As Melhores Apps de Cassino para Ganhar Dinheiro Real – Garanta até $5.000 em Bónus

Lista das Melhores Apps de Cassino para ganhar dinheiro

Na nossa lista das melhores apps de cassino só incluímos sites de gambling internacionais que demonstraram as melhores práticas do mercado, serviços transparentes e justos.

Além disso, todos os casinos online que aqui vamos indicar têm versões da sua plataforma otimizadas para smartphone com as suas apps dedicadas, pelo que não é preciso instalar nenhum software. Assim, e para não perdermos mais tempo, deixamos-lhe a lista do top de apps de casino online grátis deste ano:

Wild Casino – O melhor casino para apostas online Everygame – Grande variedade de mesas de jogo Bovada – Ótima interface mobile com casino ao vivo BC.Game – Uma das melhores interfaces de casino para smartphone Las Atlantis – Grande bónus para novos jogadores Super Slots – Ótima variedade de slots Slots.lv – Ótima seleção de jogos de lotaria Ignition – Melhor programa de lealdade para casino online El Royale – Pagamentos em criptomoedas muito fáceis Cafe Casino – Oferece uma boa seleção de jogos BetOnline – Ótima app de casino online com poker

Conheça também os melhores casinos online com Bitcoin deste ano.

Avaliação das melhores apps de cassino e dos seus sites mobile

Agora que conhece o nosso top dos melhores sites de casino online a que se deve juntar, vamos fazer uma avaliação mais detalhada sobre as vantagens e características de cada uma e respetivas apps. Assim fica com uma ideia mais precisa sobre como funcionam as apps de casino online e se cumpram com as suas expectativas.

1. Wild Casino – O melhor casino para apostas online

O Wild Casino continua a dar aos utilizadores uma experiência de casino mobile sem paralelo com uma das melhores apps de cassino existentes. O website na versão mobile otimizada oferece centenas de jogos que incluem slots, jogos de mesa, opções de casino ao vivo com dealer real, e jogos especiais – todos eles desenvolvidos por fornecedores reputados da indústria como a BetSoft.

A plataforma mobile também oferece um código promocional único de Wild Casino, e o processo de registo é muito simples. Além disso, é possível financiar a sua conta usando criptomoedas como a Bitcoin. O WildCasino oferece ainda pagamentos tradicionais, podendo carregar conta com tran

sferências bancárias normais através do seu smartphone.

👍 Prós

Tem um bónus de boas-vindas muito elevado

Aceita muitas critpomoedas como forma de pagamento Tem um processo de registo simples e rápido 👎 Contras Não aceita pagamentos com eWallet

2. Everygame – Vários lobbies de jogo em casino

O casino Every Game estabeleceu-se como uma das plataformas de casino online de referência, contando com uma das melhores Apps de cassino de jogos entusiasmantes que pode ser acedido por iOS e Android.

Além disso, o seu casino mobile conta com uma seleção enorme de slots e fornece aos seus clientes um código promocional generoso de Everygame após o registo.

O Every game tem uma equipa de suporte mobile responsiva, que inclui funcionalidade de live chat. Também lhe permite financiar a sua conta através da ecoPayz eWallet, tem pagamentos online com cartão, e ainda serviços de pagamento Person2Person.

Ademais, as suas opções de pagamentos com bitcoin fazem deste um dos melhores cassinos bitcoin do momento. Conta ainda com uma interface simples mobile que ajuda a configurar uma conta e a iniciar-se em jogos de casino de forma simples pelo telemóvel.

👍 Prós

Lobby de poker

Tem um serviço de apoio completo com secção de FAQ Tem um ambiente gráfico fácil de navegar 👎 Contras

Não tem muitos jogos de casino ao vivo

3. Bovada – Ótima interface mobile com jogos de casino ao vivo

A Bovada criou um lobby de casino que lhe permite participar em jogos de slots, jogos de mesa, poker, num ambiente gráfico muito atrativo em dispositivos móveis. O seu site mobile funciona de maneira eficaz, contando com um dos melhores apps de cassino e muitos dos seus torneios promissores e promoções regulares mantêm os seus utilizadores permanentemente engajados nos jogos e nas novidades deste casino. Toda a oferta pode ser acedida em seu site mobile.

Também poderá aceder aos bónus de boas-vindas do Bocada casino depois de criar a sua conta, que leva poucos minutos a completar. Além disso, com pagamentos rápidos e seguros de criptomoedas, e opções alternativas para essas transações, é garantido que terá uma experiência de gaming em casino mobile muito atrativa com Bovada.

👍 Prós

Ótimos bónus e promoções

Interface mobile fácil de navegar Ótima seleção de jogos de mesa 👎 Contras

Aceita menos criptomoedas do que algumas opções concorrentes

4. BC.Game – Enorme catálogo de jogos e ótima compatibilidade mobile

A BC.Game já existe desde 2017, e foi uma das primeiras plataformas a oferecer casinos de criptomoedas e a ganhar enorme adesão com essa iniciativa. A plataforma oferece hoje uma variedade de jogos de casino clássico, mas com a possibilidade de apostar com Bitcoin em jogos que podem até ter temática cripto.

Além disso, com um catálogo de jogos que ultrapassa os 10.000 títulos, este casino de criptomoedas é um dos mais diversos do setor. Apesar de não ter uma app mobile para os seus clientes, poderá aceder a uma versão web otimizada para dispositivos móveis, onde os jogos de slots e jogos de mesa têm muita participação da sua comunidade online.

Em BC.Game encontraremos uma gama de jogos com uma estética algo futurística, além disso todo o ambiente de apostas foi feito para ser de fácil navegação, com opções intuitivas e a possibilidade de saltar de jogo em jogo facilmente.

Ademais, é também possível alternar entre os modos escuro e claro neste site de apostas, que facilita o acesso aos jogos em todos os dispositivos smartphone. Os métodos de pagamento em BC.Game são maioritariamente com criptomoedas, havendo 30 altcoins muito capitalizadas entre as quais pode escolher.

Podendo apostaar com criptomoedas, veja quais as novas criptomoedas para acompanhar e investir nos próximos tempos.

👍 Prós

Mais de 10.000 jogos de casino Depósitos rápidos 👎 Contras

Não tem mesas de blackjack ao vivo

5. Las Atlantis – Bónus mobile enorme para novos utilizadores

Com um código promocional atrativo em Las Atlantis, é possível configurar uma conta mobile, aumentar fundos e começar a jogar vídeo poker de forma entusiasmante em vários jogos poker mobile com uma diversidade de torneios a que se pode juntar.

Além disso, também poderá desfrutar de uma enorme diversidade de slot machines, e ainda de jogos de mesa clássicos como o conhecido blackjack. O financiamento da sua conta mobile é rápido e eficaz através da utilização de criptomoedas como o Bitcoin e Tether, mas também pode fazer pagamentos com cartão ou Flexepin.

A interface apelativa de apostas de um dos melhores apps de cassino, funciona de forma eficaz, e se necessário há um serviço de apoio ao cliente em funcionamento em permanência neste casino online.

👍 Prós

Tem métodos de pagamento seguros O processo de registo é rápido e simples 👎 Contras

Não tem mesas de blackjack ao vivo

6. Super Slots – Pacote de qualidade de slots mobile

Em Super Slots encontramos outro site mobile incrível com uma plataforma de jogos de casino com muito atrativa.

A plataforma inclui mais de 300 jogos de slots, jogos de poker como o Deuces Wild, variações de jogos de mesa do blackjack, roleta, e ainda jogos de casino ao vivo promissores.

O código promocional de Super Slots é um bónus ótimo que garante várias oportunidades de obter saldo promocional com os seus primeiros depósitos. É ainda possível realizar depósitos em mais de 15 criptomoedas disponíveis, com cartão de débito, com Person2Person, transferências bancárias e mais.

👍 Prós

Tem um grande bónus de boas-vindas Tem uma secção de FAQ online informativa 👎 Contras

Os limites máximos de depósito

7. Slots.lv – Fantástica seleção de jogos de lotaria

O Slots.lv é uma plataforma mobile com um dos melhores apps, recheada de jogos de cassino divertidos e únicos na indústria. Terá acesso a novos títulos de slots, mas também algumas versões clássicas, de fornecedores como a BetSoft.

Os jogos de slots nesta plataforma garantem uma experiência única de jogo, com muitas mesas de jogo ao vivo a que se pode juntar.

Além disso, o site mobile utiliza mecânicas de jogo novas que garantem uma experiência inovadora de apostas. Para garantir o seu código promocional de Slots.lv, terá de usar criptomoedas como forma de pagamento online, e essas transações são habitualmente processadas de imediato.

Se tiver alguma questão, a equipa de suporte online e a secção de FAQ poderão dar-lhe assistência em qualquer altura do dia.

👍 Prós

A plataforma é otimizada para dispositivos móveis de iOS e Android Tem jogos divertidos de bingo e keno 👎 Contras

O site pode ser lento a carregar

8. Ignition – Programa de lealdade de topo em casino mobile

O Ignition tem-se vindo a destacar por bons motivos, e um deles é o facto de oferecer um programa de lealdade fantástico, com um lobby de poker exclusivo, e bons serviços de depósito e levantamento com Bitcoin.

Além disso, o seu site foi otimizado para dispositivos móveis e não apresenta problemas de carregamento, dando-lhe acesso a um conjunto completo de jogos através de um dos melhores apps de cassino .

Isto inclui os jogos de casino, os ótimos jackpots, os jogos clássicos de slots, e as mesas de poker. Os bónus do Ignition oferecem inúmeras opções de jogos aos seus apostadores, sendo que o programa VIP garante recompensas aos utilizadores mais ativos e dedicados.

O serviço de suporte desta plataforma complementa de forma muito profissional e agradável as inúmeras opções de jogo disponibilizadas. Além disso é possível realmente pagamentos seja com Bitcoin ou com cartão.

👍 Prós

Ofertas generosas de bónus Slots de jackpot populares 👎 Contras

Não tem muitos métodos de pagamento além das critpomoedas

9. El Royale – Pagamentos fáceis mobile com criptomoedas

O site mobile de El Royale oferece uma estática apelativa e com inúmeras opções de gaming, num dos melhores apps de cassino online. Isso inclui slots como a 777 e a 5 wishes, com jogos especiais da marca, títulos de poker, e grandes jogos de mesa.

O código promocional de El Royale garante uma experiência de apostas mobile com mais opções de apostas disponíveis. As opções de depósito e levantamento incluem criptomoedas, Bitcoin, e outras opções como Neosurf, pagamentos instantâneos com cartão de débito e Flexepin.

Não existem limites máximos para os pagamentos com criptomoedas nos chamados high rollers. Além disso, a equipa de suporte é eficaz e rápida nas respostas aos clientes e garantem uma experiência de gaming livre de questões.

👍 Prós

Pagamentos aceites com eWallet Bónus elevados 👎 Contras

Não tem jogos de casino ao vivo

10. Cafe Casino – Ofertas de jackpot progressivo

O site mobile de Cafe Casino está bem equipado com várias categorias de jogos, desde as slots 3D aos jogos de mesa, às slots de jackpots e jogos especiais, constituindo-se como uma das melhores apps de cassino. Além disso, todas as máquinas de jogo são fluidas e podem ser acedidas facilmente, com inúmeras opções de aposta disponíveis.

O mais recente código de bónus de Cafe Casino pode ser ativado com o seu depósito, usando criptomoedas ou métodos de pagamento tradicionais.

Ademais, o Cafe Casino também oferece várias promoções especiais para os utilizadores mais ativos e regulares, que poderá usar para os jogos de casino ao vivo, nos hot drop jackpots e outras máquinas.

👍 Prós

Tem apoio mobile que funciona 24/7 Tem ótimos jackpots aleatórios e diários 👎 Contras

Não permite pagamentos com eWallet

11. BetOnline – Um ótimo casino para poker

A BetOnline tem um site mobile incrível que facilita qualquer atividade de apostas online. Usando uma das melhores apps de cassino, fornece acesso irrestrito a novas slots, com ótimo vídeo poker, jogos de mesa, casino ao vivo, e uma nova dimensão de apostas online.

Com o código de bónus de casino de BetOnline temos acesso a várias promoções regulares, para que possa sempre desfrutar dos jogos de casino à sua medida.

Recomendamos o depósito com Bitcoin, mas há quase 20 criptomoedas disponíveis assim como pagamentos Person2Person que pode realizar. Poderá ainda realizar depósitos rápidos e terá acesso a uma equipa de suporte que mantém tudo em funcionamento de forma fácil e eficaz.

👍 Prós

Bastantes jogos de slots entusiasmantes Ótima gama de opções de pagamento seguros 👎 Contras

Taxas de depósito e modos de pagamento

As apps de casino online são legais?

É vital que verifique duas vezes se as apps de casino são legais e se pagam os prémios que anunciam no território onde está. Além disso, alguns países têm regulação específica para este tipo de casinos online, mas outros não, e em certos casos os casinos online com criptomoedas podem nem sequer estar abrangidos pela lei e situar-se numa zona cinzenta em que conseguem operar livremente mas não estão regulados.

Seja como for, a decisão final é sempre sua, sobre se deve ou não descarregar e começar a jogar em plataformas de apostas de casino online.

Poderá começar por experimentar um registo gratuito e ver como funcionam as plataformas. Muitas delas permitem apostar nas slots e jogos de mesa em modo de demonstração. Assim, se tudo funcionar bem, achar os jogos atrativos e as suas condições promocionais apelativas, poderá posteriormente decidir-se por um depósito a dinheiro real ou com criptomoedas.

Comparação das melhores apps de cassino online que pagam bons prémios

Apresentamos-lhe agora a nossa tabela comparativa dos casinos online com melhores ofertas e com opções de apostas mobile

Como escolhemos as melhores apps de cassino e os melhores sites mobile

Os nossos especialistas editoriais abordaram diversos critérios para avaliar a qualidade das apps de casino online. Assim, isto permitiu-nos estabelecer um ranking dos melhores sites mobile em casino online e assim aferir qual a qualidade dos seus jogos.

Saiba mais sobre os melhores casinos online offshore.

Experiência de casino mobile

As apps de casino que pagam dinheiro real em prémios, como a BetOnline, oferecem experiências mobile imersivas. Mesmo que não tenham apps dedicadas disponíveis, a sua plataforma web que acede pelo navegar do telemóvel está otimizada para ecrãs móveis e é programada de forma acessível.

Bónus de casino mobile

Os melhores sites de apostas e plataformas mobile são os primeiros a oferecem aos clientes um número entusiasmante de bónus. Contudo, a app pode não ter vantagens relativamente às opções que encontra na versão web destas plataformas.

Fizemos uma avaliação da app de casino online em termos do bónus de casino e de outras promoções disponíveis para clientes atuais.

Número de jogos mobile

Os melhores casinos online gratuitos costumam ter uma boa variedade de jogos. Dessa forma, isso garante que a plataforma tem argumentos suficientes que apelam a um grande número de utilizadores, permitindo o acesso a várias opções de jogo e também a vários títulos, entre slots, jogos de mesa e jogos de casino ao vivo.

Opções de pagamento

As melhores apps de cassino online que indicámos acima podem estar associadas a casinos bitcoin reputados, que permitem pagamentos e apostas com recurso a altcoins. Além disso, podem estar disponíveis vários métodos tradicionais de pagamentos, como Visa e Mastercard, e em alguns casos eWallets como ecoPayz e Paypal.

Apoio ao cliente

As melhores apps de casino online aqui incluídas oferecem funcionalidades que permitem resolver questões de apostas e de experiência de jogo com rapidez. Além disso, e como fizemos notar, é vital que as plataformas ofereçam várias opções de suporte, tais como opções de live chat, suporte por email e assistência por telefone.

Licenças e segurança

As plataformas que recomendamos e analisámos na lista em cima incluem apps de casino online e operadoras de jogos que dão todas as garantias de segurança e confiança exigidas. Assim, algumas dessas plataformas estão licenciadas em Curaçao, por exemplo, e implementam tecnologia de encriptação de dados para manter a sua conta segura.

Apps de casino mobile vs sites desktop

Naturalmente que há várias diferenças no que toca a jogar em apps de casino mobile ou em sites de desktop. Contudo, os sites mobile são uma forma conveniente de apostas em casino, e não é de surpreender que sejam cada vez mais populares em todo o mundo.

As apps de casino mobile permitem o acesso rápido e fácil à sua conta, num ambiente dedicado e personalizável. Basta abri-la para ser apresentado imediatamente a vários jogos e opções de apostas, desde que esteja ligado à internet.

Além disso, as apps de casino mobile também estão recheadas de funcionalidades úteis. Por exemplo, elas podem lançar notificações sempre que novas ofertas ou promoções são disponibilizadas.

👍 Prós

Facilidade no acesso a bónus Alertas e notificações personalizáveis 👎 Contras

Apps mobile podem ter limitações em alguns serviços A interface nem sempre se ajusta à dimensão dos dispositivos móveis

Em que jogos é possível participar nas apps de casino?

Na nossa lista de apps de casino gratuitas é possível aceder a uma grande variedade de jogos. Isto significa que será capaz de diversificar a sua experiência de jogo em toda a linha. Em baixo poderá verificar a que jogos terá acesso através das apps de casino online que recomendamos.

Slots

As slots são omnipresentes no casino online, sendo frequente encontrar centenas de opções de slots 3D com diferentes linhas de pagamento. Estas slots costumam apresentar diferentes temas e permitem apostar diferentes montantes com diferentes combinações de aposta. A Ignition, por exemplo, tem várias slots da BetSoft que incluem a Bounty Hunter, Golden Buffalo, e outras.

Blackjack

O Blackjack é um dos jogos de mesa que encontrará nesta categoria de jogos clássicos ou de mesa em sites mobile de casino online. Além disso, encontrará as variantes habituais de blackjack 21, mas também outras que estão a crescer em popularidade como a Suit ‘em Up, 21 Blackjack + Perfect Pais, e outras.

Roleta

A roleta é outro dos jogos populares de mesa em sites de mobile gambling, e há várias variações habitualmente disponíveis, como a variante Europeia, Francesa ou a Roelta Americana. Por isso, recomendamos que leia sempre as regras da mesa de jogo antes de se juntar a ela.

Keno

O Keno é um excelente jogo de lotaria para sites mobile como a BetOnline. Dessa forma, aqui, poderá jogar no Vegas Keno ou no Jackpot Keno, e esta é uma ótima forma de participar numa experiência standard de casino.

Baccarat

Verifique o site mobile do casino de Slots.lv para encontrara as melhores opções de apostas em Baccarat, incluindo as variantes standard e clássica que permitem jogar baccarat com o maio número de opções.

Jogos de casino ao vivo com dealer real

Uma das opções mais apreciadas por apostadores de casino online é poderem entrar em mesas de casino ao vivo e com dealers reais, assistindo a transmissões em direto dos jogos e permitindo uma experiência totalmente imersiva a partir de casa. Além disso, os jogos de mesa com dealers profissionais e os game shows são também frequentes nestes casinos online.

Como criar um registo através da app de casino e no seu site

Vai precisar de criar uma conta e de a validar para poder jogar num destes casinos online. Isso permite aos operadores verificarem os seus detalhes, garantirem que tem a idade legal obrigatória por lei e manter a segurança da sua comunidade de apostadores.

Em baixo detalhamos o processo de registo nos sites de casino online, e damos o exemplo do Wild Casino.

Importante: Lembre-se que, dependendo das leis em vigor no país ou região onde se encontra, os sites de casino online, podem ser bloqueados pelas operadoras de internet. Nesses casos poderá ter de recorrer a uma boa VPN, para ultrapassar esses bloqueios mas, o facto de referir-mos essa possibilidade tem um carater meramente informativo e não deve ser encarado como um incentivo para fintar a Lei, sendo o uso dessa opção de sua total responsabilidade.

Passo 1: Registe-se no Wild Casino

Use a ligação oficial para entrar no site do Wild Casino através do browser do seu smartphone. Depois clique no botão para se registar, que encontra no canto inferior esquerdo.



Passo 2: Introduza os seus detalhes

Introduza agora as suas informações pessoais no formulário de registo. Deverá confirmar o seu endereço de email pessoal e fazer o upload de um documento (cartão de cidadão ou RG e CPF) para que o Wild Casino possa verificar a sua identidade e a sua conta.

Passo 3: Faça um depósito

Clique na secção de “Banking” e selecione o método de pagamento desejado. Isso inclui várias dezenas de criptomoedas, mas também pode realizar um pagamento tradicional por transferência bancária. Introduza então a quantia a transferir e complete o pagamento seguindo as instruções que surgem no ecrã. O seu depósito será creditado instantaneamente.

Passo 4: Desfrute dos jogos de casino mobile

Navegue para o lobby do casino mobile através da sua interface mobile e clique no jogo em que quer participar. Quando o jogo carregar, comece a jogar introduzindo a quantia e o tipo de jogada que quer fazer.

Os melhores bónus de apps de casino

Há vários bónus comuns que encontrará facilmente nas apps de casino online. Em baixo vamos descrevê-los, para que possa saber com o que contar e que bónus melhor se adequam à sua estratégia de jogo.

Bónus de boas-vindas

As melhores apps de cassino oferecem aos novos utilizadores a oportunidade de solicitarem bónus de boas-vindas interessantes, em que é possível receber um valor de bónus igual ao do depósito. Os sites de apostas que recomendamos têm habitualmente bónus de boas-vindas, que pode chegar a 100% do valor do depósito até $1.000.

Promoções para utilizadores regulares

Em cada vez mais casinos online vemos bónus que recompensam diariamente, semanalmente ou mensalmente os seus jogadores pela regularidade com que apostam ou depositam. Por exemplo, na BetOnline encontra bónus de depósito reforçados, em que de cada vez que deposita ganha saldo promocional.

Tenha em mente que algumas das promoções estão ligadas aos programas VIP de lealdade dos sites, por isso não perca a oportunidade de se inscrever neles.

Bónus sem depósito

Os utilizadores mobile poderão receber bónus sem depósito se tiverem sorte. Além disso, este tipo de bónus pode ser ativado sem precisar de realizar um depósito, bastando concluir o processo de registo. Ainda assim são raros.

Rodadas grátis

Tal como poderá verificar na plataforma de Las Atlantis, as rodadas grátis devem ser incluídas como parte de um pacote de boas-vindas, ou simplesmente como parte das promoções oferecidas a clientes atuais. As rodadas grátis podem ser utilizadas nas slot machines, mas os ganhos que daí advenham devem ser libertados segundo os critérios de rollover antes de poderem ser levantados.

Comparação dos melhores bónus de apps de casino

Em baixo encontrará todas as informações relevantes que permitem comparar os diferentes bónus de casino disponibilizados nas casas de apostas mencionadas.

Casino Bónus mobiile Jogos elegíveis Requisitos de libertação Data de expiração Wild Casino 100% até $5,000 Slots, jogos de mesa e Video Poker 35x depósito e bónus 30 dias Everygame 125% até $1,000 Bingo, European Slot Poker, Keno, Keno, Scratchcards, Slots 30x depósito e bónus N/A Bovada 100% até $3,000 Não inclui jogos de casino ao vivo com live dealer 25x depósito e bónus N/A BC.Game 180% até 20,000 BCD Slots, Real-Series Video Slots, Keno, Scratch Cards, Jogos de mesa 40x depósito e bónus N/A Las Atlantis 280% de bónus de primeiro depósito Slots, Real-Series Video Slots, Keno, Scratch Cards, jogos de mesa 35x depósito e bónus N/A Super Slots 250% até $1,000 Slots, jogos de mesa & Video Poker 35x depósito e bónus 30 dias Slots.lv 300% até $1,500 Não são validos os jogos de casino ao vivo com live dealer 35x depósito e bónus N/A Ignition 150% até $1,500 Ver lista no site oficial 25x depósito e bónus N/A El Royale 200% + 55 Free Spins Slots, Real-Series Video Slots, Keno, Scratch Cards, Jogos de Mesa 35x depósito e bónus N/A Cafe Casino 350% até $2,500 Ver site oficial 40x depósito e bónus N/A BetOnline 100% até $1,000 Todos os jogos BetSoft 30x depósito e bónus 30 dias

Métodos de pagamento em apps de casino online

Assim que tiver criado uma conta num site de gambling mobile, deverá financiar a sua conta para poder fazer apostas. Há vários métodos de pagamento disponíveis para poder carregar a conta de utilizador. Em baixo deixamos-lhe os métodos de pagamento mais habituais em apps de casino mobile.

Tradicional

As apps de casino online permitem financiar conta com métodos tradicionais como transferências bancárias, cartões débito Visa ou Mastercard, Amex e mais.

No entanto, tenha em conta que as transferências bancárias podem demorar algum tempo, especialmente se se tratar de levantamentos.

Criptomoedas

A nossa lista de casinos online só tem operadoras que, além de moeda fiduciária, também aceitam habitualmente criptomoedas. Isso significa que poderá realizar depósitos seguros e levantamentos sem esperar tempo excessivo para esse processamento.

Além disso, a maioria dos sites de apostas com Bitcoin aceitam depósitos de criptomoedas a partir de $10, ao mesmo tempo que não impõem limites para os levantamentos. Algumas das opções populares de criptomoedas em casinos online também incluem Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin e Ethereum.

eWallets

Já referimos as opções de pagamento com eWallet, que nem sempre estão disponíveis mas que vão sendo adotadas paulatinamente nos vários casinos online. Em Everygame poderá usar eWallets como o ecoPayz.

Apps de casino online para iPhone e Android

As melhores apps de cassino online devem ser compatíveis com diferentes sistemas operativos para serem também tão acessíveis quanto possível. Lembre-se de que muitos casinos online não têm apps dedicadas, mas que poderá criar contas na versão web através dos sistemas iPhone ou Android sem qualquer problema.

Android

As apps de casino para Android nem sempre estão disponíveis na Google App Store, pelo que poderá ter de as descarregar diretamente nos sites oficiais dos casinos. Contudo, estas apps são altamente intuitivas e garantem acesso imediato às várias possibilidades de aposta.

Além disso, as apps de Android não oferecem muita diferença do que já existe no iPhone, poderá apenas reparar que as interfaces podem ser ligeiramente diferentes. Os jogos costumam carregar facilmente em quaisquer das versões.

iPhone

As apps de apostas em casino pelo iPhone são eficientes nos sistemas iOS, e elas podem ser encontradas na App Store. Dessa forma, não terá de descarregar os últimos updates de software ou ter os dispositivos mais avançados para descarregar essas apps e desfrutar dos jogos de slots, jogos de mesa e dos bónus entusiasmantes.

Os casinos online para iPhone também oferecem experiências de gaming de nova geração, com gráficos incríveis, respostas instantâneas e opções personalizadas de apostas.

A melhor app de casino online que paga a dinheiro real

Assim, e em conclusão, se procura uma das melhores apps de cassino online recomendamos que se inscreva em Wild Casino. O site é acessível em vários dispositivos e para vários sistemas operativos, oferecendo experiências únicas.

Há várias slots e jackpots disponíveis, uma grande diversidade de jogos de mesa e de jogos com live dealer, além dos jogos de lotaria, do bingo e do keno.

O Wild Casino tem uma excelente reputação entre os utilizadores por vários motivos, sendo que as suas campanhas promocionais e bónus garantem uma experiência de jogos que os utilizadores costumam apreciar. Por isso garanta um registo sem compromissos no Wild Casino e veja por si mesmo tudo o que esta operadora tem para oferecer.



Perguntas mais frequentes sobre as Melhores apps de cassino online

O nosso guia das melhores apps de cassino online estaria incompleto sem uma secção de perguntas e respostas. Os nossos especialistas procuraram algumas das dúvidas regulares e respondem agora às perguntas de apostas em cassinos cripto online através de suas melhores apps.