Melhores cassinos de blackjack online em 2023: Como jogar Blackjack com dinheiro real

Os melhores cassinos de blackjack online

A seguir, iremos nos focar nas melhores plataformas de cassinos online, com blackjack onde pode jogar com dinheiro real. Além disso, reservamos um tempo para desvendar alguns dos principais incentivos para você jogar, como ofertas de blackjack ao vivo, escolha de jogos, bônus de plataforma, métodos bancários e muito mais.

Lembre-se de que cada opção abaixo corresponde a um cassino online totalmente licenciado que aceita prontamente jogadores do país todo. Wild Casino – O melhor casino de blackjack online em 2023 Everygame – Promoções dedicadas para blackjack online Bovada – O melhor casino de blackjack online para jogadores do Brasil BC.Game – Mais de 99 jogos de blackjack disponíveis Las Atlantis – Limites e apostas variadas para blackjack online Super Slots – Vários títulos, incluindo blackjack multi-mãos Slots.lv – Depósitos e retiradas cripto rápidas Ignition – Um dos principais destinos para blackjack com crupiê ao vivo El Royale – Interface suave com integração móvel com dinheiro real Cafe Casino – Bônus de primeiro depósito líder BetOnline – Uma boa variedade de bônus e promoções

Análise dos melhores cassinos blackjack online

Vamos agora revelar em nossa escolha dos dez principais sites de casino de blackjack online que deixarão a sua marca em 2023. Embora cada opção esteja repleta de características únicas, incentivos no local e estilos de jogo, certos sites superam outros em algumas áreas principais. Então, qual deles está no topo da lista e como você pode se registrar?

Lembre-se de que cada uma das plataformas de cassino online de blackjack abaixo são entidades offshore totalmente credenciadas e licenciadas, o que significa que aceitam prontamente jogadores brasileiros e de vários outros países.

Fundado em 2017, o Wild Casino é um cassino líder de blackjack online e um dos favoritos dos jogadores do Brasil. Lar de mais de 350 jogos diferentes, incluindo blackjack, caça-níquéis, jogos de mesa, ofertas de cassino ao vivo e muito mais.

O Wild Casino trabalha com fornecedores líderes de software, como a Nucleus Gaming, para garantir uma experiência de jogo imersiva, intuitiva e de carregamento rápido com os melhores pagamentos.

Em resumo, você encontrará mais de 12 variedades de blackjack no local, incluindo 21-Burn, Switch e Super 7, bem como o sempre popular formato americano. Além disso, o Rolling Stack mantém a ação interessante, onde uma série de apostas paralelas podem ser feitas durante o jogo.

O conjunto de dealers de blackjack ao vivo do site oferece cerca de 10 seleções diferentes, incluindo mãos únicas e múltiplas. Existem também mesas VIP com limites mais elevados. O conjunto de benefícios inclui crupiê ao vivo, design elegante e intuitivo, estatísticas de jogadores em tempo real e informações importantes prontamente exibidas.

Oferta recorrente de boas-vindas entre as mais altas

Quando se trata de promoções e incentivos, o Wild Casino não decepciona. A oferta recorrente de boas-vindas do site é uma das mais altas e pode ser resgatada em cinco depósitos separados. Outras ofertas incluem um desconto semanal de 10%, recarga semanal e um jackpot progressivo recorrente no blackjack do Wild Diamond 7.

No que diz respeito aos métodos de pagamento, o Wild Casino tem mais de 25 opções para escolher. Os tempos de resposta geralmente são rápidos e o site presta atenção especial às principais formas de transações com criptomoedas, como Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) e similares.

👍 Prós

Oferta de boas-vindas líder em cinco depósitos separados.

Oferta de boas-vindas líder em cinco depósitos separados. Bônus de indicação de 200% até US$ 200.

Bônus de indicação de 200% até US$ 200.

Os melhores jogos de blackjack.

A opção de jogar blackjack online com um elegante terno de crupiê ao vivo.
Vários métodos bancários, incluindo criptomoedas importantes. 👎 Contras

Nenhum aplicativo móvel dedicado.

2. Everygame – Promoções dedicadas para blackjack online

Em suma, a história das apostas do Everygame remonta a 1996. Atualmente é tão bem-visto como sempre foi e é considerado um dos melhores cassinos online de blackjack. Lar de mais de 200 mesas (opções), caça-níquéis e títulos com crupiê ao vivo, o Everygame trabalha com alguns dos melhores fornecedores de software do mundo, como RealTime Gaming e WGS Technology, tudo para garantir que seus jogos permaneçam avançados e divertidos, com atraso zero e uma série de incentivos importantes.

Como um cassino líder de blackjack online, o Everygame abriga cerca de 10 títulos diferentes, incluindo formatos americanos e europeus, Super 7 e Super 21. Assim como uma variedade de ofertas de single ou multi decks. Os buy-ins começam em torno de US$ 5 por mão e chegam a US$ 1.000.

Ademais, o cassino com crupiês ao vivo oferece diversas seleções de blackjack com vários buy-ins e limites. Os crupiês são gentis e avançam o jogo de forma eficiente, ademais os meios de pagamentos são alguns dos melhores do mercado. O Everygame também possui um aplicativo móvel dedicado para apostas com dinheiro real em qualquer lugar.

As principais promoções do site incluem um bônus de boas-vindas dedicado, recargas recorrentes e torneios semanais de blackjack. Existe também um programa de fidelidade dedicado. Os métodos bancários incluem Visa/Mastercard, eWallets e algumas criptomoedas importantes.

👍 Prós

Vários títulos de blackjack e opções com dealer ao vivo.

Vários títulos de blackjack e opções com dealer ao vivo. Um site intuitivo com 2 layouts diferentes.

Um site intuitivo com 2 layouts diferentes.

Ótimos bônus, promoções e incentivos de fidelidade.

Aplicativo móvel dedicado para jogos com dinheiro real.
Suporte ao cliente ao vivo. 👎 Contras

Menos variações de blackjack online.

Menos variações de blackjack online. Menos métodos bancários de criptomoedas.

3. Bovada – O melhor cassino de blackjack online para jogadores do Brasil

Um dos principais destinos para quem busca por cassinos online de blackjack e líder em todos os jogos, o Bovada foi fundado em 2011 e hoje o site abriga mais de 300 títulos, incluindo caça-níquéis, jogos de mesa, experiências com dealer ao vivo e muito mais.

O site é totalmente otimizado para dispositivos móveis e desktop e trabalha com os principais fornecedores de software para garantir uma jogabilidade de alto nível.

Além disso, o site abriga cerca de 15 seleções de blackjack online com dinheiro real, incluindo Double-Deck, Super 21, Switch e Perfect Pairs, bem como formatos europeus e americanos. Os buy-ins começam em US$ 5 e chegam a US$ 400 por mão em mesas de limites altos.

A área de blackjack com crupiê ao vivo do Bovada oferece mais de 30 títulos diferentes, com limites que começam em US$ 10 e vão até US$ 5.000, dependendo da mesa. A ação é rápida e intuitiva, com telas interativas, dealers profissionais e interface simplificada.

Embora não seja o mais alto desta lista, o bônus de boas-vindas recorrente do Bovada tem um rollover menor, o que facilita o desbloqueio. Outras promoções na casa incluem um bônus recorrente de cassino Bitcoin, bem como recargas e descontos semanais.

👍 Prós

Uma ampla gama de opções para jogar blackjack online.

Uma ampla gama de opções para jogar blackjack online. Vários métodos bancários, incluindo criptomoeda.

Vários métodos bancários, incluindo criptomoeda.

Bônus de indicação dedicado e incentivos de fidelidade.

Integração móvel central para jogabilidade com dinheiro real.
Suporte ao jogador ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. 👎 Contras

Limites de retirada semanais mais baixos.

Limites de retirada semanais mais baixos. Bônus de boas-vindas menor.

4. BC.Game – Mais de 99 jogos de blackjack disponíveis em casino ao vivo e jogos de mesa

O BC.Game existe desde 2017 e foi um dos primeiros de uma longa linha de cassinos cripto online que estão se tornando cada vez mais populares e a plataforma combina uma variedade de jogos clássicos de cassino, nomeadamente blackjack, e a capacidade de negociar Bitcoin por meio de vários jogos específicos de Bitcoin.

Com um catálogo de jogos de mais de 10.000 jogos, este cassino cripto é um concorrente importante deste ramo, independentemente das suas preferências. Ademais, o BC.Game tem muitos jogos de blackjack de cassino ao vivo e até alguns exclusivos.

Além disso, o número impressionante de jogos de blackjack disponíveis atualmente chega a mais de 99 e você pode encontrar algumas variantes realmente divertidas e estranhas por lá.

Em termos de design, o BC.Game parece um pouco futurista e, ademais, disponibiliza um sistema de menu simplificado para navegar entre os jogos. Ele também tem a capacidade de alternar entre os modos claro e escuro e um impressionante site de cassino móvel acessível através da maioria dos smartphones.

Todos os métodos de pagamento no BC.Game são baseados em cripto e você tem mais de 30 moedas para escolher.

👍 Prós

Cassino cripto com bônus cripto.

Cassino cripto com bônus cripto. Jogos exclusivos vinculados a criptomoedas.

Jogos exclusivos vinculados a criptomoedas.

Mais de 10.000 jogos de cassino.
Ótima equipe de atendimento ao cliente que inclui chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana. 👎 Contras

Uma taxa sobre saques.

5. Las Atlantis – Limites e apostas variadas para blackjack online

Fundado em 2020, Las Atlantis é uma plataforma cativante e um cassino líder entre os cassinos de blackjack online. O site abriga 200 jogos diferentes, incluindo slots com jackpot, novos lançamentos, diversos jogos de mesa e muito mais.

O software é fornecido principalmente pela Real Time Gaming e pela Visionary iGaming, e o site é totalmente compatível tanto para desktop quanto para dispositivos móveis.

Embora não entregue a seleção mais ampla desta lista, o Las Atlantis oferece 6 títulos diferentes de blackjack, incluindo 21 Blackjack, Perfect Pairs e Suit Em Up, para citar alguns.

Também existe a opção de jogar seus títulos favoritos de blackjack no modo de demonstração antes de apostar qualquer dinheiro. No momento, o Las Atlantis não possui seu próprio conjunto dedicado de crupiê ao vivo para blackjack online.

Ponto positivo é que o cassino tem seu próprio bônus de boas-vindas dedicado, bem como recargas recorrentes em slots. No entanto, gostaríamos de ver mais promoções e incentivos centrados no blackjack chegando ao site em breve.

Os métodos bancários incluem Visa/Mastercard, bem como criptomoedas líderes como Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT), para citar alguns.

👍 Prós

Uma boa oferta de boas-vindas na casa.

Uma boa oferta de boas-vindas na casa. Uma seção dedicada para jogos especializados.

Uma seção dedicada para jogos especializados.

Integração móvel.
Equipe de suporte ao jogador 24 horas por dia, 7 dias por semana. 👎 Contras

Nenhuma seção para blackjack com crupiê ao vivo.

6. Super Slots – Vários títulos, incluindo blackjack multi-hand

O Super Slots oferece muito mais do que apenas slots. Fundado em 2020, o site foi reconhecido como um cassino líder de blackjack online. Lar de mais de 200 jogos diferentes, incluindo caça-níquéis com jackpot, jogos de mesa e um conjunto dedicado de crupiês ao vivo, a plataforma é colorida, intuitiva e divertida de explorar, com títulos dos principais fornecedores de software, como Nucleus e Rival.

Os mais de 25 métodos de pagamento da plataforma incluem Visa/Mastercard, P2P e uma série de criptomoedas importantes, incluindo Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) e similares. Além disso, o site tem trabalhado muito para integrar sua oferta de jogos móveis divertidos em qualquer lugar.

Afinal, você encontrará cerca de 12 títulos de blackjack, incluindo variações de multi e single deck, bem como Super 7, Pirate 21 e 21 Burn. Há também um divertido jogo de torneio de blackjack com várias fases eliminatórias e uma grande premiação.

Por isso, o Super Slots abriga os melhores títulos de cassino ao vivo, com jogabilidade rápida e buy-ins mais baixos. Escolha entre 8 jogos diferentes de blackjack online com dinheiro real, incluindo mesas de vários baralhos e pagamentos antecipados.

As apostas começam em torno de US$ 10 e vão até US$ 2.000, dependendo do jogo. Você também terá a opção de alterar o layout da página para o esquema de cores de sua preferência (preto ou vermelho).

Em suma, as promoções incluem uma oferta calorosa e recorrente de boas-vindas em seis depósitos separados, bem como bônus cripto regulares, um desconto semanal de 10% e um jackpot progressivo no Wild Diamond 7’s.

👍 Prós

Bônus de boas-vindas para os 6 primeiros depósitos.

Bônus de boas-vindas para os 6 primeiros depósitos. Forte bônus de indicação.

Forte bônus de indicação.

2 layouts de cassino com crupiê ao vivo.

Vários métodos bancários, incluindo cripto.
Descontos semanais e jackpots progressivos. 👎 Contras

Menos torneios voltados para blackjack.

7. Slots.lv – Depósitos e retiradas cripto rápidos

Fundada em 2013, a Slots.lv é uma plataforma colorida e vibrante e um cassino líder de blackjack online. Lar de mais de 150 jogos, incluindo blackjack, slots 3D, vídeo pôquer e mesas com crupiê ao vivo, o site oferece uma jogabilidade rápida, eficaz e cativante para desktop e dispositivos móveis.

Por isso, acesse a categoria de blackjack do site e você encontrará cerca de 8 títulos. Entre eles, mesas americanas e europeias e seleções de recursos como Double Deck, Perfect Pairs e Zappit blackjack.

O Slots.lv tem sua própria categoria de cassino ao vivo com os principais títulos de blackjack online. Ademais, o feed ao vivo do site mantém a ação em andamento, com dealers profissionais e amigáveis, estatísticas em execução e um recurso de chat ao vivo. O software de mesa ao vivo é fornecido pela Visionary iGaming, líder do setor em envolventes jogos de cassino ao vivo.

Você pode escolher entre uma variedade de métodos bancários seguros com retornos rápidos em depósitos e retiradas, incluindo Visa/Mastercard, bem como opções de cripto importantes como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) e muito mais.

Você encontrará uma seleção decente de promoções e incentivos aos jogadores na casa, incluindo um bônus de boas-vindas dedicado, bem como prêmios de jackpot em jogos de cassino. Há também um programa de indicação de 100% até US$ 200 para trazer novos jogadores ao site.

👍 Prós

O melhor bônus de boas-vindas em vários depósitos.

O melhor bônus de boas-vindas em vários depósitos. Mais de 150 títulos e categorias diferentes no local.

Mais de 150 títulos e categorias diferentes no local.

Bônus de indicação de novos jogadores de 100% até US$ 200.

Vários métodos bancários, incluindo criptomoedas.
Conjunto intuitivo de crupiê ao vivo com tutoriais integrados. 👎 Contras

Menos títulos de blackjack em geral.

Menos títulos de blackjack em geral. Nenhum aplicativo móvel dedicado.

8. Ignition – Um dos principais destinos para jogar blackjack com crupiê ao vivo

O Ignition tem sido uma plataforma de jogos de ponta e um cassino de blackjack online líder desde 2016. O site abriga cerca de 300 jogos diferentes, incluindo slots de jackpot, mesas em destaque e um extenso conjunto de dealers ao vivo.

O site é totalmente compatível com apostas com dinheiro real em computadores e dispositivos móveis. E lança regularmente novos jogos dos principais fornecedores.

Em resumo, os jogos de blackjack padrão incluem títulos de um e vários baralhos, abrangendo formatos americanos e europeus, com títulos em destaque incluindo Double Deck, Perfect Pairs e Zappit blackjack, entre outros.

Os métodos bancários rápidos e seguros do site incluem criptomoedas relevantes como Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e similares. O Ignition tem uma das melhores ofertas de cassino ao vivo, com 32 títulos diferentes de blackjack e uma variedade de limites que variam de US$ 10 a US$ 3.000, dependendo da mesa.

Além disso, as mesas acomodam até 7 jogadores ao mesmo tempo. E os dealers amigáveis ​​conduzem a ação de maneira profissional e envolvente.

Finalmente, você encontrará algumas ofertas e incentivos importantes para jogadores novos e existentes, incluindo um bônus de boas-vindas dividido entre jogos de cassino e pôquer, bem como recargas regulares e um clube de fidelidade dedicado onde você pode acumular pontos por jogar com frequência.

👍 Prós

Mais de 32 títulos de blackjack com crupiê ao vivo.

Mais de 32 títulos de blackjack com crupiê ao vivo. Equipe de suporte ao jogador 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Equipe de suporte ao jogador 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Promoções e incentivos centrados em criptomoedas.
Incentivos de fidelidade na casa. 👎 Contras

Maior rollover em certas promoções.

9. El Royale – Interface suave e integração móvel com dinheiro real

Outro recém-chegado à comunidade de cassinos blackjack online, mas não menos emocionante – o El Royale é o lar de mais de 100 títulos e categorias de jogos diferentes, incluindo jogos de mesa, slots e uma área com títulos de dealer ao vivo. O site é colorido, fácil de navegar e vem repleto de promoções, métodos bancários e fornecedores de software líderes no mercado.

A categoria dedicada para blackjack online do site inclui títulos importantes como Perfect Pairs, Super 7, Super 21 e Suite Em Up, bem como variações atrativas nos formatos americano e europeu. Por isso, os limites são razoáveis, a jogabilidade é rápida e a dedicada equipe de suporte ao jogador do site garante que nenhuma pergunta fique sem resposta.

Em resumo, a categoria de blackjack com dealer ao vivo do El Royales é elegante e sub categorizada em alguns limites e estilos de jogo diferentes. A plataforma funciona com a Visionary iGaming (ViG), um importante fornecedor de software que inclui mesas com pagamentos antecipados, com vários baralhos e algumas seleções VIP.

Navegue pela página de promoções dedicada do site e você encontrará alguns incentivos recorrentes, incluindo uma oferta de boas-vindas em jogos de cassino. Além disso, há recargas ocasionais, desafio de tabela de classificação e similares. Você pode depositar, apostar e sacar dinheiro real usando uma variedade de métodos de pagamento, incluindo Visa/Mastercard e criptomoedas.

👍 Prós

Interface intuitiva com jogabilidade móvel a dinheiro real.

Interface intuitiva com jogabilidade móvel a dinheiro real. Seção dedicada de blackjack com vários títulos.

Seção dedicada de blackjack com vários títulos.

Principais métodos bancários, incluindo criptomoedas.
Equipe de suporte ao jogador 24 horas por dia, 7 dias por semana. 👎 Contras

Menos promoções voltadas para blackjack.

10. Cafe Casino – Bônus de primeiro depósito líder

Lançado em 2016, o Cafe Casino é relativamente novo no cenário, mas ainda assim é um cassino de blackjack online confiável e divertido. Com software licenciado de líderes do setor, como Rival Gaming, Betsoft e Revolver, a plataforma garante que seus 180 slots e mesas sejam cativantes, aprimorados graficamente e recompensadores, tanto em dispositivos móveis, quanto em computadores.

A categoria dedicada de blackjack do Cafe Casino abriga os mais recentes títulos e ofertas para mesas de um e vários baralhos. Você também encontrará variantes interessantes, como Perfect Pairs e Double Deck, onde apenas dois decks padrão são usados ​​no jogo.

Embora o Cafe Casino tenha muito menos seleções de crupiê ao vivo do que alguns concorrentes, ele compensa isso em termos de variedade de buy-in, velocidade de jogo e ganhos potenciais.

A jogabilidade de blackjack ao vivo é perfeitamente tranquila e inclui algumas seleções VIP, bem como o sempre popular formato de pagamento antecipado. As apostas começam em US$ 15 e vão até US$ 3.500.

Além disso, o Cafe Casino distribui mais de US$ 5 milhões em jackpots mensais, em uma série de torneios, promoções e incentivos de recompensas. Os principais bônus no local incluem uma oferta fixa de boas-vindas para depósitos iniciais, bem como um bônus misterioso toda semana.

👍 Prós

Mais de US$ 5 milhões em jackpots mensais.

Mais de US$ 5 milhões em jackpots mensais. Equipe de suporte ao jogador ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Equipe de suporte ao jogador ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Limites de retirada semanais mais altos.
Métodos de pagamento rápidos, incluindo criptomoedas. 👎 Contras

Nenhum aplicativo dedicado para Android ou iOS.

11. BetOnline – Uma boa variedade de bônus e promoções

A BetOnline ocupa uma posição entre os principais cassinos de blackjack online em 2023. Fundado em 2004, o site abriga cerca de 300 jogos em uma série de categorias diferentes, incluindo blackjack, caça-níquéis, ofertas de cassino ao vivo, pôquer e muito mais.

Visite o portal dedicado ao blackjack e você encontrará uma série de títulos relevantes. Entre esses, formatos europeus, espanhóis e americanos, bem como títulos alternativos, como 21 Burn, Double Exposure, Rolling Stack e similares. Existem também alguns recorrentes torneios de blackjack disponíveis.

A BetOnline tem cerca de 10 títulos de blackjack com crupiê ao vivo, incluindo um VIP, apostas ilimitadas e um sistema de pagamento antecipado para saídas mais rápidas. Você também pode escolher entre um layout de cassino ao vivo preto ou vermelho para alterar sua estética e personalizar sua jogabilidade.

Efim, não é nenhum segredo que a BetOnline tem algumas das melhores promoções, recompensas e incentivos aos jogadores do ramo. Por isso, a qualquer momento você encontrará uma oferta de boas-vindas líder do setor para depósitos iniciais em métodos de pagamento cripto e fiduciários, bem como recargas regulares e reembolsos em dinheiro.

👍 Prós

Oferta de boas-vindas líder do setor.

Oferta de boas-vindas líder do setor. Integração móvel central com apostas em dinheiro real.

Integração móvel central com apostas em dinheiro real.

Variedade de títulos de blackjack.

Opções separadas de suítes de cassino ao vivo.
Um importante incentivo de referência. 👎 Contras

Falta de bônus sem depósito.

Comparando os melhores cassinos blackjack online

Abaixo está uma comparação das nossas onze principais plataformas de casino de blackjack online. Embora alguns tenham mais variedade, cada um continua sendo uma entidade de jogos de classe mundial e um dos principais concorrentes nesta lista.



Cassino Jogos de Blackjack Blackjack ao vivo Blackjack de vários baralhos Principais fornecedores de software Wild Casino mais de 11 ✅ ✅ Betsoft, Nucleus Gaming, Fresh Deck Studios Everygame mais de 4 ✅ ✅ RealTime Gaming, Visionary iGaming Bovada mais de 8 ✅ ✅ Visionary iGaming, Rival, RealTime Gaming e vários outros BC.Game mais de 99 ✅ ✅ Visionary iGaming, Rival, RealTime Gaming, Revolver Gaming Las Atalntis mais de 3 ❌ ✅ RealTime Gaming Super slots mais de 15 ✅ ✅ Betsoft, Rival, Visionary iGaming, Nucleus Slots.lv mais de 8 ✅ ✅ RealTime Gaming, Betsoft Ignition mais de 8 ✅ ✅ Rival Gaming, RealTime Gaming El Royale mais de 3 ✅ ✅ RealTime Gaming Cafe Cassino mais de 8 ✅ ✅ RealTime Gaming BetOnline mais de 16 ✅ ✅ Visionary iGaming, Betsoft

O que é blackjack? Como funciona

O blackjack continua a ser um jogo de cassino exclusivo e um favorito para jogadores de todos os estilos e níveis de habilidade. Em suma, os objetivos são simples: você quer ganhar o jogo comprando cartas que totalizam 21 ou que se aproximem mais de 21 pontos do que o dealer.

Por isso, você pode optar por acertar, ou seja, pegar outra carta na esperança de acertar 21. Bem como parar, ou seja, não pegar outra carta e jogar a mão existente.

Do lado do jogador também existe a opção de dobrar – ou seja, aumentar a aposta inicial em 100%. Isso é feito quando você está confiante em sua mão e em sua capacidade de totalizar 21.

Enfim, os jogadores também podem optar por dividir – ou seja, criar duas mãos separadas. Isto só pode ser feito quando emitido com pares e requer uma aposta adicional na segunda mão.

Finalmente, se as cartas não estiverem a seu favor, você pode optar por desistir – ou seja, encerrar a mão imediatamente e perder metade da aposta inicial.

Como jogar blackjack online

Ao jogar blackjack online, há um conjunto de regras fixas a seguir. Em primeiro lugar, na maioria dos formatos clássicos de blackjack, os Ases valem 11 ou 1. As cartas ilustradas valem 10 cada e todas as outras cartas mantêm o seu valor nominal. Aqui estão algumas das principais regras do blackjack para você começar:

No início do jogo, cada jogador recebe do dealer duas cartas viradas para cima.

O dealer distribui duas cartas para si mesmo (uma virada para cima e outra virada para baixo).

O objetivo é tirar cartas que totalizem, ou cheguem o mais próximo possível, de 21.

Se a sua mão exceder 21, você perde o jogo (e o valor apostado na mão).

Se a mão do dealer for superior a 21, todos os jogadores ganham.

Se a mão pontuar 16 ou menos, o dealer precisará comprar uma carta adicional.

Se a mão dos jogadores for de 17 a 21, o dealer irá parar.

Os jogadores podem optar por dobrar logo após as duas cartas iniciais serem distribuídas.

Os jogadores também podem dividir qualquer par para criar uma segunda mão.

Como se inscrever em um cassino online de blackjack

Pronto para começar a jogar no melhor cassino online de blackjack? Tenha certeza de que o processo é tão simples e rápido quanto possível.

Aqui estão os passos necessários para registrar sua nova conta de jogador usando o Wild Casino como exemplo.

Criar uma nova conta



Vá até o Wild Casino e clique no botão laranja "Join Now" no canto superior direito da tela. A partir daí, um formulário aparecerá solicitando que você insira alguns dados pessoais. Preencher o formulário



Aqui você precisará preencher algumas informações pessoais importantes, incluindo seu nome, data de nascimento, número de telefone, e-mail e o local de onde você está fazendo login. Você também precisará criar uma senha exclusiva e concordar com os termos e condições do site. Depositar fundos



Depois de verificar seu endereço de e-mail e confirmar sua conta, você estará pronto para fazer seu primeiro depósito no site. Vá até a página do caixa e selecione o método que deseja depositar na lista de opções disponíveis. Não se esqueça de adicionar códigos de bônus de primeiro depósito relevantes, quando aplicável. Encontrar os escalações de blackjack



Com seus fundos liberados e sua conta criada, tudo o que resta fazer é encontrar seus jogos de blackjack favoritos. Percorra a categoria dedicada de blackjack do site (com crupiê padrão ou ao vivo) e escolha o jogo certo para você.

Como classificamos os melhores cassinos online para blackjack

Ao avaliar e analisar os melhores cassinos blackjack online, levamos em consideração certos critérios. As plataformas online que atendem e excedem os critérios abaixo aparecerão no topo da lista. Veja como classificamos os melhores cassinos de blackjack online.

Bônus e promoções

Primeiramente, oferecer as melhores promoções para jogadores novos e existentes faz uma grande diferença na classificação dos melhores cassinos de blackjack online. Pontos extras são concedidos para promoções onde os critérios de rollover podem ser resgatados no blackjack, bem como a opção de reivindicar bônus maiores ao fazer depósitos em criptomoedas. Além disso, programas de referência e incentivos de fidelidade trazem um mérito extra.

Variedade de blackjack

Igualmente importante, ter uma oferta variada de blackjack é um fator determinante para todas as plataformas líderes. Procuramos pelo menos dez títulos diferentes (ou mais) em vários formatos diferentes, como pagamentos antecipados e uma ampla gama de limites. Por isso, jogos como Perfect Pairs, Blackjack Switch e Double Deck oferecem variedade e são um importante valor agregado a ser considerado.

Opções de pagamento

Inegavelmente, é vital que os melhores cassinos blackjack online tenham as melhores opções de pagamento disponíveis para escolher. Inclusive métodos tradicionais, opções de eWallets e uma série de criptomoedas. Os sites que cobram comissões mais baixas sobre saques são vistos de forma mais favorável e classificados no topo da lista.

Compatibilidade móvel

Embora seja raro encontrar sites com seus próprios aplicativos móveis dedicados, estamos sempre em busca de uma forte compatibilidade móvel para dispositivos Android e iOS. Ao jogar através de smartphones, todas as principais plataformas de casino devem trabalhar arduamente para garantir uma integração suave, jogabilidade rápida, atraso zero e facilidade de navegação.

Atendimento ao cliente

Finalmente, ter a melhor equipe de apoio ao jogador disponível faz toda a diferença entre um bom e um excelente casino online de blackjack. Procuramos assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana, por telefone, e-mail ou chat ao vivo.

As equipes de suporte devem responder rapidamente e estar atualizadas com os mais recentes bônus, incentivos e sistemas de recompensa no local. Outros pontos vão para fortes páginas de perguntas frequentes no local.

Jogos de blackjack online mais populares para jogar com dinheiro real

O blackjack sempre foi um dos favoritos e, ao longo dos anos, o jogo se dividiu em algumas variações e estilos de jogo importantes. Abaixo estão alguns dos formatos de blackjack online mais populares.

Blackjack de baralho único

Como o nome indica, o Single Deck Blackjack é jogado em um baralho de 52 cartas e é uma variante popular tanto para jogadores iniciantes quanto para jogadores experientes. Com menos cartas em jogo, a vantagem da casa é reduzida para 0,3% e oferece as melhores chances de vitória durante um período de jogo mais longo.

Blackjack de vários baralhos

Ao jogar Multi Deck Blackjack, pode haver de 6 a 8 baralhos em jogo ao mesmo tempo. Os blackjacks (21) são menos frequentes em formatos de vários baralhos e a vantagem da casa tende a ser substancialmente maior do que você encontraria em uma mesa de baralho único.

Blackjack americano

Geralmente, o blackjack americano é a forma mais comum de jogo. Com uma vantagem da casa de cerca de 0,5%, o blackjack americano, ou padrão, segue as regras originais do jogo, onde o objetivo é tirar cartas até um total de 21 ou chegar mais perto de 21 do que o dealer.

Blackjack europeu

Uma ligeira ramificação do formato clássico de blackjack – o blackjack europeu difere porque traz uma vantagem de casa mais alta e sequências de negociação mais rigorosas. Embora os jogadores possam dividir até 3 vezes segundo as regras americanas, só podem dividir uma vez num jogo de blackjack europeu. Eles também podem dobrar na divisão.

Blackjack double deck

Uma versão divertida do jogo de blackjack tradicional, segue o mesmo formato padrão de blackjack, mas difere em sua estrutura de apostas, onde os jogadores podem fazer uma aposta paralela no caso de as duas primeiras cartas distribuídas surgirem como pares. Se sua aposta paralela for bem-sucedida, você vencerá.

Blackjack de perfect pairs

Com as mesmas regras do blackjack clássico, o Perfect Pairs vem com um toque diferente nas apostas. No início de cada mão, os jogadores têm a oportunidade de fazer uma aposta extra e apostar se as duas primeiras cartas distribuídas serão ou não o mesmo número. Se o seu par for do mesmo valor e naipe (ou seja, um par perfeito), você receberá um pagamento de 30:1.

Blackjack switch

Patenteada em 2009, esta variação do blackjack é uma forma divertida e emocionante de mudar o seu jogo e aumentar as suas probabilidades no processo. No Blackjack Switch cada jogador receberá duas mãos no início do jogo. Eles terão então a opção de jogar essas mãos separadamente e trocar a segunda carta distribuída entre as mãos. Você precisará fazer apostas idênticas para cada mão.

Jogo de blackjack com crupiê ao vivo

Parte da emoção de jogar blackjack vem do formato do dealer ao vivo. Comum em todos os principais cassinos blackjack online, o blackjack com dealer ao vivo continua a crescer em popularidade.

Embora os jogos sejam, em geral, os mesmos que você encontrará em uma categoria de blackjack padrão, a jogabilidade em si é muito mais envolvente, cheia de ação e aprimorada graficamente.

Certos sites como BetOnline ou Wild Casino oferecem a opção de interagir com o crupiê, o que melhora ainda mais a atmosfera e o ambiente de jogar blackjack online ao vivo.

A Ignition ocupa o primeiro lugar nesta lista para o maior número de títulos de cassino ao vivo. Com mais de 32 títulos, você encontrará de tudo, desde baralhos simples e múltiplos até mesas VIP, formatos de pagamento antecipado e muito mais.

Jogos de blackjack grátis

Se você é novo no blackjack online, recomendamos jogar no modo de demonstração. Plataformas como BetOnline, Bovada, Las Atlantis e similares darão a você a opção de jogar blackjack online gratuitamente. Basta encontrar o jogo que você gosta e selecionar primeiro para jogar no modo de demonstração.

Você poderá jogar o tempo que quiser sem ter que apostar um centavo, aproveitando o tempo necessário para aprender o básico e aperfeiçoar sua estratégia ao longo do caminho. Quando estiver confiante em sua jogabilidade e compreender totalmente as regras da mesa, você poderá fazer uma aposta com dinheiro real e enfrentar o dealer com mais confiança do que nunca.

Probabilidades e pagamentos no blackjack

Na maioria dos formatos de blackjack, as probabilidades de pagamento são de 3:2, ou seja, se você apostar US$ 10 e ganhar, seu pagamento será de US$ 15 no total, com uma vantagem da casa de cerca de 0,5%. Atenha-se a essas probabilidades sempre que possível e evite jogos que paguem probabilidades inferiores às mencionadas acima.

Por exemplo, jogar um jogo com probabilidades de 6:5 terá uma vantagem da casa de cerca de 0,2%, onde para cada $5 que você apostar, você ganhará, no máximo, apenas $6 a qualquer momento.

O blackjack de um baralho oferece de longe as melhores probabilidades, com uma vantagem da casa de cerca de 0,13%. Existem alguns cenários de blackjack que funcionam para diminuir a vantagem existente da casa. Nomeadamente:



Cenário Melhoria da vantagem do jogador Rendição antecipada 0,25% Dobrando quaisquer duas cartas 0,25% Dealer parado em um soft 17 0,20% Acertar mais de uma carta depois de dividir o Ás 0,20% Redividindo Ases 0,10%

Abaixo está uma tabela que prevê a probabilidade de vitória com base na sua mão de blackjack existente

Valor da mão Probabilidade de vitória 11 (ou inferior) 0% 12 31% 13 39% 14 56% 15 58% 16 62% 17 69% 18 77% 19 85% 20 92% 21 100%

Estratégia e dicas de blackjack

Quer aperfeiçoar sua estratégia de blackjack a tempo para seu próximo jogo? As dicas simples abaixo irão ajudá-lo a jogar online ou presencialmente.

Aprenda o básico

Primeiramente, embora o blackjack seja considerado mais uma questão de sorte do que de habilidade, ainda é vital conhecer as regras, ademais, ter o conhecimento certo em mãos pode fazer toda a diferença ao jogar ao vivo ou online.

Por isso, familiarize-se com os valores das cartas e conheça as combinações de mãos esperadas. Sempre que possível, analise as probabilidades gerais e aprenda o jargão do jogo.

Sites como Slots.lv ou Ignition oferecem tutoriais integrados e 101 páginas para ajudá-lo a aprimorar seu conhecimento em um período mais curto. Além disso, reserve um tempo para entender as nuances entre os diferentes tipos de jogo de blackjack, ou seja, Clássico x Europeu, simples x multi, etc.

Jogue no modo de demonstração

Em suma, procure sites que oferecem a opção de jogar blackjack gratuitamente ao usar o recurso integrado do modo de demonstração. Basta acessar sites como Bovada ou Las Atlantis e passar o mouse sobre um jogo específico para ver se você tem a opção de experimentá-lo gratuitamente.

Isso lhe dá a chance de aprender o básico, aperfeiçoar suas habilidades e aumentar sua confiança antes de apostar qualquer valor em dinheiro.

Conheça suas mãos iniciais

Ter uma mão inicial forte desde o início é metade da batalha vencida. Por isso, saber como identificá-las fará a diferença entre hitar, parar ou dividir. Para começar, ter um 21 tradicional (ou natural) de cara, sempre vai te garantir a vitória – ou seja, um Ás e uma carta de valor 10.

Outros fortes concorrentes incluem um Hard 20 – quaisquer duas cartas de valor 10, bem como um Soft 18 – um Ás e um 7. Em casos como este, você deseja evitar acertar ou dividir e, em vez disso, dobrar (aumentar sua aposta) para obter retornos máximos.

Saiba quando dividir os pares

Quando você recebe duas cartas do mesmo valor, você pode optar por dividi-las. Isso cria duas mãos separadas enquanto traz uma nova carta. A ideia, é que a divisão de pares permite-lhe proteger as suas apostas e reduzir as perdas no caso de uma mão ganhar e a outra perder. No entanto, saber quando dividir é importante.

Portanto, uma regra fundamental de uma estratégia de blackjack de longo prazo é nunca dividir dezenas. Uma mão como esta já é forte o suficiente para se manter firme e dividir muitas vezes resultará em mãos mais fracas e uma vantagem maior para a casa. Além disso, duas cartas de 5 não devem ser divididas e sim jogadas como um 10, na esperança de obter mais dez no futuro.

Gerencie seu jogo

Se você descobrir que está em uma sequência de vitórias (ou seja, três ou mais vitórias consecutivas), você pode querer aumentar ligeiramente sua aposta para maximizar seus retornos potenciais. Na mesma linha, se você já perdeu algumas mãos, você pode querer diminuir sua aposta e jogar um pouco mais defensivamente.

Certifique-se de gerenciar seu saldo. Defina um valor com o qual você deseja apostar e saia do jogo assim que atingir seu limite. Resista à vontade de continuar jogando, monitore suas perdas potenciais e, em caso de dúvida, vá embora.

Métodos de pagamento seguros para blackjack online com dinheiro real

Ter os métodos de pagamento online corretos pode fazer toda a diferença ao jogar blackjack online. Você não apenas conseguirá sacar seus ganhos mais rapidamente, mas também lidará com taxas internas mais baixas e tempos de resposta mais rápidos.

Opções de cassino cripto

As Criptomoedas rapidamente se tornaram o método de pagamento preferido para jogar blackjack online. Estas moedas digitais descentralizadas garantem depósitos e levantamentos anônimos, sem intervenção de terceiros, de instituições bancárias ou similares.

Além disso, os sites de cassino Bitcoin e os métodos cripto oferecem alguns dos tempos de resposta mais rápidos, com taxas de processamento muito mais baixas do que os métodos bancários tradicionais.

Acesse qualquer um dos sites mencionados acima e você encontrará uma variedade de opções de criptomoedas líderes em oferta, incluindo Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) e muito mais.

Por último, as plataformas de cassino online não cobram comissão sobre saques com criptos, o que significa que você fica com a grande maioria dos seus ganhos na casa.

Opções de eWallets em cassinos blackjack online

As opções bancárias de eWallet não são um método bancário comum nas principais plataformas de casino online – nomeadamente devido a regulamentações e restrições contínuas impostas tanto pelo fornecedor de serviços como pelo operador.

No entanto, de vez em quando você encontrará a opção de depositar ou até mesmo sacar seus fundos usando Skrill, Neteller ou PayPal. Esses métodos de pagamento garantem transações seguras e contínuas, embora acarretem taxas de processamento mais altas.

Os pagamentos via eWallet variam de US$ 15 a US$ 10.000, dependendo da plataforma, e são desenvolvidos por fornecedores especializados para maior segurança.

Métodos de pagamento tradicionais

É claro que nenhum dos principais cassinos blackjack online estaria completo sem a sua justa oferta de métodos bancários tradicionais, como Visa/Mastercard, transferências entre pessoas, transferências bancárias e similares.

Se você optar por depositar usando um método tradicional, recomendamos usar um cartão de débito ou crédito. Esses métodos tendem a ser compensados mais rapidamente e podem ser processados ​​na metade do tempo.

Dependendo do site, os depósitos podem variar de US$ 25 a US$ 5.000 por dia. Os métodos de retirada comuns incluem ordens de pagamento e transferências eletrônicas.

Blackjack off-line x on-line

Como é do conhecimento geral, o blackjack com dinheiro real sempre foi uma carta infalível para os cassinos físicos – mas hoje em dia é mais fácil do que nunca jogar blackjack online. Então, qual é a melhor opção e como elas diferem? Aqui estão alguns dos principais prós e contras de jogar blackjack pessoalmente ou online.

Jogando Blackjack off-line Jogando Blackjack Online ✅ Interações presenciais com o dealer ✅ Uma escolha mais ampla de bônus na casa ✅ A opção de socializar com outros jogadores ✅ A opção de jogar em várias mesas ❌ Você está sempre limitado a uma mesa por vez ✅ Uma oferta de boas-vindas dedicada ❌ Há muito menos bônus/promoções em oferta ✅ Ter a liberdade de jogar em qualquer lugar ✅ Depósitos/saques seguros e rápidos ❌ Potenciais buffering/atrasos do sistema

Jogos de blackjack nos Estados Unidos

Procurando o melhor cassino online para blackjack? Apesar da ascensão dos cassinos blackjack online, jogar blackjack presencialmente nos principais cassinos continua a ser um passatempo apreciado e emocionante para muitos.

Mas onde estão os melhores locais para jogar? Neste momento, os estados americanos que permitem legalmente jogos de azar comerciais, incluindo blackjack, são:

Arkansas , Colorado , Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nevada, Nova Jersey, Nova York, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island, Dakota do Sul, Washington e Virgínia Ocidental.

Glossário de blackjack online

Quer atualizar sua terminologia de blackjack? Você pode usar a lista abaixo para aprimorar seu jargão na próxima vez que se sentar para um jogo de blackjack com dinheiro real.

Anchorman – O último jogador a agir antes do dealer.

– O último jogador a agir antes do dealer. Bankroll – A quantia de dinheiro que você reservou para jogar.

– A quantia de dinheiro que você reservou para jogar. Burn Card – A carta é removida do topo do baralho antes de ser distribuída.

– A carta é removida do topo do baralho antes de ser distribuída. Bust – A mão de qualquer jogador que exceda o valor de 21.

– A mão de qualquer jogador que exceda o valor de 21. Cold Deck – Uma série de cartas que resulta na perda de mãos e/ou dinheiro dos jogadores.

– Uma série de cartas que resulta na perda de mãos e/ou dinheiro dos jogadores. Cut – Dividir as cartas depois de embaralhadas e antes de serem distribuídas.

– Dividir as cartas depois de embaralhadas e antes de serem distribuídas. Cut Card – Um cartão de plástico usado para cortar um ou mais baralhos.

– Um cartão de plástico usado para cortar um ou mais baralhos. Descartes – Cartas que já foram distribuídas do baralho.

– Cartas que já foram distribuídas do baralho. Double Down – Dobrar sua aposta inicial para ganhar o dobro.

– Dobrar sua aposta inicial para ganhar o dobro. Hole Card – A carta virada para baixo do dealer que foi emitida na aposta inicial.

– A carta virada para baixo do dealer que foi emitida na aposta inicial. House Edge – A vantagem esperada da casa – ou seja, o cassino.

– A vantagem esperada da casa – ou seja, o cassino. Seguro – Uma aposta opcional que paga 2:1 se o dealer tiver blackjack.

– Uma aposta opcional que paga 2:1 se o dealer tiver blackjack. Apostas fixas – Apostar o mesmo valor de forma consistente.

– Apostar o mesmo valor de forma consistente. Hit – Solicitar que uma carta extra seja adicionada à mão.

– Solicitar que uma carta extra seja adicionada à mão. Rendição – Perder a mão para receber metade do seu dinheiro de volta.

– Perder a mão para receber metade do seu dinheiro de volta. Natural – Um termo alternativo para blackjack. Um par de cartas igual a 21.

– Um termo alternativo para blackjack. Um par de cartas igual a 21. Push – Uma mão empatada, onde a aposta é devolvida ao jogador.

– Uma mão empatada, onde a aposta é devolvida ao jogador. Split – Para criar duas novas mãos quando emitidas com duas cartas de igual valor.

– Para criar duas novas mãos quando emitidas com duas cartas de igual valor. Stand – Mantenha seu total de cartas e termine seu turno.

– Mantenha seu total de cartas e termine seu turno. Upcard – Os dealers enfrentam as cartas emitidas na aposta inicial.

O melhor cassino online de blackjack com dinheiro real

Depois de avaliar e revisar nossa escolha dos melhores cassinos blackjack online em 2023, é hora de escolher nosso vencedor geral. Embora cada plataforma traga sua própria oferta exclusiva para a mesa, permanecemos firmes no Wild Casino como a melhor plataforma de blackjack online.

Desde a sua escolha de jogos e incentivos no local até ao seu conjunto líder de blackjack ao vivo, interface intuitiva e fornecedores de software líderes – o Wild Casino é uma força a ser reconhecida em todos os principais círculos de cassino online e uma opção interessante para jogar o melhor blackjack online.

Perguntas frequentes sobre cassinos blackjack online