciador de senhas Android 100% gratuito

A Norton tem uma das marcas mais renomadas no mundo da cibersegurança, sendo conhecida pelo seu excelente antivírus, VPN e, agora, por um dos melhores gerenciadores de senhas para Android. Aliás, você pode obter este excelente gerenciador de senhas para Android no pacote de segurança Norton 360, economizando muito dinheiro.

No entanto, vale ressaltar que, enquanto produto independente, ele não oferece uma variedade grande de recursos avançados.



Com esse gerador de senhas, você pode criar credenciais de login únicas com até 64 caracteres — o que fica um pouco acima da média.

Além disso, você tem acesso ao painel de segurança do Norton, um nome chique para o hub central que traz informações importantes. Por exemplo, mostra quando uma senha foi alterada pela última vez, a pontuação de segurança de cada senha, e assim por diante. É simples de entender e fica ótimo no aplicativo intuitivo para Android.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Sincronização ilimitada entre dispositivos Grátis Aplicativo 100% gratuito

Recursos Adicionais

Há também a Password Manager Wallet, que é exatamente o que parece. Trata-se de um lugar seguro para armazenar detalhes de qualquer cartão e preenchê-los automaticamente durante compras online. Em nossos testes, ele não detectou sempre os campos para preencher. Então, tivemos que ativá-lo manualmente algumas vezes. Não é um grande problema, mas incomoda um pouco quando esse é um dos poucos recursos oferecidos.

A Norton está nesta lista em parte devido à excelente segurança que você obtém com qualquer produto da marca. E, principalmente, porque este é um gerenciador de senhas totalmente gratuito. Portanto, quaisquer desvantagens que identificarmos devem ser vistas com um pouco de cautela. Afinal, trata-se de um ótimo negócio de qualquer forma.

Se você procura um gerenciador de senhas esteticamente agradável e fácil de usar que armazena com segurança todos os seus detalhes de login, esta é uma ótima opção. Ainda mais se estiver usando outros aplicativos da Norton.

👍 PRÓS Não custa nada — é totalmente gratuito para baixar e usar

Não custa nada — é totalmente gratuito para baixar e usar Pode gerar senhas com até 64 caracteres

Pode gerar senhas com até 64 caracteres Aplicativo Android ótimo e muito fácil de usar

Aplicativo Android ótimo e muito fácil de usar Criptografia confiável de 256 bits AES 👎 CONTRAS Não oferece recursos avançados ou exclusivos, como compartilhamento seguro

10. Kaspersky: Ótimo para armazenar senhas e fotos

O Kaspersky é outro player bem estabelecido no mercado de segurança online, também conhecido pelo seu antivírus, VPN e soluções de gerenciamento de senhas. Embora o seu gerenciador de senhas para Android seja bem básico, oferece recursos suficientes para garantir um lugar na nossa lista.

A maioria dos outros gerenciadores oferece espaço para documentos e cartões. Então, o bônus de proteger vídeos e fotos é excelente para a maioria das pessoas preocupadas com sua privacidade.

Recursos notáveis incluem a capacidade de armazenar com segurança não apenas senhas, mas também fotos, cartões e documentos em seu cofre.



Há também uma ferramenta útil para auditoria de senhas, que verifica suas credenciais de login e identifica as senhas fracas. Ele não permite atualizá-las em massa como ocorre no Dashlane, mas geralmente é bem preciso. Além disso, descobrimos que ele pode identificar facilmente senhas duplicadas. Em seguida, você pode usar outro recurso para criar senhas novas e únicas.





Ideal para Preço Versão gratuita/de teste? Pastas personalizadas US$12,99/ano Plano gratuito

Recursos adicionais

Para proteger suas novas senhas, você poderá usar diversos métodos de 2FA. Por exemplo, tem como opções o envio de um código por e-mail ou telefone, assim como o uso da biometria no seu dispositivo. A biometria funciona fantasticamente bem como uma camada extra de segurança para preenchimento automático, semelhante ao seu uso em um Mac.

O aplicativo Android é realmente fácil de usar, embora não seja tão atraente quanto o Total Password ou o NordPass. Ainda assim, a navegação é simples o suficiente, e você pode acessar todas as ferramentas importantes a partir do painel principal.

Além disso, há pastas personalizadas que permitem organizar suas senhas adequadamente, facilitando a localização delas em um momento posterior.

💲 Preços

Em termos de preço, o Kaspersky oferece um plano gratuito para todos os dispositivos, incluindo aqueles com Android. Então, você pode testá-lo antes de se comprometer a longo prazo. O lado ruim é que você pode armazenar no máximo 5 senhas.

Se precisar de mais, o que é inevitável, você poderá fazer upgrade. Isso remove quaisquer limites por apenas US$15,99/ano, o que é um excelente custo-benefício independentemente da quantidade de recursos.

👍 PRÓS Planos acessíveis para qualquer nível de orçamento

Planos acessíveis para qualquer nível de orçamento Recursos básicos, mas confiáveis

Recursos básicos, mas confiáveis Aplicativo para Android fácil de navegar 👎 CONTRAS Opções limitadas para compartilhamento de senhas

Opções limitadas para compartilhamento de senhas Menos recursos premium do que em outras opções econômicas, como o NordPass

Como classificamos os melhores apps gerenciadores de armazenamento de senhas para Android

Para oferecer uma avaliação justa de cada provedor, classificamos os melhores gerenciadores de senhas para Android seguindo critérios rigorosos. Em seguida, explicamos a nossa metodologia para você entender como chegamos à lista dos 10 melhores:

Recursos – Buscamos gerenciadores de senhas que vão além dos recursos comuns, como geração de senhas e verificação de vazamentos de dados. Afinal, a maioria deles oferece isso de alguma forma. Então, damos pontuações mais elevadas aos aplicativos com recursos exclusivos, como o KeeperChat ou a atualização de senhas em massa do Dashlane.

– Buscamos gerenciadores de senhas que vão além dos recursos comuns, como geração de senhas e verificação de vazamentos de dados. Afinal, a maioria deles oferece isso de alguma forma. Então, damos pontuações mais elevadas aos aplicativos com recursos exclusivos, como o KeeperChat ou a atualização de senhas em massa do Dashlane. Preço – Um dos fatores mais importantes em nossa análise é o preço. Não buscamos apenas os aplicativos mais baratos, pois esses geralmente não são os melhores. No entanto, queremos gerenciadores de senhas que ofereçam um bom custo-benefício.

– Um dos fatores mais importantes em nossa análise é o preço. Não buscamos apenas os aplicativos mais baratos, pois esses geralmente não são os melhores. No entanto, queremos gerenciadores de senhas que ofereçam um bom custo-benefício. Plano gratuito – Gostamos de encontrar uma opção de plano gratuito em gerenciadores de senhas. Afinal, essa é uma boa maneira de testar o serviço antes de fechar negócio. Também levamos em conta opções como testes gratuitos ou garantias de reembolso que você possa aproveitar.

– Gostamos de encontrar uma opção de plano gratuito em gerenciadores de senhas. Afinal, essa é uma boa maneira de testar o serviço antes de fechar negócio. Também levamos em conta opções como testes gratuitos ou garantias de reembolso que você possa aproveitar. Segurança – Talvez o fator mais importante de todos seja as medidas de segurança implementadas por cada gerenciador de senhas. Por exemplo, o NordPass oferece a criptografia mais moderna XChaCha20. Damos pontos extras para aqueles que oferecem autenticação de dois fatores (2FA) ou login biométrico.

– Talvez o fator mais importante de todos seja as medidas de segurança implementadas por cada gerenciador de senhas. Por exemplo, o NordPass oferece a criptografia mais moderna XChaCha20. Damos pontos extras para aqueles que oferecem autenticação de dois fatores (2FA) ou login biométrico. Facilidade de uso – Gerenciadores de senhas que oferecem aplicativos fáceis de usar para Android, iOS e desktop ganham pontos. É provável que alguns de vocês nunca tenham usado um gerenciador de senhas antes. Então, ter aplicativos fáceis de usar e com recursos sempre à mão é uma vantagem importante.

Gerenciadores de senhas gratuitos são seguros e valem a pena?

Por mais tentadores que possam parecer, os gerenciadores de senhas gratuitos costumam ser muito limitados para uso frequente. Principalmente, porque permitem armazenar poucas senhas. No entanto, isso não se aplica a todos eles. Por exemplo, o Norton é totalmente gratuito e não tem limitações desse tipo.

Claro, esse não é o gerenciador de senhas com mais recursos do mercado. Mas como reclamar se você não gastou um centavo sequer nele?

Há planos gratuitos realmente bons, como os do NordPass e do 1Password. No entanto, eles podem não dar conta do recado no caso de uso frequente.



Então, recomendamos sempre usar um gerenciador de senhas premium de um provedor confiável em nossa lista, como o NordPass. Com ele, você pode armazenar quantas senhas, cartões de crédito e arquivos desejar. Ele também pode ajudar a mantê-lo informado sobre possíveis vazamentos envolvendo seus dados.

Melhores gerenciadores de senhas para Android: Considerações finais

Usar um dos melhores gerenciadores de senhas para Android é um passo importante para proteger seus dados pessoais online. Os dias em que você precisava se preocupar com senhas fracas e vazamentos já terminaram. Afinal, com os gerenciadores de senhas desta lista, essa questão está resolvida.

O NordPass é o melhor gerenciador de senhas para Android. Com ele, você pode usar biometria para preencher automaticamente e com segurança seus dados de login em sites ou aplicativos. Além disso, você está protegido pela criptografia XChaCha20, que é líder do mercado.

Você pode experimentar o plano gratuito do NordPass hoje para se familiarizar com todos os recursos e a forma como ele funciona. Então, se ficar satisfeito, o plano Premium custa apenas US$1,24/mês.

Perguntas Frequentes