O melhor gerenciador de senhas recomendado pelos usuários do Reddit: comparação dos Top 10 para 2023

Top 10 recomendações dos melhores gerenciadores de senhas do Reddit Abaixo está uma lista resumida das 10 melhores opções escolhidas pelos usuários do Reddit, casa uma, candidata a melhor gerenciador de senhas. Reunimos essas informações navegando em tópicos, subreddits e comentários, e a lista reflete os provedores que obtiveram o melhor deles, começando com NordPass: NordPass – No geral, o melhor gerenciador de senhas recomendado pelos Redditors, pois inclui criptografia XChaCha20 de última geração e 6 dispositivos em uma assinatura Norton – O melhor gerenciador de senhas ‘totalmente gratuito’ que apresenta uma excelente opção de alteração automática para alterar senhas com apenas um clique Enpass – Um poderoso gerenciador de senhas que pode ser executado offline de qualquer lugar, sem necessidade de conexão com a Internet 1Password – Ótima opção para trabalhadores remotos e passageiros frequentes, graças ao recurso Travel Mode Roboform – gerenciador de senhas econômico que se destaca no preenchimento de formulários complexos com seu recurso avançado de preenchimento automático Keeper – Um excelente gerenciador de senhas que inclui uma plataforma de mensagens segura, KeeperChat Total Password – Gerenciador PW fácil de usar que permite criar notas seguras em qualquer dispositivo, ótimo para iniciantes Avira – Uma ferramenta popular que inclui um autenticador integrado útil para fazer login em aplicativos populares como Dropbox e Gmail Dashlane – Uma ferramenta útil que vem com uma VPN gratuita incluída para segurança extra Bitwarden – Gerenciador de senhas de código aberto acessível que pode ser hospedado de forma privada

Posso confiar nas recomendações dos usuários do Reddit para escolher o meu gerenciador de senhas?

Por mais duvidoso que possa parecer, sim, você pode confiar nas recomendações dos usuários do Reddit para qualquer coisa de tecnologia, já que eles são consumidores autênticos, as pessoas que realmente compram esses produtos e convivem com eles diariamente.

Em vez disso, dirão o que gostaram e, muitas vezes, o que realmente não gostaram. Portanto, você deve ter cuidado, pois algumas empresas estão à espreita nos cantos dos Subreddits, escrevendo análises importantes sobre produtos, incluindo gerenciadores de senhas – mas algumas verificações rápidas mostrarão que elas estão realmente vinculadas a um produto de alguma forma.

Existe um gerenciador de senhas que os usuários do Reddit não recomendam?

De antemão, Redditors normalmente não endossam empresas que já foram hackeadas ou expostas a vazamento de dados. Os gerenciadores de senhas dessas empresas colocam sua segurança online em risco porque suas informações pessoais podem ser hackeadas e expostas. A seguir estão algumas opções de gerenciador de senhas sobre as quais os Redditors têm opiniões divergentes:

LastPass – Um gerenciador de senhas com críticas positivas e negativas é o LastPass. Por causa do hack (código-fonte vazado), vários comentaristas não o endossam. Dando razão aos usuários do Reddit que não o recomendam, um novo hack do gerenciador de senhas ocorreu em 2022. No entanto, por falarem abertamente sobre isso, algumas pessoas o preferem. OneLogin – OneLogin tem algumas análises negativas, principalmente devido ao fato de ter sido hackeado. Na verdade, o OneLogin foi atacado em 2017, as informações dos consumidores foram expostas e os dados dos usuários afetados foram mantidos em seus data centers nos EUA, o que não é um bom sinal.

Eu realmente preciso de um gerenciador de senhas?

A princípio, você deve usar um gerenciador de senhas, pois assim, não vai precisar memorizar suas senhas já que ele as controlará para você. Além disso, é possível criar e alterar senhas com um único clique, alguns cofres de senhas podem armazenar com segurança formas adicionais de informações, incluindo números de cartão de crédito.

Sem mencionar que, compartilhar seus dados com entes queridos e amigos é mais seguro quando você usa um gerenciador de senhas, especialmente se comparado com anotar suas informações de login em um e-mail ou em um quadro de mensagens que não está criptografado.

É claro que você deve acreditar na organização que criou seu gerenciador de senhas já que, felizmente, a maioria delas tem uma reputação impecável.

Avaliações dos principais gerenciadores de senhas recomendados segundo o Reddit

Em seguida, é hora de dar uma olhada e avaliar qual o gerenciador de senhas recomendados pelo Reddit se adapta melhor a si. Analisaremos seus principais recursos, preços e segurança. Além disso, vamos destacar o que os diferencia do resto da concorrência.

1. NordPass – No geral, o principal gerenciador de senhas recomendado pelos usuários do Reddit

Os usuários do Reddit concordam que NordPass é o melhor aplicativo gerenciador de senhas disponível. Afinal, ele emprega uma técnica de criptografia de nova geração e oferece segurança de alto nível. Em seguida, vamos examinar os recursos que o NordPass oferece com mais detalhes.

Além disso, há um conjunto de recursos de segurança que visam tornar sua vida mais simples, incluindo um gerador de senhas, que essencialmente cria senhas exclusivas para diferentes sites que são quase impossíveis de decifrar.

Ademais, o NordPass também reconhece senhas armazenadas em seus navegadores automaticamente ou elas podem ser importadas de um gerenciador de senhas diferente. Também é muito simples compartilhar senhas por e-mail entre contas e com não usuários usando o recurso Secure Share.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro A criptografia XChaCha20 de última geração US$ 1,49/mês 6 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

NordPass irá verificar até mesmo a dark web para ver se alguma de suas senhas foi comprometida e vazada online. Em caso afirmativo, ele recomendará novas senhas exclusivas através da ferramenta geradora integrada.

Talvez o recurso de destaque que realmente diferencia o NordPass de seus rivais seja a introdução da criptografia XChaCha20 de última geração, que é praticamente inquebrável, mais segura e muito mais rápida do que o padrão da indústria AES.

Por causa dessa abordagem prática de segurança, além de apresentar todos os recursos que você deseja em um gerenciador PW, os usuários do Reddit concordam que NordPass é a solução número um de gerenciamento de senhas.

💲 Preço

Com seu generoso plano “grátis para sempre”, o NordPass oferece vários recursos úteis, incluindo preenchimento automático de senhas e armazenamento ilimitado de senhas. Aqui estão todas as suas opções:

O plano premium oferece acesso a uma gama completa de recursos, incluindo um scanner Dark Web e deteção de senha fraca, portanto, se você deseja aproveitar ao máximo o NordPass, recomendamos inscrever-se nele. Em suma, o NordPass oferece uma excelente relação custo-benefício, além de você poder experimentá-lo sem riscos com a garantia de 30 dias.

👍 Prós

Apresenta criptografia XChaCha20 de última geração para melhor velocidade e segurança

Excelente dark web scanner para detectar senhas comprometidas

Oferece armazenamento ilimitado de senhas

Um plano gratuito útil para testar o serviço, incluindo preenchimento automático

Inclui um ótimo recurso de compartilhamento de senha que é seguro e fácil de usar 👎 Contras

Você está limitado a um dispositivo na versão gratuita

2. Norton – O melhor gerenciador de senhas totalmente gratuito

O segunda na lista como melhor gerenciador de senhas segundo Reddit é o Norton Password Manager. Ele se diferencia da maioria dos gerenciadores de senhas que oferecem uma versão gratuita restrita ou uma versão de avaliação gratuita. Nesses casos, você eventualmente precisará pagar para acessar os melhores recursos. Contudo, o Norton é uma solução de segurança totalmente gratuita que compete facilmente com ferramentas pagas.

Além de gratuito, a empresa mais conhecida por alguns dos melhores softwares antivírus, ainda oferece login biométrico, fortes mecanismos de segurança e recursos de plataforma cruzada – portanto, há muito o que apreciar além do preço.

Do mesmo modo, a interface de usuário, baseada em extensão do navegador do Norton Password Manager, também é algo que realmente gostamos. Os sites são listados em formato de grade ou lista e tudo está bem organizado, de modo que todas as suas informações pessoais são mantidas estruturadas com seções separadas para logins, carteiras, endereços e notas.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro O recurso de troca automática Gratuito 10 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge N/A

E o Norton não apenas salva suas senhas, mas também fornece algumas estatísticas básicas sobre elas, identificando senhas antigas, duplicadas e fracas que você deve alterar. Dito isso, um recurso que os Redditors elogiaram foi a função Autochange. Com ele, você pode substituir senhas em massa facilmente com apenas um clique.

Ou seja, graças a isso, todos os procedimentos que você normalmente precisa seguir para alterar a senha são realizados automaticamente, economizando muito tempo. No entanto, você não tem acesso a um scanner de violação de dados, então não pode saber se suas senhas foram comprometidas, apenas sugere se elas são fracas e fáceis de quebrar.

No geral, é um dos gerenciadores de senhas mais fáceis de usar, então aqueles que não são extremamente experientes em tecnologia acharão sua interface de usuário simples e fácil de navegar.

💲 Preço

Como mostra a análise acima, o Norton é uma solução de gerenciamento de senhas totalmente gratuita, então você não precisa gastar nenhum dinheiro para se beneficiar dela. Frequentemente, ele faz parte de outros pacotes Norton para sua solução antivírus, então essa pode ser outra maneira de obter esse serviço.

👍 Prós

Totalmente gratuito

Excelente recurso Autochange para alterar senhas fracas com apenas um clique

Interface simples de usar, ótima para pessoas que não entendem muito de tecnologia

Pode ser usado em até 10 dispositivos separados 👎 Contras

Não há tantos recursos avançados quanto outros, como um dark web scanner

3. Enpass – Poderoso gerador de senhas Offline

Já a terceira opção que aparece como o melhor gerenciador de senhas segundo Reddit é o Enpass. Este é um gerenciador de senhas de desktop que funciona totalmente offline e está disponível para usuários de Android, iOS, Windows, macOS e Linux. Assim, todos os recursos do Enpass, excluindo o monitoramento de violações e a capacidade de identificar contas que suportam 2FA, estão disponíveis na edição gratuita.

Na verdade, o plano gratuito ainda acompanha o armazenamento ilimitado de senhas. Dessa forma, o melhor aspecto da utilização do Enpass é, sem dúvida, o fato de nenhum dos seus dados ser carregado para os servidores da empresa. Em vez disso, você decide onde ele será salvo.

Seja localmente no seu computador ou na nuvem – o Enpass provavelmente será compatível com sua solução de armazenamento preferida porque oferece suporte a Dropbox, iCloud, Google Drive e OneDrive, entre vários outros.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Funciona offline + Plano de taxa única US$ 1,99/mês 6 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

Outra novidade no Enpass Hub é o Vault Sharing, que oferece um método criptografado para os usuários compartilharem senhas com colegas, familiares ou amigos sem a necessidade de enviar textos ou e-mails não seguros.

Além disso, o Enpass também inclui vários recursos que ajudam você a ficar de olho em suas senhas e simplificar o acesso a elas quando necessário. Portanto, junto com os nomes de usuário e senhas de sua conta, a plataforma também salvará e preencherá automaticamente seu cartão de crédito e informações de identificação.

💲 Preço

O Enpass oferece uma variedade de opções para uso individual ou empresarial, incluindo planos familiares que oferecem cobertura em vários dispositivos. Ao contrário do NordPass, a conta gratuita só permite armazenar até 25 itens em um único dispositivo.

👍 Prós

Excelente plano gratuito para testar o serviço

Excelente novo recurso de recuperação de acesso para quem esqueceu sua senha mestra

Funciona off-line, portanto, não é necessária conexão com a Internet

Planos pessoais e empresariais de baixo custo 👎 Contras

Sem 2FA, que alguns usuários do Reddit disseram ser um problema

4. 1Password – Gerenciador de senhas empresariais que oferece o modo viagem

O 1Password é um bom gerenciador de senhas, recomendado pelos usuários do Reddit. Com ele, você obtém recursos de autenticação de dois fatores (2FA), salvamento automático e preenchimento automático, além de recursos extras, como notas seguras e cofres ilimitados, tornando-o um ótimo pacote tudo-em-um.

A criptografia AES de 256 bits, usada por bancos e governos no mundo todo, é empregada pelo 1Password para garantir sua segurança. Embora seja menos impressionante do que o XChaCha20 usado pelo NordPass, ainda é ultrasseguro e confiável, por isso é o mais usado na maioria dos principais gerenciadores de senhas.

Vale ressaltar quem, as configurações do Vault (cofre) no 1Password são particularmente úteis e são subdivididas em cada conta 1Password, permitindo criar várias categorias para dados específicos ou servir como um sistema de arquivamento para diferentes informações. Portanto, formulários, senhas, documentos seguros, cartões de crédito e outros itens podem ser armazenados no cofre.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Modo viagem US$ 2,99/mês 5 Não Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

No entanto, o recurso que mais impressionou os usuários do Reddit foi o Travel Mode, um recurso exclusivo do 1Password. Ou seja, ao viajar através de certas fronteiras, alguns funcionários da alfândega solicitarão acesso ao seu dispositivo e, com o Modo Viagem, você pode selecionar quais cofres estarão acessíveis a esses funcionários.

Tudo o que você precisa fazer é selecionar determinados cofres que sejam seguros para viagens e outros que não sejam. Se o seu dispositivo for apreendido, eles não poderão acessar suas informações confidenciais. Isso também serve como uma camada extra para proteger suas informações caso seu dispositivo seja roubado.

Nos planos empresariais, os administradores podem definir remotamente essas configurações para os membros da equipe.

💲 Preço

O 1Password oferece uma ampla variedade de planos para empresas, famílias e indivíduos, mas, infelizmente, nenhum deles é gratuito. Em vez disso, todos os níveis pagos vêm com uma avaliação gratuita de 14 dias.

Enfim, você pode manter um número ilimitado de senhas em um dispositivo se escolher o plano individual ou em 5 dispositivos se escolher o plano familiar. Existem também dois planos empresariais separados, Teams e Company, que são pagos por pessoa mensalmente, e oferecem cobertura para qualquer funcionário.

👍 Prós

Inclui um excelente modo viagem

Um teste gratuito de 14 dias para todos os planos pagos

Incrivelmente fácil de usar, ótimo para iniciantes em gerenciamento de senhas

1GB de armazenamento de arquivos criptografados incluído em todos os planos pagos 👎 Contras

Nenhum plano para teste gratuito

5. RoboForm – Gerenciador de senhas acessível e com excelente recurso de preenchimento automático

O RoboForm, sem dúvida, possui um conjunto de recursos amplo o suficiente para lidar com qualquer circunstância. Algoritmos de criptografia fortes, conhecidos e confiáveis, além de opções de compartilhamento seguro transformam o RoboForm em um gerador de senhas de alto nível e com ampla compatibilidade, além de ter obtido aprovação no Reddit.

Vale destacar, particularmente, o modo com que o RoboForm incorpora pastas, permitindo que você organize suas senhas da maneira que achar mais útil. Por exemplo, as empresas podem facilmente criar arquivos distintos para senhas pessoais e de trabalho, oferecendo um gerenciamento de senhas categorizado e contínuo.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Formulários de preenchimento automático US$ 1,99/mês 5 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

Outro recurso potente do RoboForm é o compartilhamento de senhas – Se você deseja diminuir a chance de informações confidenciais serem divulgadas fora de sua empresa, esta função permite que você compartilhe com segurança senhas ou credenciais criptografadas com outros usuários do RoboForm em sua organização.

Além de tudo isso, caso aconteça algo inesperado a algum funcionário, familiar ou amigo, o RoboForm oferece acesso de emergência a um usuário pré determinado. Isso significa que eles podem acessar seus dados com segurança em caso de emergência – um recurso muito útil que gostaríamos de ver introduzido em outros gerenciadores de senhas no futuro.

💲 Preço

Embora o Roboform ofereça um excelente plano gratuito, também existem excelentes planos pagos disponíveis para pessoas físicas e jurídicas. Roboform Everywhere, por exemplo, é uma alternativa boa e econômica para pessoas que buscam uma conta pessoal porque cobre apenas uma conta.

Caso precise de mais cobertura, você pode facilmente atualizar para o plano familiar, que pode suportar até 5 dispositivos por assinatura. Se você estiver disposto a confiar seu futuro a longo prazo a este fornecedor, existe até um enorme plano de 5 anos que custa apenas US$ 0,99/mês.

👍 Prós

Um dos melhores gerenciadores de senhas empresariais, pois inclui compartilhamento de arquivos e senhas

Os usuários do Reddit afirmam que este é um dos provedores com melhor relação custo-benefício

Excelente plano gratuito 👎 Contras

A interface está desatualizada em comparação com outros fornecedores importantes

6. Keeper – Gerenciador de senhas confiável com uma plataforma de mensagem segura

O Keeper é um gerenciador de senhas confiável, e dos que os usuários do Reddit também confiam, que usa múltiplas camadas de segurança para garantir a proteção de seus logins e arquivos e, como era de se esperar, são oferecidos planos individuais, para famílias e empresas.

Em outras palavras, suas informações de login e senhas estão sempre protegidas graças ao uso de criptografia de ponta a ponta do Keeper — isso significa que ninguém, nem mesmo a equipe do Keeper, terá acesso a versões baseadas em texto dos seus dados.

Além disso, mesmo que o Keeper sofra uma violação de dados, a Autenticação MultiFactor (MFA), que envolve um token físico ou login biométrico, manterá seus dados seguros. Paralelamente, como a maioria dos gerenciadores de senhas, o Keeper vem com um gerador de senhas que produz senhas aleatórias, fortes e longas para você.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro KeeperChat US$ 2,92/mês 5 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

Do mesmo modo, existem alguns recursos de destaque que também chamaram a atenção dos Redditors, como o serviço de mensagem segura KeeperChat. Ele permite que você compartilhe arquivos, senhas ou informações confidenciais entre você e outro usuário do Keeper. Bem como, reduz o risco de vazamento de dados ou roubo de informações vitais da empresa.

Por fim, outro excelente recurso é o Keeper Concierge, que oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana e treinamento individual com um dos especialistas em segurança cibernética do Keeper. Isso é mais valioso para clientes empresariais, pois eles podem treinar equipes ou departamentos de TI sobre as melhores práticas de uso desta ferramenta – mas custará US$ 8,33 extras/mês cobrados anualmente.

💲 Preço

Você pode gerenciar senhas sem gastar nada se se inscrever no plano gratuito, que só é adequado para um dispositivo, mas deve lhe dar uma boa ideia do que esperar do produto principal.

No entanto, vale a pena mencionar que recursos como Keeper Concierge e Data Breach Scanner são pagos, então isso pode levar a uma fatura mensal bastante cara.

👍 Prós

Oferece um excelente serviço de mensagens seguras, KeeperChat

O serviço de concierge é ótimo para segurança de senhas comerciais

Recurso para acesso de emergência 👎 Contras

Apenas um dispositivo pode ser usado no plano gratuito

7. Total Password – Gerenciador de senhas amigável segundo os usuários do Reddit

O Total Password pode ser novo no mercado, mas possui todas as funções necessárias, incluindo geração de senha, preenchimento automático e armazenamento ilimitado. Apesar da falta de aplicativos móveis, as extensões de navegador do Total oferecem as mesmas funcionalidades.

Além disso, os usuários de todos os gadgets desfrutarão da experiência completa sem perder nenhum recurso. E como é uma das melhores soluções antivírus para Windows e dispositivos móveis, o Total Password possui forte ênfase à segurança com autenticação em dois fatores, criptografia AES-256, gerador de senha e alertas de violação.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Notas seguras US$ 1,99/mês 1 Não Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 14 Dias

Além de tudo, é possível usar sua conta Total Password em quantos dispositivos precisar, e ela sincroniza dispositivos de forma automática e conveniente. Dessa forma, este gerenciador de senhas também contém uma seção de notas se você precisar rastrear qualquer informação confidencial adicional, como senha da sua rede doméstica, informações de contato e endereços.

Embora você não possa organizar notas em pastas distintas como faz com o NordPass, você pode classificá-las por cor, o que é um toque legal, e para maior personalização, você também pode organizá-las de acordo com a data de criação, data de criação por notas, título ou conteúdo.

💲 Preço

O Total Password oferece apenas um plano até o momento da redação deste artigo, o que é dececionante porque não há alternativa gratuita ou teste gratuito. No entanto, uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias permite uma compra sem riscos.

👍 Prós

Os usuários do Reddit destacam o benefício de ter um chat ao vivo disponível 24h entre outras opções de suporte

Ótimo gerador de senhas

Seção de notas seguras 👎 Contras

Nenhum aplicativo móvel está disponível até o momento

Nenhum aplicativo móvel está disponível até o momento

8. Avira – Um popular gerenciador de senhas com autenticador integrado

O gerenciador de senhas Avira também está destacado como o melhor gerenciador de senhas segundo Reddit. Isso porque ele foi criado pensando tanto na usabilidade quanto na segurança e faz um trabalho fantástico de armazenamento seguro de senhas, utilizando criptografia de alto nível e medidas de segurança adicionais, como autenticação de dois fatores (2FA).

Dessa forma, o Avira também oferece aos consumidores um status de segurança de senha transparente, destacando aquelas que estão desatualizadas, reutilizadas ou comprometidas. Isso não é surpreendente, considerando que, assim como o Total Password, o Avira possui um dos antivírus gratuitos mais populares e altamente seguros.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Autenticador integrado US$ 2,99/mês 50 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 60 Dias

O gerenciador Avira PW exige que os usuários definam sua própria “senha mestra”, necessária para descriptografar senhas e dados armazenados, semelhante à maioria dos gerenciadores de senhas. Dito isso, as alternativas para recuperar sua conta da Avira são limitadas caso você esqueça sua senha mestra.

Dessa forma, suas opções de recuperação de dados de senha incluem o uso das opções de desbloqueio de aplicativos móveis – impressão digital ou reconhecimento facial. O que os usuários do Reddit realmente gostam é do autenticador móvel integrado que vem com sua assinatura.

Portanto, se você estiver fazendo login em sites populares como Facebook ou Gmail, poderá gerar códigos com segurança para o autenticador Avira e fazer login com facilidade.

💲 Preço

A estrutura do plano Avira é bastante simples. O Pro plan pode ser adquirido mensalmente ou anualmente, sendo que a opção anual geralmente acaba sendo mais barata no longo prazo. Ele também vem com uma garantia considerável de devolução do dinheiro em 60 dias.

Experimente o plano gratuito para aproveitar a mesma funcionalidade que você teria em um plano pago, mas apenas para um dispositivo.

👍 Prós

Inclui um excelente autenticador integrado

Pode ser usado em até 50 dispositivos com uma assinatura

Oferece uma enorme garantia de devolução do dinheiro em 60 dias 👎 Contras

Não é possível preencher formulários da web, ao contrário da maioria dos outros provedores

Não é possível preencher formulários da web, ao contrário da maioria dos outros provedores

9. Dashlane – Um ótimo gerenciador de senhas com VPN integrado

O Dashlane, que entra nesta lista do Reddit, é um gerenciador de senhas confiável que protege seus dados pessoais e profissionais online. Seu cofre de senhas é protegido pela arquitetura de conhecimento zero do Dashlane, criptografia AES-256 ponta a ponta e autenticação de dois fatores, tornando-o um dos gerenciadores de senhas mais seguros.

Dessa forma, os planos estão disponíveis para diversas necessidades, incluindo individuais, famílias e, claro, empresas. Além disso, os fantásticos recursos oferecidos pelo Dashlane incluem uma opção de armazenamento ilimitado de senhas, um gerador de senhas seguro, preenchimento automático de formulários, pagamentos e compartilhamento de arquivos.

Uma rede privada virtual (VPN), que oferece uma experiência de navegação mais segura, está incluída em todas as contas pagas do Dashlane – algo que agradou a grande maioria dos usuários do Reddit.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro VPN integrado US$ 2,75/mês 10 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

O Dashlane também conta com garantia de reembolso de 30 dias para seus planos pessoais e familiares, mas não para seus planos de negócios. Você ainda pode testar os planos de negócios sem riscos para até 500 funcionários com o teste gratuito de 14 dias do Dashlane.

Com capacidade máxima de armazenamento de 50 senhas e acesso à conta restrito a apenas um dispositivo, o plano gratuito é limitado. Ainda assim, está no mesmo nível dos recursos que você poderia esperar de planos gratuitos oferecidos por outros gerenciadores de senhas fáceis de usar.

💲 Preço

O Dashlane inclui um plano gratuito útil para uso individual, mas os planos pagos são um pouco mais caros do que muitos dos outros nesta lista, que também incluem recursos mais exclusivos.

Existem opções para empresas e famílias, caso você precise de mais de uma pessoa ou dispositivo coberto, e você tem a opção de assinatura mensal ou anual.

👍 Prós

Oferece uma VPN integrada para segurança extra

Ótimo plano gratuito para se familiarizar com a plataforma

Inclui uma garantia de 30 dias para planos pessoais ou uma avaliação gratuita de 14 dias para usuários empresariais 👎 Contras

Mais caro que outros, com menos recursos

Mais caro que outros, com menos recursos

10. Bitwarden – Poderoso gerador de senhas de código aberto

Por fim, nesta lista baseada nas opiniões dos usuários do Reddit, o Bitwarden é um gerenciador de senhas de código aberto. Acima de tudo, um dos muitos motivos pelos quais é um dos melhores protetores de dados online é a criptografia ponta a ponta, compartilhamento seguro de senhas, compatibilidade entre plataformas e integrações configuráveis.

Como o Bitwarden usa criptografia de conhecimento zero para proteger seus dados. Portanto, nem mesmo os funcionários do Bitwarden podem acessar o que você armazena, o que o torna um dos melhores guardiões de senhas.

Cada item do seu cofre de senhas protege-se com criptografia AES de 256 bits, que é um tipo quase impenetrável de criptografia de dados.

Principais características

O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Máximo de dispositivos por assinatura Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro Código aberto US$ 0,84/mês 10 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

Mas o recurso que realmente atraiu aplausos dos usuários do Reddit foi o fato de o Bitwarden ser de código aberto. Está disponível no GitHub e todos são livres para revisar, auditar e contribuir com o código Bitwarden. Isso também significa que você mesmo pode disponibilizar o Bitwarden em sua própria plataforma, em vez de na nuvem Bitwarden.

Além disso, o Bitwarden tem uma comunidade ativa e leal, como fica evidente em sua central de ajuda, onde você pode encontrar vários guias, dicas e truques úteis de outros usuários do Bitwarden.

💲 Preço

Como um dos gerenciadores de senhas mais acessíveis disponíveis, o Bitwarden oferece um plano gratuito respeitável para até um usuário. Você pode assinar o premium para um produto mais avançado por apenas US$ 10/ano, o que representa um valor incrível.

Em suma, o Bitwarden tem ótimos programas para famílias e empresas caso você precise de dispositivos extras ou senha de nível corporativo e proteção de arquivos.

👍 Prós

Planos incrivelmente baratos

Os usuários do Reddit exaltam que o Bitwarden seja de código aberto

O compartilhamento Seguro está disponível em todos os planos, incluindo o gratuito 👎 Contras

Os dados são armazenados em um país que pertence à aliança 5-Eyes

Os dados são armazenados em um país que pertence à aliança 5-Eyes

Os melhores gerenciadores de senhas comparados

Para ajudá-lo a visualizar todas as informações das avaliações, criamos uma tabela útil onde você pode comparar os principais fatores como compatibilidade, preço e o que os usuários do Reddit mais gostam em cada um:



Fornecedor O que os usuários do Reddit mais amam Preço inicial Limite de dispositivos Versão gratuita Compatibilidade Garantia de devolução de dinheiro NordPass A criptografia XChaCha20 de última geração US$ 1,49/mês 5 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias Norton O recurso de troca automática Gratuito 10 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge N/A Enpass Funciona offline + Plano de taxa única US$ 1,99/mês 6 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias 1Password Modo viagem US$ 2,99/mês 5 Não Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias RoboForm Formulários de preenchimento automático US$ 1,99/mês 5 Não Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias Keeper KeeperChat US$ 2,92/mês 5 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge Não Total Password Notas seguras US$ 1,99/mês 1 Não Chrome, Safari, Opera, and Edge 14 Dias Avira Autenticador integrado US$ 2,99/mês 50 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 14 dias para plano mensal, 30 dias para plano anual Dashlane VPN integrado US$ 2,75/mês 10 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias Bitwarden Código aberto US$ 0,83/mês 6 Sim Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge 30 Dias

Qual é o melhor gerenciador de senhas segundo os usuários do Reddit?

Depois de percorrer dezenas de subreddits, dois gerenciadores de senhas aparecem frequentemente quando você procura o melhor gerenciador de senhas gratuito do Reddit: NordPass e Bitwarden. No entanto, estes oferecem apenas planos gratuitos, em vez de serem totalmente gratuitos, como o Norton.

Dito isto, para uso pessoal, tanto o NordPass quanto o Bitwarden oferecem ótimos planos gratuitos que podem ser usados na vida cotidiana, mas você deve observar que existem algumas limitações – por exemplo, você não tem acesso a recursos como um scanner de violação de dados ou auditorias de senha.

Em vez disso, recomendamos tentar um plano premium com NordPass, pois dessa forma você pode acessar todos os principais recursos e usá-lo em mais de um dispositivo, que é o que o plano gratuito permite. Custa apenas US$ 1,49/mês se você optar pelo plano de dois anos, e você também pode ficar tranquilo sabendo que há uma garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

Outros fatores a considerar antes de escolher o melhor protetor de senhas para você

Como o mercado de gerenciadores de senhas é tão competitivo, com milhares de provedores lutando pra se destacar, é difícil saber quem escolher ou o que procurar. Para ajudá-lo, além de levar em conta a lista do Melhor gerenciador de senhas segundo Reddit, compilamos alguns princípios básicos que você deve observar ao escolher o fornecedor certo para suas necessidades:

Recursos — É provável que todo gerenciador de senhas inclua o básico, como um gerador de senhas ou uma ferramenta de auditoria. No entanto, são recursos exclusivos que os diferenciam – pense na criptografia XChaCha20 do NordPass ou na plataforma de código aberto da Bitwarden . Isso é o que realmente separa o bom do excelente.

É provável que todo gerenciador de senhas inclua o básico, como um gerador de senhas ou uma ferramenta de auditoria. No entanto, são recursos exclusivos que os diferenciam – pense na ou na . Isso é o que realmente separa o bom do excelente. Limite de dispositivos — Dependendo de quantos dispositivos você possui, isso estará em debate. A maioria de nós terá um celular e provavelmente um laptop, outros terão tablets e mais de um telefone. Portanto, é importante que o provedor de sua escolha permita que você use sua assinatura em vários dispositivos.

Dependendo de quantos dispositivos você possui, isso estará em debate. A maioria de nós terá um celular e provavelmente um laptop, outros terão tablets e mais de um telefone. Portanto, é importante que o provedor de sua escolha permita que você use sua assinatura em vários dispositivos. Compatibilidade — A maioria dos gerenciadores de senhas possui aplicativos para iOS e Android , bem como suporte para navegadores de desktop e PCs – mas não todos. Por exemplo, o Total Password funciona apenas como uma extensão do navegador, o que pode ser desanimador para alguns, por isso vale a pena verificar quais dispositivos você pode usar.

A maioria dos gerenciadores de senhas possui , bem como suporte para navegadores de desktop e PCs – mas não todos. Por exemplo, o Total Password funciona apenas como uma extensão do navegador, o que pode ser desanimador para alguns, por isso vale a pena verificar quais dispositivos você pode usar. Preço — Este é outro grande problema – já que você nunca deve escolher nada com base apenas no preço, pois é provável que você obtenha uma ferramenta abaixo da média. Em vez disso, você deve buscar um fornecedor que tenha um conjunto sólido de recursos por um bom preço. Existem excelentes planos gratuitos, mas sempre recomendamos um plano premium para melhor usabilidade.

Conclusão: Segundo o Reddit qual é o melhor gerenciador de senhas em 2023?

Os melhores gerenciadores de senhas para o Reddit manterão todas as suas senhas pessoais, cartões de crédito, entre outros, em segurança quando você estiver online. Ao utilizar uma dessas ferramentas, você elimina o risco de ter senhas comprometidas ou fracas e, assim, ter seus dados roubados.

Os usuários do Reddit são famosos por suas opiniões sobre quase tudo, e você sempre pode confiar neles, pois eles não têm links afiliados – eles são apenas usuários honestos que compartilham seus pensamentos e opiniões.

Então, depois de explorar vários subreddits, tópicos e seções de comentários, os usuários do Reddit sugerem que o NordPass é o melhor gerenciador de senhas no momento, graças à criptografia XChaCha20 líder do setor e ao excelente desempenho geral. Experimente agora sem riscos com o plano gratuito.

