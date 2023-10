As 6 melhores carteiras físicas de criptomoedas em 2023

Com a segurança cibernética cada vez mais em voga, carteiras físicas de criptomoedas tornaram-se indispensáveis. Diferente de outras carteiras cripto, as carteiras de hardware ou carteiras físicas, como também são conhecidas, fornecem uma camada extra de proteção contra ameaças que surgem na conexão com a internet.

Todavia, nem todos os dispositivos são iguais. Assim, existem certos modelos de carteiras físicas de criptomoedas que são melhore que outros. Este artigo apresenta algumas das melhores carteiras físicas de criptomoedas em 2023. Começamos com a descrição do que é uma carteira física e as razões para escolhê-la.

O que é uma carteira física de criptomoeda?

Trata-se de um dispositivo eletrônico que armazena as chaves privadas de um usuário offline. Isso os torna virtualmente imunes a ataques de hackers. Muitas vezes, é um pequeno dispositivo do tipo plug-in que permite aos detentores de criptomoedas acessar seus criptoativos com segurança de qualquer lugar.

As vantagens de usar uma carteira física de criptomoedas

A maior vantagem de usar algumas das melhores carteiras físicas de criptomoedas é o nível de segurança que oferecem. Em resumo, normalmente contam com três recursos principais de segurança, conforme descrito abaixo.

Um sistema operacional, como Android para smartphones, macOS para computadores Apple e Microsoft Windows para PCs.

Uma verificação de autenticação anti-adulteração de várias etapas. Isso geralmente envolve a definição de um código PIN e uma senha.

Um componente físico (hardware) com um chip.

Agora que descrevemos as vantagens deste dispositivo, listaremos algumas das melhores carteiras físicas de criptomoedas dentre as opções mais confiáveis ​​para usar em 2023.

1) Ledge Nano S

A Ledger Nano S é uma carteira cripto projetada para transferir grandes quantidades de criptomoedas, como BTC, ETH e LTC. Lançada em 2016, é considerada mais segura do que os seus pares, que já sofreram violações de segurança no passado.

Com conectividade USD, interface de tela OLED clara e dois botões de navegação confortáveis, oferece aos usuários uma maneira fácil de armazenar e transferir mais de 1100 criptomoedas e ativos digitais suportados.

Em suma, esses são os principais recursos da Ledger Nano S:

Possui 3 tabelas de recuperação de seeds em branco.

Os usuários podem sincronizá-la com o Ledger Live, que é um aplicativo de desktop para dispositivos contábeis.

Usa chips T31H320 (proteção) e STM32F042 (OS) para proteção adicional.

Segurança EAL5+.



2) Trezor Model One

A Trezor Model One está entre as melhores carteiras físicas de criptomoedas, adequada para traders e detentores de múltiplas criptomoedas. Criado pela SatoshiLabs em 2013, a Model One usa o protocolo de transferência BIP32 e uma chave determinística hierárquica para gerar chaves determinísticas de backup ou BIP39.

Embora tenha sofrido algumas violações no passado, a carteira ainda apresenta um nível de segurança impressionante. Além disso, suporta mais de 1.000 ativos criptos e possui uma tela e dois botões físicos.

Em resumo, esse são os principais recursos da Trezor Model One:

Suporta Android, OSX, Windows e Linux.

Permite um maior grau de personalização em comparação com outros dispositivos.

Ela oferece suporte para integração de carteira de terceiros.

Segurança EAL5+.

3) SafePal S1

A SafePal S1 é uma carteira de hardware mais adequada para usuários de tokens Binance e ERC. Tem apoio da Binance e existe desde 2021 como uma opção mais acessível em comparação com Trezor e Ledger Nano S.

Primeiramente, permite a sincronização com o aplicativo móvel SafePal. Possui um cartão mnemônico que permite aos usuários armazenar os códigos iniciais mnemônicos e as chaves privadas. Como uma carteira física multi cripto, a SafePal S1 suporta Bitcoin, tokens BEP2, Binance Coin, moedas compatíveis com ERC-20 e Ethereum.

Em resumo, esses são os principais recursos da SafePal S1:

Não possui conectividade Wi-Fi, NFC ou Bluetooth.

Possui um mecanismo autodestrutivo que é ativado quando um vírus ou malware é detectado.

Ela permite que os usuários gerenciem portfólios por meio do aplicativo SafePal para iOS e Android

4) Ellipal Titan

A Ellipal Titan é melhor descrita como a primeira carteira de armazenamento refrigerada sem ar do mundo. Esta carteira cripto usa QR codes para transmissão de dados em vez de USB, Wi-Fi e Bluetooth.

Ela vem com seu próprio aplicativo Ellipal, onde as transações podem ser realizadas com algumas varreduras de QR codes. Com uma grande tela sensível ao toque e uma câmera embutida para fins de digitalização, ela armazena chaves privadas offline com segurança, sem possibilidade de conexão à Internet.

Como camada de segurança adicional, esta carteira de hardware exclui todas as chaves privadas se alguém tentar quebrá-las usando força externa.

Em resumo, esses são os principais recursos da Ellipal Titan:

Como não é necessária nenhuma conexão física, a Ellipal Titan usa tecnologia de QR code para transferir informações da carteira.

A verificação dos dados contidos nos códigos QR ocorre facilmente com um leitor QR.

Além de oferecer funções de carteira, a Ellipal Titan também permite aos usuários trocar moedas direto da própria carteira devido a parcerias com SWFT e Changelly.

Suporta 40 redes blockchain , com planos para adicionar mais redes com frequência.



5) KeepKey

KeepKey é uma carteira física de criptomoedas que usa protocolos de segurança avançados para evitar hacks e roubo de ativos digitais. É um dos três principais produtos da Shapeshift.

Além disso, a carteira suporta todas as principais criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Bitcoin Gold, Dogecoin e mais de 40 tokens ERC-20.

Em resumo, esses são os principais recursos da KeepKey:

Devido à integração com o ShapeShift, os usuários podem trocar seus ativos diretamente da carteira.

Os usuários da carteira também podem fazer login em outros serviços populares da carteira, como Mycelium e Electrum, diretamente do dispositivo.

A KeepKey possui um dos maiores displays de todo o mercado de carteiras de hardware.

6) Ngrave Zero

A Ngrave Zero se descreve como uma carteira cripto de última geração que já ganhou a atenção de investidores como DFG Group, Morning Star Ventures e Woodstock Fund. Ademais, a carteira é 100% fechada, com certificações ROHS e CE e possui segurança EAL7.

Outros recursos físicos relacionados à segurança incluem proteção de pinos, scanners biométricos e sensor de luz.

Em resumo, essas são os principais recursos da Ngrave Zero:

A Ngrave Zero se conecta usando QR codes e não requer Bluetooth, USB, NFC ou Wi-Fi. Isso a torna o dispositivo de carteira independente ideal.

A carteira gera uma chave privada offline conhecida como chave Ngrave Perfect.

A carteira faz backup de frases-seeds usando o Ngrave Graphene, que é feito com duas placas de aço inoxidável resistentes a danos ambientais.

Conclusão

Em suma, as melhores carteiras físicas de criptomoedas são conhecidas pelo alto grau de segurança que oferecem. No entanto, não são para todos, especialmente os novatos.

As carteiras de hardware normalmente exigem que os usuários executem algumas configurações e operações complexas. Além disso, exigem que você faça backup das informações regularmente, para o caso de extravio.

Contudo, o maior destaque é a tranquilidade que os usuários obtêm quando armazenam seus fundos em uma carteira física de criptomoedas.

Perguntas Frequentes