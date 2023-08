Cassinos de criptomoedas offshore – Compare os melhores cassinos offshore de 2023

Lista dos melhores cassinos de criptomoedas offshore

Lucky Block Casino – Melhor cassino offshore em termos gerais Cloudbet – Cassino com jogos de alta qualidade BC. Game – Cassino acessível em qualquer lugar do mundo Winz.io – Ótima opção para quem busca um cassino diversificado Bitslot – Aceita muitas criptomoedas e outras opções de pagamento Metaspins – Único cassino do mercado que oferece Rakeback BitSpin Cassino – Cassino 100% online com jogos de qualidade Wild Casino – Cassino com ótimas opções de caça- níquéis Histakes – Cassino com excelente programa de Recompensas e Fidelidade Blockspins – Oferece 10% de cashback semanal

Avaliação dos melhores cassinos offshore

1. Lucky Block Casino – Melhor cassino offshore em termos gerais

Começando a nossa análise de melhores cassinos offshore, o Lucky Block Cassino tem a melhor classificação geral. Especialmente por oferecer o melhor custo-benefício quando analisados aspetos como qualidade dos jogos e benefícios oferecidos e facilidade de cadastro e contato com a equipe de atendimento.

Os jogos do Lucky Block Cassino são de provedores renomados e com grande procura no mercado, como Pragmatic, Hacksaw Gaming e Red Tiger. A variedade de jogos também impressiona, afinal de contas, estão à disposição dos apostadores mais de 2.700 jogos diferentes, os quais podem ser acessados com apenas US$ 1,00 de depósito mínimo.

Além de ser um cassino offshore, o Lucky Block também é considerado um cassino Bitcoin. Isso quer dizer que você pode usar suas criptomoedas para apostar em seus jogos preferidos e também pode receber seus bônus e rendimentos em cripto.

Com relação aos bônus de boas-vindas, o funcionamento do Lucky Block é um pouco diferente. Ao invés de fornecer bônus para jogar, o apostador recebe um reembolso de 15% se estiver participando do programa VIP do cassino. Alguns slots têm rodadas livres também e podem ser aproveitadas de acordo com a disponibilidade.



Programa VIP com vantagens exclusivas.

Programa VIP com vantagens exclusivas. Mais de 2.700 jogos disponíveis.

Mais de 2.700 jogos disponíveis. Aceita várias criptos como pagamento

Aceita várias criptos como pagamento Depósito mínimo de US$ 1,00

Depósito mínimo de US$ 1,00 Melhor cassino offshore na atualidade. 👍 Prós

Apostadores de alguns países precisam usar VPN para acessar 👎 Contras

2. Cloudbet – Cassino offshore com jogos de alta qualidade

O segundo cassino na lista de melhores casas de apostas offshore é sem dúvidas o Cloudbet Cassino. Essa casa é extremamente popular nas mídias sociais e tem um dos bônus mais atrativos do mercado. Os novos apostadores podem ganhar até 5 BTC de bônus, o que é muito mais do que a média geral dos cassinos de criptomoedas offshore.

Além disso, no Cloudbet você encontra uma enorme variedade de jogos amados pelos apostadores, como Baccarat, BlackJack, jogos ao vivo com apresentador, vídeo pôquer, bingo, apostas esportivas e os amados slots. Todos esses jogos fazem parte do grupo que é febre no momento.

Com relação aos outros bônus do cassino, você pode receber ocasionalmente rodadas grátis e também 10% de reembolso calculado sobre qualquer perda líquida. Os jogos do Cloudbet também são comprovadamente justos.





Cassino com boas opções de jogos.

Cassino com boas opções de jogos. Apostas esportivas presentes.

Apostas esportivas presentes. Reembolso seguro e comprovado.

Reembolso seguro e comprovado. Oferece rodadas livres regularmente. 👍 Prós

Não aceita depósito em dinheiro. 👎 Contras

3. BC. Game – Cassino offshore acessível em qualquer lugar do mundo

O terceiro cassino offshore que trouxemos para nossa lista é o queridinho de muita gente, o BC.Game. Esse é um dos cassinos mais comentados dos últimos tempos e não é para menos, o BC.Games oferece uma gama de jogos originais e exclusivos e até mesmo uma criptomoeda própria chamada BC Dollar (BCD).

Dentre os jogos, os apostadores encontram os clássicos, como roleta, slots e bingo. Mas também existem jogos exclusivos do BC.Game em diversas modalidades, como dados, minas, Plinko e Hilo. Além disso, a casa de apostas oferece jogos ao vivo com apresentador em tempo integral, 24 horas por dia e 7 dias por semana.

O bônus do BC.Game é pago em BCD e corresponde a 180% do valor depositado no primeiro depósito. Os apostadores recebem também bônus no segundo, terceiro e quarto depósitos. A somatória dos bônus recebidos pelo apostador ao final dos quatro depósitos é de até 780% do valor depositado. Além da cripto própria, o cassino BC Game aceita mais 110 criptomoedas e pagamentos em dinheiro e cartão.





Cassino amplamente aceito no mercado.

Cassino amplamente aceito no mercado. Jogos originais e exclusivos.

Jogos originais e exclusivos. Bônus para os quatro primeiros depósitos.

Bônus para os quatro primeiros depósitos. Aceita mais de 110 criptos como pagamento.

Aceita mais de 110 criptos como pagamento. Jogos com apresentador ao vivo. 👍 Prós

Não aceita pagamento em real, apenas dólar. 👎 Contras

4. Winz.io – Ótima opção para quem busca um cassino diversificado

O cassino Winz.io é o quarto cassino offshore da nossa lista e é considerado um dos cassinos de criptomoedas offshore mais justos do mercado na atualidade. Isso porque, o Winz.io é um dos poucos cassinos que não tem requisito de aposta, também chamado de rollover. Além disso, o Winz.io tem uma gama de mais de 7 mil jogos de provedores renomados, como Pragmatic Play e Evolution Gaming, por exemplo.

O bônus de boas-vindas é simples, mas bastante benéfico. Ao invés de valor em bônus, os novos apostadores recebem cerca de 300 rodadas grátis para conhecer os jogos do cassino e explorar os melhores slots. Além disso, parte das perdas são reembolsadas durante a semana.





Sem rollover.

Sem rollover. 300 rodadas livres de bônus.

300 rodadas livres de bônus. Limites de apostas mais altos que o mercado em geral.

Limites de apostas mais altos que o mercado em geral. Ótimos jackpots. 👍 Prós

Exige o uso de VPN em alguns casos. 👎 Contras

5. Bitslot – Aceita muitas criptomoedas e outras opções de pagamento

Como quinto cassino da nossa lista temos o Bitslot cassino. Essa casa de apostas é conhecida no mercado por oferecer diversidade de mais de 2.500 jogos e também aceitar uma ampla gama de criptomoedas como forma de pagamento. O Bitslot também tem um dos maiores jackpots do mercado, de mais de 125 milhões de euros.

Dentre os jogos disponíveis no Bitslot estão: slots, jogos de mesa, jogos ao vivo, bingo e muito mais. No site do cassino é possível ver quem foram os últimos vencedores de grandes jackpots e também saber quais são os bônus vigentes no momento. Além disso, o Bitslot trabalha com provedores como Evolution Gaming, Ezugi, Spinomenal e outros mais.



Bônus de até 150% limitado a 2 BTC.

Bônus de até 150% limitado a 2 BTC. Jackpots arrasadores e muito vantajosos.

Jackpots arrasadores e muito vantajosos. Registro de prêmios e Jackpots na página.

Registro de prêmios e Jackpots na página. Jogos diversificados e de grandes provedores. 👍 Prós

A liberação dos valores para saque pode demorar um pouco. 👎 Contras

6. Metaspins – Único cassino do mercado que oferece rakeback

O sexto colocado da lista de melhores cassinos de criptomoedas offshore é o Metaspins Cassino. Uma das características mais marcantes da casa de apostas é que os apostadores recebem um Rakeback das suas apostas, além de um bônus de boas-vindas de 100% limitado a 1 BTC. O Metaspins também oferece uma série de bônus para jogadores recorrentes. Consulte sempre a página de promoção do cassino para aproveitar as melhores oportunidades para suas jogadas.

Dentre os jogos do Metaspins estão slots amados como Aviator, Cash Pig e Big Bass Bonanza, além de jogos ao vivo com apresentador e vantagens incríveis. A casa conta com jogos dos melhores provedores do mercado, tais como o Play’n Go e o BGaming.





Oferece saques instantâneos.

Oferece saques instantâneos. Aceita as principais criptos do mercado.

Aceita as principais criptos do mercado. Tem licença de Curaçao.

Tem licença de Curaçao. Chat 24 horas por dia e 7 dias por semana. 👍 Prós

Não tem apostas esportivas. 👎 Contras

7. BitSpinCasino – Cassino 100% online com jogos de qualidade

O sétimo cassino da lista é 100% online, que também é um cassino Bitcoin e conta com um excelente pacote de boas-vindas. O BitSpinCassino é um dos melhores cassinos offshore do momento e oferece um bônus de boas-vindas de até US$ 2.000,00 ou de até 3 BTCs e mais 200 rodadas grátis. Tudo isso para você aproveitar uma gama impressionante de jogos com jackpots incríveis.

No BitSpinCassino você encontra slots, jogos de mesa, com alto jackpots, cassino ao vivo com apresentador e provedores como o Playson, o NetEnt, o Betsoft e o Red Tiger. Dentre os slots estão nomes queridinhos dos apostadores, como o Spaceman, o Triple Cash Crash, o SpaceXY e muito mais. Além disso, os pagamentos podem ser feitos com as principais criptomoedas do mercado.





Sistema de inscrição fácil e intuitivo.

Sistema de inscrição fácil e intuitivo. Aceita depósitos com as criptos mais utilizadas.

Aceita depósitos com as criptos mais utilizadas. Bônus de boas-vindas bastante vantajosos.

Bônus de boas-vindas bastante vantajosos. Excelente opções de jogos e slots. 👍 Prós

Não oferece apostas esportivas. 👎 Contras

8. Wild Casino – Oferece 10% de cashback semanal

O oitavo posicionado da nossa lista de cassinos offshore, é o Wild Cassino, que oferece uma gama de mais de 250 jogos e cerca de 150 slots diversificados para os apostadores. Além disso, o Wild Cassino conta com mais de 15 opções de pagamentos que incluem criptomoedas. eWallets, cartão de crédito e depósito bancário.

O bônus de boas-vindas do cassino também é bastante vantajoso, com rodadas grátis disponíveis e os saques são feitos em até 15 minutos. O Wild Cassino também oferece um programa VIP que conta com vantagens exclusivas.





Site compatível com iOS e Android.

Site compatível com iOS e Android. Tem programa VIP.

Tem programa VIP. Ótimos slots e provedores.

Ótimos slots e provedores. Mais de 15 métodos de pagamento.

Mais de 15 métodos de pagamento. Oferece promoções sazonais. 👍 Prós

Não oferece bingo e pôquer 👎 Contras

9. Histakes – Cassino com excelente programa de recompensas e fidelidade

O nosso nono melhor cassino offshore tem um excelente programa de recompensas e também um clube VIP para clientes fiéis. Além disso, o cassino Histakes oferece uma infinidade de jogos com excelentes jackpots e de bons provedores. E você ainda pode escolher a melhor maneira para fazer seus depósitos: usando suas criptomoedas, seu cartão de crédito ou sua eWallet quente ou fria.

Dentre os jogos ofertados estão slots, jogos ao vivo com apresentador, jogos com crupiê ao vivo, bingos e roletas. A interface de acesso do site é amigável para brasileiros e o chat funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana.





Aceita uma boa variedade de criptomoedas.

Aceita uma boa variedade de criptomoedas. Oferece bons slots.

Oferece bons slots. Atendimento ao vivo 7 dias por semana e 24 horas por dia.

Atendimento ao vivo 7 dias por semana e 24 horas por dia. Saques instantâneos. 👍 Prós

Rollover um pouco alto 👎 Contras

10. Blockspins – Oferece 10% de cashback semanal

O último cassino da nossa lista das melhores casas de apostas offshore é o Blockspins. Com um site divertido e muito intuitivo, você encontra neste cassino um alto número de opções de slots e jogos inspirados em fundos, NFTs e até jogos de criação, inspirados em outros jogos famosos. O cassino oferece ainda uma loja de games e aplicativo para acesso por celular e tablet.

O bônus de boas-vindas é atrativo e você pode receber até 400 euros de bônus, além disso, os saques são instantâneos para criptomoedas. O Blockspin ainda oferece a segurança da blockchain como uma ótima experiência de jogo.





Site atrativo e intuitivo.

Site atrativo e intuitivo. Oferece jogos diferentes.

Oferece jogos diferentes. Bom bônus de boas-vindas.

Bom bônus de boas-vindas. Oferece NFTs. 👍 Prós

Poucas informações sobre depósitos e saques no site 👎 Contras

Comparação entre os melhores cassinos offshore

Cassino Bônus de boas-vindas Códigos de Bônus Número de jogos de Cassino Jogos ao Vivo Aceita Bitcoin? Lucky Block Cassino 15% de reembolso para apostadores do clube VIP Não é necessário Mais de 2.700 jogos Sim Sim Cloudbet até 100% limitado a 20 ETH Não é necessário Mais de 500 jogos Sim Sim BC.Game até 780% na soma dos 4 primeiros depósitos Não é necessário Mais de 1.000 jogos Sim Sim Winz.io 300 rodadas grátis Não é necessário Mais de 7.000 jogos Sim Sim Bitslot até 150% limitado a 2 BTC Não é necessário Mais de 2.500 jogos Sim Sim Metaspins Não informado Não é necessário Mais de 500 jogos Sim Sim BitSpin de até 3 BTC e mais 200 rodadas livres Não é necessário Mais de 300 jogos Sim Sim Wild Casino até 300% limitado a US$ 3 mil Não é necessário Mais de 490 jogos Sim Sim Histakes até 100% Não é necessário Não informado Sim Sim Blockspins até 100% limitado a 400 euros Não é necessário Mais de 500 jogos Sim Sim

Critérios para escolher os melhores cassinos offshore

Quando avaliamos os melhores cassinos offshore, levamos em consideração algumas qualidades e especificidades dos cassinos analisados que devem ser consideradas na hora de escolher o seu cassino offshore preferido. Aqui estão algumas delas:

Jogos e provedores de cassino

Um bom cassino precisa ter uma boa variedade de jogos e também oferecer jogos seguros e bons provedores. Os provedores de jogos garantem jogos com boa rentabilidade e com suporte para funcionamento em diversos sistemas operacionais (Windows, MacOS, Android, iOS etc.). Esses são os recursos que determinam a boa qualidade técnica dos jogos do cassino. Já em relação aos jogos, buscamos avaliar a variedade por categoria, bem como a quantidade de modalidades disponível. Quanto mais diversificado for o cassino em termos de jogos, maiores são as chances de ser um cassino de qualidade.

Bônus e promoções

Se tem uma coisa que os apostadores gostam é de bônus e promoções. Portanto, levamos em consideração todas as vantagens oferecidas pelos cassinos. Isso inclui bônus de boas-vindas, promoções sazonais, recompensas em geral, rodadas livres e até mesmo possibilidades de ingresso em clube VIP. Todos os melhores cassinos offshore oferecem vantagens, mas é imprescindível que o apostador leia todos os regramentos e requisitos de apostas e de bônus para não ser pego de surpresa.

Pagamentos

Levamos em consideração todos os tipos de pagamentos aceitos pelos melhores cassinos offshore, especialmente com relação às criptomoedas. Observamos todos os detalhes ligados aos pagamentos, como depósitos, saques, opções cômodas para os apostadores e muito mais. Os melhores cassinos offshore oferecem opções em criptomoedas diferentes e de alta circulação para saques e depósitos e também aceitam eWallets, que são tão seguros quanto as criptomoedas para usar como meio de pagamento em cassinos offshore.

Segurança online

A segurança é um fator importante na hora de considerar um cassino online. Portanto, levamos em consideração os sites mais seguros do mercado e que tem um sistema de criptografia de dados bastante confiável. Nossa dica é para que você sempre dê preferência para cassinos de criptomoedas offshore que tenham padrão de segurança SSL e que contem com dupla verificação de login. Com essas medidas, seus dados ficam muito mais protegidos contra as ações de hackers e afins.

Atendimento ao cliente

Uma parte importante para ser analisada quando for escolher seu cassino offshore preferido é o sistema de atendimento ao cliente. Geralmente, os cassinos têm sistema de chat online que funciona sete dias por semana e 24 horas por dia. Dê preferência para esses cassinos, afinal de contas, existem problemas que podem ser resolvidos rapidamente por meio do chat e que outros meios de atendimento podem não contemplar.

Cassinos offshore são legais no Brasil?

Os cassinos presenciais são criminalizados no Brasil. Isso quer dizer que não podem existir cassinos presenciais no território nacional. Mas os cassinos de criptomoedas offshore não funcionam no território brasileiro. São estabelecidos em outros países e exploram os jogos de azar pela internet, de modo que os apostadores podem estar em qualquer lugar do mundo para jogar.

A situação é semelhante àquela em que você vai para outro país, no qual os cassinos são permitidos, e faz apostas. Depois volta para o Brasil. Nem você e nem o cassino praticam atividades ilícitas em ambas as situações. O que os cassinos de criptomoedas offshore fazem é expandir seu espaço de atuação para a internet, de modo que mais pessoas possam fazer suas apostas.

Como se inscrever em cassinos de criptomoedas offshore?

Em regra, os cassinos de criptomoedas offshore tem um sistema de cadastro simples e bastante intuitivo. Vamos usar o melhor cassino offshore para explicar o passo a passo de inscrição nos melhores cassinos do mercado. Veja como fazer seu cadastro no Lucky Block Cassino:

Primeiro passo – Criar uma conta no Lucky Block Cassino

Para começar, acesse o site do Lucky Block Cassino e clique no botão sign up e forneça suas informações básicas, como e-mail para criar um login e também uma senha de acesso. Importante destacar que, a senha deve ser segura e conta com letras, números e caracteres especiais. Indicamos o uso de gerador de senhas para maior segurança.

Segundo passo – Fazer a verificação da sua conta

A segurança da sua conta passa pela etapa de verificação. Fique atento ao seu e-mail e celular para fazer a verificação da sua conta e garantir que não haja contas falsas em seu nome e, com isso, evitar problemas. Alguns cassinos exigem que você envie cópias dos seus documentos para certificar-se de que você mesmo efetuou seu cadastro. Isso confere maior segurança tanto para você, quanto para a casa de apostas.

Terceiro passo – Depositar fundos

Depois de verificar sua conta, é hora de escolher o melhor meio para depositar seus fundos. Você pode usar criptomoedas, eWallets, transferências bancárias e muito mais. Para sua segurança, recomendamos que os depósitos sejam feitos em criptomoedas, que podem ser as mais variadas possíveis. Além disso, você pode usar a carteira cripto de sua confiança para fazer o seu primeiro depósito.

Quarto passo – Reivindicar seus bônus para aproveitar de montão

Os bônus de cassino podem ser usados de várias maneiras, no caso do Lucky Block Cassino é de 15% de reembolso para apostadores incluídos no programa VIP. Use esse saldo para explorar o cassino e conhecer os jogos arrasadores do melhor cassino offshore do momento.

Quinto passo – Apostar nos seus jogos favoritos

O quinto e último passo é apostar e ganhar em seus jogos favoritos. O Lucky Block Cassino tem mais de 2.700 jogos e várias modalidades. Aproveite os melhores jackpots e os melhores slots para aumentar seus rendimentos.

Jogos populares em cassinos de criptomoedas offshore

Nossa lista de melhores cassinos de criptomoedas offshore abrange cassinos que tem um portfólio de jogos diversificados e muito procurados pelos apostadores do mundo todo. Os jogos de cassino online tem um alto poder de alcance e tornam-se rapidamente virais em redes sociais, por isso, fazem muito sucesso. Isso não acontece apenas com os jogos mais atuais. Por isso, vamos falar sobre tipos de jogos mais populares encontrados em cassinos online:

Slots

Os slots são unanimidades quando falamos em jogos de cassinos online, pois eles são os mais procurados por apostadores de todas as idades. Esses jogos são chamados também de caça-níquéis, pois são jogos rápidos, com partidas dinâmicas e excelentes jackpots. Em regra, os slots funcionam na forma de roletas, como os caça-níquéis físicos. Os apostadores acionam a máquina e torcem pela melhor combinação da roleta para garantir seus rendimentos.

Alguns formatos de slots, como o Aviator, por exemplo, não tem roleta e ainda assim garante emoções para os apostadores. Ou seja, os slots são uma categoria diversificada, popular e muito rentável.

Blackjack

O Blackjack é um dos jogos de mesa mais populares do mundo. O jogo era muito procurado por apostadores em cassinos físicos e segue sendo assim em cassinos online. Geralmente, a modalidade conta com apostadores que gostam de apostar alto e com valores maiores do que os tradicionais slots. Os melhores cassinos de criptomoedas offshore contam jogos blackjack ao vivo com apresentação de crupiê, que aumentam a emoção do jogo.

Roleta

As roletas também são jogos clássicos dos cassinos físicos e que agora são procuradas por apostadores online. Existem vários tipos de roletas como, por exemplo, a Americana e a Europeia. A diferença entre elas está nas cores e distribuição dos números. As apostas em roleta estão entre as modalidades mais procuradas pelos amantes de jogos ao vivo com crupiê.

Baccarat

Outro jogo muito popular entre os apostadores é o Baccarat. Esse é um jogo de cartas que usa a figura central de um distribuidor de cartas e pode ser bastante emocionante para os apostadores. Assim como a maior parte dos jogos de cartas, essa modalidade também é ofertada na modalidade ao vivo com crupiê.

Bingo

Bingo é um jogo clássico de cassino. Além de divertido, é muito fácil de jogar, pois conta com um tabuleiro virtual. Durante a rodada, são sorteados vários números. Quem tiver seu cartão preenchido primeiro ganha. O bingo é um jogo tradicional que vai ganhando novas roupagens com o passar do tempo, alguns cassinos de criptomoedas offshore já oferecem uma modalidade chamada Slingo, que é um mistura divertida entre bingo e slot.

Loterias

Você sabia que é possível encontrar loterias de diversos tipos em cassinos de criptomoedas offshore online? Pois isso é possível. Aos poucos, algumas modalidades de jogos como essa estão se tornando cada vez mais populares e rentáveis. Além disso, você pode se divertir apostando em seus números preferidos e torcendo pelos melhores resultados.

Outros tipos de jogos

Com a popularização dos cassinos online, inúmeros outros tipos de jogos são ofertados em cassinos de criptomoedas offshore. Até mesmo novos jogos estilo Arcade, que é considerado um estilo de jogo retrô. Além disso, você encontra inúmeras modalidades diferentes em apostas esportivas como, por exemplo, críquete e hóquei no gelo.

Jogos ao vivo em cassinos de criptomoedas offshore

Os jogos online podem parecer frios e distantes para apostadores que gostam de interagir. Por isso, grande parte dos cassinos de criptomoedas offshore oferecem jogos online com crupiê ao vivo. Esses jogos garantem para o apostador a emoção da presencialidade mesmo pela tela do computador ou celular. Isso porque há um apresentador comandando as apostas. Nessa modalidade de jogos, você pode interagir com o apresentador e também com os demais apostadores.

Os jogos mais comuns para modalidade ao vivo são roleta, BlackJack e Baccarat. Mas o céu é o limite e, aos poucos, outras modalidades de jogos estão sendo disponibilizadas para garantir a diversão dos apostadores.

Tipos de bônus dos cassinos de criptomoedas offshore

A maior competição entre os cassinos de criptomoedas offshore online está justamente no campo dos bônus. São essas retribuições que garantem vantagens exclusivas e aumentam a rentabilidade dos apostadores e é por meio dessas que os cassinos online ganham grande parte dos seus apostadores. Veja os principais tipos de bônus oferecidos pelos cassinos de criptomoedas offshore:

Bônus de boas-vindas

O bônus mais comentado e mais falado entre os apostadores é, sem dúvidas, o bônus de boas-vindas. Indiscutivelmente, esse também é o bônus com maior vantagem e valores. Grande parte dos cassinos de criptomoedas offshore garante bônus de 100% correspondente ao valor do primeiro depósito. Alguns vão além, como é o caso do BC.Game que oferece até 780% de retorno nos quatro primeiros depósitos.

Bônus sem depósitos

Alguns cassinos de criptomoedas offshore oferecem bônus independentes de depósitos. Esse bônus podem ser ofertados por apenas se inscreverem no cassino ou ainda por alguma promoção sazonal. Recomendamos que visite sempre a página de promoções do seu cassino preferido e confira as opções disponíveis.

Rodadas grátis

As rodadas grátis são muito úteis para conhecer um sistema de jogo ou ainda slots específicos. Elas podem ser oferecidas no momento da inscrição, como bônus de boas-vindas, como incentivo para conhecer melhor os jogos do cassino ou ainda pelo provedor para divulgação de um novo jogo, por exemplo. A vantagem está em receber os valores das vitórias sem ter que desembolsar seus saldos para apostar.

Clube de vantagens

Clubes de vantagens ou clubes VIPs são meios de recompensas cada vez mais comuns em cassinos de criptomoedas offshore. Um exemplo é o Lucky Block Cassino, que tem um dos melhores clubes VIP do mercado e oferece vantagens incríveis para seus apostadores.

Meios de pagamentos para cassinos offshore

Existem vários meios de pagamentos que podem ser usados em cassinos offshore e que são práticos e seguros para os apostadores. Aos poucos, os cassinos online estão diversificando ainda mais os meios de pagamento para aumentar a comodidade dos apostadores. Confira os meios de pagamento mais comuns:

eWallets

Os pagamentos por meio de eWallets são seguros e têm uma boa proteção contra fraudes, pois evita que os apostadores tenham que recorrer a intermediários de contas bancárias. Os eWallets mais comuns são o EcoPayz, Neteller, Skrill e PayPal. Mas existem inúmeras opções no mercado que valem a pena fazer parte de seu arsenal de segurança. Além disso, são opções práticas para usar em cassinos offshore.

Criptomoedas

Criptomoedas também são uma opção segura para quem quer apostar em cassinos offshore. Afinal de contas, estamos falando de um meio de pagamento garantido por blockchain e que tem uma circulação segura e objetiva, garantida pela carteira cripto. A maioria dos cassinos offshore listados neste guia são cassinos Bitcoin, ou seja, aceitam as principais criptos como meio de pagamento. Assim, se for sua vontade, você pode apostar usando Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, XRP e muitas outras criptomoedas.

Meios tradicionais de pagamento nos cassinos offshore

Você também pode optar por usar os meios tradicionais de pagamento, que são menos seguros mas podem ser usados. Os meios comuns mais aceitos são cartões de crédito, débito, transferência bancária, criptomoedas e até mesmo cheque. Alguns cassinos que têm maior atuação no Brasil já aceitam Pix como meio de pagamento.

Aplicativos para smartphones em cassinos offshore

Nem todos os cassinos offshore online têm um aplicativo específico para smartphone ou tablet. No entanto, a grande maioria tem tecnologia que permite que a navegação seja rápida e satisfatória mesmo em aparelhos móveis. Isso porque grande parte dos apostadores aproveita seu tempo livre para apostas, então, é importante que os sites rodem de maneira satisfatória e ofereçam os menos jogos e funções para apostadores que usam desktop e smartphones.

Qual o melhor cassino offshore disponível para brasileiros?

Os cassinos online estão se tornando mais populares no Brasil agora. Isso porque, durante muito tempo, houve um mito de que os cassinos são ilegais e perigosos. Isso quer dizer que as opções de cassinos offshore online estão sendo oferecidas em maior número e com maiores vantagens agora e vale a pena explorar todos os cassinos mencionados neste guia.

No entanto, é importante atentar-se para o melhor cassino na nossa classificação geral, que é o Lucky Block Cassino. Ele oferece segurança, bons bônus e uma excelente gama de jogos para que você possa se divertir e também lucrar. No entanto, é sempre importante falar que jogos são uma diversão com risco e você pode perder dinheiro. Portanto, nunca aposte mais do que você pode efetivamente perder. Ao menor sinal de vício em jogos, procure ajuda e faça sempre pesquisas aprofundadas antes de fazer seus depósitos e apostar em algum cassino.

Perguntas frequentes sobre os melhores cassinos de criptomoedas offshore