Melhor gerenciador de senhas para Windows: os 10 principais comparados para 2023

Visão geral dos 10 Melhores Gerenciadores de Senhas para Windows Pronto para encerrar sua busca por termos como “melhor gerenciador de senhas para Windows” ou ainda “melhor gerenciador de senhas para Windows 10” online? Por isso, apresentamos nossa lista cuidadosamente selecionada dos 10 principais concorrentes para 2023: NordPass – melhor gerenciador de senhas para Windows, com sua criptografia única XChaCha20. Além disso, possui preenchimento automático com aprendizado de máquina e um scanner de violação de dados. Norton – melhor solução gratuita, pois oferece proteção poderosa contra malware e uma solução segura de gerenciamento de senhas com todos os recursos essenciais. Enpass – ferramenta ideal para empresas, equipada com o Microsoft 365, oferecendo gerenciamento de acesso aos stakeholders e compartilhamento seguro de cofres via OneDrive. 1Password – melhor opção para viajantes frequentes, com seu exclusivo Travel Mode, que protege informações sensíveis e facilita a passagem tranquila nas fronteiras. RoboForm – ferramenta com ferramenta “herança”, proporcionando acesso de emergência perfeito para contatos confiáveis em situações críticas. Keeper – opção mais acessível que oferece recursos robustos, incluindo BreachWatch (monitoramento na dark web) que verifica credenciais de contas violadas. Total Password – gerenciador de senhas que se destaca com o intuitivo gerenciamento de sessão de navegador, permitindo desconectar remotamente de seu cofre e sites. Avira – ideal para quem planeja trocar de ferramenta de gerenciamento de senhas, pois simplifica o processo de importação de senhas de 25 concorrentes. Dashlane – única solução que inclui uma VPN em seu serviço independente, permitindo ocultar seu endereço IP para navegação privada e segura. Bitwarden – melhor gerenciador de senhas econômico, com senhas únicas baseadas em tempo (TOTP), relatórios de saúde de cofres, acesso de emergência e suporte prioritário.

O Windows possui um gerenciador de senhas integrado?

O gerenciador de senhas integrado, chamado Gerenciador de Credenciais, faz parte do sistema operacional Windows. No entanto, não é a solução ideal para todos os usuários. Isso porque, em contextos mais amplos, depender exclusivamente de gerenciadores de senhas integrados em navegadores (como o Gerenciador de Senhas do Google) e sistemas operacionais pode limitar a flexibilidade.

Isso ocorre porque restringe os usuários a um dispositivo, aplicativo ou plataforma de computação específicos, o que não favorece a versatilidade. Além disso, um estudo da Harvard Business Review indica que uma parte significativa da produtividade é perdida quando os trabalhadores alternam constantemente entre vários aplicativos e sites.

Com um gerenciador de senhas para Windows, você obtém muito mais conveniência. Eles eliminam a necessidade de lembrar e gerar senhas fortes para todas as suas contas. Além disso, oferecem integrações fáceis no aplicativo e extensões para navegadores.

Ademais, ao contrário dos gerenciadores de senhas integrados que exigem que você mude de uma aba para outra, os melhores gerenciadores de senhas para Windows ajudam a facilitar transições mais suaves entre diferentes plataformas digitais. Isso mesmo se você usar outros sistemas operacionais.

Eu Preciso de um Gerenciador de Senhas para Windows?

“Um por todos; todos por um.” Um gerenciador de senhas personifica o conceito dessa famosa frase. Assim, ele permite que você acesse todos os seus dispositivos e contas de forma fácil, oferecendo uma variedade de métodos convenientes de login.

Dessa forma, com um gerenciador de senhas, você pode armazenar todas as suas senhas em uma única conta, e a única senha que você precisa lembrar é a senha mestra para desbloquear seu cofre. Além disso, muitos gerenciadores de senhas até mesmo levam a segurança a um nível superior, oferecendo autenticação biométrica, como leitura de impressões digitais.

Isso porque é fundamental para todos os tipos de empresas e indivíduos priorizar a segurança de dados, pois um gerenciador de senhas é um passo proativo para proteger informações sensíveis e evitar acesso não autorizado.

Ademais, isso é especialmente verdade agora que violações de dados representam uma ameaça significativa às informações pessoais e comerciais. Na verdade, estatísticas mostram que mais de 6 milhões de registros de dados foram expostos em todo o mundo apenas no primeiro trimestre de 2023.

Por isso, com um dos melhores gerenciadores de senhas para Windows, você terá segurança robusta, com recursos como login único, autenticação biométrica e autenticação de múltiplos fatores para efetivamente prevenir violações de dados e proteger suas informações contra acesso não autorizado.

Avaliações dos principais gerenciadores de senhas para Windows

Confira agora uma avaliação mais detalhada de nossas principais escolhas do melhor gerenciador de senhas para Windows. Assim, encontre aquele que atenda às suas necessidades e aprimore sua segurança online.

1. NordPass – melhor gerenciador de senhas para Windows em 2023

O NordPass, o gerenciador de senhas desenvolvido pela equipe por trás do NordVPN, oferece uma variedade de recursos para simplificar e reforçar o gerenciamento de senhas.

Assim, um dos recursos mais notáveis do NordPass é o uso do algoritmo de criptografia XChaCha20. Na verdade, é o único que implementa esse nível de criptografia, o que o coloca no topo de nossa lista dos melhores gerenciadores de senhas para Windows.

Além disso, comparado à criptografia AES de 256 bits usada por todos os outros, o XChaCha20 oferece uma implementação mais simples, desempenho mais suave sem a necessidade de hardware especializado e um menor risco de erros, tornando-o mais amigável para o usuário e seguro.

Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$1,79/mês Plano gratuito + Teste gratuito de 14 dias Windows, macOS, Linux, iOs, Android, browsers 30 dias

Ademais, o NordPass se beneficia da aprendizagem de máquina para uma funcionalidade de preenchimento automático eficiente, facilitando o acesso a sites. E para completar, além de todas as medidas avançadas de segurança, o NordPass oferece promoções para estudantes e organizações sem fins lucrativos, demonstrando seu compromisso com a acessibilidade e a acessibilidade financeira.

As funcionalidades do NordPass também se estendem além da gestão de senhas. Isso porque com sua função de cofre na web, você pode armazenar com segurança cartões de crédito e notas, garantindo a proteção de suas informações sensíveis. Outra característica digna de nota é a ferramenta “herança de senha“, que permite transferir senhas para determinadas pessoas em caso de emergência.

💲 Preços

O NordPass oferece dois níveis: Pessoal e Familiar, além de um plano Empresarial que começa em US$3,99/usuário/mês. Além disso, os planos pessoais incluem uma versão gratuita, uma Premium (para um usuário) e um plano Familiar que permite até seis contas de usuário premium.

A conta gratuita concederá acesso à maioria das funcionalidades. No entanto, você precisará adquirir uma das opções pagas para ter a capacidade de compartilhar senhas com pessoas de confiança, identificar senhas fracas ou antigas, verificar a web em busca de vazamentos de dados e permanecer conectado ao trocar de dispositivos.



👍 Prós

O NordPass Business é certificado ISO 27001 e SOC 2 Tipo 1, oferecendo segurança adicional.

O NordPass Business é certificado ISO 27001 e SOC 2 Tipo 1, oferecendo segurança adicional. Possui um gerador de senhas integrado.

Possui um gerador de senhas integrado. Armazena informações bancárias e pessoais.

Armazena informações bancárias e pessoais. Possui capacidade de auditar o uso em toda a empresa, com autenticação de dois fatores (2FA).

Possui capacidade de auditar o uso em toda a empresa, com autenticação de dois fatores (2FA). Usa o exclusivo algoritmo de criptografia XChaCha20 👎 Contras

Ao contrário do Norton e Avira, a versão gratuita não oferece dispositivos ilimitados.

Ao contrário do Norton e Avira, a versão gratuita não oferece dispositivos ilimitados. Não oferece personalização para campos como anexos de arquivos, fotos e documentos.

2. Norton Password Manager – melhor gerenciador de senhas gratuito em 2023

O Norton Password Manager é um recurso de destaque incluído na ampla gama de planos da Norton, garantindo que usuários de todos os tipos possam se beneficiar de sua conveniência e segurança.

Dessa forma, se você está procurando uma solução sem custo ou está interessado em explorar seus planos pagos, a Norton tem o que você precisa. Como um dos melhores antivírus do mercado, não é surpresa que você obtenha muito mais do que apenas gerenciamento de senhas utilizando o Norton Password Manager.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado Gratuito Sim Windows, Mac, iOS, Android 60 dias

Assim, utilizando o Norton Password Manager, você também pode criar e usar senhas fortes com confiança sem se preocupar em se tornar vítima de ameaças cibernéticas. Ademais, uma das principais vantagens do Norton Password Manager é sua capacidade de sincronizar logins e outras informações perfeitamente em todos os seus dispositivos.

Por fim, para ajudá-lo a manter a segurança online, o Norton oferece um Painel de Segurança que ajuda a identificar vulnerabilidades em seus logins, como senhas fracas ou reutilizadas e configurações de segurança desatualizadas.

💲 Preços

O Norton Password Manager está disponível gratuitamente como um serviço independente. No entanto, se você optar por explorar as opções de antivírus e outros recursos que a Norton oferece para proteção completa (incluindo uma das melhores soluções de controle parental), aqui estão suas opções:





👍 Prós

Gerenciador de Senhas gratuito e independente.

Gerenciador de Senhas gratuito e independente. Ideal para indivíduos com orçamento limitado e pequenas empresas.

Ideal para indivíduos com orçamento limitado e pequenas empresas. Armazenamento ilimitado de senhas.

Armazenamento ilimitado de senhas. Troca automática de senhas com um clique para segurança aprimorada. 👎 Contras

Ausência de opções de ferramenta para herança de senhas.

Ausência de opções de ferramenta para herança de senhas. Oferece informações limitadas sobre o Gerenciador de Senhas.

3. Enpass – excelente opção para empresas

O Enpass se destaca como uma opção sólida e é, provavelmente, o melhor gerenciador de senhas para Windows para empresas e pequenos negócios com suas integrações com o Microsoft 365, que permitem o compartilhamento e o acesso ao gerenciamento de cofres de forma contínua por meio do OneDrive.

Um de seus recursos de destaque é o Auditoria de Segurança do Painel, que permite identificar senhas comprometidas, fracas ou violadas – e com o gerador de senhas, você pode facilmente substituir senhas fracas ou comprometidas.

Além disso, o Enpass oferece armazenamento ilimitado de senhas e permite criar vários cofres, facilitando a organização e o gerenciamento de suas credenciais de login e outros dados importantes.

Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$1,99/mês Teste gratuito de 14 dias Windows, Mac, iOS, Android, Linux Não oferece

Além disso, a plataforma oferece suporte para logins biométricos em dispositivos móveis e computadores Windows compatíveis, fornecendo uma camada extra de conveniência e segurança. Ademais, outra vantagem do Enpass é que ele oferece uma versão gratuita para usuários de desktop, o que é ótimo para explorar as capacidades do gerenciador de senhas online.

Por fim, vale ressaltar que o Enpass é um gerenciador de senhas offline que salva os dados do usuário apenas em seu dispositivo. Isso significa que a sincronização entre dispositivos só pode ser feita via Wi-Fi ou aplicativos de terceiros.

💲 Preços

O Enpass oferece um plano gratuito para usuários de desktop (com limite de até 25 senhas) e um modelo de preços baseado em assinatura para seus aplicativos. Você verá que todas as opções pagas oferecem senhas e itens ilimitados, cofres e dispositivos; a única diferença é quantos membros você pode adicionar (1 para o plano Individual, 6 para o plano Familiar).

O Plano Único oferece uma licença pessoal vitalícia para apenas um membro – isso é incrivelmente raro e oferece um bom custo benefício. Além disso, no lado dos negócios, todos os planos oferecem Integração com o Microsoft 365, mas somente o plano Enterprise oferece o Painel de Auditoria de Segurança.





👍 Prós

Oferece o Keyfile, um complemento para autenticação adicional.

Oferece o Keyfile, um complemento para autenticação adicional. Os usuários podem compartilhar facilmente entradas e cofres.

Os usuários podem compartilhar facilmente entradas e cofres. Extensão de navegador minimalista com recursos essenciais.

Extensão de navegador minimalista com recursos essenciais. Gerador de senhas conveniente para senhas fortes. 👎 Contras

Não oferece autenticação de dois fatores regular.

Não oferece autenticação de dois fatores regular. Taxa de assinatura adicional para serviços em nuvem e móveis.

4. 1Password – melhor gerenciador de senhas para viajantes frequentes no Windows

O 1Password, um dos principais e melhores gerenciadores de senhas, oferece um recurso poderoso para ajudar os usuários que viajam com frequência a protegerem suas vidas digitais. Isso porque ao atravessar fronteiras, a privacidade é uma preocupação importante. Oficiais de controle de fronteira podem solicitar acesso aos seus dispositivos Windows, telefones e aplicativos.

Assim, com o Modo de Viagem do 1Password, você pode ocultar informações sensíveis dos olhos curiosos. Isso inclui informações como chaves de criptografia da empresa e logins de mídias sociais. Ao ocultar cofres específicos, o 1Password impede que as autoridades sequer percebam que você tem dados ocultos.

Com o 1Password, você pode gerar uma “chave secreta” única de 34 caracteres em combinação com uma senha mestra. Dessa forma, você garante que todas as suas senhas e dados permaneçam seguramente protegidos.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$2,99/mês Teste gratuito de 14 dias macOS, iOS (and watchOS), Windows, Android, Linux Estritamente sujeito à aprovação da AgileBits Inc.

Esse recurso analisa suas senhas e fornece uma lista completa de senhas fracas, reutilizadas ou suscetíveis a ciberataques. Ele também alerta sobre senhas comprometidas em violações de dados, permitindo ação imediata para proteger suas contas.

Além disso, para famílias que compartilham senhas com segurança, o 1Password oferece um pacote dedicado. Com cofres privados e compartilhados incluídos, você mantém suas informações pessoais separadas enquanto compartilha detalhes de login com facilidade.

Embora a interface do 1Password possa parecer complexa inicialmente, ela fornece tudo o que você precisa para que todos possam acessar contas vitais, mantendo a privacidade e a segurança individuais.

💲 Preços

No que diz respeito aos preços, o 1Password tem vários planos disponíveis. O plano Individual oferece a maioria dos recursos, mas se você desejar recursos de Gerenciamento de Contas, como compartilhamento de cofres e permissões de acesso, precisará pelo menos do plano Famílias.





👍 Prós

O 1Password não armazena sua senha mestra.

O 1Password não armazena sua senha mestra. Nunca mais se preocupe com detalhes de login excluídos, graças à função “Recentemente Excluído”.

Nunca mais se preocupe com detalhes de login excluídos, graças à função “Recentemente Excluído”. O Watchtower alerta sobre credenciais fracas, reutilizadas e comprometidas.

O Watchtower alerta sobre credenciais fracas, reutilizadas e comprometidas. Sistema de cofres fácil de usar para organizar e compartilhar informações de senha. 👎 Contras

Não há um plano gratuito disponível.

Não há um plano gratuito disponível. O recurso de “Cartões de Privacidade” suporta apenas cartões de débito, não de crédito.

5. RoboForm – principal recurso de herança para software de gerenciamento de senhas

RoboForm é um gerenciador de senhas rico em recursos e um dos que melhor funciona em Windows. Ele oferece um alto nível de personalização e opções de segurança com seu Acesso de Emergência, que permite atribuir um contato de confiança para acessar seu cofre de senhas em caso de emergência. Dessa forma, ele garante acesso aos seus dados importantes mesmo se você esquecer sua senha mestra. Esse recurso funciona perfeitamente e proporciona tranquilidade, sabendo que seus dados estão seguros, mas acessíveis quando necessário.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$1,99/mês Plano gratuito + Teste gratuito de 14 dias Windows, Mac, iOS, Android, browsers 30 dias

A auditoria abrangeu todos os aspectos do RoboForm, incluindo seus aplicativos, painel web e extensões de navegador. Quaisquer vulnerabilidades descobertas foram prontamente abordadas e corrigidas pelo RoboForm, garantindo que os dados dos usuários permaneçam bem protegidos.

Assim, temos aqui um verdadeiro compromisso com a segurança. Isso atesta a confiabilidade do gerenciador de senhas RoboForm. Acessível por meio de várias plataformas, como desktops, aplicativos móveis e extensões de navegador, o cofre intuitivo do RoboForm permite que você armazene uma ampla gama de informações.

Além de logins e senhas, você também pode manter sites favoritos, notas seguras, identidades e contatos, proporcionando uma solução completa para armazenar e gerenciar seus ativos digitais.

💲 Preços

Se você só precisa de um gerenciador de senhas para um dispositivo, a assinatura gratuita do RoboForm deve ser suficiente, com acesso 2FA, backup na nuvem e monitoramento de senhas. No entanto, se você deseja acesso em todos os dispositivos, além de acesso web, pastas compartilhadas e modo apenas local, Everywhere ou Family será a opção adequada.





👍 Prós

Mantém os dados do usuário privados com criptografia local e de ponta a ponta de 256 bits AES.

Mantém os dados do usuário privados com criptografia local e de ponta a ponta de 256 bits AES. O recurso Security Center fornece uma ferramenta completa de auditoria de senhas.

O recurso Security Center fornece uma ferramenta completa de auditoria de senhas. Oferece Acesso de Emergência para atribuir contatos de confiança em casos de emergência.

Oferece Acesso de Emergência para atribuir contatos de confiança em casos de emergência. Você tem 3 opções de controle para contatos de confiança: Login, Leitura e Escrita, e Controle Total. 👎 Contras

Apenas sinaliza senhas comprometidas sem fornecer informações detalhadas sobre a violação.

Apenas sinaliza senhas comprometidas sem fornecer informações detalhadas sobre a violação. O recurso de Acesso de Emergência está disponível apenas em planos pagos.

6. Keeper – Opção mais econômica para recursos de monitoramento da Dark Web

O Keeper é um gerenciador de senhas que oferece uma variedade de recursos para proteger sua identidade digital nos cantos mais profundos da web por meio do BreachWatch, a ferramenta de monitoramento da dark web do Keeper.

No entanto, é importante observar que o BreachWatch não está incluído no plano principal do Keeper. Em vez disso, está disponível como um recurso adicional e por um custo adicional. Isso é lamentável, considerando que outros gerenciadores de senhas, como o Dashlane, incluem o monitoramento da dark web em seus planos principais.

Dito isso, uma das vantagens do Keeper é sua capacidade de armazenar detalhes de identidade e cartões de pagamento, simplificando a experiência de compras online. Assim, com o Keeper, você pode armazenar convenientemente detalhes como seu endereço, número e endereço de e-mail, permitindo o preenchimento automático dessas informações para economizar tempo nas transações online.

Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$2,92/mês Teste gratuito de 14 dias Windows, Mac, browsers Não oferece

Ele também melhora a usabilidade, permitindo fácil acesso e pesquisa às senhas armazenadas no cofre do Keeper. Além disso, criar e usar passkeys, que oferecem uma alternativa às senhas, é simples e seguro.

Passkeys usam duas chaves separadas: uma chave pública compartilhada com o site ou serviço com o qual você está fazendo login e uma chave privada criptografada em sua conta do Keeper. Isso cria um método confiável e seguro de autenticação, garantindo a proteção de sua identidade.

💲 Preços

O Keeper oferece opções competitivas para uso pessoal e empresarial. Dessa forma, o plano Ilimitado fornece gerenciamento de senhas para um número ilimitado de dispositivos. Ele inclui geração de senhas, preenchimento automático de formulários e logins, compartilhamento seguro de credenciais de login e autenticação biométrica para acesso fácil.

Para recursos adicionais, como armazenamento de arquivos criptografados e monitoramento da dark web, opte pelos complementos ou pelo pacote completo, com preço de US$4,87 por mês ou US$58,47 anualmente. O pacote inclui recursos essenciais frequentemente procurados para gerenciamento abrangente de senhas, como criptografia AES de 256 bits e migração de senhas.

Já para uso empresarial, o custo é de US$2 por usuário por mês, tornando-o um dos melhores gerenciadores de senhas empresariais do mercado.

👍 Prós

O modo offline permite visualizar e editar itens em todos os aplicativos/sistemas operacionais.

O modo offline permite visualizar e editar itens em todos os aplicativos/sistemas operacionais. Lixeira para visualização e restauração de senhas excluídas anteriormente.

Lixeira para visualização e restauração de senhas excluídas anteriormente. Opção conveniente de Compartilhamento Único para compartilhar senhas com usuários não-Keeper.

Opção conveniente de Compartilhamento Único para compartilhar senhas com usuários não-Keeper. Suporta Autenticação de Dois Fatores. 👎 Contras

O monitoramento da dark web está disponível apenas como um recurso adicional.

O monitoramento da dark web está disponível apenas como um recurso adicional. O plano gratuito não possui recursos de preenchimento automático e TOTP.

7. Total Password – Intuitivo para o gerenciamento de senhas de sessões de navegação

O gerenciador de senhas Total Password oferece aos usuários um protetor de senha seguro para sessões de navegação no Windows, chamado Secure Me, colocando-o como o melhor neste capítulo. Este recurso permite que você gerencie suas sessões de navegação e faça logout remotamente de sua conta do Total Password em todos os dispositivos.

Dessa forma, isso adiciona uma camada adicional de segurança e controle sobre sua atividade online. Também inclui o Total Adblock como parte de seu plano de assinatura. Isso, como o nome sugere, oferece uma experiência eficiente de bloqueio de anúncios, permitindo uma navegação ininterrupta com o benefício adicional de interromper rastreadores.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$1,99/mês Não oferece Windows, Android, Mac, iOS 30 dias/Sujeito a aprovação

A plataforma também se destaca, entre outros gerenciadores de senhas, com seu gerador de senhas, que inclui um recurso conveniente de histórico de senhas. Isso se mostra incrivelmente útil em situações em que você pode ter criado uma conta com uma senha gerada, mas esqueceu de salvá-la.

Em suma, o Total Password é uma solução simples, e, embora falte algumas funcionalidades encontradas em outros gerenciadores de senhas do Windows, como compartilhamento de cofres, ele lida muito bem com todos os aspectos básicos. Além disso, ele, sem foi projetado para Windows e navegadores, tornando-o uma das melhores opções para esses casos de uso.

💲 Preços

O Total Password oferece um único plano que inclui todos os recursos, como um cofre de senhas seguro, armazenamento seguro de cartões de crédito, preenchimento automático de credenciais, notas seguras e criptografia AES 256. Além disso, o Total Adblock está incluído gratuitamente na assinatura, proporcionando uma experiência de navegação completa e segura.

Ademais, a assinatura também abrange licenças para vários dispositivos sem custo adicional, permitindo que você acesse seu cofre de senhas e desfrute dos benefícios do Total Adblock em vários dispositivos.

👍 Prós

Preço acessível, por apenas US$1,99 por mês.

Preço acessível, por apenas US$1,99 por mês. Flexibilidade para adquirir o Total Password como um serviço independente ou como parte do TotalAV.

Flexibilidade para adquirir o Total Password como um serviço independente ou como parte do TotalAV. Política de conhecimento zero garante a privacidade e segurança de seu cofre de senhas.

Política de conhecimento zero garante a privacidade e segurança de seu cofre de senhas. Relatórios de segurança estão disponíveis para mantê-lo informado sobre a segurança de suas senhas. 👎 Contras

O processo de acesso ao suporte por chat ao vivo é complexo.

O processo de acesso ao suporte por chat ao vivo é complexo. Capacidade limitada para compartilhar itens com contatos de confiança.

8. Avira – Perfeito para migrações de senhas

O Avira oferece um gerenciamento de senhas simples, porém robusto, perfeito para usuários que desejam migrar de outro gerenciador de senhas para Windows. Isso porque, enquanto o Enpass pode importar senhas de 25 outros gerenciadores de senhas, o Avira se destaca ao garantir uma transição mais tranquila.

Dessa forma, em vez de depender de formatos de arquivo específicos, o Avira pode importar de qualquer arquivo CSV, permitindo flexibilidade e facilidade durante o processo de migração no desktop. Além disso, você pode facilmente mapear colunas e revisar os dados importados antes de finalizar a importação.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$1,99/mês Plano gratuito Windows, macOS, Android, and iOS 60 dias

Dessa forma, os recursos de segurança robustos do software tornam praticamente impossível invadir o cofre, proporcionando total tranquilidade. Além disso, a Avira oferece sincronização gratuita na nuvem entre dispositivos. Tudo isso não é surpreendente quando se considera que a Avira sempre se destaca nas classificações dos melhores antivírus do Windows devido às suas ofertas gratuitas.

No entanto, esse é geralmente um recurso pago oferecido por outros gerenciadores de senhas. Por isso, é bom ver que ele é oferecido gratuitamente, pois aumenta ainda mais a conveniência e acessibilidade do gerenciamento de senhas em vários dispositivos.

💲 Preços

O Gerenciador de Senhas da Avira está disponível gratuitamente. No entanto, para os usuários que procuram recursos avançados, a versão Pro inclui recursos empolgantes, como auditorias de senhas, alertas de violação e monitoramento de sites, adicionando uma camada extra de segurança à sua experiência de gerenciamento de senhas.

👍 Prós

Gerador de códigos de Autenticação de Dois Fatores incorporado nos aplicativos móveis do Gerenciador de Senhas da Avira.

Gerador de códigos de Autenticação de Dois Fatores incorporado nos aplicativos móveis do Gerenciador de Senhas da Avira. Capacidade de digitalizar e salvar instantaneamente detalhes do cartão de crédito.

Capacidade de digitalizar e salvar instantaneamente detalhes do cartão de crédito. Os usuários do plano gratuito têm acesso à base de conhecimento da Avira e ao fórum da comunidade.

Os usuários do plano gratuito têm acesso à base de conhecimento da Avira e ao fórum da comunidade. Armazenamento ilimitado de senhas em todos os planos. 👎 Contras

Opções limitadas de Autenticação de Dois Fatores, oferecendo apenas SMS 2FA.

Opções limitadas de Autenticação de Dois Fatores, oferecendo apenas SMS 2FA. O Gerenciador de Senhas da Avira requer uma conta da Avira Connect.

9. Dashlane – Gerenciador de Senhas com uma Rede Virtual Privada Integrada

O gerenciador de senhas para Windows, Dashlane, se destaca de outros gerenciadores, como o melhor, ao oferecer um recurso integrado exclusivo: um serviço VPN gratuito – isso proporciona navegação segura ilimitada na web e opera mais rápido do que muitas VPNs independentes.

Além disso, ele também oferece uma impressionante variedade de opções de Autenticação de Dois Fatores (2FA), incluindo compatibilidade com aplicativos autenticadores populares como o Google Authenticator. A disponibilidade de códigos de backup aprimora ainda mais a segurança de sua conta, fornecendo uma camada adicional de acesso em caso de emergências.

Assim, embora o Dashlane não suporte mais chaves de segurança U2F, eles oferecem uma alternativa ao suportar o uso de Yubikeys: dispositivos de autenticação de hardware fabricados pela Yubico. Com esse recurso, os usuários podem optar por usar uma chave física como meio de autenticação, eliminando a necessidade de digitar a senha mestra.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$2,75/mês Plano gratuito + teste gratuito Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS 30 dias

Para isso, você precisa configurar e armazenar um arquivo de dados do cofre criptografado, conhecido como arquivo DASH, em um local acessível à pessoa designada. Além disso, você precisará fornecer a senha que desbloqueia o arquivo DASH para que seu ente querido possa acessar as informações quando necessário.

Ademais, tanto o Touch ID quanto o Face ID estão disponíveis em dispositivos Android e iOS para autenticação sem problemas. Os usuários do Windows podem usar a autenticação por impressão digital por meio do Windows Hello, enquanto os usuários do Mac com Touch Bar podem aproveitar o Touch ID para fazer login.

💲 Preços

Os planos pessoais começam com o plano Avançado, que oferece gerenciamento ilimitado de senhas e passkeys em todos os dispositivos, juntamente com ferramentas avançadas de segurança. Além disso, para empresas, o plano Inicial é oferecido a $20 por mês para 10 aparelhos, proporcionando uma solução escalonável para gerenciar senhas e acesso dentro de uma equipe.

👍 Prós

Autenticador móvel incorporado para maior segurança.

Autenticador móvel incorporado para maior segurança. O Histórico do Gerador permite acessar senhas geradas anteriormente, mesmo se o salvamento automático não estiver ativado.

O Histórico do Gerador permite acessar senhas geradas anteriormente, mesmo se o salvamento automático não estiver ativado. Opções fáceis de compartilhamento de senhas e notas seguras com configurações de direitos personalizáveis.

Opções fáceis de compartilhamento de senhas e notas seguras com configurações de direitos personalizáveis. Ferramenta de auditoria de senhas para garantir a força e segurança das senhas. 👎 Contras

Incapacidade de configurar múltiplos cofres ou pastas para organizar senhas.

Incapacidade de configurar múltiplos cofres ou pastas para organizar senhas. Você não pode personalizar categorias predefinidas de senhas.

10. Bitwarden – Melhor aplicativo de gerenciamento de senhas econômico

O Bitwarden se destaca como um excelente aplicativo de gerenciamento de senhas econômico que oferece uma variedade de recursos impressionantes, incluindo uma opção de cofre compartilhado chamada Organizações em todos os planos do Bitwarden.

Dessa forma, o gerenciador de senhas, é o que melhor a permitir que os usuários do Windows compartilhem com segurança informações sensíveis, como senhas ou notas, com qualquer destinatário. Este recurso exclusivo, disponível em várias plataformas, permite o compartilhamento rápido e seguro de arquivos (até 500 MB) e texto criptografado (até 1.000 caracteres).

Além disso, vale destacar que o destinatário não precisa de uma conta no Bitwarden, proporcionando conveniência adicional.





Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de reembolso 1 Ilimitado US$10/anual Plano gratuito + teste de 7 dias Windows, macOS, Linux, Android, iOS 30 dias

No entanto, o plano Premium muitas vezes é melhor, pois oferece recursos avançados, como um autenticador TOTP integrado, adicionando uma camada extra de segurança para o login em contas compatíveis salvas no cofre.

Ademais, a função de geração de senhas do Bitwarden também permite gerar senhas com um comprimento que varia de 5 a impressionantes 128 caracteres, com um mínimo recomendado de 14 caracteres para uma ótima segurança.

💲 Preços

O plano Premium expande as opções de autenticação com recursos como chaves de segurança de hardware, acesso de emergência e compartilhamento de arquivos.

Além disso, para aqueles com maiores necessidades de compartilhamento, o plano Família suporta até seis usuários e inclui todos os recursos dos planos Gratuito e Premium, permitindo a criação de Organizações ilimitadas para facilitar o compartilhamento de dados entre contas. Ademais, a plataforma também oferece planos no nível empresarial, a partir de $3/usuário/mês.

👍 Prós

O recurso de compartilhamento está disponível em todos os níveis de assinatura.

O recurso de compartilhamento está disponível em todos os níveis de assinatura. O plano gratuito oferece usuários e dispositivos ilimitados.

O plano gratuito oferece usuários e dispositivos ilimitados. O Bitwarden segue uma política de conhecimento zero.

O Bitwarden segue uma política de conhecimento zero. Opções de suporte ao cliente limitadas, mas responsivas e úteis. 👎 Contras

Falta de monitoramento de violação em tempo real e alertas imediatos.

Falta de monitoramento de violação em tempo real e alertas imediatos. Rico em recursos, porém adequado para usuários com conhecimento técnico que priorizam a personalização.

Principais gerenciadores de senhas para windows comparados

Quer saber qual é o melhor gerenciador de senhas para Windows? Consulte a tabela compilada abaixo para uma visão abrangente que facilitará a identificação das informações relevantes de forma rápida. Observe que todos os preços nesta tabela são para planos anuais:



Melhor Gerenciador de Senha

para Windows Usuários/Assinatura Dispositivos/Assinatura Preço Inicial Versão Gratuita Compatibilidade Garantia de Devolução

do Dinheiro NordPass 1 Ilimitado US$1,79/mês Plano Gratuito + Avaliação gratuita de 14 dias Windows, macOS, Linux, iOS, Android, browsers 30 dias Norton 1 Ilimitado Gratuito Totalmente Grátis Windows, Mac, iOS, Android 60 dias Enpass 1 Ilimitado US$1,99/ mês Avaliação gratuita de 14 dias Windows, Mac, iOS, Android, Linux Não Oferece 1Password 1 Ilimitado US$2,99/mês Avaliação gratuita de 14 dias macOS, iOS (and watchOS), Windows, Android, Linux Rígido RoboForm 1 Ilimitado US$1,99/mês Plano Gratuito + Avaliação gratuita de 14 dias Windows, Mac, iOS, Android, browsers 30 dias Keeper 1 Ilimitado US$2,92/mês Avaliação gratuita de 14 dias Windows, Mac, browsers Não Oferece Total Password 1 Ilimitado US$1,99/mês Não Oferece Windows, Android, Mac, iOS 30 dias Avira 1 Ilimitado US$1,99/mês Plano Gratuito Windows, macOS, Android, and iOS 60 dias Dashlane 1 Ilimitado US$2,75/mês Plano Gratuito + Avaliação gratuita Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS 30 dias Bitwarden 1 Ilimitado US$0,83/mês Plano Gratuito + Avaliação gratuita de 7 dias Windows, macOS, Linux, Android, iOS 30 dias

Qual é o melhor gerenciador de senhas gratuito para Windows?

Quando se trata de gerenciadores de senhas gratuitos para Windows, o Norton se destaca com seus recursos exclusivos. Isso porque o painel de Segurança do Norton não apenas classifica a saúde de sua coleção de senhas, mas também destaca senhas fracas, duplicadas, antigas e arquivadas.

Além disso, sua funcionalidade de alteração de senhas automática é compatível com sites populares como Netflix, PayPal, Craigslist e Spotify. No entanto, se isso não for do seu interesse, aqui está uma lista de outros gerenciadores de senhas gratuitos para Windows que podem ajudar a aprimorar sua segurança online:

Gerenciador de Senhas Usuários Dispositivos Características Gratuitas Únicas Senhas Ilimitadas? Norton 1 Ilimitado Gerador de Senhas Alteração de Senhas Automática Painel de Segurança Sim NordPass 1 1 Salvamento Automático Importar e Exportar Senhas Sim RoboForm 1 1 Autenticador em Dois Fatores Autenticador TOTP Sim Avira 1 Ilimitado Touch e Face ID Logins Automáticos Sim Dashlane 1 1 Alertas de Segurança Histórico de Senhas Sim Bitwarden 1 Ilimitado Data breach reports Autenticação Multifatorial Sim

Como Escolher o Melhor Gerenciador de Senhas para o Seu Computador

Ao escolher um gerenciador de senhas para o seu computador, vários fatores entram em jogo. Por isso, leve estes tópicos em consideração:

Conformidade com regulamentações: verifique se o gerenciador de senhas está em conformidade com os padrões de segurança de dados da indústria de cartões de pagamento (PCI DSS). Dessa forma, você garante segurança ao armazenar informações bancárias.

verifique se o gerenciador de senhas está em conformidade com os (PCI DSS). Dessa forma, você garante segurança ao armazenar informações bancárias. Relatórios de segurança e alertas: saber quando algo está errado é vital para o gerenciamento de senhas. Assim, você mantém informado sobre possíveis violações ou senhas comprometidas, permitindo que tome medidas imediatas.

saber quando algo está errado é vital para o gerenciamento de senhas. Assim, você mantém informado sobre possíveis violações ou senhas comprometidas, permitindo que tome medidas imediatas. Integrações/extensões de navegador: mesmo que você esteja procurando apenas um gerenciador de senhas para o Windows, tê-lo sincronizado em todos os seus dispositivos oferece uma experiência de gerenciamento de senhas suave e sem esforço.

mesmo que você esteja procurando apenas um gerenciador de senhas para o Windows, tê-lo sincronizado em todos os seus dispositivos oferece uma experiência de gerenciamento de senhas suave e sem esforço. Geradores de senhas: um gerenciador de senhas robusto não é nada sem senhas fracas. Por isso, certifique-se de que o gerenciador de senhas que você escolher tenha um gerador de senhas para criar senhas fortes e únicas.

um gerenciador de senhas robusto não é nada sem senhas fracas. Por isso, certifique-se de que o gerenciador de senhas que você escolher tenha um gerador de senhas para criar senhas fortes e únicas. Autenticação: tente encontrar um gerenciador de senhas para Windows que tenha autenticação multifatorial. Isso porque essa camada adicional de segurança garante que o acesso às suas senhas requeira mais do que apenas uma senha principal, fornecendo uma barreira extra contra o acesso não autorizado.

Em suma, levamos todos esses fatores em consideração ao classificar nossos melhores gerenciadores de senhas para Windows. Dito isso, dependendo das suas necessidades, alguns podem faltar funcionalidade ou oferecer mais ou menos valor pelo dinheiro. Por isso é importante considerar todos os detalhes antes de decidir.

Conclusão: Qual é o Melhor Gerenciador de Senhas para Windows em 2023?

Este ano é o momento exato para priorizar a sua segurança online usando o melhor gerenciador de senhas para Windows. Com tanto em nossas mentes, configurar um gerenciador de senhas oferece tranquilidade e conveniência, ao mesmo tempo em que fornece medidas de segurança essenciais. Entre os principais concorrentes, o NordPass se destaca por seus recursos excecionais. Ele utiliza o avançado algoritmo de criptografia XChaCha20, garantindo o mais alto nível de segurança de dados. Além disso, ele oferece um Scanner de Violação de Dados, notificando prontamente se alguma de suas senhas foi comprometida.

Seu recurso de relatório de saúde de senhas ajuda você a melhorar a força e segurança das suas senhas, garantindo que você fique protegido – Com o NordPass, você pode confiar que suas informações sensíveis estão em boas mãos. Experimente agora gratuitamente.

Perguntas frequentes sobre o melhor gerenciador de senhas para Windows