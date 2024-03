As 10 melhores alternativas ao Copy AI em análise e comparação em 2024

Copy AI revolucionou a forma como muitos escritores criam texto, mas o que as 10 melhores ferramentas de copywriting,alternativas ao Copy AI, são capazes de fazer? Existem muitas plataformas alimentadas por IA que podem fazer um trabalho comparável ou melhor para você do que o Copy AI, quer você precise de artigos longos, postagens em redes sociais ou descrições de produtos.

Portanto, se você está procurando uma alternativa gratuita ao Copy AI ou explorando serviços premium, nós temos algumas opções.

Para que você encontre as melhores alternativas ao Copy AI, nós comparamos os preços, recursos, experiência do usuário, qualidade do conteúdo e segurança de uma ampla gama de ferramentas de conteúdo para escolher as melhores.

Por isso, fique connosco enquanto destacamos as principais plataformas para potencializar seus esforços de criação de conteúdo.

Principais alternativas ao Copy AI classificados

Aqui está uma rápida análise dos principais concorrentes do Copy AI: Jasper.ai — Melhor alternativa geral ao Copy AI para automatizar perfeitamente seu fluxo de trabalho de conteúdo enquanto preserva a voz da sua marca. Writesonic — Melhor alternativa ao Copy AI gratuita para criar blogs atraentes, páginas, e-mails e muito mais. ShortlyAI — Comandos de texto intuitivos e ferramentas de escrita que ajudam a simplificar o seu processo de criação de conteúdo. Word.ai — Transforme seu conteúdo sem esforço com esta ferramenta intuitiva para reescrever cópias com integrações extensivas. Simplified — Ferramenta de criação de conteúdo com interface intuitiva e um ótimo plano gratuito para testes, sem mencionar o armazenamento seguro. Anyword — Desenvolvido para oferecer conteúdo alinhado à marca com base em pontuações de desempenho preditivas e dados, para que você possa aumentar as conversões. ContentBot — Bom para simplificar seu processo de escrita e publicar de forma automática com otimização de SEO. Frase — Simplifique a pesquisa de palavras-chave de SEO, automatize briefings de conteúdo e envolva os usuários com respostas impulsionadas por IA. ClosersCopy — Software gerador de conteúdo que suporta 127 idiomas e possui três algoritmos de IA exclusivos. Copysmith.ai – Melhor para equipes de e-commerce que buscam rapidez, texto sem plágio em segundos e com uma interface amigável e muitos modelos.

Como funcionam as melhores alternativas ao Copy AI?

Essas alternativas ao Copy AI operam de maneira semelhante, oferecendo soluções de geração de conteúdo alimentadas por IA para ajudar criadores a produzir texto.

Essas ferramentas de copywriting utilizam algoritmos sofisticados de processamento de linguagem natural (NLP) para analisar prompts de entrada e gerar texto coerente e contextualmente relevante. Sem dúvida, esses softwares podem ajudar a escrever rascunhos de cópias de marketing, postagens em blog, conteúdo de anúncios e legendas de mídia social, além de auxiliar em várias outras tarefas de escrita.

DE facto, o cenário das ferramentas de geração de conteúdo alimentadas por IA cresceu significativamente. Enquanto o aplicativo Copy.ai costumava dominar esse espaço, diversas alternativas agora oferecem recursos comparáveis ou até superiores aos do Copy.ai.

No entanto, algumas alternativas são mais baratas, enquanto outras se destacam em tipos específicos de conteúdo.

As 10 melhores alternativas ao Copy AI revisados

Nesta seção, revisamos as 10 melhores alternativas ao Copy AI. Assim, vamos nos aprofundar para descobrir todas essas opções de IA a fim de colocar o Copy AI à prova.

1. Jasper.ai: Nossa escolha principal entre as alternativas ao Copy AI

Jasper.ai é uma ferramenta de redação de IA altamente versátil que oferece a melhor, entre as melhores alternativas, para gerar texto em comparação com o Copy.ai. Dessa forma, a ferramenta é projetada para simplificar e aprimorar o processo de criação de conteúdo e oferece mais de 50 modelos, que atendem a diversas necessidades de marketing.

A plataforma simplifica a criação de uma ampla variedade de conteúdo, incluindo postagens em blog, esboços, descrições de produtos, manchetes e conteúdo longo.

Além disso, a ferramenta possui uma interface intuitiva e moderna com um design elegante, que permite que você construa rapidamente modelos de acordo com suas necessidades sem nenhum conhecimento de codificação.

Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Melhor alternativa ao Copy AI US$ 39 por mês Avaliação gratuita de 7 dias Várias vozes de marcas

Integração com navegador

Modelos personalizáveis

SurferSEO e modelos personalizáveis

Um dos maiores problemas com o texto gerado por IA é o quão genérico pode ser, mesmo com prompts detalhados. Sem dúvida, o Jasper.ai resolve esse problema ao aprender e adaptar-se à voz e tom únicos da sua marca.

Quando combinado com a ampla variedade de modelos personalizáveis do Jasper.ai, você poderá gerar rapidamente conteúdo que esteja alinhado com a identidade da sua marca.

A integração com o SurferSEO adiciona uma camada extra de otimização, permitindo a geração dinâmica de títulos de postagens em blog e descrições meta otimizadas para SEO. Isso torna o Jasper AI uma solução completa para conteúdo que esteja alinhado com os algoritmos de busca modernos, melhorando a visibilidade do seu conteúdo no Google e no Bing.

Enquanto isso, as Receitas do Jasper fornecem um sistema de fluxo de trabalho pré-construído que automatiza a geração de conteúdo com base em estruturas especificadas. Certamente, é particularmente útil se você criar regularmente conteúdo com um formato definido, economizando tempo e esforço.

💲 Preços

O plano “Creator” do Jasper.ai custa US$ 39 por mês e oferece acesso a mais de 50 modelos. O plano “Teams”, disponível com desconto de US$ 99 por mês com faturamento anual, adiciona recursos de colaboração e até 5 licenças e 3 ativos de campanha.

Ademais, caso sua empresa seja maior, poderá explorar o plano Business com personalização, vozes ilimitadas e análises avançadas.

👍 Prós Aprendizagem adaptativa para o tom e estilo da sua marca

Aprendizagem adaptativa para o tom e estilo da sua marca A integração com Surfer SEO melhora a otimização do conteúdo

A integração com Surfer SEO melhora a otimização do conteúdo Automação do fluxo de trabalho com Jasper Recipes para criação simplificada de conteúdo 👎 Contras Custos adicionais para verificação de plágio e algumas integrações

Custos adicionais para verificação de plágio e algumas integrações Relativamente caro para iniciantes e usuários individuais

2. Writesonic — Melhor alternativa ao Copy AI de teste gratuito

Writesonic tem um lugar distinto entre os assistentes de escrita de IA por sua facilidade de uso e tom humano, mesmo ao escrever artigos técnicos e textos de marketing. Qualquer pessoa que já tenha usado o ChatGPT estará familiarizada com a interface do Writesonic, mas é muito mais poderosa.

Certamente, a ferramenta é particularmente útil para usuários não técnicos, graças à sua interface de bate-papo de IA, que usa NLP para interpretar e responder aos comandos do usuário. Assim, o software de copywriting se destaca na criação de conteúdo de marketing iterativo e peças longas e fornece um amplo conjunto de recursos avançados de geração de conteúdo.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Geração de Conteúdo de IA Gratuita US$ 19/mês Plano gratuito Escritor de Artigos de IA,

Bot de Prompt Chatsonic,

Gerador de Imagens de IA

O AI Article Writer do Writesonic não apenas gera texto completo em prosa. Você também pode criar ideias de blog, introduções, esboços e rascunhos de esboços em segundos, dependendo da profundidade de conteúdo que você precisa.

Suas verificações gramaticais, de ortografia e de plágio são constantemente executadas em segundo plano para destacar quaisquer problemas potenciais com sua cópia em tempo real. Isso é muito útil se você deseja manter seu conteúdo original em todos os canais. Tudo isso faz dela uma das melhores alternativas grátis ao Copy AI.

💲 Preços

O plano gratuito oferece um “gostinho” dos recursos que você pode obter com até 10.000 palavras por mês.

O plano “Small team”, por US$19 por mês, oferece acesso ao GPT-4 e recursos avançados, além de 200.000 palavras por mês, enquanto o plano empresarial, por US$500+ por mês, oferece geração de textos de IA ilimitados.

Por fim, todos os planos pagos incluem construção de chatbot de IA sem código, integrações e suporte prioritário.

👍 Prós Perfeito para usuários que não entendem de tecnologia

Perfeito para usuários que não entendem de tecnologia Captura um tom humano

Captura um tom humano Inclui reformulação instantânea de conteúdo, verificação gramatical e análise de legibilidade 👎 Contras O plano gratuito é um tanto limitado

3. ShortlyAI — Comandos intuitivos e ferramentas de escrita para simplificar a criação de conteúdo.

ShortlyAI simplifica tarefas de produção de conteúdo para criadores de conteúdo e profissionais de marketing. Assim, diferente das outras alternativas ao Copy AI, esta ferramenta oferece a escolha entre criar conteúdo criativo e fictício, além de artigos e blogs não fictícios.

O principal atrativo da plataforma é sua capacidade de personalizar rapidamente conteúdo com diferentes formatos. Além disso, você pode definir a estrutura ideal de seus artigos conversando com o agente NLP ou definindo o formato do conteúdo usando os controles deslizantes e opções na interface do usuário.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Gere conteúdo conversando com um agente de IA US$ 79 por mês N/A Personalização de linha de comando

Geração rápida de formato longo

Trabalhe ao lado de um agente de IA

O assistente de conteúdo do ShortlyAI é uma, pois eles estão tentando melhorar a experiência do usuário combinando criatividade humana e capacidades de IA.

Conforme você começa a escrever, o agente de IA do Shortly começa a assumir sugerindo melhorias e expandindo sua entrada inicial.

O ShortlyAI é alimentado por um modelo persistente GPT-3, que facilita uma melhor criação de conteúdo ao aprender como um usuário escreve. Quanto mais a ferramenta é usada, melhor ela se adapta às preferências e estilos de escrita dos usuários, eventualmente criando a ferramenta companheira perfeita para qualquer tipo de tarefa de escrita.

💲 Preços

O Shortly AI oferece dois planos de preços, mensal e anual. O plano mensal, com preço de US$79, inclui palavras ilimitadas. O plano anual custa $65 por mês, então você obtém um desconto bastante interessante. Por fim, ambos os planos têm os mesmos recursos, o que o torna um forte concorrente ao título dentre as melhores alternativas ao Copy AI.

👍 Prós Cria diversos tipos de conteúdo

Cria diversos tipos de conteúdo Oferece contagem de palavras ilimitada independentemente do plano de assinatura

Oferece contagem de palavras ilimitada independentemente do plano de assinatura Integração forte com o Grammarly para uma revisão aprimorada

Integração forte com o Grammarly para uma revisão aprimorada Oferece comandos poderosos para simplificar tarefas 👎 Contras Mais adequado para conteúdo longo e histórias

4. Word.ai — Ferramenta para reescrever conteúdo alimentada por IA

Word.ai é uma ferramenta de reescrita de conteúdo extremamente fácil de configurar e usar, priorizando uma curva de aprendizado mínima acima de tudo. Sua integração fácil com várias ferramentas de terceiros a torna um recurso versátil para blogueiros e proprietários de sites que precisam de atualizações regulares de conteúdo e, nesse sentido, uma das alternativas a ter em conta em relação ao Copy AI.

Word.ai também é particularmente impressionante por sua capacidade de reconhecer os nuances das palavras em inglês, contexto e sinônimos usando um modelo avançado de PNL. Isso permite que o Word.ai gere conteúdo com um alto nível de legibilidade e originalidade em comparação com outras ferramentas de geração de conteúdo.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Vencer detectores de plágio US$ 57 por mês Garantia de Reembolso de 30 Dias Reestruturação Completa de Sentenças

Evita Detectores de Plágio

Sem Conteúdo Duplicado

Há muito mais do que isso nesta ferramenta. Pois, você pode definir palavras e frases específicas para manter ao gerar conteúdo variante ou escolher entre um conjunto de palavras e valores diferentes para substituir um campo específico sempre que gerar um novo artigo.

Word.ai facilita a reescrita, oferecendo a opção de manter algumas palavras.

Isso é muito útil ao tentar encontrar o equilíbrio certo, mas você também pode usar uma das três opções de “reescrita” diferentes do Word.ai.

Como ferramenta de reescrita de conteúdo, a saída do Word.ai depende da qualidade da entrada de texto. Embora seja excelente em reformular e gerar conteúdo contextualmente apropriado, será necessário um certo grau de edição manual para garantir que o artigo final atenda aos seus padrões, especialmente ao usar configurações que priorizam a singularidade em vez da legibilidade.

💲 Preços

O Word.ai permite que você se inscreva em um plano mensal por US$57 por mês ou uma opção anual por US$27 por mês. De qualquer forma, você terá acesso a reescrita alimentada por IA, integração com ferramentas de terceiros, reescrita em massa de artigos e acesso à API.

Ademais, caso você tenha necessidades empresariais, você precisará entrar em contato com a equipe de vendas do Word.ai para um plano personalizado que inclua uma qualidade mais alta de conteúdo, reescritas personalizadas e gerenciamento de conta personalizado.

👍 Prós Interface amigável

Interface amigável Integração com ferramentas de terceiros

Integração com ferramentas de terceiros Conteúdo legível e credível

Conteúdo legível e credível Opções de nível de spinning para equilíbrio 👎 Contras Originalidade limitada às vezes

Originalidade limitada às vezes Apenas em inglês

5. Simplified — Melhor gerador de conteúdo a preço acessível

Simplified é uma plataforma abrangente que oferece várias ferramentas de conteúdo alimentadas por IA diferentes, mas estamos focando no produto AI Writer deles.

Com a capacidade de produzir mais de 50 tipos diferentes de conteúdo em questão de segundos, essa é uma das melhores alternativas ao Copy AI que atende a uma ampla gama de suas necessidades, desde blogs e artigos até anúncios, descrições de produtos, websites e postagens em redes sociais.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Geração de Conteúdo com preço baixo US$ 18 por mês Plano gratuito Geração de Conteúdo Visual Alimentada por IA

30+ Idiomas

Geração de Conteúdo Livre de Plágio

A partir do painel do Simplified, você pode acessar o Assistente de IA e selecionar entre o Escritor de Longa e Curta Forma. É uma ferramenta altamente intuitiva.

O AI Writer do Simplified, facilitando a criação de conteúdo que ressoa com uma ampla audiência em todo o mundo. Você poderá aplicar essas configurações a mais de 90+ modelos de IA abrangendo uma variedade de contextos, incluindo biografias de negócios, anúncios no Facebook, comunicação por e-mail e descrições do YouTube.

Tudo o que você precisa fazer é escolher o idioma e tom de saída desejados antes de prosseguir para completar o prompt. É tão simples quanto isso.

O Simplified garante a proteção de dados por meio de armazenamento seguro e ferramentas de criptografia, o que o torna excelente para gerar conteúdo privado, como e-mails e outras comunicações. Também é altamente acessível, com um aplicativo móvel que permite acessar seus dados rapidamente a partir do seu painel personalizado.

💲 Preços

O plano gratuito do AI Writer capacita criadores individuais com 2.000 palavras gratuitas e a opção de comprar créditos adicionais. Inclui recursos como o Blog Wizard, mais de 90 modelos de IA e exportação para WordPress com 1 clique.

Por fim, para uma colaboração aprimorada, o plano AI Writer Pro, por US$18 por mês, oferece 35.000 palavras, Integração com o Grammarly, um verificador de plágio e ferramentas de colaboração.

👍 Prós Plataforma intuitiva que não requer habilidades de codificação

Plataforma intuitiva que não requer habilidades de codificação Inclui análises, ferramentas de comércio eletrônico e auxiliares de SEO

Inclui análises, ferramentas de comércio eletrônico e auxiliares de SEO Integração com Google Drive, Shopify e outras plataformas 👎 Contras Pode não ser adequado para grandes empresas com alto tráfego

Pode não ser adequado para grandes empresas com alto tráfego As opções de personalização de design são mais limitadas do que algumas outras plataformas

6. Anyword: Conteúdo otimizado para SEO de forma simplificada

Anyword se especializa em gerar conteúdo otimizado para a web usando análises alimentadas por IA e por isso entra em nossa lista das melhores alternativas ao Copy AI.

Todo o conteúdo gerado pelo Anyword é avaliado usando uma Pontuação de Desempenho Preditivo, que avalia seu potencial de eficácia. Não é perfeito, mas ajuda significativamente ao criar conteúdo destinado a um público alvo.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Conteúdo resumido, como anúncios US$ 39 por mês Avaliação gratuita de 7 dias Gerenciamento de voz da marca

Criação de conteúdo orientada para o desempenho

Modos de escrita personalizados

Anyword se baseia nessa análise, oferecendo vários modos de escrita, incluindo Conversacional, Lúdico e Confiante, que permitem adaptar o tom do seu conteúdo de acordo com sua marca e público-alvo.

Tudo o que você precisa fazer é fornecer um tópico inicial e algumas palavras-chave, e Anyword fornecerá um conteúdo resumido em qualquer formato, desde postagens em blog até anúncios em mídias sociais.

Há uma grande variedade de ferramentas disponíveis no Anyword para gerar anúncios otimizados para SEO para diversos sites de mídia social, incluindo anúncios no Facebook, Twitter e eBay.

Assim, este software não foi projetado para geração de conteúdo longo, ao contrário de algumas outras opções de nossa lista. No entanto, quando se trata de gerar variações de textos curtos sob demanda, Anyword é praticamente incomparável.

💲 Preços

O plano inicial, com preço de US$39 por mês, oferece palavras ilimitadas, geração de texto baseado em dados, mais de 100 modelos e configurações personalizadas de voz de marca.

O plano “Data-Driven Teams” (Equipes Baseado em Dados), com preço de US$49 por mês, visa pequenas equipes de marketing com recursos adicionais, a fim de impulsionar o desempenho ilimitado com um clique e personalização aprimorada da voz de marca.

Para empresas com mais de 5 usuários, o plano empresarial oferece preços personalizados, com palavras ilimitadas. Além disso, ferramentas avançadas de Inteligência de texto e modelos de IA de pontuação personalizados.

👍 Prós Pontuação de Desempenho Preditivo única para otimização de conteúdo

Pontuação de Desempenho Preditivo única para otimização de conteúdo Otimização Contínua melhora as taxas de conversão da página de destino

Otimização Contínua melhora as taxas de conversão da página de destino Gera texto para vários formatos

Gera texto para vários formatos Modos e estruturas personalizáveis para conteúdo sob medida 👎 Contras Desempenho limitado na geração de conteúdo longo

Desempenho limitado na geração de conteúdo longo Limitações de integração e dependência de APIs

7. Frase: Perfeito para sugestões de artigos amigáveis ao SEO

Frase oferece uma nova perspetiva sobre a criação de conteúdo ao enfrentar os desafios enfrentados pelos profissionais de marketing de conteúdo. Desde a pesquisa de palavras-chave SEO até a criação de briefings de conteúdo e respostas orientadas por IA, o Frase simplifica os fluxos de trabalho de geração de conteúdo e economiza tempo para suas equipes de marketing.

Sem dúvida, um de seus principais produtos é o Frase Content, que rastreia fontes como o Google Autocomplete, o Quora e o Reddit para compilar rapidamente uma lista de perguntas relevantes para seu público-alvo.

Este recurso elimina a tarefa de acessar manualmente várias plataformas, economizando tempo ao criar FAQs e direcionar tópicos buscados popularmente.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Gerando briefings otimizados para SEO US$ 14,99 N/A Briefings de conteúdo automatizados

Escritor de conteúdo de IA

Otimização de SERP

Ademais, o produto também oferece, cobrindo detalhes como títulos, contagens de palavras-chave e subseções. Decerto, isso simplifica o processo de criação de conteúdo, liberando seus editores para trabalhar em outras tarefas.

Além disso, Frase também fornece uma suíte de ferramentas de engajamento alimentadas por IA, incluindo Frase Answers. Esta ferramenta é um chatbot de IA que cria uma base de conhecimento inteligente rastreando seu site. Sem dúvida, isso melhora a experiência do usuário fornecendo respostas instantâneas a consultas quando os agentes de suporte não estão disponíveis.

Sem contar que você também reduzirá a duplicação de conteúdo permitindo que uma IA gere dinamicamente conteúdo para os usuários em vez de tentar construir manualmente uma base de conhecimento abrangente. Frase é sem dúvida uma das alternativas ao Copy AI, a ter em conta.

💲 Preços

O plano individual, com preço de US$14,99 por mês, oferece um plano de usuário com capacidade de escrever e otimizar até quatro artigos por mês. Já o plano básico, com preço de US$44,99 por mês, também oferece plano para um usuário, porém com a capacidade de escrever e otimizar até 30 artigos por mês.

O plano “Equipe”, com preço de US$114,99 por mês, acomoda três usuários e permite a escrita e otimização ilimitadas de artigos. Por fim, o complemento “Pro”, com preço de US$35 por mês, concede contagens de palavras ilimitadas e acesso a recursos premium, como enriquecimento de dados SERP.

👍 Prós Acelera a pesquisa de palavras-chave ao rastrear várias fontes para perguntas relevantes

Acelera a pesquisa de palavras-chave ao rastrear várias fontes para perguntas relevantes Briefings de conteúdo alimentados por IA

Briefings de conteúdo alimentados por IA Chatbot impulsionado por IA melhora o engajamento do usuário

Chatbot impulsionado por IA melhora o engajamento do usuário Complementa software de SEO existente 👎 Contras Limite mensal de 500 respostas restringe websites de alto engajamento

Limite mensal de 500 respostas restringe websites de alto engajamento Falta de dados de palavras-chave nos planos principais

8. ContentBot — Criação de conteúdo fácil e com alta qualidade, em IA

ContentBot promete aliviar os desafios de criar conteúdo envolvente. Com algoritmos avançados e capacidades de PNL, a plataforma adapta sua saída às suas necessidades e pode criar textos para tudo, desde postagens em blogs até descrições de produtos.

Inegavelmente, a ferramenta auxilia na otimização de conteúdo, sugerindo melhorias para aprimorar a qualidade, e incorpora otimização de SEO para melhorar a visibilidade nos mecanismos de busca.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Geração de conteúdo único US$ 19 (ou US$1 por 1.000 palavras) N/A Automação de conteúdo alimentada por IA

Otimizador de SEO

Escritor de arrastar e soltar alimentado por IA

O criador de conteúdo também possui uma. Os usuários podem selecionar tipos de conteúdo, inserir palavras-chave e observar enquanto a ferramenta gera rascunhos.

O ContentBot ajuda a tornar sua escrita mais autêntica.

A plataforma vai além da mera geração, auxiliando também na edição e refinamento. Desse modo, as sugestões do ContentBot ajudam a infundir autenticidade e um toque humano às peças, alinhando o conteúdo com a voz da sua marca.

Além disso, o ContentBot atende a vários setores, fornecendo descrições de produtos e postagens em redes sociais para comércio eletrônico, postagens em blogs e e-mails para marketing e otimização de SEO para editores. Ademais, a plataforma também possui ótimas ferramentas para colaboração e detecção de plágio. Apesar de ser uma das alternativas ao Copy AI, a taxa por palavra pode ficar cara dependendo do volume de seu trabalho.

💲 Preços

Se você tem apenas um único trabalho de geração de texto, o plano “Prepaid” oferece uma opção de pagamento único de US$1 por 1.000 palavras. Assim, você terá acesso a uma ferramenta básica de parafraseamento. O plano “Starter”, por US$19 por mês, oferece 50.000 palavras por mês para trabalhar, além da ferramenta AI Instructbot.

Ademais, o plano premium oferece 150.000 palavras por mês, ferramentas de SEO e um verificador de plágio, tudo por US$59 por mês. Por fim, o plano Premium+ oferece todos esses recursos e 400.000 palavras por mês por US$99.

👍 Prós O recurso de otimização de SEO ajuda as empresas a melhorarem o posicionamento nos mecanismos de busca

O recurso de otimização de SEO ajuda as empresas a melhorarem o posicionamento nos mecanismos de busca A funcionalidade de colaboração permite trabalho em equipe sem problemas em projetos

A funcionalidade de colaboração permite trabalho em equipe sem problemas em projetos A detecção de plágio integrada garante conteúdo original 👎 Contras Relativamente caro

Relativamente caro Luta com conteúdo mais especializado

9. ClosersCopy: Algoritmos únicos de escrita internas

Ao contrário de muitas outras ferramentas de redação de IA, o ClosersCopy não depende da tecnologia GPT-3 para gerar conteúdo. Em vez disso, ele oferece três algoritmos de IA exclusivos (SalesAI, BlogAI e StoryAI).

Esses algoritmos são projetados para atender a diferentes necessidades de conteúdo e, como tal, vêm com diferentes restrições de geração de conteúdo. Dessa forma, a plataforma vem com muitos recursos para otimizar conteúdo, incluindo mais de 50 modelos e estruturas de marketing que permitem gerar rapidamente cópias preenchendo um formulário. Além disso, o software também fornece ferramentas de insights e análises para analisar tom emocional, densidade de palavras-chave, extensão e potencial de spam.





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Gerando conteúdo com requisitos de formatação rígidos US$49,99 por mês Reembolso de 14 Dias Garantia de modelos de IA proprietários

Formatador WYSIWYG para texto

Suporte para 127 Idiomas

ClosersCopy é ideal para conteúdo da web, mas também funciona bem para e-mails e cartas de vendas.

O ClosersCopyque permite editar conteúdo gerado por IA usando uma interface WYSIWYG. Dessa forma, você pode adicionar formatação extra ao seu conteúdo e ver exatamente como ele ficará antes de adicioná-lo às suas ferramentas de CMS.

Sem dúvida, o ClosersCopy se destaca no suporte à geração de conteúdo em impressionantes 127 línguas, tornando-o uma das boas alternativas ao Copy AI, para criar conteúdo em vários idiomas para aumentar seu alcance. Isso é raro para plataformas de geração de conteúdo, que normalmente se concentram em públicos de língua inglesa.

💲 Preços

Primeiramente, o plano “Copywriting Power”, com preço de US$49,99 por mês, oferece 300 execuções de IA por mês, 50 Auditorias de SEO por mês e dois usuários para colaboração.

Atualizando para o plano “Copywriting Superpower” a US$79,99 por mês, você desbloqueia escrita de IA ilimitada, auditorias de SEO ilimitadas e um usuário extra.

Por fim, o plano “Copywriting Superpower Squad”, com preço de US$99,99 por mês, fornece os mesmos recursos com cinco usuários. Por fim, todos os planos oferecem um planner para SEO, fluxos de trabalho, insights e suporte por e-mail.

👍 Prós Oferece três modelos de IA exclusivos e quatro tipos de conteúdo diferentes

Oferece três modelos de IA exclusivos e quatro tipos de conteúdo diferentes Reconhece 127 idiomas, facilitando a criação de conteúdo global

Reconhece 127 idiomas, facilitando a criação de conteúdo global Fornece mais de 50 modelos para geração rápida de conteúdo

Fornece mais de 50 modelos para geração rápida de conteúdo Ajuda na elaboração de textos de vendas e e-mails eficazes 👎 Contras Interface pode ser confusa

10. Copysmith.ai: Geração rápida de descrições de produtos

Copysmith utiliza a tecnologia GPT-3 da OpenAI para gerar rapidamente texto com seu produto recém-lançado, Describely. Este produto oferece gerenciamento centralizado de dados de produtos e cria conteúdo otimizado para SEO para descrições de produtos, pontos de destaque, títulos e meta tags.

Assim como o Jasper.ai, o Describely possui uma interface amigável e uma seleção impressionante de modelos, abrangendo descrições de produtos, anúncios no Google e Facebook, esboços de blog, legendas, anúncios e muito mais. Por isso a consideramos umas das melhores alternativas ao Copy AI





Melhor para: Preço inicial Versão gratuita Top 3 principais recursos Conteúdo para sites de e-commerce US$ 15/mês Plano gratuito Gerenciamento centralizado de produtos

Integração perfeita da vitrine

Gerador de imagens de produtos de IA

No entanto, o que realmente diferencia o Describely são os recursos colaborativos da plataforma, os quais

Em vez de exigir integração com ferramentas externas, o Describely gera conteúdo otimizado para mecanismos de busca usando uma lista de palavras-chave-alvo. Dessa forma, você terá certeza de que seu conteúdo não apenas envolve seu público-alvo, mas também se classifica bem nos resultados de pesquisa.

O Describely permite a geração rápida e original de conteúdo SEO.

Além disso, a ferramenta também possui um verificador de plágio integrado, que garante que o conteúdo seja autêntico e original e, portanto, não o penalizará pelos algoritmos de pesquisa do Google.

Sem contar que também há integração com vários aplicativos web como Shopify, Google Ads e WordPress, o que simplifica ainda mais a distribuição e publicação de conteúdo. Ademais, há até mesmo uma extensão para o Google Chrome, que permite a geração de conteúdo em vários aplicativos web dentro do ambiente do Chrome.

💲 Preços

O plano “Gratuito” permite que um usuário liste cinco produtos, com 25 gerações de texto por mês, enquanto o plano “Principal”, a partir de US$ 150/ano, oferece geração ilimitada de textos de IA, até 15 produtos e muito mais. O plano “Enterprise” é totalmente customizável e oferece soluções sob medida.

Por fim, todos os planos vêm com garantia de devolução do dinheiro em 30 dias.

👍 Prós Ampla variedade de modelos para vários formatos

Ampla variedade de modelos para vários formatos Gera rapidamente conteúdo único e de alta qualidade

Gera rapidamente conteúdo único e de alta qualidade Recursos colaborativos para criação de conteúdo em equipe

Recursos colaborativos para criação de conteúdo em equipe Integração com vários aplicativos web 👎 Contras Artigos longos são limitados nos planos mais baratos

Comparação entre as ferramentas de copywriting, Copy AI, e as Alternativas

Embora seja uma ferramenta muito popular, o preço do Copy AI pode fazer você procurar por alternativas. Por isso listamos todas as alternativas para facilitar a comparação:



Nome Melhor para: Preço Versão gratuita Top 3 principais recursos Jasper.ai Melhor alternativa ao Copy AI US$ 39 por mês Avaliação gratuita de 7 dias Várias vozes de marcas

Integração com navegador

Modelos personalizáveis Writesonic Geração de Conteúdo de IA Gratuita US$ 19/mês Plano gratuito Escritor de artigos de IA,

Bot de Prompt Chatsonic,

Gerador de imagens de IA ShortlyAI Gere conteúdo conversando com um agente de IA US$ 79 por mês N/A Personalização de linha de comando

Geração rápida de formato longo

Trabalhe ao lado de um agente de IA Word.ai Vencendo Detectores de Plágio US$ 57 por mês Garantia de Reembolso de 30 Dias Reestruturação completa de sentenças

Evita detectores de plágio

Sem conteúdo duplicado Simplified Geração de conteúdo acessível US$ 18 por mês Plano gratuito Geração de conteúdo visual alimentada por IA

30+ idiomas

Geração de conteúdo livre de plágio Anyword Conteúdo resumido, como anúncios US$ 39 por mês Avaliação gratuita de 7 dias Gerenciamento de voz da marca

Criação de conteúdo orientada para o desempenho

Modos de escrita personalizados Frase Gerando briefings otimizados para SEO US$ 14,99 N/A Briefings de conteúdo automatizados

Escritor de conteúdo de IA

Otimização de SERP ContentBot Geração de conteúdo único US$ 19 (ou US$1 por 1.000 palavras) N/A Automação de conteúdo alimentada por IA

Otimizador de SEO

Escritor de arrastar e soltar alimentado por IA ClosersCopy Gerando conteúdo com requisitos de formatação rígidos US$49,99 por mês Reembolso de 14 Dias Garantia de Modelos de IA Proprietários

Formatador WYSIWYG para texto

Suporte para 127 idiomas Copysmith.ai Conteúdo para sites de comércio eletrônico US$ 15/mês Plano gratuito Gerenciamento centralizado de produtos

Integração perfeita da vitrine

Gerador de imagens de produtos de IA

Pontos chave a considerar nas melhores alternativas ao Copy AI

Como podemos ver, existem vários pontos chave a considerar para garantir que você selecione a plataforma que esteja alinhada com seus objetivos de criação de conteúdo ao procurar as melhores alternativas ao Copy AI:

Orçamento e escalabilidade

Ao escolher as melhores alternativas ao Copy AI, é essencial conhecer seu orçamento e requisitos de escalabilidade.

Certamente, muitas alternativas ao Copy Ai de geração de conteúdo são alimentadas por IA e usam estruturas de preços por palavra, onde você paga com base na frequência em que se utiliza a ferramenta.

Dessa forma, você precisará pensar não apenas em suas necessidades atuais, mas em como escalará no futuro. Quando estiver em dúvida, recomendamos que, primeiramente, utilize um teste gratuito para descobrir quanto custarão seus padrões de uso.

Compatibilidade e facilidade de uso

Os concorrentes são comuns, mas as principais escolhas priorizam a compatibilidade e a facilidade de uso. Afinal, o objetivo principal das melhores alternativas ao Copy Ai é justamente facilitar sua vida.

Inegavelmente, não será de grande valor você gastar mais tempo configurando uma ferramenta do que realmente escrevendo um conteúdo. Ademais, você também deve investigar se a plataforma se integra às suas ferramentas e softwares existentes, pois isso pode economizar muito tempo a longo prazo.

Qualidade da saída

Existe uma ampla gama na qualidade da saída que os geradores de IA podem fornecer, então é importante avaliar o trabalho gerado por cada plataforma.

Você pode avaliar a qualidade da saída examinando algum conteúdo de amostra produzido pela ferramenta para avaliar sua relevância, precisão e coerência.

Portanto, não use apenas as configurações padrão, verifique se a plataforma permite a personalização da saída para melhor se alinhar ao seu estilo e tom preferidos.

Privacidade e segurança de dados

Certamente, ao trabalhar com conteúdo gerado por IA, você precisará considerar os aspectos de privacidade e segurança de dados de qualquer plataforma que estiver utilizando.

Embora o conteúdo que você gere provavelmente seja voltado para os clientes, ainda é importante entender como seus dados serão tratados, armazenados e utilizados pela plataforma, especialmente se você estiver gerando conteúdo privado como e-mails.

Portanto, certifique-se de que a plataforma escolhida dentre as melhores alternativas ao Copy AI segue regulamentações de privacidade de dados padrão do setor, como o GDPR, e forneça informações claras sobre suas práticas de manipulação de dados.

Suporte ao cliente e treinamento

Inegavelmente, um suporte ao cliente adequado e recursos de treinamento podem acelerar significativamente o processo de aprendizado ao usar uma das melhores alternativas ao Copy AI ao redigir uma redação com IA.

As melhores alternativas gratuitas ao Copy AI valem a pena?

Veja quais canais de suporte ao cliente estão disponíveis no plano que você escolher, pois eles costumam variar de acordo com quanto você está pagando. Desse modo, é melhor que você escolha plataformas que ofereçam documentação abrangente e tutoriais para ajudá-lo a aproveitar ao máximo a ferramenta.

Se sua dúvida é: “O Copy.ai é gratuito?” Podemos dizer que sim, existe uma oferta gratuita vitalícia do Copy.ai. Mas é bastante limitada, e se você precisar fazer uso regular do serviço, é provável que seja inadequada.

Dessa forma, algumas das melhores alternativas ao Copy AI que revisamos aqui têm planos gratuitos, e aqui estão os principais detalhes que você precisa saber sobre eles:



Ferramenta Recursos do plano gratuito Limitações do plano gratuito Custo para os planos pagos Writesonic Palavras por mês, chatbot semelhante ao ChatGPT construtor de chatbot de IA sem código

Mais de 100 modelos de IA

Mais de 25 idiomas. Geração de palavras extremamente limitada, provavelmente esgotará em um dia ou dois. US$ 19/mês Simplified 2.000 palavras por mês.

Blog Wizard e Simplified AI Docs Chat pelo Simplified AI

Mais de 90 modelos de IA. Mais de 20 idiomas. Geração de palavras extremamente limitada, provavelmente esgotará em um ou dois dias. US$ 12 por mês Copysmith.ai Até cinco produtos

Um usuário

25 gerações de texto por mês, importação CSV. Limitado para algo além das lojas menores, sem recursos de gerenciamento de loja US$ 15 por mês.

Melhores ferramentas de copywriting alternativas ao Copy AI em 2024: Qual é a melhor?

Se você está procurando a melhor alternativa ao Copy.ai em 2024, o Jasper.ai se destaca como a escolha principal. Sem dúvida, o Jasper.ai oferece uma solução excecional para todas as suas necessidades com uma variedade de recursos, interfaces intuitivas e qualidade de conteúdo incomparável.

Assim, desde postagens em blog a legendas de mídia social, a abordagem baseada em IA do Jasper.ai garante eficiência e excelência. Isso porque sua tecnologia inovadora e ferramentas fáceis de usar o tornam um concorrente de destaque entre as ferramentas de geração de conteúdo.

Por fim, se você está pronto para elevar sua escrita e sua criação de conteúdo, o Jasper.ai é o melhor na categoria. Assim, esqueça o seu login no Copy AI e dê um passo adiante com o Jasper.ai hoje.

