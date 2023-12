As melhores Ferramentas de Inteligência Artificial para Copywriting em 2023: Top 10 comparadas

Top 10 melhores ferramentas de Inteligência Artificial para copywriting

Sem mais delongas, vamos dar uma rápida olhada nas melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting – escrita e criação de textos. A seguir, estão os 10 líderes do setor que estão causando impacto na inovadora redação publicitária com IA: Jasper AI – No geral, a melhor inteligência artificial para copywriting, com sua integração GPT-4, campanhas breves e integração perfeita com o SurferSEO. Copy.ai – Destaca-se com seu próprio banco de dados que registra e aprimora sugestões, além de fornecer vozes e palavras ilimitadas em todos os seus planos pagos. Rytr – Facilmente o melhor gerador de conteúdo com IA para empresas focadas no cliente, pois a ferramenta pode criar respostas personalizadas e ponderadas aos comentários dos clientes. Writesonic – A definição de econômico e avançado, fornecendo acesso ao GPT-4 – o modelo de linguagem mais avançado disponível – em seu plano de baixo custo. WordAI – Uma ferramenta inteligência artificial para copywriting única, com garantia de aprovação em testes de detecção de conteúdo de IA, garantindo que o conteúdo gerado pareça texto escrito por humanos. Scalenut – Destaca-se para SEO com insights de tráfego e grupos de tópicos; também se destaca entre os gerentes de mídia social com tons ilimitados e insights baseados em localização. Hypotenuse – Oferece fácil importação de dados, e o recurso Content Detective permite que ele seja um especialista em qualquer tópico. Para completar, ele faz citações por você. Simplified – A melhor ferramenta gratuita de copywriting com IA, oferecendo uma variedade de ferramentas gratuitas como o Blog Wizard e o recurso de exportação 1-Click WordPress. ClosersCopy – Escreva em vários estilos de redação com IA com mais de 700 estruturas, atendendo a várias necessidades, desde pontos de bala e conclusões até a criação de anúncios no Google. AI-Writer – Excelente em fornecer citações verificáveis para verificação de fatos, tornando-o ideal para criadores de conteúdo que visam alcançar credibilidade.

A Inteligência Artificial irá substituir os Copywriters?

A taxa de crescimento da IA sugere o quão rapidamente a tecnologia generativa, a espinha dorsal das melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting – escrita e criação de textos, evoluirá. Isso suscita a pergunta: A IA substituirá os copywriters? Não. Os copywritings da IA não estão isentos de suas limitações quando se trata de criação de conteúdo, o que significa que eles provavelmente não substituirão completamente os humanos.

Tais limitações incluem:

Um copywriting de IA – Inteligência Artificial, ainda requer um humano que forneça orientação apropriada e instruções claras para gerenciar sua produção de maneira eficaz.

Ele carece de uma compreensão inata das nuances e da inteligência emocional que um redator humano possui.

Na verdade, em um relatório da Forrester que previu que a IA colocaria empregos em risco até 2030, observou-se que a IA generativa – em vez de ter um grande impacto na perda de empregos – remodelaria a força de trabalho. Com esses fatos existentes, a parceria entre a IA e os redatores humanos, na escrita e criação de textos, fica clara.

Isso sinaliza que a integração, não a substituição, é o destino provável da relação entre a IA e os redatores humanos. E só tende a melhorar, pois os benefícios podem até se multiplicar mais rapidamente, dada a velocidade do crescimento da IA.

A Lei de Moore, nomeada em homenagem ao cofundador da Intel, Gordon Moore, prevê que o número de transistores em um microchip dobrará a cada dois anos. No entanto, um relatório de 2019 da Universidade Stanford oferece uma revelação interessante: o poder computacional dos sistemas de IA está avançando mais rápido do que o desenvolvimento de chips de processadores.

Que tipo de conteúdo posso produzir com as ferramentas de inteligência artificial para copywriting?

Aqui está a ampla variedade de tipos de conteúdo alcançáveis com ferramentas de inteligência artificial para copywriting:

Postagens de Blog: A IA pode gerar postagens de blog coesas em diversos tópicos e até mesmo integrar palavras-chave meticulosamente para uma visibilidade online aprimorada.

A IA pode gerar postagens de blog coesas em diversos tópicos e até mesmo integrar palavras-chave meticulosamente para uma visibilidade online aprimorada. Postagens em Redes Sociais: Conteúdo envolvente e específico para plataformas como Facebook, Instagram e Twitter é outro campo em que os redatores de IA se destacam.

Conteúdo envolvente e específico para plataformas como Facebook, Instagram e Twitter é outro campo em que os redatores de IA se destacam. Descrições de Produtos: Com 34% dos compradores nos EUA buscando informações sobre produtos em lojas online, os envolvidos no comércio eletrônico aproveitam a IA para criar descrições de produtos únicas e envolventes para impulsionar as vendas.

Com 34% dos compradores nos EUA buscando informações sobre produtos em lojas online, os envolvidos no comércio eletrônico aproveitam a IA para criar descrições de produtos únicas e envolventes para impulsionar as vendas. Campanhas de E-mail: Conteúdo de e-mail personalizado, desde linhas de assunto cativantes até conteúdo persuasivo no corpo do e-mail, torna-se fácil com a assistência da IA.

Conteúdo de e-mail personalizado, desde linhas de assunto cativantes até conteúdo persuasivo no corpo do e-mail, torna-se fácil com a assistência da IA. Textos de Anúncios: Sejam anúncios no Google, Facebook ou publicidade orgânica, os redatores de IA podem criar textos de anúncios envolventes sem esforço.

Sejam anúncios no Google, Facebook ou publicidade orgânica, os redatores de IA podem criar textos de anúncios envolventes sem esforço. Conteúdo de SEO e Páginas da Web: As ferramentas de IA vão além ao incluir descrições, tags de título e até chamadas para ação (CTAs) – um dos benchmarks mais críticos das páginas de destino nas estatísticas de marketing.

Este curto poema foi criado por uma máquina – um pouco da prova de que a era das ferramentas de inteligência artificial para copywriting começou:

Uma palavra gira na página, uma ideia floresce,

Uma IA se move em ritmo em salas algorítmicas.

Mas os poemas são apenas a ponta do iceberg. Na verdade, além de tudo isso, as melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting também auxiliam na otimização de websites, uma das muitas maneiras como as empresas melhoram suas taxas de conversão.

Em geral, realmente não devemos negligenciar os benefícios que a IA pode trazer para aprimorar o processo de escrita. Essas ferramentas de escrita e criação de textos oferecem alívio para escritores atormentados pelo bloqueio criativo, ajudando a gerar um fluxo de ideias e conteúdo. Além disso, elas fornecem opções escaláveis e ajudam a gerar conteúdo rapidamente sem comprometer a qualidade.

As melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting comparadas

Para sua conveniência, compilamos uma comparação abrangente das melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting em uma tabela concisa abaixo. Obtenha uma visão geral rápida dos preços iniciais e das principais características dessas ferramentas de ponta para escrita e criação de textos:



Melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting Valor inicial Versão grátis 3 principais características Jasper AI $39/mês Teste de 7 dias grátis – GPT-4 em todos os planos – Criar campanhas com um briefing – Integração com SurferSEO Copy.ai $36/mês Plano grátis para sempre + Teste de 7 dias grátis – 95+ idiomas – Vozes ilimitadas – Aprimoramento de sugestões Rytr $9/mês/100 mil caracteres Plano grátis – Formatos AIDA e PAS – Aprimorar frases – Ideias para apresentação de negócios Writesonic $16/mês Teste grátis com as primeiras 10.000 palavras – GPT-4 a um preço mais baixo – Ferramenta para redação orientada por benefícios – 100+ modelos WordAI $9/mês/50 mil palavras Teste de 3 dias grátis – Passa na detecção de IA – Reformulação em massa – Integração de White label Scalenut $20/mês/100 mil palavras Plano grátis para sempre + Teste de 7 dias grátis – Insights de tráfego – Relatórios SERP – Acompanhe as tendências nas redes sociais Hypotenuse $15/mês/25 mil palavras Teste de 7 dias grátis – Importa dados de qualquer arquivo CSV – Integração com o Shopify em todos os planos – Modelos personalizados Simplified $12/mês/35 mil palavras Plano grátis + Teste de 14 dias grátis – Integração com o Grammarly – Pastas ilimitadas – Coedição com convidados ClosersCopy $49.99/mês/300 rodadas Garantia do seu dinheiro de volta em até 14 dias – 126 idiomas – 700+ frameworks – Cursos gratuitos de ferramentas AI-Writer $29/mês/40 artigos de 5 mil palavras Teste de 7 dias grátis – Localizador de subtemas – Citações verificáveis – Editor de SEO

Avaliações das melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting

Nesta seção, apresentamos a você análises detalhadas das melhores ferramentas de inteligência artificial para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita. Nossa avaliação abrange desde plataformas que oferecem uma ferramenta de copywriting baseada em IA gratuitamente, até ferramentas que se alinham de maneira impecável a requisitos específicos.

1. Jasper AI – O Melhor Software de copywriting com Inteligência Artificial em 2023

JasperAI conquista a posição de destaque como a melhor ferramenta de inteligência artificial para copywriting em nossa seleção por uma miríade de razões, e uma notável é sua abrangente ferramenta de campanha em um único briefing que cria paisagens de conteúdo detalhadas.

Com apenas alguns cliques, você pode gerar títulos, meta descrições, artigos de blog e muitos outros componentes essenciais para uma campanha online bem-sucedida. É como ter uma equipe de marketing automatizada ao alcance dos seus dedos.

Além disso, descobrimos que o Jasper AI se integra perfeitamente ao SurferSEO, unindo capacidades de copywriting de alta qualidade com SEO robusto. Essa parceria permite a otimização de conteúdo com base em insights de mais de 500 fatores de classificação – uma funcionalidade destinada a elevar o seu jogo de SEO para o próximo nível





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $39/mês Teste de 7 dias grátis – GPT-4 em todos os planos – Criar campanhas com um briefing – Integração com SurferSEO

Nós simplesmente alimentamos a ferramenta com o tema desejado e o observamos gerar uma narrativa perfeita. A ferramenta garantiu que a voz, o tom e o estilo que definimos permanecessem consistentes em toda a gama de conteúdo, preservando assim a identidade única de nossa marca de teste – uma das muitas maneiras de construir uma presença online forte.

Além disso, ao testar o Jasper AI, não pudemos ignorar seu modelo avançado de IA, o GPT-4. Todos os planos fornecidos pelo Jasper utilizam essa inovação de IA de ponta, proporcionando geração de conteúdo de alta qualidade e nuances em cada utilização.

No entanto, embora a ferramenta traga uma infinidade de benefícios, pode não ser ideal para empresas com vários redatores. Para fornecer acesso a vários usuários (até 5), será necessário fazer upgrade para o plano Teams.

Desse modo, isso pode não ser um grande problema para equipes em que os redatores não usarão a ferramenta simultaneamente, e para startups menores que operam com um orçamento apertado, o primeiro plano pago está entre os melhores que você encontrará.

💲 Preços

O plano Teams da Jasper pode acomodar até três usuários, e você pode adicionar até dois usuários extras por US$49 por usuário por mês (se faturado anualmente). Dito isso, para empresas com mais de cinco membros que necessitam de benefícios ilimitados de campanha, o plano Business é ideal.

Este nível inclui até mesmo um gerente dedicado de sucesso de conta.





👍 Prós Cita fontes de notícias, adicionando credibilidade ao seu conteúdo

Cita fontes de notícias, adicionando credibilidade ao seu conteúdo Verificador de plágio integrado

Verificador de plágio integrado Capacidade de gerar arte com IA, adicionando um toque único às suas criações de texto

Capacidade de gerar arte com IA, adicionando um toque único às suas criações de texto Lê até 10.000 caracteres antes de escrever, garantindo uma saída de alta qualidade 👎 Contras O acesso à API está disponível apenas no plano mais caro

O acesso à API está disponível apenas no plano mais caro Mais caro em comparação com outros nesta lista

2. Copy.ai – Melhora Facilmente Prompts e Conteúdo ao Longo do Tempo

A Copy.ai demonstra indiscutivelmente porque está entre as melhores ferramentas de copywriting – escrita e criação de textos e outros conteúdos com sua característica marcante: a melhoria contínua de prompts no processo de copywriting por meio de um banco de dados inovador.

Conseguimos acompanhar as alterações nos prompts à medida que ocorriam, e ao longo do tempo, a melhoria na qualidade do conteúdo gerado por IA tornou-se evidente em nossos testes. Essa evolução interativa em tempo real apresenta um argumento convincente a favor desta plataforma.

Um destaque importante de nossa revisão prática da Copy.ai é o acesso à API e a oferta generosa de vozes ilimitadas e palavras em todos os seus planos pagos. Isso permite que os criativos tenham experiências infinitas, ampliando a identidade da marca e mantendo consistência tonal em diferentes formas de conteúdo.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $36/mês Plano grátis para sempre + Teste de 7 dias grátis – 95+ idiomas – Vozes ilimitadas – Aprimoramento de sugestões

A produtividade alcança um patamar mais alto com seu SEO programático, que permite criar conteúdo amigável para mecanismos de busca para atrair um público mais amplo. Para referência, conteúdo programático é uma forma automatizada de criação de conteúdo que se baseia em dados e algoritmos para produzir conteúdo que se adapta aos seus objetivos.

Composições de longo formato – white papers, postagens de blog, páginas de destino – são geradas sem esforço e prontas para classificar para palavras-chave. Esboce o artigo ou página da web da maneira que você imagina, alimente-o no software e maravilhe-se enquanto rascunhos de alta qualidade se desdobram diante dos seus olhos.

💲 Preços

A estrutura de preços da Copy.ai garante disponibilidade para diversas necessidades. O plano gratuito é um pacote completo para iniciantes explorarem as funcionalidades básicas da plataforma, oferecendo 2.000 palavras, um único usuário, projetos ilimitados e acesso ao chat.

Embora esse plano gratuito possa carecer de recursos em comparação com Rytr e Simplified, ele compete efetivamente em termos de contagem de palavras oferecida.

Para recursos avançados, o plano Pro é o caminho a seguir, incluindo uma rica variedade de ferramentas robustas de copywriting. Dito isso, organizações maiores podem encontrar sua escolha no plano Enterprise, que conta com SSO (Single Sign-On) e um Infobase privado da empresa.



👍 Prós Oferece traduções de qualidade para mais de 90 idiomas

Oferece traduções de qualidade para mais de 90 idiomas Conta com um gerente de contas dedicado no plano Enterprise

Conta com um gerente de contas dedicado no plano Enterprise Possibilidade de criar campanhas personalizadas de alcance com base nas contas do LinkedIn do seu público

Possibilidade de criar campanhas personalizadas de alcance com base nas contas do LinkedIn do seu público Fornecimento de calendários de conteúdo para todos os seus canais sociais 👎 Contras O plano gratuito não é a opção mais rica em recursos nesta lista

O plano gratuito não é a opção mais rica em recursos nesta lista Ausência de citações de fontes

3. Rytr – A Ferramenta de IA com Mais Recurso para Elaborar Avaliações de Clientes

O Rytr facilitou para nós gostarmos de sua capacidade de gerar respostas ponderadas para avaliações de clientes. Essa funcionalidade é um verdadeiro achado para empresas focadas em construir uma reputação online positiva.

Além disso, ele foi capaz de gerar conteúdo estruturado usando os frameworks AIDA (Atenção, Interesse, Desejo, Ação) e PAS (Problema, Agitação, Solução). Essas estratégias são métodos comprovados no mundo da redação publicitária tradicional, e assistir ao Rytr implementá-las habilmente foi impressionante.

Começando pelo modelo de marketing AIDA – essa estratégia é venerada no mundo das vendas e marketing, pois captura habilmente a atenção do leitor, desperta o interesse com detalhes convincentes, cria um desejo pelo produto ou serviço e os impulsiona a tomar uma ação – seja uma compra ou uma assinatura.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $9/mês/100 mil caracteres Plano grátis – Formatos AIDA e PAS – Aprimorar frases – Ideias para apresentação de negócios

Ao testar as funcionalidades de gramática e legibilidade do Rytr, também observamos que não é necessário alternar entre recursos para aprimorar, reduzir ou expandir estruturas de frases.

Além de tudo isso, o Rytr revela mais dinamismo ao oferecer funcionalidades para elaborar apresentações de negócios. Enquanto formular pitches convincentes foi fácil, também percebemos que ele demonstrou sua força única ao prestar atenção aos detalhes intricados de startups.

No entanto, notamos que o primeiro plano pago do Rytr possui um limite de caracteres para o conteúdo mensal que pode ser produzido. Mas com um preço inicial acessível de apenas $9, esse obstáculo é facilmente ignorado.

💲 Preços

A plataforma oferece um plano gratuito que é ainda mais rico em recursos do que a versão gratuita da Copy.ai, efetivamente criando sua própria vantagem. Com planos acessíveis de nível intermediário e superior disponíveis além disso, o Rytr proporciona flexibilidade para diferentes necessidades.





👍 Prós Cria cópias para vários formatos – páginas da web, anúncios, blogs, etc.

Cria cópias para vários formatos – páginas da web, anúncios, blogs, etc. Oferece um gerador de nomes de marca.

Oferece um gerador de nomes de marca. Um extrator e criador de palavras-chave integrado.

Um extrator e criador de palavras-chave integrado. Um plano gratuito que inclui até mesmo imagens geradas por IA. 👎 Contras Inclui um limite mensal de caracteres para os planos Free e Saver.

Inclui um limite mensal de caracteres para os planos Free e Saver. Não oferece um período de teste gratuito para seus planos pagos.

4. Writesonic – Ferramenta de inteligência artificial para copywriting mais econômico com acesso ao GPT-4

O Writesonic possui seu plano de nível básico por apenas $12,67 por mês (limitado a 33.333 palavras), que oferece aos usuários acesso ao GPT-4, o modelo de linguagem mais avançado destinado a revolucionar a moderação de conteúdo.

O GPT-4 eleva a aprendizagem de máquina a um novo nível, proporcionando saídas textuais exemplares que imitam incrivelmente a linguagem humana, na escrita e criação de textos. Portanto, o Writesonic se destaca como a opção mais economicamente amigável de redator de IA pago que utiliza o GPT-4.

Uma característica digna de atenção do Writesonic é sua capacidade de gerar cópias focadas em benefícios. Essa característica é uma bênção para os profissionais de marketing, pois é uma que certamente ressoará com o público-alvo.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $16/mês Teste grátis com as primeiras 10.000 palavras – GPT-4 a um preço mais baixo – Ferramenta para redação orientada por benefícios – 100+ modelos

O que mais gostamos no Writesonic foi seu amplo arsenal de modelos específicos para tarefas. Na verdade, com mais de 100 opções à sua disposição, o Writesonic oferece facilmente mais modelos a um preço mais baixo quando comparado a outras ferramentas de inteligência artificial para copywriting.

Desde personalizar conteúdo envolvente para mídias sociais até redigir e-mails de vendas persuasivos, ele atende de maneira abrangente a todas as necessidades dos profissionais de marketing. Para usuários corporativos, o Writesonic oferece outra funcionalidade empolgante: o Botsonic, um fabricante de chatbots.

Esta útil ferramenta automatizada auxilia na elaboração de scripts para chatbots, proporcionando uma experiência contínua para seus clientes.

💲 Preços

Em termos de preços, a estrutura do Writesonic pode ser um pouco confusa à primeira vista. No entanto, o plano Business, que oferece acesso ao GPT-4, acesso à API e vozes de marca a uma taxa menor que o Unlimited, é uma pechincha, mesmo que venha com um limite de palavras.

Você pode adicionar até 5 usuários com o plano Business, mas a escalabilidade vai até $132,67. Enquanto isso, os planos Enterprise de nível superior podem acomodar até 8 usuários.



👍 Prós Exportações para WordPress para uma experiência de blog sem problemas

Exportações para WordPress para uma experiência de blog sem problemas Extensões de navegador e integração com Zapier

Extensões de navegador e integração com Zapier Um generoso período de teste gratuito com um limite de 10.000 palavras

Um generoso período de teste gratuito com um limite de 10.000 palavras O resumidor de artigos é útil para pesquisa e revisão 👎 Contras O processamento em massa e a voz da marca só estão disponíveis no plano mais alto

O processamento em massa e a voz da marca só estão disponíveis no plano mais alto Não há uma versão gratuita após o período de teste

5. WordAi – Aprovação Garantida nos Testes de Deteção de Conteúdo de IA com Garantia de Devolução do Dinheiro

O WordAi, sem dúvida, despertou nosso interesse com sua garantia de aprovação nos testes de deteção de conteúdo de IA. Além disso, essa funcionalidade ainda vem com uma promessa de reembolso; assim, os usuários podem ficar tranquilos de que seu conteúdo gerado por IA aparecerá como texto escrito por humanos.

Ainda melhor, afirmar que o WordAi é o melhor gerador de cópias de IA para blogs em termos de orçamento não é um exagero. Enquanto seu preço inicial de $9 está alinhado com o da Rytr, o WordAi supera ao oferecer acesso à API e processamento em massa a este preço muito razoável.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $9/mês/50 mil palavras Teste de 3 dias grátis – Passa na deteção de IA – Reformulação em massa – Integração de White label

Isso é especialmente útil para criar variações do seu texto, ampliando assim sua versatilidade. Além disso, o WordAI não fica para trás ao aprimorar a conveniência do usuário com sua integração white-label, que suporta a incorporação perfeita das capacidades do WordAI em seus sistemas existentes.

Observamos também que, semelhante ao AI-Writer, o WordAI se inclina fortemente para blogs e conteúdo de SEO, carecendo da funcionalidade de voz da marca e dos abundantes modelos oferecidos por plataformas como a Rytr.

💲 Preços

Ao analisar a estrutura de preços do WordAI, confirmamos que todos os planos oferecem aprovações garantidas nos detetores de IA, reformulação com um clique e acesso à API. Enquanto isso, o plano Enterprise atende a empresas que buscam integração white-label e acesso para vários usuários.





👍 Prós Um preço inicial acessível que inclui 50.000 palavras por mês

Um preço inicial acessível que inclui 50.000 palavras por mês Reformulação de frases e expressões

Reformulação de frases e expressões Auxilia no aprimoramento do conteúdo, tornando-o livre de erros gramaticais

Auxilia no aprimoramento do conteúdo, tornando-o livre de erros gramaticais Processa 1.000 reformulações em menos de um minuto 👎 Contras Falta de modelos para outros tipos de cópias de marketing digital

Falta de modelos para outros tipos de cópias de marketing digital Oferece um período de teste gratuito relativamente curto

6. Scalenut – Perfeito para Insights de SEO e Gerenciamento de Conteúdo em Mídias Sociais

O Scalenut realmente se destaca quando se trata de insights de tráfego, desempenhando um papel vital no aprimoramento de estratégias de SEO. A plataforma oferece ferramentas que permitem avaliar e analisar o tráfego de diversas fontes, como as tendências nas mídias sociais.

Essa visão abrangente pode então ser usada para ajustar estratégias e permanecer um passo à frente das inevitáveis mudanças nos algoritmos dos motores de busca. Além de tudo isso, o Scalenut também se diferencia com sua característica de clusters de tópicos baseados na página de resultados do mecanismo de busca (SERP).

Essa ferramenta utiliza dados em tempo real do SERP e tendências sociais para gerar esboços automatizados para o seu conteúdo. Além disso, oferece uma perspetiva única sobre as tendências mensais e insights específicos de cada país.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $20/mês/100 mil palavras Plano grátis para sempre + Teste de 7 dias grátis – Insights de tráfego – Relatórios SERP – Acompanhe as tendências nas redes sociais

Não há dúvida de que as tendências nas mídias sociais desempenham um papel crucial na escala de marketing, e o Scalenut não dececiona nesse aspeto. A plataforma oferece uma voz única, um gerador de postagens em mídias sociais e uma característica única de escuta social – uma combinação poderosa que atende a várias necessidades de mídias sociais.

Você pode criar conteúdo exclusivo e envolvente para diferentes plataformas e acompanhar o que as pessoas estão perguntando no Google, Quora e Reddit, tudo dentro de uma única plataforma.

Outra característica que torna o Scalenut altamente atrativo são as ferramentas grátis oferecidas em seu plano gratuito. Sua integração de ferramentas focadas em SEO e marketing de conteúdo, combinada com a versatilidade da Inteligência Artificial, fornece muitas opções gratuitas para o gerenciamento de marketing de entrada. Apenas observe que o plano gratuito é limitado a 2.000 palavras por mês, na escrita e criação de textos.

💲 Preços

A precificação no Scalenut é dividida em três pacotes, sendo que o plano Growth oferece palavras ilimitadas. Tanto a análise de SERP quanto os insights de tráfego, juntamente com mais de 40 modelos de IA, estão disponíveis em todos os planos.

Vagas de usuário personalizados, modelos e IA, completos com um treinamento especializado, são fornecidos exclusivamente na assinatura Enterprise.



👍 Prós Forte foco em aprimorar esforços de marketing pagos e orgânicos

Forte foco em aprimorar esforços de marketing pagos e orgânicos Capacidade de gerar esboços automatizados

Capacidade de gerar esboços automatizados Pode executar artigos com mais de 1.500 palavras em apenas 5 minutos

Pode executar artigos com mais de 1.500 palavras em apenas 5 minutos Oferece uma variedade de ferramentas gratuitas para SEO e marketing de conteúdo 👎 Contras As integrações estão disponíveis apenas no plano Growth ou superior

As integrações estão disponíveis apenas no plano Growth ou superior Falta informações sobre a oferta do plano gratuito

7. Hypotenuse – Expertise em Migração de Dados de Conteúdo a partir de CSV

A Hypotenuse apresenta uma característica única que permite aos usuários importar dados de qualquer arquivo CSV facilmente, tornando a plataforma uma bênção para aqueles que estão migrando de bancos de dados legados, pois podem gerar todos os tipos de conteúdo.

Desde descrições de produtos, postagens em mídias sociais, slogans, artigos de blog, você escolhe – tudo de forma contínua. Dito isso, um dos principais ativos da Hypotenuse é sua integração robusta com o Shopify para empresas de comércio eletrônico, disponível em todos os seus planos.

Essa compatibilidade permite que criadores de conteúdo gerem descrições de produtos diretamente de sua loja Shopify, aumentando a produtividade e economizando tempo valioso.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $15/mês/25 mil palavras Teste de 7 dias grátis – Importa dados de qualquer arquivo CSV – Integração com o Shopify em todos os planos – Modelos personalizados

Isso proporciona aos usuários uma vantagem ao permitir que gerem facilmente conteúdo informativo e envolvente sobre uma ampla variedade de tópicos, juntamente com citações.

Ainda mais fascinante, porém, é a funcionalidade “HypoDoc” da Hypotenuse. Basta fazer o upload de um PDF, e você pode fazer perguntas à IA sobre o conteúdo de forma contínua, o que é realmente ideal para assimilar recursos densos em PDF para pesquisa de conteúdo.

💲 Preços

A limitação de contagem de palavras, na escrita e criação de textos não deve preocupá-lo, pois pode ser escalada, ainda que isso possa fazer variar o preço. Dito isso, vale ressaltar que o HypoChat e o HypoDoc estão acessíveis em todos os planos.

No entanto, digitalizações ilimitadas de documentos, acesso à API e reconhecimento de voz de marca são exclusivos da oferta Unlimited.





👍 Prós Classifica-se como a segunda ferramenta de redação mais acessível nesta lista

Classifica-se como a segunda ferramenta de redação mais acessível nesta lista Funcionalidade de conteúdo programático

Funcionalidade de conteúdo programático Inclui citação de fontes para fortalecer a credibilidade

Inclui citação de fontes para fortalecer a credibilidade Integrações com WordPress e Shopify 👎 Contras Possui um limite de contagem de palavras para o plano inicial

Possui um limite de contagem de palavras para o plano inicial Não oferece uma versão gratuita

8. Simplified – A Melhor Ferramenta Gratuita de Copywriting com IA

O Simplified, com uma impressionante gama de recursos em sua versão gratuita, se destaca como a melhor ferramenta gratuita de copywriting com IA que testamos. Impressionantemente, o plano gratuito oferece o que você esperaria de uma ferramenta paga.

Isso inclui o Blog Wizard, Exportação para WordPress com 1 clique, publicação direta de blogs no Shopify, compartilhamento de documentos como páginas públicas e até mesmo 20 idiomas. Esses recursos, juntamente com mais de 90 modelos de IA e a funcionalidade de chat do Simplified, fornecem uma visão abrangente de sua versão gratuita.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $12/month/35,000 words Free plan + 14-day free trial – Grammarly integration

– Unlimited folders

– Co-editing with guests

A força do Simplified não está apenas em sua assistência à escrita e criação de textos, mas também em suas robustas ferramentas de colaboração. Você pode convidar convidados como editores para seus documentos e colaborar por meio de comentários. Além disso, pastas ilimitadas para armazenar documentos e conteúdo tornam a organização uma tarefa fácil.

A ferramenta Blog Wizard no Simplified, com suas avançadas capacidades GPT-4 32K, também chama a atenção. Este é um transformador generativo de grande escala pré-treinado para oferecer uma saída de conteúdo de alta qualidade e nuance, e o Simplified é a única ferramenta nesta lista a oferecer essa tecnologia gratuitamente.

💲 Preços

O Simplified apresenta uma estrutura clara e direta. O único plano pago, AI Writer Pro, desbloqueia recursos como livros de marca e um verificador de plágio. À medida que se avança neste plano, as vagas e a disponibilidade de contagem de palavras aumentam – uma provisão que vai até $649/mês para 3 milhões de palavras e 20 vagas.





👍 Prós Publicação gratuita no Shopify e WordPress

Publicação gratuita no Shopify e WordPress Coedição de documentos com convidados

Coedição de documentos com convidados Também possui ferramentas gratuitas para edição de vídeo, design gráfico e gerenciamento de mídias sociais

Também possui ferramentas gratuitas para edição de vídeo, design gráfico e gerenciamento de mídias sociais Função de chat semelhante ao ChatGPT 👎 Contras Modelos salvos e acesso ao histórico exigem um plano pago

Modelos salvos e acesso ao histórico exigem um plano pago O plano pago mais baixo poderia se beneficiar de uma maior alocação de contagem de palavras

9. ClosersCopy – Ferramente de inteligência artificial para copywriting Rica em Recursos com mais de 700 Estruturas de Escrita

O ClosersCopy se destaca verdadeiramente com sua extensa coleção de mais de 700 estruturas. Com uma variedade tão ampla, essa ferramenta atende a diversas necessidades dos usuários. Os copywriters têm acesso a tópicos, introduções, conclusões, até mesmo títulos de SEO e meta descrições para seus artigos.

Os profissionais de marketing e redatores profissionais também apreciarão as opções para criar resenhas e descrições convincentes de produtos e até mesmo elaborar anúncios do Google com base na estrutura AIDA.

Além disso, descobrimos também que criadores de mídias sociais podem criar bios, hashtags, descrições de vídeo, ferramentas para ganchos de vídeo e descrições de canais.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $49.99/mês/300 rodadas Garantia do seu dinheiro de volta em até 14 dias – 126 idiomas – 700+ frameworks – Cursos gratuitos de ferramentas

Isso, sem dúvida, torna-o o plano inicial mais caro desta revisão. Dito isso, impressionantemente, o ClosersCopy suporta 126 idiomas, incluindo inglês, espanhol, chinês (simplificado e tradicional), francês, alemão, italiano, holandês e japonês, para citar alguns.

O que também acreditamos que ajudará as empresas a simplificar o processo para os redatores é a ampla variedade de cursos em vídeo que o ClosersCopy oferece para ajudar os usuários a navegar por seus serviços. Isso inclui tutoriais sobre como usar o painel, editor, conteúdo de longa duração, estruturas, fluxos de trabalho e insights.

💲 Preços

O plano Power inclui 2 vagas de usuário e acesso a uma vasta variedade de estruturas. A diferença no acesso do usuário (3 para Superpower e 5 para Superpower Squad) entre os planos é a principal variação.

Os planos de nível superior diferem ao oferecer palavras ilimitadas, auditorias de SEO ilimitadas e acesso a futuras atualizações.





👍 Prós Os usuários relatam atualizações regulares no fluxo de trabalho

Os usuários relatam atualizações regulares no fluxo de trabalho Insights de tráfego disponíveis para todos os planos

Insights de tráfego disponíveis para todos os planos Auditoria e planejamento de SEO

Auditoria e planejamento de SEO Garantia de devolução do dinheiro em 14 dias 👎 Contras Limite de contagem de palavras para o plano de $49.99

Limite de contagem de palavras para o plano de $49.99 Inovações/recursos futuros não disponíveis para o plano Power

10. AI-Writer – Inigualável em Fornecer Citações Verificáveis para Confiança e Credibilidade

O AI-Writer nos presenteou com uma oferta irresistível: listas de citações verificáveis. Ele garante a autenticidade das informações fornecendo verificação de fatos lado a lado, uma funcionalidade que até supera os atributos de citação do Jasper.

Com esta ferramenta, você não apenas obtém conteúdo envolvente, mas também pode verificar facilmente os fatos incluídos, construindo credibilidade e confiança com seu público. Ele se destaca ainda mais com sua funcionalidade de editor de SEO que oferece a conveniência de publicar diretamente no WordPress a partir do painel.

Isso proporciona uma vantagem significativa para a produtividade de blogueiros e gerentes de sites.





Valor inicial Versão grátis 3 principais características $29/mês/40 artigos de 5 mil palavras Teste de 7 dias grátis – Localizador de subtemas – Citações verificáveis – Editor de SEO

Esta funcionalidade não apenas gera ideias únicas de artigos, mas também fornece um fluxo interminável de subtópicos que você pode editar. Aqui, a ferramenta atende tanto aos aspetos mais amplos do seu conteúdo quanto aos pontos mais específicos, detalhando meticulosamente os subtópicos de 1º e 2º níveis.

Embora o AI-Writer traga uma variedade de benefícios para os criadores de conteúdo, descobrimos que ele é mais eficaz para a criação de conteúdo de blog. Empresas com uma pegada digital diversificada em várias plataformas de marketing podem achar sua precisão em outras áreas menos robusta.

💲 Preços

No quesito dos preços, o AI-Writer mantém as coisas simples. Os custos principalmente aumentam com base no número de artigos e nos parâmetros de acesso do usuário. É uma das poucas plataformas a listar publicamente o custo do plano mais caro, mas é o mais caro desta lista.





👍 Prós Fornece um definidor de contagem de palavras para cada seção

Fornece um definidor de contagem de palavras para cada seção Especializa-se na criação de conteúdo para blogs

Especializa-se na criação de conteúdo para blogs Oferece exportação para WordPress e acesso à API para todos os planos

Oferece exportação para WordPress e acesso à API para todos os planos Apresenta uma oferta de economia de 2 meses gratuitos para assinaturas anuais 👎Contras O plano básico é mais caro em comparação com outras alternativas de menor custo

O plano básico é mais caro em comparação com outras alternativas de menor custo Alguns relatam a falta de informações sobre o produto em seu site

Fatores a serem considerados ao escolher as melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting

Escolher as melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting pode ser uma tarefa difícil, dada a imensa variedade de ofertas disponíveis no mercado. Para ajudá-lo nessa busca, identificamos os aspectos-chave a serem considerados ao tomar essa decisão crucial, com o objetivo de alinhar sua escolha com suas demandas exclusivas:

Precisão Factual do Conteúdo

Embora a IA tenha avançado significativamente na geração de linguagem, vale ressaltar que o conteúdo que ela cria tende a inclinar-se mais para a criatividade do que para a precisão. Discrepâncias podem impactar negativamente seu SEO, especialmente considerando fatores de expertise, autoridade e confiabilidade.

Consequentemente, você deve escolher ferramenta de inteligência artificial para copywriting com a competência demonstrada para produzir consistentemente conteúdo factualmente preciso. Como o Google enfatiza a importância do conteúdo de qualidade, a precisão não pode ser subestimada.

Velocidade e Compatibilidade com a Redação

As ferramentas de inteligência artificial para copywriting oferecem uma considerável vantagem de velocidade em relação aos redatores humanos. Procure por ferramentas premium, como Scalenut e WordAI, que se destacam gerando mil palavras em menos de cinco minutos.

Esse impulso de velocidade capacita os redatores, multiplicando exponencialmente sua produtividade, mesmo com conteúdo programático.

Em termos de compatibilidade, é importante garantir a compatibilidade da IA com suas restrições e contexto de redação. Seja você planejando criar conteúdo evergreen baseado em dados, artigos de blog, posts em mídias sociais ou textos publicitários, a melhor ferramenta de inteligência artificial para copywriting deve atender aos requisitos da sua redação.

Preços e Versões Gratuitas

Considere seu orçamento e o valor que a ferramenta de IA oferece. Uma ferramenta de inteligência artificial para copywriting confiável deve gerar uma contagem de palavras adequada ao seu gasto. A maioria das ferramentas oferece diferentes planos de preços com variações não apenas com base na duração da assinatura, mas também diferindo em recursos, funções e algoritmos de IA.

A chave é encontrar um plano que não apenas esteja dentro do seu orçamento, mas também cubra os recursos, integrações ou modelos necessários. Dito isso, também vale a pena considerar uma ferramenta que ofereça um teste gratuito ou plano, permitindo que você teste os recursos antes de fazer um compromisso de compra.

Um teste pode ser muito útil para garantir que a ferramenta de IA atenda às suas demandas e esteja à altura das suas expectativas.

Reputação e Avaliações

Por fim, verificar as avaliações ou classificações do produto em plataformas confiáveis pode fornecer informações valiosas sobre as experiências de outros usuários. Mas você não precisa examinar essas plataformas independentemente; nós cuidamos disso para você.

Levamos essas avaliações de usuários em consideração ao classificar e analisar as ferramentas de IA para fornecer as recomendações mais confiáveis. Ao elaborar a lista das melhores ferramentas, garantimos testes minuciosos, incluindo a análise das versões gratuitas de ferramentas líderes como Rytr e Copy.ai.

Isso nos permitiu fazer comparações confiantes e fornecer análises abrangentes.

Conclusão — Quais são as melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting em 2023?

À medida que avançamos mais profundamente na era digital, as ferramentas de inteligência artificial para copywriting – escrita e criação de textos continuam a evoluir, tornando-se cada vez mais influentes na otimização da criação de conteúdo. Cada ferramenta é única em seus recursos e capacidades, tornando a tarefa de selecionar as melhores ferramentas de inteligência artificial para copywriting uma decisão difícil.

Nossas análises detalhadas e comparações destacam o Jasper AI como nossa principal escolha, pois consistentemente supera a concorrência em todos esses aspetos.

Desde a criação de campanhas em um único briefing – que são compostas por vários materiais para SEO e marketing – até a integração com o SurferSEO para otimização de conteúdo, o Jasper AI reúne tudo o que você precisa em uma ferramenta de copywryting.

Agora, é hora de você começar. Explore esses novos horizontes de criação de conteúdo e redefina seu processo de escrita e criação de textos com a melhor ferramenta de inteligência artificial para copywriting, o Jasper AI, hoje. Dê o salto e veja sua produtividade decolar.

FAQs