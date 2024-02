Melhores Cassinos Anônimos Online em análise e comparados

Lista dos melhores cassinos anônimos online

Após uma extensa pesquisa e análise, nossos especialistas em cassinos identificaram as seguintes plataformas como os melhores cassinos anônimos online. Portanto, você pode se cadastrar nesses sites de qualquer lugar e começar a jogar milhares de jogos de cassino, incluindo Blackjack e Poker. Wild Casino – Oferece a melhor experiência do usuário entre todos os cassinos anônimos. Everygame – Um dos melhores cassinos anônimos de dinheiro real para recompensas. BC.Game – Um cassino cripto e casa de apostas confiável. Bovada – Um dos principais fornecedores de poker anônimo online. Big Spin – Um dos melhores cassinos Bitcoin anônimos. Super Slots – Jogue slots online de limite alto de forma anônima. Slots.lv – Um dos principais cassinos anônimos para jogos de jackpot. XBet – Um dos melhores cassinos cripto anônimos para jogos de mesa. El Royale – Jogue vídeo poker e outros jogos de forma anônima. BetOnline – Um dos melhores cassinos cripto anônimos para blackjack. MyB Casino – Um dos principais cassinos anônimos para bônus de jogadores.

Avaliações dos melhores cassinos anônimos online

Como muitos lugares ainda não possuem leis que permitam operadores de cassinos online em seus territórios, todos os nossos cassinos em destaque, são anônimos e estão localizados offshore.

Contudo, vale ressaltar que, além de serem licenciados por jurisdições competentes e experientes, esses sites têm um longo histórico de proporcionar uma excelente experiência aos jogadores.

1. Wild Casino: As melhores experiências do usuário entre todos os cassinos anônimos online

Ocupando o primeiro lugar de nossa lista, o Wild Casino fornece muitas ferramentas necessárias para desfrutar do jogo de cassino de forma anônima. Além disso, o site permite que você financie sua conta usando mais de 15 criptomoedas e escolha um apelido para ocultar sua identidade.

Ainda mais, a verificação da sua conta de jogador não requer mais do que alguns documentos simples. Em outras palavras, você pode usar computadores desktop e dispositivos móveis para acessar mais de 400 jogos nesta plataforma.

Ao mesmo tempo, você pode usar códigos de bônus do Wild Casino para ativar ofertas correspondentes e outras recompensas tentadoras ao fazer seus primeiros ou subsequentes depósitos. Contudo, se tiver dificuldades, pode entrar em contato com a equipe de suporte via chat ao vivo 24/7.

👍 Prós Jogue anonimamente utilizando criptomoedas

Jogue anonimamente utilizando criptomoedas Acesse mais de 400 slots e jogos de mesa

Acesse mais de 400 slots e jogos de mesa Reivindique bônus de inscrição generosos e em curso

Reivindique bônus de inscrição generosos e em curso Não pague taxas adicionais em pagamentos com criptomoedas 👎 Contras Documentos adicionais de verificação podem ser necessários para métodos de pagamento em dólares americanos

2. Everygame – Um dos melhores cassinos anônimos online de dinheiro real para recompensas

De antemão, o Everygame oferece uma impressionante variedade de bônus aos jogadores por meio de suas três plataformas de jogos de cassino. Sobretudo, você pode usar códigos de bônus do Everygame Casino para desbloquear um bônus de boas-vindas assim que se cadastrar neste cassino.

Acima de tudo, jogadores existentes podem usar outros códigos de bônus enquanto são recompensados através do programa de fidelidade do cassino. Ao fazer parceria com RTG e outros provedores de jogos respeitáveis, o Everygame pode oferecer mais de 200 jogos divertidos.

Finalmente, leva apenas alguns minutos para registrar sua conta e poder desfrutar de jogos de slots online, jogos de mesa virtuais e ao vivo, vídeo pôquer e todos os outros jogos no catálogo. Além disso, você pode depositar e sacar fundos anonimamente usando criptomoedas.

👍 Prós Acumule pontos de fidelidade para cada aposta elegível

Acumule pontos de fidelidade para cada aposta elegível Oferece bônus sem depósito através de seu programa de fidelidade

Oferece bônus sem depósito através de seu programa de fidelidade Inclui raspadinhas e keno em seu catálogo de jogos

Inclui raspadinhas e keno em seu catálogo de jogos Aceita pagamentos em três das principais criptomoedas 👎 Contras Não aceita pagamentos em Dogecoin

3. Bovada – Um dos principais cassinos anônimos online de poker

Desde já, o Bovada está entre os melhores sites de cassinos de poker online anônimos, e uma das razões para isso são suas Mesas Anônimas.

Então, se você é um fã de jogos que deseja manter seu estilo de jogo em segredo, pode usar essa funcionalidade para ocultar sua identidade. Com essa ferramenta, outros jogadores na mesa não saberão quem você é e como você joga. Além do poker, este cassino oferece muitas outras medidas amigáveis à privacidade e anonimato.

Além de tudo, você pode financiar sua conta usando várias criptomoedas e escolher um nome de usuário para não compartilhar seu nome real com outros jogadores. Este site também se destaca como um dos melhores cassinos anônimos, oferecendo códigos de bônus atrativos do Bovada Casino para novos jogadores e para os já existentes.

👍 Prós Oferece uma plataforma de poker com torneios exclusivos

Oferece uma plataforma de poker com torneios exclusivos Jogos com dealer ao vivo também proporcionam jogo anônimo

Jogos com dealer ao vivo também proporcionam jogo anônimo Pague usando Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda suportada

Pague usando Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda suportada Desfrute de mais de 150 slots da Betsoft, RTG e outros principais provedores 👎 Contras Bônus de depósito em USD têm um valor menor que as alternativas em criptomoeda

4. Big Spin – Um dos melhores cassinos Bitcoin anônimos

A seguir, apresentamos o Big Spin, um dos melhores novos cassinos disponíveis. A princípio, ele permite que você financie sua conta usando Bitcoin e outras três principais criptomoedas.

Embora a variedade de moedas e tokens suportados não seja tão grande quanto em outros cassinos anônimos online, este site não estabelece limites máximos fixos para depósitos de criptomoedas.

Contudo, baseia seus limites na atividade individual do jogador. Além de oferecer uma estrutura de limite personalizada, este site oferece mais de 200 jogos emocionantes e justos.

Em conclusão, ao registrar uma conta, você pode jogar os slots e jogos de mesa mais recentes da Betsoft e outros principais desenvolvedores. Além disso, você também poderá jogar jogos elegíveis gratuitamente usando os últimos códigos de bônus do Big Spin Casino.

👍 Prós Apresenta mais de 40 jogos de mesa virtuais e ao vivo, incluindo Rummy

Apresenta mais de 40 jogos de mesa virtuais e ao vivo, incluindo Rummy Deposite um mínimo de US$ 20 com Bitcoin

Deposite um mínimo de US$ 20 com Bitcoin Sem taxas para depósitos ou saques de criptomoedas

Sem taxas para depósitos ou saques de criptomoedas Oferece um site principal compatível com dispositivos móveis 👎 Contras Não oferece torneios ou corridas de jogos

5. Super Slots: Jogue slots online de limite alto de forma anônima

O Super Slots se associou a Betsoft, Nucleus Gaming, Genesis Gaming e outros provedores de software para oferecer uma variedade de slots online. Logo, existem mais de 350 para escolher, incluindo aqueles que suportam apostas de alto valor.

Em outras palavras, nesses jogos você pode apostar US$ 100 ou mais por giro e ganhar prêmios de 5.000x ou mais do valor da sua aposta. Além de tudo, este cassino, considerado um dos melhores cassinos anônimos online, também possui mais de 40 jogos de dealer ao vivo. Da mesma forma, estes incluem Blackjack e Roleta e também apresentam limites de apostas altas.

Em algumas mesas, você pode apostar até US$ 10.000, mas também pode optar por apostas tão baixas quanto US$ 5. No entanto, não importa quanto você pretende gastar neste site, você pode usar códigos de bônus do Super Slots para reivindicar ofertas correspondentes e outras recompensas emocionantes.

👍 Prós Aceita pagamentos em 18 criptomoedas, incluindo Dogecoin

Aceita pagamentos em 18 criptomoedas, incluindo Dogecoin Sem taxas adicionais para pagamentos com criptomoedas

Sem taxas adicionais para pagamentos com criptomoedas Slots de limite alto e slots de jackpot também estão disponíveis em dispositivos móveis

Slots de limite alto e slots de jackpot também estão disponíveis em dispositivos móveis Bônus de boas-vindas generosos e em curso estão disponíveis 👎 Contras O suporte via chat ao vivo está disponível apenas para jogadores que fizeram login

6. Slots.lv – Um dos melhores cassinos anônimos online para jogos de jackpot

Definitivamente, ainda é possível ganhar prêmios enormes ao jogar em cassinos anônimos. O Slots.lv, um destaque entre os bons cassinos de bitcoin, fez parceria com diversos criadores de software para oferecer mais de 35 slots de jackpot. Embora sejam tão fáceis de jogar quanto outros slots, esses jogos apresentam um ou mais prêmios de alto valor que podem ser ganhos a qualquer momento.

Além disso, alguns desses prêmios podem atingir valores impressionantes de US$ 300 mil ou mais. Quando você se cadastra neste cassino pela primeira vez, pode usar códigos de bônus do Slots.lv para reivindicar seu bônus de jogador iniciante. Contudo, você deve depositar criptomoedas para desbloquear as recompensas mais altas possíveis.

Por fim, depois de utilizar sua recompensa inicial, você encontrará muitos outros códigos que pode usar para receber rodadas grátis, bônus de recarga e outras recompensas emocionantes.

👍 Prós Recompensa continua aos jogadores por meio do programa MySlots Rewards

Recompensa continua aos jogadores por meio do programa MySlots Rewards Oferece um pacote de boas-vindas generoso para todos os novos jogadores

Oferece um pacote de boas-vindas generoso para todos os novos jogadores Aceita depósitos com Bitcoin e várias outras criptomoedas principais

Aceita depósitos com Bitcoin e várias outras criptomoedas principais Fornece suporte via chat ao vivo 24/7 para todos os usuários 👎 Contras A taxa de conversão de pontos de fidelidade para dinheiro de bônus é muito alta no início

7. XBet – Um dos melhores cassinos cripto anônimos online para jogos de mesa

Em sétimo lugar temos o XBet, um dos melhores cassinos anônimos popular entre jogadores que apreciam jogos de mesa online. A princípio, este site apresenta mais de 40 mesas diferentes, incluindo aquelas com um dealer ao vivo. Além disso, oferece jogos de mesa clássicos, como Blackjack e Bacará. Assim, este cassino também disponibiliza inúmeras variantes.

Algumas das mais populares incluem Caribbean Poker e Super 7 Blackjack. Portanto, este cassino online inclui muitos outros jogos, especialmente slots. Ao fazer parceria com a Betsoft, ele oferece mais de 100 títulos, cada um com seu tema, mecânica de jogo e pagamentos potenciais.

Em síntese, você pode usar códigos de bônus do XBet Casino para desbloquear recompensas adequadas para slots online e outras mais adequadas para jogos de mesa, como fichas.

👍 Prós Jogue Rummy, Craps e uma variedade de jogos de mesa populares

Jogue Rummy, Craps e uma variedade de jogos de mesa populares Os limites máximos de pagamento em cripto variam de acordo com o jogador

Os limites máximos de pagamento em cripto variam de acordo com o jogador Deposite um mínimo de US$ 20 com Bitcoin para começar

Deposite um mínimo de US$ 20 com Bitcoin para começar Possui um processo de registro que pode ser concluído em menos de dois minutos 👎 Contras Não oferece tantos slots quanto outros cassinos anônimos

8. El Royale – Jogue vídeo pôquer e outros jogos incógnito

Logo após, temos o El Royale, um dos melhores e mais populares cassinos anônimos online, que apresenta a maioria dos jogos da RealTime Gaming e Rival Gaming. Ou seja, o site oferece centenas de slots online e jogos de mesa por meio dessas parcerias.

Nesse ínterim, você também pode jogar mais de 10 variedades de video pôquer, incluindo Bonus Poker Deluxe, Double Double Bonus Poker e Joker Poker. Leva apenas alguns minutos para se juntar a este cassino e começar a jogar com dinheiro real, com total privacidade.

Acima de tudo, você se beneficiará de maior anonimato e pagamentos mais rápidos ao optar por pagar com Bitcoin ou uma das outras três criptomoedas. Porém, você também pode reivindicar bônus de maior valor ao inserir os códigos de bônus apropriados do El Royale Casino.

👍 Prós Sem taxas adicionais para pagamentos, incluindo aqueles feitos com USD

Sem taxas adicionais para pagamentos, incluindo aqueles feitos com USD Oferece uma grande variedade de bônus de boas-vindas

Oferece uma grande variedade de bônus de boas-vindas Um dos melhores cassinos RTG nos EUA

Um dos melhores cassinos RTG nos EUA Oferece jogabilidade gratuita em modo de demonstração para todos os jogos virtuais 👎 Contras Possui um limite mínimo de saque de US$ 150 para todos os métodos e moedas

9. BetOnline – Um dos melhores cassinos cripto anônimos para blackjack

Por último, com mais de 40 mesas disponíveis, o BetOnline é um dos melhores cassinos anônimos online de Blackjack. Portanto, se você é um iniciante, pode praticar jogar Blackjack gratuitamente no modo de demonstração e jogar com dinheiro real usando apostas baixas.

Além de tudo, você também encontrará diversas variantes de Blackjack disponíveis, incluindo 7 Handed Blackjack e Blackjack 11. Afinal, o BetOnline é um dos cassinos anônimos mais antigos da internet. Ele opera há mais de 25 anos e conquistou uma reputação por realmente entender seus clientes.

Como resultado, além de oferecer centenas de jogos justos, esta plataforma oferece aos jogadores novos e aos já existentes várias recompensas. Portanto, você pode desbloquear a primeira recompensa hoje visualizando os últimos códigos de bônus do BetOnline Casino.

👍 Prós Inclui uma excelente escolha de Roleta e outros jogos de mesa

Inclui uma excelente escolha de Roleta e outros jogos de mesa Torneios de Blackjack horários e diários com pools de prêmios de alto valor

Torneios de Blackjack horários e diários com pools de prêmios de alto valor Recompensas generosas de inscrição e contínuas, especialmente para cripto

Recompensas generosas de inscrição e contínuas, especialmente para cripto Aceita pagamentos em 18 criptomoedas 👎 Contras Taxas adicionais podem ser aplicadas a certos métodos de pagamento em USD

10. MyB Casino – Um dos principais cassinos anônimos online para bônus de jogadores

Finalmente, o MyB Casino é reconhecido como a principal escolha para jogadores em busca de bônus generosos em um ambiente de jogo anônimo. Além de tudo, este cassino oferece uma ampla gama de incentivos aos jogadores, tornando-o uma opção atrativa para aqueles que priorizam recompensas.

Primeiramente, ao ingressar no MyB Casino, os jogadores podem acessar diversas oportunidades de bônus, incluindo bônus de boas-vindas e promoções contínuas. Ou seja, assim que você se junta a este cassino, pode visualizar os últimos códigos de bônus do MyB Casino disponíveis e usá-los para desbloquear ofertas correspondentes, rodadas grátis e outros bônus.

Além disso, jogadores existentes podem reivindicar cashback mensal de até 7% e vários outros benefícios, como rodadas grátis. Em suma, assim como muitos outros cassinos anônimos, o MyB Casino fez parceria com Betsoft, Nucleus Gaming e Visionary iGaming para criar a maior parte de seu catálogo. Portanto, isso significa que você pode desfrutar de centenas de slots de alta qualidade, variantes populares de jogos de mesa e jogos realistas com dealer ao vivo com dinheiro real usando seu computador ou dispositivo móvel.

👍 Prós Aceita BTC, BCH, LTC e ETH

Aceita BTC, BCH, LTC e ETH Comece a jogar jogos de cassino online com um depósito de US$ 20 em BTC

Comece a jogar jogos de cassino online com um depósito de US$ 20 em BTC Entre em contato com o suporte 24/7 via chat ao vivo

Entre em contato com o suporte 24/7 via chat ao vivo Apresenta mais de 100 slots 3D da Betsoft e outros provedores 👎 Contras Oferece menos slots de jackpot do que outros principais cassinos anônimos

Os cassinos offshore são legais?

Na verdade, todos os cassinos anônimos listados neste guia funcionam online e são categorizados como cassinos offshore. Ou seja, isso significa que estão localizados fisicamente em um país estrangeiro.

Como a maioria dos países ainda não legalizou cassinos online, é impossível listar sites legais que possam aceitar jogadores de todos os países. Desse modo, cassinos offshore oferecem a melhor alternativa, pois estão dentro de uma área cinzenta das leis estaduais.

Contudo, embora haja centenas de cassinos offshore na internet, nem todos oferecem o mesmo nível de segurança e proteção. Portanto, ao procurar os melhores cassinos anônimos online, nossa equipe garante que os sites em potencial sejam devidamente licenciados e tenham uma reputação positiva entre os jogadores existentes.

Comparando os melhores cassinos anônimos online

Os melhores cassinos anônimos têm muito a oferecer aos jogadores. Como apresentam uma variedade incrível de bônus e recursos, criamos esta tabela de comparação para ajudá-lo a escolher os mais adequados para você.



Cassino Bônus de boas-vindas Código de bônus Jogos de cassino Jogos de cassino ao vivo Bitcoin Wild Casino 300% igualam até US$ 3.000 INSIDERS 400+ Sim Sim Everygame Até US$ 5.555 nos primeiros 5 depósitos INSIDERS 200+ Sim Sim Bovada O depósito de 125% corresponde a até US$ 1.250 em seus três primeiros depósitos INSIDERS 230+ Sim Sim Big Spin 200% igualam até US$ 1.000 INSIDERS 200+ Sim Sim Super Slots Até US$ 6.000 nos seus primeiros 5 depósitos INSIDERS 350+ Sim Sim Slots.lv Até US$ 7.500 nos seus primeiros 8 depósitos INSIDERS 230+ Sim Sim XBet 200% igualam até US$ 500 INSIDERS 200+ Sim Sim El Royale Depósito de 250% até US$ 12.500 INSIDERS 230+ Sim Sim BetOnline O depósito de 100% corresponde a até US$ 1.000 em seus três primeiros depósitos INSIDERS 400+ Sim Sim MyB Casino 200% igualam até US$ 1.000 INSIDERS 200+ Sim Sim

Nossos critérios para escolher o Top dos melhores cassinos anônimos online

Determinar quais sites são os melhores cassinos anônimos online não é tarefa fácil. Nossa equipe de especialistas em cassinos conduz pesquisas extensas para garantir que os sites que recomendamos sejam verdadeiramente respeitáveis, seguros e repletos de jogos divertidos. Abaixo, você pode saber mais sobre as características-chave que nossa equipe analisa.

Variedade de jogos de cassino

Ao oferecer os melhores slots online a uma variedade de jogos de mesa, os melhores cassinos online devem ser capazes de satisfazer as necessidades dos típicos jogadores de cassino.

Para fazer isso, os melhores cassinos fazem parceria com numerosos provedores de software, incluindo Betsoft, RealTime Gaming e Visionary iGaming. Graças a essas e outras parcerias, todos os sites apresentados oferecem mais de 200 jogos compatíveis com dispositivos móveis em seus catálogos.

Bônus e promoções

Como você está usando dinheiro real para jogar em um cassino online, acreditamos que você deve ser recompensado. Os melhores cassinos anônimos oferecem uma variedade de recompensas generosas e valiosas tanto para novos quanto para jogadores existentes.

Além de verificar o tamanho da recompensa, nossa equipe também analisa os termos relevantes para garantir que sejam razoáveis e possam ser realmente cumpridos.

Segurança e proteção

Mesmo que todos os nossos aplicativos e sites de cassino listados estejam localizados offshore, eles ainda são seguros e confiáveis. Esses sites são licenciados em jurisdições como Curaçao, Panamá e outras que regulamentam jogos online há décadas.

Além disso, esses cassinos seguros são auditados frequentemente por seus parceiros de pagamento, incluindo Visa e Mastercard, e implementaram as medidas de segurança padrão da indústria necessárias.

Métodos de pagamento

Os melhores cassinos anônimos de Bitcoin permitem que você financie sua conta usando métodos de pagamento seguros. Criptomoedas são a moeda de escolha entre jogadores que desejam jogar de forma anônima.

Ao contrário de outros sites que podem impor taxas mais altas para tais pagamentos, nossas recomendações geralmente oferecem bônus de maior valor para depósitos em Bitcoin.

Suporte ao cliente

Mesmo que você deseje manter suas informações pessoais ocultas, ainda pode precisar de suporte ao cliente. Todos os nossos sites apresentados fornecem assistência 24/7, mais comumente por meio de chat ao vivo.

Muitos dos melhores sites também incluem um centro de ajuda detalhado ou página de FAQ onde você pode encontrar respostas instantâneas e links úteis. O suporte também está disponível em dispositivos móveis pelos mesmos canais.

Como ficar anônimo ao jogar em cassinos online

Existem várias maneiras de permanecer anônimo ao apostar online. Além de usar um dos nossos cassinos anônimos recomendados, você deve considerar as seguintes opções:

Use uma VPN

O uso de software de geolocalização, como VPNs, permite que você oculte detalhes sobre sua localização. Esse software gratuito cria uma conexão mais segura ao ocultar seu endereço IP e substituí-lo por um da VPN. Como resultado, qualquer pessoa que esteja procurando por sua localização verá, em vez disso, a localização do servidor da VPN, e não a sua.

Deposite criptomoedas

Você pode financiar sua conta no cassino usando métodos de pagamento em dólares americanos ou criptomoedas. Como as criptomoedas são moedas digitais descentralizadas, não é necessário que você comprove sua identidade aos bancos ou outras instituições financeiras.

Além disso, os cassinos anônimos não exigem que você prove a propriedade de criptomoedas, como no caso de cartões ou carteiras eletrônicas.

Escolha um nome de usuário não relacionado

Muitos dos melhores cassinos de Bitcoin permitirão que você escolha um nome de usuário. Este nome de usuário substituirá seu nome real em todas as exibições públicas, como quando você ganha um prêmio significativo.

Você deve sempre optar por usar um nome de usuário sempre que possível. Além disso, escolha um apelido completamente não relacionado à sua identidade, incluindo sua localização, idade e gênero.

Cassinos anônimos online são legais?

A maioria dos países não regulamenta diretamente os cassinos offshore, como os listados neste guia. Como residente, você não deve ter dificuldade em se juntar e jogar nesses sites com dinheiro real. Além disso, você pode usar os melhores cassinos de Bitcoin para obter recompensas generosas e acessar centenas de jogos emocionantes.

Como se cadastrar em cassinos anônimos online

Todos os nossos cassinos anônimos exigem que você registre uma conta antes de fazer um depósito com dinheiro real. Esse passo é feito para evitar o jogo por menores de idade e proteger seus fundos. Leva apenas alguns minutos para se inscrever e fazer seu primeiro pagamento, e explicaremos como fazer isso no tutorial a seguir.

Passo 1: Escolha um cassino

Escolha um dos cassinos anônimos de nossa lista. No tutorial a seguir, usamos o Wild Casino como o melhor em geral. No entanto, você precisaria seguir o mesmo processo para se juntar a qualquer um dos sites listados.

Passo 2: Registre uma conta

Visite o site do Wild Casino usando seu navegador de computador ou dispositivo móvel e clique em “Inscreva-se agora”. Insira suas informações pessoais e de contato e concorde com os Termos e Condições.

Quando estiver satisfeito de que os detalhes estão corretos, clique em “Registrar”. O cassino atribuirá um nome de usuário aleatório à sua conta, protegendo sua identidade e resguardando seus detalhes.

Passo 3: Verifique seu e-mail

Antes de poder fazer seu primeiro depósito, será necessário verificar seu endereço de e-mail. Este é um passo muito importante, pois seu e-mail será usado para recuperar sua conta se você esquecer sua senha.

Você deve receber um e-mail automático do cassino com instruções para verificar seu endereço de e-mail. Clicar no link no e-mail é suficiente para concluir esta etapa.

Passo 4: Faça um pagamento

Vá para o site do Wild Casino e selecione a página “Caixa”. Escolha seu método de pagamento preferido clicando no logotipo apropriado e inserindo o valor que deseja depositar. Inclua qualquer código de bônus do Wild Casino e siga as instruções na tela para concluir seu pagamento.

Passo 5: Comece a jogar jogos de cassino

Quando seus fundos atingirem sua conta, você poderá jogar todos os seus jogos favoritos usando qualquer dispositivo compatível. Use o menu de navegação do Wild Casino à direita para explorar diferentes categorias e títulos até encontrar o jogo que deseja jogar. Clique em seu nome para iniciá-lo e começar a jogar.

Jogos populares para jogar nos melhores cassinos anônimos online

Já mencionamos que você terá acesso a centenas de jogos emocionantes e justos ao jogar nos melhores cassinos anônimos online. Nesta seção, vamos destacar algumas das variedades de jogos mais populares às quais você terá acesso ao entrar em qualquer um desses cassinos.

Caça-Níqueis

Os caça-níqueis online são divertidos e fáceis de jogar, proporcionando resultados quase instantâneos. Existem milhares de títulos disponíveis, e novos são lançados constantemente. Alguns caça-níqueis incluem um ou mais jackpots, e alguns prêmios mega podem atingir tamanhos incríveis. Você pode encontrar a melhor variedade de caça-níqueis online no Wild Casino e Slots.lv.

Roleta

Os melhores cassinos de Roleta, incluindo Bovada e MyB Casino, oferecem mesas clássicas e variantes. Depois de aprender o básico da Roleta Americana ou Europeia, você pode experimentar jogar esses jogos em diferentes formatos, como com dealers ao vivo ou de forma mais rápida, como na Roleta Automática.

Blackjack

É impossível pensar em jogos de cartas de cassino sem considerar o Blackjack. Os melhores cassinos de Blackjack, incluindo BetOnline e Big Spin, apresentam mesas com variantes populares. Esses jogos são baseados nas regras básicas do Blackjack, mas também apresentam jogabilidades diferentes, probabilidades para os jogadores ou apostas laterais opcionais.

Bacará

O Bacará online deve parte de sua fama ao 007. Você pode desfrutar do jogo de cassino favorito de James Bond usando os melhores aplicativos e sites de Bacará, incluindo XBet e Super Slots.

Este jogo de cartas é diferente, pois você não joga uma mão e, em vez disso, precisa apostar em qual das duas mãos você acredita que será a vencedora. Você também pode apostar no empate para ter a chance de ganhar um pagamento mais alto.

Pôquer

O Pôquer foi um dos primeiros jogos de cassino a migrar para o ambiente online e continua sendo um dos jogos de cartas de cassino mais populares. Principais aplicativos e sites de pôquer, incluindo Everygame e Bovada, oferecem plataformas dedicadas para aprender a jogar o jogo e participar de mesas individuais ou torneios.

Vídeo Pôquer

Se você aprendeu o básico do pôquer, pode usar suas habilidades para jogar diversas variedades de jogos eletrônicos. Principais sites de vídeo pôquer, incluindo El Royale e BetOnline, oferecem diversos jogos baseados em mãos vencedoras de pôquer. Cada jogo tem regras e pagamentos potenciais, mas é fácil de jogar e fornece resultados quase instantâneos.

Craps

Lançar os dados e ganhar prêmios emocionantes agora é possível em computadores e dispositivos móveis. Os melhores cassinos de Craps, incluindo XBet e Big Spin, oferecem uma variedade de mesas que apresentam apostas laterais opcionais. Ao aproveitar essas apostas, você terá a chance de ganhar pagamentos mais altos e adicionar uma camada extra de emoção à sua experiência.

Quina

A quina online permite que você jogue um jogo no estilo loteria sem esperar horas ou dias pelos resultados. Principais cassinos de quina, incluindo Wild Casino e Super Slots, oferecem uma variedade de formatos nos quais você pode comprar seus bilhetes, escolher seus números e ver o resultado imediatamente. Se você ganhar, receberá seu prêmio instantaneamente e estará pronto para jogar novamente.

Bingo

O Bingo é um jogo de números social que está se tornando cada vez mais popular. Alguns dos melhores sites de bingo online, incluindo Bovada e Slots.lv, oferecem uma variedade de salas onde você pode jogar Bingo de 90 bolas ou outras variantes principais do jogo. Além disso, você pode desfrutar do aspecto social que tornou esse jogo um sucesso ao conversar com outros jogadores e o host.

Outros jogos de cassino

Existem muitos outros jogos que você pode jogar ao entrar em qualquer um de nossos cassinos anônimos apresentados. Abaixo está uma lista de categorias populares de jogos disponíveis no Wild Casino e em outros sites principais.

Andar Bahar

Fliperama

Dragão Tigre

Instant Win

Rami

Raspadinhas

Teen Patti

Guerra

Jogos ao vivo nos cassinos anônimos online

Todos os cassinos anônimos listados neste guia também oferecem jogos com dealers ao vivo. Nestes principais cassinos ao vivo, você poderá jogar Blackjack, Roleta, Bacará e Pôquer na companhia de um dealer profissional.

Além disso, você jogará ao lado de outros jogadores, assim como faria em um estabelecimento físico. Não é necessário aprender novas regras para jogar Blackjack ao vivo ou na maioria dos outros jogos. Esses jogos são baseados nas regras clássicas e fornecem os mesmos pagamentos e probabilidades para os jogadores.

A principal exceção é o Super 6 Poker, pois esta é uma variante do pôquer tradicional. No entanto, você encontrará as regras do jogo no menu de opções.

Bônus disponíveis nos cassinos anônimos online

Existem diversas maneiras de ser recompensado nos melhores cassinos anônimos online. Aqui estão alguns dos principais bônus disponíveis.

Bônus com depósito

Bônus correspondentes e de recarga aumentarão o valor do seu pagamento em uma porcentagem específica e até um máximo determinado. Por exemplo, um bônus de depósito de 100% de até US$ 500 transformaria um depósito de US$ 50 em US$ 100, dando a você o dobro de fundos para usar em caça-níqueis ou outros jogos elegíveis. Os melhores bônus de cassino Bitcoin podem oferecer depósitos correspondentes de 150% ou mais.

Bônus sem depósito

É possível ser recompensado por alguns dos melhores cassinos online anônimos sem fazer um depósito primeiro. Bônus sem depósito podem assumir diversas formas, incluindo giros grátis e ingressos para torneios gratuitos, e podem ser oferecidos como parte de um bônus de boas-vindas ou contínuo. Eles também podem ser um prêmio fornecido por meio de um programa de fidelidade.

Giros grátis

Você pode jogar caça-níqueis online elegíveis enquanto ganha dinheiro real usando giros grátis. Este bônus é uma recompensa popular e é fornecido por diversas promoções de boas-vindas e contínuas. Como outras recompensas, este bônus está sujeito a Termos e Condições, que normalmente incluem um requisito de aposta.

Métodos de pagamento disponíveis nos cassinos anônimos online

Você pode usar diversas moedas para financiar sua conta no cassino. Se você deseja permanecer anônimo, recomendamos altamente o uso de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda suportada.

Criptomoedas nos cassinos

Existem inúmeras moedas e tokens que você pode usar para financiar sua conta no cassino. Os melhores cassinos Ethereum, incluindo Wild Casino e BetOnline, aceitam diversas criptomoedas e oferecerão bônus adicionais por escolher essas moedas em vez de dólares americanos.

Carteiras eletrônicas nos cassinos

Embora as carteiras eletrônicas forneçam transferências seguras e instantâneas, elas requerem verificações adicionais. Esse requisito as torna menos anônimas e menos populares entre os jogadores dos EUA. Além disso, você pode precisar pagar para recarregar sua conta de carteira eletrônica antes de usá-la.

Métodos de pagamento tradicionais

Os melhores cassinos que aceitam cartão de crédito, incluindo Bovada e Everygame, continuam a suportar uma variedade de métodos de pagamento tradicionais. No entanto, assim como com as carteiras eletrônicas, você pode precisar fornecer documentos adicionais de verificação ao usar essas opções, o que reduziria sua anonimidade.

Aplicativos e sites de cassinos anônimos online

Todos os nossos cassinos anônimos recomendados oferecem um site principal otimizado para dispositivos móveis acessível por smartphones e tablets. Você não precisa baixar nenhum software adicional para acessá-los.

Além disso, você pode jogar seus jogos favoritos mesmo se seu dispositivo rodar no Windows, Huawei ou em um sistema operacional menos popular. Nenhum de nossos sites recomendados oferece mais aplicativos móveis para download. Isso está alinhado com uma mudança da indústria em direção à otimização de páginas da web.

Dessa forma, os operadores podem reduzir os custos e repassar as economias aos jogadores de maneira diferente. Isso inclui bônus de maior valor, aumento nos prêmios de torneios ou probabilidades mais vantajosas para os jogadores.

O melhor cassino anônimo online

Wild Casino é o melhor cassino anônimo online, em geral. Esta plataforma permite que você desfrute dos jogos mais populares e recentes enquanto mantém seus detalhes pessoais ocultos do público. Você pode financiar sua conta usando 18 criptomoedas, e a plataforma é facilmente acessível por dispositivos móveis.

Ao se juntar ao Wild Casino hoje, você também se beneficiará de generosos bônus de boas-vindas, especialmente ao usar criptomoedas. Você começará com um pacote de boas-vindas e poderá, em seguida, avançar para reivindicar várias recompensas para usuários existentes, incluindo giros grátis.

FAQ