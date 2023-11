As 10 melhores ferramentas para parafrasear e evitar o plágio em 2023

As 10 melhores ferramentas para parafrasear com IA

Confira abaixo uma breve análise sobre as 10 melhores ferramentas de fazer paráfrases, com JasperAI liderando este nicho do mercado. Em seguida, vamos falar sobre as habilidades de reescrita de cada um dos provedores, bem como vamos analisar os recursos adicionais que são oferecidos, qual é o custo e outros aspetos importantes:

JasperAI – A melhor ferramentas para parafrasear com IA, graças aos seus múltiplos recursos, resultados criativos e compreensão do contexto. CopyAI– A melhor ferramenta de reescrita com um plano gratuito. Rytr – Melhor escolha para empresas de e-commerce, graças à sua incrível capacidade de reescrever as descrições de produtos. Writesonic – Uma ótima ferramenta de reformulação de conteúdo para SEO, que pode sugerir novas palavras-chave e funciona no modelo GPT-4 mais recente. AI Writer – Excelente opção para acadêmicos, pois pode parafrasear e citar as referências. ShortlyAI – Ferramenta IA de paráfrases mais fácil de usar devido aos seus múltiplos recursos. Word AI – Bom recurso para reescrever textos, com possibilidade de alterar grandes volumes de texto com excelente precisão. Scalenut – Ferramenta para parafrasear muito econômica e com planos para empresas e indivíduos. Hypotenuse – Aplicativo intuitivo de reformulação de textos com um verificador de plágio integrado para garantir o conteúdo original. Simplified – Ferramenta gratuita de paráfrase, ideal para quem não quer ou não pode gastar com uma ferramenta paga.

O que são ferramentas IA para fazer paráfrases?

As ferramentas para parafrasear são utilizadas para alterar ou reescrever um texto sem perder o significado do conteúdo originalmente escrito.

As ferramentas para parafrasear são softwares avançados que usam a inteligência artificial para reescrever ou reformular algum conteúdo escrito.

Isso pode ser útil em vários casos, desde trabalhos acadêmicos até a criação de conteúdo ou de estratégias de SEO, principalmente quando é essencial produzir conteúdo exclusivo e o plágio é fortemente evitado.

As ferramentas tradicionais de paráfrases costumam depender de algoritmos básicos e técnicas específicas para a troca de palavras. Já as ferramentas de paráfrase baseadas em IA usam modelos sofisticados de aprendizado de máquina treinados em vastos conjuntos de dados.

Esta forma de aprendizado e treinamento permite que as ferramentas IA compreendam o contexto, as nuances e até mesmo as sutilezas do texto, oferecendo resultados que não são apenas únicos, mas também contextualmente precisos e coerentes.

Essas ferramentas de IA podem processar e parafrasear grandes volumes de texto rapidamente. Podem, ainda, lidar com parágrafos, trabalhos e, às vezes, até artigos completos, oferecendo uma solução rápida para quem deseja produzir conteúdo original a partir de fontes existentes.

No entanto, embora a paráfrase feita por ferramentas de IA seja impressionante, essas ferramentas não são perfeitas. Dependendo da complexidade do conteúdo e da ferramenta utilizada, podem ocorrer inconsistências ocasionais ou perda de contexto. É por isso que é sempre aconselhável revisar e editar o resultado apresentado pela ferramenta IA antes de utilizá-lo.

Como funcionam as ferramentas para parafrasear?

As ferramentas para parafrasear são softwares que podem ser muito úteis, pois usam o aprendizado de máquina avançado para reescrever textos, mantendo intacta a sua ideia principal.

Quando você coloca um texto nesta ferramenta, ela lê e entende toda a mensagem, em vez de apenas reorganizar as palavras fora de contexto, graças a um recurso chamado processamento de linguagem natural, ou PNL. Isso significa que a IA entende basicamente o contexto das palavras e frases.

Depois de compreender o texto, a ferramenta de IA o reescreve, alterando a ordem das frases ou escolhendo palavras diferentes que significam mais ou menos a mesma coisa – mas o objetivo é produzir uma nova versão do texto que diz a mesma coisa de uma maneira diferente.

Por último, uma grande vantagem dessas ferramentas é que elas podem aprender com a experiência. Portanto, quanto mais são usadas, melhor se tornam na reescrita de paráfrases. Com o tempo, isso significa que as ferramentas podem fornecer resultados cada vez melhores.

Comparação entre as melhores ferramentas para parafrasear

Antes de adentrar nas análises aprofundadas acerca das melhores ferramentas para parafrasear disponíveis no mercado, elaboramos uma tabela que compara algumas das principais informações de cada uma, como o custo, os principais recursos oferecidos e se há uma versão gratuita.



Ferramenta de paráfrase Preço inicial Principais recursos Versão gratuita JasperAI US$ 39/mês 1. Reformulador de frase 2. Vários conteúdos 3. Ferramenta integrada de verificação de plágio Avaliação gratuita de 7 dias CopyAI US$ 49/mês 1. Expansor de texto 2. Suporte para vários idiomas 3. Plano gratuito Sim Rytr US$ 9/mês 1. Reescreve as descrições de produtos 2. Sugestão de palavra-chave 3. Vários idiomas Sim Writesonic US$ 16/mês 1. Funciona em GPT-4 2. Ferramenta de resumo 3. Referências e citações Sim, 10 mil palavras AI Writer US$ 49/mês 1. Tópicos sugeridos 2. Ferramenta de referência 3. Ferramenta de paráfrase integrada Não ShortlyAI US$ 65/mês 1. Resumo de texto 2. Interface amigável 3. Vários modos de utilização Sim WordAI US$ 65/mês 1. Ferramenta de paráfrase integrada 2. Planos de baixo custo 3. Aprendizagem de máquina Sim Scalenut US$ 65/mês 1. Vários tons 2. Econômico 3. Grande quantidade de modelos Avaliação gratuita de 7 dias Hypotenuse US$ 12/mês 1. Reescreve descrições de produtos 2. Ferramenta integrada de verificação de plágio 3. Vários tons Sim Simplified US$ 12/mês 1. Ferramenta para paráfrases 100% gratuita 2. Chatbot de IA 3. Vários modelos personalizados Sim

Revisão das principais ferramentas para parafrasear

Agora, é hora de analisar detalhadamente cada uma das principais soluções IA para reescrita de textos. Em nossas análises, usamos uma combinação de testes práticos e feedback do usuário para procurar fazer uma avaliação mais justa de cada ferramenta. Continue lendo este artigo para conhecer os motivos pelos quais as ferramentas desta lista foram escolhidas como as melhores do mercado.

1. JasperAI – No geral, a melhor ferramenta IA para fazer paráfrases

JasperAI é uma das melhores ferramentas para parafrasear e ocupa o primeiro lugar nesta lista.

A ferramenta combina excelentes recursos para fazer paráfrases, como vários recursos e configurações de criação de conteúdo líderes de mercado.

O JasperAI é altamente eficiente tanto para a criação de textos novos quanto para a reescrita.

É excelente na redução do tempo necessário para reformular um conteúdo, razão pela qual é uma ferramenta interessante para profissionais que trabalham com prazos curtos e estudantes que gerenciam diversas tarefas.

Um dos aspetos mais importantes de qualquer ferramenta de fazer paráfrases é a qualidade do resultado. O JasperAI realmente impressiona nesse aspeto, pois não apenas produz conteúdo gramaticalmente correto, como também garante que o texto parafraseado seja coerente e de fácil leitura.

A ferramenta é capaz de manter a clareza e o contexto do texto original, superando muitas vezes as expectativas dos usuários.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 39/mês 1. Reformulador de frase 2. Várias formas de escrever 3. Recurso antiplágio integrado Teste grátis de 7 dias

Ferramentas de personalização

A personalização é outro recurso importante que o JasperAI oferece, principalmente por ter a capacidade de adaptar o conteúdo a ser parafraseado às necessidades específicas de cada pessoa. Esse recurso permite que os usuários ajustem o estilo e o nível de criatividade, o que faz da ferramenta uma opção muito versátil para diversos fins, desde textos acadêmicos até de marketing.

A abordagem da ferramenta JasperAI evita o plágio não intencional, uma preocupação importante para qualquer pessoa que use ferramentas para parafrasear. O software é equipado com um verificador de plágio integrado, que ajuda os usuários a identificar e resolver possíveis problemas, garantindo que o resultado não seja apenas único, mas também totalmente original.

Os usuários podem copiar e colar o conteúdo existente no editor de documentos ou pedir para que a ferramenta Jasper escreva o conteúdo para você, para que depois possa revisá-lo de acordo com sua preferência. Esse verificador de plágio integrado funciona bem, pois pode sinalizar qualquer texto que seja muito semelhante ou uma cópia já existente.

Você pode escolher quais partes de um texto quer alterar ou pedir para a ferramenta Jasper reescrever a seção inteira de uma forma diferente, o que traz um estilo de texto completamente novo.

Além disso, o JasperAI oferece suporte para vários idiomas, tornando-o acessível a um público global. Esse recurso é um diferencial significativo para usuários que precisam trabalhar com conteúdos em diferentes idiomas ou para quem deseja adequar seu conteúdo para diferentes públicos, independente de sua localização.

Além de todos estes recursos, a interface do JasperAI é incrivelmente intuitiva e fácil de usar, pois foi projetada para ser acessível, mesmo para aqueles que não possuem muita experiência com tecnologia.

💲 Preços

Diante do seu extenso conjunto de recursos, o JasperAI é uma das ferramentas para parafrasear mais caras de criação de conteúdo e reescrita de textos, baseadas em IA, disponíveis no mercado, mas isso é bem justificado.

Os planos estão disponíveis para equipes pequenas, uso individual e uso comercial completo. Os dois primeiros têm testes gratuitos de sete dias para garantir que os usuários fiquem satisfeitos com o plano escolhido.

Os usuários podem economizar bastante com a opção de plano anual do JasperAI. Porém, para saber o preço de um pacote empresarial, é necessário entrar em contato com a equipe de vendas.

Se você quiser saber mais sobre os recursos de criação de conteúdo, paráfrase e muito mais, confira a análise completa do JasperAI.

Prós e contras

👍 Prós Detector de plágio capaz de garantir uma escrita original

Detector de plágio capaz de garantir uma escrita original Possibilidade de reescrever um material para torná-lo mais formal, conciso, extenso ou simplificado

Possibilidade de reescrever um material para torná-lo mais formal, conciso, extenso ou simplificado Funciona em mais de 30 idiomas

Funciona em mais de 30 idiomas Cria conteúdo precisos e envolvente com o mínimo de intervenção humana 👎 Contras Uma das ferramentas para parafrasear mais caras do mercado, mas tem recursos definidos para fazer backup

2. CopyAI – A melhor ferramenta gratuita IA para parafrasear

CopyAI é uma ferramenta líder, no mundo da criação dos mais diversos tipos de conteúdos, para parafrasear.

O CopyAI possui uma excelente ferramenta de paráfrase, bem como várias ferramentas de reescrita de textos, que fazem desta uma das principais ferramentas desta lista.

Um dos recursos de destaque do CopyAI é sua versatilidade nas paráfrases, que pode transformar facilmente um texto, mas preservando a essência geral do conteúdo original.

Este software pode atender a uma ampla gama de necessidades de produção de conteúdo, seja na criação de textos de marketing, postagens informativas em blogs ou descrições de produtos.

É possível usar o recurso de reescrita de frases para corrigir áreas menores de texto. Isso pode ser muito útil se apenas parte de seu texto for parafraseada, pois é mais fácil para a IA entender o contexto com frases e textos curtos do que com materiais mais longos.

Também adotou uma abordagem centrada no usuário e a sua interface deixa ainda mais fácil a realização de paráfrases. O dashboard da plataforma é intuitivo e fácil de utilizar, razão pela qual é acessível para uma ampla gama de usuários.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 49/mês 1. Expansor de texto 2. Suporte para vários idiomas 3. Plano Gratuito Sim – 2.000 palavras

Quanto mais conteúdo você gerar, maior será a probabilidade de você se deparar com problemas como plágio, que é frequente com muitos outros softwares de IA. Felizmente, o recurso integrado de paráfrase e o verificador de plágio do CopyAI podem corrigir quaisquer problemas e fazer sugestões precisas para você.

No entanto, é importante observar que, embora o CopyAI seja ótimo para agilizar todo o processo de realização de paráfrases, é necessário revisar o texto manualmente para garantir que o conteúdo parafraseado esteja correto.

💲 Preços

O CopyAI oferece uma opção gratuita, algo que não é incorporado por todos os provedores. Os usuários podem usar 2.000 palavras por mês com o plano gratuito, por isso a sua utilidade depende do tipo de resultado que você está procurando.

Mas a ferramenta de paráfrase pode ser usada tanto quanto for necessário – o que é uma grande vantagem, e a coloca como número um em nossa lista dos melhores geradores de conteúdo de IA gratuitos.

Em relação aos planos premium, o plano de nível básico custa US$ 49 por mês, mas permite acesso a 5 licenças – e não apenas 3, como o JasperAI oferece – o que é um benefício significativo para as pequenas empresas.

Para mais usuários e suporte personalizado para negócios, é necessário entrar em contato com a equipe de vendas e discutir o plano Enterprise, pois nenhum preço está listado no site.

Prós e contras

👍 Prós Excelente recurso de reescrita de frases com altos níveis de precisão

Excelente recurso de reescrita de frases com altos níveis de precisão Máximo de 5 usuários no plano de menor preço

Máximo de 5 usuários no plano de menor preço Nível gratuito para até 2.000 palavras por mês

Nível gratuito para até 2.000 palavras por mês Suporte multilíngue 👎 Contras Não é tão fácil de usar quanto o JasperAI ou outros provedores

3. Rytr – A melhor ferramenta para e-commerce

Rytr surgiu como uma grande potência quando se trata de fazer paráfrases, especialmente para o setor de e-commerce, que está sempre em busca de criar descrições de produtos originais e envolventes.

O Rytr tem muita precisão em suas paráfrases e também é uma ótima opção para geração de conteúdo.

Embora muitas ferramentas para parafrasear sejam para uso geral, Rytr se destaca em um nicho específico, ou seja, o e-commerce e paráfrases de descrição de produtos. O Rytr pode melhorar as descrições básicas de produtos, a fim de que se tornem mais atrativos para os potenciais compradores.

O software também possui um dos melhores planos gratuitos disponíveis, o que faz dele uma ótima opção para pequenas empresas ou criadores de conteúdo com orçamento limitado. É possível escrever até 10.000 caracteres por mês e comprar créditos adicionais quando necessário, em vez de atualizar para um plano pago.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 9/mês 1.Reescreve as descrições de produtos 2. Sugestão de palavra-chave p 3. Vários idiomas Sim

Outro aspeto importante do Rytr é a sua adaptabilidade e, embora seja voltado para o e-commerce, permanece versátil o suficiente para atender a outros requisitos de conteúdo. Quer se trate de postagens em blogs, textos de marketing ou material educacional, o Rytr pode oferecer uma ampla variedade de tipos de conteúdo.

É uma ótima ferramenta para geração de conteúdo, pois pode criar textos de última geração com pouca intervenção humana. Por todos estes motivos, o Rytr é uma das melhores ferramentas IA para reescrever textos e fazer paráfrases.

Sua interface fácil de usar simplifica o processo de paráfrase, tornando-o mais acessível a uma ampla gama de usuários, desde criadores de conteúdo e profissionais de marketing até estudantes.

💲 Preços

Como observamos anteriormente, existe um plano gratuito que permite aos usuários testar o serviço sem a necessidade de um plano de pagamento mensal. Essas opções incluem acesso a uma ampla variedade de ferramentas, suporte para vários idiomas, detector de plágio e 10.000 caracteres por mês.

Para criadores de conteúdos que talvez não tenham condições de pagar por ferramentas como CopyAI ou JasperAI, esta é uma ótima alternativa. As opções pagas eliminam quaisquer limitações de palavras e fornecem imagens geradas por IA, além de assistência prioritária e um gerente de conta dedicado.

Prós e contras

👍 Prós Ótimo conteúdo gerado por IA para blogs e postagens em mídias sociais

Ótimo conteúdo gerado por IA para blogs e postagens em mídias sociais Excelente plano gratuito com até 10.000 caracteres por mês

Excelente plano gratuito com até 10.000 caracteres por mês Inclui ferramentas para parafrasear para melhorar a escrita de textos

Inclui ferramentas para parafrasear para melhorar a escrita de textos Incrivelmente fácil de usar, ideal para usuários iniciantes

Incrivelmente fácil de usar, ideal para usuários iniciantes Verificador de plágio integrado, para garantir originalidade do seu trabalho 👎 Contras Recursos menos avançados do que JasperAi e CopyAI

4. Writesonic – A melhor ferramenta para parafrasear conteúdos de SEO

Writesonic é uma das ferramenta de geração de conteúdo que se destaca quando se trata de parafrasear com foco na otimização de motores de pesquisa. É capaz de melhorar o texto ao mesmo tempo que segue os princípios básicos de SEO, incluindo palavras-chave e muito mais.

Um dos principais pontos fortes do Writesonic é a sua versatilidade na criação de conteúdos, devido à plataforma que executa o GPT-4. Isso porque pode lidar com vários tipos de conteúdo, desde postagens em blogs até as mídias sociais.

Pode, inclusive, fornecer uma lista de referências e citações para aqueles que estão escrevendo artigos ou ensaios baseados em pesquisas, fazendo com que o Writesonic seja uma excelente escolha para estudantes. Isso ajuda a identificar quaisquer problemas de plágio, pois ao incluir a fonte da informação, é possível verificar o seu texto e fazer as atualizações necessárias.

Além disso, a ferramenta de paráfrase integrada funciona perfeitamente, produzindo consistentemente excelentes alternativas para o seu próprio texto, bem como para aqueles que são inseridos no verificador.

Você pode selecionar várias formas de escrever e cada resultado será diferente do texto original, mas sempre no mesmo contexto.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 16/mês 1. Funciona em GPT-4 2. Ferramenta de resumo 3. Referências e citações Sim, 10 mil palavras

Apesar disso parecer pouco importante, é algo fundamental:

Funcionar na versão mais recente significa que a ferramenta tem acesso a conteúdos mais atuais, o que permite produzir resultados mais precisos e mais rápidos.

Este é um dos grandes motivos pelos quais a ferramenta Writesonic está no topo desta lista das melhores ferramentas para parafrasear. atualmente.

💲 Preços

Há planos disponíveis para uso individual, empresarial e em pequenas equipes. Os planos anuais oferecem os maiores descontos. Existe a opção de usar GPT-3.5 ou GPT-4 em planos empresariais, sendo este último o mais caro.

Antes de assinar um plano de longo prazo, você pode testar todos os recursos gratuitamente com até 10.000 palavras.

O único problema é que usar o plano empresarial pode ser mais caro para quem pretende gerar palavras ilimitadas. No entanto, é possível usar a ferramenta para controlar quantas palavras cada usuário deve produzir.

Prós e contras

👍 Prós Funciona em GPT-4, o mais avançado disponível no momento, garantindo resultados precisos para geração de conteúdo

Funciona em GPT-4, o mais avançado disponível no momento, garantindo resultados precisos para geração de conteúdo Ferramenta de paráfrase integrada

Ferramenta de paráfrase integrada Avaliação gratuita de até 10.000 palavras para testar a ferramenta

Avaliação gratuita de até 10.000 palavras para testar a ferramenta Excelente recurso de citação, que mostra a fonte da informação e pode ser útil para evitar plágio 👎 Contras GPT-4 está disponível apenas para usuários de planos empresariais e corporativos, mas o GPT-3.5 está disponível para todos os outros planos

5. AI Writer – Melhor ferramenta de parafrasear para estudantes

AI Writer é uma das melhores ferramentas de parafrasear. Oferece recursos impressionantes e funciona especialmente bem para melhorar artigos e ensaios acadêmicos. A ferramenta oferece uma interface fácil de navegar, o que faz desta a escolha ideal para usuários iniciantes de ferramentas para parafrasear.

Seu principal caso de uso é como ferramenta de paráfrase acadêmica, pois o AI Writer se destaca na transformação de conteúdos acadêmicos complexos, incluindo ensaios, trabalhos de pesquisa e materiais educacionais. O software faz isso citando as referências, tornando o conteúdo preciso e verificável, semelhante ao Writesonic.

Isso significa que você mesmo pode verificar as informações para garantir que sejam de uma fonte verificada, economizando inúmeras horas de trabalho em sua própria pesquisa. A ferramenta organiza tudo isso para você, economizando tempo na formatação e edição do seu trabalho.

Além disso, o AI Writer fornece suporte para conteúdo educacional e pode até ajudar na elaboração de planos de aula, artigos e materiais de estudo, atendendo educadores e plataformas de e-learning que buscam criar recursos educacionais.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 49/mês 1.Sugestão de tópicos 2. Apresenta as referências 3. Ferramenta de paráfrase integrada Não

A ferramenta de paráfrase do AI Writer nem sempre compreende o contexto perfeitamente, o que faz com que seja necessário gastar mais tempo em revisões e edições manuais para alinhá-lo precisamente com os requisitos específicos do usuário.

💲 Preços

Os três planos que o AI Writer oferece aumentam o número de artigos que você pode criar. No entanto, antes de fazer sua escolha, é necessário ter em mente que mesmo textos curtos, como postagens de mídia social, contam como um artigo.

Não existe plano gratuito. O mais acessível custa US$ 49 por mês para um usuário e 100 artigos. No plano Standard, os usuários crescem para 3 e, no plano Power, aumentam para 10.

Prós e contras

👍 Prós Excelente recurso de citação e referência, ideal para redação acadêmica

Excelente recurso de citação e referência, ideal para redação acadêmica Ferramenta útil para a descoberta de tópicos que podem ajudar a gerar novas ideias de conteúdo

Ferramenta útil para a descoberta de tópicos que podem ajudar a gerar novas ideias de conteúdo Bom em parafrasear textos resumidos 👎 Contras Planos mais caros

Planos mais caros A ferramenta não é muito hábil em parafrasear um conteúdo mais longo

6. ShortlyAI – Ótima opção para iniciantes

ShortlyAI é uma das principais ferramentas IA de redação para parafrasear. É relativamente simples e que esclarece o básico – cria conteúdo envolvente e pode reescrever textos.

A interface é mais acessível e ideal para iniciantes, mas faltam alguns dos recursos avançados que estão disponíveis em outras ferramentas desta lista.

Um dos recursos de destaque do ShortlyAI é a sua capacidade de infundir criatividade em um conteúdo parafraseado. A ferramenta é capaz de gerar textos altamente criativos e cativantes, tornando-o uma boa escolha para escritores, profissionais de marketing e pessoas que buscam ampliar o seu conteúdo.

A ferramenta faz tudo isso sem realmente ter um recurso de paráfrase integrado e, em vez disso, depende de sua capacidade de reescrever o conteúdo de formas diferentes.

Isso significa que, em vez de pedir para a IA parafrasear, é necessário alterar o tipo de conteúdo e a forma de escrever o texto solicitando ao AI Writer que retrabalhe o conteúdo por meio do recurso de bate-papo.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 65/mês 1. Resumo de texto 2. Interface fácil de usar 3. Vários modos de utilização da ferramenta Sim

O ShortlyAI é a melhor ferramenta para geração de conteúdo criativo. Em contraste, plataformas como JasperAI e Writesonic oferecem uma abordagem mais versátil, atendendo a uma gama mais ampla de necessidades de conteúdo, desde marketing e e-commerce até redação acadêmica e técnica.

No entanto, a escolha entre essas ferramentas depende, em última análise, de seus requisitos específicos de conteúdo. Para aqueles que buscam fazer paráfrases mais criativas, o ShortlyAI é uma excelente escolha. Por outro lado, se a versatilidade em vários domínios de conteúdo for uma prioridade, o JasperAI e o Copy AI oferecem uma gama mais ampla de recursos.

💲 Preços

Embora o ShortlyAI não especifique uma contagem de palavras ou limite de tempo em seu teste gratuito, ainda é um bom recurso para ter a opção de experimentar a ferramenta antes de comprar.

Se estiver satisfeito com o serviço, você pode escolher entre dois planos: mensal e anual. O plano anual oferece o maior desconto e adiciona dois meses extras grátis.

Não podemos realmente dizer que esta é a melhor relação custo-benefício porque o software é muito caro e não possui vários dos recursos avançados que Writesonic e Copy AI oferecem, como citações e ferramentas antiplágio – mas pode atender às suas necessidades de fazer paráfrase.

Prós e contras

👍 Prós Uma das ferramentas IA para fazer paráfrase mais fáceis de usar

Uma das ferramentas IA para fazer paráfrase mais fáceis de usar Reescreve textos que são contextualmente relevantes e precisos

Reescreve textos que são contextualmente relevantes e precisos Teste gratuito, mas não há informações sobre por quanto tempo 👎 Contras Muito caro quando analisado sob a ótica custo-benefício

7. WordAI – Apresenta uma excelente ferramenta para reescrever textos

WordAI é uma ferramenta confiável e um das Ferramentas para parafrasear, que oferece muita precisão e qualidade. O software oferece alguns recursos muito úteis, como reescritor e resumidor de textos, e também é uma ótima ferramenta para criar seu próprio conteúdo diretamente no software de IA.

Um dos principais pontos fortes do WordAI reside no seu compromisso em manter resultados de alta qualidade. O conteúdo parafraseado tem um alto padrão gramatical – pode até compreender tempos verbais e garantir que isso seja consistente em todo o texto.

O WordAI apresenta uma ferramenta muito útil, chamada AI Text Rewriter, que é usada para parafrasear qualquer texto que desejar. Com ele, é possível escolher entre reestruturar frases completas, enriquecer o texto, descrever as mesmas ideias de forma diferente, melhorar a qualidade, melhorar a clareza ou dividir frases.

Cada recurso funciona muito bem e oferece resultados sempre precisos. O recurso de enriquecimento do texto é um dos melhores disponíveis, pois aprimora a linguagem, deixando-a mais sofisticada. Além disso, todas as ferramentas de reescrita funcionam bem.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 65/mês 1. Paráfrase integrada 2. Planos de baixo custo 3. Oferece resultados precisos Sim

Seus pontos fortes estão na produção de conteúdo curto de alta qualidade e contextualmente preciso, mas pode não ser a escolha certa para quem procura textos detalhados ou trabalhos de pesquisa – sugerimos JasperAI ou Writesonic para isso.

Ainda assim, se você está procurando uma boa ferramenta de reescrita de IA e que não seja cara, o Word AI é uma boa opção. Apenas tome cuidado com alguns possíveis problemas de precisão do conteúdo de formato mais longo, pois isso requer revisão humana para ser corrigido.

💲 Preços

WordAI oferece três planos de preços diferentes que podem ser pagos anual ou mensalmente. O Plano Starter e os Planos Power vêm com testes gratuitos de sete dias. Existe um plano Enterprise, mas o custo não é exibido no site, razão pela qual é necessário entrar em contato com o departamento de vendas.

Prós e contras

👍 Prós Avaliação de 7 dias para que você possa experimentar antes de comprar

Avaliação de 7 dias para que você possa experimentar antes de comprar Período de testes gratuitos

Período de testes gratuitos Ótima ferramenta para paráfrases 👎 Contras Requer revisão humana

8. Scalenut – Parafraseador de IA econômico

Scalenut é uma ferramenta IA de paráfrase que foi projetada para facilitar a transformação de textos, embora possa não ser tão dinâmica quanto algumas das outras ferramentas para parafrasear desta lista.

O Scalenut faz um excelente trabalho ajudando você a reformular um texto com eficiência. É uma ferramenta útil para aqueles momentos em que você precisa dar um toque novo ao seu conteúdo, mantendo a mensagem original.

Apesar disso, não há uma ferramenta dedicada para fazer paráfrases. Em vez disso, você terá que usar outros recursos.

Para fazer isso, é interessante usar as diferentes ferramentas do Scalenut, pois cada uma oferece um estilo diferente. Isso pode ser usado para parafrasear textos e evitar o plágio.

No entanto, como não há recurso de bate-papo com o Scalenut como em outras ferramentas – incluindo Writesonic e Copy AI – não há como pedir ao Scalenut para reformular uma seção.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 65/mês 1. Vários tons 2. Econômico 3. Muitos modelos Avaliação gratuita de 7 dias

Ferramenta de chatbot

Se uma ferramenta IA não oferece um recurso de paráfrase, é bom ter algum tipo de bot de conversação, pois isso permite gerar e editar ideias rapidamente, além de poder solicitar a reformulação de todo o texto ou determinadas partes.

Como o Scalenut não possui um chatbot e uma ferramenta de paráfrase, não podemos recomendá-lo em detrimento de outra ferramenta desta lista.

O que o Scalenut oferece é uma experiência fácil: é uma das ferramentas de IA mais simples do mercado.

A interface é esteticamente muito bonita e tudo pode ser encontrado com apenas alguns cliques, mas parte de sua simplicidade pode estar no fato de oferecer menos recursos.

Em resumo, embora o Scalenut possa não ter o mesmo potencial criativo ou versatilidade de algumas outras ferramentas, continua sendo uma escolha confiável para quem prioriza isso. Pode não ser a sua melhor escolha para criar conteúdo criativo, mas oferece o suficiente para manter os usuários satisfeitos, especialmente quando a simplicidade e a eficiência são as principais prioridades.

Assim como a maioria das ferramentas desta lista, o Scalenut oferece três planos que podem ser pagos mensalmente ou anualmente. O plano Essentials tem um limite de 100.000 palavras, mas tanto as assinaturas Growth quanto Pro oferecem palavras ilimitadas.

Um teste gratuito de 7 dias está disponível para cada plano, permitindo que você determine se esta é a melhor ferramenta IA de paráfrase para suas necessidades diárias.

Prós e contras

👍 Prós Período de teste gratuito por 7 dias

Período de teste gratuito por 7 dias Uma escolha confiável

Uma escolha confiável Conjunto de recursos centrados em SEO 👎 Contras Sem suporte multilingue – disponível apenas em inglês

9. Hypotenuse – Inclui um verificador de plágio integrado

Hypotenuse, é mais uma das boas ferramentas de parafrasear e criar conteúdo, alimentada por IA, adota uma abordagem única para geração de conteúdo. Testes práticos do Hypotenuse permitem aprofundar em seus recursos e entender onde se destaca no mundo das ferramentas de reescrita baseadas em IA.

Os verdadeiros pontos fortes deste provedor residem na simplificação do processo de parafrasear conteúdos. Isso é feito com uma ferramenta integrada que permite reescrever frases e evitar problemas de plágio. Tudo o que você precisa fazer é inserir o conteúdo no campo de entrada em sua ferramenta de reescrita.

Há diferentes modos para fazer isso e você pode escolher entre qualquer um dos mais de 20 disponíveis, incluindo informativo, casual e muitos outros.

Por outro lado, os resultados não variam muito entre cada modo e, às vezes, a linguagem usada era complexa demais para o texto original.





Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 12/mês 1. Reescreve descrições de produtos 2. Ferramenta integrada antiplágio 3. Vários tons Sim

Isso não quer dizer que o Hypotenuse não faça um bom trabalho, pois, às vezes, os resultados podem ser satisfatórios, mas quando comparado com outras ferramentas de ponta, fica aquém das expectativas.

Quando se trata da criação de conteúdo real, o Hypotenuse se esforça para acompanhar as principais ferramentas.

O conteúdo gerado pela ferramenta pode ser ótimo para descrições de produtos, manchetes e slogans, bem como textos para mídias sociais, mas para textos mais longos os resultados não são tão bons.

💲 Preços

Quando se trata de preços, o Hypotenuse é um pouco obscuro – no site, você pode ver o preço pelo mínimo de palavras, mas isso aumenta quando você insere o conteúdo desejado. Ainda assim, todos os planos têm preços razoáveis.

Prós e contras

👍 Prós O recurso Content Detective garante que o conteúdo seja preciso e atualizado

O recurso Content Detective garante que o conteúdo seja preciso e atualizado Excelentes recursos de e-commerce, incluindo integração com Shopify e um gerador de descrição de produto

Excelentes recursos de e-commerce, incluindo integração com Shopify e um gerador de descrição de produto Incrivelmente fácil de usar, adequado para usuários iniciantes 👎 Contras Um número limitado de modelos

Um número limitado de modelos Pode ficar um pouco caro se você precisar de mais de 200.000 palavras

10. Simplified – Ferramenta de paráfrase totalmente gratuita

Simplified é outra ferramenta de escrita bem conhecida com tecnologia de IA que se destaca por seus recursos de paráfrase e uma série de outros recursos focados na criação de conteúdo.

A ferramenta de paráfrase Simplified é tão simples quanto parece e, melhor ainda, é totalmente gratuita, sem a necessidade de se inscrever em nenhum plano. Esta é uma opção bem-vinda e algo que adoraríamos ver incorporado por outros fornecedores importantes, já que às vezes é um recurso bastante básico.

No entanto, os resultados levam o Simplified a estar no final da nossa lista, apesar de ainda ter superado dezenas de outras ferramentas de paráfrase.

Os resultados foram bem básicos, já que não há opção de alterar o modo de escrita nem nada, basta clicar no botão parafrasear e o texto é alterado.

Preço inicial Principais recursos Versão gratuita US$ 12/mês 1. Ferramenta de paráfrase 100% gratuita 2. Chatbot de IA 3. Vários modelos personalizados Sim

Um ponto positivo é que o texto é sempre novo e original, mas a ferramenta não é capaz de entender totalmente o contexto, ao contrário de algumas das outras ferramentas desta lista, como o JasperAI.

Em vez disso, funciona mais como um dicionário de sinônimos – as palavras foram alteradas em alguns pontos e o significado permaneceu o mesmo, mas não houve nenhuma melhoria real no padrão.

Lembre-se de que este é um serviço totalmente gratuito fornecido pelo Simplified e traz muitos benefícios ao se inscrever, incluindo até 2.000 palavras por mês.

É possível comprar créditos adicionais se desejar. Como o Simplified tem seu próprio AI Chatbot, você pode pedir para reescrever textos e muito mais. Você pode ter acesso a vários tons de voz e muito mais em um plano pago, com um bom resultado. Por último, esta é uma das ferramentas IA de paráfrase mais básicas que existem e é uma ótima opção de baixo custo para quem não quer ou não pode gastar com isso.

Existem recursos suficientes para escrever conteúdo, mas se você deseja os melhores resultados, recomendamos que você dê uma olhada em alguns dos fornecedores no topo de nossa lista.

💲 Preços

O Simplified oferece um plano gratuito – não uma avaliação gratuita ou uma promessa de devolução do dinheiro, mas uma cópia gratuita real e completa do software de criação de conteúdo e paráfrase.

Mesmo não sendo o produto mais rico em recursos, ele tem o suficiente para fazer o essencial da maneira certa. Você sempre pode atualizar para o AI Writer Pro quando estiver pronto para mais modelos, palavras e recursos.

Há um teste gratuito de 14 dias disponível, para que você possa ter certeza de que quer adquirir um plano pago.

Prós e contras

👍 Prós Criação de apresentações impressionantes feitas por IA que podem ser úteis para empresas

Criação de apresentações impressionantes feitas por IA que podem ser úteis para empresas Boa para textos curtos

Boa para textos curtos Planos de baixo custo para todos os orçamentos 👎 Contras O resultado não tem a mesma qualidade das principais ferramentas de escrita de IA, como Jasper ou CopyAI

Como classificamos as melhores ferramentas para parafrasear

Ao avaliar as melhores ferramentas de paráfrase, consideramos uma série de fatores críticos para fornecer uma classificação abrangente que atenda às diversas necessidades dos usuários. Nossa avaliação incluiu os seguintes elementos-chave:

Capacidade de parafrasear – Capacidade de parafrasear o conteúdo de forma eficaz e precisa, especialmente até que ponto as ferramentas mantiveram a essência e o significado do texto original, ao mesmo tempo que o apresentaram de uma forma nova e única.

– Capacidade de parafrasear o conteúdo de forma eficaz e precisa, especialmente até que ponto as ferramentas mantiveram a essência e o significado do texto original, ao mesmo tempo que o apresentaram de uma forma nova e única. Tons de voz – Adaptando o conteúdo aos diversos tons de voz, garantindo que você consiga atingir o estilo e tom desejado para o seu texto.

– Adaptando o conteúdo aos diversos tons de voz, garantindo que você consiga atingir o estilo e tom desejado para o seu texto. Otimização de SEO – Avaliamos a proficiência das ferramentas na geração de conteúdo alinhado às melhores práticas de SEO, incluindo integração de palavras-chave e estrutura de conteúdo.

– Avaliamos a proficiência das ferramentas na geração de conteúdo alinhado às melhores práticas de SEO, incluindo integração de palavras-chave e estrutura de conteúdo. Formatos de conteúdo – consideramos o quão bem cada ferramenta lida com uma variedade de tipos de conteúdo, desde postagens em blogs e descrições de produtos até artigos acadêmicos e textos de marketing.

– consideramos o quão bem cada ferramenta lida com uma variedade de tipos de conteúdo, desde postagens em blogs e descrições de produtos até artigos acadêmicos e textos de marketing. Casos de uso – Avaliamos até que ponto cada ferramenta apresenta uma variedade de aplicações, desde redação acadêmica e conteúdo empresarial até redação criativa e marketing.

Outros itens importantes na avaliação de ferramentas para parafrasear

Além dos itens acima, também verificamos:

Verificador de plágio – Consideramos se as ferramentas para parafrasear oferecem essa funcionalidade para ajudar os usuários a garantir a originalidade de seu conteúdo parafraseado.

– Consideramos se as ferramentas para parafrasear oferecem essa funcionalidade para ajudar os usuários a garantir a originalidade de seu conteúdo parafraseado. Preços – A acessibilidade e a boa relação custo-benefício são essenciais, então procuramos informações importantes sobre isso e as opções de subscrição.

– A acessibilidade e a boa relação custo-benefício são essenciais, então procuramos informações importantes sobre isso e as opções de subscrição. Precisão e consistência – Avaliamos a frequência com que as ferramentas produziram conteúdo parafraseado preciso e coerente.

– Avaliamos a frequência com que as ferramentas produziram conteúdo parafraseado preciso e coerente. Qualidade do conteúdo – Avaliamos se as ferramentas mantinham a clareza e o contexto do texto original, ao mesmo tempo que o apresentavam de forma mais envolvente e atualizada.

– Avaliamos se as ferramentas mantinham a clareza e o contexto do texto original, ao mesmo tempo que o apresentavam de forma mais envolvente e atualizada. Velocidade e Eficiência – Comparamos a eficiência com que cada ferramenta transformava o texto, garantindo que fosse uma solução que economizasse tempo para os usuários.

– Comparamos a eficiência com que cada ferramenta transformava o texto, garantindo que fosse uma solução que economizasse tempo para os usuários. Idiomas suportados – O suporte multilíngue é importante para um público global. Avaliamos as capacidades das ferramentas em parafrasear conteúdo em diferentes idiomas.

Levando todos esses fatores em consideração, conseguimos criar uma classificação abrangente das melhores ferramentas para parafrasear para ajudar a orientá-lo na tomada de decisões informadas com base em seus requisitos e preferências de conteúdo específicos.

Como usar ferramentas para parafrasear

Ferramentas IA de paráfrase, como JasperAI, oferecem uma solução poderosa para transformar textos, preservando seu significado e intenção originais. Embora este guia se concentre na configuração do JasperAI, o processo é praticamente o mesmo para a maioria das ferramentas de reformulação de IA. Seja você um escritor, estudante ou profissional de negócios, este guia passo a passo o ajudará a aproveitar ao máximo essas ferramentas para aprimorar seu conteúdo.

Etapa 1 – Criar uma conta

Comece acessando o site oficial do JasperAI e clicando no botão ‘Iniciar avaliação gratuita’. Atualmente, o JasperAI está oferecendo um teste gratuito de 7 dias para todos os usuários. Digite seu endereço de e-mail e crie uma senha. Feito isso, passe para a próxima etapa.

Etapa 2 – Inserir seu texto

Depois de fazer login, você encontrará uma caixa de entrada de texto no painel esquerdo da tela. Ali, você pode digitar ou colar o texto que deseja reformular. Certifique-se de que sua opinião seja clara e bem estruturada para obter os melhores resultados.

Etapa 3 – Selecionar o tom de voz

O JasperAI oferece diferentes modos de reformulação, como “Criativo”, “Informativo” e “Casual”. Escolha o tom de voz do texto que melhor se alinha aos seus objetivos de conteúdo.

“Criativo” é ótimo para marketing, enquanto “Informativo” é ideal para textos acadêmicos ou informativos. “Casual” proporciona um texto mais descontraído e acessível.

Etapa 4 – Gerar conteúdo parafraseado

Clique no botão “Gerar” ou “Reformular” para deixar a IA trabalhar. A ferramenta processará sua entrada e fornecerá conteúdo reformulado com base no modo, tom e estilo selecionados. O tempo necessário para esse processo pode variar dependendo da duração e da complexidade de seu texto.

Etapa 5 – Revisar e Editar

Por fim, revise cuidadosamente o conteúdo parafraseado fornecido pelo JasperAI. Embora essas ferramentas para parafrasear sejam muito boas, elas nem sempre captam as nuances de seus requisitos específicos.

Faça as edições necessárias para garantir que o conteúdo esteja perfeitamente alinhado com sua intenção e mantenha a clareza necessária.

Qual é a melhor ferramenta IA para fazer paráfrases em 2023?

As melhores ferramentas de IA – Inteligência Artificial para parafrasear podem ajudar a transformar um texto em algo totalmente novo e único. Os principais fornecedores são capazes de capturar a essência do texto original e dar um passo adiante, melhorando-o drasticamente.

Isso elimina a possibilidade de qualquer problema de plágio e pode oferecer textos mais criativos para blogs, artigos e legendas de mídia social – para citar apenas algumas funcionalidades.

No geral, acreditamos que o JasperAI é a ferramenta IA para reescrever textos número um no momento, pois fornece consistentemente resultados precisos que compreendem o tema do texto original. Esta ferramenta oferece resultados excelentes por meio de uma variedade de tons de voz, modos e outros recursos importantes, o que significa que você obtém sempre um texto totalmente único e envolvente.

Perguntas frequentes sobre ferramentas para parafrasear