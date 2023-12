Melhor Gerador de Conteúdos de IA gratuitos em 2023: TOP 10 comparados

Os 10 melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos: Classificação para 2023

Aqui está um resumo dos geradores de conteúdos de IA gratuitos que analisamos e, em seguida, os motivos pelos quais estes são os softwares que garantiram um lugar em nossa lista:

Copy.ai – O melhor entre os geradores de conteúdos de IA gratuitos com projetos ilimitados e um recurso de melhoria imediata para aprimorar a sua criação de conteúdo. Rytr – Oferece máxima versatilidade, com mais de 20 opções em seu plano gratuito, além de incluir verificador de plágio. Writesonic – Esta ferramenta tem o maior limite mensal – 10.000 palavras – e mais de 100 modelos de IA gratuitos. Simplified – A melhor opção para e-commerce que também permite fazer upload para WordPress e conectar-se ao seu Google Drive. ParagraphAI – Gerador de texto de IA que pode escrever assuntos e conteúdos de e-mail gratuitamente. Smart Copy – Melhor opção para geração de conteúdo gramaticalmente correto e com o melhor custo-benefício no plano pago. NeuralText – Com geradores específicos para introduções, parágrafos, esboços, títulos, etc., o que faz deste gerador de texto de IA gratuito uma ótima opção para criar conteúdo. Scalenut – Ferramenta que oferece classificação de conteúdo com sua versão gratuita, além de pesquisa competitiva e de mídias sociais, permitindo que você se destaque entre os seus concorrentes. Jasper AI – Ferramenta com verificador de plágio e que permite acesso ao GPT-4, além de ser a melhor ferramenta premium com um teste gratuito de 7 dias. CopySpace – Com seu teste gratuito de 7 dias, dá acesso ao GPT-4.

O que é possível fazer com um Gerador de Conteúdos de IA gratuito?

Embora alguns dos melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos possam apresentar certas limitações na versão gratuita, os recursos podem ser incrivelmente benéficos para pessoas, startups e empresas com pequenas necessidades no quesito de contagem de palavras.

Algumas das principais ferramentas fornecem uma maneira de testar os seus recursos gratuitamente. Usar um gerador de escrita de IA abre uma infinidade de possibilidades, incluindo:

Escrever até dois posts de qualidade por mês : mesmo com os melhores aplicativos gratuitos de geração de conteúdo de IA, a contagem de palavras atribuída costuma ser suficiente.

: mesmo com os melhores aplicativos gratuitos de geração de conteúdo de IA, a contagem de palavras atribuída costuma ser suficiente. Utilizar extensões de navegador para escrever com facilidade : não há necessidade de alternar constantemente entre as guias quando você pode criar conteúdo em seu navegador.

: não há necessidade de alternar constantemente entre as guias quando você pode criar conteúdo em seu navegador. Verificações de plágio : As soluções de escrita de IA podem prevenir plágio, detectando conteúdos plagiados e parafraseando textos diretamente.

: As soluções de escrita de IA podem prevenir plágio, detectando conteúdos plagiados e parafraseando textos diretamente. Criar vários tipos de conteúdo de marketing digital : ferramentas gratuitas de IA permitem acessar muitos modelos, incluindo meta descrições, anúncios, legendas de postagens, títulos de SEO e e-mails.

: ferramentas gratuitas de IA permitem acessar muitos modelos, incluindo meta descrições, anúncios, legendas de postagens, títulos de SEO e e-mails. Acessar a tecnologia de IA de última geração: um estudo descobriu que o GPT-3 pode resolver certos problemas lógicos tão bem quanto estudantes universitários. Por outro lado, o GPT-4 é uma ferramenta capaz de gerar respostas semelhantes às humanas para uma ampla gama de situações.

Os recursos dos softwares de IA gratuitos também vão além da escrita. Essas soluções impressionantemente versáteis se estendem até mesmo à criação de modelos e fluxos de trabalho personalizados. Isto amplia significativamente o alcance da IA, criando uma experiência verdadeiramente dinâmica e personalizável para o usuário.

Prós e contras de um gerador de conteúdos de IA gratuito

Antes de nos aprofundarmos nos detalhes a saber de cada ferramenta, vamos analisar os prós e os contras do uso da IA para a produção de conteúdo escrito:

👍 Prós Algumas ferramentas geradoras de conteúdos de IA gratuitas oferecem tempo ilimitado para testar os recursos, sem nenhum custo.

Algumas ferramentas geradoras de conteúdos de IA gratuitas oferecem tempo ilimitado para testar os recursos, sem nenhum custo. Os melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos oferecem uma redução significativa no tempo necessário para escrever e no valor frequentemente usado para custos com pessoal ou equipe.

Os melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos oferecem uma redução significativa no tempo necessário para escrever e no valor frequentemente usado para custos com pessoal ou equipe. Esses geradores de conteúdos de IA gratuitos atuam como um assistente pessoal de brainstorming, fornecendo diversas ideias para todas as principais necessidades de produção de conteúdo.

Esses geradores de conteúdos de IA gratuitos atuam como um assistente pessoal de brainstorming, fornecendo diversas ideias para todas as principais necessidades de produção de conteúdo. As ferramentas de IA podem extrair ideias de uma variedade de fontes e apresentá-las em um formato fácil e dinâmico.

As ferramentas de IA podem extrair ideias de uma variedade de fontes e apresentá-las em um formato fácil e dinâmico. Algumas ferramentas gratuitas oferecem a capacidade de gerar um número específico de imagens de IA. 👎 Contras A resposta de um gerador de conteúdos de IA gratuito depende, no entanto, muito da qualidade e especificidade do seu prompt.

A resposta de um gerador de conteúdos de IA gratuito depende, no entanto, muito da qualidade e especificidade do seu prompt. Embora as versões gratuitas ofereçam ótimos recursos, os planos pagos possuem uma contagem de palavras maior.

Esses prós e contras são apenas uma pequena parcela do que as ferramentas geradoras de conteúdo oferecem. Confira as seções a seguir para identificar o melhor gerador de IA gratuito para as suas necessidades específicas e explore toda a extensão da escrita habilitada para IA.

Comparação dos melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos

Compreender o alcance e a profundidade dos melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos pode ser desafiador e, por isso, compilamos a tabela a seguir para fornecer uma comparação mais nítida e concisa:

Gerador de conteúdos de IA gratuito Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas da versão gratuita Preço inicial dos planos pagos Copy.ai Automação de prompt Plano grátis Mais de 90 modelos, 2 mil palavras/mês e projetos ilimitados US$ 36/mês Rytr Versatilidade de tons Plano grátis 10 mil caracteres/mês com verificador de plágio US$ 9/mês Writesonic Necessidades de maior contagem de palavras Plano grátis 10 mil palavras/mês e ferramenta de reescrita US$ 16/mês Simplified Shopify e WordPress Plano grátis + teste grátis de 14 dias Mais de 90 modelos e exportações para Shopify e WordPress US$ 12/mês ParagraphAI Respostas por e-mail Plano grátis + teste grátis de 7 dias 5 usos diários e respostas de mensagens US$ 9,99/mês Smart Copy Garantia de gramática correta Plano gratuito + teste de 3 dias de seu Writer (formato longo) Grammarly integrado e 10 créditos por semana US$ 8/mês NeuralText Blogs Ferramentas gratuitas + teste de 5 dias por US$ 1 A maioria de suas ferramentas de conteúdo são gratuitas US$ 19/mês Scalenut Avaliação de conteúdo Plano gratuito para sempre + teste gratuito de 7 dias 2 artigos de SEO/mês e mais de 40 ferramentas de IA US$ 20/mês Jasper AI Prevenir o plágio Teste gratuito de 7 dias Testes do Teams e Creator, que incluem uploads de até 150 ativos US$ 39/mês CopySpace Conteúdo exclusivo Teste gratuito de 7 dias O teste vem com acesso ao GPT-4 US$ 27/mês

As melhores opções de gerador de conteúdos de IA gratuitos analisados

Agora, vamos compartilhar todos os detalhes essenciais a saber sobre as melhores opções gratuitas de geradores de conteúdos de IA, para que você possa tomar uma decisão informada sobre a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Copy.ai – No geral, o melhor gerador de conteúdos de IA gratuito para 2023

O Copy.ai lidera o grupo como nossa principal escolha para o melhor gerador de conteúdos de IA gratuito de 2023. Isso se deve a um recurso gratuito impressionante: a sua capacidade de aprimorar prompts, o que melhora as respostas subsequentes à medida que o processo de escrita se desenrola.

Com um único clique, você pode transformar solicitações em textos de alta qualidade – um processo que achamos fácil e que oferece resultados consistentes. Para isso, basta digitar o prompt desejado, clicar em ‘Melhorar’, adicionar o contexto necessário para melhor refinamento do texto e enviar.

Continue lendo para um resumo deste gerador de conteúdos de IA gratuito.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Automação de prompt Plano grátis Mais de 90 modelos, 2 mil palavras/mês e projetos ilimitados US$ 36/mês

Outros recursos

À medida que as instruções inseridas na plataforma Copy.ai evoluem, as entradas se transformam em comandos mais nítidos e precisos. Esse procedimento, além de transparente e direto, economiza tempo dos usuários, proporcionando conteúdo de qualidade gerado por IA.

Imagine ter um recurso que fornece milhares de siglas de primeira linha para seu evento de negócios ou produto com um gerador de siglas gratuito. Ou talvez, ao organizar um webinar e enfrentar dificuldades para criar o título perfeito, o Copy.ai está lá para ajudar.

Não é apenas a amplitude, mas também os modelos de IA gratuitos nas categorias de negócios, carreiras, RH, marketing, pessoal, imobiliário e vendas que diferencia o Copy.ai dos outros geradores de conteúdos de IA gratuitos.

Por fim, o plano gratuito do Copy.ai inclui até 2.000 palavras por mês – ideal para uso moderado sem comprometer a qualidade e variedade dos conteúdos gerados.

💲 Preços

O plano gratuito do Copy.ai concede acesso ao recurso de chat e projetos ilimitados, no entanto, com os planos pagos, os usuários podem desfrutar de opções de voz ilimitadas, acesso adicional de usuários e fluxos de trabalho automatizados para conteúdo.

Além disso, os usuários também podem ter acesso à API da plataforma, ampliando suas capacidades de criação de conteúdo.

Prós e contras

👍 Prós Possui uma biblioteca de prompts de IA, com modelos para diferentes casos de uso

Possui uma biblioteca de prompts de IA, com modelos para diferentes casos de uso Uma base de informações em que é possível armazenar informações da empresa/marca

Uma base de informações em que é possível armazenar informações da empresa/marca Suporte para mais de 95 idiomas erecurso de bate-papo disponível 👎 Contras O site oferece informações limitadas sobre as ofertas do plano gratuito

O site oferece informações limitadas sobre as ofertas do plano gratuito Plano pago de US$ 36

2. Rytr – Gerador de conteúdos de IA gratuito, com mais de 20 opções diferentes de estilos de escrita

Em segundo lugar, o Rytr se destaca devido à sua notável versatilidade em estilos de escrita e tons de voz. Ao testarmos esta ferramenta gratuita de geração de conteúdos de IA, descobrimos uma ampla gama de mais de 20 opções de tons distintos, permitindo que você transmita a emoção certa a seu conteúdo, tornando-o verdadeiramente inspirador.

Sem nenhum custo, além disso, você pode selecionar facilmente o tom desejado em uma lista suspensa adjacente à tela de idiomas. Mas lembre-se de ficar atento à sua contagem de caracteres, já que a oferta de 10 mil caracteres do plano gratuito equivale a cerca de 1.000 a 2.000 palavras.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Versatilidade de tons Plano grátis 10 mil caracteres/mês com verificador de plágio US$ 9/mês

Isso é suficiente para, ao menos, uma postagem por mês, principalmente se combinada com outras tarefas baseadas em texto. Além disso, o que distingue o Rytr de outras ferramentas de escrita de IA é a inclusão de um verificador de plágio.

Esse recurso integrado, desenvolvido pela Copyscape, ajuda a garantir que os conteúdos criados por você sejam autênticos e únicos.

Outro recurso notável é o Medidor de Legibilidade gratuito. Se você não tiver certeza de como seu texto irá repercutir em seus leitores, por exemplo, esta ferramenta pode ser muito útil, pois revela o tempo médio de leitura e o nível de dificuldade ou facilidade do texto.

Basta passar o mouse sobre a contagem de caracteres e os insights de legibilidade aparecem, indicando se o conteúdo é fácil, moderadamente fácil ou difícil de ler.

💲 Preços

Quando se trata de preços, o Rytr oferece benefícios crescentes com seus planos mais caros. Os assinantes podem obter acesso a casos de uso personalizados, além de desfrutar de um número ilimitado de palavras e a orientação de um gerente de conta dedicado, na assinatura do melhor plano disponível.

Há disponibilidade de todos os tons de voz e do verificador de plágio em todos os planos – uma raridade para uma ferramenta freemium como esta. Por isso, o Rytr realmente oferece algo interessante, mesmo em suas ofertas gratuitas.

Prós e contras

👍 Prós É possível gerar até 5 imagens/mês com o plano gratuito

É possível gerar até 5 imagens/mês com o plano gratuito Facilmente utilizável para fins pessoais

Facilmente utilizável para fins pessoais Mais de 30 idiomas estão disponíveis para todos os planos 👎 Contras A contagem de palavras é apenas um pouco maior do que a do Copy.ai

A contagem de palavras é apenas um pouco maior do que a do Copy.ai A interface do usuário pode ser melhorada com tons de cores adicionais

3. Writesonic – ferramenta gratuita que tem a maior contagem mensal de palavras

O Writesonic é uma ferramenta de IA que tem chamado a atenção por sua generosa quantidade mensal de palavras. Com um limite de 10.000 palavras por mês, você pode gerar diversos tipos de texto.

Crie boletins informativos, textos de e-mail, legendas de anúncios e posts, tudo dentro do limite de 10.000 palavras, sem gastar nada.

Além disso, apoiado pelo poder do GPT-4 – um conjunto de ferramentas para revolucionar a moderação de conteúdo – este gerador de conteúdos de IA gratuito pode ser treinado com base nos seus documentos específicos ou diretrizes da sua própria marca.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Necessidades de maior contagem de palavras Plano grátis 10 mil palavras/mês e um reescritor de textos US$ 16/mês

O resultado é a criação de conteúdo de forma mais fácil e otimizada para SEO. Além disso, você pode adicionar palavras-chave para treinar a IA; as integrações de SEO com Semrush e Surfer SEO garantem que o conteúdo gerado seja adequado, mesmo sem o fornecimento adicional de palavras-chave.

A habilidade deste redator de textos de IA gratuito se estende, além disso, à atualização de conteúdos. Isso torna as coisas mais fáceis, uma vez que o redator reformula textos e artigos com palavras-chave novas, proporcionando ao conteúdo antigo uma atualização necessária.

Isso é especialmente interessante para empresas que produzem conteúdos que precisam de atualizações regulares. Adicionalmente, o Sentence Expander da ferramenta, que também é gratuito, resolve o problema comum de aumentar ou adicionar frases. Isso é feito com o objetivo de tornar a sua escrita mais detalhada e profissional, sem cometer erros.

💲 Preços

É importante observar que recursos como GPT-4 e GPT-4 32K, acesso à API e processamento em massa são exclusivos para planos pagos. No entanto, o plano gratuito também possui várias funcionalidades.

Nesse sentido, o Writesonic fornece acesso a mais de 100 modelos de IA, o recurso de integração Zapier e até mesmo Photosonic – um inovador gerador de imagens de IA – para tornar a criação de conteúdo mais dinâmica.

Prós e contras

👍 Prós Chatsonic, um chatbot tipo ChatGPT

Chatsonic, um chatbot tipo ChatGPT Possui o recurso Sonic Editor, que permite que várias pessoas trabalhem em um mesmo projeto

Possui o recurso Sonic Editor, que permite que várias pessoas trabalhem em um mesmo projeto O verificador de plágio está disponível no plano gratuito

O verificador de plágio está disponível no plano gratuito Treinamento e webinars 👎 Contras Recursos personalizados estão disponíveis apenas no plano Enterprise

Recursos personalizados estão disponíveis apenas no plano Enterprise Alguns usuários relatam erros gramaticais, mas isso é normal para muitas plataformas

4. Simplified – Melhor gerador de conteúdos de IA gratuito para usuários de WordPress e Shopify

O Simplified é uma excelente escolha para usuários de WordPress e Shopify que buscam uma ferramenta gratuita de criação de conteúdo de IA. Por exemplo, em nossa análise, descobrimos que esta plataforma reúne vários fundamentos de marketing em um único pacote.

Em última análise, o Simplified permite que os usuários projetem, escrevam textos de marketing, criem vídeos, colaborem e façam publicações diretamente em plataformas sociais, incluindo WordPress e Shopify, tudo no mesmo lugar e, o que é melhor, tudo de graça.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Exportações para Shopify e WordPress Plano grátis + teste grátis de 14 dias Mais de 90 modelos e exportações para Shopify e WordPress US$ 12/mês

O conjunto de ferramentas do Simplified para edição de vídeo, design gráfico e gerenciamento de mídia social também está disponível com o plano gratuito.

Além disso, a ferramenta se estende à criação e publicação de conteúdo em todos os canais de mídia social – uma das melhores estratégias de marketing de baixo custo que existem. Notavelmente, a função gratuita Blog Wizard da plataforma usa recursos avançados GPT-4 32K para geração de conteúdo.

Uma desvantagem a ser observada é a falta de um verificador de plágio gratuito no Simplified, que geralmente é incluído em outras ferramentas semelhantes, como Rytr ou Writesonic. No entanto, isso não será um obstáculo, considerando o custo relativamente baixo de US$ 12/mês.

O Simplified oferece acesso a recursos de colaboração, por meio de espaços de equipe, integração de Grammarly e até mesmo criação de brand book. Além disso, se 2.000 palavras não forem suficientes, você pode adquirir créditos adicionais a qualquer momento.

💲 Preços

Simplified mantém uma abordagem minimalista com apenas duas opções de plano – uma diferença fundamental refletida na contagem de palavras, integrações e opções de colaboração do usuário.



No entanto, se você precisar de mais acesso de usuário e um limite maior de palavras, o plano AI Writer Pro, por exemplo, é escalonável, começando com cinco licenças de usuário e 100.000 palavras por US$ 32/mês.

Prós e contras

👍 Prós A disponibilidade do GPT-4 é bastante generosa para um plano gratuito

A disponibilidade do GPT-4 é bastante generosa para um plano gratuito Possui um gerador de hashtag

Possui um gerador de hashtag Mais de 90 modelos disponíveis em todos os planos

Mais de 90 modelos disponíveis em todos os planos Compartilhe documentos com colaboradores 👎 Contras Teamspaces não está disponível no plano gratuito

Teamspaces não está disponível no plano gratuito Você precisa atualizar para um plano pago para ver seu histórico de conteúdo

5. ParagraphAI – Excelente para criação de conteúdo para e-mail

O ParagraphAI é um excelente gerador de conteúdos de IA gratuito para aqueles que têm uma grande demanda ou dificuldade para redigir e-mails. Se você tem dificuldade para encontrar as palavras certas ou para estruturar os seus pensamentos, esta ferramenta de IA pode ser útil.

Apenas fornecendo o assunto do e-mail, os nomes do remetente e do destinatário e o conteúdo delineado do corpo, esta ferramenta de IA pode gerar um e-mail completo e coerente sem nenhum custo.

Além disso, isso também é útil no marketing por e-mail, que é uma forma eficaz de promover seus produtos e/ou serviços.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Respostas por e-mail Plano grátis + teste grátis de 7 dias 5 usos diários e respostas de mensagens US$ 9,99/mês

O tom (que é crucial na comunicação por email) pode ser facilmente ajustado. com o ParagraphAI. Essa ferramenta é bastante intuitiva, o que ajuda a criar e-mails de qualidade e que atendam aos padrões pessoais ou profissionais.

Alguns ajustes podem ser necessários, mas, em pouco tempo, você estará elaborando e-mails como um profissional. O conjunto de recursos da ferramenta também inclui uma função exclusiva de redação de relatórios gratuita. A equipe desenvolvedora do ParagraphAI entende que relatórios precisos e detalhados são vitais para qualquer negócio ou projeto.

Esta ferramenta fornece aos usuários tudo o que é necessário para produzir relatórios bem estruturados, concisos e articulados, economizando tempo e esforço.

Seus algoritmos de IA podem, por exemplo, gerar rapidamente discursos envolventes e coerentes sobre qualquer assunto sob parâmetros definidos, tornando o ParagraphAI um grande aliado para aqueles que costumam falar diante de um público.

💲 Preços

Notamos falta de informações no site da ferramenta ParagraphAI sobre as especificidades do plano gratuito. No entanto, o teste gratuito oferece 7 dias de palavras ilimitadas, sem qualquer painel e análise, o que significa que tais recursos estão disponíveis apenas no plano Estudante ou Profissional.

Ao terminar o período de teste, se você optar por não assinar, o plano gratuito ainda permite 5 utilizações por dia, proporcionando uma boa amostra das capacidades desta plataforma sem qualquer compromisso financeiro.

Prós e contras

👍 Prós Experiência perfeita de criação de e-mail

Experiência perfeita de criação de e-mail Gerador de conteúdos de IA gratuito e equipado com GPT em iOS e Android

Gerador de conteúdos de IA gratuito e equipado com GPT em iOS e Android A configuração da área de trabalho é bastante simples e fácil

A configuração da área de trabalho é bastante simples e fácil Possui um recurso para escrever biografias, perfeito para perfis de equipe 👎 Contras Não há muita diferença entre os dois planos pagos iniciais

Não há muita diferença entre os dois planos pagos iniciais Informações de usuários indicam que algumas integrações poderiam ser úteis

6. Smart Copy – Melhor legibilidade e correção com sua integração gramatical

Similarmente, o Smart Copy eleva o padrão de legibilidade e correção com sua integração gratuita com o Grammarly, diretamente com o Writer. O gerador de conteúdos de IA gratuito, fornece correções de gramática, formatação, ortografia e estruturação de frases.

Isso reforça o apoio necessário aos redatores, por exemplo, garantindo maior coerência e precisão nos conteúdos. O uso gratuito de software de IA ganha uma nova dimensão com esta combinação única, considerando que o Grammarly é uma das ferramentas mais importantes para melhorar textos.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Garantir a gramática correta Plano gratuito + teste de 3 dias de seu Writer (formato longo) Grammarly integrado e 10 créditos/semana US$ 8/mês

Uma pequena desvantagem é que o Writer está disponível apenas para um teste gratuito de 3 dias – no plano Gratuito -, que é um período mais curto do que o normalmente fornecido. No entanto, se você achar a ferramenta uma boa opção e decidir fazer um upgrade, o Smart Copy oferece um dos planos pagos mais econômicos entre plataformas semelhantes.

Recurso Smart Copy

Ao explorar o Smart Copy, também ficamos impressionados com sua ampla gama de modelos gratuitos. Desde a elaboração de notas de agradecimento, páginas 404 divertidas, assuntos de e-mail até o brainstorming de ideias de crescimento, a ferramenta atende a muitas de suas necessidades de redação.

O Smart Copy ainda recomenda o uso de modelos com base no perfil do seu negócio, o que, por se tratar de uma solução on-line gratuita de gerador de texto de IA, é impressionante. Além disso, a plataforma se destaca muito além de seus concorrentes ao permitir que você salve seus modelos favoritos para acesso futuro.

Esse recurso não está disponível no plano gratuito de concorrentes como o Simplified. É interessante que as ferramentas ofereçam orientações detalhadas sobre como usar cada modelo, melhorando ainda mais a experiência do usuário e a produtividade.

💲 Preços

Quanto ao preço, o Smart Copy mantém uma estrutura simples. Por exemplo, se os 40 créditos por mês (10 por semana) disponíveis no plano gratuito estiverem um pouco aquém de suas necessidades, você pode optar pelo plano Essential.

Nesse sentido, o plano Essential oferece acesso ao recurso Writer, três vagas para projetos e 200 créditos por mês. No entanto, você só pode desfrutar de projetos e créditos ilimitados no plano Unlimited.

Prós e contras

👍 Prós Uma das melhores interfaces e experiência de usuário desta lista

Uma das melhores interfaces e experiência de usuário desta lista A ferramenta é capaz de escrever em mais de 30 idiomas, por exemplo, português

A ferramenta é capaz de escrever em mais de 30 idiomas, por exemplo, português Insights de SEO em tempo real em breve 👎 Contras O recurso de formato longo está disponível apenas em planos pagos

O recurso de formato longo está disponível apenas em planos pagos O sistema de créditos pode não ser adequado para empresas

7. NeuralText: Gerador de conteúdos de IA gratuito para diferentes tipos de conteúdo

NeuralText é uma ferramenta abrangente para gerar vários tipos de conteúdo. Assim, durante os testes práticos, descobrimos que ele realmente oferece uma combinação elegante de geradores para agilizar seu processo de escrita.

Isso inclui um gerador de ideias de conteúdos, para garantir que você nunca fique sem tópicos inovadores, um gerador de ideias, bem como um gerador de introdução para criar parágrafos de abertura chamativos e para ajudar a estruturar seu conteúdo de maneira eficaz.

E o melhor, você não terá que pagar por isso.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Blogs Ferramentas gratuitas + teste de 5 dias por US$ 1 A maioria de suas ferramentas de conteúdo resumido são gratuitas US$ 19/mês

Além disso, as opções do gerador de conteúdos de IA gratuito com recursos como esses significa que você poderá levar a escrita do seu blog para um nível superior. Outra característica marcante desta ferramenta é o acesso gratuito ao gerador de ideias que foi projetado para criar frases que chamem a atenção e atraiam seus leitores.

No entanto, o NeuralText não para por aí. Também é um auxiliar muito útil para criadores de conteúdos. Seus geradores de legendas para Instagram, TikTok e muito mais são ferramentas incríveis que melhoram a sua presença online e criam conteúdo mais interessante e com potencial de engajamento.

Por fim, como acontece com qualquer serviço gratuito de escrita de IA, o NeuralText oferece mais do que apenas soluções de marketing. Eles estendem suas disposições a ferramentas voltadas para diversas carreiras, bem como para a criação de linhas de assunto de e-mail e do LinkedIn.

💲 Preços

O NeuralText pode ser mais caro, em comparação com outras plataformas desta lista, mas a sua escalabilidade direta justifica o custo. Planos de nível superior trazem opções mais otimizadas e sugestões de palavras-chave.

A ferramenta também oferece a capacidade de analisar conteúdo online de alto desempenho, a fim de criar material selecionado e otimizado para SEO em apenas alguns minutos. Somando-se a isso está o recurso de cluster de palavras-chave que usa dados SERP para agrupar palavras-chave semelhantes semanticamente.

Prós e contras

👍 Prós Execuções de otimização e sugestões de palavras-chave para os planos pagos

Execuções de otimização e sugestões de palavras-chave para os planos pagos Permite que você veja quais perguntas comuns os usuários fazem no Google

Permite que você veja quais perguntas comuns os usuários fazem no Google Tem um criador de resumo de conteúdos para SEO 👎 Contras Só permite o acesso ao criador de conteúdo longo nos planos pagos

Só permite o acesso ao criador de conteúdo longo nos planos pagos Falta informação sobre as ferramentas gratuitas

8. Scalenut: Gerador de conteúdos de IA gratuito para profissionais de marketing competitivos e orientados por dados

A ferramenta Scalenut oferece uma vantagem para profissionais de marketing competitivos e orientados por dados, simplificando acima de tudo o que de outra forma poderia ser uma jornada desafiadora para permanecer à frente no cenário de negócios.

Nosso teste com Scalenut, por exemplo, nos permitiu explorar seu conjunto de ferramentas gratuitas voltadas para ajudar os profissionais de marketing a atingir o máximo de eficiência. Dessa forma, um dos recursos de maior destaque é o SEO Analyzer.

Além disso, isso otimiza sua presença online, fornecendo uma análise criteriosa do desempenho de SEO do seu conteúdo. Dessa forma, você também pode garantir que suas palavras-chave sejam as mais adequadas com o verificador de classificação de palavras-chave da ferramenta.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Avaliação de conteúdo Plano gratuito para sempre + teste gratuito de 7 dias 2 artigos de SEO/mês e mais de 40 ferramentas de IA US$ 20/mês

Ferramenta Topic Cluster

A ferramenta Topic Cluster facilita a organização de seu conteúdo em clusters, aumentando ainda mais a visibilidade e auxiliando nos esforços de SEO. No entanto, o Scalenut tem um limite de 2.000 palavras em seu plano gratuito.

Dito isso, a pequena ressalva é o fornecimento separado de dois artigos de SEO, mantendo intacta a alocação do gerador de palavras de IA para outros empreendimentos de marketing digital. O Scalenut vai além de oferecer apenas os recursos tradicionais de escrita de IA.

Sua ferramenta gratuita de Social Listening sintoniza as discussões que acontecem em plataformas como Google, Quora e Reddit, fornecendo insights sobre o que as pessoas estão perguntando e falando.

Por fim, adicione a isso a capacidade de criar rapidamente resumos de conteúdo otimizados para SEO, guiados por dados e com tecnologia de IA. Os recursos da ferramenta oferecem, no entanto, insights sobre os concorrentes de melhor desempenho, métricas de página e consultas de clientes, fornecendo um esboço de conteúdo eficaz e otimizado para SEO.

💲 Preços

Faltam informações sobre o plano gratuito do Scalenut em seu site. No entanto, nossa experiência de teste revelou que, além da classificação de conteúdo, pesquisa competitiva e social, o plano gratuito também inclui a criação de resumos de conteúdo.

No plano pago mais básico, o Essential, por exemplo, os usuários ganham um aumento para impressionantes 10 artigos de SEO, uma enorme alocação de 100.000 palavras de IA e até mesmo acesso a insights de tráfego.

Prós e contras

👍 Prós Oferece modelos de IA personalizados no plano Enterprise

Oferece modelos de IA personalizados no plano Enterprise Possibilidade de gerar resumos de conteúdo

Possibilidade de gerar resumos de conteúdo Permite analisar outras páginas da web

Permite analisar outras páginas da web Localizador de palavras-chave 👎 Contras Ao contrário do Simplified, que oferece gratuitamente, a publicação com 1 clique no WordPress está disponível apenas em um plano pago

Ao contrário do Simplified, que oferece gratuitamente, a publicação com 1 clique no WordPress está disponível apenas em um plano pago Sem verificador de plágio

9. Jasper AI: O melhor gerador de conteúdos gratuito, com assistente no combate ao plágio

O Jasper AI é uma ferramenta poderosa que auxilia nas preocupações com reprodução de conteúdo e plágio. Seu verificador de plágio garante que o conteúdo gerado seja totalmente original, proporcionando maior confiança em sua escrita.

Outra vantagem do Jasper AI é o seu recurso que escreve sobre eventos recentes e fornece backlinks para cada fonte. Dessa forma, isso não só acrescenta legitimidade ao seu conteúdo, mas também respeita o trabalho dos contribuidores originais.

É digno de nota, no entanto, que o Jasper AI não oferece um plano gratuito, mas oferece um teste gratuito de 7 dias que inclui acesso aos recursos de seus dois primeiros planos – Creator e Teams.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Prevenir o plágio Teste gratuito de 7 dias Testes do Teams e Creator, que incluem uploads de até 150 ativos US$ 39/mês

Apesar de ser uma das principais ferramentas de escrita de IA, o Jasper AI está em uma posição inferior nesta lista devido à falta de um plano gratuito, apesar de seu grande destaque. É possível utilizar esta ferramenta para aumentar o reconhecimento da sua marca pela IA para produzir conteúdo que tenha a identidade da sua empresa.

A funcionalidade principal da plataforma também se estende à hospedagem de um chatbot para assistência, por exemplo, com mais de 50 modelos prontos para vários aplicativos e a capacidade de criar modelos personalizados adequados às suas necessidades de negócios.

💲 Preços

No que diz respeito aos preços, quanto maior o custo, mais acesso tem o usuário, além da maior quantidade de ativos armazenados e modalidades disponíveis.

Nesse sentido, é importante notar que os modelos personalizados são exclusivos do plano Creator.

Prós e contras

👍 Prós Oferece geração de imagens sem marcas d’água

Oferece geração de imagens sem marcas d’água Modo SEO disponível em todos os planos

Modo SEO disponível em todos os planos Reescreve e reformula textos

Reescreve e reformula textos Até 10.000 palavras como referência 👎 Contras Apenas teste gratuito

Apenas teste gratuito Acesso à API disponível apenas no plano mais caro

10. CopySpace: Impede que detectores de IA marquem seu conteúdo como escrito por IA

O CopySpace afirma fazer com que seu conteúdo criado por IA se assemelhe a um trabalho escrito por humanos. Com um pouco de prática, seu conteúdo de autoria de IA torna-se muito próximo do material escrito por humanos.

Para que é melhor Detalhes a saber da versão gratuita Ofertas de versões gratuitas Preço inicial dos planos pagos Conteúdo próximo ao produzido por seres humanos Teste gratuito de 7 dias O teste vem com acesso ao GPT-4 e conteúdo de IA parecido com textos humanos US$ 27/mês

Outro recurso interessante que descobrimos é a ferramenta de insight – semelhante a um treinador pessoal de redação. Este recurso analisa seu conteúdo e fornece insights sobre a sua legibilidade. Dessa forma, todas as frases que precisam ser reescritas são destacadas.

Combine isso com o recurso de tradução e você não apenas criará conteúdo local – você poderá alcançar o mundo. A ferramenta também oferece suporte à tradução para mais de 100 idiomas – a oferta de idiomas mais extensa entre as soluções de software de IA desta lista.

Embora a ausência de um plano gratuito coloque o CopySpace em uma posição inferior na lista, a avaliação de uma semana oferece tempo suficiente para experimentar sua funcionalidade. Além disso, a inclusão de uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias enfatiza o compromisso da plataforma, tornando-a uma ótima opção entre os geradores de conteúdos de IA.

💲 Preços

Todos esses recursos do gerador de conteúdos de IA gratuito fazem parte do período de avaliação grátis, concedido, não de um plano gratuito. Ainda assim, todos os planos pagos incluem acesso ao GPT-3 e GPT-4, sendo a única diferença a quantidade de palavras que o GPT-4 pode gerar mensalmente. O limite é de 75 mil palavras para Unicorn Creator, 200 mil para o Conversion Squad e impressionantes 450 mil para Business Elite.

À medida que o plano aumenta de preço, aumenta também o número de anúncios inovadores que o CopySpace pode criar, um elemento crucial para empresas que pretendem aumentar a sua visibilidade digital.

Prós e contras

👍 Prós Garantia de devolução do dinheiro em 14 dias

Garantia de devolução do dinheiro em 14 dias 20 artigos de SEO para o primeiro plano por apenas US$ 27/mês

20 artigos de SEO para o primeiro plano por apenas US$ 27/mês Possui um recurso de histórico para textos anteriores gerados por IA

Possui um recurso de histórico para textos anteriores gerados por IA Oferece CharlieGPT, que permite acessar os modelos de IA mais recentes e prompts comprovados 👎 Contras Oferece apenas um teste gratuito

Oferece apenas um teste gratuito Poderia oferecer mais acesso ao usuário no primeiro plano pago

Como classificamos e elegemos o melhor gerador de conteúdos de IA gratuito

Ao procurar opções de gerador de conteúdos de IA gratuito, consideramos primeiramente os seguintes fatores que afetam o processo de tomada de decisão de startups e empresas que se preparam para experimentar a genAI:

Precisão : primeiramente, para garantir que os recursos freemium de cada ferramenta de IA forneçam os resultados mais precisos, foram avaliados o quão bem a IA entendeu os comandos inseridos e produziu um texto relevante e direcionado.

: primeiramente, para garantir que os recursos freemium de cada ferramenta de IA forneçam os resultados mais precisos, foram avaliados o quão bem a IA entendeu os comandos inseridos e produziu um texto relevante e direcionado. Facilidade de uso : em segundo lugar, em nossa busca pelo melhor gerador de conteúdos de IA gratuitos, não esquecemos que uma interface intuitiva e bem projetada sempre pode ajudar os escritores a evitar distrações na escrita. Assim, privilegiamos ferramentas que priorizem a experiência do usuário.

: em segundo lugar, em nossa busca pelo melhor gerador de conteúdos de IA gratuitos, não esquecemos que uma interface intuitiva e bem projetada sempre pode ajudar os escritores a evitar distrações na escrita. Assim, privilegiamos ferramentas que priorizem a experiência do usuário. Recursos : Procuramos plataformas que oferecem recursos adicionais, como opções de idioma, verificadores de plágio e integração de SEO.

: Procuramos plataformas que oferecem recursos adicionais, como opções de idioma, verificadores de plágio e integração de SEO. Preço : Embora existam planos que custam mais de US$ 20, eles são repletos de recursos e/ou já incluem acesso para vários usuários.

: Embora existam planos que custam mais de US$ 20, eles são repletos de recursos e/ou já incluem acesso para vários usuários. Avaliações de terceiros: Por fim, também consideramos as experiências de outros usuários conforme relatadas em avaliações e classificações em plataformas de terceiros.

Esta abordagem minuciosa garantiu uma análise mais justa e que revelou o verdadeiro potencial das plataformas, levando você diretamente aos melhores geradores de conteúdos de IA gratuitos.

Além disso, observe que, embora o Jasper AI tenha chegado ao topo de nossa lista das melhores ferramentas de redação de IA, a falta de uma versão gratuita o coloca em uma posição inferior nesta lista, mas ainda assim continua sendo nossa solução de IA favorita, junto com o Copy.ai, que leva a melhor se você procura uma solução totalmente freemium.

Vale a pena usar um gerador de conteúdos de IA, gratuito?

Sim, vale a pena experimentar as melhores soluções de geração de conteúdo de IA gratuitas. Em um cenário onde não é necessário gastar nada em softwares gratuitos de IA, empresas com pequenas equipes ou indivíduos iniciando sua jornada neste mercado podem obter grandes benefícios.

Além disso, descobrimos que os recursos gratuitos são sempre eficientes e versáteis o suficiente para fornecer uma ideia geral dos recursos do gerador de conteúdos de IA gratuitos. No entanto, à medida que sua equipe cresce, surge a necessidade de conteúdo aumenta, é apropriado considerar uma atualização para planos pagos.

Em suma, os planos pagos oferecem palavras ilimitadas, além de mais casos de uso e recursos aprimorados. Isso, por sua vez, leva a uma melhor qualidade de conteúdo e taxas de conversão mais elevadas.

Melhores guias para soluções de software de IA

Nossa equipe de especialistas elaborou análises abrangentes de várias soluções de software de IA para que você possa fazer escolhas informadas. Sinta-se à vontade para explorar estes guias para obter mais ferramentas para aumentar a eficiência operacional:

Conclusão: Qual o melhor gerador de conteúdos de IA gratuito do mercado?

Ainda que gratuito, ter como aliado o melhor gerador de texto de IA, pode revolucionar seu processo de criação de conteúdos, sem que isso signifique abrir mão da qualidade.

Conforme ilustrado em nossa análise, ferramentas freemium como Copy AI oferecem inúmeros benefícios, com a inclusão de recursos inovadores, facilidade de uso e recursos exclusivos de geração de conteúdo.

Lembre-se de que os planos pagos libertam o Copy AI da contagem de palavras e das limitações de casos de uso, ou seja, fornecem possibilidades de conteúdo ilimitadas.

Perguntas frequentes sobre gerador de conteúdos de IA gratuito