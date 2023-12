Copy AI: Análise com Tudo o que você precisar saber sobre a ferramenta em 2023

O que é Copy AI

Copy AI é uma plataforma inovadora que fez avanços significativos no campo da criação de conteúdo baseado em Inteligência Artificial. De forma resumida, o Copy AI, é um assistente de redação que aproveita o poder da inteligência artificial para gerar conteúdo escrito de alta qualidade.

Se você precisa de ajuda para redigir uma postagem de blog, elaborar um texto de marketing ou até mesmo redigir e-mails, o Copy AI foi projetado para agilizar o processo de redação, tornando-o mais rápido e eficiente.

Em nossa análise da Copy AI, verificamos que a ferramenta oferece uma gama de modelos pré-treinados especializados em diferentes estilos e tons de escrita, tornando-o adaptável a diversas necessidades de conteúdo. Decerto, não importa o que você esteja buscando, o Copy Ai pode ajudar com a escrita profissional e informativo ou lúdico e coloquial, adaptando sua produção de acordo com suas necessidades.

É uma ferramenta versátil que pode ser um recurso valioso para escritores, profissionais de marketing e empresas que buscam aprimorar seu processo de criação de conteúdo e reduzir as horas gastas nestes processos.

Como funciona o Copy AI?

Copy AI é basicamente seu auxiliar de redação, pode ajudar redatores a escrever conteúdo atraente ou pode cuidar disso para você, é uma ferramenta altamente versátil. Além disso, como o Copy AI é executado em GPT-4, os resultados obtidos são incrivelmente precisos e mais semelhantes aos humanos do que nunca.

Se você ainda não sabe como o Copy AI funciona, basta começar dando uma frase curta, dizendo sobre o que deseja escrever (a parte inteligente é que o Copy AI não apenas considera suas palavras pelo valor nominal). Assim, a ferramente pensa em como escrever o que você deseja da melhor maneira, adaptando para que sua escrita pareça profissional ou casual.

Depois disso, o Copy AI começa a trabalhar e cria o texto para você. Funciona como ter um escritor muito rápido que entende suas necessidades e pode pesquisar a Internet em busca de conteúdo relevante. No final, você pode revisar o texto e fazer alterações ou, se não estiver exatamente como deseja, pode pedir ao Copy AI para tentar novamente.

Quando a escrita estiver correta, você poderá salvá-la e usá-la para coisas diferentes. Talvez você precise de uma postagem no blog sobre um determinado tópico ou queira enviar um e-mail de marketing para seus clientes. Com esta análise Copy AI, você pode realizar essas tarefas de forma rápida e fácil, sem gastar horas olhando para uma tela em branco.

Quem usa Copy AI?

O Copy AI pode ser usado por uma grande variedade de usuários. Portanto, veja uma lista abaixo de os usuários que frequentemente utilizam o Copy AI:

Proprietários de empresas : economia de tempo, além de manter uma presença online profissional gerando conteúdo de site, materiais promocionais e comunicações comerciais.

: economia de tempo, além de manter uma presença online profissional gerando conteúdo de site, materiais promocionais e comunicações comerciais. Especialistas em SEO podem gerar meta descrições, tags de título e conteúdo otimizados para sites.

podem gerar meta descrições, tags de título e conteúdo otimizados para sites. Criadores de conteúdo podem contar com o Copy AI para gerar ideias de conteúdo, esboços e até mesmo rascunhos completos para superar o bloqueio do escritor e aumentar a produtividade.

podem contar com o Copy AI para gerar ideias de conteúdo, esboços e até mesmo rascunhos completos para superar o bloqueio do escritor e aumentar a produtividade. Empresas de comércio eletrônico podem aprimorar suas listas de produtos e vendas online usando Copy AI para produzir descrições de produtos e análises.

podem aprimorar suas listas de produtos e vendas online usando Copy AI para produzir descrições de produtos e análises. Profissionais de marketing : rapidez no processo de produção de conteúdo empregando Copy AI para criar postagens em blog, artigos e outros conteúdos que se alinhem com suas estratégias de marketing

: rapidez no processo de produção de conteúdo empregando Copy AI para criar postagens em blog, artigos e outros conteúdos que se alinhem com suas estratégias de marketing Gerentes de mídia social podem criar conteúdo envolvente e compartilhável, incluindo legendas, hashtags e postagens, para aumentar sua presença e engajamento online

podem criar conteúdo envolvente e compartilhável, incluindo legendas, hashtags e postagens, para aumentar sua presença e engajamento online Especialistas em relações públicas : utilizam o Copy AI para redigir comunicados de imprensa, propostas de mídia e materiais de comunicação para aprimorar seus esforços de divulgação.

: utilizam o Copy AI para redigir comunicados de imprensa, propostas de mídia e materiais de comunicação para aprimorar seus esforços de divulgação. Equipes de suporte ao cliente : podem aumentar a eficiência usando Copy AI para redigir respostas às dúvidas comuns dos clientes, garantindo ao mesmo tempo consistência na comunicação.

: podem aumentar a eficiência usando Copy AI para redigir respostas às dúvidas comuns dos clientes, garantindo ao mesmo tempo consistência na comunicação. Falantes não nativos de inglês que desejam melhorar suas habilidades de escrita em inglês podem se beneficiar da assistência da Copy AI na geração de texto correto e fluente.

A lista é verdadeiramente interminável, e qualquer setor ou profissional poderia realmente se beneficiar de ferramentas de escrita de IA como Copy AI.

Prós e contras do Copy AI

Apesar de dominar a indústria de escrita de IA, o Copy AI tem algumas desvantagens, mas, felizmente, também tem muitas vantagens e é por isso que está tão bem classificado em nossa lista das melhores ferramentas de escrita de IA para geração de conteúdo. Abaixo, listamos alguns dos principais prós e contras do Copy AI:

👍 Prós Possui dezenas de modelos pré-fabricados para blogs, artigos de pesquisa e mídias sociais

Possui dezenas de modelos pré-fabricados para blogs, artigos de pesquisa e mídias sociais Pode entender o tom de voz da sua marca para obter consistência

Pode entender o tom de voz da sua marca para obter consistência Incrivelmente fácil de usar, ótimo para quem é novo nas ferramentas de escrita de IA

Incrivelmente fácil de usar, ótimo para quem é novo nas ferramentas de escrita de IA Oferece um plano gratuito com até 2.000 palavras

Oferece um plano gratuito com até 2.000 palavras Recursos valiosos de comércio eletrônico, como um redator de descrição do produto 👎 Contras Conteúdo resumidos não é tão detalhado quanto o conteúdo com mais informações

Conteúdo resumidos não é tão detalhado quanto o conteúdo com mais informações Não há guia de histórico para perguntas feitas anteriormente e tarefas definidas

Quanto custa Copy AI?

Copy AI tem uma linha sólida de planos que são adequados para pequenos criadores de conteúdo, até grandes corporações que buscam introduzir IA inovadora em seus fluxos de trabalho diários. Além disso, foi reconfortante verificar a existência de um plano gratuito, mesmo que seja limitado a apenas um usuário e até 2.000 palavras.

Um plano de preços para cada caso

Essa ainda é uma ótima maneira para pequenas empresas ou até mesmo você testar o serviço antes de se inscrever em um plano premium mais caro. Sem dúvida, este recurso é um ótimo diferencial para o Copy, visto que outras ferramentas de escrita de IA, como a Jasper, apenas oferecem uma avaliação gratuita. Mas dito isso, os planos pagos podem ser bem caros, dependendo do tamanho da sua equipe:

Independentemente do plano pago escolhido, você terá acesso a projetos ilimitados, bate-papo, entradas da Infobase, vozes da marca, mais de 95 idiomas e uma infinidade de modelos detalhados para começar. A única diferença real é o número de assentos que você obtém com cada plano, que varia de 1 a 200.

Os planos também podem ser pagos mensalmente ou anualmente, sendo que o último proporciona a maior economia se você estiver disposto a gastar uma grande quantia de uma vez. Decerto, é importante que você tenha uma garantia de devolução do dinheiro um pouco mais longa (10 dias no caso do Copy AI) para alguns dos planos maiores, mas esse é o único ponto ruim da ferramenta.

Existe até uma opção para um plano Enterprise personalizado, caso o plano Scale de 200 lugares não seja suficiente. Certamente, é uma opção bastante vantajosa, visto que é possível personalizar seu negócio da melhor maneira para sua empresa.

Além disso, como mencionado anteriormente, todos os planos são protegidos por uma garantia de devolução do dinheiro de 10 dias caso você não esteja satisfeito com o serviço.

Uma análise dos recursos Copy AI com exemplos

Agora é hora de examinar mais de perto todos os recursos que fazem o Copy AI se destacar como uma das principais ferramentas de escrita de IA.

Análise da Criação de conteúdo da Copy AI

Copy AI é conhecido principalmente por sua geração de conteúdo, e esta é a área onde domina. Assim, você pode inserir um breve prompt ou tópico, e o Copy AI produz um texto coerente e contextualmente relevante em questão de segundos.

Este recurso é particularmente muito vantajoso e valioso para quem precisa criar conteúdo de forma rápida e eficiente, economizando muito tempo.

Depois de experimentar vários resultados, como postagens sociais e até mesmo uma biografia incompleta do LinkedIn, nossa análise Copy AI você pode perceber o nível de qualidade da ferramenta. Como o CopyAI é executado em GPT-4, os resultados sempre foram provavelmente precisos, mas realmente é surpreendente com o quão bem escrito o conteúdo estava.

Os modelos também tornam muito rápido e fácil escrever para diferentes mídias, com mais de 90, desde blogs a ensaios e até mesmo descrições de produtos da Amazon, você vai encontrar opções para todos os setores.

Análise do bate-papo da Copy AI

O Chat no Copy AI é uma excelente ferramenta para você criar conteúdo e obter respostas detalhadas o mais rápido possível. Assim, você pode usá-lo para discutir ideias de conteúdo e pedir que escreva introduções, títulos e resumos. Sem dúvida, é uma ótima maneira de melhorar sua criatividade dizendo suas ideias em voz alta.

Além disso, a ferramenta utiliza dados em tempo real para garantir que seus relatórios sejam precisos e atualizados, podendo até citar todas as fontes que utiliza para coletar suas informações. Isto é especialmente útil para pesquisadores que procuram fontes para adicionar credibilidade ao seu trabalho e economiza muito tempo.

Inclui mais de 40 prompts que pode reconhecer e você pode solicitar que gere palavras-chave, títulos, legendas de mídia social e muito mais. Decerto, você pode se divertir muito com esta ferramenta, por isso recomendamos que você faça uma série de perguntas e, em seguida, adapte para o conteúdo desejado.

Análise dos Vários estilos de escrita da Copy AI

Um ponto que merece realce nas caraterísticas, nesta análise da Copy AI, é sua adaptabilidade a vários estilos e tons de escrita. Pois, a ferramenta oferece uma seleção de modelos pré-treinados, cada um especializado em estilos distintos, como formal, casual, persuasivo ou informativo.

Ou seja, você pode escolher o estilo que melhor se adapta às suas necessidades de conteúdo, garantindo que o texto gerado repercuta em seu público-alvo.

No começo, você pode demorar um pouco para se acostumar, e descobrimos que experimentar tons diferentes produzia resultados únicos, de cada vez, mesmo que fossem um pouco exagerados. Preferimos optar por um, geralmente casual, pois parece dar os melhores resultados.

Dito isso, se você não estiver satisfeito com algum conteúdo gerado, você pode sempre pedir à Copy AI para parafrasear o texto ou simplesmente fazer suas próprias edições básicas onde for necessário.

Análise à Melhoria de conteúdo de Copy AI

Além da geração de conteúdo, o Copy AI serve como uma ferramenta eficaz para aprimoramento de conteúdo, você pode colar texto existente na plataforma e a ferramenta fornece sugestões para melhorar a clareza, a legibilidade e a qualidade geral.

Ela atua como um assistente automatizado de revisão e edição, ajudando os usuários a refinarem ainda mais seu conteúdo. Isso é fácil de usar, especialmente se você estiver familiarizado com ferramentas como Grammarly, embora muitas vezes achemos que isso é um acerto e um erro.

No entanto, com Copy AI, as sugestões foram bem pensadas e podem até mudar para o passado e o presente para garantir consistência, algo que os escritores muitas vezes esquecem ou se esforçam para manter o texto desta forma.

Nesta análise do Copy AI, nossa equipe descobriu que algumas palavras estranhas e mal colocadas podem aparecer às vezes, mas no geral, o verificador de pontuação e as ferramentas de legibilidade realmente ajudam a melhorar a escrita.

Ideias e esboços de conteúdo

Copy AI também pode ajudar você nos estágios iniciais da criação de conteúdo, oferecendo ideias e esboços. Isto é particularmente benéfico para escritores que necessitam de estrutura e inspiração para iniciar seus projetos de escrita. Assim, ele pode gerar ideias de conteúdo e até mesmo fornecer uma estrutura a ser seguida, tornando o bloqueio de escritor uma coisa do passado.

Sem dúvida, é um recurso muito importante e vantajoso, visto que ele realmente abre caminho para uma escrita mais fácil. Assim, nossa equipe forneceu alguns termos e tópicos básicos e pedimos que criasse um esboço e algumas ideias e, mais uma vez, a ferramenta não decepcionou. Pois, ele foi capaz de apresentar sugestões bastante precisas sobre o que poderíamos escrever e até mesmo preencher a maior parte delas para você.

Vale ressaltar que algumas sugestões fugiram um pouco do esperado, mas no geral foram excelentes.

Análise às Descrições de comércio eletrônico do Copy AI

Para empresas de comércio eletrônico, o Copy AI pode gerar descrições de produtos, algo que pode ser bastante tedioso e demorado. É excelente na produção de conteúdo persuasivo e informativo para listas de produtos, a fim de aprimorar a experiência de compra online e potencialmente aumentar as vendas.

Criamos uma série de produtos falsos e testamos para esta análise Copy AI e, mais uma vez, o resultado foi impressionante. Pois, ele se adapta incrivelmente bem a conteúdos longos e curtos e economizou tempo, gerando descrições cativantes com muita pouca contribuição humana real.

Algumas das sugestões eram um pouco instáveis, mas como podem gerar tantas em velocidades tão altas, é improvável que isso cause problemas.

Análise à criação de Conteúdo de mídia social da Copy.ai

Criar conteúdo envolvente e compartilhável para plataformas de mídia social torna-se fácil com Copy AI. Com ele, é possível gerar postagens em mídias sociais, legendas e hashtags relevantes adaptadas para plataformas específicas, garantindo que o conteúdo repercuta no público-alvo e gere engajamento.

É ainda capaz de ver o que é tendência ou o que os concorrentes estão fazendo para gerar hashtags populares, economizando muito tempo em pesquisas. Assim como acontece com as descrições dos produtos, a cópia mais curta às vezes pode gerar algumas ideias ruins, mas na maioria das os resultados são satisfatórios.

Os profissionais de marketing por e-mail podem usar o Copy AI para aprimorar suas campanhas com assuntos atraentes, conteúdo de e-mail personalizado e sequências de acompanhamento, melhorando o envolvimento do e-mail e gerando taxas de conversão mais altas. Você pode até solicitar links de descontos e CTAs, por exemplo, para aprimorar sua estratégia de marketing.

Análise à criação de Conteúdos de e-mail da Copy AI

Este recurso permite que você possa tornar os e-mails muito mais personalizados com o Copy AI, o que melhora o envolvimento e as campanhas do cliente. Além disso, ele também é capaz de se adaptar muito bem desde e-mails baseados em vendas até atualizações gerais.

Análise da criação de Conteúdos de marketing

Os profissionais de marketing podem contar com esta análise Copy AI para criar textos de marketing persuasivos. De facto, a ferramenta auxilia na criação de conteúdo impactante para anúncios, páginas de destino e materiais promocionais, garantindo que as mensagens de marketing repercutam efetivamente em seu público.

Tudo o que você precisa fazer é fornecer ao Copy AI algumas palavras-chave, dicas e avisos e, a partir daí, a ferramenta escreveu diferentes seções para páginas de destino e cópias da web, os resultados foram impressionantes.

Dito isso, tivemos que editar algumas seções para adicionar um toque mais pessoal, mas isso pode ser superado com melhores instruções e informações no início.

Ideias e apresentações para postagens em blogs com Copy AI

Os blogueiros podem usar o Copy AI para debater ideias de postagens em blogs e criar introduções que chamem a atenção. Isso ajuda os blogueiros a cativar os leitores desde o início, aumentando a eficácia geral do seu conteúdo.

Para pequenos criadores de conteúdo, isso é muito valioso, pois eles próprios podem não ter nenhuma experiência real em redação. Como sempre, começar com blogs pode ser um verdadeiro incômodo, mas com uma pequena contribuição do usuário, o Copy AI é capaz de escrever muito sobre isso para você.

Desde introduções convincentes até parágrafos completos, analisando textos anteriores e até mesmo conclusões úteis para encerrar sua obra-prima.

Análise da Tradução de idiomas do Copy AI

Copy AI também ajuda com traduções de idiomas, tornando-se uma ferramenta indispensável para indivíduos e empresas que buscam se comunicar com um público global. Assim, ele pode traduzir rapidamente o conteúdo de um idioma para outro, garantindo precisão e clareza.

No momento em que este artigo foi escrito, o Copy AI suportava mais de 90 idiomas, o que significa que praticamente todos os públicos podem ser alcançados. Isso abre não apenas novos públicos, mas também fontes de receita adicionais que antes estavam fora de alcance.

Nesta análise Copy AI, pesquisamos sobre o feedback de outros usuários em sites confiáveis e podemos confirmar que a opinião geral sobre a ferramenta suportar 90 idiomas é extremamente positiva.

Análise de Copy AI para Variações de teste A/B

Os profissionais de marketing podem otimizar suas campanhas com Copy AI criando variações de testes A/B de seus esforços de marketing. Isso permite comparar diferentes versões de conteúdo para determinar qual tem melhor desempenho, otimizando, em última análise, suas estratégias de marketing.

Isso é essencial para garantir que o texto seja envolvente para o seu público, e as equipes de marketing e SEO vão adorar esse recurso. Você pode pedir à CopyAI para gerar vários textos e, em seguida, testá-los para ver qual tem melhor desempenho, o que essencialmente levará a melhores conversões e mais clientes.

Análise dos Modelos personalizados da Copy AI

Você pode criar e salvar modelos personalizados para tipos de conteúdo usados com frequência e aproveitar mais de 90 modelos diferentes para uma ampla gama de resultados já feitos pelo Copy AI. Isso agiliza a criação de conteúdo, mantém a consistência de estilo e tom e garante que as diretrizes da marca sejam seguidas.

Existem inúmeros exemplos para escolher, como cartas de apresentação, biografias, descrições de produtos e e-mails de acompanhamento. Se você tiver conteúdo que precisa ser escrito, é provável que o Copy AI tenha um modelo que você possa usar.

Isso tira muito estresse da escrita, pois tudo o que precisa ser feito a partir daí é adicionar o texto, o que claro, ele também pode fazer por você.

Interface do Copy AI

A interface do Copy AI é incrivelmente fácil de usar e sua jornada para criar conteúdo de alta qualidade não poderia ser mais fácil. No painel principal, você pode gerar facilmente novo conteúdo por meio de um dos muitos modelos ou usar o documento em branco para começar do zero.

A parte mais difícil é aprender como funciona, mas isso pode ser facilmente conseguido com algumas horas de trabalho. Como há muito para explorar, você precisará encontrar a melhor maneira de usar o software, mas quando o fizer, será um ativo valioso.

Nossa equipe descobriu que testar algumas tarefas básicas, mexer com as configurações de tom de voz e o modo de documento, foi a melhor maneira de começar, mas é provável que seja diferente para cada pessoa.

No geral, tudo é convenientemente acessível a partir do painel principal, então, quando você estiver pronto, criar conteúdo será muito fácil e, não importa o quão experiente em tecnologia você seja, poderá começar imediatamente.

Copy AI está livre de Plágio?

Copy AI serve como uma ferramenta incrível de geração de conteúdo, mas levanta a questão de saber se o conteúdo que produz está livre de plágio (o ato de usar o trabalho ou ideias de outra pessoa sem o devido crédito), o que é uma preocupação ética e legal significativa na criação de conteúdo, escrito e não só.

A ferramenta funciona usando um amplo banco de dados de texto da Internet e de outras fontes para gerar conteúdo em resposta às solicitações do usuário. Embora seu objetivo principal seja criar conteúdo original com base na entrada do usuário, sempre há uma chance de que o texto gerado tenha algumas semelhanças com o conteúdo online existente.

Essas semelhanças geralmente não são intencionais e são mais prováveis de ocorrer quando os usuários fornecem instruções que se assemelham muito ao material existente. Basicamente, para evitar problemas de plágio, você precisa fornecer orientações detalhadas ao Copy AI, em vez de simples instruções genéricas.

Você também pode usar a ferramenta de paráfrase para reformular a cópia que ela gera, garantindo os níveis máximos de conteúdo exclusivo, ou submeter os conteúdos produzidos a um verificador de plágio confiável como o Copyscape.

No geral, isso é bastante comum com a maioria das ferramentas de escrita de IA, mas a ferramenta não possui um verificador de plágio integrado, então você terá que usar uma ferramenta externa e depois o parafraseador do CopyAI.

Análise Copy.ai vs Jasper em 2023

Tanto o Copy AI quanto o Jasper são as principais ferramentas de redação de IA, mas ambos também se destacam em diferentes áreas e, dependendo do seu uso, um pode ser melhor que o outro – então vamos explorar isso com mais detalhes.

Copy AI é mais adequado para conteúdo curto, estamos falando de 1.200 palavras ou menos. Isso inclui resultados populares como blogs, textos de e-mail e postagens em mídias sociais. Ele faz isso oferecendo mais de 90 modelos exclusivos, tornando-o rápido e eficiente na produção de uma grande variedade de conteúdo.

Por outro lado, Jasper.ai é excelente em textos longos, com mais de 1.200 palavras, e isso inclui artigos de pesquisa, contos, resenhas e assim por diante. Isso se deve ao verificador de plágio integrado e aos recursos de SEO mais detalhados, tornando-o a melhor escolha para equipes de marketing, departamentos de SEO e redatores.

Em termos de ofertas exclusivas, Jasper inclui um gerador de arte de IA, Jasper Chat e Jasper Recipes, todos excelentes para levar seu conteúdo para o próximo nível. CopyAI tem seu próprio recurso de chat, onde você pode pedir para resumir vídeos do YouTube, por exemplo, mas atualmente falta um gerador de arte de IA.

A outra diferença que é mais percetível é o preço. O Copy AI oferece planos mais baratos e por isso é ideal para quem tem um orçamento limitado. Mas, se o dinheiro não for um problema, então você pode achar que Jasper é uma escolha geral melhor.

Como o Copy AI se compara a outros escritores de IA?

Agora é hora de ver como o Copy AI se compara a algumas das outras principais ferramentas de escrita de IA do mercado. Para fazer isso, compilamos uma tabela útil comparando os principais recursos, preço inicial e muito mais:

Software de escrita de IA Ideal para Preço inicial Recursos de destaque Versão gratuita Copy ai Ajudando redatores Aproximadamente R$180/mês 1. Marcador para parágrafo 2. Copie o bate-papo AI 3. Modo Estilo Livre Sim Jasper AI Marketing empresarial (business) 295 reais/mês aproximadamente 1. Receitas de Jaspe 2. Arte Jaspe 3. Bate-papo Jaspe Sim Rytr Pequenos Criadores R$45/mês aproximadamente 1. Breve Gerador 2. Análise SERP 3. 30 idiomas Sim Writesonic Conteúdo 65 reais/mês aproximadamente 1. GPT-4 2. Resumidor de texto 3. Referência de artigos Sim, 10 mil palavras ShortlyAI Texto R$325/mês aproximadamente 1. Resumidor de texto 2. Facilidade de uso 3. Comprimento de saída Sim

O Copy.ai é legítimo? Resumindo outras análises de Copy AI

Agora que você já ouviu o que nossa equipe pensa com base nesta análise Copy Ai e os testes que foram realizados, é hora de examinar mais de perto sua reputação geral. O que dizem outras análises do CopyAI? Abaixo estão algumas das análises verificadas mais recentes na web no Copy AI:

Esta análise, assim como inúmeras outras em sites como Reddit e TrustPilot, foi rápida em elogiar a qualidade do conteúdo produzido pela Copy AI, algo que também se reflete em nossos testes da ferramenta.

No entanto, como também descobrimos, há alguns relatos de conteúdo que carece de um pouco de toque humano, mas descobrimos que isso muitas vezes pode ser corrigido por prompts e comandos melhores.

Nesta análise, o usuário elogia a facilidade de uso da interface do Copy AI, tornando-o uma ótima opção para iniciantes em ferramentas de escrita de IA. Isso é repetido em várias outras análises, e concordamos desde o início, é fácil começar a gerar conteúdo graças à infinidade de modelos oferecidos.

No geral, o Copy AI ostenta facilmente uma das mais altas reputações no mercado de geradores de conteúdo de IA é claro. Não há dúvida de que o Copy AI continuará sendo um player importante.

Por que você pode confiar em nossa análise Copy.ai

Caso você ainda tenha alguma dúvida, explicaremos por que você pode confiar em nossa análise no Copy AI, começando com nossos testes práticos. Para garantir que possamos recomendar determinados recursos ou como algo funciona, testamos vigorosamente o Copy.ai, usando-o para escrever blogs, comentários, legendas em mídias sociais e muito mais.

Através destes testes, conseguimos sugerir os pontos fortes e onde há espaço para melhorias. Também passamos algum tempo explorando a interface para determinar se o software é fácil de usar e se ele é adequado para iniciantes.

Além disso, para incluir nossa própria experiência com ele, também analisamos detalhadamente as avaliações de usuários em fontes confiáveis como G2, Trustpilot e Reddit. Incluímos algumas de nossas descobertas nesta análise de clientes verificados da Copy AI.

Testamos muitas ferramentas líderes de IA, incluindo Jasper AI, Rytr e Writesonic, o que nos dá uma boa base do que procurar em nossos testes para comparar facilmente o Copy AI com outros que testamos.

Como usar Copy AI: um guia passo a passo

Se você estiver pronto para começar a usar o Copy AI, aqui está um guia rápido:

Passo 1 – Visite o site Copy AI e crie uma conta

Para começar, acesse o site oficial do Copy AI usando seu navegador preferido. Em seguida, clique no botão “Inscrever-se” ou “Começar” localizado no canto superior direito da página:

Agora, insira os detalhes necessários, como seu endereço de e-mail e uma senha segura, e verifique seu e-mail quando solicitado.

Passo 2 – Escolha um Plano

Uma vez registrado, você verá todos os diferentes planos de assinatura. Copy AI oferece um plano gratuito, assinaturas mensais e planos anuais, então escolha o que melhor combina com você:

Logo após, insira os dados do seu cartão e conclua o processo de pagamento.

Passo 3 – Navegando no Painel

Após fazer login, você será direcionado para o painel, a partir daqui você poderá se familiarizar com o layout e os recursos e explorar um pouco. Você verá várias opções de escrita de conteúdo, modelos e muito mais.

Passo 4 – Comece a escrever conteúdo

Agora, selecione o tipo de conteúdo que deseja criar (por exemplo, postagem no blog, descrição do produto, e-mail, etc.). Um prompt aparecerá, solicitando informações ou uma breve descrição do que você deseja. Como alternativa, você pode usar um dos mais de 90 modelos ou o Copy AI Chat para começar.

Ajuste quaisquer parâmetros, como o tom de voz ou estilo desejado.

Etapa 5 – Gerar e revisar

Clique no botão “Gerar” para começar a escrever conteúdo. Dentro de alguns segundos, o Copy AI produzirá conteúdo com base em suas informações. Revise o conteúdo gerado e faça as alterações necessárias ou clique na opção “Reescrever” para obter uma versão diferente.

Passo 6 – Exportar ou Salvar

Quando estiver satisfeito com o conteúdo, você pode copiá-lo diretamente ou usar qualquer uma das opções de exportação disponíveis, como fazer download como um arquivo .txt ou .docx.

Você vai querer passar pelo processo de criação de conteúdo mais algumas vezes para se tornar um especialista. Mas, quando se sentir confortável o suficiente, você pode se divertir e começar a explorar vários modelos, bate-papo com Copy AI e outros recursos avançados.

Conclusão da análise Copy AI – O Copy AI vale a pena?

O Copy AI consolidou sua posição no mundo das ferramentas de escrita de IA, oferecendo uma interface simplificada e fácil de usar, juntamente com uma gama impressionante de modelos de geração de conteúdo. Além disso, agora ele também é executado na plataforma GPT-4 atualizada, o que significa que os resultados obtidos são mais precisos do que nunca.

Pode ser um ativo vital no armário para diversos setores diferentes que buscam melhorar sua produção escrita e, com preços a partir de aproximadamente R$ 180 ou $36 /mês, oferece maior relação custo-benefício para qualquer negócio.

Outros guias de inteligência artificial

Se você gostou deste artigo e deseja descobrir análises, dicas e insights mais fascinantes sobre todas as coisas relacionadas à IA, por que não verificar nossos outros guias clicando em qualquer um dos links abaixo?

FAQs – análise Copy AI