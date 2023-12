Uma análise do Anyword completa: vale a pena usar em 2023?

O que é o Anyword?



Anyword é uma plataforma de inteligência artificial que cria conteúdo de marketing e blog por meio de modelos de linguagem altamente desenvolvidos, como o GPT-3.

Com uma equipe robusta de ciência de dados e experiência de trabalho com marcas globais como The New York Times e Ted Baker, é fácil ver que a ferramenta possui a proficiência para revolucionar a redação de copywriting.

Uma pesquisa de 2022 nos faz refletir que 41% dos profissionais de marketing consideram a conscientização da marca como seu objetivo principal no marketing de conteúdo. A construção de confiança, o aumento das vendas e a geração de leads são objetivos que seguem de perto, com 38% de importância.

Um gerador de escrita de IA como o Anyword.ai é fundamental para otimizar esses aspetos.

Essa abordagem direcionada ao marketing de conteúdo oferece uma solução robusta para alcançar eficientemente esses objetivos. Melhor ainda, inclui um verificador de plágio integrado e uma IA que você pode treinar no tom da sua marca.

Para que serve o Anyword.ai?

Além da vantagem multiplataforma, da análise do Anyword resulta que, para os profissionais de marketing, ele tem vários outros casos de uso excecionais que descobrimos durante os testes:

Criação de conteúdo baseada em dados : O recurso editor do Anyword otimiza o conteúdo para SEO, mídias sociais e anúncios. O Google afirma que o SEO combinado com outras otimizações melhora sua classificação e a experiência do usuário no site.

: O recurso editor do Anyword otimiza o conteúdo para SEO, mídias sociais e anúncios. O Google afirma que o SEO combinado com outras otimizações melhora sua classificação e a experiência do usuário no site. Descrições de produtos : Impulsione suas vendas com descrições concisas, persuasivas e otimizadas dos seus produtos ou serviços.

: Impulsione suas vendas com descrições concisas, persuasivas e otimizadas dos seus produtos ou serviços. Conteúdo de mídia social : Reforce a presença da sua marca em plataformas onde a conscientização realmente importa – mídias sociais.

: Reforce a presença da sua marca em plataformas onde a conscientização realmente importa – mídias sociais. E-mails: Ajuda a simplificar a comunicação eficaz por e-mail com vários tons para seus e-mails.

Simplificando a análise, o Anyword é mais adequado para profissionais de marketing, especialistas em SEO e criadores de conteúdo em diversas plataformas.

Seus recursos de destaque suportam desde a criação de conteúdo envolvente para mídias sociais e descrições eficazes de produtos até conteúdo baseado em dados e e-mails segmentados.

De acordo com estatísticas de mídias sociais, 4,48 bilhões de pessoas usam ativamente as redes sociais. Imagine como sua empresa pode atingir essa quantidade de pessoas enquanto elas rolam o celular

Os principais prós e contras da análise do Anyword

Em primeiro lugar, isso não é o que você encontraria em análises típicas do Anyword, já que nos esforçamos para manter as coisas equilibradas e transparentes para você, especialmente quando se trata das desvantagens. Sendo assim, aqui está o que identificamos como os prós e contras depois de testar minuciosamente e trazer nossa análise do Anyword:

👍 Prós: Você pode salvar até 25 regras de marca para todos os tipos de conteúdo.

Você pode salvar até 25 regras de marca para todos os tipos de conteúdo. Impulsiona o desempenho do seu copy com um clique.

Impulsiona o desempenho do seu copy com um clique. Permite que você escreva postagens em mídias sociais gratuitamente.

Permite que você escreva postagens em mídias sociais gratuitamente. Mais de 100 modelos.

Mais de 100 modelos. Frameworks como AIDA e PAS, que são eficazes em marketing. 👎 Contras: Tem apenas um teste gratuito de 7 dias.

Tem apenas um teste gratuito de 7 dias. Ter mais de 1 membro custa mais.

Portanto, após testar o Anyword e examinar dezenas de análises de usuários, vimos em primeira mão como na análise do Anyword, ele exibe fortes capacidades tanto em conteúdos curtos como longos, descrições refinadas de produtos e marketing direcionado, por e-mail.

Análise dos Preços de Anyword AI: O Anyword é gratuito?

A estrutura de preços da análise do Anyword oferece quatro planos para acomodar diversas necessidades de usuários, desde startups individuais até empresas de grande porte. Assim, todos os planos oferecem uma variedade de recursos, como:

Todos os modelos de escrita.

Todos os modelos de escrita. Palavras ilimitadas.

Palavras ilimitadas. Os recursos do editor orientado por dados e blog wizard.

Os recursos do editor orientado por dados e blog wizard. Integração com o Grammarly.

Integração com o Grammarly. Mais de 30 idiomas.

Aqui estão todas as opções:

Em síntese, a diferença crítica entre os planos reside na alocação de usuários e espaços de trabalho, verificações de plágio e o número de vezes que você pode usar o aumento de desempenho com 1 clique.

Starter

O plano Starter acomoda um único usuário e fornece 25 verificações de plágio e 5 impulsos de desempenho por mês.

O que nos agrada é que já tem a capacidade de treinar a IA no tom da sua marca. Além disso, você adquire até 10 prompts salvos e a capacidade de usar 3 tons de voz diferentes.

O plano ainda aprimora a consistência da marca permitindo 25 regras de marca e 10 fórmulas personalizadas. Infelizmente, o Plano Starter não permite adicionar membros da equipe ou expandir o acesso do usuário – uma pequena desvantagem a ser considerada.

Data-Driven

O plano Data-Driven introduz melhoria de desempenho com um único clique sempre que necessite, uma atualização tentadora para os usuários. Ele suporta até 3 usuários com a conveniência de 5 espaços de trabalho. Embora mantenha as mesmas cotas para verificações de plágio, prompts salvos, tom de voz, regras de marca e fórmulas, suas melhorias o tornam uma perspectiva tentadora.

Com este plano, você pode adicionar até 10 assentos, cada um custando US$ 49/mês.

Business

Por fim, o plano Business oferece mais 3 usuários e 10 espaços de trabalho, proporcionando verificações de plágio e impulsos de desempenho ilimitados.

Introduz mensagens automáticas no site e a capacidade de comparar o conteúdo gerado por IA com seu copy existente. Ele também oferece integrações adicionais, análises de copy mais profundas e impressionantes 125 regras de marca para criar. Você também pode adicionar até 20 usuários, com um preço por usuário semelhante ao Data-Driven.

Se você está se perguntando como o Anyword se classifica em termos de custos, ele tem o mesmo preço inicial que o Jasper.ai, que está entre as ferramentas mais premium do mercado.

No entanto, em nossa análise das melhores ferramentas de redação de IA, você verá que ainda é mais barato do que o ClosersCopy.

Caso queira procurar por algo diferente, você também tem a opção de cancelar sua assinatura mensal ou anual a qualquer momento. Apenas observe que não são emitidos reembolsos para assinaturas canceladas.

Em contraste, outras plataformas populares como Jasper e Copy.ai oferecem garantias de devolução de dinheiro que permitem obter um reembolso dentro de 7 a 10 dias após o cancelamento.

Revisão das funcionalidades do Anyword.ai

Eventualmente, como parte da nossa análise do Anyword, testamos todas as funcionalidades disponíveis na versão de avaliação gratuita. Dessa forma, colocamos cada recurso à prova para determinar até que ponto ele pode elevar a sua escrita.

Desde verificadores de plágio até otimização de SEO e muito mais, exploramos a fundo os mecanismos de funcionamento, benefícios e até mesmo as desvantagens.

Essenciais para Blogs

Em nossa análise do Anyword.com das ferramentas de blogs, ficamos impressionados com a facilidade intuitiva de criar blogs. Ao selecionar a opção de postagem de blog, nos deparamos com uma interface interativa para definir o público desejado.

Em outras palavras, fazer isso melhora suas taxas de conversão e até mesmo a conscientização, pois é uma das muitas maneiras comprovadas de construir uma forte presença online.

Independentemente de fornecermos nossas instruções, colarmos um link de site de referência ou inserirmos texto de exemplo, configurar o público foi fácil.

O que chamou nossa atenção em seguida foi a incorporação perfeita de palavras-chave primárias e secundárias – um aspeto fundamental da otimização de SEO.

Ao concluir os parâmetros definidos, a análise do Anyword nos forneceu uma variedade de ideias de título, cada uma completa com uma pontuação potencial de classificação SEO – vital para elevar suas taxas de conversão.

Este recurso sem dúvida simplifica o processo de formulação de títulos envolventes e amigáveis para mecanismos de busca.

Além disso, esta plataforma demonstrou rapidez na geração de um esboço para nosso blog, que poderíamos usar ou personalizar ainda mais. Adicionar mais títulos, reformulá-los ou escrever os nossos próprios foi um processo direto também.

Uma maneira de escrever boas meta descrições, é torná-las envolventes, o que também pudemos fazer facilmente com a ferramenta de descrição meta do Anyword.ai.

Uma sugestão para introduzir o tópico do conteúdo foi seguida pela opção de usar o modo “Padrão”, reescrever uma cópia existente ou criar conteúdo personalizado e específico da marca por meio do Power Mode.

Há apenas uma coisa a ser observada: o verificador de plágio está disponível apenas no gerador de postagens de blog, o que significa que se você precisar verificar outros tipos de conteúdo, como cópia de e-mail, terá que ir para a página de postagem de blog.

Gerador gratuito de postagens em redes sociais

A princípio, nossos testes confirmaram o que muitos redatores têm percebido: ferramentas de IA para postagem em redes sociais, como o Anyword, podem dar uma valiosa mãozinha.

Começamos com o Instagram e encontramos um gerador inteligente de legendas impulsionado por IA. Ele pode criar legendas agradáveis para imagens, quer se trate de recursos de produtos, receitas mais recentes ou fotos pessoais.

As postagens do Facebook com o Anyword também podem ajudar a gerar conteúdo envolvente que realmente captura a atenção de feeds movimentados. Isso também é apenas o começo.

Ao voltarmos nossa atenção para o X/Twitter, descobrimos que o gerador de tweets/postagens IA é um divisor de águas. Com apenas algumas sugestões, ele criou postagens envolventes no X/Twitter com emojis e hashtags incluídos, mesmo na avalanche de tweets que inundam o feed.

Você poderá definir tons, públicos e plataformas de publicidade das quais o Anyword extrairá dados ao gerar tweets – seja HubSpot, Google Ads, Meta Ads ou LinkedIn.

Além do Instagram, Facebook e Twitter, nossa experiência de teste revelou que a análise do Anyword tinha muito mais em seu arsenal.

Seja para dar um toque profissional à sua presença no LinkedIn com postagens coerentes ou para fixar suas ideias com títulos e descrições de Pin no Pinterest, a funcionalidade de redação da Anyword AI não dececionou.

Produzindo vídeos? Com a análise do Anyword, vimos que ele também pode ajudar nisso. Com habilidade para criar títulos e descrições de vídeos do YouTube, descobrimos que ele podia encapsular lindamente a essência do nosso conteúdo em vídeo.

Funcionalidades de voz da marca

O Anyword pode fortalecer a voz única da sua marca em todo o seu conteúdo. O redator de IA do Anyword compreende a importância de copy de marca únicas.



Ao testar, descobrimos que este recurso funciona facilmente ao emprestar uma copy com autenticidade à marca. Portanto, basta adicionar uma biografia da empresa ou declaração de missão, e o gerador pode alinhar o conteúdo que criou com a voz da marca.

Outro recurso de destaque, que adoramos foi os tons de voz salvos. Ou seja, isso permite que os usuários descrevam o tom da marca ou deixem o Anyword entendê-lo a partir de um texto publicado existente. O resultado? Uma fraseologia que é consistente e enfaticamente “você”.

No entanto, por mais perspicazes que sejam os recursos de voz da marca do Anyword, ele tem uma variedade limitada de tons de voz. Comparado a concorrentes como Writesonic e Rytr, que oferecem 5 e mais de 20 tons, respectivamente, em seus planos de nível mais baixo, as ofertas do Anyword parecem um pouco limitadas.

Embora entregue admiravelmente ao capturar a essência de uma marca, a falta de um espectro de tons mais diversificado pode ser um leve inconveniente para usuários que desejam diversidade e personalização mais matizada em seu conteúdo.

Porém, com o recurso Brand Rules, pudemos orientar a ferramenta de maneira ainda mais precisa. Ou seja, isso nos permitiu sinalizar termos que deveriam ser substituídos ou evitados, garantindo uma representação impecável da marca.

O sistema substituiu termos proibidos por palavras de marca aprovadas ou os eliminou completamente da copy gerada.

Complementando esses recursos está a função de salvar prompts, que salva prompts e mantém a criação alinhada com a voz e a intenção da marca, agilizando o processo. Usamos isso para orientar a plataforma na produção de conteúdo, economizando muito tempo durante a fase de teste.

No geral, em nossa análise do Anyword, descobrimos que os recursos de voz da marca oferecem um impressionante nível de personalização e controle.

Eles fornecem diretrizes precisas para manter uma voz de marca coesa e reconhecível em toda a sua copy, tornando esta ferramenta um verdadeiro ativo para profissionais de marketing e redatores.

Frameworks de redação do Anyword

De vez em quando, mesmo os escritores mais profissionais ainda precisam de algum tipo de estrutura para o seu conteúdo – e o Anyword não dececiona.

Ele possui quatro tipos de frameworks para ajudá-lo a gerar um conteúdo envolvente que mexe com seu público:

O framework AIDA (Atenção, Interesse, Desejo e Ação) ajuda a garantir que seu conteúdo envolva os usuários em cada ponto de trajetória, aumentando a probabilidade de conversão.

O framework ajuda a garantir que seu conteúdo envolva os usuários em cada ponto de trajetória, aumentando a probabilidade de conversão. O framework PAS (Problema, Agitação, Solução) visa primeiro identificar um problema que seu cliente em potencial possa ter, agitá-lo enfatizando o desconforto emocional e, em seguida, apresentar seu produto ou serviço como a solução ideal.

O framework visa primeiro identificar um problema que seu cliente em potencial possa ter, agitá-lo enfatizando o desconforto emocional e, em seguida, apresentar seu produto ou serviço como a solução ideal. O framework BABA (Antes, Depois, Ponte, Ação) é um framework de narração que o orienta a esboçar a situação atual do cliente (Antes), oferecer um vislumbre do efeito de sua oferta (Depois), atravessar (Ponte) e depois incentivá-los a agir.

Além desses frameworks estruturados, o Anyword também oferece uma ferramenta para formular perguntas envolventes. Este recurso provou ser eficaz na criação de conteúdo que ajudou nosso artigo de teste a ter discussões produtivas, que podem potencialmente provocar respostas da audiência.

Integrações

Sobretudo, apreciamos as integrações perfeitas do Anyword com ferramentas de marketing populares. Ele se conecta com algumas das ferramentas de CRM mais populares, incluindo o HubSpot, além de outras opções inteligentes como Google Ads, Meta Ads e LinkedIn Ads – todas aprimorando o processo de coleta de dados.

Os dados do usuário auxiliam na geração de conteúdo segmentado útil, o que significa que você pode treinar modelos personalizados com base em pontos de discussão bem-sucedidos de campanhas anteriores. Isso é feito para otimizar o desempenho de e-mails e copy de anúncios.

Os benefícios se estendem ainda às suas páginas do Facebook e automação de site, utilizando pontuações de desempenho preditivas.

Com essas integrações, o Anyword tem a capacidade de aprender com seu conteúdo bem-sucedido, gerar copys personalizadas de alto desempenho e aprimorar melhorias em tempo real.

A sinergia entre o Anyword e suas ferramentas de marketing escolhidas, acelera e aprimora dramaticamente o processo de criação de conteúdo.

Apesar das vantagens evidentes de suas integrações, a ferramenta poderia ser mais amigável se oferecesse opções plug-and-play para suas integrações. Alternativamente, a inclusão de uma integração Zapier poderia oferecer maior flexibilidade, melhorando ainda mais a experiência do usuário.

Criação de landing pages

À primeira vista, uma das estatísticas mais comuns de landing pages, que os profissionais de marketing conhecem é que quanto mais, melhor. Contudo, quem disse que você não pode alcançar seus objetivos de conversão de landing pages com o Anyword?

Em síntese, com as ferramentas de criação de landing pages da Anyword, atingir suas metas de conversão é significativamente mais alcançável com recursos como estes:

Elabore o título perfeito da landing page para converter efetivamente os visitantes do site em clientes. Com o Anyword, você pode criar conteúdo envolvente que chama a atenção dos visitantes.

para converter efetivamente os visitantes do site em clientes. Com o Anyword, você pode criar conteúdo envolvente que chama a atenção dos visitantes. Redesenhe seus títulos atuais para maximizar seu impacto tornando as linhas mais convincentes, persuasivas e potentes.

para maximizar seu impacto tornando as linhas mais convincentes, persuasivas e potentes. Os sub-títulos das landing pages servem como pequenos insights, mas convincentes, sobre seu produto ou serviço, incentivando os visitantes a continuar lendo e explorando mais.

servem como pequenos insights, mas convincentes, sobre seu produto ou serviço, incentivando os visitantes a continuar lendo e explorando mais. Chamadas à ação (CTAs) irresistíveis na landing page são o impulso final que convence seus leitores a realizar a compra ou se inscrever.

são o impulso final que convence seus leitores a realizar a compra ou se inscrever. As características da landing page compilam as principais características do seu produto em uma lista envolvente que é fácil para seu público consumir.

compilam as principais características do seu produto em uma lista envolvente que é fácil para seu público consumir. Crie Meta Descriptions impulsionadoras de SEO com resumos concisos da página da web, estimulando o interesse para aumentar as taxas de cliques (CTRs) nos resultados de pesquisa.

Listagens de produtos

Seja criando um parágrafo envolvente para listagens na Amazon, Walmart ou até mesmo listagens gerais, a Anyword atende a todas essas necessidades.

Sem parar por aí, a ferramenta também ajuda a criar avaliações abrangentes de produtos, exigindo apenas pontos-chave de você e fazendo o resto.

Uma das características de destaque que achamos bastante notável foi o Gerador de Títulos de Produto Perfeito. Em vez de passar horas intermináveis elaborando o título ideal, a IA da Anyword entra em ação, entregando os títulos perfeitos para você.

De maneira geral, essas ferramentas simplificam e refinam o processo de criar listagens de produtos e avaliações que chamam a atenção.

A interface do Anyword em análise

Na próxima etapa de nossa avaliação da Anyword.ai, vamos direcionar o foco para o aspeto da experiência do usuário, especialmente a facilidade de navegar em sua interface.

Nossa análise da interface do Anyword também se concentrou na estética e no desempenho em diferentes dispositivos.

Em um computador ou laptop, navegar pelas ferramentas e recursos da Anyword é uma tarefa fácil. Tudo carrega rapidamente, garantindo uma operação suave e eficiente.

No entanto, a falta de um aplicativo Anyword para Android e iOS restringe a funcionalidade completa em dispositivos móveis. Mesmo se você tentar acessar o site e inserir seus detalhes de login do Anyword, verá apenas isso:

Embora seja raro esses escritores de IA terem aplicativos móveis, como o Simplified, a maioria deles consegue funcionar em navegadores móveis. Por outro lado, seria melhor para o Anyword pelo menos funcionar no navegador móvel para aqueles que desejam acessar a ferramenta em movimento.

Aprofundando-se em suas características, a interface é intuitivamente projetada para facilitar uma navegação sem problemas. Na página principal, todos os modelos são exibidos de maneira conveniente, oferecendo uma visão geral das capacidades da plataforma.

Enquanto isso, o lado esquerdo da página separa claramente várias opções – Editor, Blog Wizard, Copy Intelligence, Brand Voice e Integrações – fornecendo acesso fácil a todas as ferramentas essenciais.

Em suma, gostamos muito que cada modelo venha com uma descrição clara. Afinal, isso ajuda a entender a funcionalidade específica da ferramenta, capacitando os usuários a fazer escolhas informadas.

O que mais gostamos ao usar o Anyword foi que, na categoria Brand Voice, todos os itens têm um vídeo ou imagem para permitir que você veja como a página se parece ou como usar a ferramenta em geral.

Seria, de fato, uma melhoria apreciada se aids visuais semelhantes estivessem disponíveis em todas as categorias de ferramentas, como os menus suspensos para integrações, análises, pontos de discussão, modelos personalizados, automação de site e o editor.

No geral, robusta e ao mesmo tempo amigável, a interface do Anyword encapsula o equilíbrio perfeito entre design intuitivo e recursos intricados.

Análise do Anyword: Suporte ao cliente

A responsividade e dedicação do Anyword se destacam repetidamente. O feedback em várias plataformas de avaliação destaca isso, com clientes elogiando a prontidão da equipe de suporte da Anyword.



Essa aprovação contundente do serviço ao cliente se destaca ainda mais pelas avaliações que o Anyword acumulou em sites renomados como G2 e Capterra.

No G2, o Anyword recebe uma pontuação notável de 9.0 para a qualidade do suporte, uma pontuação impressionante que reflete níveis elevados de satisfação do cliente.

No Capterra, o serviço ao cliente possui uma classificação de 4.7 estrelas de 5, uma pontuação louvável que supera até mesmo plataformas estabelecidas como o Monday.com. O que nos surpreendeu é que o suporte ao cliente foi listado como os dois primeiros pontos positivos na página de revisão do Anyword.

Análise do Anyword vs. Jasper e outros principais geradores de escrita de IA

Realizamos uma comparação direta entre Anyword vs Copy.ai, Jasper e outros principais geradores de escrita de IA. Isso deve fornecer uma perspetiva equilibrada para ajudar a determinar a melhor opção para suas necessidades e preferências exclusivas:

Melhores ferramentas de escrita de IA Melhor escolha para Preço inicial Versão gratuita Recursos de destaque Anyword Redação de marketing geral US$ 39/mês Teste gratuito de 7 dias Aumentos de desempenho com 1 clique

Verificador de plágio

Segmentação de público Jasper AI Listando citações US$ 39/mês Teste gratuito de 7 dias Integração com SurferSEO

20 tons de voz

Geração de imagem Copy AI Redação de IA com custo zero US$ 36/mês Plano grátis Mais de 95 idiomas

Aprimoramento imediato

Projetos ilimitados com o plano gratuito Rytr Versatilidade em tons US$ 9/mês Plano grátis Casos de uso personalizados

Integração com WordPress

Estrutura de escrita AIDA Writesonic Disponibilidade GPT-4 US$ 16/mês Plano grátis Processamento em massa

Acesso à API

Integração Zapier Shortly AI Simplicidade da interface US$ 65/mês Teste gratuito de 3 dias Comandos refinados para reescrever

Documentos ilimitados

Fácil de usar

Vale ressaltar que, para aqueles que procuram o melhor gerador de redação gratuito, Anyword não é necessariamente a opção para todos. Além disso, ele oferece apenas um teste gratuito limitado, e você só poderá experimentar a ferramenta com uma contagem de palavras de 2.000.

Porém, assim como qualquer ferramenta, cada um desses concorrentes do Anyword tem suas próprias características. Especificamente, o Anyword se destaca para os profissionais de marketing digital que desejam personalizar sua voz.

Portanto, para obter uma compreensão mais abrangente de como essas alternativas ao Anyword se comparam, confira nosso artigo sobre as melhores ferramentas de escrita de IA em 2023 para análises e comparações mais detalhadas.

Resumo das avaliações de outros usuários do Anyword

Cruzamos nossas descobertas com avaliações em plataformas como G2 e TrustPilot, o que ajudou a complementar nossa exploração prática da Anyword com outras experiências.



Análise do Anyword.ai no Trustpilot

Em primeiro lugar, 89% das avaliações do Anyword no Trustpilot receberam 5 estrelas, sendo as mais recentes elogios à facilidade de uso da ferramenta e à realidade do conteúdo gerado.

Além disso, classificou-se como a segunda melhor empresa na categoria de blogueiros do TrustPilot, o Anyword também está entre as 200 melhores empresas de software do mesmo site.

Aqui está uma avaliação que garantiu 5 estrelas à Anyword:

No geral, a Anyword possui uma pontuação total de 4.8 estrelas no TrustPilot.

Análise do Anyword.ai no G2

Em seguida, as avaliações no G2 lançam uma luz semelhante sobre o Anyword. Ou seja, obtendo altas pontuações em ‘Facilidade de Uso’ e ‘Facilidade de Configuração’, cada uma com 9.3, e uma pontuação elogiável de 9.0 em ‘Qualidade de Suporte’, a facilidade de uso da plataforma e o suporte excepcional são bem destacados.

Eventualmente, das 1.188 avaliações, 1.054 deram à Anyword.ai uma classificação completa de 5 estrelas, atestando sua performance persistente, com ‘Facilidade de Configuração’ sendo um grande destaque.

Portanto, sendo originárias principalmente de empresas de marketing e publicidade, essas avaliações contribuem para a pontuação geral de 4.8 estrelas da Anyword no G2, consolidando-a como uma ferramenta de escrita de IA preferida.

Além do mais, este usuário destacou como a Anyword tem sido notavelmente benéfica para suas necessidades de e-mail.

Análise do Anyword no Reddit

Por fim, ao navegar por postagens no Reddit, encontramos menos insights de usuários sobre o Anyword em comparação com Jasper e Copy.ai. Dito isso, aqui está o que um usuário do Reddit compartilhou sobre sua experiência com a Anyword:

Além disso, também encontramos várias outras plataformas de avaliação repletas de depoimentos positivos sobre o serviço e eficiência do Anyword.

Nossos outros guias de software de IA

Todavia, também oferecemos uma série de outros guias de software para fortalecer seu processo de tomada de decisão para todas as suas necessidades de IA:

Por que você pode confiar em nossa análise do Anyword IA

Primeiramente, nossa revisão do Anyword surgiu a partir de testes práticos da plataforma para um projeto de blog fictício voltado para serviços de treinamento de cães. Dessa forma, testamos desde a redação de blogs e postagens em mídias sociais até a criação de copy de anúncios, e as capacidades de marketing digital do Anyword.

Além disso, alternamos entre várias ferramentas de escrita dentro do editor baseado em dados para examinar a aplicação da voz da marca e obtivemos resultados impressionantes. Acima de tudo, cruzamos nossas descobertas com insights de outros usuários do Anyword de sites respeitáveis, como o Trustpilot.

Logo, com experiência em testar outras principais ferramentas de IA como Rytr e Jasper, nossa capacidade de comparar e avaliar é aprimorada.

Em conclusão, também submetemos o conteúdo a vários detectores de plágio, seguindo o próprio verificador de plágio do Anyword. Os resultados refletiram as descobertas do Anyword, confirmando que o conteúdo gerado era realmente original.

Um guia rápido para usar o Anyword

Em suma, o processo para criar copy de marketing digital no Anyword geralmente é simples. Portanto, siga estes 5 passos para criar conteúdo com este escritor de IA:

1. Faça o cadastro para um teste gratuito ou um plano pago

O cadastro para um teste gratuito ou um dos planos pagos no site do Anyword é um processo simples. Basta fornecer seu endereço de e-mail e uma senha para começar.

Em seguida, você será direcionado a escolher um plano que atenda às suas necessidades. Acima de tudo, o site oferece uma visão transparente das ofertas de cada plano, facilitando sua decisão.

2. Selecione um modelo com o qual deseja trabalhar

Após fazer login, de imediato, você é apresentado a mais de 100 modelos distintos. Cada um é projetado para uma aplicação específica de redação, reduzindo o tempo e a energia investidos na formulação de estruturas.

Dedique um momento para navegar por essas opções e escolher aquela que se alinha bem com os requisitos do seu projeto.

3. Defina seus parâmetros

Agora, aprofunde-se na definição dos parâmetros do seu conteúdo. Aqui, você tem o poder de definir o tema, especificar a categoria do seu público-alvo, ajustar o tom do copy, incluir palavras-chave essenciais e escolher o idioma para seu copy.

Esse nível de personalização garante que sua copy seja adaptada à visão da sua marca e às expectativas do seu público. Geralmente, um tom envolvente e uma audiência ampla parecem funcionar melhor sem frases desconfortáveis.

4. Ajuste o título do blog e as opções de esboço

Com o Anyword, o controle não para nos parâmetros. Ou seja, você tem total controle sobre a moldagem do título do blog e do esboço de acordo com sua preferência.

Em outras palavras, em nossa análise do Anyword, vimos que ele oferece a opção de gerar uma variedade de alternativas para o título do blog e o esboço do conteúdo.

Com base nas suas preferências, selecione a opção mais adequada e clique em ‘Gerar’. Alternativamente, para aqueles que preferem exercer controle total criativo, você pode criar seu próprio título e layout usando a interface fácil de navegar.

5. Use o editor baseado em dados para melhorar ainda mais seu conteúdo

Por fim, após gerar o rascunho inicial, você pode usar o editor baseado em dados para dar a forma final ao seu conteúdo.

É nesta etapa que você pode ajustar sua copy para atender ao resultado desejado. O editor oferece várias opções, desde tornar a linguagem mais envolvente até garantir a otimização para SEO.

Com o editor baseado em dados, você pode refinar seu conteúdo até que ele atenda aos seus padrões pessoais ou de marca.

Conclusão da análise do Anyword: Vale a pena usar em 2023?

Embora a falta de um aplicativo móvel e um plano gratuito possam ser considerados pontos negativos, você facilmente poderá ver o software mais de perto com um teste gratuito, ajudando na sua decisão.

Seu editor baseado em dados, vasta biblioteca de modelos, perfil de voz de marca e interface fácil de usar fazem dele indiscutivelmente um recurso robusto para qualquer redator, seja ele novato ou experiente.

Então, vale a pena usar o Anyword em 2023? Nossa experiência, juntamente com o coro de usuários satisfeitos, diz certamente que sim. Por que não aproveitar a oportunidade e experimentar o Anyword por você mesmo?

Comece com o teste gratuito e experimente em primeira mão a eficiência da redação impulsionada por IA. Você rapidamente terá uma ideia se o Anyword pode ser a arma secreta que seu arsenal de escrita precisa.

FAQs sobre a Análise do Anyword