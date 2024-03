8 melhores memecoins para investir em meio à alta do mercado

Recentemente, o mercado de memecoins tem apresentado grandes elevações de valor de muitos de seus ativos. Só para ilustrar, a cotação do Dogecoin em dólares subiu quase 80% nos trinta dias que precederam a redação deste artigo. No mesmo período, a cotação do Shiba Inu quase triplicou.

Vários fatores contribuem para essa relativa euforia com relação às memecoins. Um deles, aliás, é a esperança de que o mercado de criptomoedas em geral receba impulso do halving do Bitcoin previsto para abril e da criação de ETFs à vista daquela moeda nos Estados Unidos, alvo de autorização recente.

Além disso, contribuiu para o otimismo a postagem de um vídeo na rede social X de um vídeo em que o bilionário Elon Musk discutia a possível aceitação, no futuro, de Dogecoin como pagamento por veículos da Tesla.

Musk é dono da montadora de veículos elétricos, assim como do X e algumas outras empresas do setor de tecnologia. Ademais, o bilionário é conhecido como um entusiasta de memecoins, especialmente o Dogecoin, sobre o qual já postou várias vezes. Algumas vezes, as postagens do bilionário chegaram a afetar a cotação das criptomoedas sobre as quais ele se manifestou.

Embora seja impossível dizer por quanto tempo durará a atual tendência de alta no mercado de memecoins, acreditamos que algumas delas estarão em posição especial para se beneficiarem da possível persistência dela.

A nosso ver, elas incluem Dogecoin20, Sponge, Smog, Meme Kombat, Snek, Rebel Satoshi, Dogecoin e Shiba Inu. Por isso, trataremos delas de forma sucinta a seguir.

Dogecoin20 (DOGE20)

A memecoin tem como sua inspiração o Dogecoin, da qual pretende ser um aperfeiçoamento. Só para exemplificar as diferenças entre Dogecoin20 e sua inspiradora, podemos mencionar a ausência de limites para o suprimento de Dogecoin, enquanto há um teto para o de Dogecoin20: 140 bilhões de tokens.

Segundo a equipe do projeto, isso elimina um dos problemas que limitam a capacidade de valorização de Dogecoin. A alocação do suprimento total de Dogecoin20 é esta:

25% em pré-venda;

25% para a tesouraria do projeto;

25% para despesas de marketing;

15% para remuneração da realização de staking; e

10% para o fornecimento de liquidez em exchanges.

Um dos pontos fortes do Dogecoin20 é a possibilidade de realização de staking com seus tokens. Assim sendo, o detentor deles pode receber renda passiva.

Além disso, o DOGE20 tem a vantagem de dispensar preocupações com carteiras cripto complicadas. Afinal, a memecoin tem como base a rede Ethereum, o que dá grande versatilidade a seus tokens, que são compatíveis com a maioria das principais carteiras.

É possível encontrar mais informações sobre DOGE20 e sua aquisição no site da pré-venda do projeto em https://dogecoin20.io/en.

Sponge (SPONGEV2)

A memecoin Sponge despertou bastante interesse no início de 2023. Afinal, pouco depois de seu lançamento, teve sua cotação multiplicada várias vezes.

Todavia, a equipe por trás do Sponge resolveu aposentá-la e substituí-la por uma nova versão, o SpongeV2. Esta teve seu lançamento no mercado na base de troca de seus tokens por tokens da Sponge original.

Tanto SpongeV2 como sua predecessora têm como inspiração o Bob Esponja, carismática esponja que é personagem de um popular desenho animado.

Do suprimento de SpongeV2 (150 bilhões de tokens), pouco mais de 40% terá como destino servir à remuneração da realização de staking. Esta atividade, quando este artigo estava sendo redigido, apresentava rendimento de mais de 170% anuais (em tokens de SpongeV2).

Mais informações sobre SpongeV2 podem ser obtidas no site do projeto, em https://spongetoken.vip/pt#about (versão em português).

Smog ($SMOG)

O Smog usa uma temática de dragão e pode apelar especialmente aos interessados em fantasia. Ele foi lançado em 7 de fevereiro na exchange Jupiter.

Em vez de fazer preceder o lançamento da memecoin por uma pré-venda, a equipe do projeto preferiu um modelo diferente, pois, no ver dela, este produz maior igualdade de oportunidades no acesso ao ativo.

Rapidamente o Smog ganhou valor. Só para exemplificar, logo nas primeiras horas de sua disponibilização na Jupiter, a cotação do token subiu mais de 1000%. Posteriormente, a memecoin, que operava apenas na rede Solana, passou a funcionar também na rede Ethereum, passando a ser multirredes.

Como Ethereum é a rede que os desenvolvedores de aplicativos descentralizados mais utilizam, é provável que esse movimento faça do Smog um ativo mais versátil e aumente sua desejabilidade.

Ademais, um dos grandes diferenciais do Smog é a promessa de sua equipe de realizar o maior airdrop de todos. Com o intuito de ter os recursos necessários para isso, ela separou 35% do suprimento da criptomoeda para distribuição no airdrop ou como recompensas. O resto do suprimento terá a seguinte alocação:

50% para iniciativas de marketing

10% para lançamentos em exchanges

5% para provimento de liquidez em exchanges descentralizadas

Enquanto escrevíamos este artigo, a realização de staking com tokens $SMOG rendia mais de 40% ao ano (em tokens da memecoin). Você pode encontrar mais informações sobre SMOG AQUI!

Além disso, aqueles que tiverem interesse pelo airdrop da memecoin poderão encontrar informações sobre como ganhar pontos para participar dele em https://zealy.io/cw/smogtokenairdrop/questboard.

Meme Kombat ($MK)

Meme Kombat é uma memecoin que, segundo sua equipe, tem potencial para revolucionar o setor de apostas, que é um dos que mais crescem.

A memecoin servirá de meio para realização de apostas em batalhas entre mascotes de memes da internet. Um algoritmo gerará as lutas de forma a garantir a lisura dos resultados.

Será possível fazer staking com tokens de Meme Kombat para obtenção de renda passiva. A distribuição dos 120 milhões de tokens de Meme Kombat será esta:

50% para a pré-venda

30% para pagamento de prêmios dos apostadores vitoriosos e para pagamento do rendimento da realização de staking

10% para criação de um pool de liquidez em exchange descentralizada, para redução da volatilidade do ativo

10% para pagamento de recompensas a membros da comunidade

A combinação de apostas online, cultura dos memes, possibilidade de aquisição de renda passiva e inovações em jogabilidade podem fazer do $MK uma das grandes sensações do mercado de memecoins.

É possível encontrar mais informações sobre a memecoin AQUI!

Snek (SNEK)

Snek é uma memecoin deflacionária que opera na rede Cardano, na qual é o token mais negociado. Como acontece com várias das memecoins mais célebres, boa parte de sua força está em sua comunidade, que impulsiona seu crescimento.

O suprimento total da criptomoeda é de 76.715.880.000 tokens, que sofrerá redução com o passar do tempo. Assim, a relação entre oferta e demanda poderá mudar de uma forma a favorecer a valorização dos tokens remanescentes.

Segundo a equipe do Snek, ela criou a memecoin com o intuito de combinar finanças sociais e finanças descentralizadas dentro e fora do ecossistema Cardano. Mais informações sobre SNEK estão disponíveis no site de seu projeto, em https://www.snek.com/.

Rebel Satoshi ($RBLZ)

Rebel Satoshi é uma memecoin que opera na rede Ethereum, de cujas segurança e versatilidade tira proveito. Além disso, o Rebel Satoshi passou por uma auditoria da Source Hat, que não encontrou problemas.

A memecoin, que teve grande sucesso na pré-venda, tem como inspiração de seu nome o pseudônimo do criador do Bitcoin, a mais antiga das criptomoedas. Seu suprimento é de 250 milhões de tokens, com a seguinte alocação:

50% para a pré-venda em andamento

20% para pools de liquidez

15% para pagamento de recompensas

10% para ações de marketing

5% para a tesouraria

Segundo a equipe do projeto, os detentores da memecoin poderão fazer staking com seus tokens. Além disso, eles deverão ter acesso privilegiado a lançamentos e airdrops de NFTs.

Mais informações sobre o Rebel Satoshi podem ser encontradas em https://www.rebelsatoshi.com/.

Dogecoin ($DOGE)

Dogecoin, cujo lançamento aconteceu em 2013, é a mais antiga das memecoins. Aliás, essa memecoin pioneira serviu de inspiração para o lançamento de outras, especialmente as chamadas “memecoins de cachorro”, que como ela usam imagens de cães.

O Dogecoin teve como sua inspiração um meme com a imagem de um cachorro da raça Shiba Inu. “Doge”, além de ser um jeito errado de escrever “dog”, ou seja, “cachorro” em inglês, também era o título do líder da República de Veneza, da Idade Média até o começo da Idade Contemporânea.

Ademais, o Dogecoin surgiu como uma espécie de paródia das criptomoedas então existentes. No entanto, acabou ganhando considerável valor. Aliás, apesar das milhares de memecoins que apareceram depois do lançamento dela, Dogecoin continua a ser aquela de maior valorização de mercado. Inclusive, ela está entre as 10 criptomoedas de maior valorização de mercado.

Shiba Inu (SHIB)

O lançamento do Shiba Inu, outra das “memecoins de cachorro”, aconteceu em 2020. Ela recebeu o apelido de “matadora de Dogecoin” por ser vista por muitos como uma possível sucessora daquela memecoin.

O Shiba Inu rapidamente ganhou valor. Dessa maneira, é hoje a segunda memecoin em valorização de mercado, atrás apenas da pioneira Dogecoin. Além disso, quando escrevemos este artigo, a Shiba Inu estava em décimo primeiro lugar em valorização de mercado entre todas as criptomoedas.

Em resumo, acreditamos que a posição e o reconhecimento que alcançou fazem com que Shiba Inu seja um possível destino preferencial de fundos caso o mercado de memecoins continue aquecido.

Conclusão

Neste artigo, tratamos da atual situação do mercado de criptomoedas, de algumas das causas dela e de algumas memecoins que, ao nosso ver, podem ganhar valor se ela persistir.

Lembramos, contudo, ser essencial que, antes de investir em um ativo, o interessado informe-se sobre ele e analise os prós e os contras do investimento.