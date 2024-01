10 melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial em 2024 para copy de marketing, ensaios e blogs

Classificação das 10 Melhores Ferramentas de Inteligência Artificial para Escrita Abaixo, listamos as que consideramos serem 10 melhores ferramentas de IA para escrita, com a plataforma JasperAI ocupando o primeiro lugar. Mais adiante neste artigo, examinaremos detalhadamente cada provedor, comparando suas principais características, os idiomas que suportam e outros detalhes importantes: JasperAI – No geral, a melhor ferramenta de IA para escrita, pois compreende o tom de voz de uma marca, possui um recurso de revisão de conteúdo e conta com uma excelente ferramenta de detecção de plágio. CopyAI – A melhor escolha para redatores, pois oferece uma ferramenta de pontos para parágrafos e modelos pré-fabricados úteis para todo tipo de conteúdo. Rytr – Um dos melhores escritores de IA gratuitos que oferece um plano gratuito generoso, ideal para criadores de conteúdo com orçamento limitado. Writesonic – Software popular de criação de conteúdo que utiliza o GPT-4 para resultados mais precisos e confiáveis. AI Writer – Ferramenta útil para estudantes e pesquisadores, pois lista automaticamente todas as citações e fontes para você. ShortlyAI – Melhor escritor de IA que pode resumir ou elaborar rapidamente qualquer texto que você fornecer. WordAI – Software intuitivo de escrita de conteúdo que pode evitar bots de detecção de IA, ideal para estudantes que escrevem ensaios. Scalenut – A melhor escolha para equipes de SEO, pois oferece recursos-chave como relatórios de SEO e análise de palavras-chave. Hypotenuse – Uma excelente ferramenta de escrita com IA focada em e-commerce que pode produzir em massa descrições de produtos para uma loja online. Simplified – Software de escrita com IA confiável e acessível para usuários que desejam economizar dinheiro.

O que é software de escrita com inteligência artificial?

As ferramentas de escrita com IA, comumente chamadas de redatores de conteúdo com IA, são softwares que utilizam inteligência artificial para criar textos com base em entradas humanas. Com o auxílio da tecnologia de IA, os redatores com IA podem produzir textos que se assemelham aos de um humano, incluindo dados, estatísticas e muito mais.

Para empresas envolvidas em marketing de conteúdo, as ferramentas de autoria com IA são fantásticas. O software de escrita com IA pode ajudar se você cria frequentemente textos para posts de blog, páginas de destino de sites, descrições de produtos, publicidade, posts em mídias sociais, descrições de vídeos e e-mails.

Uma substituição completa de redatores humanos ainda não é totalmente possível com a escrita com IA, pelo menos por enquanto. Na verdade, é mais uma ferramenta de produtividade projetada para aprimorar seu trabalho ou auxiliar no tedioso processo de pesquisa.

Como funcionam as ferramentas de escrita com Inteligência Artificial?

Como indicado anteriormente, os assistentes de IA produzem uma saída textual com base nas entradas fornecidas pelo usuário. Portanto, ainda depende de alguma interação humana. O usuário pode fornecer diretrizes ou pedir para incluir listas, tabelas, dados e outras informações úteis.

Eles são gradualmente treinados usando dados do mundo real e conseguem vasculhar isso em questão de segundos, dando a eles uma vantagem distinta em economia de tempo em comparação com os humanos.

À medida que adquirem conhecimento a partir dos dados fornecidos, eles melhoram na produção de saídas que soam realistas, embora atualmente possa parecer um pouco robótico e, para um olhar treinado, às vezes seja bastante claro que é gerado por IA.

As ferramentas de conteúdo com IA vasculham a web em busca de conteúdo existente e coletam dados de acordo com as instruções do usuário, assim como um bom redator faria ao pesquisar um conteúdo existente antes de escrever um novo. Em seguida, processam os dados e produzem novo conteúdo com base em suas descobertas.

Para que posso usar um bot de escrita com IA?

Realmente não há fim para o tipo de trabalho que um bot de escrita com IA pode realizar, e, como descobrimos em nossos testes, brincar com o software pode dar uma boa indicação de como eles funcionam melhor. Mas, para ajudar você, compilamos uma lista de alguns dos usos mais comuns para ferramentas de escrita com IA:

Blogs – Talvez o uso mais comum de redatores com IA seja a criação de posts de blog. Você pode inserir palavras-chave, tópicos e cabeçalhos, e a ferramenta de IA cuida do resto. Para empresas com muito conteúdo para compartilhar, a IA é essencial, pois pode produzir conteúdo mais rápido do que qualquer humano.

– Talvez o uso mais comum de redatores com IA seja a criação de posts de blog. Você pode inserir palavras-chave, tópicos e cabeçalhos, e a ferramenta de IA cuida do resto. Para empresas com muito conteúdo para compartilhar, a IA é essencial, pois pode produzir conteúdo mais rápido do que qualquer humano. Mídias Sociais – Empresas frequentemente postam em mídias sociais para manter seu público atualizado, e mesmo que este seja um texto mais curto, pode levar bastante tempo. Redatores com IA podem aprender e estudar a partir de milhões de postagens em mídias sociais para ajudar a escrever postagens envolventes para seu público.

– Empresas frequentemente postam em mídias sociais para manter seu público atualizado, e mesmo que este seja um texto mais curto, pode levar bastante tempo. Redatores com IA podem aprender e estudar a partir de milhões de postagens em mídias sociais para ajudar a escrever postagens envolventes para seu público. Revisão – Ferramentas de IA podem otimizar e melhorar copys existentes, não apenas para escrever coisas novas. Se você tem uma página da web, postagem de blog ou algo mais, pode pedir para a IA verificar e melhorar onde for necessário, garantindo que seu conteúdo seja consistente e regularmente atualizado.

– Ferramentas de IA podem otimizar e melhorar copys existentes, não apenas para escrever coisas novas. Se você tem uma página da web, postagem de blog ou algo mais, pode pedir para a IA verificar e melhorar onde for necessário, garantindo que seu conteúdo seja consistente e regularmente atualizado. Slogans de Marketing – Outra forma de copy complexa, mas de curto formato, são os slogans de marketing, que podem ser difíceis de inventar na hora. A IA pode pesquisar na internet por exemplos ou usar suas palavras-chave como sugestão para criar algo cativante.

A IA vai substituir os redatores humanos?

Os redatores de conteúdo ficarão felizes em saber que a IA não substituirá os redatores humanos – pelo menos, não por um longo tempo. A principal razão para isso é que a colaboração é fundamental, e o que queremos dizer com isso é que a IA funciona melhor com alguma entrada humana, como palavras-chave ou tópicos.

Em resumo, é necessário orientar a IA na direção certa e trabalhar com ela para obter os melhores resultados. Também é necessário fazer a edição, pois agora, quando você pede à IA para gerar algum texto, soa como se estivesse sendo escrito por robôs (porque está).

Portanto, a entrada humana é necessária para torná-lo informativo e envolvente, não apenas correntes massivas de informações dispostas de forma linear.

Comparando as melhores ferramentas de assistência à escrita com Inteligência Artificial

Para ajudá-lo a comparar as 10 melhores assistentes de escrita com IA, criamos uma tabela que mostra o uso-chave de cada ferramenta, as três principais características, preços e muito mais:



Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita JasperAI Marketing empresarial US$ 39/mês 1. Reescrita de frases

2. Tom de voz

3. Verificador de plágio Avaliação gratuita de 7 dias CopyAI Ajudar redatores US$ 49/mês 1. Marcador para parágrafo

2. 25 idiomas suportados

3. Modo Estilo Livre Sim Rytr Pequenos criadores US$ 9/mês 1. Gerador de briefs

2. Análise SERP

3. 30 idiomas Sim Writesonic Conteúdo GPY-4 US$ 16/mês 1. GPT-4

2. Resumidor de texto

3. Referência de artigos Sim, 10 mil palavras AI Writer Gerador de conteúdo US$ 49/mês 1. Descoberta de tópico

2. Citações

3. Publicação direta em WordPress Não ShortlyAI Resumir textos US$ 65/mês 1. Resumidor de texto

2. Facilidade de uso

3. Comprimento de saída Sim WordAI Evitar detectores de IA US$ 65/mês 1. Gerador de título

2. Corretor de tempos verbais

3. Detecção Anti-IA Sim Scalenut Conteúdo SEO US$ 65/mês 1. Relatórios de SEO

2. Modo Cruzeiro

3. Modelos de conteúdo de IA Avaliação gratuita de 7 dias Hypotenuse Lojas online US$ 12/mês 1. Descrições de produtos em massa

2. Redator de anúncios do Google

3. Detetive de conteúdo Sim Simplified Pequenos negócios US$ 12/mês 1. Apresentações de IA

2. Gerador de título

3. Modelos de conteúdo Sim

Revisões detalhadas das 10 melhores ferramentas de escrita com Inteligência Artificial

Com tudo dito e feito, agora é hora de entrar na seção detalhada de nossas análises das 10 melhores ferramentas de escrita com IA. Nesta seção, analisaremos as principais características, os idiomas suportados e todos os outros detalhes importantes, começando com o JasperAI:

1. JasperAI – No geral, a melhor ferramenta de escrita com IA para usar em 2024

O JasperAI, ou como era conhecido anteriormente, Jarvis, é facilmente uma das melhores e mais potentes ferramentas de criação de conteúdo com Inteligência Artificial, e mais rica em recursos. Como um dos primeiros aplicativos baseados no ChatGPT, ele tem uma sensação mais estabelecida do que a maioria dos outros aplicativos porque já está no mercado há algum tempo, então teve a chance de se adaptar.

Falando em adaptação, agora o Jasper pode ajudar você a manter um tom de marca ou diretrizes, e tudo o que você precisa fazer é enviar várias amostras de trabalhos anteriores. Descobrimos que ele aprende rapidamente o estilo e pode replicá-lo perfeitamente em sua saída.

Ele pode até capturar um tom de conversa, trazer humor para sua escrita e até mesmo criar chamadas para ação astutas. É verdadeiramente uma solução de marketing completa quando usada corretamente, e respalda isso com excelentes ferramentas como um verificador de plágio, que é essencial para garantir um conteúdo único.

Infelizmente, esta funcionalidade precisa ser adquirida separadamente, o que pode elevar o custo – veremos mais sobre preços depois.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita JasperAI Marketing empresarial US$ 39/mês 1. Reescrita de frases

2. Tom de voz

3. Verificador de plágio Avaliação gratuita de 7 dias

No entanto, a funcionalidade que realmente chamou nossa atenção é a função de Revisão de Conteúdo. Isso permite que o texto flua perfeitamente, reconhecendo o que foi escrito anteriormente nas frases e parágrafos após um novo bloco de texto.

Mesmo escritores experientes às vezes podem ter dificuldade com o fluxo de trabalho, então com essa ferramenta todas as copys serão lidas naturalmente e serão envolventes. Outras configurações que valem a pena mencionar incluem comandos de voz para uma experiência totalmente sem as mãos, desta forma, você pode economizar tempo apenas dizendo ao Jasper o que você precisa.

Palavras-chave de SEO, que ajudam você a incorporar palavras-chave em todo o seu conteúdo para garantir a melhor classificação possível no Google, é outra vantagem. E o editor de documentos integrado, que é basicamente o Google Docs, funciona como seu playground para escrever, editar e compor obras-primas da escrita.

💲 Preços

O JasperAI é atualmente uma das ferramentas de escrita com IA mais caras do mercado, e não é de se surpreender, dada sua impressionante variedade de recursos – então achamos que o preço justifica isso muito bem.

Existem planos para uso individual, pequenas equipes e planos empresariais completos, com os dois primeiros oferecendo períodos de teste gratuitos de 7 dias para garantir que você esteja satisfeito com o padrão estabelecido.

Para quem busca economia, recomendamos optar pelo faturamento anual, pois você economizará uma boa quantia. No entanto, para obter um preço para um pacote empresarial, você terá que entrar em contato com a equipe de vendas.



👍 Prós Inclui um excelente verificador de plágio para conteúdo único

Inclui um excelente verificador de plágio para conteúdo único Pode parafrasear texto tornando-o mais curto, mais longo, mais formal ou simplificado

Pode parafrasear texto tornando-o mais curto, mais longo, mais formal ou simplificado Oferece modelos pré-instalados para blogs, artigos e muito mais

Oferece modelos pré-instalados para blogs, artigos e muito mais Integra-se bem ao Grammarly e outras ferramentas de escrita 👎 Contras Bastante caro em comparação com outras ferramentas de escrita com IA

2. CopyAI – Melhor para auxiliar redatores

O CopyAI é outra das melhores ferramentas de escrita com Inteligência Artificial de ponta, que possui uma tonelada de excelentes recursos voltados para melhorar a produção de escrita. Por exemplo, ela possui excelentes ferramentas para escrever descrições de produtos, economizando muito tempo para marcas de comércio eletrônico.

Ela também se adapta ao tom de voz da sua marca para produzir um conteúdo consistentemente alinhado com a marca. Parece familiar? É verdade que o CopyAI oferece muitos dos recursos que você encontrará no JasperAI, mas cada um é excelente de diferentes maneiras.

Descobrimos que o CopyAI tende a orientá-lo mais por meio de seu excelente chatbot – ele também direcionará para os modelos pré-fabricados para obter os melhores resultados – estes incluem modelos para blogs, posts em mídias sociais e muitos outros.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita CopyAI Ajudar redatores US$ 49/mês 1. Marcador para parágrafo

2. 25 idiomas suportados

3. Modo Estilo Livre Sim

Além disso, há um conjunto extremamente útil de modelos pré-fabricados para ajudar você a começar, incluindo anúncios em mídias sociais, legendas para o Instagram, posts de blog e muito mais. Mas se você estiver se sentindo um pouco sem inspiração, sempre pode experimentar o modo Livre, que permite inserir o que quiser e deixa o resto para o CopyAI.

Você também tem a opção de vincular o CopyAI ao Zapier, e isso pode melhorar os fluxos de trabalho de várias maneiras, como enviar o conteúdo automaticamente para seu CMS, ou pode se vincular a muitas das principais plataformas de CRM e ajudá-lo a obter leads a partir do seu conteúdo escrito.

Além de tudo, o que também nos agradou foi o número crescente de idiomas sendo suportados pelo CopyAI, que no momento da redação deste texto, suporta 25 idiomas em seu plano Pro. Alguns dos idiomas populares suportados atualmente são italiano, alemão, japonês, espanhol, russo, francês e chinês.

💲 Preços

Estamos felizes em ver um plano Gratuito-para-sempre oferecido pelo CopyAI, algo que o JasperAI ainda não oferece. No entanto, você está limitado a apenas 2.000 palavras, então quão útil isso será dependerá de suas necessidades – é ideal para necessidades de conteúdo de formato curto.

Em termos de planos pagos, você encontrará o plano de entrada por US$ 49/mês, mas você tem acesso a 5 assentos em vez de 3 como você encontraria no JasperAI, então isso é um grande ponto positivo para pequenas empresas.

Para mais usuários e suporte adaptado a negócios, será necessário entrar em contato com a equipe de vendas e discutir o plano Enterprise, já que nenhum preço é listado no site.



👍 Prós Inclui um excelente chatbot para ajudá-lo a escrever seu conteúdo

Inclui um excelente chatbot para ajudá-lo a escrever seu conteúdo Permite até 5 usuários no plano de entrada

Permite até 5 usuários no plano de entrada Inclui um plano gratuito, embora você esteja limitado a 2.000 palavras

Inclui um plano gratuito, embora você esteja limitado a 2.000 palavras Tem suporte para mais de 25 idiomas populares

Tem suporte para mais de 25 idiomas populares Facilmente uma das melhores ferramentas de redação com IA 👎 Contras Achamos um pouco complexo de usar quando comparado com outros nesta lista

3. Rytr – Melhor ferramenta de escrita com IA gratuita

O Rytr é outra das ferramentas de escrita com Inteligência Artificial, classificada entre as melhores, conhecida por seu excelente plano gratuito, tornando-a ideal para pequenos criadores de conteúdo, empreendedores e pequenas empresas.

Ele até oferece um verificador de plágio, imagens geradas por IA e algumas outras características no plano gratuito – uma grande vantagem. Seus planos pagos também são muito bons e removem quaisquer restrições de contagem de caracteres ou palavras que você encontrará no plano gratuito.

Você também encontrará um gerador de Esboço e Resumo, muito útil, que pode então ser escrito por um redator ou ajudar o Rytr a criar o conteúdo para você. Além disso, existem outros recursos úteis, como análise SERP, que basicamente significa que ele encontrará as páginas da web mais bem classificadas e estudará as palavras-chave que elas usam para gerar o melhor conteúdo.

Em seguida, ele começará a incluir essas palavras-chave no texto relevante, melhorando assim sua classificação de SEO no Google e em outros mecanismos de busca.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita Rytr Pequenos criadores US$ 9/mês 1. Gerador de briefs

2. Análise SERP

3. 30 idiomas Sim

Para melhorar ainda mais, existem também centenas de modelos pré-fabricados para diferentes tipos de copys, como blogs, páginas de destino e descrições de produtos, o que facilita a escrita.

Dito isso, descobrimos que o conteúdo de curto formato funciona melhor com o Rytr, já que o texto de longo formato não era exatamente do mesmo padrão que com o JasperAI ou CopyAI. No entanto, achamos que o Rytr funciona melhor como uma ferramenta para iniciantes e aqueles que não trabalharam com ferramentas de escrita com IA antes.

Isso se deve principalmente ao plano gratuito que ela oferece, bem como à interface fácil de usar. É uma ótima maneira para se acostumar com essas ferramentas, e você pode evoluir do plano gratuito para um plano pago quando for a hora certa.

💲 Preços

Como mencionado em nossa análise do Rytr, ele oferece um generoso plano gratuito para as pessoas se familiarizarem com o serviço, e é gentil o suficiente para incluir mais de 20 tons, 30 idiomas, uma ferramenta de plágio e cerca de 10 mil caracteres por mês.

Isso é excelente para pequenos criadores que talvez não possam arcar com os preços do JasperAI ou CopyAI. No entanto, os planos pagos removem quaisquer limites de contagem de palavras e também oferecem um gerente de conta dedicado, imagens geradas por IA e suporte prioritário.

Portanto, embora haja muito menos recursos do que você encontrará nas duas principais ferramentas de escrita para iniciantes e aqueles com orçamento limitado (os planos pagos iniciais custam apenas US$ 99/mês), o Rytr é uma ótima opção a ser considerada.



👍 Prós Ótimas imagens geradas por IA para apoiar blogs e posts em mídias sociais

Ótimas imagens geradas por IA para apoiar blogs e posts em mídias sociais Suporta mais de 30 idiomas, para que você possa gerar conteúdo para uma audiência mundial

Suporta mais de 30 idiomas, para que você possa gerar conteúdo para uma audiência mundial Um excelente plano gratuito que inclui um verificador de plágio

Um excelente plano gratuito que inclui um verificador de plágio Interface e painel muito amigáveis, ótimos para iniciantes 👎 Contras Tem menos recursos premium, como tom de voz ou um parafraseador

4. Writesonic – Melhor para geração de texto com GPT-4

O Writesonic é uma escolha interessante para a melhor ferramenta de escrita com Inteligência Artificial, pois, ao contrário de muitas outras nesta lista das melhores ferramentas, ele utiliza a geração de texto com GPT-4 em seu plano empresarial, que é a versão mais recente e oferece os melhores resultados – se isso for importante para você, esta é a melhor opção.

Ele também possui recursos típicos, incluindo um verificador de plágio, uma ferramenta de parafraseamento e um extensor de frases. Mas como mencionado anteriormente, a introdução do GPT-4 é o recurso de destaque aqui.

Além dos nossos testes, pesquisas também sugerem que o Writesonic é capaz de compor textos mais sensatos, precisos e realistas. Isso é uma enorme vantagem para um redator que deseja que seu texto seja o mais livre de erros e direto possível.

Ele realmente se destaca mais com copys de longo formato, e você pode não notar tanta diferença se sua saída principal for descrições de produtos ou posts em mídias sociais – mas como mencionado anteriormente, este é um privilégio reservado para planos Empresariais ou Corporativos.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita Writesonic Conteúdo GPY-4 US$ 16/mês 1. GPT-4

2. Resumidor de texto

3. Referência de artigos Sim, 10 mil palavras

Outros elementos impressionantes incluem um navegador integrado com IA, para que você possa automatizar ou usar sua voz para controlar praticamente qualquer coisa, incluindo a composição de e-mails para melhorar a captura de leads, um recurso que certamente será um sucesso nos departamentos de marketing.

Sabemos que pode-se levar uma eternidade para criar e-mails exclusivos e envolventes para melhorar as vendas, mas o Writesonic cuida disso para você. Uma adição final e útil que achamos que seria útil para estudantes é o resumidor de texto, que pode pegar um grande bloco de texto e encurtá-lo, além de torná-lo muito mais fácil de entender.

Tal recurso é melhor usado para fazer anotações ou auxiliar na revisão – você também pode inverter e usar o texto resumido para apresentar ou explicar coisas aos colegas.

💲 Preços

Há uma boa variedade de planos para uso individual, empresarial ou de pequenas equipes, com os melhores preços vindo por meio dos planos anuais. Você pode até selecionar se deseja usar o GPT-3.5 ou GPT-4, sendo que este último custa mais, é claro.

Você ainda obtém um teste gratuito de até 10 mil palavras, que permite testar todos os recursos antes de assinar um plano de longo prazo. A pequena pegadinha é que, com o plano empresarial, você terá que pagar mais por palavras ilimitadas, ou pode usar a ferramenta de controle deslizante para definir quantas palavras cada usuário gostaria de gerar.



👍 Prós Usa o mais recente GPT-4 para a escrita e resultados mais precisos

Usa o mais recente GPT-4 para a escrita e resultados mais precisos Útil teste gratuito de 10.000 palavras para testar o serviço

Útil teste gratuito de 10.000 palavras para testar o serviço Planos personalizados que permitem selecionar o número de usuários, palavras e versão do GPT

Planos personalizados que permitem selecionar o número de usuários, palavras e versão do GPT Excelente recurso de referenciamento que pode melhorar a vinculação interna 👎 Contras Relatos de que textos de longo formato podem conter plágio, então fique de olho nisso

5. AI Writer – Melhor para geração de conteúdo

O AI Writer é outra ferramenta de ponta usada para criar conteúdo único, e é realmente aí que reside sua especialidade. Ele pode criar artigos, blogs, posts em mídias sociais e muito mais com uma aparência única com apenas alguns cliques.

No entanto, ele carece de alguns recursos mais avançados que você encontrará em outras das melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial. O que você obtém é uma das melhores máquinas de criação de conteúdo no mercado, para uma série de diferentes meios, incluindo artigos com pesquisas intensas e verificáveis.

Ele faz isso citando todas as fontes que são usadas para você, então você não terá que gastar tempo procurando todas elas mais tarde.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita AI Writer Gerador de conteúdo US$ 49/mês 1. Descoberta de tópico

2. Citações

3. Publicação direta em WordPress Não

AI Writer vai um passo além, pois lembra todas as referências que são inseridas, então, se você precisar de um artigo semelhante, ele pode gerar fontes de informação completamente novas – sem nenhum conteúdo duplicado.

Dito isso, não há análise de SERP como você encontra no Rytr, mas ainda é bastante preciso. Também gostamos muito da Descoberta de (Sub) Tópicos, que escaneia a internet para ver sobre o que as pessoas estão escrevendo agora, o que ajuda gerentes e criadores de conteúdo a terem novas ideias ou oportunidades perdidas.

Então, depois que o conteúdo estiver completo, você pode usar o útil publicador direto do WordPress para atualizar rapidamente seu site.

💲 Preços

O AI Writer oferece 3 planos, cada um aumentando o número de artigos que você pode escrever – o que é irritante é que até mesmo uma pequena postagem de blog ou entrada social conta como uma, então você precisará levar isso em consideração em sua decisão.

Não há plano gratuito, com a opção mais barata custando US$ 49/mês para apenas um usuário e 100 artigos. Os usuários aumentam para 3 no plano Padrão ou 10 no Plano Power.



👍 Prós Inclui um recurso de citação que economiza tempo, ótimo para artigos orientados por pesquisa

Inclui um recurso de citação que economiza tempo, ótimo para artigos orientados por pesquisa Ótimo recurso de descoberta de tópicos para gerar novas ideias

Ótimo recurso de descoberta de tópicos para gerar novas ideias Interface e painel muito amigáveis, perfeitos para iniciantes

Interface e painel muito amigáveis, perfeitos para iniciantes Pode publicar diretamente no WordPress, economizando tempo e esforço 👎 Contras Sem plano ou teste gratuito para testar o serviço

Sem plano ou teste gratuito para testar o serviço O plano padrão é um pouco caro

6. ShortlyAI – O Melhor para resumir textos

O ShortlyAI é uma das novas ferramentas que emergiram como uma forte concorrente no campo de escrita com Inteligência Artificial e não só. Com ele, você pode criar blogs envolventes, posts em mídias sociais, scripts para vídeos, conteúdo publicitário, descrições de produtos e uma série de outros materiais de marketing.

Este provedor opera com o GPT-3, que pode não ser tão tecnicamente avançado quanto o GPT-4 que o WriteSonic utiliza.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita ShortlyAI Resumir textos US$ 65/mês 1. Resumidor de texto

2. Facilidade de uso

3. Comprimento de saída Sim

Dito isso, embora tenhamos descoberto que ele tem dificuldade em criar o mesmo tipo de conteúdo único que o JasperAI, isso não quer dizer que ele não possa, mas não atinge exatamente os mesmos níveis. Se o seu uso principal é resumir ou elaborar sobre determinados pontos, esta opção pode ser ideal para você.

Funciona bem como gerador de conteúdo, e se você estiver digitando e se sentir travado, ele pode ler seu texto anterior e continuar escrevendo para você com apenas um clique. Achamos a precisão e a consistência bastante boas, e não era muito óbvio que a IA tinha assumido.

Achamos que vale a pena mencionar que você pode encontrar alguns problemas de plágio, já que o ShortlyAI parece puxar amostras do Google e não faz o melhor trabalho ao reescrevê-las. Portanto, se você é um estudante ou redator de conteúdo, pode encontrar problemas se seu texto não for totalmente único.

💲 Preços

O ShortlyAI oferece aos usuários um teste gratuito, embora de maneira confusa, não especifique um período de tempo ou contagem de palavras para isso – estranho, mas ainda é bom ver que você pode experimentar antes de comprar.

Se você estiver satisfeito com o serviço, há apenas dois planos para escolher, mensal ou anual, sendo que este último traz os melhores preços e oferece até 2 meses extras gratuitos.

Infelizmente, é muito caro, e como falta alguns recursos-chave e as habilidades de geração de conteúdo de outros, não podemos realmente afirmar que é o melhor custo-benefício disponível.



👍 Prós Interface incrivelmente fácil de usar, adequada para todos

Interface incrivelmente fácil de usar, adequada para todos Oferece uma versão gratuita para testar o serviço

Oferece uma versão gratuita para testar o serviço Ótimas ferramentas para resumir e alongar textos 👎 Contras Muito caro

Muito caro Falta a profundidade de recursos de outros provedores, como citações

7. WordAI – Melhor para evitar detecção de IA

O WordAI é uma ferramenta confiável para criar conteúdo único, amigável para SEO, livre de plágio e com uma leitura muito boa. Esta que é uma das melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial, pode reescrever frases e parágrafos ou criar conteúdo completamente novo na hora, com um pouco de entrada humana para aprimorar as coisas ao longo do caminho.

Há também um recurso inteligente que permite que o conteúdo gerado pelo WordAI passe despercebido, tornando o conteúdo mais humano, algo que esperamos ver com o ChatGPT no futuro.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita WordAI Evitar detectores de IA US$ 65/mês 1. Gerador de título

2. Corretor de tempos verbais

3. Detecção Anti-IA Sim

Ele sugere ajustes quando encontra erros ortográficos e tempos incorretos, o que pode economizar muito trabalho tanto para redatores novatos quanto experientes. O “title spinner” da plataforma, que oferece títulos de alta qualidade analisando as informações inseridas e garantindo que os títulos sejam relevantes, é igualmente significativo.

A versão mais recente de WordAI suporta até HTML. Portanto, você poderá adicionar estilos, girar vídeos, fotos e muito mais diretamente do editor. Também ficamos impressionados ao ver alguns excelentes recursos impulsionados por SEO, onde as palavras-chave podem ser inseridas manualmente ou o sistema pode sugerir palavras-chave fortes com base em pesquisas na web.

Portanto, isso é particularmente útil para equipes de marketing que podem se classificar consistentemente no topo das pesquisas do Google com pouco esforço, economizando tempo para outras tarefas.

💲 Preços

Em termos de preços, o WordAI oferece 3 planos que podem ser pagos mensal ou anualmente, com os planos Starter e Power ambos oferecendo testes gratuitos de 7 dias. Há também um plano Enterprise, mas você terá que entrar em contato com a equipe de vendas para descobrir os preços – também não há teste gratuito para este plano.





👍 Prós Oferece um teste gratuito para testar o serviço

Oferece um teste gratuito para testar o serviço Possui excelentes recursos de SEO para identificar palavras-chave

Possui excelentes recursos de SEO para identificar palavras-chave Não pode ser detectado por ferramentas de detecção de IA, ótimo para estudantes 👎 Contras Pode exigir edição extensa e detalhada

8. Scalenut – Melhor para SEO

O Scalenut é mais uma das melhores ferramentas de escrita com Inteligência Artificial, que descobrimos, que realmente pode ajudar qualquer escritor a superar o bloqueio criativo. Além disso, com seu algoritmo de escrita com IA, você pode criar conteúdo interessante e melhorar suas posições nas páginas de resultados.

Você pode criar conteúdo otimizado para mecanismos de busca usando o Assistente de SEO do Scalenut. Ele é extremamente semelhante ao Jasper com a integração do SurferSEO, mas sem a necessidade de comprar dois produtos diferentes.

Você insere sua palavra-chave e recebe um editor de documentos construído em torno dela – é incrivelmente fácil de usar, mesmo para novatos em SEO e redação de conteúdo.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita Scalenut Conteúdo SEO US$ 65/mês 1. Relatórios de SEO

2. Modo Cruzeiro

3. Modelos de conteúdo de IA Avaliação gratuita de 7 dias

Fazendo isso, você pode se manter à frente do jogo e aparecer constantemente no topo das pesquisas na web. Além dos excelentes recursos de SEO, o Scalenut também ajudará você a escrever o conteúdo mais convincente e único e oferecerá uma variedade de tons diferentes que podem beneficiar os criadores de conteúdo.

Ele também pode aprender o tom usado por seu negócio, seja formal, descontraído ou engraçado. Há até mesmo uma série de modelos gerados por IA para ajudar a acelerar o processo, desde descrições de produtos e postagens de blog até legendas para mídias sociais – há um para tudo.

O útil recurso Cruise Mode também pode criar artigos de 1.500 palavras em menos de 5 minutos, todos sem plágio e compatíveis com SEO.

💲 Preços

O Scalenut oferece 3 planos que podem ser pagos mensal ou anualmente, como é a tendência na maioria dos provedores desta lista. Além disso, considerando os preços oferecidos e os recursos que você obtém, este é um gerador de conteúdo com IA com bom custo-benefício.

Tanto os planos Growth quanto Pro oferecem palavras ilimitadas, com o plano Essentials mais barato limitando você a 100.000, o que deve ser suficiente para pequenos criadores de conteúdo. Cada plano oferece um teste gratuito de 7 dias, então você pode decidir se é a ferramenta de geração de conteúdo com IA certa para suas necessidades.

👍 Prós Pode evitar detectores de IA, ótimo para estudantes

Pode evitar detectores de IA, ótimo para estudantes Oferece um teste gratuito de 7 dias em todos os seus planos

Oferece um teste gratuito de 7 dias em todos os seus planos Inclui excelentes recursos de SEO para obter uma forte classificação no Google 👎 Contras Suporta apenas inglês, sem outros idiomas

9. Hypotenuse – Melhor para e-commerce

O Hypotenuse é uma das melhores ferramentas de escrita com Inteligência Artificial focada em e-commerce, que visa ajudar lojas online com vendas, como descrições de produtos, classificação SEO e muito mais – ele até se integra ao Shopify para uma experiência perfeita.

Dito isso, também descobrimos que é uma ferramenta confiável para outras fontes de criação de conteúdo, como blogs e posts em mídias sociais, e até mesmo apresenta um excelente gerador de imagens com IA. Mas o e-commerce é onde esse poderoso recurso de IA realmente brilha.

Recursos para sua loja online

Hypotenuse possui uma tonelada de recursos voltados para melhorar a presença de sua loja online. Por exemplo, você pode escrever descrições de produtos em escala, inserindo apenas algumas palavras-chave essenciais, e até mesmo selecionar seu público-alvo.

Este recurso inteligente economiza horas de trabalho árduo, criando descrições cativantes para uma variedade de produtos.





Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita Hypotenuse Lojas online US$ 12/mês 1. Descrições de produtos em massa

2. Redator de anúncios do Google

3. Detetive de conteúdo Sim

No entanto, descobrimos que essa ferramenta ainda está em desenvolvimento e alguns resultados podem parecer um pouco estranhos, mas ainda é muito útil. Além do e-commerce, você encontrará todas as típicas ferramentas de escrita com Inteligência Artificial que você esperaria, como um detector de plágio, modelos para blogs, mídias sociais ou ensaios longos, e muito mais.

Além disso, há uma ótima ferramenta para escrever anúncios no Google, bem como para Facebook e Instagram – você pode selecionar um tom para se adequar aos requisitos do seu negócio. Outros recursos peculiares incluem o excelente Content Detective, que garante que toda a pesquisa e dados estejam atualizados e precisos, uma ferramenta útil para artigos com muitos dados.

💲 Preços

O Hypotenuse é um pouco astuto com os preços exibidos em seu site, pois mostra o preço para o número mínimo de palavras. O preço ainda é bastante bom para todos os planos, mas evite ser pego com um pequeno limite de palavras.

Para um plano personalizado ou empresarial, você precisará entrar em contato com a equipe de vendas para discutir o número de usuários, contagem de palavras e mais.



👍 Prós Apresenta um recurso útil de Content Detective para garantir que a copy seja precisa

Apresenta um recurso útil de Content Detective para garantir que a copy seja precisa Integra-se ao Shopify, incrivelmente útil para lojas online

Integra-se ao Shopify, incrivelmente útil para lojas online Descobrimos que possui uma interface fácil de usar 👎 Contras Número limitado de modelos disponíveis

Número limitado de modelos disponíveis Pode ficar um pouco caro se você precisar de mais de 200.000 palavras

10. Simplified – Ferramenta de escrita com IA com orçamento amigável

O Simplified é um forte redator de conteúdo com IA que pode ser usado em diferentes nichos, incluindo o processo de design, redação e edição. Sua capacidade de se adaptar a todas as suas necessidades de conteúdo, seja escrita, edição de vídeo ou marketing, o torna uma ótima ferramenta tudo-em-um para criação de conteúdo.

Desde o início, ele oferece uma tonelada de modelos para todos os tipos de copys, como blogs, mídias sociais e lojas de e-commerce. Além disso, ao contrário de outros nesta lista das melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial, ele até pode gerar títulos para seus blogs e posts sociais com base no conteúdo escrito – o que às vezes pode ser a parte mais difícil.

Gerador de produtos da Amazon

o Simplified até oferece um gerador exclusivo de recursos de produtos da Amazon, o que é especialmente útil para revendedores da Amazon. Isso funciona oferecendo um modelo predefinido que contém todos os espaços reservados que você encontrará na Amazon. Você só precisa clicar no botão gerar, inserir algumas palavras-chave e termos, e deixar o Simplified fazer sua mágica.

Fornecedor Melhor para Preço Recursos de destaque Versão gratuita Simplified Pequenos negócios US$ 12/mês 1. Apresentações de IA

2. Gerador de título

3. Modelos de conteúdo Sim

Embora devamos mencionar que o texto em geral não está exatamente no mesmo nível de qualidade que o JasperAI ou Rytr, ele ainda funciona bem para conteúdo de curta duração. E, como era de se esperar, também existem outros produtos úteis que se enquadram na marca Simplified.

Isso inclui software de edição de vídeo, gerenciamento de mídias sociais e ferramentas de design gráfico – então, se você procura por tudo isso e deseja trabalhar em harmonia com o mesmo provedor, este pode ser a melhor escolha para você.

💲 Preços

Estamos felizes em ver um plano gratuito oferecido pelo Simplified, não um teste gratuito ou garantia de devolução do dinheiro, mas uma versão gratuita real do software que você pode usar para gerar conteúdo.

Pode não ser a mais rica em recursos entre as melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial, mas há o suficiente para realmente acertar o básico. Então, quando estiver pronto, você sempre pode fazer upgrade para o AI Writer Pro para obter mais modelos, palavras e recursos. Essa versão oferece um teste gratuito de 14 dias, para que você possa garantir que o custo seja justificado.



👍 Prós Apresentações excelentes geradas por IA, ideais para uso comercial

Apresentações excelentes geradas por IA, ideais para uso comercial Inclui um divertido gerador de imagens com IA

Inclui um divertido gerador de imagens com IA Planos econômicos 👎 Contras Falta a precisão e qualidade de escrita dos principais geradores de conteúdo com IA

Como classificamos as melhores ferramentas de escrita com Inteligência Artificial

A princípio, para formar esta lista das melhores ferramentas de escrita com Inteligência Artificial, testamos e analisamos avaliações de usuários com base em um conjunto de critérios que incluem fundamentos básicos como preços, recursos, ferramentas de SEO e assim por diante. Portanto, para ajudar a entender como chegamos a essas decisões, compilamos uma lista útil abaixo:

Precisão – Testamos a precisão de cada uma dessas ferramentas de escrita com IA para garantir que o conteúdo que estavam gerando fosse relevante, correto, atualizado e, o mais importante, semelhante ao humano.

– Testamos a precisão de cada uma dessas ferramentas de escrita com IA para garantir que o conteúdo que estavam gerando fosse relevante, correto, atualizado e, o mais importante, semelhante ao humano. Recursos – É importante que cada provedor acerte o básico, como oferecer um detector de plágio, um parafraseador, ou recursos de escrita de blog, mídias sociais, etc. Ferramentas mais ricas em recursos tiveram preferência em nossa lista.

– É importante que cada provedor acerte o básico, como oferecer um detector de plágio, um parafraseador, ou recursos de escrita de blog, mídias sociais, etc. Ferramentas mais ricas em recursos tiveram preferência em nossa lista. Recursos Únicos – As melhores ferramentas de escrita com IA desta lista também oferecerão recursos exclusivos que as diferenciem, como ferramentas de citação, redação de títulos, redação de pontos de bala para parágrafos e até mesmo geração de títulos.

– As melhores ferramentas de escrita com IA desta lista também oferecerão recursos exclusivos que as diferenciem, como ferramentas de citação, redação de títulos, redação de pontos de bala para parágrafos e até mesmo geração de títulos. Compatibilidade com SEO – Para acompanhar uma excelente redação, acreditamos que um bom SEO é essencial. Cada provedor terá algumas ferramentas de SEO, como descoberta e análise de palavras-chave, para ajudar seu conteúdo a atingir as alturas do ranking do Google.

– Para acompanhar uma excelente redação, acreditamos que um bom SEO é essencial. Cada provedor terá algumas ferramentas de SEO, como descoberta e análise de palavras-chave, para ajudar seu conteúdo a atingir as alturas do ranking do Google. Preços – Obter um bom custo-benefício é outro ponto essencial, pois algumas ferramentas podem oferecer os mesmos recursos idênticos, mas uma pode custar mais. Todos os provedores desta lista têm uma boa relação de recursos para preço, para que você obtenha o que paga.

– Obter um bom custo-benefício é outro ponto essencial, pois algumas ferramentas podem oferecer os mesmos recursos idênticos, mas uma pode custar mais. Todos os provedores desta lista têm uma boa relação de recursos para preço, para que você obtenha o que paga. Escalabilidade – Este é outro componente-chave, pois você deseja que sua ferramenta de escrita com IA cresça junto com suas necessidades. Assim, ter vários planos é útil para uma empresa ou pessoa.

O conteúdo gerado por IA é prejudicial para o SEO?

Em resumo, não. O conteúdo gerado pela melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial desta lista, pode realmente melhorar o seu SEO, contanto que você esteja disposto a trabalhar em conjunto com elas. A maioria dos provedores exigirá que você insira palavras-chave em seu texto, mas outros farão pesquisas e relatarão as palavras-chave atuais em tendência.

Isso é muito útil, já que o SEO está constantemente se adaptando e mudando com base em como as palavras-chave e o algoritmo de classificação do Google funcionam. Portanto, ter uma ferramenta que pode vasculhar a internet e encontrar todos os termos importantes para incluir é uma grande vantagem e pode ter um impacto positivo e dramático no desempenho do seu SEO.

Preciso me preocupar com plágio ao usar ferramentas de escrita com IA?

Não há necessidade de se preocupar com plágio ao usar ferramentas de escrita com Inteligência Artificial, já que todos os provedores desta lista são os melhores e tiveram o cuidado de incluir funcionalidades para detetar plágio. Eles também se especializam em escrever conteúdo único, usando a internet como fonte de dados, mas escrevendo de maneira única.

Vale ressaltar que, para fins acadêmicos, as ferramentas de escrita com IA são estritamente proibidas, então você deve levar isso em consideração antes de decidir usá-las. Elas são mais adequadas para criadores de conteúdo, equipes de marketing e marcas de comércio eletrônico, mas isso não significa que você não possa usá-las para pesquisa e citações.

Conclusão

As melhores ferramentas de escrita com IA podem ser as melhores amigas de um profissional de marketing, criador de conteúdo ou gerente de SEO, pois ajudam em todo o processo de geração de conteúdo – tudo o que você precisa fazer é apontá-las na direção certa.

Cada uma das ferramentas desta lista pode criar conteúdo único e envolvente com apenas alguns cliques, garantindo que o texto seja preciso, relevante e atualizado. Isso pode economizar tempo precioso e ajudar a garantir que os prazos sejam cumpridos, o que é essencial no mundo digital acelerado de hoje.

No geral, nossos testes concluíram que, entre as melhores ferramentas de escrita de Inteligência Artificial, o JasperAI é a melhor ferramenta de escrita com IA, pois cria um excelente conteúdo semelhante ao humano, 100% único, sem plágio e conciso.

FAQ