6 melhores memecoins para ficar de olho antes que disparem

Você está cansado de perder dinheiro tentando encontrar as próximas grandes memecoins para investir? Não se preocupe; este artigo tem as soluções que você procura.

As memecoins podem ser traiçoeiras, cheias de fraudes e promessas vazias. Isso fez com que muitas pessoas perdessem bastante dinheiro. Mas não tenha medo, pois descobrimos algumas joias com potencial real e apoiadas por comunidades dedicadas, ademais, todas contam com ideias excelentes.

Estes projetos de memecoins têm um grande potencial para disparar em valor. Como tal, os primeiros investidores provavelmente obterão enormes lucros. Neste artigo, veremos seis das memecoins mais promissoras para observar antes de decolarem.

De SCOTTY AI a Dogecoin 20, SMOG, SPONGE V2, SHIB e APE, essas moedas estão criando burburinho no mercado pelos motivos certos. Então, aperte o cinto para embarcar em uma jornada pelas memecoins.

1. Dogecoin20 – Mais nova memecoin com tema de cachorro arrecada US$ 2 milhões em 48 horas

O Dogecoin 20 está chamando a atenção na arena das memecoins. Em apenas quatro dias, este token recém-lançado e relacionado ao Doge arrecadou impressionantes US$ 3,6 milhões. Esta conquista impressionante é uma prova do imenso entusiasmo e interesse no projeto.

O sucesso da arrecadação de fundos do projeto é certamente um voto de confiança da comunidade. Isso mostra que os investidores acreditam na visão do Dogecoin20 e estão ansiosos para participar de sua jornada. Mas o que torna esta moeda diferente do Dogecoin principal?

Diz-se que Dogecoin20 é a melhor atualização do Dogecoin. Sua pré-venda oferece a chance de entrar no ‘Doge 2.0’ a preços baixíssimos (US$ 0,000202).

Além disso, ao contrário do $DOGE, que usa muita energia para mineração, o Dogecoin20 usa a forma ecologicamente correta de mineração da rede Ethereum, chamada prova de staking. Isto o torna uma escolha mais ecologicamente correta em comparação com o Dogecoin tradicional.

Para investidores que buscam a próxima ampla oportunidade no espaço das memecoins, o Dogecoin20 é, sem dúvida, algo a ser observado de perto. Seu sucesso inicial é uma razão convincente para considerar embarcar antes que ele potencialmente dispare.

2. SCOTTY THE AI – O próximo projeto com potencial de 100x baseado em IA

O presente projeto está causando grande repercussão no cenário das criptomoedas, uma vez que foram arrecadados US$ 10,8 milhões.

$SCOTTY #1 memecoin

(w/Ai utility) of 2024 Sellout Meme Coin Scotty the AI ($SCOTTY) Launches on DEX, Thursday March 21st 10am UTC See Article below 👇https://t.co/rDJTTEIGcw 💥join $SCOTTY website here 👇https://t.co/zRmy4g8hfW#cryptocurrencies #Bitcoin… — Scotty The Ai (@ScottyThe_Ai) March 19, 2024

As pessoas que participarem da pré-venda podem resgatar seus tokens a partir do dia 21 de março de 2024, às 10h UTC. Esse é o mesmo horário que o token foi listado em uma DEX.

Esta é uma boa notícia para quem perdeu a pré-venda. Scotty The AI não se trata apenas de memes ou diversão; ele está desenvolvendo uma IA para lutar contra fraudes, golpes e outras ameaças digitais. Com seu sistema de detecção de ameaças, o Scotty fica atento a qualquer coisa obscura.

Um recurso interessante de bate-papo chamado “Chat With Scotty” é alimentado por modelos sofisticados de IA. Além disso, o Scotty possui seu mecanismo de swap, tornando as negociações mais seguras e tranquilas.

Então, se você está cansado de memecoins antigas sem recursos reais, fique de olho no Scotty, the AI. Pode ser apenas a joia que explodirá no universo cripto.

3. SMOG – Memecoin com base na rede Solana criando um grande burburinho

Em 15 de março, a memecoin $SMOG anunciou a data oficial de encerramento de seu airdrop. De acordo com o post no X, a 1ª temporada do Airdrop terminará no dia 3 de abril deste ano. Este anúncio incutiu um sentimento de alta no mercado, e o preço aumentou mais de 28%, atingindo US$ 0,2253.

Infelizmente, o preço caiu ligeiramente para o patamar atual de US$ 0,162. Nas últimas 24 horas, o $SMOG caiu quase 2%. Mas, olhando para um prazo mais longo, os touros ainda controlam o mercado. Isso significa que há esperança de uma recuperação de alta.

Outro desenvolvimento futuro que pode ajudar no preço é a 2ª temporada do Airdrop, marcada para começar em 4 de abril. A 2ª temporada se concentrará principalmente em tornar o projeto popular por meio do uso da hashtag #smogSwap. Enquanto isso, seu gráfico horário acima mostra alguma ação nos preços dos juros.

SMOG está oscilando em torno do indicador de Média Móvel. Se os touros adicionarem mais impulso e o preço ultrapassar a MM, isso poderá indicar um sentimento de alta. Além disso, o MACD está acima do seu sinal e exibe barras verdes do histograma. Isso apoia o sentimento de alta no mercado.

4. SPONGE V2 – Memecoin baseada na Polygon com potencial de 100X

À medida que o mercado cripto se prepara para uma alta de longo prazo, as memecoins também estão ficando mais fortes. Um destaque é o token Sponge V2, uma moeda da rede Polygon que recentemente disparou 26%, atingindo um valor de mercado colossal de US$ 100 milhões.

O legal é que a versão anterior do SpongeV2, o SPONGE, também cresceu significativamente em 2023. Com sua mudança para a rede Polygon e recursos extras, o SPONGEV2 está preparado para um crescimento sério, especialmente neste mercado de alta. Vamos ver o que torna este projeto promissor para um crescimento significativo em 2024 e além.

O Sponge V2 está adotando exatamente a mesma abordagem usada pela primeira versão para ser um dos principais concorrentes no mercado de cripto. O aumento de valor do Sponge V1 foi associado à listagem nas principais exchanges. Agora, as baleias e a sua comunidade estão intervindo, esperando que a mesma coisa aconteça.

Além disso, o Sponge V2 está criando um recurso chamado “stake-to-bridge”. Este recurso tornará mais fácil mover e fazer staking de tokens Sponge V2 na rede Polygon.

No momento, os usuários podem ganhar 173% APY por fazer staking de seus tokens. O $SPONGEV2 está sendo negociado a US$ 0,002674, representando um aumento de mais de 8% nas últimas 24 horas.

Conforme ilustrado no gráfico acima, o SPONGEV2 está acima dos indicadores de média móvel (MA). Isso significa que o momento atual é de alta. Além disso, a Convergência Divergência das Médias Móveis (MACD) está acima de sua linha de sinal, sugerindo um sentimento de alta.

No geral, a tendência atual do SPONGEV2 sugere sentimentos positivos entre os investidores. Portanto, se o mercado fechar acima da média móvel, provavelmente continuará indo bem.

5. Shiba (Inu) SHIB – Comunidade cripto de crescimento mais rápido

Nos últimos sete dias, o Shiba Inu esteve sob um sentimento de baixa. Em 5 de março, quando o preço tentou ultrapassar US$ 0,000045, ele encontrou um impulso de baixa que arrastou o preço para baixo em mais de 23%, para US$ 0,000023 em 16 de março.

De acordo com o CoinMarketCap, a moeda caiu mais de 20% na semana passada, fazendo com que os investidores perdessem um pouco. No entanto, houve uma mudança no mercado, pois a moeda imprimiu uma vela verde. Se sustentada, a tendência de alta poderá ser retomada.

Can't wait for the next sneak peek ☺️. #ShibTheMetaverse has huge plans, and @treatsforShib are a big part of it. ♥️ @mvshib IYKYK.

pic.twitter.com/8FgWwik0kp — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 | SHIB.IO 🧜🏼‍♀️ (@LucieSHIB) March 17, 2024

Além disso, a chefe de marketing, Lucie, postou recentemente sobre um desenvolvimento do SHIB no X. Em seu tweet, a profissional de marketing líder forneceu um clipe de alguns minutos que mostra o progresso do SHIB e seu metaverso.

Além disso, Lucie deu a entender que um desenvolvimento significativo seria revelado em breve, mas não disse quando ou o quê. A notícia deste desenvolvimento fez a comunidade falar. Alguns deles acham que será o melhor mundo virtual já criado.

Nomeadamente, este desenvolvimento poderá atrair investidores para o ecossistema e potencialmente influenciar os preços futuros. Além disso, o gráfico diário abaixo forneceu detalhes sobre o movimento de preço do SHIB.

O token SHIB está atualmente acima da faixa inferior de Bollinger. Isso mostra potencial para uma tendência ascendente. Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) está em 52, indicando um sentimento de mercado equilibrado.

Os investidores estão otimistas quanto ao futuro do SHIB, uma vez que se situa confortavelmente acima da banda inferior. Isso poderia atrair mais compradores, elevando o preço. Porém, são esperadas oscilações, por isso, ficar de olho no mercado é essencial.

A posição do SHIB acima do Bollinger Band inferior e um RSI neutro sugerem uma perspectiva favorável para potenciais aumentos de preços.

6. Apecoin (APE) – Uma das principais memecoins com bom desempenho em meio à fase de baixa

O APE rompeu recentemente o nível de resistência de US$ 2,12, mas caiu abaixo dele, possivelmente devido aos lucros dos investidores. Nos últimos sete dias, o APE caiu mais de 20%, segundo a CoinMarketCap. Isso reflete o sentimento de baixa no mercado.

O token ApeCoin é negociado por US$ 1,85 com um volume de US$ 100 milhões. No entanto, apesar deste revés, vários indicadores apontam uma perspectiva otimista para o APE. Em primeiro lugar, o indicador SuperTrend mostra um sinal de compra, sugerindo que é um bom momento para comprar ou manter o APE.

Isso significa que o preço pode subir ainda mais. No entanto, o RSI está em 38, indicando que o APE pode ter ficado sobrecomprado. Isso sinaliza uma possível retração no preço. Considerando esses indicadores, se os touros mantiverem o preço em torno de US$ 1,8, o APE provavelmente verá um aumento.

Os investidores devem monitorar o mercado de perto e considerar estes sinais ao tomarem decisões sobre o APE. Embora possam existir flutuações a curto prazo, a tendência geral para o APE parece ser positiva.

Conclusão

À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, as memecoins estão ganhando atenção por seu potencial de disparar em valor. Mantendo-se informados e monitorando de perto essas moedas, os investidores podem aproveitar oportunidades para obter lucros significativos.

Com comunidades dedicadas e ideias inovadoras impulsionando seu crescimento, memecoins como SCOTTY The AI, Dogecoin 20, SMOG, SPONGE V2, SHIB e APE estão repercutindo pelos motivos certos.

Não perca a chance de ser um dos primeiros investidores e aproveitar a onda de sucesso das memecoins. Portanto, observe essas seis principais memecoins antes que elas decolem.