Melhor gerenciador de senhas para iPhone: Conheça os 10 melhores para usar em 2023

O melhor gerenciador de senhas para iPhone é aquele que atende às suas necessidades, com a capacidade de armazenar todas as senhas em cofres criptografados, longe do alcance de hackers e golpistas. Para isso, basta criar uma senha mestra e todas as suas contas, desde mídias sociais até contas bancárias, serão armazenadas pelo gerenciador de senhas para iPhone.

Encontrar o melhor gerenciador de senhas para iPhone, que gere senhas fortes e ofereça proteção completa pode ser uma tarefa difícil. Por isso, fizemos uma vasta pesquisa e preparamos este guia com os 10 melhores gerenciadores de senhas para iPhone.

Comparamos os principais gerenciadores de senha para iPhone disponíveis no mercado, com base em critérios como criptografia, segurança e preço. Continue lendo este artigo e saiba qual é o melhor gerenciador de senha para iPhone para usar em 2023.

Os 10 melhores gerenciadores de senhas para iPhone Elegemos o NordPass como o melhor gerenciador de senhas para iPhone, disponível no mercado atualmente, devido ao seu incrível plano gratuito, criptografia de ponta e aplicativos intuitivos para todos os dispositivos: NordPass – Melhor gerenciador de senhas para iPhone (iOS) e para praticamente todos os outros dispositivos. O NordPass vem com criptografia XChaCha20 líder de classe e com a capacidade de criar 6 logins com uma única assinatura. Norton – Um ótimo gerenciador de senhas gratuito para iPhone, que permite a utilização de biometria para fazer login. Enpass – O melhor gerenciador de senhas de iPhone para empresas. É ótimo para proteger o armazenamento de terceiros e em nuvem, além de ser ideal para quem procura um gerenciador de PW que permita acesso offline às senhas armazenadas. 1Password – Uma solução acessível e que conta com um modo de viagem exclusivo, para restringir o acesso indesejado a dados confidenciais quando você estiver fora de casa. RoboForm – Um gerenciador de senhas fácil de usar e muito barato, que oferece opções de permissões de acesso e um navegador integrado. Keeper – É recomendado para aqueles que compartilham as suas senhas com colegas de trabalho ou familiares, pois vem com uma plataforma de mensagens de última geração, KeeperChat. Total Password – Um popular gerenciador de senhas com antivírus para proteção contra malware e ameaças online. Avira – Um gerenciador de senhas e privacidade recomendado para dispositivos iOS, pois vem com VPN e bloqueadores que impedem que a Siri leia as suas conversas. Dashlane – O melhor gerenciador de senhas gratuito para iPhone. O Dashlane oferece recursos premium gratuitos, como preenchimento automático de formulários da web, 2FA e suporte de chat ao vivo. Bitwarden – O gerenciador de senhas mais barato da nossa lista, com excelente compatibilidade de dispositivos. Desde iOS e Windows até extensões de navegador e dispositivos Linux.

iCloud Keychain vs. gerenciadores de PW

iCloud Keychain é o gerenciador de senhas nativo do iOS, que oferece uma maneira segura de armazenar as suas credenciais. É possível obter todos os elementos gerais de um gerenciador PW para gerenciar os seus dados. No entanto, o gerenciador de senhas do iCloud é limitado em sua versatilidade, pois você só pode usá-lo em seu dispositivo Apple.

O iCloud Keychain pode ser suficiente se tudo o que você precisa é de um gerenciador PW que proteja os seus arquivos e dados armazenados localmente. O iCloud Keychain tem uma interface básica e prática, mas não se compara à eficiência dos gerenciadores de senhas para iPhone, aqui listados.

Com recursos distintos, como cofres ilimitados, a capacidade de compartilhar senhas com usuários que não possuem dispositivos Apple e integrar vários usuários para necessidades de armazenamento de senhas familiares ou empresariais, os gerenciadores de senhas desta lista podem ser mais úteis e interessantes.

Por que usar o melhor gerenciador de senhas para iPhone em 2023?

Ao contrário do que algumas pessoas pensam, os iPhones não estão imunes a violações de segurança. Ataques de hackers, por exemplo, podem colocar os seus dados pessoais em risco, portanto, para evitar violações de segurança, é necessário ter acesso ao melhor gerenciador de senhas para iPhone.

Os gerenciadores de password protegem os seus dados confidenciais, com o objetivo de fornecer um ambiente seguro para você armazenar as suas credenciais. Aqui estão alguns dos principais benefícios de utilizar o melhor gerenciador de senhas para iPhone:

Prova de conhecimento zero – Os gerenciadores de senhas fornecem o máximo de privacidade para todos os dados importantes do seu iPhone. A arquitetura de conhecimento zero garante que somente você tenha acesso aos seus cofres, pois nem mesmo a empresa mantém um registro disso.

– Os gerenciadores de senhas fornecem o máximo de privacidade para todos os dados importantes do seu iPhone. A arquitetura de conhecimento zero garante que somente você tenha acesso aos seus cofres, pois nem mesmo a empresa mantém um registro disso. Geração de senhas – A ferramenta de geração de senhas fortes dos gerenciadores de senhas ajuda a criar senhas com letras, números e caracteres especiais, tornando-as mais complexas e, com isso, mais difíceis de serem violadas.

– A ferramenta de geração de senhas fortes dos gerenciadores de senhas ajuda a criar senhas com letras, números e caracteres especiais, tornando-as mais complexas e, com isso, mais difíceis de serem violadas. Criptografia – O algoritmo de criptografia usado pelos principais gerenciadores de senhas do iPhone (ou seja, criptografia AES-256 – o mesmo padrão usado pelos bancos) converte as suas senhas em códigos para proteção extra. Essas sequências de código tornam ainda mais difícil decifrá-las.

– O algoritmo de criptografia usado pelos principais gerenciadores de senhas do iPhone (ou seja, criptografia AES-256 – o mesmo padrão usado pelos bancos) converte as suas senhas em códigos para proteção extra. Essas sequências de código tornam ainda mais difícil decifrá-las. Armazenamento ilimitado – Os gerenciadores de senhas permitem o armazenamento de senhas e credenciais ilimitadas, e quase todos têm a capacidade de fazer login e sincronizar vários dispositivos.

– Os gerenciadores de senhas permitem o armazenamento de senhas e credenciais ilimitadas, e quase todos têm a capacidade de fazer login e sincronizar vários dispositivos. Acessibilidade rápida – Os logins são fáceis e podem ser feitos com apenas um clique. Os gerenciadores de senhas podem preencher automaticamente formulários, senhas e credenciais de cartão de crédito, por exemplo, para que você não precise fazer isso manualmente e, com isso, possa economizar tempo.

Análise sobre os 10 melhores gerenciadores de senhas para iPhone (iOS)

Vamos falar sobre os 10 principais gerenciadores de senhas mencionados acima, desde os seus principais recursos oferecidos e preços, até os prós e contras de cada ferramenta, para que você possa encontrar o melhor gerenciador de senhas para iPhone adequado para as suas necessidades.

1. NordPass – O melhor gerenciador de senhas para iPhone para usar em 2023

O NordPass está no topo da lista como o melhor gerenciador de senhas para iPhone para usar em 2023. Esta ferramenta emprega o mais recente algoritmo de criptografia XChaCha20, que converte senhas em códigos, tornando-as ilegíveis, o que evita violações de dados ou de segurança.

Empresas como Google e CloudFlare, por exemplo, usam criptografia XChaCha20 para garantir conexões seguras em todo o mundo.

Além disso, o NordPass promete fornecer notificações em tempo real para iPhones. Isso significa que, se os seus dados vazarem, o NordPass avisará você imediatamente.

A arquitetura de conhecimento zero também garante que ninguém além de você terá acesso ao seu cofre iOS NordPass.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 1,79/mês – plano de 2 anos 1 Plano grátis + teste grátis de 30 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 dias

Você pode obter umaque desejar, sem necessidade de utilizar um cartão de crédito, para que você possa conhecer a ferramenta e ter uma ideia de sua eficiência antes de optar por um plano pago.

Além disso, o NordPass possui armazenamento ilimitado para as suas senhas, ao contrário de outros gerenciadores PW.

Um recurso do NordPass que se destaca entre os demais gerenciadores de senhas é que o Plano Família permite a criação de seis cofres separados com apenas uma assinatura. Além disso, é possível ter sessões ativas ilimitadas e permanecer conectado em vários dispositivos ao mesmo tempo.

Embora seja possível acessar facilmente o armazenamento de senha através do site do NordPass, você também pode usar o aplicativo móvel, que recebe atualizações com frequência, para garantir que os recursos mais recentes estejam disponíveis. O NordPass possui um design básico e simples, razão pela qual é muito fácil de usar.

O NordPass está disponível nos principais sistemas operacionais, como Windows 10, macOS, Linux e Chrome OS. Além disso, é compatível com os navegadores mais utilizados do mercado e, recentemente, reduziu os seus preços, tornando-se uma opção ainda mais interessante.

💲 Preços

O plano gratuito do NordPass é ótimo para usuários iniciantes de gerenciadores de senhas. No entanto, àqueles que possuem necessidades mais avançadas é recomendável optar por um plano pago.

Experimente agora sem riscos com o teste gratuito de 30 dias e a garantia de reembolso de 30 dias.



👍 Prós

Criptografia XChaCha20 líder de categoria;

Criptografia XChaCha20 líder de categoria; Plano gratuito com uma grande variedade de recursos

Plano gratuito com uma grande variedade de recursos Possibilidade de criar até 6 contas com apenas uma assinatura;

Possibilidade de criar até 6 contas com apenas uma assinatura; Muito fácil de configurar e usar. 👎 Contras

O plano gratuito permite a utilização em apenas um dispositivo.

2. Norton Password Manager – Gerenciador de senhas gratuito com funcionalidade exclusiva de ‘Mudança Automática’

O Norton Password Manager pode ser uma excelente opção para quem deseja um gerenciador de senhas gratuito, mas seguro, para o seu iPhone.

Ao contrário de alguns gerenciadores PW, o Norton vem com uma funcionalidade exclusiva de ‘Mudança Automática’. Isso permite que você altere as senhas de todas as suas contas online com um simples clique, o que pode ser essencial quando há necessidade de restaurar a segurança total das suas senhas.

Apesar de ser totalmente gratuito e, por isso, não contar com alguns recursos, o Norton Password Manager se equipara a serviços premium, como o NordPass, em termos de compatibilidade de dispositivos.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Possui apenas o plano gratuito 1 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não se aplica

O Norton pode ser utilizado em quase todos os dispositivos, incluindo Android, iOS, Mac, Windows e até mesmo navegadores populares. Além disso, o Norton se destaca em termos de facilidade de uso, graças à sua interface simples. Odo aplicativo iOS o torna muito agradável aos olhos.

O aplicativo mantém todas as funcionalidades da extensão do navegador do Norton, além de um navegador privado integrado. O Norton facilita o desbloqueio de suas contas, pois permite que você use a sua biometria para fazer login, por meio do FaceID e TouchID nativos do iOS.

A biometria inclui as suas impressões digitais, características faciais e voz. Além disso, há também um auditor do cofre de senhas, que envia uma notificação caso descubra que alguma de suas senhas não está dentro dos padrões de confiabilidade.

💲 Preços

O gerenciador de senhas do Norton é totalmente gratuito. Portanto, não são oferecidos planos premium.



👍 Prós

Um dos melhores gerenciadores de senhas gratuitos para iPhone (iOS);

Um dos melhores gerenciadores de senhas gratuitos para iPhone (iOS); Excelente compatibilidade de dispositivos;

Excelente compatibilidade de dispositivos; Possui um auditor intuitivo de cofre de senhas;

Possui um auditor intuitivo de cofre de senhas; Possibilidade de alterar as senhas com apenas um clique. 👎 Contras

Nenhum autenticador TOTP integrado

3. Enpass – Melhor gerenciador de senhas online para empresas

O Enpass se destaca como o melhor gerenciador de senhas para iPhone nos casos de uso comercial. A ferramenta conta com o Admin Console, um recurso específico para empresas e que permite organizar as necessidades de gerenciamento de senhas de vários usuários.

O Enpass pode ser usado para garantir que os funcionários da empresa sigam práticas recomendáveis de criação e uso de senhas, além de contar com um painel simples, o que é uma grande vantagem deste gerenciador. Além disso, a seção de auditoria de segurança analisa a integridade das senhas de uma organização e informa se ela está sujeita ou não a potenciais violações de segurança.

Essa ferramenta é essencial, principalmente para o proprietário de uma empresa, pois terá a segurança e controle de todas as senhas usadas. O Enpass também é um dos poucos gerenciadores de senhas compatíveis com o Apple Watch, o que possibilita o recebimento de notificações no dispositivo.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 1,99/mês – plano anual 1 Plano grátis + teste grátis de 14 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Política de reembolso de 30 dias

No entanto, o Enpass faz mais do que apenas proteger as suas contas online – você. Além disso, o recurso Keyfile – que gera um código exclusivo – funcionará como sua

O plano premium do Enpass garante que, com apenas uma assinatura, você possa usar o Enpass em todos os seus dispositivos, além de ser totalmente gratuito para usuários de desktop.

💲 Preços

Todos os planos do Enpass são bem definidos e você pode selecionar aquele que possui os recursos que deseja.

Faça um teste com a avaliação gratuita de 14 dias e a política de reembolso de um mês.

👍 Prós

Sincronize senhas entre dispositivos usando soluções de armazenamento em nuvem;

Sincronize senhas entre dispositivos usando soluções de armazenamento em nuvem; Melhor gerenciador de senhas para iPhone no caso de empresas;

Melhor gerenciador de senhas para iPhone no caso de empresas; Totalmente gratuito para usuários de desktop;

Totalmente gratuito para usuários de desktop; O gerador de senhas cria senhas fortes. 👎 Contras

O plano gratuito não possui 2FA.

4. 1Password – Gerenciador de senhas para iPhone com modo de viagem

O 1Password está entre os melhores gerenciadores de senhas para iPhone, principalmente para aqueles que estão atrás de uma opção mais acessível. Este gerenciador inclui um Watchtower security toolkit, que envia notificações imediatamente sobre qualquer possível falha de segurança. Além disso, o 1Password possui o modo Viagem, que você pode ativar quando for viajar para qualquer lugar do mundo.

Estes recursos evitam que qualquer informação pessoal (como os seus dados bancários, por exemplo) chegue às mãos de outras pessoas, oferecendo maior proteção às suas informações confidenciais.

Outro recurso interessante é o Psst!, que permite compartilhar com segurança dados do seu cofre 1Password com qualquer pessoa.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 2,99/mês – plano de 1 ano 5 Teste gratuito de 14 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não se aplica

Com o 1Password, você pode obter aplicativos móveis iOS e Android simples de usar, além de, além de ser um ótimo gerenciador de senhas do Safari.

O 1Password não possui um plano gratuito. No entanto, como novo usuário, você pode fazer um teste gratuito durante 14 dias. Também é importante notar que não há opção de recuperação de conta, o que não é necessariamente um problema, mas é importante se certificar de ter a sua senha mestra anotada em algum lugar.

No geral, o 1Password é uma excelente opção como gerenciador de senhas para o seu iPhone, seja para uma pessoa, empresa ou família. Um exemplo disso é que gigantes como IBM, Slack, INTERCOM, GitLab e PagerDuty confiam nesta ferramenta.

💲 Preços

Desde o plano básico, o 1Password permite que você faça login em qualquer dispositivo.

Embora não haja garantia de devolução do dinheiro, você pode utilizar o teste gratuito de 14 dias.



👍 Prós

Recurso exclusivo da Watchtower para alertas imediatos sobre violações;

Recurso exclusivo da Watchtower para alertas imediatos sobre violações; Preços mais baixos;

Preços mais baixos; Teste gratuito de 14 dias;

Teste gratuito de 14 dias; Modo de viagem que também pode ser útil para quem trabalha remotamente. 👎 Contras

Não possui plano gratuito;

Não possui plano gratuito; Não possui opção de recuperação da conta.

5. RoboForm – Fácil de usar e com navegador da Web integrado

RoboForm, o gerenciador de senhas mais antigo do final dos anos 90, foi aprimorado com recursos para iPhone, a fim de oferecer uma ferramenta fácil de usar e com navegador da Web integrado. Com o RoboForm, é possível obter permissão de acesso baseada em função, o que garante que os indivíduos só possam ver e acessar dados na visualização de suas respectivas funções.

Por exemplo, um gerente de vendas da sua empresa não precisa ter acesso à senha do seu software de contabilidade. Isso protege você e a sua empresa contra vazamentos de dados e permite que os funcionários não interfiram no gerenciamento de dados.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 1,99/mês 5 Plano gratuito Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 dias

Recursos adicionais

A solução de verificação de senha do RoboForm garante que as suas senhas sejam invioláveis. A ferramenta também possui um gerador de senhas, além de uma autenticação multi fator, para oferecer ainda mais proteção aos seus dados pessoais.

Isso garante a segurança da sua conta, pois o login exigiria fatores secundários — OTP (senha de uso único) — que seriam enviados para o seu dispositivo pessoal via e-mail/SMS. Observe que MFA (autenticação multifator) e 2FA (autenticação de dois fatores) são semelhantes, mas não são a mesma coisa.

O MFA envolve dois ou mais fatores de autenticação, enquanto o 2FA consiste em dois fatores de autenticação. Evidentemente, o 2FA enquadra-se no âmbito do MFA, mas o oposto não é verdade. Há também uma opção de códigos de autenticação TOTP (senhas de uso único baseadas em tempo) para login, que são considerados ainda mais seguros.

O RoboForm possui uma impressionante versão gratuita para iPhone, que fornece todas as ferramentas de segurança necessárias e um número infinito de logins. Além do gerador de senhas e da ferramenta de auditoria que reconhece senhas fracas, o RoboForm também pode preencher automaticamente formulários da web com apenas um clique.

💲 Preços

Todos os planos do RoboForm são muito acessíveis e vêm com permissão para 5 usuários.





👍 Prós

Acesso baseado em função, o que é ótimo para empresas;

Acesso baseado em função, o que é ótimo para empresas; Possui plano gratuito;

Possui plano gratuito; Política antilogs auditada de forma independente;

Política antilogs auditada de forma independente; Navegador integrado. 👎 Contras

Chat ao vivo apenas em planos pagos.

6. Keeper – Melhor gerenciador de senhas para iPhone para quem deseja compartilhar senhas e plataforma de mensagens integrada

Keeper é um gerenciador de senhas eficiente, confiável e um dos mais seguros para iPhones. Seu plano gratuito oferece tudo, menos a capacidade de sincronizar dados entre dispositivos. Para aproveitar o serviço de sincronização, é necessário comprar um plano – todos muito econômicos.

O recurso One-Time Share permite que você compartilhe os seus dados com segurança, pois é possível encaminhar links com time bomb, o que significa que o link vai expirar quando o tempo programado por você acabar. Caso você esqueça de ‘descompartilhar’ os arquivos que enviou, o Keeper fará isso por você, restringindo o acesso do destinatário.

Um recurso importante é o programa de mensagens independente, KeeperChat – o qual não está disponível nos outros gerenciadores PW. Com segurança líder de classe e mensagens com criptografia ponta a ponta, o KeeperChat permite que você se comunique com familiares, amigos ou colegas de trabalho.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 2,04/mês – faturamento anual 1 Plano grátis + teste gratuito de 30 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não se aplica

Recursos adicionais

O gerenciador de senhas Keeper salva não apenas as suas senha pessoais, mas também as suas fotos e vídeos. Por apresentar uma, que protege os seus arquivos de mídia, e garantir que essas fotos e vídeos não apareçam no rolo da câmera indicam a preocupação do Keeper com a segurança dos seus usuários.

O seu cofre também é assegurado com acesso FaceID, o que evita o vazamento de dados privados. Além disso, se você ativar a proteção de autodestruição do Keeper, após 5 tentativas de login malsucedidas todos os dados armazenados nos cofres serão excluídos para sempre.

A perda de dados é permanente, por isso esta é uma opção que pode ser habilitada ou não, já que é voltada para aqueles que desejam um nível de segurança total.

O Keeper garante segurança rígida com criptografia AES-256 e também fornece uma interface envolvente e fácil de navegar.

💲 Preços

Por pouco mais de US$ 2 por mês, você tem acesso a funcionalidades de login biométrico.

Experimente o Keeper com o teste gratuito de 30 dias.



👍 Prós

Plataforma de mensagens integrada – KeeperChat;

Plataforma de mensagens integrada – KeeperChat; Proteção para as suas fotos e vídeos;

Proteção para as suas fotos e vídeos; Possibilidade de acesso biométrico. 👎 Contras

Algumas extensões de navegador não suportam login biométrico;

Algumas extensões de navegador não suportam login biométrico; Sem sincronização entre dispositivos no plano gratuito.

7. Total Password – Oferece segurança extra com antivírus integrado e recurso de logout remoto

O Total Password é mais do que apenas um gerenciador de senhas. A popular solução antivírus do TotalAV o torna uma opção interessante para quem procura segurança completa para iPhone. É ideal para iniciantes que desejam uma interface simples e um gerenciador de senhas básico.

Um grande benefício do TotalAV é a proteção em tempo real, que verifica todas as atividades, incluindo downloads e quaisquer acessos a sites da Web. O Total Password garante a prevenção de qualquer ameaça à segurança do seu iPhone e, portanto, aos seus cofres de senhas.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 1.99/mês 1 Não possui Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, Windows, Mac, iOS, Android 14 dias

Outro recurso específico que beneficia muito as empresas é acom o Total Password, que oferece os meios para limpar o histórico do navegador e os dados armazenados em qualquer aplicativo em todos os dispositivos conectados.

Isso é importante em diversas situações, como quando você deixa a sua área de trabalho aberta e não deseja que os seus colegas de trabalho acessem arquivos pessoais ou confidenciais. Com o Total Password, você pode excluir os seus dados ou torná-los inacessíveis a qualquer pessoa com apenas um clique.

Recursos adicionais

O Total Password está no mesmo nível dos principais gerenciadores de PW, pois é muito bem projetado e tem sido considerado como um dos melhores gerenciadores de senhas para iPhone. Equipado com os recursos mais recentes, como gerador de senha, criptografia AES-256, monitoramento de violações e possibilidade de logins com preenchimento automático, o Total Password se destaca como um forte sistema de segurança para o seu iPhone.

Além do mais, embora o Total Password não ofereça um plano gratuito, sua abordagem de plano único é perfeita para usuários iniciantes em sistemas de gerenciadores de senhas.

💲 Preços

O Total Password simplifica tudo com apenas um plano, o qual vem com garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.



Prós e contras

👍 Prós

Apoiado pelo Total AV, uma das melhores soluções de software antivírus;

Apoiado pelo Total AV, uma das melhores soluções de software antivírus; Permite a exclusão de todo o histórico de navegação remotamente, para proteção completa dos usuários;

Permite a exclusão de todo o histórico de navegação remotamente, para proteção completa dos usuários; Possui um único plano econômico;

Possui um único plano econômico; Interface simples, ideal para iniciantes. 👎 Contras

Não possui plano gratuito.

8. Avira – Melhor gerenciador de senhas para iPhone para quem procura a disponibilização de uma VPN como bônus

Avira é um gerenciador de passwords muito popular, voltado a fornecer aos usuários iOS a melhor experiência e segurança, sendo considerado o melhor gerenciador de senhas para iPhone para quem procura a disponibilização de uma VPN como bônus. O Avira pode ser usado gratuitamente, com a possibilidade de atualizar para os planos pagos que são mais equipados.

Enquanto o gerador de senhas gratuito produz senhas de 8 caracteres, a versão paga pode gerar senhas de até 30 caracteres, o que as torna ainda mais difíceis de decifrar. Como bônus, o aplicativo vem com uma Rede Privada Virtual (VPN), que oferece ainda mais segurança para navegação na web.

Uma VPN impossibilita que ISPs, hackers e golpistas rastreiem os seus dados de Internet, além de permitir que você ultrapasse as restrições geográficas em plataformas de streaming, por exemplo.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 1.99/mês 1 Plano gratuito Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 60 dias

Recursos adicionais

Além de tudo isso, o Avira possui um gerenciador de privacidade que

Cansado de chamadas de spam indesejadas? O bloqueador de chamadas do Avira bloqueia chamadas potencialmente indesejadas ou os números que você colocou na lista de spam. Além disso, você recebe um atualizador do iOS, para que o seu sistema operacional esteja sempre alinhado com as ofertas mais recentes da Apple.

Uma pequena desvantagem do Avira é que faltam algumas funções disponíveis em outros gerenciadores iOS de passwords, como a funcionalidade de preenchimento automático dos dados de um cartão bancário. O Avira é muito bom na deteção de sites maliciosos, razão pela qual deveria oferecer a opção de preenchimento automático de tais informações.

No geral, considerando o preço, o Avira pode ser considerado um dos melhores gerenciadores de senha para iPhone para usar em 2023.

💲 Preços

O Avira oferece planos econômicos em assinaturas mensais e anuais.

Além disso, o Avira oferece uma garantia de reembolso de 60 dias.

👍 Prós

Melhor gerenciador de senhas para iPhone e Mac;

Melhor gerenciador de senhas para iPhone e Mac; Vem com uma das melhores VPNs do mercado;

Vem com uma das melhores VPNs do mercado; Não permite que a Siri acesse suas conversas;

Não permite que a Siri acesse suas conversas; Possui um ótimo plano gratuito. 👎 Contras

Não possui a ferramenta de preenchimento automático de detalhes de um cartão bancário para realização de pagamentos online.

9. Dashlane – Melhor gerenciador de senhas gratuito para iPhone

O Dashlane tem mais de 2,5 bilhões de credenciais, incluindo 20.000 empresas, e tem sido muito utilizado há mais de uma década, devido à sua boa reputação, apoiada por recursos confiáveis.

A ferramenta integrada do Dashlane, ‘Dark Web Monitoring’, atua como uma barreira para as principais ameaças à segurança. Este gerenciador de senhas verifica quase 20 bilhões de registros disponíveis na dark web e informa se algum dos dados vazados está relacionado às suas informações pessoais.

Seu aplicativo iOS vem com um modo escuro muito interessante e também oferece suporte para comandos de voz, dos quais os usuários iOS podem se beneficiar ao usar o aplicativo. O Dashlane é, de longe, o melhor gerenciador de senhas para iPhone disponibilizado de forma gratuita, pois suas ofertas gratuitas incluem recursos que outros provedores só oferecem em versões pagas.





Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 2/mês Cada um custa US$ 2 por mês Plano gratuito + teste grátis de 30 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Política de reembolso de 30 dias

Recursos adicionais

Funcionalidades comocom sugestões para torná-las melhores, compartilhamento seguro de senhas, suporte por chat ao vivo e muito mais são exemplos de recursos que não são encontrados em outros gerenciadores gratuitos do mercado.

O Dashlane é patenteado nos EUA, como a maioria dos principais gerenciadores de PW desta lista, e usa criptografia AES de 256 bits de nível militar. Possui arquitetura de conhecimento zero entre vários sistemas, processo de autenticação de usuários, método de criptografia de dados dos usuários, entre outros recursos.

No que diz respeito aos planos pagos, o Dashlane cobra US$ 2 adicionais para cada usuário que você deseja integrar, mas é algo que pode valer a pena.

💲 Preços

O Dashlane segue um modelo de preços único e realiza a cobrança por cada usuário separadamente. Existe, ainda, um plano totalmente gratuito.

Este gerenciador de senhas também oferece um teste gratuito de 30 dias, além de uma garantia de reembolso de 30 dias.

👍 Prós

Com Hotspot Shield VPN, uma das melhores VPNs gratuitas do mercado;

Com Hotspot Shield VPN, uma das melhores VPNs gratuitas do mercado; Monitoramento Dark Web para total privacidade dos usuários;

Monitoramento Dark Web para total privacidade dos usuários; Gerenciador de senhas amplamente reconhecido;

Gerenciador de senhas amplamente reconhecido; Criptografia forte AES de 256 bits. 👎 Contras

Não é o gerenciador de senhas mais fácil de usar.

10. Bitwarden – Melhor gerenciador de senhas para iPhone no quesito de preços e com excelente compatibilidade de dispositivos

O Bitwarden possui uma interface simples, design intuitivo e desempenho impressionante do iOS. É o gerenciador de senhas mais barato desta lista, além de ter um plano gratuito que é mais do que suficiente para cobrir as necessidades básicas de gerenciamento de senhas.

Além de ser barato, o Bitwarden é super seguro graças à sua plataforma de código aberto. Isso significa que é possível inspecionar seu código a qualquer momento e garantir a sua confiabilidade.



Preço inicial Usuários/assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro US$ 10/ano 6 Plano gratuito + teste grátis de 7 dias Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, Vivaldi, Brave, Tor Política de reembolso de 30 dias

O Bitwarden é compatível com, como Yubikey e FIDO 2, muito populares entre os usuários mais preocupados com segurança, pois requerem um elemento de hardware específico antes de conceder acesso. A autenticação 2FA é baseada em OTPs ou biometria.

A compatibilidade do dispositivo é impressionante e vai desde navegadores populares como Chrome, Edge e Safari até iOS, Windows e Linux. O Bitwarden está disponível em todas as plataformas, o que o torna ideal para usuários de todos os níveis de experiência.

O Bitwarden também disponibiliza o acesso de emergência, razão pela qual é considerado excelente do começo ao fim, com uma política robusta de conhecimento zero e com todos os recursos básicos.

💲 Preços

O Bitwarden é o gerenciador de senhas mais barato desta lista.

Graças ao plano gratuito, ao teste gratuito de 7 dias e à política de reembolso de 30 dias, você pode experimentá-lo antes de optar pelo plano pago.

Prós e contras

👍 Prós

Arquitetura de conhecimento zero;

Arquitetura de conhecimento zero; Compatível com todos os sistemas operacionais e navegadores;

Compatível com todos os sistemas operacionais e navegadores; O gerenciador de senhas mais acessível para iPhone;

O gerenciador de senhas mais acessível para iPhone; Oferece opções extras de autenticação, como Yubikey e FIDO 2. 👎 Contras

O plano gratuito não possui alguns recursos essenciais, como armazenamento de arquivos criptografados.

Comparação dos melhores gerenciadores de senhas para iPhone

Na tabela abaixo foram resumidas as principais informações sobre os melhores gerenciadores de senhas para iPhone, para que você possa fazer uma comparação rápida:



Gerenciador de senhas Preço inicial Usuários/ assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro NordPass US$ 1,79/mês – plano de 2 anos 1 Plano gratuito + teste grátis de 30 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 dias Norton Apenas um plano gratuito 1 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não se aplica Enpass US$ 1,99/mês – plano anual 1 Plano gratuito + teste grátis de 14 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Política de reembolso de 30 dias 1Password US$ 2,99/mês – plano de 1 ano 5 Teste gratuito de 14 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não se aplica RoboForm US$ 1.99/mês 5 Plano gratuito Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 dias Keeper US$ 2,04/mês – faturamento anual 1 Plano gratuito + teste grátis de 30 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não se aplica Total Password US$ 1.99/mês 1 Não Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, Windows, Mac, iOS, Android 14 dias Avira US$ 1.99/mês 1 Plano gratuito Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 60 dias Dashlane US$ 2/mês Cada usuário custa US$ 2 por mês Plano gratuito + teste grátis de 30 dias Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Política de reembolso de 30 dias Bitwarden US$ 10/ano 6 Plano gratuito + teste grátis de 7 dias Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, Vivaldi, Brave, Tor Política de reembolso de 30 dias

Qual é o melhor gerenciador de senhas para iPhone disponível gratuitamente?

NordPass é a nossa principal escolha como o melhor gerenciador de senhas para iPhone disponível gratuitamente. O NordPass permite o armazenamento de senhas ilimitadas, além de detalhes de cartão de crédito, bem como possui ferramentas para preencher automaticamente formulários da web, oferecer importação e exportação de senhas e sincronização automática entre dispositivos.

Outros gerenciadores PW também oferecem versões gratuitas e, embora não sejam tão avançados quanto a versão gratuita do NordPass, são bastante interessantes, com itens básicos como 2FA e um gerador de senhas disponível em quase todos. Confira na tabela abaixo:



Gerenciador de senhas grátis Preço inicial para planos pagos Limites do plano gratuito 2FA no plano gratuito NordPass US$ 1,79/mês – plano de 2 anos 1 dispositivo por vez Sim Norton Apenas plano gratuito 1 dispositivo por vez Sim Enpass US$ 1,99/mês – plano anual Limitado a 15 itens no celular Não Keeper US$ 24.49/ano 1 dispositivo móvel apenas Sim Dashlane US$ 2/mês 1 dispositivo por vez Sim

Como escolher o melhor gerenciador de senhas para iPhone adequado às suas necessidades

A depender do que você precisa, um plano gratuito pode ser suficiente. No entanto, se as suas necessidades se expandirem e você quiser proteger vários usuários com a mesma conta, por exemplo, o NordPass é a solução ideal, além de ser muito mais barato do que o Dashlane e do que a maioria dos outros gerenciadores de senhas.

Todos os gerenciadores de senhas de nossa lista têm os seus prós e contras. Por isso, vale a pena ressaltar que a sua escolha depende inteiramente das suas necessidades e do seu dispositivo Apple.

Você pode, por exemplo, precisar de um plano familiar para proteger os dados de várias pessoas com uma mesma assinatura, ou pode estar procurando uma ferramenta com recursos de segurança adicionais, como VPN ou antivírus. Para facilitar o processo para você, criamos uma lista dos principais recursos que você deve considerar na hora de escolher o melhor gerenciador de senhas para iPhone:

Preços

O preço é um dos fatores mais importantes. Embora existam muitas opções gratuitas, serviços pagos podem ter mais recursos e segurança. Por exemplo, a verificação de vazamentos de dados e a identificação de senhas antigas e fracas são recursos oferecidos principalmente nos planos premium.

Além disso, alguns gerenciadores pagos são baratos, como é o caso dos serviços oferecidos pelo Bitwarden, que custam menos de US$ 1 por mês. Alguns dos pacotes mais completos do NordPass e Keeper também são bastante acessíveis.

Você pode experimentar os gerenciadores que disponibilizam testes gratuitos por tempo limitado, que dão acesso a todas as funcionalidades premium, para que você possa decidir se valem a pena ou não.

Características

Todos os melhores gerenciadores de senhas desta lista possuem ao menos o básico, como preenchimento automático de formulários da web, autenticação multi fator e logins de vários dispositivos. No entanto, se você estiver procurando por um recurso específico, escolha uma ferramenta baseada no que você deseja.

Por exemplo, se a segurança adicional de uma VPN ou antivírus é algo que você busca em um gerenciador de senhas, ferramentas como Avira e Total Password podem fazer mais sentido para você.

Limites de dispositivos e login

O gerenciador de senhas perfeito e o melhor plano dependerão do que você está procurando. Por exemplo, se você deseja proteger vários usuários com a mesma assinatura, escolha planos de serviços que permitam a integração de mais usuários.

A maioria dos planos básicos é limitada apenas ao uso individual, o que pode atender apenas às suas necessidades individuais de gerenciamento de senhas. No entanto, é possível fazer login em vários dispositivos no plano básico da maioria dos provedores analisados nesta lista.

A única questão é que você pode ter que sair de um dispositivo antes de fazer login no outro.

Segurança

Por último, mas não menos importante, estão os recursos de segurança oferecidos por um gerenciador de senhas. É recomendável optar por serviços que ofereçam autenticação multifatorial, login biométrico e uma arquitetura forte de conhecimento zero.

Além disso, certifique-se de considerar o histórico de um gerenciador de senhas, para verificar se ele foi vítima de algum hack no passado, mas podemos afirmar com segurança que nenhum dos gerenciadores de senhas referido, neste guia, jamais foram hackeados.

Conclusão: Qual é o melhor gerenciador de senhas para iPhone em 2023?

Nossa lista dos melhores gerenciadores de senhas para iPhone abrange diversas opções, desde provedores com excelentes planos gratuitos e criptografia de última geração até ferramentas líderes de classe com adições úteis, como VPN, aos seus serviços.

Independentemente das suas necessidades individuais, o NordPass é considerado como a melhor escolha em praticamente todos os casos. Uma assinatura oferece a possibilidade de criar seis contas separadas, o que faz do NordPass uma ferramenta ideal para a família.

Com a criptografia XChaCha20 mais recente, uma política sólida de conhecimento zero e um plano gratuito repleto de recursos, o NordPass é uma ferramenta impressionante. Experimente qualquer um de seus planos premium com o teste gratuito de 30 dias e garantia de reembolso de um mês.

Perguntas frequentes sobre o melhor gerenciador de senhas para iPhone