Jasper ai: Análise e avaliação da Ferramenta de IA 2023

O que é Jasper ai?

Jasper.ai é uma ferramenta, avançada, de escrita baseada em inteligência artificial (IA) que aproveita o poder do aprendizado de máquina para ajudar os usuários a gerar conteúdo escrito de alta qualidade.

Portanto, trata-se de uma ferramenta inovadora de escrita assistida por IA que revolucionou a forma como o conteúdo é gerado e refinado. Desenvolvido por uma equipe de engenheiros qualificados e especialistas em IA, o Jasper AI usa técnicas avançadas de processamento de linguagem natural para ajudar os usuários na criação de conteúdo de alta qualidade de forma rápida e eficiente.

O Jasper.ai é executado no modelo GPT-3.5, irmão do renomado GPT-3, para oferecer uma gama impressionante de recursos de escrita com precisão impecável e geração de conteúdo extremamente rápida.

Análise do gerador de conteúdos Jasper ai: Como funciona?

Com a nossa análise da Jasper.ai, podemos dizer que a mesma opera com base em uma premissa simples, mas poderosa: ele entende o contexto, gera texto coerente e se adapta com base no que o usuário insere. Se você precisar de ajuda para redigir uma postagem de blog, criar um e-mail envolvente ou até mesmo gerar trechos de código, Jasper.ai pode ser seu fiel companheiro de redação.

Para começar, você só precisa fornecer algumas dicas ou descrição do conteúdo que pretende – isso pode variar de algumas palavras até uma explicação mais detalhada. Jasper.ai então pega essa entrada e emprega seu vasto modelo de linguagem para produzir texto semelhante ao humano que se alinha ao contexto fornecido.

A Jasper.ai tem a capacidade de gerar conteúdo em diversos estilos, tons e formatos, o que a torna uma ferramenta versátil capaz de atender a uma ampla gama de necessidades de escrita. Além disso, ela pode ser uma valiosa aliada para redatores, eliminando o risco de que ferramentas de IA de escrita substituam a habilidade de um redator competente.

De fato, consideramos a Jasper.ai como nossa principal escolha entre as melhores ferramentas de redação de IA, pois ela complementa e potencializa o trabalho dos redatores, ao invés de competir com eles.

Para quem a Jasper é melhor?

A partir de nossa análise da Jasper.ai, entendemos que ela é uma ferramenta de escrita versátil e poderosa. Ademais, conta com tecnologia de IA que pode ser benéfica para uma ampla gama de indivíduos e profissionais. De modo geral, é excelente em várias tarefas de escrita.

Conforme nossa análise da Jasper.ai, a plataforma pode ser particularmente útil para:

Redatores de conteúdo e blogueiros: A Jasper.ai pode ajudar os criadores de conteúdo a gerar ideias de tópicos, delinear artigos e até mesmo redigir postagens inteiras de blog. Além disso, também pode ajudar na elaboração de títulos e introduções envolventes.

Análise da Jasper ai: Prós e contras

Como a maioria dos softwares de tecnologia, é provável que haja algumas vantagens e desvantagens nessas ferramentas e, em nossos testes, descobrimos que o mesmo pode ser dito da JasperAI e de qualquer uma das principais ferramentas de escrita de IA. Portanto, nesta seção, veremos os prós e os contras da JasperAi.

👍 Prós

Gera conteúdo preciso mais rápido do que qualquer ser humano poderia

Apresenta paráfrases úteis que podem fazer conteúdo semelhante parecer original Possui mais de 20 tons de voz diferentes, podendo até adotar seu próprio estilo 👎 Contras Você deve garantir que o conteúdo esteja livre de plágio

Pode ficar muito caro para equipes grandes

Análise da Jasper ai: Quanto custa?

A estrutura de preços da Jasper é simples, oferecendo três planos direcionados para diferentes tipos de usuários. Em termos gerais, os custos podem ser um pouco mais elevados em comparação com a média das ferramentas de escrita de IA. No entanto, vale destacar que a Jasper é um dos principais fornecedores do mercado, proporcionando um retorno à altura do investimento.

É importante notar que o plano Teams é cobrado por até três usuários, o que pode tornar-se dispendioso para equipes maiores. No entanto, considerando a sua necessidade, é possível explorar opções personalizadas entrando em contato com o departamento de vendas do plano Business, o que pode resultar em acordos mais vantajosos.

Além disso, a Jasper.ai oferece a conveniência de pausar seu plano, caso você precise de um período de inatividade, seja por algumas semanas ou para atender às demandas específicas de conteúdo. Essa flexibilidade permite que você interrompa o ciclo de faturamento durante esse período sem complicações.

Por fim, se você deseja cancelar sua assinatura, ficará satisfeito em saber que o processo é bastante simples. Não encontramos nenhum relato de outros usuários enfrentando problemas nesse aspeto.

Jasper.ai é gratuito?

Não há plano gratuito oferecido pelo Jasper AI, mas há um teste gratuito de 7 dias nos planos Creator e Team. Isso deve lhe dar tempo suficiente para aprender o básico e decidir se é a solução certa para suas necessidades criativas.

Depois de se inscrever no plano de sua escolha, você também estará protegido por uma garantia de reembolso de 7 dias.

Análise da Jasper ai: Principais recursos

Agora é hora de explorar todos os principais recursos da Jasper, que a tornam uma das principais ferramentas de escrita de IA do mercado e não apenas mais uma tendência.

Nesta seção, veremos como nos saímos ao testar o software, bem como quaisquer recursos exclusivos e como ele lida com os fundamentos da ferramenta de escrita de IA.

Geração de Conteúdos

A Jasper se destaca na criação de conteúdos e está no topo de nossa lista das melhores ferramentas de escrita de IA para geração de conteúdo. Isso porque pode pegar um simples prompt ou sugestão de tópico e transformá-lo em um conteúdo escrito abrangente.

Isso inclui a elaboração de artigos exclusivos, postagens de blog envolventes, ensaios detalhados, descrições de produtos e muito mais. Em nossos testes, descobrimos que a capacidade da ferramenta de gerar conteúdo de forma rápida e eficiente pode aumentar significativamente a produtividade de redatores e criadores de conteúdo.

Jasper Art

A Jasper Art representa uma introdução fantástica a uma ferramenta já repleta de recursos, proporcionando a capacidade de adicionar elementos visuais cativantes à sua produção de alta qualidade. O processo é intuitivo: você simplesmente segue as instruções fornecidas e tem a liberdade de escolher o estilo desejado, seja uma renderização em 3D ou talvez uma inspiração em um artista renomado.

A partir desse ponto, a Jasper entra em ação, gerando quatro imagens distintas para você selecionar. É realmente tão simples quanto parece. Além disso, você tem a opção de aproveitar o recurso Jasper Chat para discutir como deseja aprimorar ainda mais sua obra-prima, mas abordaremos esse aspeto em detalhes posteriormente.

Achamos esse recurso fantástico e a complexidade das imagens que é capaz de reproduzir é impressionante. Pode ser muito útil para sites de comércio eletrônico que desejam exemplos de produtos ou até mesmo imagens de apoio para um blog, ou conto.

Recomendamos que você brinque um pouco para realmente entender como funciona. Isso nos lembrou do Midjourney, o que é bom, considerando que oferece isso junto com todos os recursos de assistência ao escritor de IA.

Jasper Chat

Jasper Chat é uma ferramenta de IA inovadora que permite que você tenha conversas mais humanas com sua ferramenta de IA. Você pode pedir ideias, criar títulos ou resumos – qualquer coisa que você normalmente faria por meio de um comando por escrito, você pode fazer por meio do Jasper Chat.

A verdadeira vantagem é a maneira como você pode se expressar, pois é muito mais fácil dizer algo e discutir seus fluxos de trabalho em voz alta, e descobrimos que isso pode realmente aumentar a produtividade. Esse recurso também parece andar de mãos dadas com o Jasper Art, e você pode pedir para ele fazer criações elaboradas com nada além de sua voz.

Tentamos comandos escritos e de texto para Jasper e preferimos a casualidade do Jasper Chat, parece que você está falando com um colega ou profissional criativo. Os resultados são praticamente os mesmos, não importa como você decida se comunicar.

Mas para quem gosta de analisar ideias e padrões de pensamento, o Jasper Chat é uma ferramenta brilhante.

Jasper Recipes

Assim como uma receita convencional fornece um conjunto de instruções passo a passo sobre como preparar um determinado prato, o Jasper Recipes oferece uma sequência de comandos que, quando aplicados na ordem correta, permitirão que seja produzido conteúdo muito mais rápido do que você já viu ou fez antes.

Se você não tem certeza de quais são exatamente os comandos do Jasper, eles são basicamente uma maneira de instruir a IA sobre o que escrever.

Então, digamos que você queira que o Jasper escreva uma postagem no blog, você então solicitaria a receita com o primeiro comando, “escreva um resumo sobre X”, depois talvez “escreva um título para uma postagem no blog” e assim por diante, incluindo coisas como a conclusão.

Esse conjunto de comandos se torna, praticamente, uma “receita de bolo”, então, em vez de digitar cada comando, você fornece instruções da mesma maneira e aplica essa receita a ele, o que eventualmente leva a geração de conteúdo de forma bastante rápida.

No entanto, você precisará estar no plano Teams para acessar esse recurso, o que achamos uma pena – no futuro, gostaríamos de ver isso implementado também no plano Content Creator.

Expansão de texto

A expansão de texto é um recurso valioso que vai além da solicitação inicial e pode adicionar detalhes extras valiosos ao seu conteúdo. Descobrimos que o Jasper.ai pode expandir o texto existente com grande detalhamento, fornecendo informações adicionais, explicações mais profundas ou diferentes variações.

Este recurso amplia consideravelmente a profundidade e a substância do conteúdo, tornando-o mais informativo e cativante para os leitores. Sua utilidade se destaca especialmente quando se torna necessário fornecer explicações minuciosas ou expandir pontos-chave, principalmente quando você encontra dificuldades em encontrar as palavras.

Títulos sugeridos

Criar títulos cativantes é essencial para chamar a atenção do leitor, mas muitas vezes pode causar uma verdadeira dor de cabeça para as equipes de marketing e redatores. O Jasper.ai pode ajudar nisso, sugerindo manchetes ou títulos que não apenas chamam a atenção, mas também são relevantes para o conteúdo.

Esse recurso pode ajudar os redatores a criar títulos que sejam amigáveis ​​ao SEO e atraentes para seu público-alvo, economizando tempo e esforço valiosos. Descobrimos que os títulos eram bastante consistentes e, em 99% das vezes, combinavam perfeitamente com o texto.

Verificação gramatical e de estilo

Garantir que o conteúdo escrito esteja gramaticalmente correto e de acordo com o estilo desejado é crucial para manter o profissionalismo, além de poder realmente aumentar a legibilidade. A Jasper oferece verificação gramatical e de estilo, identificando e retificando erros de pontuação, gramática e inconsistências de estilo.

No geral, descobrimos que as configurações gramaticais são excelentes e a Jasper pode identificar rapidamente erros básicos, bem como alguns mais avançados, como o tom errado.

Se você está acostumado com uma ferramenta como o Grammarly, descobrirá que esses recursos são muito úteis, mesmo que, como descobrimos algumas vezes, eles deixem passar uma ou outra palavra errada.

Personalização de tom e estilo

Cada parte do conteúdo tem seus requisitos exclusivos de tom e estilo – e a Jasper permite que os usuários especifiquem o tom e o estilo desejados, seja formal, casual, persuasivo ou informativo. Essa customização garante que o conteúdo gerado esteja alinhado ao público e propósito pretendido.

Além disso, você pode até treinar a Jasper para entender o estilo e as diretrizes atuais de sua marca, garantindo um tom consistente em todo o seu conteúdo, o que é ótimo para empresas com diretrizes de marca claras.

Os diferentes tons funcionam bem, e a cópia é bastante variada quando você muda de, digamos, casual para informativo. Mas você precisará brincar com eles para se acostumar, pois demoramos um pouco para descobrir qual tom funcionou melhor para qual estilo de escrita.

Otimização SEO

O SEO (Search Engine Optimization) desempenha um papel vital no marketing de conteúdo, garantindo que seu conteúdo apareça no topo do complexo sistema de classificação da Web do Google. Felizmente, o gerador de conteúdos Jasper pode ajudá-lo sugerindo palavras-chave relevantes e otimizando conteúdo para mecanismos de pesquisa.

Isso ajuda a melhorar a descoberta de seu conteúdo online e aumenta suas chances de obter uma boa classificação nos resultados de pesquisas. Dito isso, pode ser muito difícil ter uma boa classificação no Google e em outros mecanismos de pesquisa, por isso, ficamos um pouco em dúvida sobre o desempenho.

Mas, para ser sincero, ficamos agradavelmente surpresos com o resultado. Você pode optar por inserir várias palavras-chave manualmente, de modo que a Jasper irá espalhá-las por todo o seu conteúdo.

Ou ainda, pode estudar o que os concorrentes estão fazendo e sugerir as palavras-chave ideais – o que achamos bastante impressionante.

Suporte de línguas

Num mundo globalizado, ter a capacidade de traduzir perfeitamente o seu conteúdo para diferentes idiomas abre novas portas para potenciais clientes. Nesta Análise da Jasper.ai percebemos que a ferramenta oferece suporte a vários idiomas, permitindo criar conteúdo em mais de 30 idiomas diferentes ou traduzir conteúdo existente com facilidade.

Esse recurso é inestimável para atingir um público mais amplo e diversificado.

Não somos especialistas em vários idiomas, mas pudemos ver claramente que a Jasper.ai é mais do que capaz de gerar conteúdo em uma ampla variedade de idiomas diferentes.

No entanto, você precisa ser um falante nativo para realmente entender o quão bom está na compreensão de diferentes dialetos e tons quando a cópia é traduzida.

Assistência à pesquisa

A pesquisa é uma parte fundamental da criação de conteúdo e muitas vezes um dos elementos que mais consomem tempo. E o criador de conteúdos Jasper.ai pode fornecer resumos concisos ou explicações de vários tópicos ajudando os usuários em seus esforços de pesquisa.

A ferramenta oferece acesso rápido a informações relevantes, economizando tempo e esforço na fase de pesquisa. Isso é especialmente útil para estudantes ou pessoas que escrevem artigos baseados em pesquisas – embora não organize automaticamente suas citações para você, como é o caso do AI Writer.

Geração de código

Todos nós sabemos como a codificação pode ser complexa, especialmente se você precisar tentar explicar para alguém. Felizmente, para desenvolvedores e programadores, o Jasper.ai é uma ferramenta valiosa que pode gerar trechos de código, scripts ou documentação técnica.

Basicamente, ela simplifica o processo de criação e explicação de código, facilitando a comunicação de conceitos complexos de programação.

E-mail e texto de marketing

Talvez um dos usos mais comuns das ferramentas de escrita de IA seja a criação de campanhas persuasivas de marketing por e-mail, postagens envolventes nas redes sociais e anúncios atraentes – tudo isso é muito fácil com a Jasper.

A Jasper é capaz de criar textos de marketing persuasivos e muito atrativos. O que proporciona um valioso auxílio às empresas e profissionais de marketing na transmissão eficaz de suas mensagens. Como exemplo prático, solicitamos que ela respondesse a algumas questões diretas por e-mail e criasse e-mails de vendas para produtos fictícios, e ela cumpriu com sucesso essa tarefa.

Assim, você pode pedir para incluir o nome do destinatário para uma abordagem mais pessoal ou até mesmo solicitar códigos de desconto, CTAs e muito mais.

Controle de contagem de palavras

Muitas vezes, o conteúdo precisa atender a requisitos específicos de contagem de palavras, especialmente ensaios, postagens em mídias sociais ou determinados blogs.

Felizmente, o gerador de conteúdos Jasper, permite que os usuários especifiquem a contagem de palavras desejada para seu conteúdo, o que garante que ele esteja alinhado com quaisquer restrições de comprimento sem comprometer a qualidade ou relevância.

Esse recurso funciona muito bem e, para nossos testes, pedimos que ele escrevesse um texto de 500 palavras, um anúncio de 100 palavras e uma descrição de produto de 50 palavras.

Ele acertou em cheio. Nunca ultrapassou a contagem de palavras e conseguiu ainda não parecer apressado, foi tudo perfeitamente conciso – um verdadeiro trunfo para qualquer escritor.

Modelos e exemplos

Para ajudá-lo a começar, o Jasper também oferece modelos e exemplos de conteúdo para vários tipos de escrita, como blogs, legendas de mídias sociais e muito mais. Esses modelos fornecem uma base para os usuários desenvolverem e personalizarem de acordo com suas necessidades específicas, economizando tempo e esforço no processo de criação de conteúdo.

Testamos alguns deles e, no geral, ficamos bastante impressionados com os resultados. Para começar, testamos os modelos exclusivos para biografias pessoais no LinkedIn e modelos de descrição de produtos para sites de comércio eletrônico, que tornam a escrita muito mais rápida.

Existem até modelos para abertura de parágrafos de blogs, conclusões de artigos e muito mais.

Análise da Jasper ai: Plágio e precisão

Um dos aspetos mais cruciais de qualquer boa ferramenta de escrita de IA é a precisão das informações geradas e o problema predominante de plágio.

Dessa forma, você deseja que o resultado seja o mais preciso possível, com o mínimo de plágio que pode levá-lo a uma situação difícil. Então, como a Jasper lida com isso?

Precisão da Jasper

O conteúdo da Jasper.ai é baseado nos vastos dados nos quais ela é treinada, portanto, a clareza e a relevância do que produz dependem de quão específico é o prompt do usuário. Os prompts gerais podem levar a respostas amplas, enquanto os comandos detalhados fornecem resultados mais precisos.

Ainda assim, descobrimos que pode ser necessário refinar a saída para atender exatamente às suas necessidades. Dito isto, como a Jasper roda no GPT-3.5, a precisão é muito boa, e embora existam alguns que usam o GPT-4 (mais atualizado), como o WriteSonic, os resultados são praticamente idênticos.

Jasper AI e plágio

Para plágio, a Jasper cria conteúdo com base em padrões de seu treinamento, o que significa que pode haver momentos em que o conteúdo produzido seja semelhante ao conteúdo existente online, mesmo que não o esteja copiando diretamente.

Para ajudar a combater qualquer medo de plágio, recomendamos que os usuários tratem o conteúdo da Jasper como ponto de partida, fazendo edições conforme necessário. Usar ferramentas como o Copyscape para verificar a originalidade também pode ajudar a garantir que o conteúdo seja único.

Ela também possui uma ferramenta de paráfrase, então se você notar que um trecho é idêntico ou muito semelhante a outro conteúdo online, você pode simplesmente pedir ao Jasper para parafrasear ou simplificar, estender ou encurtar – as opções são infinitas para garantir uma cópia totalmente original.

Análise da Jasper ai: Nossas descobertas sobre a interface do aplicativo

Com o criador de conteúdos JasperAI, o design parece limpo e centrado no usuário, tornando a navegação em todos os aplicativos bastante intuitiva. É claro que o foco está na experiência do usuário, garantindo que você gaste menos tempo descobrindo as coisas e mais tempo acertando o conteúdo.

No entanto, no momento em que este artigo foi escrito, a JasperAI não tinha aplicativos móveis para iOS ou Android, o que não é um grande problema. Se quiser usar esses aplicativos em seu telefone ou tablet, basta acessar o site do JasperAI e trabalhar normalmente.

Na verdade, a visualização móvel é fácil de usar, pois a interface não está repleta de recursos. Mas o método mais comum de usar a Jasper provavelmente será em um laptop ou computador de mesa, e é aqui que ela pode realmente mostrar seu impressionante conjunto de recursos.

Tudo pode ser acessado visitando o site para desktop. Na verdade, a extensão Jasper para o Chrome simplifica a escrita de material de alta qualidade para a web, seja redigindo um e-mail, escrevendo uma postagem em um blog ou criando postagens em mídias sociais.

No futuro, gostaríamos de ver a Jasper ter aplicativos dedicados para diferentes dispositivos, pois isso realmente agiliza o processo de trabalho, mas por enquanto, você não deverá encontrar problemas com o desktop.

Análise da Jasper ai em comparação outros líderes de mercado de IA

O surgimento do ChatGPT transformou as ferramentas de escrita de IA em um mercado extremamente competitivo. Há centenas de fornecedores diferentes competindo para serem os melhores. Tudo isso torna muito confuso saber qual ferramenta é melhor, mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar.

Abaixo está uma tabela de comparação útil apresentando um grupo seleto de outras ferramentas importantes de escrita de IA no mercado, incluindo CopyAI e Rytr. Aqui, você pode comparar os principais recursos de cada fornecedor, quanto custam e outros fatores importantes:

Software de escrita de IA Ideal para Preço inicial Recursos de destaque Versão gratuita Jasper Marketing empresarial US$ 39/mês 1. Reescrita de frases 2. Tom de voz 3. Verificador de plágio Avaliação gratuita de 7 dias CopyAI Ajudar redatores US$ 49/mês 1. Marcador para o parágrafo 2. 25 idiomas suportados 3. Modo Freestyle Sim Rytr Pequenos Criadores US$ 9/mês 1. Gerador de Breves 2. Análise SERP 3. 30 Idiomas Sim Writesonic Conteúdo GPT-4 US$ 16/mês 1. GPT-4 2. Resumidor de texto 3. Referência de artigos Sim, 10 mil palavras Shortly AI Resumo de Texto US$ 65/mês 1. Resumidor de texto 2. Facilidade de uso 3. Comprimento da saída Sim

O que os outros pensam? Visão geral sobre análise da Jasper.ai

Verificamos centenas de comentários e tópicos em plataformas confiáveis ​​como Trustpilot e, claro, o Reddit. Abaixo estão algumas das opiniões seguras sobre JasperAI:

Este cliente e centenas de outros foram rápidos em apontar a facilidade de uso do JasperAi, algo que também nos impressionou muito. Eles também ficaram maravilhados com a precisão e velocidade do conteúdo em várias formas diferentes de escrita. Portanto, este é um elogio comum que você encontrará em quase toda análise da Jasper AI.

Outros também conseguiram prosperar com a JasperAI, com muitos alegando que ela os ajudou a superar o temido bloqueio de escritor, bem como a melhorar seu ROI e taxas de conversão. No geral, a JasperAI possui uma reputação estelar no que se refere a assistentes de redação de IA.

Por que você pode confiar em nossa análise da Jasper ai?

Para garantir que você receba apenas avaliações justas e honestas sobre ferramentas como a Jasper, usamos uma variedade de métodos de teste diferentes para 100% de precisão e transparência.

Isso inclui o uso do software por um determinado período de tempo. Mergulhamos em todos os principais recursos, desde a aparência até o funcionamento.

Com a JasperAI, testamos solicitando que ela escrevesse postagens em blogs, legendas em mídias sociais e muito mais. Depois disso, comparamos com outras ferramentas de criação de conteúdo de escrita de IA que testamos, como Writesonic e CopyAI, para ver quais resultados eram mais precisos e quão pouca contribuição humana foi necessária.

Para apoiar nossos próprios pensamentos, também analisamos como outros usuários do software se saíram explorando avaliações em sites confiáveis ​​como G2, Reddit e Trustpilot. Achamos que é importante ver como essas ferramentas funcionam de ambos os lados, pois cada cliente terá uma experiência diferente.

No geral, o que encontramos de análise da Jasper ai em todas essas fontes foram excelentes, e isso se refletiu em nossos próprios testes.

Como usar a Jasper AI – Um guia passo a passo para sua própria análise da Jasper.ai

Agora, para uma das seções mais importantes de todas – como você usa a JasperAI? As ferramentas de escrita de IA podem parecer um pouco confusas, especialmente se esta for a primeira vez que você usa esse software.

Passo 1 – Crie uma conta

Em primeiro lugar, acesse o site da JasperAI e cadastre-se para obter uma conta. Você precisará fornecer seu endereço de e-mail e definir uma senha, além de selecionar qual plano deseja usar.

Passo 2 – Tom de voz

Antes de começar a gerar conteúdo, você precisa entender os vários tons de voz que Jasper pode usar, ou talvez queira fazer upload de alguns documentos para que ela possa entender seu próprio tom de voz.

De qualquer forma, é um bom lugar para começar, e você pode escolher entre mais de 20 tons de voz, incluindo casual, formal e bem-humorado, entre vários outros. Escolha aquele que se adapta às suas necessidades pessoais ou comerciais e então você poderá prosseguir para a geração de seu primeiro conteúdo.

Passo 3 – Crie conteúdo com modelos

Depois de criar sua conta, você pode começar a explorar todas as maneiras de gerar conteúdo, sendo a mais fácil por meio de modelos personalizados. A JasperAI tem modelos pré-prontos para blogs, postagens em mídias sociais, biografias do LinkedIn e muito mais.

Serão solicitadas algumas informações básicas, como o tema do blog, o público e o tom de voz. Depois de enviado, basta clicar no botão ‘Gerar’ e ver a JasperAI fazer sua mágica.

Passo 4 – Crie conteúdo do zero

Outro recurso útil é a capacidade de escrever do zero por meio de uma configuração semelhante ao Google Docs. Aqui, você pode escrever ou dizer comandos como “escrever uma introdução para este blog” ou qualquer outra coisa, e a Jasper começará a gerar conteúdo para você.

Passo 5 – Modo SEO

Depois de começar a se familiarizar com o software, você pode ficar um pouco mais técnico mergulhando nos recursos SEO oferecidos. Aqui, você insere palavras-chave de páginas concorrentes ou daquelas que seu departamento SEO recomendou que você usasse. Dessa forma, a Jasper escreverá seu conteúdo e adicionará as palavras-chave conforme sugerido.

Quando ajustadas manualmente, as palavras-chave podem demorar um pouco para serem incluídas em seu conteúdo. Todavia, a Jasper faz isso sem esforço em questão de segundos.

Passo 6 – Explore

Depois de um tempo, você começará a entender como a JasperAI funciona e como trabalha melhor para você na criação de conteúdos. Aí é hora de se divertir e brincar com a ferramenta. Descobrimos que esta é a melhor maneira de aprender como tirar o melhor proveito disso.

Além disso, você pode tentar usar mais os modelos, usando o editor de documentos ou o modo SEO. É provável que cada pessoa tenha uma configuração diferente, portanto, encontrar a melhor solução para você é a última e mais importante etapa.

Conclusão: Jasper AI vale a pena?

A JasperAI pode ser um recurso vital no arsenal de qualquer profissional de marketing, redator ou equipe SEO, para geração de conteúdos. Com ela, você pode criar textos de última geração para vários resultados em questão de segundos, incluindo blogs, postagens sociais e até mesmo descrições de produtos.

Como funciona em GPT-3.5, os resultados também são incrivelmente precisos. Você teria dificuldade em saber a diferença entre o texto real produzido pela Jasper e um redator experiente – a grande diferença é preço e tempo.

Isso porque a Jasper pode economizar muito dinheiro que você gastaria com um redator, além disso, pode economizar muitas horas de trabalho com sua geração de conteúdo extremamente rápida.

Alternativas ao gerador de conteúdos Jasper.ai

Os criadores de conteúdos baseados em IA – Inteligência Artificial, estão na ordem do dia e surgem cada vez mais aplicativos a concorrer entre si, com argumentos distintos, na busca de melhor satisfazerem a crescente demanda por este tipo de ferramentas. Assim, sugerimos a leitura a algumas das análises e avaliações que fizemos de algumas dessas aplicações.:

