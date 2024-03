5 novas altcoins com valor abaixo de US$ 1 que valem a pena monitorar

Muitos projetos de altcoins com preço abaixo de US$ 1 no mercado têm um suprimento considerável de tokens. Isso significa que muitas vezes é possível comprar uma quantidade significativa de tokens sem precisar investir muito capital. Isso é ideal se você é novo investidor em criptomoedas e quer experimentar antes de se comprometer totalmente.

Neste artigo, listamos as cinco melhores altcoins com valor abaixo de US$ 1 para considerar comprar hoje e aproveitar o atual mercado de alta.

As 5 melhores altcoins com valor abaixo de US$ 1 para comprar agora

Contudo, a melhor altcoin abaixo de US$ 1 para comprar vai variar dependendo do apetite por risco do investidor e dos objetivos de longo prazo.

Construir uma carteira de ativos criptográficos com um preço de custo abaixo de US$ 1 pode ser vantajoso por várias razões.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Afinal, os investidores podem obter exposição a muitos projetos diferentes com uma quantia modesta de capital de investimento, ao mesmo tempo em que obtêm um número considerável de tokens.

Abaixo, analisamos e classificamos as melhores altcoins abaixo de US$ 1 no mercado atualmente.

1. Scotty the AI (SCOTTY)

A pré-venda do Scotty the AI agora chama a atenção ao levantar US$ 3 milhões em sua oferta inicial de moedas (ICO) em apenas uma semana! Com sua integração distinta de humor e tecnologia avançada, Scotty the AI (SCOTTY) poderia ser a próxima força dominante que abala o setor de meme coins?

Estabelecendo uma presença proeminente no reino das criptomoedas, Scotty the AI se destaca por seu foco em inteligência artificial (IA) e tecnologia blockchain. Apresentando um encantador mascote de Terrier Escocês, o projeto aspira a servir como um “guardião” dentro do universo cripto, simbolizando seu compromisso em proteger e avançar os princípios deste cenário digital em rápida evolução.

Atualmente, em sua 12ª rodada, o ICO oferece aos investidores a oportunidade de comprar tokens SCOTTY a uma taxa com desconto de US$ 0,0073 cada. O fornecimento total de tokens do SCOTTY é ligeiramente superior a 1,7 bilhão, com 30% reservados para a Oferta Inicial de Moedas (ICO) e os 70% restantes alocados para staking, desenvolvimento, listagens em exchanges e iniciativas de marketing.

Atualização:

A pré-venda do Scotty está próxima da meta de arrecadação e pode acabar hoje a qualquer momento. Aproveite a última chance para comprar. -> Site oficial de pré-venda

2. Green Bitcoin (GBTC)

Construído na infraestrutura do Ethereum usando o padrão de token ERC-20, o Green Bitcoin apresenta uma redução maciça nas emissões de carbono, utilizando a rede de proof-of-stake de alta velocidade e baixa energia do Ethereum 2.0.

A ideia aqui se baseia em mercados de previsão do Bitcoin, que envolvem os jogadores com desafios preditivos diários visando testar a habilidade e a perspicácia de negociação.

Para vencer, os jogadores devem apostar seu $GBTC para prever com sucesso os movimentos diários de preço do Bitcoin, com chamadas corretas recebendo substanciais recompensas em $GBTC – incluindo bônus de tokens de até 100%!

À medida que o Green Bitcoin avança para a próxima fase de pré-venda. O roadmap do projeto promete uma série de desenvolvimentos emocionantes projetados para aprimorar o envolvimento e promover a sustentabilidade.

>>>Compre Green Bitcoin agora<<<

3. Sponge V2

A memecoin Sponge V2 é uma nova versão do Sponge, que chamou a atenção do mercado com a valorização explosiva que sofreu pouco depois de seu lançamento, no princípio do ano passado. Como sua antecessora, a altcoin Sponge V2 toma como inspiração o personagem de desenho Bob Esponja.

A equipe do Sponge V2, a mesma por trás do Sponge original, pretende substituir esta por aquela. Com o intuito de realizar essa substituição, permitiu que os detentores de Sponge o depositassem, em caráter permanente. Em contrapartida, eles receberam quantidade equivalente de tokens da nova memecoin.

Ademais, o Sponge V2 tem planos para um game do tipo “play-to-earn” (P2E), o que pode contribuir para a expansão de seu ecossistema. Por fim, a versão em português do site do Sponge está disponível em https://spongetoken.vip/pt. Lá, é possível obter mais informações sobre a memecoin.

>>>Compre Sponge V2 agora<<<

4. Smog ($SMOG)

A altcoin Smog é um lançamento que opera na rede Solana. Ademais, ela tem a vantagem de ser multirrede. Isso se deve à sua compatibilidade com a rede Ethereum, para o que conta com o portal Bridge, que permite a movimentação de criptoativos entre redes diferentes.

Além disso, a temática de fantasia do Smog e seu mascote, que é um dragão, podem ser atraentes para parte do público. Afinal, obras de fantasia vêm despertando interesse e deixando sua marca.

É possível comprar a criptomoeda na versão em português de seu site oficial. Os meios de pagamento aceitos para esse fim são: cartão, Ether e USD Tether. Outra possibilidade para a aquisição do ativo é fazê-lo através da exchange Jupiter. Foi nela, aliás, que o ativo foi lançado recentemente. Pouco depois desse lançamento, o Smog chegou a acumular valorização de quase 900%.

Um dos principais destaques do Smog é a intenção declarada de sua equipe de realizar o maior airdrop da história. Em https://zealy.io/cw/smogtokenairdrop/questboard, os interessados podem obter informações sobre como juntar pontos para esse airdrop. O suprimento total de Smog é de 1,4 bilhões de tokens, os quais serão usados para criar liquidez em exchanges, realizar ações de marketing e executar o airdrop.

Aliás, uma das maneiras de conseguir pontos para o airdrop do Smog é realizar staking com tokens da criptomoeda. Durante a redação deste artigo, o rendimento anual do staking de Smog era de 42% (em tokens da memecoin). No entanto, é preciso estar ciente de que só é possível fazer a retirada dos tokens em staking 90 dias após o último depósito deles.

>>>Compre Smog agora<<<

5. eTukTuk

A plataforma do eTukTuk no Sri Lanka quer transformar os TukTuks tradicionais em veículos elétricos, ajudando com isso a reduzir as emissões de carbono e a aumentar as oportunidades económicas. Esta alteração para energia elétrica irá reduzir as emissões de carbono e ajudar a manter a atmosfera mais limpa.

Além disso, o eTukTuk poderá representar um adicional de rendimentos para os condutores destes veículos em 400%, graças aos seus custos operacionais mais baixos. Portanto, o Sri Lanka é um dos países por excelência dos TukTuks, e é uma localização ótima para lançar esta plataforma.

O Capital Maharaja Group, um grande conglomerado do Sri Lanka que fornece uma gama diversificada de produtos e serviços – desde tubos de PVC até Ceylon Tea -, já demonstrou o seu apoio à plataforma, detendo uma participação de 20% no projeto eTukTuk.

Por fim, os detentores de tokens TUK podem apostá-los para apoiar a operação de estações de carregamento e, em troca, obter rendimentos anuais. Tudo isso faz parte da visão do eTukTuk para um futuro onde o transporte e o crescimento econômico não comprometam o meio ambiente.

>>>Compre eTukTuk agora<<<