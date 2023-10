Melhores aplicativos de controle parental de 2023 – Veja os 10 melhores revisados e comparados

Melhores aplicativos de controle parental – Notas rápidas

Descobrimos que estes são os 10 melhores aplicativos de controle parental, os quais são perfeitos para monitorar seus filhos. Dessa forma, veja a lista completa: MSpy – O melhor aplicativo de controle parental em termos gerais de 2023 – Aplicativo que garante o reembolso do seu dinheiro em 14 dias se você não gostar. EyeZy – A solução mais popular em monitoramento parental no momento – Aproveite o modo de demonstração e o teste grátis de 3 dias antes de fazer pagamentos. uMobix – Ferramenta perfeita para usar em dispositivos android – Conta com uma política de reembolso de 14 dias caso você não goste. Norton Family – Ótima opção para monitorar computador e celular – Avalie em 30 dias e conte com a garantia de reembolso de 60 dias se você não aprovar. Qustodio – Aplicativo com excelente recurso de controle parental de até 15 dispositivos – Devolução do seu dinheiro em até 30 dias caso não aprove. Cocospy – Recursos de controle parental multiplataformas – Teste por um dia por apenas US$ 1 antes de assinar um plano. TheOneSpy – Confira as ferramentas de controle parental avançadas – Teste gratuitamente por 14 dias. NetNanny – Excelente opção para controle parental em dispositivos iPhone e iPad – Oferece reembolso em até 14 dias. KidsGuard – Ótimo desempenho para usuários de dispositivos Android – receba seu dinheiro de volta em até 30 dias. FamiSafe – Opção ideal para os pais e as escolas monitorarem as crianças – Confira a demonstração grátis e tenha direito à devolução do seu dinheiro em até 7 dias se não gostar.

Os aplicativos citados nesta lista farão com que suas preocupações com a segurança online dos seus filhos seja menor.

No próximo tópico, faremos uma análise detalhada de cada um dos melhores aplicativos de controle parental.

Os melhores aplicativos de controle parental de 2023 – Análise detalhada

Analisamos todos os aspectos dos aplicativos da nossa lista, desde o mSpy até o FamiSafe. Nos aprofundamos em suas ofertas exclusivas, preços e avaliações de clientes, selecionados em prós e contras, para uma visão completa de cada um dos melhores aplicativos de controle parental.

MSpy – O melhor aplicativo de controle parental em termos gerais de 2023

Com mais de 10 anos de experiência no mercado de aplicativos espiões, o mSpy é um dos melhores aplicativos de controle parental e seguramente você encontrará o nome dele no topo de listas como esta repetidas vezes. Para os pais que desejam monitorar a atividade online de seus filhos, hoje certamente não existe no mercado nenhuma opção melhor de aplicativo espião.

Em primeiro lugar, o aplicativo conta com ferramentas de monitoramento inovadoras, como por exemplo o keylogger, que fornece informações sobre cada palavra digitada no dispositivo monitorado, seja uma pesquisa, um texto ou qualquer outra busca. Além disso, o aplicativo tem a capacidade de bloquear e restringir o acesso a aplicativos e sites que forem considerados perigosos ou inadequados. Ou seja, o mSpy é uma potente ferramenta para o controle feito pelos pais.

Isso significa que os pais podem bloquear determinados jogos, conteúdos inadequados, como sites com conteúdo para adultos ou que incentivem o consumo de substâncias impróprias e outros. Além disso, é possível gerenciar o tempo que seus filhos ficam em frente às telas para um equilíbrio digital mais saudável, evitando o vício, as dificuldades de concentração e afins.

Se você não deseja fazer um monitoramento intenso, pode utilizar dois outros recursos. Um deles permite configurar alertas de palavras-chave para ser notificado se seu filho digitar as frases determinadas. Outro recurso é a cerca geográfica, que permite estabelecer áreas seguras, como a casa e a escola, e receber notificações se seu filho sair desses locais.

Em suma, podemos dizer que o mSpy é um aplicativo de controle parental confiável, com grande capacidade e funcionalidades integradas para colocar você no controle total e ter total tranquilidade sobre a segurança online dos seus filhos, mas também em alguns aspectos offline.

Preços

O aplicativo mSpy oferece estes 3 modelos de assinatura para que você possa escolher:

Plano Mensal no valor de US$ 69,99 por mês

Plano Trimestral no valor de US$ 40,00 por mês

Plano Anual no valor de US$ 16,67 por mês

Mas fique atento. Esses são os valores cobrados regularmente. Eventualmente você pode encontrar promoções sazonais que oferecem vantagens únicas. Confira sempre as promoções vigentes para assinatura.

👍 Prós Aplicativo cheio de recursos únicos;

Aplicativo cheio de recursos únicos; Funciona de maneira discreta;

Funciona de maneira discreta; Conta com um rastreador de precisão via GPS;

Conta com um rastreador de precisão via GPS; Possibilita o controle de acesso a aplicativos e sites;

Possibilita o controle de acesso a aplicativos e sites; Não precisa fazer rooting no aparelho. 👎 Contras Preço um pouco alto para cobrir vários dispositivos.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 69,99 por mês US$ 16,66 por mês no plano anual Apenas 1 Android, iOS e tablets Apenas para demonstração Política de reembolso de 14 dias

EyeZy – A solução mais popular em monitoramento parental no momento

Pais antenados estão sempre buscando saber tudo o que acontece com seus filhos e, se você for um desses pais que precisa de garantias de segurança como saber com quem seu filho está se comunicando para ficar tranquilo com relação ao conteúdo acessado e compartilhado, o aplicativo EyeZy é perfeito para você. Isso porque, o EyeZy fornece todos os detalhes para você ficar tranquilo e relaxar enquanto seu filho navega pela internet em segurança.

Além disso, o EyeZy também oferece um poderoso keylogger e recursos de cerca geográfica para que você tenha acesso à localização do aparelho monitorado com alta precisão. O aplicativo oferece a opção de ativar notificações personalizadas em determinadas circunstâncias e você ainda pode receber prints de tela, para confirmar as ações de seu filho.

Com isso, o aplicativo permite que você saiba o que seu filho está fazendo em tempo real, seja em redes sociais como o Facebook e Instagram, seja em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, seja em sites. Isso quer dizer que você pode acompanhar todas as atividades de seu filho a qualquer momento.

Para aumentar a efetividade do controle parental, com EyeZy você também pode definir quais sites e aplicativos seu filho pode acessar. Pode também monitorar o tempo que ele passa conectado, utilizando a função de agenda do aplicativo.

Preços

O EyeZy conta com 3 pacotes de assinatura para que você possa escolher o mais adequado:

Plano Mensal por apenas US$ 47,99 por mês

Plano Trimestral por US$ 27,99 por mês

Plano Anual por apenas US$ 9,99 por mês

Recomendamos o plano anual, considerando a excelente relação entre custo e benefício por apenas US$ 9,99 mensais. Mas, se você não está convencido ou ainda não tem certeza de que o EyeZy é a melhor opção para o seu caso, você pode fazer um teste gratuito de 3 dias para conhecer as funcionalidades. Mesmo que você já tenha contratado, não tem problema se arrepender. A empresa tem uma política de reembolso de 14 dias para quem não quiser manter a contratação.

👍 Prós Aplicativo oferece a função de gravador de tela;

Aplicativo oferece a função de gravador de tela; Boa reputação no mercado;

Boa reputação no mercado; Perfeito para controle parental;

Perfeito para controle parental; Plano anual acessível;

Plano anual acessível; Interface intuitiva. 👎 Contras É necessário fazer rooting no aparelho.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 47,99 por mês US$ 9,99 por mês no plano anual Apenas 1 Android, iOS e tablets Teste de 3 dias + demonstração Política de reembolso de 14 dias

uMobix – Ferramenta perfeita para usar em dispositivos Android

O terceiro aplicativo da nossa lista é um dos melhores aplicativos espiões para Android do mercado, o qual conta com recursos variados para atender às necessidades dos pais para otimizar o monitoramento e o controle dos filhos durante o uso da internet.

Como é comum em quase todos os melhores aplicativos de controle parental, com o uMobix você pode monitorar facilmente o telefone do seu filho e impor um limite de tempo para fomentar um uso equilibrado do celular, restringindo ou bloqueando o acesso a determinados sites e aplicativos. Além disso, com o uMobix, você também pode restringir chamadas e desativar mensagens, visualizar chats excluídos e até mesmo contatos que foram renomeados recentemente.

Vale dizer, o uMobix permite que os pais desfrutem de um dos melhores aplicativos espiões do WhatsApp e, no geral, um aplicativo líder no mercado para monitoramento de redes sociais, sites e aplicativos de mensagens. Isso quer dizer que, se você está procurando uma ferramenta para monitorar seu filho enquanto ele usa o Snapchat ou outro aplicativo de comunicação, o uMobix é uma escolha recomendada e confiável.

Preços

A popularidade do aplicativo uMobix não surpreende, especialmente com preços tão competitivos. Atualmente, são oferecidos os seguintes planos:

Plano Mensal por apenas US$ 49,99 por mês

Plano Trimestral por apenas US$ 27,99 por mês

Anual por apenas US$ 11,66 por mês

Levando em consideração os valiosos recursos de monitoramento do uMobix, o valor de US$ 11,66 por mês é incrivelmente competitivo e uma oferta interessante para pais que procuram uma solução de ponta para fazer o imprescindível controle parental.

👍 Prós Recurso com alertas para acesso de novos aplicativos de redes sociais;

Recurso com alertas para acesso de novos aplicativos de redes sociais; O keylooger do aplicativo capta pesquisas feitas durante a navegação anônima;

O keylooger do aplicativo capta pesquisas feitas durante a navegação anônima; Não requer o rooting do aparelho. 👎 Contras Não é compatível com iOS, então não funciona com aparelhos da Apple, como iPhone e iPad;

Não é compatível com iOS, então não funciona com aparelhos da Apple, como iPhone e iPad; Consome bastante bateria do dispositivo monitorado.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 49,99 por mês US$ 11,66 por mês no plano anual Apenas 1 Celulares e tablets com Android Apenas para demonstração Política de reembolso de 14 dias

Norton Family – Ótima opção para monitorar computador e celular

Seguindo a nossa lista, apresentamos o Norton Family, que possibilita que você possa monitorar os dispositivos da sua família por menos de US$ 50,00 por ano. Esse aplicativo é essencial se você tiver mais de um filho e deseja manter a segurança online para todos.

Com isso, você pode monitorar a atividade de seus filhos na internet e identificar os termos de pesquisa que eles usam online. Você pode também ver os vídeos que estão assistindo para saber se são apropriados para a idade do seu filho. Há a possibilidade também de agendar limites de tempo de uso e bloquear remotamente o dispositivo, se necessário, para evitar que haja um excesso de uso de tela ou eventual uso exagerado de jogos online.

No geral, o Norton Family é um excelente aplicativo de controle parental para suprir as necessidades de monitoramento de dispositivos com iPhone, Android e Windows. Além disso, você pode monitorar quantos aparelhos forem necessários, o que facilita a vida de pais que cuidam de uma família grande.

Preços

O Norton Family tem um dos planos mais acessíveis do mercado, pois custa apenas US$ 49,99 por ano e ainda oferece uma cobertura ilimitada de dispositivos. Outra vantagem é o longo teste gratuito de 30 dias. Além disso, o Norton Family também oferece uma interessante garantia de reembolso de 60 dias!

👍 Prós Excelente reputação de mercado;

Não tem aumento de valor para renovação de plano;

Funciona perfeitamente bem, inclusive em dispositivos iOS como o iPhone. 👎 Contras Não funciona tão bem para mensagens de crianças.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias Não oferece plano mensal US$ 49,99 por ano Ilimitado Android, iOS e Windows 30 dias de teste grátis Política de reembolso de 60 dias

Qustodio – Aplicativo com excelente recurso de controle parental de até 15 dispositivos

O próximo aplicativo da nossa lista conta com mais de 4 milhões de usuários. Portanto, é uma opção bem consolidada no mercado, com recursos muito bons para controle parental. O aplicativo Qustodio, ao contrário da maioria, permite monitorar diversos dispositivos ao mesmo tempo, como o telefone do seu filho (seja Android ou iOS), além de dispositivos Windows, Mac e até mesmo Kindle!

O Qustodio permite que você proteja seus filhos contra predadores online, conteúdo impróprio e cyberbullying. Além disso, você pode definir limites de tempo de uso para impor hábitos positivos e um equilíbrio digital saudável. É possível também bloquear aplicativos, sites e jogos que você desaprova. O Qustodio permite que você faça tudo isso de maneira efetiva e fácil, cobrindo todos os dispositivos usados.

Além disso, você também pode monitorar chamadas e mensagens por SMS em aparelhos Android e iOS. É possível também rastrear suas localizações físicas com a função de cerca geográfica, que emite alertas em tempo real quando eles chegam ou saem dos locais salvos.

Preços

O aplicativo Qustodio tem planos adequados para famílias de vários tamanhos:

Plano para famílias pequenas com valor de US$ 54,95 por ano ou US$ 4,58 por mês. Permite monitorar até 5 dispositivos;

Plano para família média com valor de US$ 96,96 por ano ou US$ 8,00 por mês. Permite o monitoramento de até 10 dispositivos;

Plano para família grande com valor de US$ 137,95 por ano ou US$ 11,50 por mês. Permite o monitoramento de até 15 dispositivos.

👍 Prós Aplicativo com interface intuitiva e amigável;

Aplicativo com interface intuitiva e amigável; Cobre até 15 dispositivos em uma única assinatura;

Cobre até 15 dispositivos em uma única assinatura; Monitora vários tipos de plataformas com qualidade; 👎 Contras A filtragem de sites não funciona 100%;

A filtragem de sites não funciona 100%; É necessário instalar e desinstalar o aplicativo no aparelho a cada atualização.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias Não oferece plano mensal A partir de US$ 54,94 por ano de 5 até 15, dependendo do plano Android, iOS, Windows e Mac Apenas para demonstração Política de reembolso de 30 dias

Cocospy – Recursos de controle parental multiplataformas

O nosso sexto colocado, o Cocospy, tem o que muitos procuram a um preço competitivo. Isso porque você não precisa fazer root no dispositivo para instalar o app e obter acesso a todas as funcionalidades completas. Com este aplicativo inovador, você pode solucionar seus problemas, como a necessidade de bloquear sites no iPhone ou quem sabe de monitorar as mensagens de texto do seu filho no Android ou iOS. Ou seja, o Cocospy tem o que você precisa.

Além disso, os pais podem visualizar, gerenciar e bloquear o acesso dos filhos aos aplicativos e conteúdos online específicos. Vale dizer que o Cocospy é um dos melhores aplicativos espiões para monitorar o Facebook e outras atividades em redes sociais populares, assim como, aplicativos de mensagens.

Com esse aplicativo, você pode ainda marcar contatos como “suspeitos” e receber alertas sobre qualquer comunicação do seu filho com o contato incluído na lista de suspeitos.

Preços

Estes são os planos de preços disponíveis com Cocospy atualmente:

Plano Mensal com valor de US$ 49,99 por mês

Plano Trimestral com valor de US$ 29,99 por mês

Plano Anual com valor de US$ 12,50 por mês

Além disso, a empresa oferece uma opção de demonstração para que você possa usar o aplicativo por um dia inteiro por apenas US$ 1,00.

👍 Prós Excelente atendimento ao cliente;

Excelente atendimento ao cliente; Completo acesso dos pais ao aplicativo;

Completo acesso dos pais ao aplicativo; Bom controle parental em iPad;

Bom controle parental em iPad; Excelente desempenho no Instagram. 👎 Contras Não oferece teste gratuito;

Não oferece teste gratuito; Não conta com tantos recursos quanto alguns concorrentes.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 49,99 por mês US$ 12,50 por mês no plano anual Apenas 1 Android, iOS e tablets não tem Política de reembolso de 14 dias

The OneSpy – Confira ferramentas de controle parental avançadas

O nosso sétimo colocado é o TheOneSpy, que pode ser considerado um dos melhores aplicativos espiões para telefone, uma vez que conta com recursos avançados de spyware. Com esse aplicativo, você pode fazer gravações de tela e capturas de tela do dispositivo alvo, independentemente do que o usuário esteja fazendo.

Ao contrário da maioria dos aplicativos, você ainda pode gravar chamadas, incluindo aquelas feitas em aplicativos VoIP como o WhatsApp e Skype. Além disso, os pais também terão a possibilidade de aplicar filtros de navegação para gerenciar e monitorar a atividade de seus filhos na Internet, além de recursos de cerca geográfica com acesso a localização atualizada do dispositivo monitorado.

Preços

O aplicativo TheOneSpy tem vários planos dependendo do dispositivo que você deseja monitorar. Levando em consideração os dispositivos com Android, esses são os preços praticados no momento:

Para pagamentos mensais, os planos começam em US$ 25,00 por mês

Para pagamentos trimestrais, os planos começam a partir de US$ 15,00 por mês

Para pagamentos anuais, os planos começam em US$ 6,25 por mês

Infelizmente, os preços descritos acima são apenas para a versão Lite, uma opção que conta com poucas funcionalidades. Pela versão Premium você paga US$ 10,00 por mês no plano anual. A proporção de aumento do valor é considerável, mas não foge à média dos valores praticados no segmento pela concorrência. Já o monitoramento do iOS custa mais. Recomendamos consultar o site para determinar o melhor plano para você com base no dispositivo que deseja monitorar.

👍 Prós Oferece ótimos recursos;

Oferece ótimos recursos; Possui uma interessante ferramenta para gravação de tela;

Possui uma interessante ferramenta para gravação de tela; Oferece monitoramentos dos arredores dos aparelhos monitorados. 👎 Contras A versão Lite tem poucas funcionalidades;

A versão Lite tem poucas funcionalidades; Nem todas as funcionalidades funcionam como esperado.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 25,00 por mês na versão lite US$ 6,25 por mês na versão lite Apenas 1 Android, iOS; Windows e Mac Apenas para demonstração Política de reembolso de 14 dias

NetNanny – Excelente opção para controle parental em dispositivos iPhone e iPad

O oitavo aplicativo da nossa lista é uma fantástica opção de controle parental para quem deseja proteger seus filhos de conteúdo prejudicial como sites, aplicativos ou jogos. Além disso, o NetNanny pode te ajudar a gerenciar com eficiência o tempo que seus filhos passam utilizando os dispositivos, fazendo com que o aplicativo seja um dos melhores aplicativos de controle parental do mercado.

Você já deve ter se perguntado como tomar determinadas medidas para restringir o uso de celular por seus filhos. Várias dúvidas são comuns nessas horas. Como bloquear o YouTube no iPad ou sites no iPhone? Como saber com quem meu filho está conversando?

Com o NetNanny isso tudo fica mais fácil, pois o aplicativo oferece controle total de dispositivos iOS, Android e PC. Mas, o que é o melhor, você não precisa ter conhecimentos avançados para fazer as configurações. Tudo é muito intuitivo e sem complicações! Além de bloquear aplicativos e sites, você pode visualizar os aplicativos usados e as pesquisas que seu filho faz em buscadores como o Google, e receber alertas sobre assuntos que o preocupam, como pornografia, suicídio, armas ou drogas.

Preços

Atualmente, o aplicativo NetNanny oferece apenas 2 planos:

O primeiro concede monitoramento de até 5 dispositivos por US$ 59,99 por ano, o que equivale a US$ 11,00 por dispositivo;

O segundo plano concede monitoramento de até 20 dispositivos por US$ 89,99 por ano, o que equivale a US$ 5,00 por dispositivo.

Os preços descritos acima levam em consideração a promoção atual que fornece 30% de desconto. Estes preços estão, no entanto, sujeitos a alterações. Consulte sempre as promoções vigentes no momento da contratação.

👍 Prós Filtragem de conteúdo com base em ferramenta de IA;

Filtragem de conteúdo com base em ferramenta de IA; Monitoramento de até 20 dispositivos;

Monitoramento de até 20 dispositivos; Excelente aplicativo para quem deseja monitorar iPhone;

Excelente aplicativo para quem deseja monitorar iPhone; Conta com recurso de notificação. 👎 Contras Não tem recursos tão atrativos quanto os outros aplicativos da lista;

Não tem recursos tão atrativos quanto os outros aplicativos da lista; Não oferece versão gratuita;

Não oferece versão gratuita; Não tem plano mensal.

KidsGuard – Ótimo desempenho para usuários de dispositivos Android

O nono aplicativo da nossa lista já tem um histórico no mercado, pois é o sucessor de outro aplicativo de sucesso do mercado, o ClevGuard. Com uma nova roupagem, o KidsGuard Pro é um aplicativo de controle parental de qualidade com recursos avançados, como gravação de tela e monitoramento do ambiente do usuário em tempo real.

Além disso, o KidsGuard é um dos melhores aplicativos espiões do Tinder, e tem excelentes recursos para monitorar todas as redes sociais e aplicativos de mensagens tanto no Android, quanto no iOS. Dentre as mídias que é possível monitorar estão incluídos aplicativos como o Discord, Snapchat e Facebook, entre outros. Portanto, é uma excelente opção para quem tem filhos adolescentes.

Contudo é importante deixar claro que a versão iOS é decepcionante em comparação com a versão para Android. Ou seja, certamente não é a melhor se você deseja monitorar o iPhone ou iPad do seu filho. Mesmo assim, o KidsGuard oferece ótimos recursos e é interessante para ficar de olho em seus filhos, uma vez que a empresa oferece alguns recursos que não estão disponíveis em todos os aplicativos concorrentes, como capturas de tela remotas e gravação de chamadas.

Preços

Atualmente, o KidsGuard oferece os seguintes planos:

O plano Mensal por apenas US$ 29,95 por mês

O plano Trimestral por apenas US$ 16,65 por mês

O plano Anual por apenas US$ 8,32 por mês

Vale lembrar que o KidsGuard Pro oferece recursos impressionantes a preços incrivelmente competitivos, mas lembre-se de que esses preços estão sujeitos a alterações. Portanto, consulte sempre os preços vigentes antes de assinar.

👍 Prós Aplicativo perfeito para monitoramento de redes sociais;

Aplicativo perfeito para monitoramento de redes sociais; Funciona de maneira discreta;

Funciona de maneira discreta; Gravador de chamadas potente;

Gravador de chamadas potente; Excelente recurso de gerenciamento de tempo de uso do celular. 👎 Contras Suporte apenas por e-mail;

Suporte apenas por e-mail; Não funciona bem em dispositivos com iOS;

Não funciona bem em dispositivos com iOS; A função de cerca geográfica não funciona como deveria.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 29,95 por mês US$ 8,32 por mês no plano anual Apenas 1 Android e iOS Apenas para demonstração Política de reembolso de 30 dias

FamiSafe – Opção ideal para os pais e as escolas monitorarem as crianças

Último da lista, o FamiSafe possui uma sólida reputação na área de controle parental e por isso merece estar na nossa lista. O aplicativo oferece um recurso preciso de rastreamento de localização e permite aos pais gerenciarem o tempo que seus filhos utilizam o celular, assim como filtrar o conteúdo que eles podem ou não acessar.

Vale dizer que, o que se destaca na funcionalidade de filtragem de conteúdo é que você pode bloquear canais e sites do YouTube por categoria para proteger seu filho de material prejudicial. Além disso, você pode definir palavras personalizadas para receber alertas sempre que o FamiSafe detectar seu uso nas redes sociais, nas buscas ou em conversas por aplicativos de mensagens.

Outra funcionalidade bastante notória do aplicativo está na verificação do dispositivo monitorado em busca de fotos prejudiciais. Com os conteúdos encontrados, o aplicativo notifica você sobre qualquer coisa suspeita.

Preços

O FamiSafe tem bons planos, ideais para famílias e escolas. Confira os preços vigentes agora:

Plano Mensal por apenas US$ 10,99 por mês com monitoramento de até 5 dispositivos

Plano Trimestral por US$ 6,99 por mês com monitoramento de até 10 dispositivos

Plano Anual por US$ 5,08 por mês com monitoramento de até 10 dispositivos

Definitivamente, pagar apenas US$ 5,08 por mês para cobrir até 10 dispositivos é uma das ofertas mais atrativas de nossa lista. No entanto, o preço é proporcional aos recursos oferecidos. Se comparado a aplicativos como o mSpy, o FamiSafe não conta com funcionalidades tão boas, de modo que pode não suprir as suas necessidades. Mas, no geral, você terá acesso a um controle sólido da navegação e de aplicativos para oferecer à sua família um ambiente online seguro e controlado.

👍 Prós Aplicativo confiável e com preços acessíveis;

Aplicativo confiável e com preços acessíveis; Monitora até 10 dispositivos com apenas uma assinatura;

Monitora até 10 dispositivos com apenas uma assinatura; Oferece planos para família;

Oferece planos para família; Não requer rooting do aparelho. 👎 Contras Não oferece registro de chamadas;

Não oferece registro de chamadas; Menos recursos que os concorrentes.

Preço Mensal Preço Anual Dispositivos Rastreados Sistemas compatíveis Versão Gratuita Garantias US$ 10,99 por mês US$ 5,08 por mês no plano anual de 5 até 10 dispositivos Android, iOS, Windows e Mac Apenas para demonstração Política de reembolso de 7 dias

Compare os melhores aplicativos de controle parental

Para deixar mais fácil a sua análise e a sua comparação, preparamos uma tabela com todas as informações comparadas:

Melhores aplicativos de controle parental Preço mensal Preço Anual Dispositivo rastreados Compatibilidade Versão Gratuita Garantia mSpy US$ 69,90 US$ 16,66 por mês no plano anual 1 Android, iOS e tablet Apenas demonstração Política de reembolso de 14 dias EyeZy US$ 47,99 US$ 9,99 por mês no plano anual 1 Android, iOS e tablet demonstração + teste de 3 dias Política de reembolso de 14 dias uMobix US$ 49,99 US$ 11,66 por mês no plano anual 1 Android, iOS e tablet Apenas demonstração Política de reembolso de 14 dias Norton Family Não oferece US$ 49,99 por ano Ilimitado Android, iOS e Windows Teste gratuito de 30 dias Política de reembolso de 60 dias Qustodio Não oferece US$ 54,95 por ano no plano anual 5 Android, iOS, Windows e Mac Versão gratuita limitada Política de reembolso de 30 dias Cocospy US$ 49,99 US$ 12,50 por mês no plano anual 1 Android, iOS, Windows e Mac Apenas demonstração Política de reembolso de 14 dias TheOneSpy US$ 25,00 US$ 6,25 por mês no plano anual da versão lite 1 Android, iOS, Windows e Mac Apenas demonstração Política de reembolso de 14 dias NatNanny Não oferece US$ 59,99 por mês no plano anual 5 Android, iOS, Windows e Mac Não fornece Política de reembolso de 14 dias KidsGuard Pro US$ 29,95 US$ 8,32 por mês no plano anual 1 Android e iOS Apenas demonstração Política de reembolso de 30 dias FamiSafe US$ 10,99 US$ 5,08 por mês no plano anual 5-10 Android, iOS, Windows e Mac Apenas demonstração Política de reembolso de 7 dias

Como monitorar o telefone do seu filho – passo a passo

Grande parte dos melhores aplicativos de controle parental não impõe grandes complicações aos pais. Para demonstrar como é fácil instalar e usar, vamos usar o melhor aplicativo de controle parental da nossa lista. Veja aqui um tutorial sobre como começar a usar o controle parental do mSpy no Android:

1. Primeiro passo – Acesse o site do mSpy

O primeiro passo é acessar o site do mSpy. Você pode fazer isso clicando aqui. Após acessar o site, clique em “Experimentar agora”. Depois disso, é só criar sua conta, escolher o sistema operacional do dispositivo que deseja monitorar e selecionar o tipo de assinatura, anual, trimestral ou mensal.

Depois disso, você deverá informar um nome de usuário e uma senha. Então você receberá um e-mail do mSpy com a confirmação do seu cadastro. Para confirmar, clique no link e siga as orientações para concluir o processo. Depois você deve configurar as definições em seu painel de controle.

2. Segundo passo – Desative o PlayProtect

Para continuar configurando o mSpy, você precisará acessar as configurações do seu Play Store e desativar o PlayProtect no dispositivo de destino para garantir que você conseguirá fazer o download do mSpy sem nenhum problema.

3. Terceiro passo – Baixe o mSpy

Agora chegou a hora de baixar seu aplicativo mSpy. Para isso, você precisa acessar o e-mail enviado pelo mSpy, que incluirá uma URL para a instalação do aplicativo. Copie e cole o endereço no navegador do dispositivo de destino para iniciar o download.

Depois disso, você precisa aceitar fornecer todas as permissões exigidas pelo aplicativo para fazer a instalação. Em seguida, é só clicar em “Concluir instalação”:

Depois de instalado, você precisará fazer login em sua conta e escolher os recursos que deseja ativar. Agora que você já instalou e configurou o mSpy, está tudo pronto. Você pode monitorar a atividade do dispositivo em tempo real diretamente da tela do seu celular, sem complicação.

Mas, fique atento. Se você deseja monitorar o iPhone ou iPad do seu filho, você precisará acessar o aplicativo Cydia no dispositivo de destino para inserir o link do mSpy para a instalação.

Para saber mais sobre todos os detalhes do aplicativo, acesse o site do mSpy e leia todas as orientações detalhadas.

Como escolhemos os melhores aplicativos de controle parental?

Criamos esta lista dos dez melhores aplicativos de controle parental levando em consideração uma série de fatores que atestam a qualidade dos aplicativos avaliados, tudo para que você receba as informações mais relevantes e tenha em mãos as informações dos melhores aplicativos do mercado no momento. Nossa avaliação levou em consideração os seguintes fatores:

Facilidade de uso do aplicativo

Para nós, um aplicativo de controle parental não deve apenas preservar a facilidade do uso do aparelho, mas também deve ser fácil de instalar e configurar para que todos os pais possam instalar, configurar e usar os recursos necessários ao controle dos conteúdos acessados pelos filhos de forma fácil e rápida;

Custo-benefício do aplicativo

Similarmente, consideramos para nossa lista, os melhores aplicativos com bom custo-benefício. Portanto, levamos em conta os custos do aplicativo e as funcionalidades oferecidas;

Compatibilidade de dispositivos

Consideramos também os sistemas operacionais cobertos pelos melhores aplicativos de controle parental. Portanto, seu filho pode ter um iPhone, Android, tablet ou PC. Garantimos que nossos 10 principais oferecessem compatibilidade de qualidade para que você encontre o melhor aplicativo para as necessidades de sua família;

Avaliações dos clientes

Levamos em consideração o feedback dos clientes de cada aplicativo. Esse foi um fator importante em nosso top 10. Para isso, fizemos uma análise completa das avaliações dos clientes em sites para fornecer a você os principais prós e contras apresentados por usuários reais;

Gerenciamento digital

Levamos em conta também o gerenciamento digital dos aplicativos. Com isso, garantimos que os melhores aplicativos de controle parental pudessem bloquear e restringir o acesso a aplicativos e sites e fornecer a você os meios para gerenciar o tempo de uso.

Por fim, considerando esses fatores, criamos uma lista de aplicativos de controle parental projetados para ajudá-lo a gerenciar o tempo de uso do celular por seus filhos, definir limites online e muito mais. Nossa lista inclui, portanto, os aplicativos com recursos mais valiosos para os pais.

É sempre melhor conversar com seus filhos

Os melhores aplicativos de controle parental são úteis para garantir a segurança digital dos seus filhos. Mas nada substitui o diálogo familiar. Levando isso em consideração, as crianças não estão conscientes das ameaças que persistem online e podem entrar num ambiente digital perigoso sem sequer perceber. Neste ponto, uma conversa com pais pode servir para deixar as crianças informadas e evitar perigos involuntários.

Isso quer dizer que, com uma discussão aberta, você pode informar sobre a importância do uso responsável de celular e internet, bem como sobre os perigos que espreitam online e no mundo real para que seu filho entenda melhor sua intenção com o controle dos pais. Dito isto, a educação é essencial, mas ser aberto e honesto com seu filho também garantirá que a confiança que você construiu com ele não seja prejudicada se ele encontrar o aplicativo de monitoramento por conta própria.

Perguntas frequentes sobre aplicativos de controle parental