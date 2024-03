5thScape arrecada mais de US$ 1 milhão para o primeiro cripto VR/AR do mundo – Já em pré-venda

Imagine um mundo onde você pode negociar usando vantagem com base na hiper visualização de um ecossistema de realidade virtual e aumentada de última geração. Isso é apenas uma fração do que o 5thScape ($5SCAPE) está oferecendo.

O primeiro projeto de VR e AR com cripto 5thScape, arrecadou US$ 1,15 milhão até agora na primeira fase de sua pré-venda.

O 5thScape está se apresentando como a primeira plataforma de realidade mista VR/AR do mundo. E promete realmente quebrar fronteiras por meio de sua integração e tokenização para fornecer uma experiência de recompensa superior.

Tudo isso o coloca como um dos projetos cripto mais promissores do momento. E para garantir os preços mais acessíveis, os potenciais compradores precisarão agir rapidamente.

O token $5SCAPE está atualmente cotado a US$ 0,00187. Mas eventualmente será listado com um prêmio de preço de 434,76% (US$ 0,01) em relação ao preço do estágio 1 da pré-venda. Quando a Fase 1 terminar em dois dias, o preço de pré-venda aumentará 14,97%, para US$ 0,00215 na Fase 2.

É bom salientar que oitenta por cento do fornecimento total de tokens está disponível para compra na pré-venda. A empolgação em torno do projeto é demonstrada pelo tamanho da comunidade nas redes sociais. O servidor do 5thScape no Discord já tem mais de 5.400 membros, Telegram 16.588, X/Twitter 9.569 e mais de 1.000 em seu canal no YouTube.

Tokenização desempenhará um papel importante no futuro da VR

O 5thScape acredita que a tokenização desempenhará um papel importante no futuro da VR/AR. O seu token $5SCAPE é fundamental para isso. Os usuários poderão fazer staking com o $5SCAPE para ganhar recompensas e desbloquear uma variedade de recursos ricos em utilidades.

Um pool de staking dinâmico será parcialmente financiado pelas assinaturas dos usuários e pela participação em experiências virtuais. À medida que mais pessoas são integradas, o pool de liquidez do ecossistema aumenta para fornecer a base para um rendimento percentual anual atrativo e gratificante das atividades de staking.

Para os jogadores, o $5SCAPE é a moeda universal para desbloquear produtos e serviços em um ambiente transacional contínuo. Como por exemplo compra e negociação de ativos no jogo e acesso a conteúdo premium.

Por outro lado, os desenvolvedores podem ganhar tokens $5SCAPE através da construção de jogos para a plataforma e pela participação no 5thScape Developer Center.

A oferta inicial de produtos inclui uma impressionante variedade de jogos. Desde o MMA Cage Contest até o futebol VR, Immersive Kickoff, jogos de corrida Thrust Hunter e Archery Master. Além de um jogo de aventura onde você segue os passos de um arqueiro lendário. Os interessados podem entrar na lista de espera de todos os jogos hoje mesmo.

Trailer Oficial: MMA Cage Contest | Entre na jaula e torne-se um campeão

5thScape escolhe rede Ethereum por sua tecnologia superior e comunidade vibrante

O 5thScape roda na rede Ethereum e fará uso da tecnologia Skale Network Layer 2 para permitir o escalonamento necessário para jogos e outras atividades do mundo virtual.

Esta é uma escolha inteligente, afinal, os custos de transação para tecnologias de Camada 2 que rodam no blockchain do Ethereum estão caindo após a atualização Dencun.

Além disso, a tecnologia de realidade virtual fornece uma plataforma de comércio que quebrará as fronteiras entre os setores e ampliará o potencial de valor de cada um. Do cinema à educação, existem oportunidades revolucionárias abertas às empresas e projetos que possam aproveitar a tecnologia de uma forma que a torne atrativa e acessível para todos.

A equipe do 5thScape pensou em como superar as barreiras de adoção desenvolvendo seu próprio hardware e através do uso inovador de software baseado em blockchain.

Tokenização mais headset VR Ultra e cadeira Swiftscape VR diferenciam o 5thScape

Para funcionar bem, a realidade virtual e a realidade aumentada também precisam de um ótimo hardware. Assim, a equipe do 5thScape desenvolverá o headset VR Ultra e a cadeira Swiftscape VR. O objetivo aqui é maximizar o conforto e a ergonomia para oferecer uma experiência imersiva com rastreamento de movimento preciso e controles intuitivos.

Apesar de todo o poder e inovação tecnológica (e despesas) do Vision Pro da Apple, muito disso pode ser em vão se a experiência de usar o fone de ouvido for tão desconfortável que limita o envolvimento e a diversão com o dispositivo.

Os esforços da Meta neste campo foram certamente pioneiros em muitos aspectos. A família de fones de ouvido Quest da Meta ajudou a criar uma ponte para a VR, enquanto a abordagem de realidade mista da Apple literalmente abriu os olhos de muitos para as possibilidades, se não para as carteiras.

VR é uma chance para empresas de tecnologia cripto florescerem

Mas nem a Meta, nem a Apple, nem as outras grandes empresas tecnológicas, demonstraram qualquer inclinação para aproveitar os benefícios comprovados do blockchain como base para uma economia sem confiança que facilita as interações de valor dos jogadores. Isso significa que inovadores ágeis e experientes em cripto, como o 5thScape, podem criar um nicho para si e estabelecer uma vantagem competitiva.

Os recursos arrecadados na pré-venda permitirão ao projeto concluir o desenvolvimento e fabricação de seu hardware e construir a infraestrutura de rede descentralizada.

Um widget de carteiras ativas na página inicial mostra que há atividades de compra em países de todo o mundo. Como por exemplo Alemanha, Austrália, Estados Unidos e Japão, para citar alguns. Você pode comprar o token $5SCAPE ainda hoje com ETH, MATIC, USDT, BNB ou cartão.