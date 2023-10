Guia de cassinos de criptomoedas em 2023: Reivindique até $9.000 em Bônus cripto

Lista dos melhores sites de cassino de criptomoedas, deste guia Para criar este guia, pesquisamos os cassinos de criptomoedas e listamos os 10 melhores. Confira um resumo da lista: Wild Casino – Oferece a melhor experiência de jogo de cassino de criptomoedas. Everygame – Melhor cassino de criptomoedas com ofertas e promoções sem depósito. Bovada – Melhores jogos de poker de cassino de criptomoedas e torneios de poker. Las Atlantis – Um cassino de criptomoedas moderno com fantásticos bônus de rodadas grátis. Super Slots – Uma infinidade de jogos de cassino de criptomoedas e bônus de criptomoedas. Slots.lv – Slots online de alta qualidade e jackpots em ascensão. Ignition – Ótima seleção de jogos de blackjack ao vivo em cassinos de criptomoedas. El Royale – Cassino de criptomoedas elegante com slots e bônus fantásticos. Cafe Casino – Melhor programa de recompensas de cassino de criptomoedas. BetOnline – Ampla seleção de roleta de mesa e prêmios maciços.

Guia dos melhores sites de cassinos de criptomoedas: Avaliação

Neste guia, vamos dar uma olhada mais detalhada nos melhores cassinos de criptomoedas e descobrir o que cada um tem a oferecer. Criamos as mini resenhas, abaixo, cobrindo os jogos disponíveis, as criptomoedas aceitas, e outros recursos que fazem com que cada cassino de cripto se destaque, relativamente aos demais.

1. Wild Casino – A melhor experiência de cassino de criptomoedas

O Wild Casino é classificado como o melhor dos cassinos de criptomoedas, neste guia. Este cassino aceita mais de 15 criptomoedas diferentes, incluindo Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum e Stellar.

Os limites mínimos de depósito e os limites máximos de pagamento são definidos em quantias decentes, o que dá aos jogadores a flexibilidade de depositar e sacar com mais liberdade e menos restrições.

Segundo apuramos, no decorrer da elaboração deste guia dos melhores cassinos de criptomoedas, o Wild Casino possui mais de 450 jogos de alta qualidade em sua biblioteca, fornecidos por importantes provedores de software em todo o mundo, como a Betsoft. Os jogos de cassino de criptomoedas incluem caça-níqueis online, jogos de mesa, jogos especiais e jogos com dealers ao vivo. Todos eles podem ser jogados com a criptomoeda do cassino que escolher.

Além da ampla seleção de jogos, o Wild Casino oferece excelentes bônus e promoções tanto para novos jogadores quanto para os já existentes. Os pagamentos são processados rapidamente, e esses recursos podem ser acessados no seu telefone, graças a um site de cassino altamente otimizado para dispositivos Android e iOS. Para completar, o Wild Casino possui uma equipe de suporte ao cliente altamente dedicada disponível via chat ao vivo 24/7.

Opções de criptos para depósito:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$20 US$500,000 Ape Coin US$0 US$20 US$100,000 Avalanche US$0 US$20 US$100,000 Binance US$0 US$20 US$100,000 Bitcoin Cash US$0 US$20 US$100,000 Cardano US$0 US$20 US$100,000 Chainlink US$0 US$20 US$100,000 Dogecoin US$0 US$20 US$100,000 Ethereum US$0 US$50 US$100,000 Litecoin US$0 US$20 US$100,000 Polygon US$0 US$20 US$100,000 Ripple US$0 US$20 US$100,000 Solana US$0 US$20 US$100,000 Stellar US$0 US$20 US$100,000 Shiba Inu US$0 US$20 US$100,000 Tether US$0 US$20 US$100,000 Tron US$0 US$20 US$100,000 USD Coin US$0 US$20 US$100,000

👍 Prós

Acesso ao Cassino Red & Classic

Acesso ao Cassino Red & Classic Ótimo bônus de boas-vindas

Ótimo bônus de boas-vindas Promoções de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito

Promoções de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito Sem taxas para saques

Sem taxas para saques Marca legítima 👎 Contras

Retiradas mínimas rigorosas

Retiradas mínimas rigorosas Poderia adicionar mais jogos de cassino

2. Everygame – Ótimo cassino de criptomoedas com promoções e bônus sem depósito

Se você está procurando por um dos cassinos altamente respeitável com ofertas de bônus de criptomoedas, sem depósito destacamos, neste guia, o Everygame, pois é uma excelente opção para você. O Everygame teve início em 1996, quando começou como Intertops. Foi renomeado como Everygame Casino em 2021 e oferece promoções fantásticas para novos e antigos jogadores.

Este cassino possui duas seções diferentes, o Cassino Red e o Cassino Clássico. Embora isso possa parecer um pouco confuso, você pode acessar facilmente ambos os sites com a mesma conta.

Se você gosta da vibe retrô dos jogos, sugerimos que escolha o Cassino Clássico, e se preferir uma vibe mais moderna, confira o Cassino Red. Ambos os cassinos de criptomoedas, foram valorizados neste guia.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$20 US$2,500 Bitcoin Cash US$0 US$10 US$2,500 Litecoin US$0 US$10 US$2,500

👍 Prós

Acesso ao Cassino Red & Cassino Clássico

Acesso ao Cassino Red & Cassino Clássico Ótimo bônus de boas-vindas

Ótimo bônus de boas-vindas Promoções de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito

Promoções de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito Sem taxas para saques

Sem taxas para saques Marca legítima 👎 Contras

Retiradas mínimas rigorosas

Retiradas mínimas rigorosas Poderia adicionar mais jogos de cassino

3. Bovada – Melhores jogos e torneios de poker em cassinos de criptomoedas deste guia

Classificamos o Bovada como é um dos melhores cassinos de criptomoedas para jogos de poker, neste guia. Os jogadores podem desfrutar de uma seleção diversificada de torneios de poker, incluindo torneios de eliminação, torneios sit & go, torneios turbo, torneios high-roller garantidos de US$100 mil e garantias semanais de US$1,5 milhão.

Há também outros jogos de cassino online, como caça-níqueis, jogos de mesa, jogos com dealers ao vivo e jogos especiais, como keno e bingo. O Bovada oferece ótimos negócios e promoções de cassino de criptomoedas para impulsionar sua carteira digital.

Antes de começar a jogar com dinheiro real, sugerimos que você verifique os guias sobre como jogar, pois a plataforma possui uma boa sessão informativa.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin Cash US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin SV US$0 US$10 US$5,000 Litecoin US$0 US$10 US$5,000 Ethereum US$0 US$50 US$5,000 USD Tether US$0 US$50 US$5,000

👍 Prós

Ótima seleção de jogos

Ótima seleção de jogos Torneios de poker emocionantes

Torneios de poker emocionantes Atraentes bônus de cassino de criptomoedas

Atraentes bônus de cassino de criptomoedas Aceita seis criptomoedas diferentes

Aceita seis criptomoedas diferentes Guias de como jogar 👎 Contras

A interface parece um pouco antiga

A interface parece um pouco antiga Alto requisito de apostas de 50x

4. Las Atlantis – Cassino de criptomoedas moderno com bônus de rodadas grátis

Ainda que na 4ª posição neste guia, Las Atlantis é um cassino que se destaca, dos demais cassinos de criptomoedas, com um tema aquático da antiga terra de Atlântida. Os jogadores podem escolher apenas entre quatro criptomoedas diferentes, mas não há limite máximo de depósito, o que é definitivamente uma das vantagens de se inscrever neste inovador cassino de criptomoedas.

A plataforma é fácil de navegar e tem um visual moderno, repleto de jogos emocionantes e prêmios fantásticos. Caça-níqueis online, jogos especiais como keno e jogos de mesa como blackjack, poker e bacará estão todos disponíveis no Las Atlantis.

Depois de criar uma conta, você também pode acessar jogos profissionais com dealers ao vivo.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$20 Ilimitado Ethereum US$0 US$20 Ilimitado Litecoin US$0 US$20 Ilimitado Tether US$0 US$40 Ilimitado

👍 Prós

Bônus de boas-vindas generoso

Bônus de boas-vindas generoso Limite de depósito ilimitado

Limite de depósito ilimitado Cassino moderno com tema aquático

Cassino moderno com tema aquático Sem taxas em todos os saques

Sem taxas em todos os saques Site fácil de usar 👎 Contras

É possível sacar apenas em Bitcoin

É possível sacar apenas em Bitcoin Poderia adicionar mais jogos de blackjack

5. Super Slots – Atraentes promoções de cassino de criptomoedas e seleção de jogos

O Super Slots é um cassino de criptomoedas semelhante ao nosso favorito número um, neste guia, o Wild Casino, dado que a mesma empresa gerência esses dois cassinos; daí as semelhanças. Como o nome sugere, o Super Slots oferece caça-níqueis online fantásticos nos quais você pode ganhar muito e aumentar sua carteira digital.

Bônus e promoções também são oferecidos em abundância neste cassino de criptomoedas. Apesar de ser relativamente novo, o Super Slots está competindo com algumas das maiores marcas da indústria de cassinos de criptomoedas.

Os jogadores podem escolher entre mais de 15 criptomoedas diferentes e podem desfrutar de mais de 300 jogos de cassino de alta qualidade que certamente vão te entreter.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$20 US$500,000 Ape Coin US$0 US$20 US$100,000 Avalanche US$0 US$20 US$100,000 Binance US$0 US$20 US$100,000 Bitcoin Cash US$0 US$20 US$100,000 Cardano US$0 US$20 US$100,000 Chainlink US$0 US$20 US$100,000 Dogecoin US$0 US$20 US$100,000 Ethereum US$0 US$50 US$100,000 Litecoin US$0 US$20 US$100,000 Polygon US$0 US$20 US$100,000 Ripple US$0 US$20 US$100,000 Solana US$0 US$20 US$100,000 Stellar US$0 US$20 US$100,000 Shiba Inu US$0 US$20 US$100,000 Tether US$0 US$20 US$100,000 Tron US$0 US$20 US$100,000 USD Coin US$0 US$20 US$100,000

👍 Prós

Enorme bônus de boas-vindas em criptomoedas

Enorme bônus de boas-vindas em criptomoedas Mais de 300 jogos para jogar

Mais de 300 jogos para jogar Suporte ao cliente 24/7

Suporte ao cliente 24/7 Retiradas rápidas e fáceis

Retiradas rápidas e fáceis Aceita mais de 15 criptomoedas 👎 Contras

Não há opção de jogo de demonstração

Não há opção de jogo de demonstração Não há jogos de bingo

6. Slots.lv – Caça-níqueis online de alta qualidade e hot drop jackpots

Slots.lv é um cassino de criptomoedas moderno que oferece aos jogadores ofertas de boas-vindas incríveis e promoções contínuas. Os jogos disponíveis incluem caça-níqueis emocionantes para dinheiro real, jogos de mesa, videopôquer, jogos especiais e jogos com dealers ao vivo. Você também pode encontrar hot drop jackpots com prêmios enormes e uma seção dedicada a jogos de caça-níqueis para dispositivos móveis.

Os jogadores podem escolher entre cinco métodos de pagamento diferentes de criptomoedas, e o limite mínimo de depósito é um dos mais baixos do setor, começando em apenas US$10.

O Slots.lv também possui um fórum útil e uma seção de ajuda onde você pode encontrar um guia e informações que irão responder à maioria de suas perguntas, sobre este que é um dos melhores cassinos de criptomoedas. Para obter assistência adicional, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente 24/7 por meio de chat ao vivo.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin Cash US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin SV US$0 US$10 US$5,000 Litecoin US$0 US$10 US$5,000 Ethereum US$0 US$50 US$5,000

👍 Prós

Jogos emocionantes de caça-níqueis online

Jogos emocionantes de caça-níqueis online Hot drop Jackpots

Hot drop Jackpots Ótimo site móvel

Ótimo site móvel Limite mínimo de depósito baixo

Limite mínimo de depósito baixo Fórum informativo e centro de ajuda 👎 Contras

Poucas promoções disponíveis

Poucas promoções disponíveis Poucos jogos com dealers ao vivo

7. Ignition – Ótima seleção de jogos de blackjack ao vivo em cassino de criptomoedas

A Ignition é um cassino online que ocasionalmente oferece atraentes ofertas de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito. A interface tem um design clássico de cassino e oferece mais de 300 jogos de cassino de criptomoedas. A Ignition se orgulha de seus enormes hot drop jackpots, emocionantes experiências de poker online e grandes pagamentos.

Neste que é um dos melhores cassinos de criptomoedas deste guia, os jogadores podem desfrutar de um catálogo diversificado de jogos como, caça-níqueis online, e jogos de mesa como: blackjack, bacará, jogos de dados e roleta. Se você gosta da vibe de cassino da vida real, a Ignition possui uma excelente seleção de jogos de blackjack ao vivo e outros jogos com dealers ao vivo que você pode jogar usando criptomoedas.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin Cash US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin SV US$0 US$10 US$5,000 Litecoin US$0 US$10 US$5,000 Ethereum US$0 US$50 US$5,000 USDT US$0 US$50 US$5,000

👍 Prós

Fantástica variedade de promoções de cassino de criptomoedas

Fantástica variedade de promoções de cassino de criptomoedas Ampla variedade de jogos com dealers ao vivo

Ampla variedade de jogos com dealers ao vivo Ofertas ocasionais de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito

Ofertas ocasionais de bônus de cassino de criptomoedas sem depósito Torneios e concursos emocionantes

Torneios e concursos emocionantes Pagamentos rápidos e suaves 👎 Contras

O site do cassino para dispositivos móveis poderia ser melhorado

O site do cassino para dispositivos móveis poderia ser melhorado Não há cartões de raspadinha online

8. El Royale – Cassino de criptomoedas sofisticado com ótimos bônus em caça-níqueis

O El Royale é um dos melhores cassinos de criptomoedas para caça-níqueis, bônus e promoções, referidos neste guia. A interface e a atmosfera sofisticadas fazem com que cada jogador se sinta como um VIP ao usar esta plataforma. O El Royale recompensa novos jogadores e clientes leais com suculentos bônus de cassino de criptomoedas que impulsionam sua banca.

Os clientes que se cadastram neste cassino de criptomoedas têm acesso imediato a uma ótima variedade de jogos, que incluem caça-níqueis, jogos de mesa, poker e jogos especiais, como keno e jogos de peixe.

Os depósitos mínimos com criptomoedas começam a partir de apenas US$20 e serão creditados em sua conta em no máximo 15 minutos. Uma característica interessante do El Royale Casino é que os jogadores não têm limites de depósito.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$20 Ilimitado Ethereum US$0 US$20 Ilimitado Litecoin US$0 US$20 Ilimitado Tether US$0 US$40 Ilimitado

👍 Prós

Bônus de cassino de criptomoedas suculentos

Bônus de cassino de criptomoedas suculentos Ofertas de bônus em caça-níqueis

Ofertas de bônus em caça-níqueis Sem limites de depósito com criptomoedas

Sem limites de depósito com criptomoedas Zero taxas de saque

Zero taxas de saque Plataforma com design sofisticado 👎 Contras

É possível sacar apenas em Bitcoin

É possível sacar apenas em Bitcoin Variedade limitada de jogos de blackjack

9. Cafe Casino – Melhor programa de recompensas de cassino de criptomoedas

O Cafe Casino é um dos cassinos de criptomoedas com melhores recompensas, para clientes leais, deste guia. Os jogadores acumulam pontos à medida que jogam, que podem ser trocados por vantagens e prêmios.

Ele também oferece bônus exclusivos e promoções para jogadores que depositam com criptomoedas como Bitcoin. Se você depositar com criptomoedas, terá saques mais rápidos, depósitos mínimos menores e limites de depósito mais altos.

Este cassino de criptomoedas também oferece uma ampla biblioteca de jogos que funcionam bem tanto em desktops quanto em smartphones. Se você gosta de jogar em movimento, basta visitar o site altamente otimizado para dispositivos Android e iOS.

Não há necessidade de baixar aplicativos; basta abrir seu navegador móvel e visitar o site. Você pode acessar todos os jogos, recursos, bônus de cassino de criptomoedas e métodos de pagamento pelo seu celular.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin Cash US$0 US$10 US$5,000 Bitcoin SV US$0 US$10 US$5,000 Litecoin US$0 US$10 US$5,000 Ethereum US$0 US$50 US$5,000 Tether US$0 US$0,01 Ilimitado

👍 Prós

Hot drop Jackpots a cada hora

Hot drop Jackpots a cada hora Programa de recompensas de cassino de criptomoedas decente

Programa de recompensas de cassino de criptomoedas decente Ótimo site de cassino para dispositivos móveis

Ótimo site de cassino para dispositivos móveis Limites de depósito baixos com criptomoedas

Limites de depósito baixos com criptomoedas Suporte ao cliente 24/7 👎 Contras

Seleção limitada de jogos com dealers ao vivo

Seleção limitada de jogos com dealers ao vivo Altos requisitos de apostas

10. BetOnline – Ótima variedade de jogos de roleta e grandes prêmios

Ainda que posicionado na 10ª posição deste guia, o BetOnline é um dos cassinos de criptomoedas altamente respeitável que oferece generosos bônus de criptomoedas para novos e antigos clientes. Os jogadores podem desfrutar de uma ampla seleção de jogos fornecidos por importantes provedores de software em todo o mundo.

Caça-níqueis, jogos de mesa como blackjack, poker de cassino, bacará e várias variações de jogos de roleta estão todos incluídos na biblioteca do BetOnline.

Este cassino de criptomoedas aceita mais de 15 criptomoedas diferentes com limites mínimos de depósito baixos. O BetOnline é um dos poucos cassinos de criptomoedas que possui alguns dos requisitos de apostas mais baixos quando se trata de desbloquear bônus.

Vale ressaltar o aplicativo de cassino de poker para dispositivos móveis, pois é bem projetado para os entusiastas do poker. O suporte ao cliente 24/7 também está disponível, embora você possa encontrar suas respostas no útil FAQ ou centro de ajuda.

Opções de depósito de criptomoedas:



Cripto Taxas Depósito mínimo Depósito máximo Bitcoin US$0 US$20 US$100,000 Ape Coin US$0 US$20 US$100,000 Avalanche US$0 US$20 US$100,000 Binance US$0 US$20 US$100,000 Bitcoin Cash US$0 US$20 US$100,000 Cardano US$0 US$20 US$100,000 Chainlink US$0 US$20 US$100,000 Dogecoin US$0 US$20 US$100,000 Ethereum US$0 US$50 US$100,000 Litecoin US$0 US$20 US$100,000 Polygon US$0 US$20 US$100,000 Ripple US$0 US$20 US$100,000 Solana US$0 US$20 US$100,000 Stellar US$0 US$20 US$100,000 Shiba Inu US$0 US$20 US$100,000 Tether US$0 US$20 US$100,000 Tron US$0 US$20 US$100,000 USD Coin US$0 US$20 US$100,000

👍 Prós

Cassino de criptomoedas altamente respeitável

Cassino de criptomoedas altamente respeitável Requisitos de apostas baixos

Requisitos de apostas baixos Ótima variedade de jogos de roleta

Ótima variedade de jogos de roleta Aplicativo de cassino móvel para poker

Aplicativo de cassino móvel para poker Aceita mais de 15 criptomoedas 👎 Contras

Sem jogos de bingo

Sem jogos de bingo Sem programa de recompensas de criptomoedas

Comparação dos melhores sites de cassino de criptomoedas, deste guia

Agora que, através deste guia, você ficou com uma boa ideia do que os melhores sites de cassinos de criptomoedas oferecem, vamos dar uma olhada na tabela abaixo para comparar que tipo de bônus de criptos você pode reivindicar em cada um, quais códigos de bônus usar, quais jogos de cassino você pode jogar e as criptomoedas que você pode usar para depositar e sacar:



Cripto Cassino Cripto Bônus Código do Bônus Jogos de Cassino Criptomoedas para depósito Criptomoedas para saque Wild Casino Até US$9,000 INSIDERS 450+ Bitcoin

Ape Coin

Avalanche

Binance

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Polygon

Ripple

Solana

Stellar

Shiba Inu

Tether

Tron

USD Coin Bitcoin

Ape Coin

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Ripple

Solana

Stellar

Shiba Inu

Tether

USD Coin Everygame Até US$5,555 INSIDERS 130+ Bitcoin

Bitcoin Cash

Litecoin Bitcoin

Bitcoin Cash

Litecoin Bovada Até US$3,705 INSIDERS 180+ Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum

USD Tether Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum

Las Atlantis Até US$22,000 INSIDERS 170+ Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Tether Bitcoin Super Slots Até US$4,000 INSIDERS 200+ Bitcoin

Ape Coin

Avalanche

Binance

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Polygon

Ripple

Solana

Stellar

Shiba Inu

Tether

Tron

USD Coin Bitcoin

Ape Coin

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Ripple

Solana

Stellar

Shiba Inu

Tether

USD Coin Slots.lv Até US$7,500 INSIDERS 250+ Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum Ignition Até US$3,000 INSIDERS 180+ Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum

USDT Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum

USDT El Royale Bônus de até 200% INSIDERS 150+ Bitcoin

Ethereum

Litecoin

Tether Bitcoin Cafe Casino Até US$2,500 INSIDERS 180+ Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum

Tether Bitcoin

Bitcoin Cash

Bitcoin SV

Litecoin

Ethereum

Tether BetOnline Até US$1,000 INSIDERS 450+ Bitcoin

Ape Coin

Avalanche

Binance

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Polygon

Ripple

Solana

Stellar

Shiba Inu

Tether

Tron

USD Coin Bitcoin

Ape Coin

Bitcoin Cash

Cardano

Chainlink

Dogecoin

Ethereum

Litecoin

Ripple

Solana

Stellar

Shiba Inu

Tether

USD Coin

Critérios usados neste guia para escolher os melhores sites de cassinos de criptomoedas

Ao escolher os nossos principais sites de cassino de criptomoedas, utilizamos critérios específicos para garantir que oferecemos o melhor da indústria. Aqui estão os critérios que utilizamos ao revisar, neste guia, os melhores sites de cassinos de criptomoedas:

Opções de pagamento com criptomoedas

Como estamos falando de cassinos de criptomoedas, esperamos que eles aceitem mais de um tipo de criptomoeda como método de pagamento. Vários cassinos de criptos na indústria oferecem apenas um tipo de criptomoeda, como o Bitcoin, a moeda mais comumente usada. No entanto, nossa lista com os principais cassinos oferecem uma ampla seleção de criptomoedas para escolher.

Bônus e promoções com criptomoedas

Sabemos o quanto você gosta de bônus e promoções ao jogar online. A inscrição em cassinos de criptomoedas não deveria ser diferente e, neste guia, verificamos a existência de bônus de criptomoedas generosos que se concentram exclusivamente em criptomoedas.

Ao verificar os bônus e promoções dos cassinos de criptomoedas, também conferimos se vale a pena reivindicá-los e se possuem requisitos de apostas razoáveis.

Variedade de jogos de cassino

Ninguém quer se inscrever em um cassinos de criptomoedas com apenas alguns jogos disponíveis em seu catálogos e, ter uma ampla escolha de jogos de cassino de criptomoedas de alta qualidade é essencial para que um cassino de criptomoedas seja incluído em nosso guia. Os sites, que recomendamos, oferecem mais de 150 jogos, e alguns têm mais de 450.

Segurança e proteção

Jogar em cassinos de criptomoedas não se trata apenas de se divertir e ganhar dinheiro extra. Também se trata de jogar em uma plataforma segura que não vai te dececionar ou deixá-lo frustrado com golpes.

Todos os sites listados neste guia, são cassinos de criptomoedas legítimos e licenciados, regulamentados pelas autoridades de jogos de seus países.

Atendimento ao cliente

Ter um bom suporte ao cliente eleva o padrão de um cassino de criptomoedas. Ao navegar no site, a última coisa que você deseja é ter problemas e não encontrar ninguém para ajudá-lo.

Para evitar essa experiência frustrante, garantimos que todos os sites de cassinos de criptomoedas, presentes neste guia, oferecem suporte ao cliente 24/7 pronto para ajudá-lo com suas dúvidas e responder às suas perguntas.

Os cassinos de criptomoedas são legais?

Todos os nossos melhores cassinos de criptomoedas listados, são baseados no exterior. Isso significa que eles são licenciados em outros países, o que os torna legalmente disponíveis para todos os jogadores.

Todos os sites recomendados, são legais e possuem uma licença legítima. Todos os cassinos são regulamentados pela autoridade de jogos e cumprem as regras e regulamentos.

No que se refere aos jogos, eles são fornecidos por fornecedores de software de alto nível e operam com um gerador de números aleatórios (RNG), o que garante um jogo justo para todos.

Os melhores cassinos de criptomoedas listados neste guia não têm problemas para processar pagamentos. Todos eles aceitam várias criptomoedas, e os pagamentos são processados dentro de 48 horas.

Aquando de sua inscrição os jogadores precisam verificar suas contas, fornecendo documentos KYC, o que os torna mais seguros e confiáveis.

É seguro o uso de criptomoedas nos cassinos online referidos neste guia?

Devido à natureza da tecnologia blockchain, usar criptomoedas em cassinos online é um dos métodos de pagamento mais seguros que você pode encontrar. As criptomoedas funcionam com um banco de dados descentralizado e todas as transações são transparentes e registradas na blockchain.

Isso evita atividades fraudulentas, e todas as transações são altamente seguras, com códigos de chave únicos. Além disso, você não precisa fornecer os detalhes de sua conta bancária nos cassinos de criptomoedas, portanto, não precisa se preocupar com o vazamento ou exposição de dados sensíveis.

Como usar criptomoedas em jogos de cassino

Usar criptomoedas em jogos de cassino é um processo bastante simples. No entanto, se você é novo nisso, pode estar se perguntando como fazer. A seguir, criamos um pequeno guia passo a passo sobre como usar criptomoedas como método de pagamento ao jogar em cassinos online:

Crie uma carteira de criptomoedas

Primeiro, você precisa criar uma conta para a sua carteira digital, onde você armazena suas criptomoedas. Existem várias carteiras online legítimas, como Exodus e eToro. Estamos usando o Exodus como exemplo neste mini guia, mas todas funcionam de maneira semelhante.

Ao criar sua carteira digital, você deve receber um código de chave único, que deverá ser usado ao fazer pagamentos em cassinos de criptomoedas. Converta seu dinheiro em criptomoedas

Agora, você precisa converter seus fundos para a criptomoeda de sua escolha. A Luno é altamente recomendada como uma plataforma de câmbio para converter seus fundos. Crie seu perfil e prossiga com a conversão de seus fundos. Cadastre-se em um cassino de criptomoedas

Usamos o Wild Casino como exemplo para se inscrever em um cassino de criptomoedas. Clique em “Entrar agora” e insira os detalhes solicitados no formulário de inscrição. Clique em “Criar conta” e você deve receber um email de confirmação em sua caixa de entrada para verificar sua conta. Faça seu primeiro depósito

É hora de financiar sua conta de cassino de criptomoedas com seu primeiro depósito. Faça login em sua conta e vá para a página do caixa. Digite o valor que deseja depositar e selecione seu método de pagamento com criptomoedas preferido.

O Wild Casino oferece mais de 15 criptomoedas diferentes para escolher. Clique em “Depositar agora” e você deve receber um código de chave. Copie e cole o código em sua carteira digital para confirmar seu depósito. Os fundos serão creditados instantaneamente em sua conta de cassino de criptomoedas, embora às vezes possa levar até 15 minutos. Comece a jogar

Assim que seu depósito for creditado, você terá acesso a mais de 450 jogos ao se inscrever no Wild Casino. Se desejar reivindicar seu pacote de boas-vindas, insira nosso código de bônus “INSIDERS” para receber uma oferta de boas-vindas que pode chegar a US$9.000.

Como sacar criptomoedas de sites de cassino

Os cassinos de criptomoedas listados neste guia têm sistemas de pagamento rápidos e eficientes. Aqui está o que você precisa fazer para sacar seus ganhos com facilidade:

Faça login em sua conta e vá para a página do caixa. Clique em “Retirada”. Verifique seu nome e saldo e selecione a criptomoeda disponível de sua preferência. Forneça o endereço de sua carteira de criptomoedas para que o cassino de criptomoedas possa transferir os fundos para sua carteira digital. A transação pode levar até 24 horas. Assim que você receber os fundos de criptomoedas em sua carteira digital, poderá solicitar uma retirada de sua carteira digital para sua conta bancária.

Opções de métodos de pagamento em criptomoedas para sites de cassino

Todos os nossos melhores cassinos de criptomoedas aceitam vários tipos de criptomoedas como métodos de pagamento. Isso oferece aos jogadores a flexibilidade de escolher o que preferem. Alguns cassinos favorecem um tipo de criptomoeda em relação a outros em termos de bônus. Se você estiver interessado em aprender mais sobre os bônus de cassino Bitcoin, aqui está um guia informativo sobre os melhores bônus de cassino Bitcoin disponíveis.

Agora, vamos dar uma olhada nas principais criptomoedas aceitas nos cassinos de criptomoedas:

Bitcoin

O Bitcoin é a criptomoeda mais popular e a maior do mundo. Todos os cassinos de criptomoedas aceitam Bitcoin devido à crescente demanda e uso dessa criptomoeda. Aqui está um guia sobre os melhores cassinos Bitcoin e o que eles oferecem.

Litecoin

O Litecoin é quase tão popular quanto o Bitcoin. É a segunda criptomoeda mais aceita nos cassinos de criptomoedas. Esta também é uma opção segura, como alternativa ao Bitcoin. Vale ressaltar que as transações online têm taxas de transação mais baixas do que as do Bitcoin.

Dogecoin

O Dogecoin está em ascensão como uma opção de método de pagamento oferecido pelos cassinos de criptomoedas. Essa moeda começou como uma piada e, ironicamente, tornou-se uma das criptomoedas mais populares online.

Pagar com Dogecoin também é uma opção segura, pois todas as transações são processadas na blockchain, o que garante anonimato e baixas taxas.

Ethereum

Esta criptomoeda é uma das maiores concorrentes do Bitcoin. Como opera tecnicamente de forma diferente do Bitcoin, o Ethereum oferece transações mais rápidas e taxas mais baixas. Os limites mínimos de depósito nos cassinos de criptomoedas geralmente são um pouco mais altos do que os do Bitcoin, mas ainda razoáveis.

Ripple

O Ripple é uma ótima alternativa ao Bitcoin e ao Ethereum, pois é uma criptomoeda de baixo custo. Esta moeda não é aceita em todos os cassinos de criptomoedas. Alguns podem oferecer a opção de depositar com Ripple, mas é menos comum encontrá-la como opção para saque.

Jogos de cassino de criptomoedas populares para jogar

Ao se inscrever em cassinos de criptomoedas, há uma ampla seleção de jogos para escolher. Desde jogos de cassino clássicos até novos títulos modernos com gráficos divertidos, recursos adicionais e bônus.

Vamos dar uma olhada em alguns dos jogos de cassino de criptomoedas mais populares que você pode encontrar online:

Caça-níqueis online com criptomoedas

Os cassinos de criptomoedas oferecem centenas de caça-níqueis online com temas diferentes e músicas envolventes. Além dos clássicos jogos de caça-níqueis, você também encontrará novos títulos modernos com temas únicos.

O Wild Casino oferece mais de 300 jogos de caça-níqueis online com ótimos prêmios e recursos. Alguns dos caça-níqueis online mais populares são A Night with Cleo, Spin It Vegas, Wings of Victory e Frenzy Fortune.

Blackjack online com criptomoedas

O blackjack online está disponível em diversas variações de jogo nos cassinos de criptomoedas, como blackjack de mão única e blackjack de várias mãos. Este jogo não é totalmente baseado na sorte, o que significa que você precisa ter alguma habilidade e boas estratégias ao jogar Blackjack.

Alguns dos cassinos de criptomoedas permitem que você pratique jogando no modo de demonstração, o que é uma boa maneira de se familiarizar com a jogabilidade.

Roleta online com criptomoedas

Jogar roleta online nos cassinos de criptomoedas funciona da mesma forma que se estivesse jogando em cassinos físicos. Você precisa fazer uma aposta no número do resultado e, se obtiver os mesmos resultados correspondentes, significa que você ganhou. O BetOnline oferece diferentes variações do jogo de roleta, então se for um fã de roleta sugerimos que você confira.

Pôquer online com criptomoedas

Os cassinos de criptomoedas oferecem muitas variações do jogo de pôquer, que geralmente incluem Texas Hold’em, Tri Card Poker, Pai Gow e Oasis Poker. Se você é um fã de pôquer, sugerimos que confira o Bovada. Ele oferece uma ótima seleção de jogos de pôquer e torneios de pôquer com prêmios fantásticos.

Bacará online com criptomoedas

O bacará é um jogo divertido de jogar. A jogabilidade consiste em fazer suas apostas no jogador ou no Banqueiro. A mão com mais pontos ganha a rodada. Você também pode apostar em um empate, mas isso é um pouco mais arriscado como aposta.

Vídeo pôquer com criptomoedas

As máquinas de vídeo pôquer são populares em cassinos físicos, e agora você também pode encontrar este jogo em cassinos de criptomoedas. Ele funciona da mesma maneira que as máquinas de vídeo pôquer.

Você estará jogando contra um programa de software online e existem variações de vídeo pôquer disponíveis online. O Wild Casino oferece uma ótima seleção de jogos de vídeo pôquer.

Craps online com criptomoedas

O Craps é um jogo clássico de cassino online divertido e emocionante. Para jogar, faça sua aposta e jogue um par de dados com um toque de sorte. Se o resultado coincidir com sua aposta, você receberá um bom pagamento.

Bingo online com criptomoedas

O bingo é um jogo de loteria onde você pode ganhar instantaneamente se seu bilhete corresponder ao resultado. Aqui está como funciona.

Você compra o bilhete com números e padrões, e se o bilhete sorteado coincidir com o seu, você recebe seu prêmio. Sugerimos que você confira o Cafe Casino para bingo online, pois ele oferece diferentes variações do jogo e prêmios de bingo enormes.

Keno online com criptomoedas

O keno é um tipo diferente de jogo de loteria disponível em cassinos de criptomoedas. Tudo o que você precisa fazer é escolher 15 números entre 1 e 80. Um console de computador escolhe números aleatoriamente, e se você conseguir uma correspondência, significa que você ganhou e receberá um pagamento de acordo com sua aposta.

Outros jogos de cassino com criptomoedas

Além desses empolgantes jogos de cassino com criptos, você pode encontrar outros jogos disponíveis. Aqui está uma lista de outros jogos que você pode encontrar:

Andar Bahar

Guerra de Cassino

Draw High Low

Bilhetes de Raspadinha Online

Red Dog

Three Card Rummy

Teen Patti

Jogando ao Vivo em Cassinos de Criptomoedas

Se você deseja jogar jogos de cassino online com criptomoedas, mas também gostaria de ter a sensação de um cassino da vida real, não precisa se preocupar. Os cassinos de criptomoedas, em especial os referidos neste guia, oferecem uma interessante seleção de jogos com dealers ao vivo, onde você se conectar via transmissão de vídeo ao vivo a um estúdio de cassino e jogar com um dealer profissional.

Nossa lista de cassino cripto oferece blackjack ao vivo, roleta ao vivo, craps ao vivo e bacará ao vivo. Recomendamos o Ignition Casino, pois ele apresenta uma ampla seleção de jogos com dealers ao vivo.

Bônus disponíveis nos Cassinos Online de Criptomoedas

Os entusiastas de criptomoedas podem encontrar várias ofertas de bônus interessantes nos sites de cassinos, em especial nos que estão referidos neste guia. Desde bônus sem depósito até generosos pacotes de boas-vindas e bônus de recarga, os jogadores têm uma ampla seleção de promoções para escolher. Aqui está uma lista dos principais tipos de bônus que você pode encontrar:

Bônus de depósito correspondente

Os bônus de depósito correspondente estão entre os bônus mais populares encontrados em cassinos de criptomoedas. Todos os cassinos de criptomoedas deste guia oferecem pacotes de boas-vindas na forma de bônus de depósito correspondente.

O Wild Casino está oferecendo um bônus de depósito correspondente de até US$ 9.000 ao depositar com criptomoedas, distribuído em seus primeiros cinco depósitos. Bônus de recarga

A maioria dos cassinos de criptomoedas oferece bônus de recarga como um gesto de boa vontade para seus clientes fiéis. Um bônus de recarga é quando você deposita uma quantia específica em sua conta, e o cassino o recompensa com uma porcentagem do seu bônus em fundos extras que você pode jogar. Bônus sem depósito

Em um cassino de criptomoedas, o bônus sem depósito é oferecido de tempos em tempos para clientes existentes ou novos jogadores. Devido à natureza desta promoção, é mais difícil encontrar cassinos de criptomoedas com bônus sem depósito. Sempre fique de olho nas páginas de promoções.

Este tipo de bônus vem em diferentes formas. Geralmente é recompensado por completar uma tarefa específica. O cassino de criptomoedas o recompensará com fundos de bônus extras, rodadas grátis ou apostas grátis sem a necessidade de depósito.

Vale ressaltar que é necessário cumprir os requisitos de apostas antes de acessar os fundos. Rodadas grátis

Os cassinos de criptomoedas também oferecem bônus de rodadas grátis para novos e antigos jogadores. Isso significa que você pode girar a roleta e aumentar suas chances de ganhar gratuitamente. Os bônus de rodadas grátis podem fazer parte de um pacote de boas-vindas ou de um bônus de depósito. Las Atlantis e El Royale Casino oferecem várias promoções com bônus de rodadas grátis.

Dicas e estratégias para jogos de cassino com criptomoedas

Jogar em cassinos de criptomoedas é, em última análise, um jogo de sorte, assim como qualquer outra forma de jogo. No entanto, existem algumas estratégias que você pode usar para tirar o melhor proveito de seus ganhos. Aqui estão algumas dicas para jogar em cassinos de criptomoedas:

Busque jogos de cassino cripto com probabilidades mais altas

Embora os jogadores ganhem grandes quantias de dinheiro em cassinos de criptomoedas, é bom lembrar que a casa sempre será lucrativa a longo prazo. Sugerimos que você se concentre em jogos com probabilidades mais altas. Para citar alguns, incluem-se blackjack, craps, poker, roleta e slots.

Embora os jogadores ganhem grandes quantias de dinheiro em cassinos de criptomoedas, é bom lembrar que a casa sempre será lucrativa a longo prazo. Sugerimos que você se concentre em jogos com probabilidades mais altas. Para citar alguns, incluem-se blackjack, craps, poker, roleta e slots. Saque no momento certo

Como você sabe, as criptomoedas são conhecidas por serem voláteis, e seu valor flutua com frequência. É importante lidar com essa volatilidade sacando seus ganhos. Se o valor de sua criptomoeda estiver baixo, espere até que ele suba para solicitar um saque. Isso resultará em mais dinheiro em sua conta bancária.

Como você sabe, as criptomoedas são conhecidas por serem voláteis, e seu valor flutua com frequência. É importante lidar com essa volatilidade sacando seus ganhos. Se o valor de sua criptomoeda estiver baixo, espere até que ele suba para solicitar um saque. Isso resultará em mais dinheiro em sua conta bancária. Reivindique bônus no momento certo

O melhor momento para reivindicar um bônus é quando as criptomoedas estão em alta. Reivindicar um bônus nesse momento significa que você receberá mais fundos extras para jogar. Isso se aplica principalmente aos bônus de recarga, já que você pode encontrar vários bônus de recarga de criptomoedas oferecidos em diferentes dias da semana.

O melhor momento para reivindicar um bônus é quando as criptomoedas estão em alta. Reivindicar um bônus nesse momento significa que você receberá mais fundos extras para jogar. Isso se aplica principalmente aos bônus de recarga, já que você pode encontrar vários bônus de recarga de criptomoedas oferecidos em diferentes dias da semana. Escolha bônus com requisitos de aposta mais baixos

Os cassinos de criptomoedas oferecem uma seleção diversificada de bônus e promoções para escolher. Antes de reivindicar um bônus, verifique os termos e condições para estar ciente dos requisitos de aposta. O ideal é reivindicar bônus com requisitos de aposta mais baixos, pois você não precisará apostar uma grande quantia de dinheiro para acessar seus ganhos.

Vantagens dos sites de cassino com criptomoedas

Existem várias vantagens ao pagar com criptomoedas em cassinos de criptomoedas e, neste guia, listamos agora algumas das vantagens para lhe dar uma ideia de como pagar com criptos o beneficiará:

Transações rápidas

Segurança

Privacidade e anonimato

Baixas taxas de processamento

Bônus e promoções exclusivas de criptomoedas

Ampla seleção de cassinos de criptomoedas para escolher

Quais são as melhores eWallets de criptomoedas para sites de cassino?

É possível encontrar várias eWallets seguras e altamente confiáveis para armazenar suas criptomoedas. Todas funcionam de maneira semelhante, mas algumas são mais recomendadas do que outras. Aqui está uma lista das melhores eWallets de criptos que você pode usar:

Exodus – esta eWallet é ideal para jogadores que preferem jogar utilizando um desktop, e não um smartphone. Exodus tem uma interface profissional e é uma plataforma fácil de usar e navegar.

– esta eWallet é ideal para jogadores que preferem jogar utilizando um desktop, e não um smartphone. Exodus tem uma interface profissional e é uma plataforma fácil de usar e navegar. Coinbase – uma das eWallets mais populares que é fácil de usar, rápida e eficiente.

– uma das eWallets mais populares que é fácil de usar, rápida e eficiente. Ledger Nano X – se você gostaria de acessar sua eWallet quando estiver offline, recomendamos esta eWallet.

– se você gostaria de acessar sua eWallet quando estiver offline, recomendamos esta eWallet. eToro – uma eWallet altamente respeitável e confiável, que também conta com baixas taxas em transações.

dApps de cassino cripto online

O que são dApps de cassino cripto?

O termo dApp é uma abreviação de aplicativo descentralizado. Este é um tipo de software que opera em uma rede blockchain. Os dApps oferecem uma maneira fácil e conveniente de jogar em cassinos cripto online, pois os jogadores não precisam se registrar no aplicativo.

Os dApps de cassino são seguros e protegidos. Os jogadores podem desfrutar de jogos de cassino cripto anonimamente. A seguir, vamos dar uma olhada nos melhores dApps de cassino cripto disponíveis.

Os melhores dApps de cassinos de criptomoedas

Os dApps de cassino de cripto têm várias vantagens para o jogo online com criptomoedas. Uma vez que esse tipo de tecnologia elimina intermediários, os custos são menores. Isso permite que os dApps de cassino cripto ofereçam margens maiores para a casa, o que significa pagamentos maiores para os jogadores.

Esse sistema operacional também simplifica os pagamentos, pois você não precisa depender de provedores de pagamento para processar sua solicitação de saque. Você ganha, saca, recebe seus ganhos, simples assim.

A transparência e o jogo justo também são vantagens dos melhores dApps de cassino cripto. Você não precisa se preocupar com manipulação dos jogos, pois o código blockchain é transparente, o que significa que não há espaço para fraudes e trapaças.

A seguir, os melhores dApps de cassino cripto que você pode encontrar online:

EarnBet

BetFury

Wink

Felix

BigGame

Glossário de cassino cripto

Finalmente, neste guia, fique familiarizado com alguns termos importantes que serão úteis, caso você planeja começar a jogar em cassinos de criptomoedas:

Blockchain – Uma lista pública de todos os blocos que foram minerados. Essa lista de blockchain é transparente e os detentores de tokens também podem manter uma cópia de seu blockchain.

Carteira digital – Um software online onde você armazena suas criptomoedas.

Algoritmo de criptografia – Uma tecnologia que transforma dados em mensagens ilegíveis para privacidade e segurança. Esse processo só pode ser revertido por alguém que conheça a chave de criptografia.

Taxa de aposta – Quantas vezes um jogador precisa jogar através de um bônus para poder acessar os fundos. Isso também é chamado de requisitos de aposta ou rollover.

Chave privada – Um código de chave exclusivo para usar em suas transações online.

Comprovadamente justo – Um algoritmo que garante que os jogos de cassino cripto sejam justos e não manipulados, garantindo um jogo justo para os jogadores.

RNG (Gerador de Números Aleatórios) – Um programa de software que garante que os jogos de cassino cripto tenham resultados aleatórios para garantir um jogo justo.

RTP (Retorno ao Jogador) – Uma porcentagem do dinheiro que um cassino paga aos jogadores quando eles ganham.

O Melhor entre os sites de Cassinos Criptomoedas deste Guia

O melhor site de cassino cripto é o Wild Casino, pois oferece a melhor experiência geral de jogos de cassino cripto. Os jogadores que se cadastram nesta plataforma têm acesso a mais de 450 jogos de alta qualidade fornecidos pelos melhores provedores de software do mundo.

O Wild Casino oferece aos novos jogadores, que depositam com criptomoedas, um pacote de boas-vindas fantástico de até US$ 9.000 nos primeiros cinco depósitos. Os clientes existentes também têm muitos bônus e promoções de criptomoedas para escolher.

Ao selecionar seu método de pagamento favorito, você pode escolher entre mais de 15 criptomoedas diferentes. Para completar, o Wild Casino possui uma equipe de suporte ao cliente dedicada, pronta para ajudá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

FAQ – Perguntas frequentes sobre cassinos criptomoedas