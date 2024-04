5 Altcoins para investir antes do próximo do halving do Bitcoin

O próximo halving do Bitcoin está agendado para acontecer entre 18 e 20 de abril e pode levar a um período de alta para a indústria de cripto. Durante o último halving, o preço do Bitcoin disparou cerca de 380% ao longo de um ano.

Todavia, diversas altcoins desempenharam um papel ainda melhor. O Cardano (ADA), por exemplo, aumentou ~4.500% no mesmo período, de US$ 0,05 para US$ 2,3.

Já o Ethereum, por outro lado, cresceu 4.169%, de US$ 187,01 para US$ 4.168,34 (preíodo de 11 de maio de 2020 a 11 de maio de 2021).

Embora o desempenho passado não preveja resultados futuros, é razoável acreditar que o mercado de cripto poderá experimentar algum crescimento durante o próximo halving do Bitcoin.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

As 5 melhores criptomoedas para comprar antes do Halving do Bitcoin em 2024

Identificamos cinco altcoins com bons fundamentos (como roteiro e suporte da comunidade) que poderiam se beneficiar do próximo halving do Bitcoin. No entanto, é importante aplicar o DYOR (Do Your Own Research, trazendo para o português, fazer sua própria pesquisa) antes de investir em qualquer criptomoeda.

1. Ethereum (ETH) – O Rei dos Contratos Inteligentes em 2024

Apelidado de ‘Rei das Altcoins’ pela comunidade, o Ethereum não é a primeira altcoin da história, mas é sem dúvida a mais popular e comentada.

Desde o início do ano, o ETH cresceu 72,54%, de US$ 2.353 em 1º de janeiro para US$ 4.060 em 11 de março, apenas US$ 600 de seu máximo histórico (ATH) de US$ 4.600 em novembro de 2021.

Atualmente está avaliado em US$ 3.285, com um declínio de 19%, mas depois de um movimento ascendente tão acentuado, essa correção de preço é esperada. O suporte parece estar na marca de US$ 3.200 e a resistência está em US$ 3.600.

Com o halving deste mês, podemos ver o Ethereum testar a resistência e, potencialmente, alcançar um novo ATH se houver sentimento de alta suficiente em torno dele.

2. Dogecoin20 (DOGE20) – O sucessor do Dogecoin

Dogecoin20 é uma nova memecoin que arrecadou mais de US$ 10 milhões durante a pré-venda. O projeto está previsto para ser lançado no Dogeday (20 de abril), o que pode coincidir com o halving do Bitcoin.

1 DOGE20 custa US$ 0,00022, pois os desenvolvedores estão usando a alocação de tokens de marketing para promover o projeto até o dia da listagem.

O novo Doge não é inflacionário devido ao seu fornecimento limitado de 140 bilhões de tokens. Além disso, o DOGE20 oferece oportunidades de staking para rendimento passivo a longo prazo. Também é mais ecologicamente correto e oferece maior escalabilidade graças ao protocolo de prova de participação.

Você pode comprar Dogecoin20 com Ethereum, USDT ou dinheiro fiat no site oficial de pré-venda do projeto. Ademais, a pré-venda fica aberta por mais 15 dias até a listagem oficial.

Dado que o projeto será listado durante o Dogeday e o halving do Bitcoin, o sentimento da comunidade pode aumentar significativamente com um impulso otimista suficiente dos apoiadores do Doge. Portanto, visite o site oficial de pré-venda para saber mais sobre o projeto.

3. Arbitrum (ARB) – Ecossistema líder de camada 2 no Ethereum

O Arbitrum se autodenomina o ‘Futuro do Ethereum’, isso porque se trata de um protocolo L2 no Ethereum que adiciona funcionalidades significativas ao blockchain (como DeFi, Gaming e NFTs).

Entre 1º e 11 de janeiro de 2024, o ARB cresceu 44,55%, passando de US$ 1,5781 para US$ 2,2581. Atualmente está em tendência de baixa, testando o nível de suporte em US$ 1.432.

De acordo com o L2Beat, um rastreador ETH L2, o Arbitrum é o L2 mais popular no Ethereum no momento. Seu TVL (valor total bloqueado) é de aproximadamente US$ 16 bilhões, quase o dobro do seu concorrente mais próximo, o Optimism (US$ 9,27 bilhões de TVL).

O ARB parece ser a maior solução de escalonamento do Ethereum, e o próximo halving do Bitcoin pode aumentar o interesse dos investidores no ecossistema de camada 2.

4. Slothana (SLOTH) – Solana Memecoin com mais de US$ 8 milhões arrecadados

Slothana é a mais nova memecoin baseada em Solana que arrecadou mais de US$ 8 milhões em menos de duas semanas de pré-venda. O projeto pretende se tornar a maior memecoin Solana da comunidade.

Há rumores de que Slothana foi criada pelos fundadores do Smog, outra cripto que disparou 75x e deu bons retornos aos primeiros investidores. Eles até apoiaram publicamente o Slothana no X, ao lado de Wall Street Memes.

As memecoins Solana se tornaram virais no mês passado, com Slerf, Pundu e BOME experimentando um crescimento significativo.

Também estimamos um frenesi de memecoin este mês devido ao halving do Bitcoin e ao Dogecoin Day por volta de 20 de abril. E com apoio comunitário suficiente, investir em Slothana pode levar a bons ganhos nesta temporada de touros para um investidor bem preparado.

Atualmente, 1 SOL pode comprar 10.000 SLOTH (~$$175). Você receberá os tokens de airdrop assim que comprar Slothana. Esta é a mesma abordagem de pré-venda do Smog, o que nos faz acreditar que os rumores sobre sua origem comum podem ser verdadeiros.

Visite o site oficial de pré-venda para participar do airdrop Slothana.

5. Solana (SOL) – Um dos Blockchains de Terceira Geração mais Rápidos

Dada a sua recente tendência de alta, o Solana pode provar estar entre as melhores altcoins para investir nesta temporada. Desde 15 de outubro do ano passado, valorizou-se 661%. Faltavam apenas US$ 48 para quebrar seu ATH histórico de novembro de 2021.

O SOL está sendo negociado atualmente a US$ 175,78, uma queda de 13% em relação ao seu pico recente em 31 de março. No entanto, o projeto apresenta um forte comportamento de alta e o sentimento da comunidade também é positivo.

Como um dos blockchains de terceira geração mais eficientes, alguns membros da comunidade apelidaram Solana de ‘matador de Ethereum’. Os dApps estão sendo constantemente desenvolvidos em Solana, com dois exemplos notáveis ​​sendo Decaf e Helium.

Ademais, as memecoins baseadas em Solana também estão prosperando, mostrando a posição influente do blockchain na indústria cripto.

Principais conclusões

À medida que o próximo halving do Bitcoin e o Dogeday se aproximam, a indústria de criptomoedas espera por outra corrida de alta, como visto durante os halvings anteriores.

Este período também traz FOMO intenso, o que pode resultar em más decisões de investimento. Portanto, faça sua própria pesquisa com responsabilidade e nunca deixe o hype ditar seus investimentos.