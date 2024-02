Melhores Casas de Apostas que aceitam Bitcoin no Brasil: Comparação dos melhores sites de apostas

Não raras vezes vezes a credibilidades e segurança das casas de apostas é questionada e, por isso, fomos à procura das melhores e mais credíveis que aceitam Bitcoin e operam no Brasil, e elaboramos uma lista das que oferecem excelentes e reais oportunidades de jogo ao público brasileiro.

Para entender por completo como você pode apostar legalmente nas melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin no Brasil, continue lendo este artigo.

Lista das melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin no Brasil

Listamos, abaixo, 13 melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin e que são legais na maioria dos estados brasileiros. Esses operadores oferecem alguns dos maiores bônus, mercados de apostas mais amplos, e melhores probabilidades para apostar nos seus esportes favoritos.

Lucky Block Casino Mega Dice Wild.io Bodog Sportsbet.io Betboro VBet Bet7 Stake CryptoBetSports RABONA Pinnacle BetWinner

Análises das melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin

A melhor forma de explicarmos por que você deve escolher qualquer uma das nossas melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin é lendo nossa revisão sobre cada uma delas. Assim sendo, nossos especialistas submeteram todos esses sites ao teste definitivo para que você saiba qual site atenderá às suas necessidades específicas de apostas. Portanto vamos às revisões:

1. Lucky Block Casino

Certamente, o Lucky block casino é um conhecido protocolo na blockchain que, além de sorteios descentralizados e mercado de NFT, constituiu agora um casino descentralizado para todos os amantes de cripto.

Um ponto importante a ser ressaltado sobre Lucky Block casino é que, uma vez que a plataforma recorre à blockchain para verificar as carteiras dos jogadores, não é necessário dar qualquer dado pessoal para se registar. Tudo é confidencial, não há taxas de depósito ou levantamento, e os bônus não têm condições de rollover. Esta é mesmo uma das plataformas cripto do ano.

Com toda certeza, o Lucky Block Casino quer ser uma referência no universo blockchain. Dessa forma, você irá encontrar uma grande diversidade de mercados de apostas desportivas, mas também fornecedores de referência em jogos de casino, como a Pragmatic, Hacksaw Gaming e a Red Tiger.

O processo de registo da casa é muito rápido, que dura apenas o tempo suficiente de verificar a sua carteira cripto e que leva menos de 30 segundos a ser efetuado. Não são pedidos dados de email, ou password, e não são necessários procedimentos de verificação KYC.

Nas apostas desportivas, você vai encontrar todas as modalidades a que já está habituado, como futebol, basquetebol, MMA, futsal, ténis, hóquei, desportos motorizados, entre outros. Mas, também uma grande secção de eSports, onde é possível apostar nas principais competições do momento em Counter-Strike, Dota 2, StarCraft, NBA 2K e outros jogos populares.

Uma das vantagens da Lucky Block Casino relativamente às casas de apostas tradicionais é a permissão de realizar depósitos a partir de $1 apenas. Dessa forma, as transferências bancárias, cartões de crédito e débito, Apple Pay e Google Pay estão disponíveis como os métodos populares para o depósito. Mas, a novidade é que poderá pagar também com as criptomoedas mais capitalizadas do mercado, são elas: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tether e Cardano.

Se você é um novato nesta plataforma, é possível receber um bônus de boas-vindas generoso da casa, ao depositar até R$ 10.000, você recebe 200% do valor, além de 50 giros grátis.

Além disso, outro dos bônus é um cashback de 15% sobre as perdas que venha a ter nos 7 primeiros dias após registo. Ainda assim, é preciso entrar em contato com Apoio ao Cliente para solicitar o cashback nos tokens de criptomoedas pretendidos, via email ou chat. Existem bônus adicionais para membros VIP desta nova casa de apostas na blockchain.

Inegavelmente Lucky Block casino tem uma grande variedade de jogos de casino disponibilizados, onde pode investir as suas criptomoedas de forma totalmente anónima, simples, e com grandes prémios acumulados em diversas máquinas. Os jogos incluem: Jogos de slots, Jogos de póquer, Jogos de casino ao vivo: com blackjack, roleta, baccarat, Monopoly live e outros e Jogos de mesa: blackjack, roleta, baccarat, sic bo, póquer, teen patti.

O Lucky Block casino é uma das novidades mais entusiasmantes do ano no que respeita a casas de apostas que funcionam no Brasil de forma livre e descentralizada, visto que ainda não existem plataformas do gênero, ela é pioneira na oferta de serviços de casino e apostas online em desporto na blockchain, que não dependem de licenças de entidades centralizadas para oferecerem todas as vantagens de bônus generosos, odds competitivas, segurança e anonimato aos apostadores.

Prós: Uma das primeiras casas de apostas descentralizadas no Brasil

Uma das primeiras casas de apostas descentralizadas no Brasil Depósito mínimo de apenas $1

Depósito mínimo de apenas $1 Suporte com as criptomoedas mais capitalizadas do mercado

Suporte com as criptomoedas mais capitalizadas do mercado Não tem critérios de rollover para libertar bônus Contras: Site ainda pouco conhecido e sem avaliações

2. Mega Dice

Mega Dice é o novo casino de criptomoedas no Brasil e o primeiro em território nacional a ser licenciado no Telegram, sendo umas novidades mais empolgantes do setor atualmente. A casa oferece um bônus de boas-vindas de 200% ATÉ 1 BTC e ainda conta com 50 giros grátis, os quais podem ser utilizados na categoria dos casinos.

Certamente, o Mega Dice é um dos casinos mais inovadores surgindo no Brasil, pois agora ele pertence a área regulada e que pode ser o futuro das apostas online. Lembrando que, a casa aceita apostas com criptomoedas, ou seja, qualquer jogador pode utilizar uma carteira de criptomoedas própria para apostas anônimas e seguras, seja em esportes ou casino.

Inegavelmente, o Casino é uma das categorias que mais empolga os jogadores, se você está interessado em saber o que pode encontrar neste setor, lhe mostramos neste tópico:

Jogos de slots a dinheiro real ou em modo de demonstração.

Casino ao vivo com streaming de rodadas.

Jogos de cripto, tais como: Aviator, Plinko, Hotline, Mines e outros.

Game Shows e Crash Games.

Outro ponto importante acerca do bônus de boas-vindas do Mega Dice é que para resgatar os 200% no primeiro depósito até 1 BTC + 50 giros grátis em casinos, você precisa seguir alguns passos, são eles:

Registrar uma nova conta em Mega Dice.

Colocar um primeiro depósito de pelo menos € 20.

O bônus de 200% é automaticamente creditado em conta.

Fique atento também com os métodos de pagamento aceitos pela casa, alguns deles são inovadores neste setor. Além das já conhecidas transferências bancárias ou com cartões de débito e crédito, você agora também pode realizar seu pagamento com criptomoedas, tais como: Bitcoin, USDT, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Cardano, Tron ou Bitcoin Cash.

Prós: Um dos maiores bônus em casino de criptomodedas

Um dos maiores bônus em casino de criptomodedas Possui crash games como o Aviator

Possui crash games como o Aviator Interface de fácil navegação

Interface de fácil navegação Casino ao vivo e ótimas odds nos esportes Contras: Plataforma de casino cripto recente

3. Wild.io

Certamente, Wild.io possui excelentes avaliações entre os apostadores mais experientes, principalmente devido ao seu atendimento ao cliente rápido e experiente e retiradas instantâneas. Você pode se registrar em algumas etapas simples, sem nenhum KYC. Portanto, sem mais delongas, vamos descobrir por que o cassino Wild.io vale a pena.

Desde o momento em que apareceu pela primeira vez no ano passado, o Wild.io vem ganhando força graças aos seus bônus gigantescos e um lucrativo Programa VIP. Dessa forma. Os jogadores podem ganhar dinheiro adicional participando de torneios gratuitos e completando missões diárias e semanais.

Wild.io pertence e é operado pela Nonce Gaming B.V., uma empresa registrada e licenciada sob as leis de Curaçao. Assim, o cassino possui uma licença emitida pela Curaçao e-Gaming, o que o coloca em linha com os melhores sites de apostas criptográficas da atualidade, como BlueChip e Vave casino.

A operadora aceita várias criptomoedas e o depósito mínimo é de apenas 0.0002 BTC. O site é compatível com dispositivos móveis e suporta jogos de azar em qualquer lugar. Além disso, a plataforma Wild.io é compatível com VPN e permite acesso instantâneo e jogo tranquilo para aqueles que viajam com frequência para o exterior.

Prós: Conversão de criptomoeda para $ possível em todo o site

Conversão de criptomoeda para $ possível em todo o site Recompensas diárias

Recompensas diárias Jogos de dealer ao vivo

Jogos de dealer ao vivo Suporte ao vivo 24/7 Contras: Nenhum jogo pragmático

4. Bodog

Em suma, a Bodog pode não ser uma plataforma de apostas muito conhecida pelos apostadores brasileiros, entretanto, inegavelmente, trata-se de uma casa com excelentes opções de apostas. Ademais, a casa possui sistemas de apostas, um diferencial nato.

Dessa forma, a Bodog conta com um catálogo poderoso de esportes, cassino e e-sports, atraindo, dessa maneira, o olhar de todos os perfis de apostadores nacionais. Além, é claro, de oferecer métodos de pagamento extensos e ser mais uma das casas de apostas que aceitam Bitcoin.

Além disso, a plataforma faz cobertura dos jogos universitários de ligas americanas, o que a evidencia seu funcionamento e faz com que seus benefícios sejam cada vez mais vantajosos para seus usuários.

A saber, a casa também conta com uma excelente sessão de promoções, que se expande e agrada clientes que optam por esportes, e-sports ou jogos de azar.

Os métodos de pagamento aceitos pela casa são: Cartões de crédito, pix, itaú, banco do Brasil, banco original, Bitcoin, Boleto, ecoPayz, astropay banco Safra, Banrisul e outras criptomoedas.

Prós: Métodos de Depósito e Saque

Métodos de Depósito e Saque Layout intuitivo e atrativo

Layout intuitivo e atrativo Catálogo de Apostas

Catálogo de Apostas Aposta Sistema Contras: Bônus de boas-vindas abaixo da média em valor

5. Sportsbet.io

Inegavelmente, você já ouviu falar da Sportsbet.io, não é mesmo? Além das extensas propagandas que a casa faz, ela se tornou muito consolidada por suas funcionalidades - afinal, trata-se de uma plataforma intuitiva e com ações muito benéficas e vantajosas para o apostador moderno.

Desse modo, a plataforma surge como excelente opção de casas de apostas que aceitam Bitcoin, visto que ampara seu apostador com métodos de pagamento muito satisfatórios.

Ademais, a casa oferece excelentes opções de ofertas, que quanto ativadas podem potencializar os ganhos do apostador moderno.

Quando o assunto é catálogo de apostas, a Sportsbet não fica atrás de suas concorrentes, visto que possui excelentes opções de jogos em esportes, e-sports e jogos de azar. Além disso, conta com cotações dentro da média e se sobressai em muitas ações no ramo das apostas esportivas.

Métodos de pagamento aceitos pelo site: Transferência bancária, Skrill, NETELLER, ecoPayz, Bitcoin e outras criptomoedas.

Prós: Layout atrativo

Layout atrativo Catálogo de apostas

Catálogo de apostas Promoções e ofertas

Promoções e ofertas Funcionalidades vantajosas Contras: Poucos métodos de pagamento

6. Betboro

A fim de continuar nossa lista de casas de apostas que aceitam Bitcoin, devemos conhecer a Betboro. Dessa maneira, a plataforma é confiável, legal e segura em todas as suas transações. Além, é claro, de contar com um layout atrativo e bem intuitivo.

Ademais, a casa de apostas conta com promoções muito benéficas para os apostadores, entretanto, possuem rollover um pouco acima da média.

Em conclusão, a Betboro é uma casa de apostas que conta com métodos efetivos de pagamento, agradando todos os perfis de apostadores.

Quando falamos de catálogo de apostas, podemos ter como certo que a Betboro possui espaço para esportes, e-sports e cassino, se igualando com a maioria das casas concorrentes. Portanto, a Betboro é uma boa opção de site de apostas bitcoin.

Os métodos de pagamento aceitos do site são: pix, transferências bancárias, inovapay, pay4fun, vcreditos, netteler, astropay, tether, Bitcoin e outras criptomoedas.

Prós: Métodos de Pagamento

Métodos de Pagamento Layout intuitivo

Layout intuitivo Catálogo de Apostas Contras: Rollover alto

7. VBet

Bem como suas concorrentes, a VBet é uma plataforma de apostas muito bem construída e consistente no meio do ramo esportivo. Desse modo, aparece como uma excelente opção quando o assunto é casa de aposta com Bitcoin.

A VBet possui um layout muito bonito e atrativo, o que, de certo, faz com que as adesões da casa aumentem com o tempo. Além disso, conta com uma sessão recheada de promoções e ofertas.

Posteriormente, sabe-se que a casa possui em seus domínios uma aba de jogos de azar com excelentes opções em apostas no ramo, desde slots a bingo.

Com a finalidade de agradar seus usuários, a casa não poupa esforços quando o assunto é métodos de pagamento, por isso, surge como uma opção muito rentável para quem faz uso de criptoativos.

Métodos de Pagamento aceitos pela casa: PIX, transferências bancárias, paysafecard, webpay, ecoPayz, cartões de crédito e Bitcoin.

Prós: Layout atrativo

Layout atrativo Catálogo de esportes

Catálogo de esportes Casino expansivo

Casino expansivo Métodos de Pagamento Contras: Algumas falhas de tradução no site

8. Bet7

Inegavelmente, seguindo com as casas de apostas que aceitam Bitcoin, temos a Bet7 como excelente opção dentre as concorrentes do ramo esportivo.

Dessa forma, vale ressaltar que a plataforma é legal, segura, confiável e conta com funcionalidades muito efetivas e benéficas para os usuários que optam por jogar nas dependências da casa.

Além disso, a Bet7 conta com métodos de pagamento eficazes que agradam o apostador moderno, com opções que visam contemplar todos os perfis de apostadores.

Embora suas cotações estejam um pouco abaixo da média quando o assunto é lucro, a casa não fica muito atrás de nenhuma casa e oferece aos seus clientes ações que fidelizam os registros já realizados.

Os métodos de pagamento aceitos na casa são: pix, boleto bancário, cartões de crédito e/ou débito, carteiras eletrônicas, pagsmile, Bitcoin e transferências bancárias.

Prós: Layout bonito e intuitivo

Layout bonito e intuitivo Catálogo extenso

Catálogo extenso Boas opções em casino

Boas opções em casino Métodos de Pagamento Contras: Promoções com condições altas

9. Stake

Fundada em 2017, a Stake é uma casa relativamente nova no mercado, entretanto, é uma das primeiras casas em aceitar somente Criptomoedas como forma de pagamento em seus domínios.

Dessa forma, o site de apostas vem crescendo de maneira considerável e recentemente, inegavelmente, incluiu formas de pagamento tradicionais em sua plataforma.

O site de apostas é um dos responsáveis por uma boa quantidade de rotatividade de criptomoedas no mundo, com isso, se torna uma excelente opção quando o assunto é site de apostas com Bitcoin. Desse modo, com toda a certeza, a Stake.com é uma das melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin.

Além disso, a marca que é conhecida por patrocinar o Watford da Inglaterra e ao UFC e, ainda assim, conta com um catálogo expansivo e muito vantajoso para o apostador moderno.

Métodos de pagamento: PIX, transferências, Bitcoin e outras criptomoedas.

Prós: Layout intuitivo

Layout intuitivo Catálogo de apostas

Catálogo de apostas Métodos de Pagamento Contras: Não possui telefone para contato

10. CryptoBetSports

Com toda certeza, um dos principais pontos de um casino é sua regularização, a casa tem a regulação de Curaçao e foi fundada em 2019, sem contar que a casa oferece ótimos recursos de segurança aos jogadores, como a autenticação de dois fatores como uma camada adicional de proteção.

A casa é bastante completa e possui inúmeros jogos de casino, das mais diversas categorias, desde casino ao vivo, até poker e jogos de cartas. Um fato interessante sobre a casa é que o pagamento de criptomoedas é aceito, são elas: BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, USDT, LTC, USD Coin, DASH, NEO e BCH, ou seja, se você gosta de jogos de casino e investe em criptomoedas, o CryptoBetSports é uma ótima casa para diversão.

A Casa oferece um chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar a resolver problemas relacionados a jogos e questões técnicas para os jogadores. Geralmente, o tempo de resposta deste serviço é dentro de 24 horas.

Prós: Ampla variedade de apostas esportivas e jogos.

Ampla variedade de apostas esportivas e jogos. Aposte em dezenas de tipos de jogos, incluindo esportes ao vivo em todo o mundo e eSports.

Aposte em dezenas de tipos de jogos, incluindo esportes ao vivo em todo o mundo e eSports. Recurso de ficha de casino baseado em blockchain.

Recurso de ficha de casino baseado em blockchain. Diversas opções de criptomoedas.

Diversas opções de criptomoedas. Os chats ativos estão disponíveis em oito idiomas Contras: Suporte ao cliente apenas em inglês e espanhol.

11. RABONA

A Rabona uma das casas de apostas Bitcoin e cresceu exponencialmente após a sua criação, principalmente por contar com funções muito benéficas. Dessa forma, os usuários deste site podem jogar uma enorme variedade de jogos, como jogos de cassino, e-sports ao vivo, caça-níqueis e torneios – com opções adicionais de apostas esportivas.

Notavelmente, o Rabona aceita financiamento em BTC, ETH, LTC e XRP, juntamente com as opções regulares de financiamento FIAT que você esperaria de um cassino online. Pensando nisso, podemos ter a certeza de que os métodos de pagamento da Rabona são altamente satisfatórios.

Um dos melhores recursos do Rabona é seu aplicativo móvel dedicado, acessado através do navegador de um smartphone. Ademais, a versão móvel funciona como o portal baseado na web, com os usuários capazes de jogar em movimento. Atualmente, o Rabona tem mais de 6.000 jogos para jogar de mais de 50 provedores – com o processo de inscrição levando menos de cinco minutos para ser concluído.

Métodos de pagamento: Cartões de crédito e débito, PIX, loteria, transferência bancária, Boleto, carteiras eletrônicas, Bitcoin e outras criptomoedas.

Prós: Layout intuitivo

Layout intuitivo Catálogo de apostas

Catálogo de apostas Métodos de Pagamento

Métodos de Pagamento Cotações (odds) Contras: Poucas opções de bônus

12. Pinnacle

A Pinnacle é uma casa de apostas que está no mercado há aproximadamente 20 anos e vem sempre procurando se renovar e inovar em suas propostas a fim de manter uma boa relação com seus usuários.

Além disso, podemos nos referir a essa operadora como o que chamamos de casa de apostas asiática, pois trabalha de maneira relativamente diferente de outras plataformas, se destacando pelo detalhe de não limitar seus apostadores.

Ademais, se você é um apostador profissional e que procura odds mais altas que a média do mercado, essa certamente é a casa certa para você.

Dessa maneira, o catálogo de esportes, opções e funcionalidades da Pinnacle são um show à parte e atraem milhares de adesões, tornando a casa uma gigante do nicho esportivo, sendo mais um site de apostas esportivas Bitcoin.

Os métodos de pagamento aceitos pelo site são: Skrill, Sofortüberweisung, Transferência bancária, Transferência por banco local, Transferências locais, carteiras eletrônicas, Pay4Fun, Internet Banking, JCB, Bitcoin, Boleto, Cartão AstroPay, Cartões de crédito/débito e Diners Club e Discover.

Prós: Catálogo de apostas

Catálogo de apostas Métodos de Pagamento

Métodos de Pagamento Não limita o apostador

Não limita o apostador Cotações (odds) Contras: Site não é 100% intuitivo

13.BetWinner

O BetWinner é um site teoricamente novo no mercado das apostas esportivas e oferece palpites em esportes e e-sports.

Dessa forma, se você está procurando um lugar para fazer suas apostas, sabemos que pode ser difícil escolher dentre tantas opções, pensando que, inegavelmente, os sites de apostas mais antigos tendem a ter uma variedade maior de opções de pagamento.

Entretanto, a Betwibber surge como uma excelente opção quando o assunto é catálogo de apostas e métodos de pagamento, oferecendo um ótimo serviço de atendimento ao cliente.

Além disso, a BetWinner tem a cara do Brasil e conta com um design muito bonito e atrativo, somado a um layout intuitivo, embora não tão eficaz. Desse modo, a casa permite com que os usuários façam apostas de maneira segura e muito confiável.

Métodos de pagamento: Boleto, cartões de crédito e débito, carteiras eletrônicas, Bitcoin, picpay, lotérica, entre outros.

Prós: Catálogo de esportes

Catálogo de esportes Métodos de Pagamento

Métodos de Pagamento Sessão de e-sports

Sessão de e-sports Cotações (odds) Contras: Site um pouco confuso

Comparação das melhores casas de apostas que aceitam bitcoin

Dessa maneira, agora que já conhecemos as principais casas de apostas que aceitam Bitcoin, é hora de compararmos as plataformas de acordo com algumas funcionalidades importantes, como jogos disponíveis, bônus de boas-vindas, criptomoedas aceitas e depósito mínimo em Bitcoin.

Confira abaixo e saiba mais sobre site de apostas Bitcoin:

Casas de apostas que aceitam Bitcoin JOGOS BÔNUS BOAS-VINDAS CRIPTOMOEDAS ACEITAS DEPÓSITO MÍNIMO Lucky Block Casino Apostas em casino online, em desporto, em eSports, em slots, póquer, roleta, blackjack, baccarat 200% até 10.000 reais Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, Tether, Cardadno R$10 Mega dice Casino online e ao vivo, esportes, e-sports, Aviator, Plinko, Hotline, Mines e outros. Game Shows e Crash Games. 200% até 1BTC + 50 giros grátis em casino Bitcoin, USDT, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Cardano, Tron ou Bitcoin Cash. Aproximadamente R$100 € 20 Bodog Esportes, casino e e-sports 100% até R$120 Bitcoin, Litecoin e Ethereum R$10 Montante mínimo de 0.0002 BTC Sportsbet.io Esportes, casino e e-sports 300% até R$150 Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre outras R$25 Montante mínimo de 0.00025 BTC Betboro Esportes, casino e e-sports 50% até R$500 Bitcoin, Litecoin, Tron, Solana, Éter, entre outras. R$10 Montante mínimo de R$10 VBet Esportes, casino e e-sports 100% até R$500 Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, entre outras. R$1 Montante mínimo de R$10 Bet7 Esportes, casino e e-sports 100% até R$500 Bitcoin R$30 Montante mínimo R$200 Stake.com Esportes, casino e e-sports 200% até R$500 Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DOGE, TRX, entre outras. R$200 Montante mínimo de 0,00139166 BTC RABONA Esportes, casino e e-sports 100% até R$650 Bitcoin, Ethereum, Litecoin, entre outras R$20 Montante mínimo de R$70 Pinnacle Esportes, casino e e-sports Não possui oferta de boas-vindas Bitcoin R$15 É preciso confirmar identidade para obter a informação BetWinner Esportes, casino e e-sports 100% até R$700 Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre outras. R$5 Montante mínimo de 1EUR

Nossos critérios para escolher as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin

Com o intuito de continuar nossa análise das casas de apostas que aceitam bitcoin, é chegada a hora de descobrir os benefícios que as plataformas trazem para os apostadores. Dessa maneira, podemos saber, com mais confiança, como escolher a melhor casa de apostas Bitcoin.

Pagamentos criptográficos seguros

Inicialmente, as casas de apostas que aceitam bitcoin oferecem depósitos seguros via moeda digital. Portanto, para financiar uma conta recém-criada, o jogador simplesmente precisará realizar uma transferência de carteira para carteira.

Dessa forma, por sua vez, o site de jogos de criptomoedas não terá acesso às informações financeiras confidenciais do jogador. Isso contrasta fortemente com as operadoras tradicionais, que exigem os detalhes do cartão de débito/crédito do jogador.

Depósitos e saques rápidos e com limites justos

Posteriormente, sabendo muito melhor sobre as casas de apostas que aceitam bitcoin, é indispensável sites de jogos de criptomoedas que oferecem depósitos e saques rápidos. Alguns dos provedores da nossa lista dos melhores sites de jogos de criptomoedas creditarão depósitos após a primeira confirmação de blockchain.

Bônus e promoções com criptomoedas

Inegavelmente, todos as casas de apostas que aceitam bitcoin hoje oferecem um bônus de boas-vindas para novos jogadores, com raras exceções. Dessa maneira, devemos enxergar os bônus que vêm com altas porcentagens de depósito correspondentes e baixos requisitos de apostas.

Ademais, deve-se atentar para as promoções que possuem rollover e condições de apostas, visto que todas elas acompanham termos & condições.

Baixas taxas para criptomoedas

Nenhum dos sites de apostas Bitcoin revisados ​​nesta página cobra taxas de depósito em pagamentos de criptomoedas. Este deve ser um requisito mínimo ao procurar uma plataforma adequada.

Ampla variedade de mercados que aceitam criptomoedas

Em suma, as casas de apostas que aceitam bitcoin oferecem uma ampla seleção de mercados de apostas para esportes e jogos. Desse modo, para esportes, devemos ver uma grande variedade, desde esportes populares como futebol, tênis, golfe, futebol americano, corridas de cavalos e basquete, até mais opções de nicho, como tênis. Além, é claro, de contar com jogos de cassino e e-sports.

Idealmente, os jogadores devem escolher uma plataforma que ofereça a maioria dos seguintes produtos de jogo:

Esportes

Cassino

E-sports

Em conclusão, os jogadores podem verificar quais mercados de apostas são suportados visitando o jogo de Bitcoin em que estão interessados.

Bons recursos de apostas

Por fim, descobrimos que os melhores sites de apostas em criptomoedas oferecem uma seleção de recursos de apostas. Só para exemplificar, plataformas que oferecem uma calculadora de apostas, que permite aos jogadores prever quanto podem ganhar com uma aposta bem-sucedida, agradam ainda mais os apostadores.

Além disso, aqueles que desejam apostar em eventos esportivos devem escolher um site de apostas que ofereça estatísticas históricas e notícias atualizadas.

Benefícios em utilizar casas de apostas que aceitam bitcoin

Posteriormente, devemos nos atentar somente nos benefícios mais intrínsecos das casas de apostas que aceitam Bitcoin.

Aqueles que se perguntam se as plataformas centradas em criptomoedas são ou não adequadas para seus requisitos de apostas devem considerar os seguintes benefícios oferecidos pelos melhores sites de apostas Bitcoin.

Saques rápidos

Inegavelmente, um dos principais benefícios oferecidos pelas principais casas de apostas que aceitam Bitcoin são as retiradas rápidas. De fato, alguns dos provedores analisados ​​nesta página processarão um saque assim que o pedido de saque for feito.

Em comparação, os sites online tradicionais geralmente levam de 3 a 5 dias úteis para processar uma retirada – às vezes mais.

Rede descentralizada

Posteriormente, muitos jogos que constam nas casas de apostas que aceitam Bitcoin oferecem um ecossistema totalmente descentralizado. Isso significa que os resultados dos jogos são determinados por contratos inteligentes transparentes e imutáveis.

Depósitos anônimos

Em conclusão, as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin não pedirão aos jogadores que forneçam informações pessoais ou carreguem quaisquer documentos. Isso significa que os jogadores podem depositar fundos e, posteriormente, jogar anonimamente.

Quais criptomoedas você pode usar nas casas de apostas?

Inegavelmente, todas as plataformas discutidas hoje permitem que os jogadores depositem e retirem fundos com Bitcoin. Desse modo, devemos nos atentar em outras possibilidades quando o assunto é criptomoedas.

No entanto, os melhores sites de jogos de cripto que encontramos também suportam ativos digitais alternativos – como Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash e outros tokens populares.

O número de confirmações de blockchain exigidas pelo site de jogos de cripto antes que um depósito seja creditado varia de acordo com o ativo digital que está sendo financiado. Na maioria dos casos, apenas uma confirmação é necessária para depósitos de Bitcoin.

Em conclusão, para descobrir quais criptomoedas as casas de apostas que aceitam Bitcoin trabalham, é preciso realizar um cadastro ou utilizar a sessão de perguntas frequentes (FAQs), pois muitas plataformas exibem seus métodos de pagamento em abas inferiores, no site em questão.

Tipos de bônus presentes nas casas de apostas que aceitam bitcoin

Inegavelmente, uma casa de aposta que aceita Bitcoin deve trabalhar com promoções e ofertas.

Assim, o bônus é indispensável para um apostador, visto que não existe melhor maneira de iniciar seus jogos em uma plataforma do que com um bom incentivo, não é mesmo?

Dessa forma, conheça os bônus mais frequentes em casas de apostas que aceitam Bitcoin.

Bônus de boas-vindas

Cashback

Acumuladores

Apostas Múltiplas

Placar Correto

Bônus para cassino

Bônus para e-sports

Apostas Grátis

Rodadas Grátis

Giros Grátis

Bônus sem depósito

Entretanto, fique esperto no momento do registro e conheça todas as promoções da casa antes de firmar o seu cadastro.

Melhor carteira de criptomoedas para as casas de apostas que aceitam Bitcoin

Ao depositar e retirar fundos de um site de apostas Bitcoin, o jogador precisará ter acesso a uma carteira. Dessa forma, devemos conhecer as carteiras de criptomoedas.

Dessa forma, os depósitos são feitos transferindo tokens de criptomoeda da carteira privada do jogador para a carteira centralizada controlada pelo site de apostas. Além disso, as retiradas são enviadas da conta do jogador para sua carteira privada.

Em suma, quando o assunto é carteira de criptomoedas para jogos esportivos, gostamos do eToro. A carteira vem como um aplicativo móvel para iOS e Android e o próprio eToro é autorizado e regulamentado pela SEC, FCA, ASIC e CySEC.

Em conclusão, a eToro é ideal para jogos de cripto e para casas de apostas que aceitam Bitcoin, pois armazena muitos tokens diferentes e as transferências são executadas muito rapidamente. Isso significa que os jogadores podem mover dinheiro para dentro e para fora de um site de apostas Bitcoin com o clique de um botão.

Casas de apostas que aceitam Bitcoin são legais no Brasil?

Primeiramente, o Brasil, infelizmente, ainda não permite que as casas de apostas atuem com sede no país. Dessa maneira, é preciso que a plataforma possua regulamentação ativa em outro país, com órgãos reguladores, para operar de maneira remota no país de maneira legal.

Dessa maneira, a legalidade dos sites de jogos de cripto e bitcoin varia em todo o mundo.

Portanto, ao decorrer do nosso artigo apenas recomendamos casas de apostas que aceitam Bitcoin legais, confiáveis e totalmente seguras.

Desse modo, o apostador pode escolher a casa que mais lhe atrair, fazer o cadastro e palpitar sem maiores problemas.

Como se registrar e jogar no Lucky Block Casino

Agora chegou a hora de você entender como funciona para começar sua jornada em uma das melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin, como exemplo, iremos utilizar a plataforma do Lucky Block, pois é extremamente simples e rápido. O processo todo talvez não leve mais de 1 minuto. Como exige apenas e-mail, um nome de usuário e uma senha, ele é especialmente interessante para quem deseja privacidade.

Passo 1: Acesse o site oficial do Lucky Block e, no canto superior direito da página inicial, clique em “Inscrever-se”.

Passo 2: No formulário que se abrirá, preencha os dados que forem solicitados, como e-mail, nome de usuário e senha. Com isso, será criada a conta do apostador.

Passo 3: Quando estiver logado em sua conta, o usuário verá um ícone com seu saldo no canto superior esquerdo da tela, através do qual terá acesso à sua carteira. Nela que você poderá fazer depósitos de criptomoedas com as quais apostar, na qual serão creditados seus prêmios e bônus, incluindo o cashback de perdas da primeira semana, e da qual será capaz de fazer retiradas.

Passo 4: Por fim, basta que você selecione um jogo ou evento esportivo em que deseja apostar. Pode fazer uso de filtros ou clicar na seção (por exemplo, Cassino ao Vivo, para jogos com dealer ao vivo, ou Esportes, para eventos esportivos) desejada ou filtrar games por desenvolvedor.

Bônus disponíveis em sites de apostas que aceitam Bitcoin

As principais casas de apostas que aceitam Bitcoin no Brasil oferecem bônus empolgantes. Essas ofertas fornecem uma forma de jogo gratuito que também pode ser convertido em ganhos em dinheiro real.

Bônus de depósito correspondente

O bônus de depósito correspondente é a oferta mais comum que você receberá ao apostar em casas que aceitam Bitcoin. Uma oferta de boas-vindas quase sempre é um bônus de depósito correspondente. Este bônus é bastante simples - o operador corresponderá o seu depósito em dinheiro real com uma porcentagem de fundos de bônus.

Por exemplo, um depósito correspondente de 100% de $500 faria com que o seu depósito recebesse mais $500 em dinheiro de bônus. Em alguns casos, o dinheiro do bônus pode ser oferecido na forma de "jogada grátis", isso significa que os fundos agirão como apostas grátis em esportes específicos.

Bônus sem depósito

Bônus sem depósito em casas de apostas que aceitam Bitcoin são bastante raros porque não exigem depósito de dinheiro real para serem reivindicados. Isso significa que eles são essencialmente totalmente gratuitos, embora com restrições como requisitos de apostas ou limitação máxima de ganhos. Esse bônus pode vir em várias formas, incluindo apostas grátis e fundos de bônus.

Métodos de pagamento disponíveis em casas de apostas que aceitam Bitcoin

Certamente, você precisará depositar fundos e receber pagamentos em dinheiro real ao apostar em casas de apostas que aceitam Bitcoin. Felizmente, as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin oferecem diversos métodos de pagamento seguros. Se você está aproveitando a mais recente tecnologia de criptomoedas ou ainda prefere usar sua conta bancária regular, as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin.

Opções de apostas com criptomoedas

As melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin oferecem “fezinhas” com várias criptomoedas. Isso porque hoje em dia, as criptomoedas são as rainhas quando se trata de apostas esportivas em casino online. Os tokens digitais oferecem segurança incomparável e muitas vezes são gratuitos em casinos. Eles também possuem depósitos instantâneos e pagamentos em menos de 48 horas.

Todos os operadores em nossa lista são sites de apostas Bitcoin, mas outros tokens populares como Litecoin, Ethereum, Cardano e Dogecoin também são regularmente suportados.

Opções de apostas com eWallets

Há apenas alguns anos, as carteiras eletrônicas eram a forma mais popular de movimentar fundos em sites de casino online. No entanto, com o surgimento das criptomoedas como um método bancário digital superior, as carteiras eletrônicas caíram em desuso. Na verdade, você terá dificuldade em encontrar uma casa que aceita Bitcoin respeitável que ainda suporte métodos como Neteller ou Skrill.

Métodos de pagamento tradicionais

Alguns apostadores ainda não estão prontos para adotar criptomoedas, e como um ativo volátil, isso é compreensível. Infelizmente, quando se trata das melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin, o uso de métodos tradicionais é um pouco limitante. Para depósitos, você poderá usar métodos como cartões bancários, cheques e serviços de pagamento como MoneyGram.

No entanto, muitos desses métodos só podem ser usados para depósitos e podem incorrer em taxas de transação. Para saques, muitas vezes você precisará exclusivamente usar transferências bancárias. Esse método incorrerá em uma taxa e pode levar até 15 dias para entrar em sua conta.

Aplicativos e sites móveis de casas de apostas que aceitam Bitcoin

Todas as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin podem ser usadas em uma variedade de dispositivos móveis. Isso não é por meio de um aplicativo móvel dedicado. Em vez disso, todas as principais casas de apostas que aceitam Bitcoin em nossa lista oferecem páginas da web otimizadas para dispositivos móveis. Esses sites são perfeitamente projetados para navegadores móveis como Safari, Chrome e Opera em dispositivos iOS e Android.

As páginas da web móveis geralmente têm um desempenho melhor do que as páginas para desktop e também permitem funcionalidades de tela sensível ao toque. Você não perderá nenhum mercado, pois a página móvel mantém todo o mesmo conteúdo da versão para desktop, incluindo apostas ao vivo, transmissões ao vivo e recursos como construção de apostas de propostas.

Você ainda poderá reivindicar todos os mesmos bônus e os mesmos métodos bancários serão suportados. Recomendamos usar as plataformas móveis em vez da versão para desktop, pois você pode estar preparado para aproveitar as últimas dicas, onde quer que esteja.

A melhor casa de apostas que aceita Bitcoin no Brasil

Para apostas que aceitam Bitcoin, você não encontrará melhor do que Lucky Block e Mega Dice. Pois os sites oferecem inúmeras vantagens para todos os jogadores, desde os mais fiés até os novatos com bônus de boas-vindas generosos

Conclusão

Neste artigo você conferiu as melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin, além de todos os benefícios que cada uma oferece os usuários com bônus e promoções bastante atrativas.

Ainda assim, você pôde ver quais critérios deve ter em mente ao escolher uma das melhores casas de apostas que aceitam Bitcoin em nossa lista. Lembre-se de jogar com muita responsabilidade e quantias que não lhe farão falta.

Perguntas frequentes: